"Las políticas urbanísticas confrontan con las ciudades reales"

Voz 2 01:03 donde otros preparados para analizar la actualidad seguramente para alejarse de ella y hablar de las cosas que realmente importan en Radio Barcelona Aleix Saló cómo estás Aleix buenos días bon día muy fresquito aquí en serio la ir acondicionadas bueno es que te permite calor no todavía eso eso quiero decir la independencia no no climática esto es paneuropeo ya la

Voz 0062 01:25 hola de calor sahariano aquí en Madrid

Voz 2 01:27 Julio Rey qué tal Julio muy bien también fresquitos con camisa veraniega ya te Thiago a Mauro muy buenas José María Pérez Peridis mostrar José María bien bien pensando en Santander más que otra cosa no bueno ya sabe Santander ex novia del mar que tampoco legionarios no oye es curioso no sé si os pasa cuando Denis en taxi aquí antes contaba Mauro que claro muchos de los taxistas llevan puesta la radio reconoce que no saben a lo que venir a lo que pasa que ha contado la historia de la vivir el taxista creo

Voz 0874 02:09 hace tres años estuve estabas en una situación etílica que no te permitía

Voz 1532 02:12 pues no yo pues tocará como que trabajarlo hacer todavía no y también me ha contado que que llevó a Trillo el otro día hay que Trillo está muy contento muy contento yo estaba pensando por qué tipo de pactos porque estará contento por lo de Madrid por la locura de de de España en general no estaba contento porque ahora es consejero de Estado y trabajan menos

Voz 3 02:35 más pobre cobrará lo mismo Macy que sobrevivir hundir

Voz 1532 02:39 al menos eso al mes te iba a decir exacto

Voz 3 02:41 ya no seguiremos acortando el Yak cuarenta y dos también lo ha dicho el señor taxistas exacto

Voz 2 02:48 ahora tenía opinión el taxista este sería una buena sección de programa no que cada taxista contara lo que has escuchado de madera Un poco incorrecta con no sé voy a darle una vuelta esto a un poco de juego yo a Madrid empieza

Voz 1532 03:02 callarse y no decir nada en presencia de taxistas pero

Voz 2 03:07 así estaba escuchando a vivir au escuchando la SER intuir que no lo puedes tiene un poco de la lengua no simplemente no eso no os atrevéis es un secreto un premio cuando que no queréis meteros ya no ya no la verdad es que es para pulsar la situación general del país en función de la queja

Voz 1109 03:28 también yo Serra que hay muchos latinoamericanos taxistas

Voz 0874 03:33 bueno muchos conductores de vehículos

Voz 1109 03:36 el taxi alguno de los de TC muchísimos bueno les preguntas cosas ir bueno cuánto tiempo llevan en España qué tal les tratamos donde estudian los hijos se han tenido que pasar por los hospitales entonces te dan un termómetro a la larga si si vas viendo que en general está muy bien veo que les preguntas cosas más íntimas yo les preguntó sobre la ciudad que también están mucho más altas pero ahora otros yo les preguntado sobre les pregunto mucho sobre el Madrid central como lo han visto cómo la han vivido si quieren que está más contaminado si las carreras en fin tienes una que es una sí sí sacas una idea relativa pero día tras día

Voz 0874 04:23 existiendo vaya uno va sacando conclusiones de sobre Madrid centrales o más bien sobre la reforma de los centros urbanos ramas en el caso de Madrid central quedan solamente un par de días no menos de veinte menos de cuarenta y ocho horas ya bueno en lo que no

Voz 1109 04:37 sea que es que en la política de decir oye eso deshacer lo que ha hecho el otro punto no hay otro porque yo no he oído otra idea de Madrid que deshacer el proyecto que ha hecho Carmena hay una una posibilidad posesión constructivo una necesidad que tiene Madrid Gobierno constructivo eso es lo que es una noticia que tiene Madrid que es como ser madre

Voz 1109 05:03 porque ya que la bicicleta el peatón el patinete y la motocicleta etc tienen un protagonismo cómo hacemos que se llegue o que se puedan llegar a todos los puntos de Madrid andando sin grandes barreras por ejemplo en la M30 no cosieron el barrio de la Concepción con el barrio de las avenidas

Voz 0874 05:25 son unos puentes poco

Voz 1109 05:27 Massa lo que estamos hablando ya

Voz 3 05:30 de urbanismo de Madrid cada vez vale vale vale para Barcelona también que Barcelona es que yo a veces ya no sé ni qué calle habláis no lo sabes tú que vienes desde luego no es solamente teórico Alexis el único

Voz 1252 05:48 esto que ha habido hasta ahora sido ponen una gran

Voz 3 05:50 bandera española ir retirar un poco bueno pero me hablan de arco iris una segunda bandera una segunda una hora de todo el resto mucho del la política territorial va en Valencia en Valencia ganaron

Voz 0062 06:03 porque sabes que en Valencia desde que esta Compromís han abierto al balcón del Ayuntamiento a los ciudadanos

Voz 3 06:08 pues pero los de España dos mil subirán al balcón una bandera de España con orgullo hetero

Voz 1532 06:14 a mí lo que me ha sucedido con esa noticia que ahora pasa mucho es que vi el me me antes de la noticia real

Voz 3 06:22 entonces lo creía no vi una que ponía orgullo cavernícola campo esto esto

Voz 1532 06:30 si de algo hasta que cuenta de la original y que habían corregido lo de orgullo

Voz 1109 06:35 pero espero Valencia que se habla de Valencia había un proyecto de hace muchos años de meter una carretera por medio del Cabañal hasta la playa y eso ha sido tremendo porque se ha destrozado mucho pero es que el Cabañal tenía una importancia tiene una importancia urbanística extraordinaria es una barrera de la invasión de la ciudad bueno pues que de otra manera no Ollero

Voz 0874 07:00 he estado dando estáis cansados desde el del tema de la formación de gobierno tienen puestas viñetas diarias sobre todo vosotros dos Julio José María eh

Voz 2 07:08 claro este sábado mañana domingo el lunes tres de enero y lo que queda pues en julio

