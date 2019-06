Canciones prohibidas

Voz 1 00:00 sin sin control

Voz 2 00:31 se una pero bueno el hombre un riesgo estos días

Voz 1775 00:53 bueno sí un además claro poner algo que bueno porque ha sonaba mucho pero es que era y referencias a él a Michael Jackson iban hasta que traemos una de mis es decir casi cualquiera que hubiéramos traído iba sonaran muy conocida porque casi todas las de Michael Jackson son muy conocidas así que bueno ya sabes yo soy un clásico a poner un clásico

Voz 2 01:11 bien

Voz 3 01:39 pues eso Building que en su día

Voz 1775 01:41 ah ya trajimos también a esta sección por otros motivos hoy el único motivo es que bueno la noticia de la semana a la que voy a poner banda sonora pues es que se ha cumplido el décimo aniversario de la muerte de Michael Jackson y además me acordé de esta canción exactamente la semana pasada cuando hablabas de él con con Luis Merino y con cómo le llamamos y el otro pino uno el gran pino y al pequeño opina

Voz 0874 02:05 no se ha perdido promotor musical todo un personaje responsable de haber traído a España a gente como Queen como los Stones como Bruce como Madonna o como Elton John muerto conteniendo castellana creíble increíble Elton John porque yo creo que es un tipo que lleva toda la vida queriendo ser lo que no era no au queriendo corregir lo que él consideraba que eran errores no poniéndose pelo diciendo que no es gay y ahora que ya está ya le da todo igual ya es sagrada asimismo siendo como es y es una delicia

Voz 1775 02:34 en el concierto una maravilla casi tres horas de concierto

Voz 0874 02:36 el parecía que faltaban clásico esto

Voz 1775 02:39 yo yo yo no fui tendría algo que hacer no porque a lo mejor es que estaban agotadas pero no entiendo que que no me llevara supongo que tendieron hacer me lo hubiera dicho

Voz 0874 02:49 lo bueno es que te tampoco es el crítico musical de este programa es una sección de música en este programa

Voz 1775 02:54 bueno el gran pino pequeño Pino que trajo también a España además de alto John a Michael Jackson y aquí en A Vivir en la semana pasada pues Bona habló de esa amistad que

Voz 0874 03:04 que que tenía no yo tengo una cosa también muy valiente que es defender lo que considera que su inocencia no en el insistía en que es un niño Michael Jackson siempre ha sido un niño hablábamos también de cómo hay una generación que casi sabe más de de él por las denuncias de abusos que por su música

Voz 1775 03:19 claro yo decía gran pino que no entendía que algunas emisoras de radio está pasando en Reino Unido sobre todo no con la BBC por ejemplo pues hayan tomado la decisión de no emitir más sus canciones

Voz 0874 03:29 el argumento que él usaba es muy válido el decía que cuesta entender que alguien pueda pensar que una canción de Michael Jackson sea una mala influencia para alguien cosas claro musicalmente estas recortando mucho el ámbito de actuación

Voz 1775 03:41 las canciones están fuera de duda no pues por ahí vamos a ir hoy pequeño Pino canciones prohibidas

Voz 5 03:55 de a través de

Voz 0874 04:06 canciones prohibidas te has dicho empiezas con este tipo de Texas nada menos que de pin Crosby está seguro de lo que dice es que no Rafa

Voz 1775 04:15 no suena a canción prohibida esto pero claro fácil hubiera sido llenar esto de canciones que en algún momento fueron prohibidas pues por tener referencias sexuales palabras malsonantes por insultar a un Gobierno o no han monarquía se nos ocurren algunas seguro

Voz 6 04:28 de reivindicaciones más directas y claras como aquello que pedía Paul McCartney con los Beach no de devolver Irlanda a los Irlanda

Voz 1775 04:34 ese país que sí sería muy fácil hay un montón eso sería demasiado fácil así que vamos a ir con otro tipo de canciones que alguna vez también han sufrido censura por otros motivos

