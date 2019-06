Carreteras secundarias - III. Itinerantes

Voz 1 00:00 Luis Buñuel

Voz 0874 01:23 a los pobres donde no parece pasar nada pero donde se esconden grandes historias llegan todo el año en los micrófonos de dos reporteros de A vivir que son Valentina Rojo Bru Rovira por esas carreteras secundarias así lo llamamos nosotros se mueven a personas tradiciones incluso vehículos que cada día permiten que la vida siga adelante autobuses camiones furgonetas ahora lo descubrirán pero se hacen imprescindibles esos vehículos en un país donde la despoblación amenaza con hacer que demasiados pueblos terminen desapareciendo pero ahora muchos no lo han hecho por eso es esencial que a ellos siga llegando comida dinero que las personas puedan ir a la consulta de un médico o hacer un trámite administrativo en zonas urbanas hoy descubrimos el día a día de esos pobladores rurales con ellos iniciamos ruta en Burgos no autobús bajo demanda que conecta diferentes pueblos con la ciudad en Soria repartimos la compra domicilio en las zonas más aisladas de la provincia en la sierra de Madrid descubrimos cómo es la vida en un pueblo sin cajeros automáticos acostumbrado a viajar en tu autocaravana a cuanto dijo esta vez hemos mandado a recorrer Burgos en autobús y creo que fue una idea tu vida

Voz 0300 02:39 con valentía tuvimos que pegar un madrugón

Voz 6 02:42 la enorme para poder llegar a tiempo algunas

Voz 0874 02:44 es el madrugón para ellas lo normal tú que has cubierto la guerra de los Balcanes que has estado en Ruanda en Somalia en Mauritania me va a echar en cara que has madrugado para ir a Burgos bueno donde la no se destine a no sé

Voz 0300 02:58 el autobús en cuestionaron tus cualquiera por cierto se llama el transporte a la demanda Se trata de un servicio para los pueblos aislados asturianos gusta tanto para la gente que vive sola y sin coche propio gente que normalmente normalmente mayor hablamos una vez más de estas zonas donde ya no hay tiendas ni médicos ni servicios básicos para la vida autobús era como nexo entre estas personas de la ciudad

Voz 0874 03:20 por qué lo llaman a la demanda como si fuera nuestro

Voz 0300 03:22 porque para poderlo coger tienes que llamar por teléfono y reservar tu plaza si tú no llamas no tienes plazo no se trata de un servicio público funciona en muchas provincias españolas para los pueblos aislados como decías

Voz 0874 03:33 sigue Valentine tú estuvisteis en la provincia de Burgos recorriendo una de las rutas que funcionan en en esa comunidad no en Castilla y León

Voz 0300 03:39 sí es un servicio que se inició en el dos mil cuatro y tiene unas setecientas rutas imaginas son más de tres mil localidades conectadas el autobús hace un recorrido diferente cada día a la semana o sea que tú llamas y te toca el jueves los miércoles no puede seguir otro día sólo para los pueblos donde el día antes algún vecino ha llamado para reservarlo sino no para el trayecto simbólico vale un euro la salida normalmente sale primera la mañana entre las ocho a las nueve luego se regresa ante las doce la una para dar tiempo a los pasajeros que vayan a comprar lo que haga falta vayan al médico a la peluquería

Voz 0874 04:15 no necesita buscar cosas que no tienen en en sus cosas pues esto existe es un jueves por qué pueblos pasa así lo recuerdas

Voz 0300 04:22 hicimos la ruta de Silanes Briviesca pasamos por Villanueva de Tebas Calzada Isanta Santamaría derribar redonda que lo llaman el pueblo de las tres mentiras como nos dijo una pasajera porque ni es santa ni se llama María Gutiérrez

Voz 0874 04:36 vaya hombre en el que

Voz 0300 04:38 vino de ida estuvimos conversando con Miguel Ángel el conductor del minibús que ha empezado a trabajar hace poco en ese servicio lo que nos ocurre es que como llevaba tan poco tiempo nos perdimos ese llegamos a aprovecharla también es bueno así que no se puede charlar no le gustaba mucho diga conversación no llegamos a la primera parada con una hora de retraso