Voz 1252 07:15 de todas formas hemos estado meses y meses con la corrupción básicamente efectivamente son temas mono temáticos no solamente no cansamos nosotros los lectores no la formación de gobierno vamos a ver en lo que queda pero sí que está siendo cansina y sobre todo es que el material de los contendientes es como que tampoco ponen mucho

Voz 1532 07:40 y luego que como sea una repetición de lo ha última vez pues ya es como que ya hemos visto esa película no sé

Voz 1252 07:46 sí sí es una al día de la marmota cometido

Voz 4 07:49 no tiene si hay elecciones no

Voz 1532 07:52 claro volvemos a lección ojalá

Voz 2 07:54 con la marmota elecciones dentro de unos meses estaremos hablando el presidente de gobierno Pablo Casado lo que pasó hombre de hecho

Voz 1252 08:05 todos los análisis de de todos los análisis se desprende que el ganador de la

Voz 0874 08:11 hecha esta siendo al final de pura chiripa está callado Pablo Casado no

Voz 1532 08:16 a su vez sí sí pero bueno

Voz 0874 08:18 a una pregunta casi de ideología personal en claro si recordamos lo que pasó hace muy poco tiempo hace tres años solamente como Pedro Sánchez no consigue ser investido pues el digamos que él el mundo nos regaló unos años más de Mariano Rajoy pero claro podemos no ha no ayudó a esa investidura porque había un pacto con Ciudadanos que que es un mal menor para la izquierda españolas de común como un votante de izquierdas preferiría un un un gobierno de Pedro Sánchez sin podemos allí o preferiría una repetición electoral con el temor de que ganar a la derecha

Voz 1252 08:51 pues yo creo que la izquierda después de el último espectáculo municipales está un poco saturada elecciones me temo que no iba a tener mucho respaldo si es verdad que si anticipa elecciones que por cierto yo creo que es lo que inevitablemente va a ocurrir puesto que aquí todo el mundo no veo en el horizonte ningún líder con mentalidad de Estado con mentalidad de pensar en el bien común sino todo lo contrario más bien en pensar cómo conseguir su espacio básicamente su poltrona en esas condiciones pues es difícil pactar es difícil formar gobiernos de coalición entonces yo creo que nos vemos abocados a las elecciones vuelve el partidillo el bipartidismo seguro

Voz 1532 09:41 porque esa parte de la izquierda que que esa abstencionista y que sólo gota cuando tiene un poco ilusión que fue la que no fue a votar el Madrid y que por eso perdió la Izquierda en España sucede hubo otros otros elementos otros elementos pero el principal y el que va a suceder como vayamos a otras selecciones es que hay gente que está aburrida Innova ir a Bruselas en ese aburren son los de izquierdas porque los de derechas nos aburre

Voz 2 10:05 son mucho más disciplinado

Voz 1109 10:07 este caso una cosa es que claro cuando se equipara Podemos como ciudadanos con Podemos no da para un gobierno estable es decir con pinzas incluso mociones de censura puede haber en Hungría no lo sé o votos en contra lo tiene muy mal para gobernar salvo en un gobierno de coalición pues al alemana liberal socialdemócrata liberal conservador entonces un partido sale como bisagra que ha sido ciudadanos empieza pero ahora quiere ser o dice que es alternativa de poder pues claro Le queda mucho pasea tardaría gol

Voz 3 10:44 bueno lo que no estoy muy seguro si se puede hablar de si yo creo que eso al

Voz 1109 10:48 era

Voz 3 10:49 bueno bien pero no no digamos dentro de con Podemos no las tienen que contar con otras fuerzas

Voz 0062 10:58 maravillosa ciudadanos es que había este pite tono del partido del Ibex el partido el Ibex bueno pues está el Ibex presionando para que ciudadanos pacte con Sánchez

Voz 3 11:06 claro les está haciendo el Pirulí rival

Voz 0062 11:10 al Ibex que de golpe de Rivera es el más antisistema más anti establishment no

Voz 2 11:16 lo que ocurre es que Volvo referirme lo que

Voz 1252 11:20 decía hace un momento y es que las ambiciones personales son las que están condicionando toda la política en estos momentos y sobretodo la animadversión de entre Sánchez y Rivera pues es

Voz 0062 11:33 pero esta es una vale mantenerse en que hay que además en un país que tenemos una memoria muy corta

Voz 3 11:38 cuando en tres años que estaban haciendo un pacto

Voz 0062 11:41 el Gobierno Ciudadanos si PSOE tres años tres años no es nada en la historia política parece que haya sido universos distintos

Voz 1109 11:51 pero en aquel momento Rivera estaba en unos peldaños de la escalera más bajo para él tocar poder era un salto al descansillo ahora qué quería hacer el sorpasso igual que lo quería hacer Iglesias hace tres años fatal entonces son tres líderes jóvenes que piensan que ésta es su última oportunidad

Voz 2 12:14 pues casi mejor hablamos de Madrid censal no no Madrid central no tiene ese esta esta Junta Tiffany's Muñoz no es así hasta que sí que es doctor en Geografía director del Observatorio de la organización de la Universidad Autónoma de Barcelona cómo estás Française buenos días buenos días claro todo no queríamos hablar específicamente de Madrid central pero pero sí

Voz 0874 12:34 sí de de cómo hay que entender estas metrópolis del siglo XXI en las que estamos en las que estás tuvo como Barcelona o Madrid otras grandes y pequeñas ciudades no tú tú defiende es que hay que leer en las ciudades actuales porque los ciudadanos y las ciudades nos hablan yo yo no sé cómo se entiende a la ciudades

Voz 0840 12:53 buenos días a todos hay que hay hay que intentarlo por lo menos la ciudades como un libro abierto manda mensajes nos muestra cosas que pasa

