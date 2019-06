La diferencia entre la integración y la inclusión, patentes en la educación

Voz 0874 00:00 hay que abrir un capítulo en los informativos que se llamará algo así como política de verano que pueda básicamente una recopilación de mensajes desganados repetidos estamos en ese momento en el que todo lo que está ocurriendo seguramente a puerta cerrada en lo que se dice en público seguramente es distinto a lo que se dice en privado según Isabel Cela el Gobierno no quiere nuevas elecciones a pesar de que las encuestas dice el Gobierno castigue harían a quiénes entorpecen la investidura por eso da la impresión de que el Gobierno espera que el calor afecte a la conciencia de algunos partidos

Voz 3 01:05 reiteramos que es un acto de estricta responsabilidad y que efectivamente en el que queremos que las demás fuerzas políticas colaboren e con un sentido de Estado así que vamos a abrir el nuevo tiempo vamos a poner en marcha el reloj vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos en esta investidura de julio porque ningún alumno ningún buen alumno lleva sus notas a septiembre

Voz 0874 01:32 entonces les sale a Celia a la profesora que lleva dentro quién podría darse por aludido pues el gran funambulista de la política puedo funambulista bien contorsionista aquel que cambie de postura según convenga

Voz 5 01:43 algunos estos días dicen es que a Sánchez les están empujando nos están empujando se está tirando en plancha porque yo me pregunto quién empuja a Sánchez a pactar con Bildu en Navarra quién la vergüenza empujar Sánchez a pactar

Voz 0874 01:58 escuche también Pablo Iglesias imaginen el ambiente que habría en un consejo de ministros en el que él mismo estuviera sentado justo al lado de Pedro Sánchez que es lo que quiere el líder de Unidas Podemos empieza a parecer que para Sánchez es como invitar a tu casa al vecino que peor te cae

Voz 6 02:13 estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único tendrán que reconocer lo evidente que los españoles han votado lo que han votado y que lo más sensato para nuestro país es un acuerdo integral de gobierno con políticas progresistas con equipos de gobierno mixtos plurales progresistas

Voz 0874 02:40 que un matices y responsabilidad de llevar al país a nuevas elecciones no solamente de quién se niega a aceptar un Gobierno de coalición también de quienes lo permitan la investidura porque conviene recordar que hace tres años podemos no apoyó la investidura de Sánchez y con eso nos regaló unos años más de Gobierno de Mariano Rajoy a ver si la historia se repite por culpa de un sillón en la Moncloa acabamos repitiendo elecciones textos a ver si eso no terminan disgusto para la izquierda dicho esto mejor olvidemos nos de la política de patio de colegio ocupe menos de cosas que realmente importan

Voz 7 03:13 y

Voz 8 03:24 no

Voz 4 03:34 hola buenos días

Voz 0867 03:36 buenos días Javier entonces en el centro de seguimiento de

Voz 0874 03:39 los incendios en Ribera d'Ebre creo que son seis mil hectáreas quemadas ya está el perímetro cerrado sigue avanzando

Voz 0867 03:45 el incendio ahora mismo está cercano a la estabilización pero arden todavía un diez por ciento de estas seis mil hectáreas afectadas exactamente ahora mismo lo que está ardiendo son los municipios del sur de Lleida

Voz 4 03:57 pues hasta ahora y me atrae ya está Camí no basta meditación el fuego

Voz 0867 04:04 el fuego ya no quema sin control porque esta noche los bomberos lo han logrado perimetral veintiuna personas necesitaron Ayerra asistencia médica doce bomberos dos de estos continúan ingresados en el Hospital Comarcal de Mora de Ebro por agotamiento por calor lo ha explicado hace unos minutos el consejero de interior lo oíamos ahora Miquel Buch hoy más calor también previsión de más viento igual que ayer los bomberos prevén que pueda haber algún rebrote a lo largo del mediodía hay de la tarde coincidiendo con el las máximas temperaturas del día ayer Javier alcanzamos aquí los cuarenta y cuatro