Voz 6 04:58 son ahí estaba allí toda la gente un poco enfadados helados mojar

Voz 0874 05:02 es seguro que vosotros no tuviste que con esa no

Voz 8 05:17 lo que ya todos los muy relojes estuve seis meses Padrón Villa volvía no bueno que vivían tantos te tiro desde el año noventa y cuatro en Torrevieja luego me fui al ejercito tal estuve siete años en el Ejército me me aquí a los autobuses

Voz 9 05:50 sí es verdad entonces siempre el mismo

Voz 8 05:54 no no he estado llevando el el del deporte

Voz 10 05:58 adelanto que estuve yo allí trabajando cinco años

Voz 8 06:02 he estado un año en alza haciéndolo Barcelona y ahora estoy aquí en está que llevo aquí tres semanas

Voz 10 06:11 ah

Voz 8 06:12 yo no voy con peces porque hay algunas que no me lo Mestre peruano esto me recuerda a mis comienzos porque hacia colegios institutos si luego jueces ya a medida que iba cogiendo experiencia pues ya me daban a lo largo del tercer nada por qué te dicen déjame en está parada que no eso ya yo no puedo dejar a una persona en una parada que no es oficial porque simplemente se queda ahí se hace algo muy indirectamente pues ya tiene actuales

Voz 11 06:58 el interesada la vida estas personas que lleva en el bolso sus historias les preguntan cosas

Voz 8 07:14 a ver si no la pueden hacer a comprar al médico tampoco me gusta que me hablen mucho cuando voy conduciendo porque es donde como el Hospital de Burgos párame su se rompa para piernas Saura la cabeza cualquier cosa

Voz 11 07:50 qué te piensa que un taxi para la puerta becas ignoro pero podría serlo es decir viene a una pasajera que les acoja la nota que tiene formación militar no veo

Voz 8 08:12 he estado en Afganistán

Voz 11 08:15 lo decía porque lo veo muy rígido no son las normas

Voz 8 08:21 el aspecto peor sea ya tengo todos los carné vamos al todo pues estuvo en Afganistán donde vas Kosovo o en había no en muy buena de hecho tengo treinta y siete años azerí la la vida militar de pequeñito siempre me han gustado los autobuses la vida militar pero son cosas que que me gusta ahí de hecho me acordaría con en siete años notas llevaba un autobús de después profesora medie algún día

Voz 10 09:23 ya ha visto vamos vamos vamos venga bien a María y a siete coma queda ahí

Voz 12 09:51 domingo jueves el día que tenemos que hacer compras o ir al médico y esas cosas si nos da tiempo a hacemos la peluquería también eh

Voz 13 10:09 mira ahí tiene veinte

Voz 10 10:19 estoy que no había ni hablar no yo estoy conoce donde el viaje de Lula no siempre van organismos normal y me lo que calzaba no

Voz 13 10:49 sí sí

Voz 10 10:52 más tarde diría explica como reza compraremos caniche de todo preparado mi todo el invierno no ha hecho bisnieto pero serán pequeñito tres botones especialista porque se pasa amarra

Voz 14 11:11 qué pasa el tren pero suena nuestra habitación enviaría una verdad que va a llover todavía

Voz 0684 11:32 ya lo forman ya por el medio gol a comprar morcillas redunda pero no la única manera de ir al son los puede además para David sale cada lado pero sí se daba por supuesto que sí

Voz 10 12:16 está bien señor le comunica el próximo ocho

Voz 9 12:27 al lado se habla una a una

Voz 10 12:30 sí

Voz 5 12:34 este que se ha vivido en el pueblo siempre

Voz 10 12:39 en Bilbao desde el año ha ido bajando en torno a veces digo luego se retiró a los y

Voz 9 12:52 yo estoy cocinan también que Remember pierde ahora volver a casa hay muchas velas por poner la lavadora a juzgar al bollo planta o lo por turno bueno gusto bueno pero hay que hacerlo mejor trabajaba hasta o en una residencia o ancianos al lado el si cinco veinte y ocho años antes en Euroliga no somos un pueblo de Galicia de ella la mía menos que de aquí a las empezaron a ser novias de jóvenes ella poco a las campanas ha Mosbah casarnos tu padre al lado escondido polvos lado