Voz 2 13:00 en el gran problema

Voz 0840 13:01 que tenemos desde el urbanismo es que muchas veces pretendemos a proponer estrategias facer proyectos urbanos au gobernar la ciudad pensando en cómo eran las ciudades antes el pasado no están ataques de nostalgia hay no entendemos como las ciudades esa es lo más dinámico que ha hecho la raza humana y por tanto cambian cada día no entonces un primer paso es darnos cuenta de que en el siglo XXI y conforme vaya avanzando podemos fijarnos horizontes como el dos mil treinta y dos mil cincuenta dos mil ochenta las ciudades eran muy diferentes no ahí tenemos procesos que las están cambiando desde dentro y en ese sentido la metáfora de Aller la ciudad quiere decir prestar atención a lo que hace la gente prestar atención a cómo se comporta prestar atención a cómo las ciudades van cambiando a casi día a día no y en ese punto de cambio está la movilidad la movilidad del siglo XXI será completamente diferente a la del siglo XX y eso aún nos cuesta mucho entenderlo

Voz 0874 13:55 entonces hay que prestar atención a cómo la gente se comporta tú crees que la gente trata peor a las ciudades que antes es una

Voz 0840 14:01 la relación que va en círculos no la ciudad trata también mal a la gente y eso también genera impactos no sólo esto lo yo todo esto lo explico a mis alumnos en clase con ejemplos de la vida cotidiana basta ver el tiempo y el sufrimiento veces que las personas mayores tienen que

Voz 1109 14:16 hasta que que que que que que eso

Voz 0840 14:20 pero si cuando tiempo por ejemplo sólo para cruzar una calle no hay avenidas de mucho tráfico en las cuales ya es literalmente imposible para una persona que tiene una velocidad baja a cruzarla de una vez esto no puede parecer una anécdota o los pueda parecer algo que representa pues esto un elemento

Voz 0874 14:37 adiós gracias a la gente que vive en ellas y luego hay luego hay artefactos que desaparecen y artefactos que aparece y los hemos visto con el paso de las de cacas más que los años no desaparecieron en las cabinas telefónicas desaparecen los kioscos los buzones no y de repente Barcelona pero en Madrid tropieza con patinetes

Voz 3 14:58 te digo tirados en la calle

Voz 2 15:02 o postes de cargador de móvil no claro

Voz 0062 15:04 tecnologías que no

Voz 2 15:07 pero hay que descifrar lo que son las más justo es eso no tenemos aquí no yo creo yo he visto alguno me pero acuerdo no en Barajas se soportes beberlo en la calle todavía no entonces

Voz 0874 15:17 cómo cómo no sé cómo interpretas esos esos objetos que vienen iba

Voz 0840 15:21 a la la tecnología siempre ha cambiado la ciudad hubo un momento en el cual no había autobuses un momento en el cual tomar un tren que para nosotros es algo de la vida cotidiana fue una auténtica revolución cultural es decir que la ciudad nunca separa siempre hay cambios y continuamente y la tecnología es un vector de cambio muy claro entonces en la medida en que por ejemplo hoy tenemos cada vez más teléfonos móviles privados necesitamos cada vez menos teléfonos fijos públicos no en la medida en la que tenemos dispositivos que nos permiten compartir y enviar información de manera absolutamente efectiva en tiempo real pues ya no enviamos postales sea así podemos seguir por tanto los artefactos que teníamos en la ciudad que servían para unas funciones o bien las pierden o bien puesto pierden incluso su sentido no entonces ante esto hay dos posibilidades o piensas un poco sí cabinas de teléfono buzones de correos o o quioscos de prensa porque en el dos mil cincuenta no sé si mucha gente comprará todavía los diarios con vuestras viñetas impresas a ha porque al final comprar el diario comprar el periódico hoy es las noticias de ya es verdad

Voz 3 16:31 no pero eso

Voz 0840 16:33 la cuestión es pensar si si si si son elementos que han perdido la función que digamos eliminarlos o como yo pienso siempre hablamos de eso que lo exterior

Voz 3 16:40 yo no dejarlo todo por alusiones de ilusiones de decirte

Voz 1252 16:49 que efectivamente uno yo creo que soy un romántico que piensa que según a seguir vendiendo periódicos por supuesto pero sí y estoy incide en lo que en todo lo que tú estás diciendo que hay que cambiar la forma de cambiar pero periódicos ya no sirven hay que precisamente el quid de la cuestión es encontrar nuevos maneras de conseguir que el periódico llega

Voz 3 17:15 lector no es que no sé

Voz 1532 17:18 están escuchando no les hará mucha gracia que hacer tratando

Voz 3 17:21 pero cambiaron a los vendedores de drones el tuyo es lo hemos comentado en los quioscos de periódicos reciclado

Voz 1252 17:31 es decir que ya casi lo que menos vende son periódicos

Voz 1532 17:34 IPREM en general no creo que sean Gran Vía no que ya no vende nada nada si tiene una está dando vimos juntos y lo comentábamos es decir que

Voz 3 17:45 la actualizando no Ángela he dicho antes una

Voz 1109 17:48 habrá que es clave y en nuestro de Madrid se está discutiendo qué es la movilidad cuando aparece el automóvil convive con el coche de caballos fotos de la Gran Vía donde ves que entran automóviles pero todavía hay coches de caballos hay muchas casas que tiene en el paso de carruajes con las rodajas de los de los coches y había llegaron mucho hasta muy recientemente

Voz 1532 18:11 que no somos conscientes con los años ochenta yo he visto

Voz 1109 18:14 los en exactamente a lo que voy el coche igual que el carruaje llegaba hasta la puerta de la casa entonces porque el coche tiene que llegar a todas partes porque el máximo era que el coche lo entra en casa quedara en la acera su vida yo todos nosotros hemos visto muchos coches subidos en las aceras invadiendo el sitio del peatón bueno estamos en reflujo el coche ahora el transporte colectivo ha mejorado muchísimo en las ciudades no sé yo en Catalunya lo que sugiere

Voz 3 18:52 pues que me retirando progresivamente de la mayor agresión al

Voz 1109 18:59 ser humano

Voz 3 19:00 con el coche el patinete el profesor seres por las aceras pero a ver yo

