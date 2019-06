A vivir Madrid | El Madrid de los Javis

Voz 1751 00:00 que vuelve a Paquita Salas supone principalmente dos cosas más frases épicas porras para todos

Voz 1 00:05 es vuelto aquí va ya está aquí que no es que vamos a llevar a carrera de dos grandes actrices diría San José Belinda Washington de ayer

Voz 1751 00:15 Viernes estreno en Netflix la tercera temporada de Paquita Salas y la palabra serie se queda corta porque no hay más que ver cómo sólo las bromas con las primos con Price F anunciando que volvía la serie bueno pues hicieron virales a los pocos minutos Amore

Voz 2 00:29 acabo de recibir tu invitación por supuestísimo que voy a seguir cómo me voy a perder yo tu boda eh como millones con ánimos cenando en casa de pago no ha de cuenta que ya ha hecho cine todo el mundo conoce

Voz 1751 00:39 esta Paquita Salas el incluso aunque no vea la serie creen haberla visto haciendo gestiones en el banco desayunando torreznos en el bar de abajo en la boda de Belén Esteban la ceremonia te lo describo en tres

Voz 3 00:51 la verás libertinaje alegría y cachondeo como una perdamos mañana en era Vivir Madrid no hay compañeros con desde Paquita Salas Javier Calvo Javier hambre así qué tal muy buenos días hola buenos días buenos días

Voz 1751 01:04 bueno Paquita Salas es de Netflix pero es ya marca España fiel vosotros yo creo que sí que es ser comer bien la marca España de Netflix no como este es el icono a España es la nueva Cobi cómo definiría la palabra mainstream Paquita Salas la nueva Cobi sí yo diría pues no sé

Voz 0460 01:25 qué diría pues no te gusta pues sí

Voz 1751 01:27 Popular Popular famoso no imaginado es que queda hay alguien en la faz de la tierra que no sabe quiénes Paquita Salas cómo se lo explica haríais no sé si para construir este personaje en quién pensasteis en primer lugar Paquita

Voz 4 01:40 las es realmente un homenaje a las señoras de nuestro país esas esas señoras que son tan y que están tan poco representadas y encima eso señoras que se dedican al show business osea que tienen ese esa mecha Mediaset que tienen ese cardado Mila Ximénez que tienen ese esa onda Terelu son las señoras que que por una razón no por otras han tenido que dedicar a una profesión glamurosa sin ser eso eh

Voz 1751 02:04 caso es que es que es eso además

Voz 5 02:07 es una reivindicación también emocional que es el otro lado de esta serie de televisión de los supervivientes de una profesión a veces muy injusta

Voz 4 02:18 un retrato de de una mujer que que busca su lugar en el mundo y en y en su profesión y que el éxito sea lo que sea y signifique lo que signifique esa palabra

Voz 1751 02:28 bueno ayudadme a situar a Paquita Salas en un punto de Madrid Pale a ver si si me ayuda a situarla relax en Cap con café con leche la Plaza Mayor y bocata calamares pues sí sí pero vender desde el desde pero es la imagináis tomando café con leche la plaza me imagino no te vas tomando bocadillo calamares o pero yo creo que sí desde la típica has mencionado durante las piernas estoy cansada se sientan

Voz 3 02:53 yo lo que

Voz 2 02:55 muy laxa Cinca café con leche hombres

Voz 1751 02:58 parece hablamos inglés Paquita es mejor que Ana Botella no nudo ojito

Voz 5 03:02 yo creo que Paquita habla peor

Voz 1751 03:04 inglés que Ana Botella sí vale I love Paquita en las tazas de souvenirs en los bazares para guiris claro ojalá ojalá que internacional en México Argentina

Voz 5 03:17 los Unidos hay mucho pactismo pero

Voz 0498 03:20 todavía no patata ahora pregonera el Orgullo de este año ojalá ojalá

Voz 4 03:27 lo que pasa es que claro que Paquita no existe gitano existe entonces aquí veo ahí siempre encuentras todos los medios quieren entrevistar a Paquita pero dice Bryce es que Pakistán necesita un guión