Voz 0874 04:42 estas de Bing Crosby por ejemplo pues eso cuesta

Voz 1775 04:45 la cuesta imaginárselo pero pero si esa esto parece una canción inocente que habla de Texas e vínculos graba en mil novecientos cuarenta y dos en plena Guerra Mundial bueno el caso es que a los directivos de la BBC les pareció demasiado alegre pensaron que incluso podía distraer a los trabajadores de las factorías de armamento durante su jornada recuerdo según Guerra Mundial llegaron a decir que incluso había atisbo de que soltarán las herramientas para acompañar con palmas la canción es has escuchado las palmadas no Kutcher ojo ahí Le Le censurable esta canción no No somos nadie con vínculos vi porque esta será volvieron por eso por ser demasiado alegre pero es que tenía otra a prismas que será censuraron también por ser demasiado melancólica decían que podía bajar la moral de los combatientes eso desde entonces claro es escucharle cantar

Voz 7 05:30 eh que volvía a casa por Navidad no

Voz 1775 05:33 en fin vamos con otra que igualmente sorprende

Voz 8 05:45 o sea es la la si a ver toda la chica admite

Voz 0874 06:11 bueno me que estuviera prohibida una canción tan buena me me podría imaginar que a los Kingsley censura eran canciones como Vitoria que te de una forma bastante sarcástica el periodo más imperial de la historia de Gran Bretaña pero esto es Lola

Voz 1775 06:23 claro parece que es más fácil censurar cuando no estás haciendo coña con la reina no pues no les censuraron esta Lola que cuenta la historia de un tipo bueno que liga con una chica en un bar una noche ya cuando se hace de día eh bueno sea cuenta que no todo es lo que parece que es un travesti no pero como decía su autor Ray Davies pues es una canción de amor al fin y al cabo este Lola la prohibieran por eso por contenido sexual contarla

Voz 0874 06:46 la acción de un hombre con un través no no sé si te

Voz 1775 06:49 ha fijado pero he traído esta versión gasolina o que en la primera estrofa dice eso de la conoció en un bar donde bebía champán sabía a Cherry cola algo así como un refresco de Cerezo no me acuerdo con la consagración veces claro pero es que hay otras versiones en las que dice Coca Cola y ahí fue ahí estuvo el problema la letra original de los Kings decía Coca Cola a la BBC apareció que eso era publicidad encubierta así que dijeron que no remitían está prohibida en la dirección exacto y entonces le hicieron volver a Ray Davies que estaba en Nueva York voló desde Nueva York para cambiar sólo a parte de la letra y cantar en vez de Coca Cola Cherry cola bueno así la canción puedo sonar en la principal emisora británica la verdad es que con la BBC hay que tener mucho cuidado si eres un compositor dos mil

Voz 0874 07:53 trece cuando murió Margaret Thatcher una campaña redes sociales para que la canción hambriento donde which is dead La bruja muerto de Mago de Oz si estuviera en las listas empezó a venderse muchísimo llegó al número dos de de esas listas de ventas el dilema

Voz 1775 08:06 pues esto casi pues noticia te bueno claro que fue noticia tenían el clásico programa allí de bueno en planes todo el cuarenta al uno no que iban repasando la lista de los más vendidos Ícaro se plantearon qué hacemos cuando llegamos al al dos que era cree esta canción de la bruja muerto Mago de Oz como dices tampoco querían faltar a los seguidores y familiares de la Dama de Hierro

Voz 0874 08:26 lo que visto lo visto en las elecciones son muchos sí

Voz 1775 08:30 están bastantes Brown conscientes de eso y por eso los resolvieron con diplomacia británica no decidieron que llegado el momento iban a poner siete segundito de la canción sólo después añadieron en mayo este comentario han llegado homenajes de todo el mundo para Margaret Thatcher pero también hay personas que han salido a celebrar por las calles del Reino Unido Se acabó como siempre la beneficia a la vez muy pulcra y ya otra cosa fueron como nosotros ahora otra canción también con censura en la BBC