Voz 0874 04:34 los que no es poco gracias Oriol un incendio en marcha que aparentemente controlado que arrancó en Toledo pero asaltado a Ávila ya en Madrid que sobra decir que el calor no ayudan nada como decía nuestro compañero dado que mucha gente está a punto de empezar las vacaciones cuidado con el campo a quiénes no están acostumbrados a respetarlo

Voz 9 04:54 no

Voz 0874 05:07 estaba Pedro Sánchez en la cumbre de Osaka a la cumbre del G20 a punto de dar una rueda de prensa así que antes de entrar queríamos pregunta a nuestra enviada especial por la gran cuestión geopolítica de estos días que es la relación entre Estados Unidos y China ya saben que Trump está haciendo allí de Trump dando órdenes elogiando al príncipe saudí sin acordarse de casó aquí en fin Un día más en en su propio universo antes de entrar a escuchar a Pedro Sánchez parece que China confirmó de hielo en esas relaciones comerciales Inma Carretero buenos días

Voz 0806 05:33 qué tal buenos días no ha llegado la sangre al río y al final han acordado reanudar las conversaciones comerciales los presidentes Donald Trump sillín pim después de la reunión de hora y media que han tenido en un hotel fuera de donde se celebra esta cumbre y allí se han dejado ver tratándose de forma muy cordial trama comentado incluso que le gusta mucho China que es amigo del presidente y que está dispuesto a un acuerdo comercial justo eso es lo que decía mientras le disparaban las

Voz 4 05:57 es muy diferente

Voz 10 06:00 que hemos pasado mucho tiempo juntos

Voz 4 06:02 Nos hemos hecho amigos de hecho creo que tenemos posturas muy cercanas nos estamos acercando poco a poco sería histórico que lograremos firmar un acuerdo comercial justo

Voz 0806 06:12 la verdad es que después de las amenazas de los días previos aquí en Osaka todo han sido buenas palabras entre los líderes de las dos potencias trampa incluso se mostró dispuesto a tratar el asunto de Huawei en su reunión con el presidente chino no ha sido el el único miembro de la Familia que hoy ha acaparado flashes en Osaka porque ha venido su hija Iván K a aún foro de empleo el viento femenino ella y la reina Máxima de Holanda han sido las protagonistas sentadas atendían las únicas tres mujeres de la foto de familia del G20 Angela Merkel Theresa May y Christine Lagarde es una imagen llamativa de las muchas de esta cumbre que ya se ha clausurado ahora estamos a la espera de las conclusiones de ver cómo quedan los textos sobre comercio internacional y muy especialmente cambio climático porque ahí las posiciones de partida eran muy distantes

Voz 11 07:00 en la no

Voz 12 07:08 Sanma en Granma

Voz 0874 07:39 que hay que ocuparse siempre no de la política sino que como la política afectan poco a la vida de cada ciudadano así que vamos a fijarnos en un solo ciudadano una en este caso que es Irene González tiene veinte años tiene una discapacidad intelectual Síndrome de Down pero también tiene un empeño personal que ella quiere estudiar quiere ser administrativo

Voz 14 07:59 se puede hacerlo pero no la dejan hemos saber un poco más de su historia María Jesús Magdaleno cómo estás buenos días hola buenos días porque no puede estudiar Irene podrían no tiene título de la ESO en fin el título de la ESO porque nunca pudo sacarlo claro

Voz 15 08:15 pues nunca pudo sacarlo a pesar de aprobar

Voz 0874 08:19 cuentan la historia porque esta primera fase que me acabas de contestaba lo que me acabas de pronunciar ya me deja un poco inquieto

