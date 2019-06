El CoCo, una App contra los ultraprocesados

pues sí aunque todo el día aunque hoy en día todo el que quiera puede fácilmente conocer pues las nociones básicas de nutrición que es saludable que no aunque alguna vez hemos comprobado aquí con algún invitado que bueno hay libros que se escriben porque no hay que dar por hecho que todo el mundo sabe lo que Sanyo y lo que no pero bueno todo el que quiera Se puede informar pero al final luego llegamos al supermercado y lo que decimos las prisas él no acordarse de que significaba no sé qué valor de una etiqueta pues nos confunden quiero hablarte de una aplicación móvil gratuita que detecta los ultras procesados y ayuda así a los consumidores a encontrar los productos más saludables escaneando el código de barra estando en el mismo súper mientras hacemos la compra se llama el coco esto cuenta uno de sus fundadores

me llamo combatir eh soy fan de ciego ya quince años en España llega lanzado el coco la aplicación que permite detectar en supermercados los productos procesados surge principalmente yo creo de de una de una conciencia mía no yo tengo treinta y siete años tengo dos hijos me doy cuenta cada vez es más que pues tengo que cuidar obviamente de lo que comen hijos incluso tengo que cuidar de lo que como yo hay una relación cada es más clara entre lo que comemos y nuestra salud a partir de ahí hemos pensado en hacer una app que sea muy fácil de utilizar porque la podemos utilizar directamente en supermercados y que proporcione una información muy fácil de entender escanea cualquier código de barra de cualquier producto en basado en un supermercado y la aplicación nos dice Cieza no no lo es lo que hacemos es aplicamos notan desarrolladas por científicos principalmente hay dos dotaciones importantes la primera ejecutivos no es la anotación que nos dice es un producto es equilibrado sano a nivel de Macron nutrientes es decir que resta puntos con presencia de grasa esa lo de azúcar suma puntos con proteínas fibra y a parte de esto nos da un semáforo nutricional no cinco escalas del verde al rojo inunda una indicación producto está no a nivel de Macron nutrientes para complementar a nutrir recordamos también otra anotación que es no dar color indica el nivel de procesamiento del producto el coco lo hemos pensado para que sea una herramienta excesivamente simple de utilizar para que justamente el consumidor lo puede utilizar en el supermercado sin perder tiempo justamente porque sabemos que el supermercado es el reino de las decisiones inconsciente nosotros hemos llamado nuestra aplicación el coco que es el consumidor consciente justamente porque queremos que el consumidor pueda elegir tomar una decisión en el punto de venta de manera consciente y es muy complicado y las marcas dos saben muy bien nos cuando no sin margen en un supermercado nociones gen en un mundo de marketing de buenas promesas de todos mis productos son sanos y ate la producto en la parte frontal el producto y te cuento una maravilla pero si si les damos la vuelta al producto y sabemos descifrar la etiqueta que muy poca gente lo sabe hacer entonces nos damos cuenta de la realidad lo que pasa es que hacia el esto es mucho tiempo hay que hay que de haber hecho estudio los para entender una la etiqueta con lo cual la aplicación da una respuesta una solución a esta situación el mismo usuario colabora puede contribuir añadiendo productos si estamos en el supermercado o en casa de un producto que él había haciendo reconoce aún pues lo podemos añadía en el coco esto nos permite el pues basándose en la fuerza de la comunidad es el punto central de este proyecto tanto para ir creciendo pero sobre todo para para emerger como un contrapoder ahora industria alimentaria