Voz 0062 19:07 creo que al final hay mucho debate alrededor de las tecnologías no pero se nos olvida a veces que a veces el conflicto del futuro es más vale con controlará estas tecnologías es lo que decía esto de los coches no es tanto al final el coche donde iba sino quién tenía el privilegio de tener el coche delante de casa no ha yo creo que en este caso en nuestras camas salvar cuando hablamos del futuro de las ciudades también pues de este tipo de debates más capitalistas económicos no a quién pertenece las calles no estás estos estas macro cadenas que de golpe prácticamente se privatiza en la acera que tiene delante no para hacer

Voz 0840 19:46 sus shows no eso

Voz 0062 19:49 eso es un tipo de batalla que hay constantemente yo la veo aquí en Barcelona con con las aceras las aceras son un campo de batalla no de de que a quién pertenece no las terrazas de para los turistas

Voz 0840 19:59 bueno no solamente las terrazas en los grandes comercios y aquí tenemos un ejemplo porque

Voz 0874 20:02 en un centro de estos de Recoder justo la voz de la SER ese ese tercera

Voz 0840 20:07 habría que ponen un paso elevado por encima para poder que sale y sin embargo frases tú crees que nos acercamos a la nostalgia de lo que eran las ciudades sí yo creo que muchas veces me permitís un poco cerrar un momentito sólo cursos anterior cuando yo proponía el ejemplo de los de los quioscos de prensa y la venta de periódicos lo hacía de una manera radicalmente optimista es decir el sentido de que ah si tú tienes un elemento social que está cambiando podemos pensar situaciones nuevas eso no creo que es que la ciudad siempre se alimentado ese tipo de cambios y por tanto volviendo ahora al tema de la nostalgia a yo creo que a veces pretendemos planifica las ciudades según las ciudades que ya no tenemos pensamos que como eran antes no nos gustaría que fueran como eran antes cuando pensamos en el pasado siempre idealizado boscosas no

Voz 1252 20:53 el ejemplo holandés nostalgia en Madrid y se cargaron el tranvía no es un medio de transporte mucho más racional es eléctrico no contamina

Voz 1109 21:03 sí

Voz 3 21:04 sí sabiendo hacerlo soltar una bomba encima de julio claro no es que se cargó toda

Voz 0840 21:13 es que son hay decisiones en cuanto a Urbanismo que muchas veces no obedecen a la que sería la lógica colectiva global de la ciudad sino que obedecen a otras cuestiones como la ex antes plantea claro pero es que

Voz 1252 21:23 acabas de tocar el quid de la cuestión también y es que lo primero que han hecho otros ediles recién nombrados ese hubiese sueldo

Voz 3 21:30 bueno pero no está pensando precisamente no

Voz 0840 21:32 o bien como si hubiera aquí hay hay una diferencia importante entre lo que es la política de las políticas no entonces una cosa tampoco la las opciones del gobierno que líderes pueden tomar a me ha interesado mucho como habéis empezado planteando que sí porque no es posible construir sobre lo construido y porque cada equipo de gobierno tienen poco que que ir un poco en contra de lo que ha hecho la anterior creo que eso es un debate importante pero es un debate de política cuando hablamos de las políticas nos confronta con la ciudad y aquí tenemos por un lado la visión nostálgica yo no la comparto después la visión que niega lo real es decir hay mucha gente que le gustaría tener ciudades sin inmigrantes pobres sin sin techo y sin turistas bueno pues las ciudades son así y por tanto tenemos que confrontar los hasta que no hagamos ese gesto vamos a tener muchos problemas y la movilidad es un campo de pruebas si conseguimos plantear que entendamos todos que tenemos problemas de cambio climático problemas de contaminación que no afecten a la salud etcétera etcétera y que eso pasa si yo si nos gusta o no por a un cambio de mentalidad absoluto de digo absoluto en cuanto se refiere al tratamiento que le damos al coche en cuanto se refiera como durante ochenta años hemos sido educados para conducir durante ochenta años hemos sido educados para entender que la ciudad debía ponerse al servicio del automóvil Toronto ochenta años hemos sacrificado lo espacio público y lo hemos cedido ante nuestro agrado ante nuestros ojos al automóvil hasta que no entendemos que todo eso hay que cambiarlo si queremos tener ciudades más sostenibles y más saludables pues vamos a estar dando los juicios contra la pared

Voz 0874 22:58 con esas frases es que tú dices que eso depende de que la gente entienda que el cambio climático es un hecho pero

Voz 0840 23:02 porque es que Enrique que lo niega y punto bueno pero eso también es un tema de estrategia en fin esto me parece a mí me quiero decir que cuando tenga rentabilidad política ese subieran al carro estresante vida política también cuando veamos evidencias y ya empezamos a tener evidencias de lo que representa al cambio climático

Voz 1109 23:18 oye yo quería que distinguía entre la ciudad de las grandes ciudades de la supuesta por qué no estar hablando de Santander pues seguramente o de Salamanca o de Pamplona o de León sea vas a las ciudad o de Lérida vas a las ciudades medias y pequeñas es una gozada porque la vida discurre a nivel de latido del corazón si quieres irte ya de vacaciones y total

Voz 3 23:46 no no pero fíjate yo estar en Vitoria

Voz 2 23:49 entonces pero me parece que eso es llegase a esa ciudad

Voz 0874 23:53 es muy distinta a la mía no magnitud me refiero en como se entiende la ciudad no oí cómo te transmite que ahí hay gente que vive ahí dentro

Voz 1532 24:01 te a las pólizas porque de repente dices al mediodía quieres comprar algo no que los comercios están cerrados hay abiertas tres cosas no tranquilo es la hora de comer tomate un pote luego ya los recados por lo menos

Voz 1109 24:13 definición mejor de ciudad que conozco una ciudad es gente en la calle y esa es la mejor definición que no se quería decirte porque

Voz 2 24:22 Marc no

Voz 3 24:27 entonces una cosa sobre lo de la

Voz 1532 24:30 la gente que tiene nostalgia con las ciudades que yo suelo distinguir Se distinto cuando una persona es más mayor más joven cuando ven un comercio que están obras la gente mayor dice que había aquí los jóvenes dicen que iban a poner aquí