Voz 15 08:27 bueno pues e Irene por su discapacidad está dentro del marco de la ley de atención a la diversidad es decir la ley prevé atender a los alumnos con discapacidad dentro de unas medidas especiales que siempre tienen que promover que ese alumno pueda estudiar entonces es cuando uno estudia Educación es malos es más que estudiar y es más que aprobar es decir la la educación es es una grandeza que hace que el individuo se forme crezca sí pueda participar de la sociedad que en definitiva es lo que se pretende es decir es un camino a lo largo de la vida si también te da y otorga títulos que te permiten acceder a un nivel superior que esos títulos también te abren campo en el trabajo es decir que es más representativo que el papel en seis e nosotros queremos que Irene consiga el título porque ese título la capacita para acceder a un nivel superior de formación es decir una vez pasada la educación básica obligatoria que pueda acceder a una formación más específica que la vaya preparando al mundo laboral porque lo que pretendemos como fin último es que Irene pueda tener una vida autónoma y ello pasa necesariamente por tener una formación académica una preparación laboral que la capacita para el día de mañana tener una vida plena y autónoma como casi todos los padres deseamos para nuestros hijos lo que pasa es que nosotros tenemos un punto un poquito más difícil porque las leyes no son claras esta sentencia lo ha venido a demostrar la sentencia reconoce que la administración no ha hecho bien los deberes

Voz 0874 10:10 has dicho antes la educación es una grandeza déjeme decir la gente supongo que ya lo intuido que tú eres la madre de Irene y que Irene siempre sacado muy buenas notas

Voz 15 10:18 siempre ante esos notables y sobresalientes que uno dice bueno pues Irene tiene un reconocimiento a todo su esfuerzo a todo su estudio a todo su empeño a toda su vocación porque por encima de todo Irene quiere estudiar la gusta estudiar la pasión le dedica mucho tiempo es decir Irene a pesar de tener discapacidad no va a ocupar una silla y aquí dejó dejó pasar mi tiempo es decir va como al resto de los alumnos va a aprender va a participar va a convivir y por supuesto a obtener lo mismo que el resto si tú aprueba unos exámenes entonces eh nosotros nos sentimos un poco engañados porque resulta que después de eso notables y sobresalientes se traducen en una titulación con la argumentación de que Irene por su discapacidad tiene adaptaciones curriculares significativas y aquí está la Molar tal ve hoy

Voz 0874 11:14 porque es donde suele impide hacer lo que ella quiere solamente les dejan hacer FP básica creo no

Voz 15 11:18 bueno sin el título es eso pero bueno la FP básica no es una salida porque la FP Básica es una cosa que se inventó la Lomce que es alternativa a la eso que ya en sí es una aberración porque si la esos educación secundaria obligatoria no tiene mucho sentido que se permita alumnos no hacer la educación secundaria obligatoria y les derive a la formación profesional básica esto es una cosa del señor para quitarse de enmedio a aquellos alumnos que no le daban el el el nivel que él

Voz 0874 11:48 lo mejor para que luego digan que nuestro voto no importa lo que has hay otra paradoja María Jesús es que a Irene no lo dejan será administrativa pero sí que le permitirían ser electricista entonces no

Voz 15 11:58 bueno es que la la FP Básica que tenemos en en Cuéllar que es el pueblo donde vivimos pues la única que hay es esa el año pasado hubo la gran posibilidad de que hubiera una administración ella se llegó a matricular pero esa matrícula se anuló por un procedimiento administrativo lo que en un principio estaba destinado a que fuera la pues dejó de ser pero yo me gustaría más me lo que es la sentencia porque es muy importante esta sentenciaba abrid camino a muchísima gente es decir eh es un reconocimiento a que a Irene Se la vulnerado un derecho fundamental porque ésta es este inicio de procedimiento jurídico que se inicia con un contencioso administrativo contra una resolución de la administración a los pocos días de estaremos en un juzgado cambió su denominación dejó de llamarse recurso contencioso a llamarse procedimiento por vulneración de derechos fundamentales

Voz 0874 12:49 sí déjame te capitular de esta situación a los oyentes de otros recurrían a la Dirección Provincial de Educación falló a favor del colegio presenta este es un recurso contencioso como dices la Fiscalía actuó de oficio porque ella es la vulneración de derechos y ahora el Tribunal Supremo de Burgos de dictamina que efectivamente hay una vulneración de esos derechos

Voz 15 13:07 así es así es pero desde luego

Voz 0874 13:09 deja tu hija a tu hija te dice para qué me sirve ganar si no me dejan estudiar

