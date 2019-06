¿Entrenar con pesas o sin ellas?

Voz 1 00:00 Vioque y con Ángela Quintas e Isabel Bolaños

Voz 2 00:14 la web

Voz 0187 00:22 hoy tenemos con nosotros a Guillermo Alvarado el ex director de peor forma entrenadores personales en Valencia íbamos a hablar del entrenamiento con materiales o la Guillermo cómo estás

Voz 3 00:32 hola buenas tardes en los gimnasios hay mi

Voz 0187 00:34 cosas encontramos pesas discos cintas elásticas pelotas esté bueno mil material para hacer ejercicio pero realmente son necesarios

Voz 3 00:42 hombre se te olvida aún fue algo que son las máquinas que eso es lo más

Voz 0187 00:46 bueno claro eso es lo más

Voz 3 00:48 los necesario de todo haga ir respecto al resto del material y hay que tener en cuenta que al final del lento

Voz 4 00:54 mientras no deja de ser optimista

Voz 3 00:56 el organismo para para lidiar con las diferentes cargas que se puede encontrar nosotros ya disponemos con una carga importante que es la de nuestro pueblo peso corporal yo en función del peso de cada uno pues imagínate esa carga hasta donde puede llegar

Voz 0187 01:10 pero es verdad que por ejemplo cuando queremos entrenar con nuestro propio peso si nosotros tenemos sobrepeso ahí tendríamos un problema

Voz 3 01:16 pues claro lo único es que habría que saber elegir muy bien qué ejercicios por ejemplo nosotros sí que quisiéramos hacer por ejemplo una senda de esas entradilla tenemos un determinado sobrepeso pues por ejemplo esas en Padilla no tendría porque ACS completa se podría hacer apoyando te con las manos en el respaldo de de una silla por ejemplo o de algo que sí que fue lo suficientemente estable para evitar que nos podamos caer y en base a la capacidad que vayamos desarrollando para estabilizar nuestras articulaciones ya la tolerancia que también vayamos desarrollando conforme hemos vamos ganando experiencia podemos pasar ejercicio ejercicios cada vez más complejos dicho de otra manera el peso real del el peso corporal de una persona condiciona pero no condiciona tanto como queremos condicionan un punto muy concreto que es a la hora de elegir los ejercicios pero todo el mundo en mayor o menor medida puede hacer ejercicio con su propio peso corporal

Voz 0187 02:09 por ejemplo si hacemos ejercicios con pesas si nosotros vamos aumentando el el la cantidad de peso que le ponemos a esa pesa iremos notando ventajas a la hora de hacer ejercicio o no tiene por qué tenemos que ponernos como objetivo venga voy a levantar veinte kilos treinta kilos

Voz 3 02:24 a ver una de las variables más importantes del entrenamiento y que paradójicamente muy poca gente tiene en cuenta son las las progresión es es decir hay en principio del entrenamiento que es el principio de progresividad que hace que ese estímulo al que o ese desafío al que tú somete al organismo tiene que ser progresivamente creciente lo que pasa es que no tiene por qué ser progresivamente crecientes siempre no carga es decir puedes hacer más repeticiones puedes hacer más series puedes hacerlo a mayor velocidad el mismo ejercicio también puede evidentemente aumentar la carga de la resistencia que es lo que hizo aumentar el ese determinado eso lo que está claro es que si siempre hacemos lo mismo nunca obtendrán mejores resultados nos quedaremos exactamente igual hay un dicho el té el típico he dicho éste que dice que si siempre haces lo mismo no espere resultados diferentes pues precisamente por eso porque ese desafío ese estímulo tiene que ir creciendo busca la manera de que crezca no tiene porque ser encarga o igual sí pero sí que es cierto que tampoco tiene por qué ser que a todos los días mover más y más y más y más peso mucho menos tener una cifra en mente porque esa cifra puede ser realista o no

Voz 0187 03:28 hablemos de las cintas elásticas que a mí me encantan cada vez están utilizando más no yo creo esas que son pequeñitas que te ayudan bueno para para fortalecer los glúteos son vitales para hacer ese tipo de ejercicio eso podríamos hacer los las si las cintas elásticas

Voz 3 03:41 a ver te voy a contar un secreto mío personal yo tengo especial predilección por ese tipo de gomas pero hay que saber diferenciar la es decir la misma defensa o haga incluso adoración que le puedo tener a las mini band que son esas que son

