Los espejismos de las palabras

Voz 3

00:00

está en las novelas de Julio Verne está en aquellos cuadros con Santo lo que llevamos dentro es fuego para ir al centro de la Tierra los personajes de Julio Verne entrarán por la boca de un volcán se acuerdan de la palabra cráter es una voz Griega que hace referencia a una especie de Copa una vasija en las clases de Historia del Arte la llamábamos cráter a estudiar Geografía yo estudiaba vamos arte utilizando las mismas palabras igual es que el mundo no se puede explicar de otra manera en lo más profundo y en lo más elevado vamos a encontrarnos con el fuego el fuego íntimo que hay dentro de la tierra en el núcleo un núcleo es lo que nos hace uno las lenguas de fuego que no llegan por el aire y aterrizan sobre la gente como les pasó a los apóstoles cuando el Pentecostés otras dos palabras griegas lo que no griegos latín ocurre igual que con los Beatles y los Rolling Stones lo mismo pasaba con los antiguos bolis Bic fue antes del pensamiento único ahora ya no tenemos dos escrituras elegir por ejemplo Gloria Fuertes escribía fino y Lucía Méndez escribe normal es más normal el periodismo que la poesía el periodismo es el fuego de fuera y la poesía es el fuego de dentro lo decía en Expediente X la verdad está ahí fuera dentro de uno sólo hay palabras José Bergamín explicó que las palabras son espejos donde nos miramos y que por eso la arrase mató delante de un espejo reflejarán las palabras la realidad el espejo de Larra escribía fino y espejo de Valle Inclán escribió esperpentos la literatura es una sucesión de espejismos ahora que para espejismos los de Tintín otro día les hablaré de tomar rodaja el Licenciado Vidriera que se volvió transparente el alud un membrillo como Antonio López en aquella película de Erice