Voz 15 13:13 exacto es decir ahora hay que ejecutar esa sentencia esa sentencia lo que viene a decir es que la Administración se equivocado pero lo que no dice esa sentencia es como la administración tiene que reparar el daño causado es decir Irene aprueba un primer cuarto de la ESO no obtiene el título entonces nosotros pedimos dado que las causas que nos dan son las adaptaciones curriculares significativas pedimos vamos a jugar con vuestra reglas repetimos sin adaptaciones y entonces te dicen que sin adaptaciones no te dejo entonces ante eso la fiscal emite un informe fulminante sino la permites tu digamos y la permites a estudiar con adaptaciones sino no titulas si no la permite esa estudia sin adaptaciones la está Szabo cuando aconsejó sin salida porque no va a conseguir el título haga lo que haga

Voz 0874 14:05 ya está ya está centrada en qué quieres era eso quieres administrativa

Voz 4 14:08 exacto

Voz 15 14:09 esa es que bueno es una de sus salidas es decir ellas ella es muy consciente de cuál son sus capacidades a veces te dice que quiere ser actriz me encantan los poemas la encanta bailar es muy variable pero luego llega al mundo realice bueno pero realmente tengo que trabajar de algo yo creo que esto podría podría servir ahora por suerte el Estado está convocando muchas suposiciones reservadas a personas con discapacidad intelectual

Voz 16 14:35 sí están basando abrir el campo en empresas que hacen que hacen convenios para que las personas con discapacidad puedan

Voz 15 14:43 acceder a los trabajos yo creo que en que en definitiva lo que se pretende es que los las personas con discapacidad sean ciudadanos de pleno derecho y cuando hablo de pleno derecho es que tengan opción de trabajar que tengan opción de estudiar lo que no se puede negar es la oportunidad porque es que a mi hija al han negado la oportunidad de suspender es decir no le han dejado ni suspender es decir no te dejamos no hacerlas con con con adaptación entonces ahí en ese punto no me queda más remedio Joe yo intenté evitarlo acudir dos veces a la Consejería de Educación para decirme está pasando esto por favor interceder la ley está de mi parte

Voz 0874 15:21 bueno la ley la Convención de la ONU la ley la Convención

Voz 15 15:23 de la ONU lo que ocurre y aquí viene otra palabra mágica junto con las adaptaciones significativas es eh la diferencia que son matices pero que en la práctica es brutal la diferencia entre inclusión e integración hasta el año dos mil ocho con las leyes educativas las eh la educación para las personas con discapacidad estaba bajo el paradigma de la integración es decir era estaba centrada en la discapacidad de la persona en lo que la persona tenía que hacer para esforzarse en conseguir cosas es decir vale yo te dejo venir a un colegio pero tú verás hasta dónde llegas tú te tienes que adaptar a lo que yo tengo aquí como marco normativo y Amis currículums ya mi ritmos entonces es como decirle a una persona que está en silla de ruedas te dejo acceder a una tercera planta de un edificio no te lo prohiba

Voz 0874 16:15 exacto oye Plame habrá un poco de Irene ya quiere ser administrativa en algún lugar rodeadas de de libros debe de Política de Empresa

Voz 15 16:24 no eso no lo sabe eso no es grave

Voz 0874 16:27 la biblioteca

Voz 15 16:29 hacer es decir los libros la gustan el trabajo de de organizar también la gusta pero Ireneo horas joven es decir la queda mucho terreno para para que esté preparada para el mundo laboral entonces precisamente lo que queremos es que los siguientes años pues no sé cuántos ella se prepare y además eso también las sirva es como cuando uno va a la universidad del si te estás preparando para saber lo que quieres hacer es decir el primer año que entra pasó cuando acabas

Voz 16 16:56 si dices quiero hacer

Voz 15 16:58 esto pues lo mismo luego te vuelves si no te gusta pero pero que es el Adela oportunidad de formarse

Voz 0874 17:04 pero ya tiene veinte años al principio cuando empecemos a conversar María yo notaba que tú en tu cabeza da buena frase que es es es decías yo quiero que se prepare quiere que tenga un trabajo que me pensar en cuando sea autónoma supongo que en en un caso como el suyo más que noto tú piensas en cuando tú no estés no