Voz 3 10:02 no lo sitúa esto estos llaman explica

Voz 1775 10:05 en Z al final tenga en exacto al principio el nombre siquiera explica que viene a ser algo así como apuntas abiertas no pelo pero se lo cambiaron el nombre ha acabado en Z N Z porque ese N Z son las siglas de de Nueva Zelanda que es de donde era este grupo ahí estaba de hecho cantando O'Neal fin que fue el que luego hizo Claude House bueno en esta canción contaban la historia de una separación de ruptura amorosa pero lo hacían comparando así en plan político con esos largos viajes que hacían los barcos que iban a descubrir ya colonizar Australia y Nueva Zelanda poco les gustó bueno no les gustó el ABC porque en la letra el título se hace mención a barcos con fugas no que acaban hundiéndose claro ponemos que esto era el año ochenta y dos Reino Unido año ochenta

Voz 0874 10:49 la Malvinas Malvinas Argentinas

Voz 1775 10:51 la guerra de las Malvinas exacto guerra con Argentina alguien en la BBC les sonó poco apropiado eso de hablar de barcos con fugas que se hunden cuando un submarino británico nuclear acababa de hundir al Belgrano Un barco argentino enfrente muy polémico lo curioso es que es verdad que el disco se publicó en esa época en ese momento pero la canción sabía grabado meses antes así que era imposible que hay hubiera ninguna crítica ni clara ni oculta al papel del ejército británico no bueno vamos con la última

Voz 8 12:09 eh eh tú tú tú bueno pues también ha sufrido descensos

Voz 0874 12:36 Duran no está además ningún tema como este ponen hacen que fue un exitazo Consulting ahí de fondo

Voz 1775 12:42 está claro que sí sí porque la estaba grabando en una isla donde estaba de vacaciones si colaboró en la canción y esos coros de principio y el final de la canción lo hace Sting esta esta canción podría entrar en esa categoría que hablábamos al principio de de fácil porque la censuraron por una palabra malsonante ahora te lo explico

Voz 0874 12:59 también creo que sexuales cuáles pero la quería traer por qué

Voz 1775 13:01 esto ocurrió me sorprende en año dos mil diez más de veinticinco años después de que saliera canción y como quien dice pues hace nada no hay

Voz 0874 13:09 cómo fue pues mira el tema de la canción

Voz 1775 13:11 manos por la compone tras Bono cuando está escuchando como en grupos repartidores en una tienda de Nueva York se están quejando en alto de de su trabajo mientras no quitan la vista de la tele donde estábamos poniendo vídeos de la MTV

Voz 0874 13:23 ya para las generaciones escucha eso exacto los millennials en la MTV la MTV pues era una cadena de una suponían vídeos musicales veíamos siempre a Phil Collins ella fuera quien fuera estaba circulando

Voz 1775 13:34 el estado bueno si no sonaba base no tenías tu vida no eras nadie no bueno de ahí sale este tono irónico que lleva la canción de no todo toda la canción diciendo que los músicos se ganan el dinero por la cara practicamente sin hacer nada que basta con que salgan en la MTV no iban a reflexiona como que tendría Óscar aprendí a tocar la guitarra cosas así no pero hay una frase que ponen Ofer refiriéndose a uno de esos músicos

Voz 6 13:58 en la que dice ese pequeño maricón con pendiente Inma

Voz 1775 14:00 pillaje lo hace en plan irónico pues bueno esto a alguien en Canada le pareció muy grave le parecía que no podía sonar en la radio porque textualmente se estaba refiriendo a la orientación sexual de alguien de un modo bejatorio puso su denuncia correspondiente ante el organismo de la radio allí bueno le salió bien la canción estuvo más de un año prohibidas las el Money for nothing

Voz 0874 14:22 cualquier día Nos prohiben Fulham de Gil porque va en contra de los enfermos de salud mental o algo así

Voz 1775 14:27 hoy en la sección la semana que viene

Voz 0874 14:29 todo mal