Voz 2 24:45 hace poco me pasa una cosa curiosa justo

Voz 0874 24:47 de frente de de la radio cruzando la Gran Vía hasta la calle de la salud y ahí y permanecía una pescadería de toda la vida no sé si os acordáis de al lado de la plaza del Carmen además es fácil de recordar porque cuando llegabas temprano en el norte recordaba que ahí hay una pescadería hace tres o cuatro meses de repente vi que estaban en obras y había hay unos albañiles de repente vi tuve la curiosidad de preguntarles oiga qué qué están haciendo aquí y me dijo es un poco misteriosa no estamos reformando para el mismo negocio una semana después una pizzería barata donde estaba la pescadería antes no sé no sé por qué me me me mintieron

Voz 3 25:23 es cierto rubor por reconocer que la globalización ha llegado en la calle de la salud la destrucción del patrimonio

Voz 1252 25:30 francesa el destino de las grandes urbes es una ciudad tipo Blade Runner

Voz 0840 25:37 ya hubiese hecho cosas muy interesantes que no puedo resistir la tentación

Voz 3 25:41 hay hay una muy importante es que es

Voz 0840 25:43 verdad es absolutamente cierto que no podemos den tenemos que olvidarnos de la de la casa herramientas común universal tú en casa cuando tienes que un cuadernos ocurre tomar una una llave Allen lo haces con un martillo no bueno dónde comprar un cuadro

Voz 3 25:57 porque te quiero decir es que claro

Voz 0840 26:01 las pequeñas y medianas obviamente una ciudad como Tokyo que va a tener treinta millones de habitantes pronto pues no podemos aplicar el modelo de movilidad exitoso por otra parte de Pontevedra que son sesenta ha ganado muchos premios es movilidad zona zona treinta en toda la ciudad por ejemplo y otras cuestiones como aparcamientos a diez minutos alta el ministro de reportajes y Pontevedra son sesenta y tres mil habitantes y un ciento a ciento veinte mil en toda la región alrededor claro esto cuando saltas a otra dimensión urbana por tanto necesitamos soluciones diferentes para ciudades diversas es una primera cuestión la segunda era el tema de la calidad de vida que es apuntaba no yo creo que a veces vemos un poco siempre todos vemos la ciudad desde nuestro punto de vista no lo comentaba yo comparto eh todos esas cuestiones de de sin prisa a la calidad de vida los jóvenes muy diferentes seguir ahí con con un calendario vital cuando tú eres adolescente pides un las cosas a la ciudad cuando tú eres joven hacia la edad madura pides otras cosas cuando tienes proyecto vital hijos pides otras cosas a la ciudad es decir es importante tener en cuenta esta mirada abierta aquí lo que lo que la gente pide lo que la gente encuentra atractivo de la ciudad pueda ese muy diverso la definición es muy bonita a gente haciendo gente en la calle pero yo doblaría la apuesta yo diría que lo que es lo que nos interesa de la ciudad es encontrar gente en la calle haciendo cosas diferentes de manera simultánea a la vez eso es muy difícil porque quiere decir diversidad complejidad por supuesto potencialidad de conflicto como la competencia por cada metro cuadrado de espacio público Calais antes como comentaba entre locales turistas gente que se mueve en vehículos eléctricos etcétera no entonces vamos viendo ahora la pregunta que me que me comentáis a Blade Runner es una imagen tópica no y que la encontramos hoy como en muchos con mucha variedad tenemos la distopía ambiental la ciudad contaminada que exigen los estas soluciones de de pacificación del tráfico pero también tenemos por ejemplo la ciudad que pierde su identidad la ciudad de la de la banalización no es la ciudad que ha destruido su patrimonio por tanto nos revela o los propone una experiencia cultural absolutamente repetida ícono no

Voz 3 28:06 pues Display publicitarios

Voz 0840 28:09 eso es algo que no hacen yo me gusta mucho salir fuera de las aulas de la Universidad y hablar con gente de la calle y todo el mundo tiene la percepción de que cuando una calle comercial en ciudades diferentes a un paisaje homólogo yo cuando va alrededor de una puerta encuentro en paisaje homólogo y que cuando va a las zonas a centros históricos los ve viendo uno de todos es decir vean vamos a una hace una ciudad que en los la ciudad del país si queréis no pero es un urbanismo repetido Aznar sean cansino y que no es una experiencia tremendamente pobre no por tanto no es tanto gente en la calle porque si todos están haciendo lo mismo la ciudad que no es que ese nos propones es tremendamente aburrida no por tanto por un lado la dimensión ambiental cómo afrontan una ciudad con una movilidad domesticada por otro lado una ciudad que mantenga sus diferencias su identidad su carga patrimonial yo creo que eso sería un poco los caballos de batalla que tenemos

Voz 1109 29:00 no

Voz 0874 29:01 oye que a mí me encanta que hablamos de Urbanismo así que Frances si quiere dentro de unos meses

Voz 0840 29:05 los vuelves por aquí estoy a hay diez minutos del autobús no tengo un hito que tomar el automóvil o patinete serían cinco

Voz 2 29:12 qué buena movilidad tienes actor en Geografía director del Observatorio de la armonización de la Universidad Autónoma de Barcelona gracias francés

Voz 0840 29:19 es gracias hasta luego

Voz 2 29:28 una cosa que tiene mucho que ver también con velocidades

Voz 0874 29:30 de ese pequeñas aunque parezca imposible hay que ha conseguido convertir Twitter en una especie de museo virtual donde se intercambian conocimientos se habla de arte sin insultos sin fútbol sin política de por medio Miguel Ángel Cagigas es historiador del arte es educador de museos y es miembro del Consejo Internacional de Museos del Consejo Internacional de Monumentos y sitio los pero es también o se conoce también como el barroquismo que su nombre en Twitter donde acumula decenas de miles de seguidores donde habla con humor del arte de los museos de nuestra relación con la cultura el barroquismo a Miguel Ángel cómo estás buenos días o la buena

Voz 4 30:05 ya es Javier buenos días a todos estás en Galicia

Voz 0874 30:08 Santiago en un buen sitio si bueno pues mira verdad hablando de ciudades donde la gente está en la calle aunque te voy a decir una cosa poco hicimos el problema por allí y me sorprendió mucho ver pasar un delito con turistas pues la plaza del Obradoiro ir y me pregunté quién quién demonios habrá permitido esta esta ofensa a la inteligencia tiene mucho tiempo