Voz 0498 03:37 claro claro somos nosotros tres Bryce pero somos Javi yo pero te si falta una de las tres patas no existe Paquita entonces soltara Paquita sola dar el pregón sin guión lado es un halago

Voz 4 03:49 eso significa que la gente se cree que de verdad existe

Voz 1751 03:52 pero por otro lado es pensar que que

Voz 4 03:55 es olvidarse el trabajo que hay detrás

Voz 1751 03:58 Paquita cantando en el Toni dos a largas horas de la madrugada hombre la temporada haremos algo parecido en el capítulo uno lo vamos a ver pero bueno ya de hecho se estrenaba ayer viernes os aquí está viendo en esta tercera temporada vamos a ir a Paquita en problemas con la tecnología y que no cree en haters que son hijos de puta

Voz 1704 04:18 es que eso sino tiene que piensan ellos también hay una frase muy buena que viene

Voz 4 04:28 de dónde están los haters donde están los malos por qué échate AIS con ellos

Voz 1751 04:33 claro que hay interacciones de mala donde está el tuits donde está el está el tuit cómo definiría a los haters igual que Paquita

Voz 1704 04:43 Paquita me desahogo ya aquella hable por mí

Voz 5 04:46 yo creo que es una cosa extraña que ha generado en Twitter que es la opinión privada de gente pero que se hace de manera pública es

Voz 1751 04:54 que no la deberíamos leer ninguno de nosotros es otro mensaje

Voz 0498 04:57 claro es gritarle a la tele la vida caro ser G3 el nuevo gritarle lo tenía claro

Voz 5 05:03 gente conocida no tiene que tener Twitter yo no tengo Twitter no hay que tener Twitter no es para aquí está

Voz 6 05:08 sí

Voz 3 05:09 él me sale las tele no no no ahí está estos Pantoja no Pantoja Pantoja que que colabora con vosotros cabecera temporada vale vale vale como ha sido la propuesta o que bueno hablamos

Voz 7 05:22 no tuvimos una reunión y fuimos muy rápidas si ella creía conocernos

Voz 2 05:27 nosotros siempre tenemos la propuesta debajo de y Paquita insistía o o

Voz 3 05:32 a ella y creo que al principio no estaba no sabía exactamente a qué nos referimos pero luego vio la serie Le gustó mucho

Voz 5 05:40 muchísimo y a partir de ahí decidió colaborar pero que

Voz 3 05:43 claro ayer super conscientes si ella es actriz también claro sale esta cabecera

Voz 8 05:47 aquí

Voz 1751 05:50 dormía entre los seguidores de la serie está la duda buena dejara Paquita lo apuntadas tú antes de ser representante y al final lo que tratamos es bueno lo único que importa no es lo que eres sino lo que tú crees que es no

Voz 4 06:03 qué habla exactamente de esos una actriz que no trabaja es una actriz una representante que no trabajaba es una representante como de realistas son los sueños y cuanto merece luchar cuanto merece la pena luchar por ellos

Voz 0498 06:15 dónde está la línea entre lo romántico de dedicar una vida a una profesión a veces injusta e ingrata donde está el masoquismo a veces es difícil de de definir quita quita esa línea

Voz 1751 06:28 hombre quitas romántica hay masoca la vez es una

Voz 4 06:30 nada los fracasados Ia como el éxito no puede llegar de manera es muy diferente

Voz 1751 06:36 he ahí momento en dos mil dieciocho en la entrega de los Premios Feroz en el que os su visa al escenario porque os premian por la llamada mejor comedia Javier Calvo lanza este mensaje del que estamos hablando no de perseguir los sueños y dice algo muy parecido a lo que estamos hablando esta mañana aquí

Voz 0460 06:54 el valor mismo de encontrar otro camino pese a quién le pese ser quién tú quién es