Voz 10 13:51 me vigilan queda tenían de Puebla aquella unos veinti tantos

Voz 9 14:00 a los treinta y uno que

Voz 10 14:06 me duele que sea ahora

Voz 15 14:17 tiene Guiu de

Voz 10 14:20 Little de cerdo tienes un poco entiende par Delta nada más hice con él de luto así ha hecho no

Voz 5 15:06 ya

Voz 10 15:06 venga como hace tanto una amarilla como la blanda

Voz 5 15:11 me voy con cinco kilos de patatas

Voz 10 15:21 me cargados con algún decirle todo lo que queda sí se nota que los jueves vienen de comprarlo

Voz 5 15:36 los jueves y se nota hay más gente y eso se nota mucho tres cuarenta y siete esperanza yo soy rumana venido poder casi diecinueve años aquí así que van a gusto este hombre sí me he quedado y en Briviesca sólo me fui a lo tiene mucho

Voz 10 16:02 vale venga hola súper o yo

Voz 9 16:15 y a correr

Voz 10 16:29 muchas gracias este Santamaría todo lleva juego al mar

Voz 16 17:02 no no con la vuelta ibamos a Calzada lo primero

Voz 0684 17:06 no

Voz 16 17:09 los veinte años conduciendo autobuses

Voz 0684 17:13 bien contestó

Voz 16 17:14 encuentras de todo la gente de los pueblos José hombre siempre es agradable no hablar con el jefe cuando me manda prácticamente

Voz 0252 17:22 gente que va a venir pues te puedo decir

Voz 16 17:25 sin equivocarme mucho quiénes son si me dicen de calzada más o menos a la señora Si son dos sabes quién puede venir todas las semanas y quiénes la otra que viene más varía la mente si terminas conociendo les a todos prácticamente sí porque puedes un trabajo en el que llevas primero los escolares llevas a los padres cuando alguna vez hecho la línea de de la que hacemos de Miranda Burgos y quiero decir que les vas conociendo en diferentes etapas de la vida y ahora pues con la demanda pues casi todo son jubilados lógicamente cada uno te cuenta su película siempre es aprende algo agradable la gente de los pueblos que voy a un pueblo con el autobús si Tormes saludan ellos saludo a todos sí algunos pues no sé quiénes son están deseando que es para que les preguntes algo aquí luego en los pueblos pues mira ahí cosas muy buenas como ahora que es la época de las nueces manzana Si siempre hay gente generosa que te da una Manzanita hace unos calabacines ahí se oye calabacines Moreno ahí no hay nada ya nada si si a eso está hecho no sé la verlas paradas están marcadas yo entiendo que tienes que poner una una parada obligatoria en un pueblo porque porque igual tres a cuatro personas entonces no pues está repartiendo les por todas las casas porque los de los demás pueblos se cabrea pero si hay una persona ibas a pasar por su casa no vio ningún problema

Voz 17 19:10 lleva

Voz 10 19:12 se va la cosa

Voz 17 19:14 para cuando vuelva otra vez para mal

Voz 16 19:22 ahora tenemos a Santa María Arribas recorta

Voz 0684 19:30 siempre se no qué aquí estamos

Voz 10 19:36 hoy abre

Voz 18 19:44 bien las

Voz 19 20:03 no

Voz 18 20:06 las

Voz 0874 20:11 en tiene esta ocasión es cambiado tu autocaravana tu reloj por una furgoneta la furgoneta

Voz 0300 20:17 te de Victoria y hubo que son dos jóvenes de Soria que han creado un servicio para atender a la gente que vive sola y aislada en los pueblos de la propia

Voz 0874 20:24 atentos a esto porque es un servicio creado por una empresa que en realidad se llama la exclusiva una presa que son ellos sabes la exclusiva es el nombre que tenía precisamente la

Voz 0300 20:34 tocar que hace años hoy ya desaparecido claro enlazaba todos estos pueblos o y medio perdidos donde algunos no tiene ni siquiera cobertura telefónica se han quedado sin tiendas y por supuesto ya no llega ni un autocar de línea la furgoneta de Vitoria es precisamente la tienda de los pueblos sintiendo como una llaman llevan la cesta de la compra a unas doscientas familias de unos ciento cincuenta pueblos aislados