Voz 4 30:25 pese no tiene mucho éxito entre los turistas lo cual habría que también reflexionar

Voz 0874 30:30 es bueno que se lo pregunten quiénes viven allí no a quienes están eso sí tú tú tú observas a la gente que va a los museos detectas que hay patrones digamos de similares en todas las ciudades

Voz 4 30:41 yo creo que sí porque yo creo que la gente visitan los museos con una inercia muy espontánea lo cual está muy bien pero a veces se sienten ajenos y extraños en los museos cuando tú ves los comentarios que hacen en internet

Voz 1109 30:53 Net en redes sociales

Voz 4 30:56 hay gente que se atreve un poco a ser un poco más sincera decir lo que piensa realmente a veces no entienden a veces están fuera de lugar a veces sienten que no es su sitio aunque estén en el Museo del Prado o en el uso de luz pues se sienten como si estuvieran en la cafetería de la esquina eso por un lado es bueno pero por otro lado también nos dice que no todo el mundo tiene las herramientas para acceder a la cultura y eso yo creo que es la parte en la que hay que reflexionar

Voz 0874 31:21 te refieres a las herramientas intelectuales

Voz 4 31:23 claro esto de herramientas intelectuales puede sonar así como muy pretencioso

Voz 2 31:28 nos van a dar ya te lo digo sí claro pero en realidad no lo es

Voz 4 31:31 no porque nosotros ahora mismo tenemos las herramientas intelectuales para estar hablando por la radio tenemos las herramientas intelectuales para escuchar tenemos las herramientas intelectuales para que las personas que que no se están oyendo pues están figurando gente que tiene ojos y boca y están haciendo una abstracción en su cabeza de lo que es una tertulia aunque no están físicamente con nosotros no pues esa misma extracción o algo parecido hay que hacerla en casi cae en casi cada cosa de la vida en los museos también

Voz 0874 31:55 esto lo haces tú en tus intereses gracioso como también conductas a ciertos comentarios que se encuentra por ahí sobre algunos museos hay un hay un tipo que en en el museo del Louvre dejó el comentario diciendo que es un museo hito venido a más otros del Prado cuando está sobrevalorado no creo tú tú ves como la gente por ejemplo

Voz 1532 32:13 estaba en en concreto una del del vídeo que tienes del Louvre quién lo que decía que estaban los

Voz 3 32:18 a ver muy lejos de donde están lejos porque Aída verla posible estaba estaba lejos

Voz 0874 32:29 ya ya ya lo podían haber pintado más grande no desde desde

Voz 4 32:32 la entrada estará la Gioconda la cosa está muy mal hemos propuesto alguna vez medio en broma que a lo mejor la solución era ponerlo en la entrada directamente y hacer como museo de dos fases no te digo yo que no acabe pasando no que haya gente que entre vea yo Gioconda se marche luego los que quieran ver el resto del museo pues a lo mejor hasta agradecen que

Voz 1109 32:49 yo creo que lo mejor es hacer siete ocho diez copias lleves salas quitarla original

Voz 3 32:56 la verdadera ahí luego que la gente vote cuál es la verdadera reality de televisión totalmente si es que los museos gratuitos

Voz 4 33:07 ahí yo tengo siempre visiones encontradas yo creo que todo el mundo debería poder acceder entonces siempre hay que ajustar nosotros estamos en una cultura donde no son gratuitos en general a mí por ejemplo me habla mucha gente de de los museos anglosajones no que son que son de acceso gratuito y yo ahí soy un poco tiquismiquis porque justo acabo de llegar de Londres que los grandes museos londinenses es cierto que son gratuitos para a acceder a la colección permanente

Voz 0874 33:30 ya para mayor parte pero las y exposiciones temporales

Voz 4 33:33 son de pago y son de pago fuerte osea que al final si quieres ver el museo completo digamos acabas pagando mucho más que en los museos españoles

Voz 1252 33:39 siempre aquí no son gratuitos mientras temporales

Voz 1109 33:41 si la aquí aquí hay algunos gratuitos pero

Voz 4 33:44 los grandes son todos de palo si yo creo que habría que podrá

Voz 1109 33:47 a ver muchas horas no pero ahí ahí horas gratuitas ya hay segmentos de edad gratuitos pero hay un problema de accesibilidad para las obras entonces cabe un cierto número de personas sin menoscabo de las alguno de los cuadros

Voz 0874 34:03 sí pero esto es un debate que de nuevo es tremendamente es no porque qué haces un examen de arte a quién quiere ver Las meninas o dejas que el turista que sólo quiere ver ese cuadro no le interesa nada pero quiere decir que lo ha visto también pueda

Voz 4 34:14 lo a mí me tiran de las orejas mucho por esas cosas porque piensan que yo practico el elitismo que es todo lo contrario no yo creo que tiene que haber un control muy rígido de accesos de hecho el museo del Louvre precisamente está metido ahora en un problema serio porque hace unos meses anunciaron como muy platillo que tenían diez millones de visitantes en un año que es una auténtica barbaridad si hacéis las cuentas veréis que está entrando una persona en el museo prácticamente al segundo mucha gente puede opinar lo que como

Voz 0874 34:38 qué ocurre con la Capilla Sixtina para hacer Metro de Sol en hora punta

Voz 4 34:40 exactamente entonces yo digo no no lo que hay es que acotar Kothari me dice que vas a hacer un examen de entrada pues no que esté más rápido y el que esté más más hábil y pueda reservar su espacio pues es el que entregará y a lo mejor hay que asumir que la mayoría de turistas que van a París a lo mejor lo pasar por el club porque a lo mejor no caben

Voz 0874 34:56 de ahí que tienes que a lo mejor programar el viaje si realmente quiere si lo cual supone un esfuerzo adicional que que