Voz 15 17:21 eso es lo pensamos todos los padres pero no solamente cuando no estemos es decir yo creo que tengan una vida plena desde el minuto uno de su vida Irene nació con muchas dificultades vino a este mundo mucho antes de lo esperado con seiscientos gramos ya en el hospital Nos dijeron bueno que vamos a hacer esto es prácticamente inviable es decir aquella frase que nos dijeron de buen una opción sería donar su cuerpo a la ciencia fue nuestro nuestro pide Mer mazazo en la vida es decir ya esas personas había que decirles pues mira a veinte años de vida plena que ha viajado por media Europa que hace nada estado en Nueva York que tiene un montón de ilusión de motivación de entusiasmo porqué alguien tuvo que predecir que predecir hace veinte años que la vida de mi hija no merecía la pena

Voz 14 18:06 así que no sería feliz que no sería feliz

Voz 15 18:09 si alguien me tiene que decir ahora que mi hija no está capacitada para estudiar este año en FP básica como alternativa a la eso no ha tenido ni apoyos ni adaptaciones de los módulos troncales los módulos troncales que son los mismos que estudia lo mismo que en la eso matemáticas lengua historia bueno por lo que se llama a eso lo aprobado es decir lo que hace falta es que les da una oportunidad hace veinte años se decía que las personas con discapacidad intelectual no eran capaces de leer no eran capaces o no les habíamos enseñado porque en cuanto les hemos enseñado han sido capaces

Voz 0874 18:42 qué tal un beso muy fuerte a Irene no sé si estará escuchando no está dormida cambiar esto

Voz 15 18:47 de cena y está muy bien luego Irán

Voz 0874 18:50 hay mucha suerte con esta lucha que tenéis por delante a nosotros nos ocuparemos de vosotros no no te importará que te llamemos dentro de un tiempo a ver cómo Weiss

Voz 15 18:56 pero yo espero que la siguiente vez sea para para deciros quiéreme ha tenido el título y que puede elegir un seguir formándose seguir estudiando

Voz 0874 19:06 gracias María Jesús en un beso fuerte

Voz 15 19:08 un beso gracias

Voz 0874 19:24 vamos a hablar de un colectivo especialmente vulnerable y nos olvidamos de ellos que son las personas el FBI mayores solamente en la Comunidad de Madrid viven ciento sesenta mil en toda España se estima que son casi un millón y muchos de estos mayores sufren de manera especial la soledad porque se encuentran desubicados a medida que cumplen años y cada vez hay más voces que reivindican la necesidad de fomentar espacios actividades incluso se habla de residencias para ellos Beatriz Nogal ha charlado con Ángel que tiene setenta y uno años Mónica A67 y Eduardo sesenta y dos en la sede madrileña de la Fundación veintiséis de diciembre que trabaja en favor de los derechos de estos mayores

Voz 17 20:01 pues efectivamente no sabemos dónde estamos porque no damos la cara a los mayores es que no la damos por miedo tener en cuenta que una persona que tenga setenta años de ahí para adelante ha vivido un franquismo muy aferrado a él hace tienen ese miedo es verdad que no se nos ve pero esto quizás por miedo porque chica nosotros hemos estado con el beso oscuro vuelve son la sombra nosotros no nos podíamos decir que éramos gays unos lo permitían indies compañeras lastrado menos todavía aún

Voz 18 20:32 Mónica tú eres transexual sí sí somos una generación que venimos de una educación y una cultura todavía evidentemente modelo franquista entonces hay mucha gente que todavía con esas edades y mayores como dice Ángel no se atreven a decidirlo por ejemplo en residencias o en entornos heterosexuales entonces viven un poco en el armario

Voz 4 20:58 el problema de los mayores es en toda la Llerena sexuales el problema es que si se profundiza en colectivo LGTB porque la gente no es capaz de espetó todavía habrá consejo veinte libertad se el medio en que se encuentre

Voz 18 21:18 eh sin un entorno mayoritario hay unas relaciones sociales familias hijos-nietos hay unos vínculos en nuestro caso como no existen esos vínculos hay que potenciar los vínculos de la amistad los vínculos asociativos los vínculos que nos hagan estar unidos porque no tenemos los otros vínculos típicos entonces eso hay que potenciarlo aforo