Voz 0874 20:56 entonces es sospechas no lo sé ha hecho el recorrido con ellos pero sus clientes serán gente mayor o de movilidad complicada o gente sola que que que necesitan y que piden sí sí

Voz 0300 21:06 mucha gente sola que no puede ir a comprar evidentemente no tienen ni carnet de conducir impiden desde bombillas bolígrafos yogur pero sobretodo piden alimentos

Voz 0874 21:15 es frescos nosotros llevamos el jueves por ejemplo una caja de fresas para Petra Cordero para Josefa una mujer de noventa y cuatro años que vive sola y está en plena forma Victoria y hubo hacen de nexo entre esas personas en la ciudad hay que hay que subrayar esto ellos son emprendedores está su empresa es su medio de vida pero también ayudan sí sí

Voz 0300 21:35 fíjate victorias un cuadro especial porque viene del mundo de las ONGs entre personajes ya trabajó parte de su vida en América Latina y el Caribe Hugo tenía cinco tiendas repartidas por varios pueblos de Soria pero hundió a las tuvo que cerrar porque no había clientes no son rentables es entonces cuando deciden ambos montar este negocio con una visión de servicio social dice Vitoria que nunca había sido tan feliz como ahora sintiéndose útil en su propia tierra

Voz 0874 22:00 claro que además creándose un sueldo con este trabajo porque victorias de Soria donde ha regresado después de trabajar en proyectos internacionales y consigue no ser autofinanciarse la exclusiva bueno ahora se les costó tuviera que hacer una lista de clientes etc pero han conseguido que sea al proveedor que cubre los gastos de transporte se a las empresas las venden los productos a ellos las gentes de los pueblos compran entonces a precio de tienda normal como si estuviera en la ciudad los los clientes no pagan un sobrecargo por los pero hay que dejarlo claro entonces pues es un jueves por qué pueblos pasasteis el jueves

Voz 0300 22:33 tocaba las tierras altas empezamos en Carbonell de fuentes luego fuimos a Villaciervos Las Fraguas hasta veinticuatro pueblos y fíjate que en la furgoneta ya lo escucharemos viajábamos con un gato que habíamos recogido de la calle sobre todo ello

Voz 0874 22:46 estuvisteis conversando con Victoria Valentina Rojo y tú en ese viaje seiscientos kilómetros sino es lo día para esta grabación no me escuchó

Voz 1480 22:54 nosotros llegamos a quinientos dieciocho núcleos de población pero pasar si y seguro alrededor de ciento

Voz 16 23:01 hasta doscientos más al día más o menos doscientos trescientos qué tipo de gente que le hacéis el pedido claro es muy aislado

Voz 1480 23:10 porque es gente muy mayor gente que no tiene hijos gente que los hijos vienen fuera que está muy aislada que ya no hay autobús ni siquiera autobús a la demanda que ya no va al médico que ya no hay farmacia están en el que no hay Internet mi cobertura móvil pero eso pasa en casi todos los pueblos de Soria incluido los gráciles utilizar mucho el teléfono fijo claro todas las llamo yo porque ella se creen que cuesta carísimo llamarme al móvil entonces hay algunas que las llamo yo la dotación de algunas de algunos pero las que mandan en el medio rural son las mujeres hombre son las jefas de la familia bueno en el medio rural

Voz 10 23:44 solas no yo digo muchas veces

Voz 1480 23:46 la mujer en el medio rural tiene un papel fundamental porque soy un hombre que pone en marcha una empresa en el medio rural y la mujer no encuentra Cole no encuentra trabajo y no encuentra una vivienda habilitada ellas vivieran en la ciudad el hombre ir ahí vendrá pero si la mujer