Voz 9 07:01 hay hay yo soy gay

Voz 6 07:09 tengo un novio

Voz 0460 07:11 que me quiere y una familia que me apoya yo estoy aquí cogiendo este premio entonces si alguien algún niño alguna niña alguna persona me está mirando y tienen miedo de que está perdido

Voz 6 07:27 hombre no me van a querer

Voz 0460 07:30 que yo sepa yo me van a tener su sitio que tu familia te vas a ver en qué vas a cumplir tu sueño y que yo vamos a seguir de historias para que tú te sientas inspirado de verdad

Voz 2 07:41 siempre bueno y la verdad

Voz 6 07:44 enseguida la abra eh bueno

Voz 4 07:50 realmente lo que nosotros podemos hacer desde las cosas que creamos estén en un compromiso con quién somos Si con con la gente que que puede haber pasado los mismos basado en nosotros cuando éramos más jóvenes más pequeños di es es lo que intentamos hacer que hablar del mundo como Nos gustaría verla no y con un compromiso de visibilidad

Voz 0498 08:13 total que es yo creo lo lo que más podemos aportar en este momento nuestro trabajo oí ponerla cara oye pues mira a mi me ha ido así

Voz 1751 08:25 no sé si te vale de algo genial quedan queda menos de una semana no para el pregón de del orgullo y el otro día en la sexta os hoy decir una frase con la que estoy muy de acuerdo dijiste es decir barbaridades es publicidad no es dar publicidad decís no hay que hacer caso a la extrema derecha pero qué pasa cuando las barbaridades no son sólo publicidad de qué pasa cuando son noticia porque esta semana la portavoz de Madrid Rita Maestre anunciaba que el Ayuntamiento bueno pues había eliminado mensajes reivindicativos de las banderolas que cuelgan las farolas de la CIA

Voz 10 08:57 anda que es una indecencia censurar los mensajes que hace referencia precisamente a la trayectoria de esas personas ya la memoria de personas que son las quién ha hecho disfrutar hoy de derechos que hace treinta años eran impensables

Voz 1751 09:12 habla de los del orgullo los mayores este año el orgullo los mayores se refería a ellos e también a los que los lucharon no hay mensajes que se han quedado fuera

Voz 5 09:21 pero que es porque la la la publicidad digamos el cubano han puesto las farolas

Voz 1751 09:28 en las marquesinas Ignacio están esos mensajes pero en las farolas no

Voz 0498 09:31 no como dos sólo han impreso la de nuestro orgullo nuestro mayor orgullo quitado la lo lo que es nuestro mayor impuesto nuestro mayor orgullo por todos los lados y la razón

Voz 5 09:41 porque les parecía tendencioso hoy

Voz 0498 09:43 lógico esa palabra que les gusta tantos yo como antes

Voz 1751 09:46 de Clara yo no lo llamo ideológico yo lo llamo

Voz 0498 09:49 José de puta no es que es muy fuerte esconder

Voz 4 09:51 ese detrás de la palabra lo de adoctrinamiento de la ideología mi identidad se lo ponían otro día un periodista que decía también una barbaridad en Twitter mi identidad ideología entonces es muy es un es un recurso muy fácil encontrar un argumento repetirlo todo el rato pero es que es argumento no está bien eso no es una ideología ser quién eres o que haya gente que que tenemos una identidad distinta a la que ellas tienen que no es una ideología es una real

Voz 0498 10:18 ya no es una concesión es quién eres a escuchar que existe gente LGTB no te hace no tengan miedo

Voz 5 10:29 claro si no lo es sino yo sino yo que he ido estudiado en un colegio del Opus Dei que mis padres son heterosexuales que toda la gente que he ido un colegio de chicos mi familia la mayoría metrosexual sería otro sexual por esa regla de tres

Voz 4 10:42 entonces que se dejen de decir tonterías yo lo que me refiero esto que está pasando es una consecuencia de muchas cosas evidentemente pero también de darle publicidad a al lo extremista a las barbaridades ya las opiniones que claro que nacen de la crispación y en estos momentos es muy fácil caer en eso