Voz 17 21:40 a los jóvenes sí pueden tenerla la oportunidad tener hijos pública somos nosotros los que ya llegamos a ese privilegio a esa o esa función cuando éramos mayores porque mi frustración bueno tener hijos eh eso te lo digo muy claro

Voz 18 21:56 no esto cuando yo era joven ahora hay novedades de ese monte alquilar sólo como hay muchas moderna es que dos estiran pero Dumas

Voz 17 22:05 cada mes en escucháis es ahora antes tuyo no lo teníamos a esa opción ni él tampoco ahora sí la tenemos la sociedad tiene que entender

Voz 18 22:13 porque independientemente de que eso no sería solamente como unas cuestiones sexuales oír entidad detrás hay unas personas con las mismas inquietudes que tiene en el oriente las mismas gustar tener hijos como a todo el mundo y los gusta afín que es que no nos diferenciamos en Nara obviamente a nosotros se nos ha negado sino H muy difícil y eso pues quieras o no también pasa factura claro emocional

Voz 4 22:38 no hay una cambio en en educación formal que se cambie la la las veces no va a cambiar el comportamiento

Voz 18 22:48 no de todos los Barça B es necesario quería una residencia LGTB para darle salida a unas características que en una residencia común no que va en acoger en un futuro esperemos que cuando todo se normalice Illa en las cambios generacionales sean muy productivos ya no hará falta una residencia LGTB todas las residencias serán LGTB hacen todas las islas del planeta porque todos estamos englobados pero de momento todavía

Voz 17 23:17 claro muy bien dicho todavía hace falta por qué porque una residencia llama la normal como tú quieras llamar el homosexual no puede decir cosas Wall porque sabes que lo dice el compañero que es heterosexual con ese maricón no quiero que me pongas

Voz 18 23:31 cuando rompamos ese techo no hará falta recientes LGTB

Voz 17 23:36 es que es así es que claro no se trata de decir el eje TBI la

Voz 0874 23:54 conviene escuchar estos días que hablemos tanto del Orgullo Gay Nos falta también por oír a Javier Pérez Andújar al escritor que hoy juega con fuego

Voz 4 24:16 está en las novelas de Julio Verne y está en aquellos cuadros con Santo lo que llevamos dentro es fuego para ir al centro de la Tierra los personajes de Julio Verne entrarán por la boca de un volcán

Voz 0874 24:28 se acuerdan de la palabra cráter es una porque creo

Voz 4 24:30 niega que hace referencia a una especie de Copa una vasija en las clases de Historia del Arte la llamábamos cráteres estudiamos geografía yo estudiaba vamos arte utilizando las mismas palabras igual es que el mundo no se puede explicar de otra manera en lo más profundo y en lo más elevado vamos a encontrarnos con el fuego el fuego íntimo que hay dentro de la tierra en el núcleo un núcleo es lo que nos hace uno las lenguas de fuego que no llegan por el aire y aterrizan sobre la gente como les pasó a los apóstoles cuando el Pentecostés otras dos palabras griegas lo que es griegos latín ocurre igual que con los Beatles y los Rolling Stones lo mismo pasaba con los antiguos bolis Bic fue antes del pensamiento único ahora ya no tenemos dos escrituras elegir por ejemplo Gloria Fuertes escribía fino y Lucía Méndez escribe normal es más normal el periodismo que la poesía el periodismo es el fuego de fuera y la poesía es el fuego de dentro lo decía en Expediente X la verdad está ahí fuera dentro de uno sólo hay palabras José Bergamín explicó que las palabras son espejos donde nos miramos y que por eso la arrase mató delante de un espejo reflejarán las palabras la realidad el espejo de Larra escribía fino y espejo de Valle Inclán escribió esperpentos la literatura es una sucesión de espejismos ahora que para espejismos los de Tintín otro día les hablaré de tomar rodaja el Licenciado Vidriera que se volvió transparente el alud un membrillo como Antonio López en aquella película de Erice