Voz 10 24:01 mientras casa en el medio rural se quedaran a vivir

Voz 1480 24:03 en el medio rural es super importante y porque somos la jefas

Voz 5 24:09 momento que los dos

Voz 1480 24:12 sobre todo en el momento en el que desaparece el mar y la tienda compran una vez al mes no una vez al mes el día que tiene el hijo de la vecino el día que vienen tus hijos y entonces se alimentan de cosas que no se ponen malas osea mucha matanza sea panceta chorizo costilla mucho congelado y luego beben pues eso mucha coca cola hay mucho alcohol no lo hemos encontrado y luego muchas latas las sardinas en aceite es el producto estrella de la provincia la de un señor que me llamó mucho la atención porque su comida latas de sardinas y Cervezas San Miguel es todo no llevamos de todo empezamos con alimentación pero la alimentación no fija población porque no solamente te hace falta comida para para llevar una vida de calidad entonces hicimos un segundo estudio preguntando a la gente que necesitaba para quedarse de verdad a vivir en el pueblo y a partir de ahí añadimos jardinería textil zapatería muebles prensa tenemos servicio de catering para los que ya no pueden cocinar tintorería para las esos alfombras edredón es mantas y lo pusimos en marcha cincuenta Solsona trabajamos cuatro personas está el cliente hacen los pedidos en la exclusiva la exclusiva envía producto servicio al proveedor que corresponda es el proveedor que me prepara los pedidos de productos y la exclusiva los transportes y los servicios la exclusiva lo que hace es medir por ejemplo o preguntarle al cliente que es lo que necesita arreglar el tejado cuántos metros se lo envió a los proveedores y los proveedores son los que van a las casas de los pueblos tienen unas barreras arquitectónicas brutales las habitaciones todas están arriba y en el momento en que se hacen mayores no pueden subir las escaleras entonces al final se hacen como un lo en el salón donde tienen todo y bueno sobretodo mucha escalera muchas ventanas admitido eso sí si los tejados que son antiguos todo hacemos todo todo

Voz 6 26:05 ha introducido alimentación sana verduras

Voz 1480 26:08 todo todo diésemos hemos dentro sobre todo frescos

Voz 10 26:10 qué hacía muchísimos años que no comían

Voz 1480 26:13 has trabajamos con productos ecológicos Si quieren ellos con puertos de Soria quieren ir y les gusta mucho comer producto fresco como a todo el mundo dejan la lata por comerse la sardina fresca claro por puesto

Voz 9 26:30 Esperanza comida leche

Voz 16 26:34 todo tipo de documentación aquí los pues va un frigorífico

Voz 10 26:39 todo pues vamos a empezar la ruta entonces yo salimos nosotros

Voz 20 26:48 hoy vamos a hacer la ruta de Tierras Altas es la ruta que nosotros hacemos el jueves y es una ruta importante

Voz 0252 26:54 primero porque es la ruta que

Voz 1480 26:58 buenas personas viven en Soria tienen alrededor de dos habitantes por kilómetro cuadrado y luego es la que hacen ahora a nombre de la exclusiva el autobús recorría desde Soria hasta Calahorra pasando por todo tierras porque la exclusiva debe su nombre a un autobús que antes conectamos los pueblos con la ciudad

Voz 20 27:12 sí eso es en lo que era el nexo entre la capital y el pueblo no era el autobús Perugorría todos esos pueblecitos desde la capital pues eso aparte de viajeros es enviaban pues eso los medicamentos la ropa ahí esas cosas y desde el pueblo pues el mandaban eso los puerros la gallina los huevos entonces pues bueno nos pareció cuando empezamos que tenía que ser un nombre que cuando llegaron al pueblo teniendo en cuenta que es mucho hay mucha gente mayor les resultará familiar el nombre entonces todo el mundo cuando cuando empezamos era gracioso porque llega la exclusivas hay sabéis que los autobuses

Voz 0159 27:46 me imagino que también a estas personas les habrá costado a entender que el servicio era gratuito que no iban a tener que pagar más claro no se lo creía claro les parecía increíble donde ganáis por bueno lo compramos al proveedor un porcentaje sobre el volumen total de ventas y luego les encantaba en el folleto claro el folleto el supermercado les encajan

Voz 20 28:08 hoy llevamos periódicos también nosotros repartimos el periódico de sobria noticias que es quincenal es gratuito aparte llevarlo a los pueblos grandes siempre dejamos dos periódicos au tres en los pueblos chiquititos para que ellos también están informados

Voz 21 28:25 en el bar restaurante Loteta de hacéis el periódico sí soy yo

Voz 10 28:41 de de una vale vale venga hasta luego vaya

Voz 23 29:09 la idea de frío ahí de todo

Voz 10 29:15 lo ha desacuerdo sí

Voz 1480 29:29 todo esto fíjate lo que queremos giros urgió al que

Voz 24 29:33 a esos sitios no llevamos mucho tiempo pero los viene muy bien esto era antes no sé a ustedes estar aquí porque algunas hecho mayor sea declarado ustedes acumulado si será estaría Exterior sólo la cómoda si yo no kilómetro Troya a las escuelas voy a esa erosión se hace os doy las clases de religión Soria especialista