Voz 5 11:05 yo creo que tiene que ver mucho con la con la cultura también de los realitys por ejemplo en la que

Voz 0498 11:10 al principio ganaba el que caía mejor y de repente se empezó convertir en que ganaba el que ya verás que caras se le va a quedar a todos cuando gane esta persona haya

Voz 4 11:19 la serie sabes en la cultura del vino

Voz 1751 11:22 no hay una serie que habla de eso hay personalmente

Voz 4 11:25 es una que es una política que que empieza a dar argumentos tan extremos que la gente se empieza a sumar simplemente por el hecho de que de de que está de que adquieren que Khan que cambian las cosas quieren que escuchar eso pero es al final es porque sí

Voz 1751 11:41 el desencanto de la política tradicional no oye irá montarte en brazos no de alguien no tirarte a los votos de alguien que sabes que niega todo no que en realidad es un haters yo quiero preguntar a los dos por el futuro del géiser claro si os quiero cantar a los dos algo que quiero reflexionar existe un orgullo apolítico

Voz 4 12:00 como nos quieren hacer ver existe un orgullo apolítico yo creo que el orgullo es una reivindicación por lo tanto es política el orgullo no es una fiesta aunque puede estar podemos celebrar el orgullo y podemos hacer una fiesta pero la orgullo es una reivindicación

Voz 11 12:14 de la il

Voz 4 12:17 la celebración de la conquista de los derechos

Voz 0498 12:19 se prevé

Voz 4 12:20 por lo tanto yo creo que no que es un orgullo es una

Voz 1751 12:26 los dos nazis Thais vivirse en esta ciudad bueno esta mañana vamos a a visitar vuestro Madrid a través de canciones y lugares que habéis elegido vamos a retroceder catorce años

Voz 12 12:37 cada jueves

Voz 3 12:43 Madrid pertenencia a dar un animales Rubén Pozo Pereza en dos mil cinco que hacéis vosotros en esa época

Voz 9 12:49 pues yo era era adolescente que vestía para salir

Voz 3 12:56 yo yo era muy fan de muy fan y luego Leiva ha formado parte de mi vida de una manera muy cercana incluso Leiva ha ganado un Goya con nuestra película que creo fan

Voz 13 13:09 eh eh con estrenaría hace es sí rincón favorito de ahí que te mato

Voz 3 13:23 y es que también era muy de eso yo pero me me preparaba para para salir por Madrid donde os conocisteis vosotros en dos lugares a la vez bueno casi a la vez en una discoteca en Madrid en la discoteca el conjunto y que no es exactamente cosas pero también es habíamos conocido en Facebook primero hubo Facebook y luego Facebook fuimos mejores amigos durante varios años desde desde hace once años que somos mejores amigos pero somos pareja desde hace siete

Voz 1751 13:59 en la Corredera Baja de San Pablo esa es la calle

Voz 3 14:02 donde es muy claro pues entonces yo todo después del primer beso al mes siguiente ya estábamos viviendo juntos nos hemos vuelto a separar desde entonces

Voz 7 14:10 ir al piso eran pienso que era un tren en el que has costado

Voz 1751 14:17 qué me estás contando eso sí que ahora ya que Madrid ha cambiado mucho encima del teatro Lara donde debutamos con

Voz 3 14:22 en la playa obra en formato más grande pero estaba un tiro de piedra donde sigue la llamada a día de hoy que pasamos por ahí vivimos cerca es decimos que fuerte esta calle Madre de Dios luego a la Latina y luego ya volvió

Voz 1751 14:35 quién se hizo caso la primera llamada que hicisteis para presentar la llamada quiénes hizo quién fue la persona que dijo vamos hacia eso sí

Voz 5 14:41 bueno entonces director del que es director en la actual igualmente una persona súper generosa que sin saber lo que íbamos a escribir nos dijo os dejo dos días en el hall porque siento que vais a hacer

Voz 1704 14:52 algo muy bueno porque lo comimos la cabeza eso cómo fue con una obra de ochenta me mira chico lo que queráis Villar hiciera funciona os vais os quedáis hubiera quedaron poco