Voz 0187 03:58 que son pequeñitas

Voz 3 04:00 gente para poner en las esas son las que siete sobre las rodillas esas tienen una utilidad brutal y además ofrecen una superioridad también enormes frente a otras alternativas a mucho menor precio pero sin embargo toda la ventaja es decir toda la idoneidad y que aportan esas gomas en las gomas grandes me lo restan es decir las grandes no término de verles esa ese ese sentido pero esas pequeñitas no sirven especialmente para trabajar unos gestos muy importantes relacionados con la rotación interna y externa de la cadera que básicamente son son son los tres glúteos pues si el objetivo es el trabajo de glúteos por apenas unos pocos euros podemos conseguir gomas de estas pequeñitas que ya sea poniéndolo en la rodilla o en los tobillos pueden trabajar a niveles diferentes y como además también hay con más de diferentes resistencias siguió junto que puedo ir cada vez subiendo la resistencia o aún dando a la amplitud de la zancada o aumentando el número de repeticiones ya puedo meterle esa progresividad de la que hablábamos antes

Voz 0187 05:02 qué te parece esta gente que va a estos deportistas que van al gimnasio que parece que van a la guerra no que lleva la gorra el pulsómetro luego ante la rodilla eras pues evidentemente

Voz 3 05:10 todo eso no es necesario a lo que pasa es ganar para faltará ver qué pasa por la cabeza de esa gente para que decidan vestirse para ir a la guerra claro ten en cuenta que hay mucha gente sobre todo últimamente que encuentra la motivación para realizar actividad física en esa épica nueva que estamos viendo últimamente es decir porque existe es es el el auge que es estamos viviendo de los maratones luego ya los triatlón es luego los Iron Man luego fíjate el otro día la noticia de la de la que se lio subiendo a la a la cima del Everest tantísimas personas es cuando se ha visto eso he visto porque la gente necesita introducir esa épica y quién no puede subir al Everest pues decide plantearse correr el maratón y una vez tengo el maratones como que ya fue me falta algo en la vida luego el Ironman ir precisamente por eso están surgiendo todas estas tendencias actuales también como puede ser el Cross Fit porque al final todo se basa en lo mismo en esa misma eh

Voz 0187 06:03 por ejemplo el tema El pulsómetro

Voz 3 06:04 el Pulsómetro es una herramienta que es tremendamente sencilla o utilizar que hemos hemos llegado a un punto en el que el margen de error es mínimo pero sin embargo el problema que tenemos con el pulsómetro es cómo sacamos ese rango de oscilación de las pulsaciones que hipotéticamente es ideal pues eso se basa en unas teorías que son tremendamente poco precisas por ejemplo Teide dicen normalmente deberías moverte entre un pongamos setenta y ochenta por cien de las pulsaciones máximas pero es que la teoría o la fórmula que se utiliza para sacar esas sanciones máximas ya es tremendamente poco precisa de manera que ya empezamos mal ya empieza viciado y luego además eso de que entre el setenta el sesenta por cien pues también depende de la persona de manera que es muy probable que si utilizamos esas fórmulas que nos dicen incluso muchas veces el propio Pulsómetro porque ya viene configurado para eso sí claro es posible que una persona que se encuentre muy por encima

Voz 4 06:57 de la media esté entrenando a un nivel de

Voz 3 07:01 de intensidad muy por debajo de lo necesario para obtener resultados de manera que nunca vea resultados o puede pasar todo lo contrario que una persona esté entrenando un nivel tan por encima de de su tolerancia que además de no ve resultados acabe lesionado entonces por eso el problema ya no es tanto en el lecho de utilizar Pulsómetro sino en no utilizarlo correctamente y las soluciones es muy sencilla yo lo hemos hablado muchas veces todo pasaría por hacerse una prueba de esfuerzo con análisis de gases donde el médico quién lo hiciera estableciera esos umbrales ventiladores y con eso tú ya sabes con total certeza en que rango en apenas de diez pulsaciones tú vas a optimizar tu consumo de grasas

Voz 0187 07:39 pero hay que pasar por esa prueba claro no solamente porque un lo que no sabíamos puesto la muñeca no lo vaya contando claro osea que hable las gomas si yo soy afán el pulsómetro bueno pues que tendremos que aprender a a utilizarlo o lo que tu dices hacernos sexta prueba del esfuerce exacto

Voz 3 07:55 es una ergo metería con análisis de gases te lo puede hacer cualquier médico deportivo si tiene suerte de lo incluso también cualquier cardiólogo vale apenas te puede costar setenta setenta a cien euros no más pero es que el dinero que te va sorna en unas zapatillas es que elevará sacas mucho más provecho teniendo un pulsómetro tremendamente sencillo muy barata

Voz 0187 08:17 pero ella exacto pero

Voz 3 08:19 pero a cambio teniendo informaciones esa información no tiene precio

Voz 0187 08:23 claro bueno pues nos quedamos con toda esta información Guillermo muchísimas gracias