Voz 1480 29:54 aquí ya no quedan niños en las escuelas

Voz 24 29:56 la su motivo para beneficiar a los pueblos pequeños yo te digo que cuando estuve allí me encuentro feliz y contento ahora mismo cuando estuve estudiando esto bien estoy repasando de cuando era chico las ecuaciones diferenciales motivó que el mensaje encontrar había un deporte más Un paseo

Voz 23 30:16 ni siquiera si canto

Voz 10 30:17 el director de la coral rojo ya que estamos encantadora

Voz 25 30:24 ha sido un guarda silencio al pasar por él y la Virgen está dormida en está dormida no la aquí de despertar

Voz 10 30:36 el cardiólogo si bien él no lo llevamos unos muebles aquí no cuidamos hasta luego adiós

Voz 0684 30:54 allí es un pueblo deshabitado hemos cerrado no novecientas como la mirada perdemos cuatro habitantes al día buenas Natalia

Voz 23 31:17 Teresa aquí del pueblo no sea Alicante lleva seis años viviendo aquí y cómo es que te quería tranquilidad luego ya encontré trabajo hay mi pareja entonces ya pues ya me he quedado aquí Le que trabajais aquí de ayuda a domicilio yo cuido a habéis estado en casa de María hay detras exactamente su madre era cuido yo y luego tengo pues otra mujer más y un hombre que tiene tiene parálisis cerebral mucho antes como socias no compra me bajaba solía también me bien entiendas Xavier en camiones perdón lo que pasa declaró el precio es que es tres veces más caro

Voz 24 31:57 se compra es otro concepto no hubieran camiones que venden filón eh pues vienen a esta hora

Voz 23 32:02 la semana viene la fruta y la verdura un día sí día no viene

Voz 1480 32:07 las entradas ambulantes llevan una cosa muy concreta yo por ejemplo se lo digo mil veces cuando llevas veinte años comprando el el pescaba el ambulante que lleva veinte años

Voz 23 32:15 vi viniendo al pueblo Nieve llueva

Voz 1480 32:18 haga frío no tienes que dejar de comprarle la pescadilla al ambulantes pagas un poco más pero luego el resto el cosas lo puedes comprar en la exclusiva tampoco es justo Ari

Voz 23 32:27 que quitarle la pelota

Voz 10 32:32 adiós hola qué tal vamos mal que mayo se felicita fenomenal

Voz 26 32:54 bueno tengo noventa y cuatro años con no hay aves que tengo no cuatro el

Voz 10 32:59 qué estampa del tenía

Voz 26 33:02 mira hacia la cocina cuatro vive sola amigos magia faltas nada no vaya tan siquiera qué es lo más lógico verdad cuando yo trabajaba muchas horas obrita llega a llegar soñar cabal mis padres tuvieron el no podían dormir os ocurrió con el macho va la leña existía Vito cuartos palillos colorante

Voz 5 33:34 el Rock in America de Pita cuestión de hecho está ahí a veces bajo de cordero treinta complementa pues no te Peter a la de organizar tuvo ya me lo ha contado

Voz 10 33:58 y lo gracias viernes

Voz 27 34:03 mira Sancha

Voz 28 34:12 estás minando

Voz 27 34:14 da igual

Voz 28 34:21 tan tan tan

Voz 27 34:26 a más Hamás no

Voz 28 34:48 el

Voz 29 34:49 ah sí

Voz 28 34:53 eh

Voz 21 34:57 oye nunca habíamos hablado de dinero

Voz 0300 35:01 yo tengo muy mala relación con el dinero y me decía mi psicoanalista de la relación lamentable que peludo

Voz 0874 35:06 no no es que no te guste el dineros que no te gusta hablar de dinero sabemos sabes que es una cosa muy curiosa que yo se ve nada más llegar a Estados Unidos cuando vivía allí y es que los americanos hablan con mucha soltura del dinero pendiente pueden presentar a una persona yo que sé pues una cena en una fiesta y a los dos minutos ya te puede preguntar tú cuánto ganas en en tu profesión inmediatamente supongo que además te catalogan de de esa manera no pero hablando digan abiertamente no tienen ningún pudor