Voz 4 35:01 te facilitará tomar esa decisión de siguieron oír no claro y además hay hay otra manera también de contarle luz otros museos me contaban hace hace un tiempo cuando fue la exposición de El Greco en Toledo había mucha gente que me decía que en la estación del tren avión como una especie de gran mural del del caballo del entierro de Orgaz perdón

Voz 0874 35:19 sí que había gente que ellas hacia la foto aquí en el photocall y poco menos que cogían el tren de vuelta

Voz 4 35:23 porque entonces bueno

Voz 1109 35:25 yo creo que también hay que ahora que tenemos latino

Voz 4 35:27 lo que tenemos las redes tenemos que asociar también una cosa y es que los que siguen por ejemplo por ponerle el Museo del Prado podemos poner el Reina Sofía el Thyssen el Museo Nacional d'Art de Cataluña que queramos la gente que les siguen redes y que consultas su página web también son usuarios del museo entonces hay gente que sabe que nunca va a ir a París pero puede disfrutar también de sus obras de manera remota no que es un poco lo que intentamos en redes sociales

Voz 0874 35:49 tú has acuñado el concepto de histeria del arte el arte que que es la

Voz 4 35:53 Historia del Arte la Historia del Arte yo creo que es esa ese efecto que todos tenemos porque todos podemos ser un poco histéricos del arte cuando nos dejamos llevar por la parte más fan irracional no la Historia del Arte pueden ser esos comentarios de gente que entra en el panteón dice que bueno no deja de ser un agujero en el techo así que tampoco para tanto por la Historia del Arte puede ser lo que nos pasa muchas veces y a todos nos ha pasado alguna vez cuando vamos a una exposición súper exitosa y no estamos mucho más ante el cuadro que está en el cartel en casualmente no que es como algo como ya lo conocemos podemos disfrutarlo de una manera más profunda yo creo que es esa relación un poco complicada eso sería la historia de la relación complicada que como espectadores todos tenemos ante las obras de

Voz 0874 36:38 no tenéis la sensación que es como si el mundo hubiera cambiado mucho en los últimos cuatro cinco años en todo lo que tiene que ver con las grandes ciudades que Iker no no no pueden ser adaptadas a la velocidad de lo que las cosas están cambia

Voz 4 36:48 no claro son revoluciones no cuando se escuchaba hablar antes de del urbanismo y la movilidad yo me acordaba de la Zarzuela de de hecho que Valverde de la Gran Vía en mil ochocientos ochenta y seis Se hace una zarzuela para hablar de los problemas de movilidad de Madrid sea aquí yo creo que no hay nada más tradición

Voz 3 37:03 la Ley de Patrimonio Cultural de Madrid que hablar de la movilidad

Voz 0874 37:06 estás diciendo que dentro de cien años estaremos debatiendo sobre Madrid central todavía

Voz 4 37:09 es posible o se llamará distintos es muy bonita esa zarzuela además porque las calles aparecen personificada se quejan claro es que es que este nuevo que viene la la nueva Gran Via claro es que este nuevo que viene viene aquí a molestar no

Voz 1532 37:22 oye bandas de Espartero

Voz 4 37:25 sí sí sí es es fantástico no yo creo que ahí estamos siempre reflexionando eso también es sinónimo de una ciudad viva yo creo que eso es lo importante hoy

Voz 0874 37:32 tú estás en Santiago decíamos antes que es un privilegio porque además bonitas del mundo además que tienen que podríamos aprender de Santiago o que no deberíamos copiar de Santiago

Voz 4 37:43 Santiago claro tiene muchas virtudes y tiene también grandes retos porque como ciudad tiene una complejidad es que siendo una ciudad de menos de cien mil habitantes recibir millones de visitantes todos los años de hecho es una de las ciudades que tiene un mayor porcentaje entre visitantes y habitantes es es decir que el que la relación habitante con los visitantes que vienen de fuera es mayor y eso es también

Voz 1532 38:03 no una pregunta personal tuyos en Galicia porque

Voz 4 38:05 sí

Voz 1532 38:06 si no porque como a veces comentas de de todas las ciudades

Voz 4 38:10 pero procuro moverme y me muevo todo lo que puedo porque al final uno tiene que volver a base pero sí sí yo vivo yo veo aquí en Santiago de hecho la conozco ya muy profundamente vivo o no vivo exactamente la zona histórica pero muy cerquita cerquita del Camino de Santiago

Voz 1532 38:22 es que recuerdo y los tuyos como por ejemplo el de visitar tuitear el Thyssen durante una visita de cuatro horas y luego tiene que vivir aquí porque si bien es más más cosas que estás con él o no ciertamente

Voz 4 38:35 eso fue un poco atrevido a partir de ahí cogió un poco la idea es cierto que el primero fue el Museo de Bellas Artes de Sevilla también lo he hecho en museos en Málaga en el Pompidou en el en el en el Museo Ruso de Málaga pero yo creo que los grandes espacios fueron el Thyssen de Madrid y luego hace unas semanas que tuviste la visita completa la National Gallery que fueron doce horas tuitean

Voz 3 38:54 que no dos todavía cinco es que es bastante duro pero te tienes idea de cuál es el perfil medio de tu se quitó

Voz 0874 39:02 en Twitter

Voz 4 39:03 pues es muy difícil eso fijarlo no yo veo muchísima variedad Veo veo cada vez más interés multinacional además porque la lengua nos permite llegar a gente también de América y creo que eso es muy interesante México Argentina Colombia o Venezuela hay mucho mucho interés y luego en España también muchísimo evidentemente pero su perfil muy variado como hablo de cosas así que aunque están dentro del mismo campo pueden ser un poco dispares pues depende cuando habla es un poco más de de la polémica de la devolución del Pórtico de la Gloria por la familia Franco de las dos estatuas pues hay un perfil o cuando hablo ya de Patrimonio Mundial pues hay otro perfil entonces es es muy difícil muy difícil para mí entender el perfil de seguidores

Voz 1252 39:42 es muy normal encontrarse gente los museos sobre todo los museos de arte de vanguardia escucharles decir es que no lo entiendo cómo crees que hay que

Voz 4 39:52 mira un cuadro pues hay que mirarlo sobre todo con ganas de aprender y con la mentalidad muy abierta de hecho yo soy el barroquismo pero podría haber sido perfectamente el contador el contempló