Voz 1751 15:06 Allen que no es insiste pesado insistí vencerás pide pide que es importante que la gente no sabe el poder de pedir en en Gran Vía que es uno de los lugares que marcase en vuestro mapa de Madrid una gran vía libre de humos hombre desde luego yo estaré fuera de Madrid central que os parece que a mí

Voz 4 15:23 mira yo vivo bien Javi yo vivimos en la misma Gran Vía en la calle Pez cruzar la Gran Vía es un gusto no sólo cruzarla en coches sino cruzarla andando están

Voz 5 15:32 cabellos ha mejorado muchísimo en los últimos años y yo creo que ir marcha atrás es absurdo sólo indica que hay gente que no quiere que haya ningún tipo de avance que quiere que las cosas sean como han sido siempre sin darse cuenta de que detrás está la vida de mucha gente el medioambiente los derechos de las personas pero en los animales y muchísimas otras cosas que no se pueden sólo porque hayan sido así siempre

Voz 0498 15:58 defendiendo la capa y espada cariño no puedes venir al centro en coche porque el centro está colapsado de contaminación claro yo esto lo decimos como vecinos claro porque no es nada biología porque al final la la comodidad y las

Voz 4 16:10 con él el hiel lo mejor para tu ciudadano puede ser una ideología es lo mejor está bien

Voz 1751 16:17 no es ahora belgas que carece les va bien que les vamos a quitar Madrid central no se quita las banderas de los Goya las banderas de feminismo a ver qué cara

Voz 0498 16:23 no no perdona es que nos qué cara es que vida se me va a quedar que esquí revanchismo

Voz 5 16:29 revanchismo por qué quería decir con lo de la cultura del reality del CSKA de ahora va a ganar justo la que habéis Víctor la que habéis sabéis metido con ella toda la edición

Voz 0498 16:36 para que eso es quede cara de tontos es como no es que detrás de eso está la vida de personas no es

Voz 5 16:42 el revanchismo tiene consecuencias catastróficas en la vida de las personas diaria que es realmente la que la política debería

Voz 4 16:48 cincuenta claro como se ahora estoy pensando en alto pero como se ha dado tanta importancia a la a la opinión la como todo el poder en opinión mientras el poder corrompe entonces la gente se ha dado cuenta de que cuanto más alto cuanto más grite cuando su opinión sea más extrema más eleva a escuchar entonces esto se ha convertido en una bola en el que todos Nos hemos polarizado nuestras opiniones se han convertido en esto está algo más si ilegales

Voz 1751 17:14 los en la trinchera se parece que las OP

Voz 4 17:17 quién es el poder que ha dado las opiniones sea corrompido entonces en la Casa Blanca en Hitler

Voz 0498 17:23 ahora mismo

Voz 1751 17:26 Juan bonitas

Voz 1704 17:28 así nos tranquilizáramos porque si escogidos no sea tan bonita no es muy Roma habla habla tan romántica me de Madrid

Voz 4 17:38 qué destaca esta canción está cargada de sueños verdad cuando

Voz 14 17:41 vengas te voy a enseñar lo que es Madrid símbolos

Voz 15 17:46 algo

Voz 3 17:51 esa forma de parte de las cosas que siempre han sido así podríamos seguir siendo así

Voz 16 17:57 con lo bonito

Voz 1751 18:03 encantado conocer nuestro mapa de Madrid vuestra selección musical vuestra banda sonora vuestras ideas vuestras opiniones Paquita Salas ha estrenado este viernes esta mañana Javier Calvo Javier Ambrose han compartido su mapa de Madrid con nosotros íbamos terminar una frase Paquita Salas la de los haters haters HP sí

Voz 2 18:20 porque los llamáis vosotros así yo no los llamo hijos de puta

Voz 17 18:26 no no no

Voz 14 18:29 muchísimas gracias al mil

Voz 1751 18:32 besos

Voz 18 18:34 dime dime