Voz 0300 35:30 si no mienten

Voz 21 35:31 no suelen mentir no suelen mentir

Voz 0300 35:34 a ustedes llevar dinero encima Ausàs tarjeta soy soy

Voz 0874 35:38 es muy malo recordando lleva dinero IBI mucho peor habrá que puedo pagar con el móvil es decir que prohíba tarjetas de móviles eh

Voz 0300 35:44 es fíjate parece que en muchos pueblos de España están obligados a volver a los tiempos de cuando se escondía el dinero en la casa no sé si bajo la cama en una olla bajo una baldosa porque en los últimos diez años se han cerrado más de dieciocho mil oficinas van quería ir queríamos hablar porque afecta principalmente a los pobres pequeños la gente mayor que no se puede desplazar y que no dispone de cajero automático en el pueblo no justo ahora que la gente se ha acostumbrado al plástico o las tarjetas porque al parecer esto no fue fácil no había allí recuerdos hace un bastantes años en un pueblo yo he estado haciendo un reportaje acaban de abrir una oficina bancaria no hay conoció a un hombre que no se fiaba un anciano y cada semana iba Banco a ver su dinero

Voz 0874 36:23 esas para que le enseñaran sus billetes que tenían la cuenta no

Voz 0300 36:26 su dinero físico y en el banco había montado una especie de teatrillo habría McCann Haile enseñaban un montón de dinero cualquier dinero yo si el hombre se quedaba tranquilo

Voz 0874 36:34 pero bueno te has pues aquí una que yo conozco a gente que cuando cobra la pensión todavía va al banco el día uno saca toda la pensión si la lleva además como agarrada por la calle en el pulso con cara de haber sacado toda la pensión es decir con un letrero diciendo atracado que yo me estoy y dos que esta historia que cuentas del señor que iba a ver los billetes que eras tú no no

Voz 0300 36:57 podría hacerlo pero no era lo preguntará pregunta

Voz 0874 36:59 analistas de fin siempre y cuando exista un cajero y un banco pues puede haber esa ración más normal con el dinero pero en los últimos años se han cerrado más de dieciocho mil oficinas bancarias en lugares principalmente pequeños

Voz 0300 37:12 este era el tema de hoy no pueblos en los que los bancos han cerrado hoy se han quedado sin oficinas sin cajero a cambio de esto algunas entidades han creado una especie de cajero móvil un camión que recorre los pueblos con un cajero y una persona que atienda a los clientes una especie de oficina pequeña sabes cómo lo conocen como la diligencia en los

Voz 0874 37:29 los lo llaman en la diligencia que es como una película del del viejo Oeste

Voz 0300 37:33 es un hombre muy apropiado imagina un camión con dinero recorriendo carreteras en espacio medio deshabitados por carreteras secundarias para evitar los sustos su recorrido y el horario se mantiene totalmente en secreto

Voz 0874 37:45 cómo se entera la gente del pueblo de que viene el el cajero automático con ruedas

Voz 0300 37:50 se enteran unos días antes los ayuntamientos suelen recibir el aviso del banco un poco antes de que llegue el cambian así que basta con que un vecino se entere lo comente en el Barri Se vaya corriendo Boca Boca no el cambio en las diligencias suele pasar cada quince días

Voz 0874 38:04 eso acatar parar esas actividades Valentina Rojo ha sido a conocer in situ cómo funciona este sistema déjeme decirle una cosa lo primero como acabas de contar no hacen público el recorrido con lo cual habéis hecho periodismo de bandoleros pues sentado en un lateral de una carretera anda que pase la furgoneta para perseguirla no hicimos una investigación

Voz 0300 38:27 bueno nos fuimos nosotros hasta Orusco de Tajuña que es un pueblo de unos mil quinientos habitantes a unos cincuenta kilómetros Madrid no está muy lejos cerca de Arganda del Rey allí todavía tenían no tienen un cajero de la Caja Rural pero dicen que no funciona casi nunca se queda sin dinero se traga las tarjetas de manera que la gente tiene que esperar esta diligencia cuando nosotros llegamos había ya la cola de vecinas estuvimos hablando con ellos