Voz 3 40:03 por Anne y el cubista porque

Voz 4 40:05 soy un consumidor de Arte Contemporáneo yo creo que se ha creado ese cliché

Voz 0840 40:09 Basquiat Forever no sí totalmente

Voz 0874 40:11 ha sido al yo me influye

Voz 3 40:15 bueno me fui Altamira de milagro pero pero es que fije el románico con mucho empeño además se empeño me empeñado hasta las cejas por eso el dinero yo creo incluso donde no lo sabéis bien hermanos

Voz 1532 40:28 no llegará al gótico una serie de siete años

Voz 3 40:30 sí pero oye al Rouco

Voz 1109 40:33 estoy ahora la se empezó por la música

Voz 4 40:36 claro bueno pues es un buen comienzo yo elegí el barroco la verdad es que fue un poco una combinación de factores es la época que a la que dedica la mayoría de mis investigaciones es una época con la que estoy muy familiarizado pero a la hora de divulgar podría haber sido perfectamente tanto el arte clásico como el arte contemporáneo pero estuve buscando sobre todo una época que más o menos me sienta cómodo seguramente es la que más domino en las diferentes facetas no sólo en el arte música literatura etapa histórica echó la música yo creo que es una manera fantasma sin entrar en el barro

Voz 0874 41:04 sabes que no te vas a hacer rico con esto no

Voz 4 41:06 no no no que va que va y ya lo estoy viendo pero bueno la verdad es que yo siempre he considerado que que es como una pequeña responsabilidad social si quieres llamarlo sino los que los que hemos podido acceder a una educación pública de calidad yo siempre digo que me voy a poner aquí un poco intenso

Voz 2 41:22 estás un poquito de izquierdas estoy bien e Booth Booth

Voz 4 41:24 pero esto es muy intenso yo creo que los que hemos tenido esa posibilidad tenemos que de alguna manera un pequeño compromiso y poner nuestro granito de arena para que todo el mundo pueda en la medida de lo posible acceder si tiene interés hay que tampoco es obligatorio visitaría

Voz 1109 41:36 esa es la accesibilidad verdadera ahí los conductores de accesibilidad como tú facilitan el trayecto eso es la convivencia en la ciudad es gente en la calle sino gente de la calle respetándose conviviendo

Voz 2 41:48 pues vamos a cantando Kumba vaya

Voz 3 41:51 claro que sí vamos camino sí claro que sí le estás por ahí alguien yo como

Voz 1252 41:57 con Vox que no lo veo eso

Voz 3 42:02 perdóname estábamos salvaron los que determinarán el futuro no estamos en la polis no

Voz 0874 42:12 eh Miguel Ángel una última pregunta tú tú recomiendas o deberíamos aprender de alguna ciudad en concreto o de alguna gestión de museos en concreto

Voz 4 42:20 pues la verdad es que hay muchas muchos retos encima de la mesa sobre todo para los grandes museos porque lo que llamamos el turismo de masas es algo que solamente está asomando la cabecita es decir no quiero ser aquí el heraldo del Apocalipsis pero el turismo de masas está apenas empezando tener en cuenta que los grandes emergentes todavía no se han incorporado masivamente a este turismo demás no sea que lo que estamos viendo en los grandes museos es el aperitivo

Voz 0874 42:43 así que yo creo que hay que empezar a restringir

Voz 4 42:45 hay casos de obras muy muy muy demandadas que están muy restringidas pienso siempre en la última cena de Leonardo en Milán sí aquí por donde hay que reservar pero vamos no hay que estar muy muy rápido para poder reservar Altamira claro y eso permite una una cálida de visita extraordinarias es decir visitar La última cena en Milán significa que entras con treinta cuarenta personas estás muy cómodo te dejan tu tiempo y luego te marchas

Voz 1109 43:05 bueno pues nada porque

Voz 3 43:07 por qué bien realidades estaba borrosa es el fantasma de lo que queda del Guernica que es realmente frágil ese cuadro no acabará

Voz 4 43:16 viendo con muchísimo es

Voz 1109 43:18 la banda que este verano vamos a hacer un curso en la Pelayo que es turismo versus patrimonio y viceversa es decir en qué medida el

Voz 0874 43:30 turismo puede salvar el patrimonio y en qué medida las físico hay que sacar entradas con mucha antelación pero el curso

Voz 2 43:36 ya está te das cuenta que diciéndolo por las claras para venderme oye Miguel Ángel pues te agradezco la conversación

Voz 0874 43:47 habremos dado algún seguidor más gracias a vosotros a la gente que te irá diciendo que eres

Voz 2 43:52 pretencioso elitista esnob y además tiene que haber un poco de todo pero la verdad es que yo la

Voz 4 43:59 soy muy contento con la respuesta creo que la respuesta en general es positivo porque la gente quiere quiere saber más

Voz 2 44:04 el barroquismo Miguel Ángel que agiganta historiador del arte que educador de museos gracias por esta conversación y qué pasa es un buen día en Santiago donde seguro que hagas lo que hagas pues es un buen día salvo que te pille el trenecito se que te digo del de lo intentaré que no me atropella Basquiat para siempre en casa siempre la verdad algo más que queráis vender Hoyo está todo delante tú has empezado a dibujar para para que es mala

Voz 4 44:35 eh

Voz 1532 44:36 ah sí voy a venderme para el el salto el salto tanto para la edición digital como para papel Yago un chiste semanal si no me lo claro lo cual personal y te ha gustado hace y la asesora de nazis exacto

Voz 2 44:54 yo lo próximo tertulia va a hablar del próximo proyecto de Libros punto com Si me dejas sombría lo que todo lo que sea libros Toto todo lo que se acusa tardes no y a y a José María todo vendido chutó ha hablado el calor no ha hablado del orgullo nada nada es verdad y luego José María prudencia María Pérez Peridis Aleix Saló Julio Rey Mauro Entrialgo gracias compañeros un abrazo habla de semana

Voz 5 45:40 el y yo más

Voz 6 45:43 por este

Voz 1 45:46 no