Voz 0252 38:50 no la he perdido buscar dinero para hacer unas gestiones tiene que venir al camión no hacerlas

Voz 12 38:59 claro no hubiera Arganda que tú imagínate bajar Arganda asumir por hacer

Voz 0252 39:03 este dinero sacado sólo ascensiones aquí

Voz 12 39:08 sí sí sí sí yo hoy no he sacado porque tengo en casa y tampoco puedes tener mucho dinero porque tienes que tener pues dos doscientos ocho cien euros para no más no porque si te roban tú imagínate mi el ir a un cajero me da miedo porque están esperándote a lo mejor que vaya a sacar y a la mínima te dicho trae todo

Voz 30 39:28 pero había algo en sus trece de no porque no voy que no lo he oído en televisión lo oigo la radio

Voz 0252 39:34 yo estoy como la su como lo hace tiene escondite en casa

Voz 30 39:39 te quite lo llevo consigo lo guardo en un sitio

Voz 0252 39:45 que eso que no lo voy a decir claro claro

Voz 12 39:48 pues estrella de gilipollas mi bueno me da igual anda que no investigó ahí vosotros no se todos los periodistas no lo voy a su casa a decir don te lo guardo vamos no José dicen y yo no te conozco de nada se sabía más casos había cómo se crecían de guardaban caso yo no lo sabemos todo el mundo pero eso del puchero ya no hay puchero pero habrá olas tampoco lo una cacerola bajo el colchón tampoco tampoco ha posible lo primero que van a en la ropa cosido

Voz 10 40:23 bueno no voy a decir

Voz 12 40:25 no entender haría si hay una cosa más vamos que tengo prisas que tengo que trabajar yo trabajo en una residencia al ni la deficiente

Voz 10 40:33 a un poco cara más de no

Voz 0252 40:36 si usted sería una referencia a la que trabaja ya

Voz 12 40:40 sí pues la ventaja que se cómo me iban a tratar y cómo lo fallos que tienen y yo lo fue yo no lo voy a decir porque eso está prohibido como lo escondió

Voz 0252 40:48 pero

Voz 12 40:51 a mí sí me encanta buenos días por qué qué ventajas la tranquilidad el respira a mí me agobia mucho Madrid y me da miedo ir a Madrid que como oyes en la tele ahora ha habido una reyerta de tal banco se matan entre ellos se pelean miedo que me da a mí me han robado en Madrid en el Corte Inglés ya no era por el dinero que me habían robado sino las fotos que tenía familiares de mi hermano de mi abuelo porque mi hermano tenía veinte años cuando murió porque le mataron

Voz 0252 41:31 el seguir haciendo la guerra a mí como pues eso

Voz 12 41:36 pues nada uno estaba haciendo Rambo once escapo

Voz 11 41:39 pero claro

Voz 12 41:42 cuando salió lo de Ramos

Voz 11 41:44 de treinta años accidente es un loco

Voz 12 41:49 entonces tenía esa foto de mi hermano y luego me las mandaron como ponía el DNI a los quince días lo en casa me devolvieron fue duro se quedó con el dinero con corazón con corazón honrado como tú que si yo me voy que tengo mucho que hacer

Voz 9 42:08 la lavadora puesta

Voz 10 42:10 bueno pero no es automática sí pero venderla a mi padre que me está esperando me voy a estar a otra ya ya he hablado mucho

Voz 31 42:21 venga le vaya bien el día

Voz 0252 42:28 estamos hablando con con gente mayor cuando vienen aquí tienen que tener metálico para pagar el súper y claro tampoco pues tiene mucha dinero metálico necesita su tarjeta osea que no es como antes que una libreta apuntaba el nombre fiaba esto se acabó

Voz 32 42:46 bueno seguimos porque hay mucha hasta también que bastantes personas que necesitan

Voz 15 42:56 estamos aquí entrevistando a su mujer que si estaba estoy fatal ya lo dijo como si volviéramos a los a las diligencias a ver a recoger aquí al pueblo

Voz 21 43:14 contaba eso señora que hay mucha gente que hay que fiarlo no porque no tiene encaje las tenemos que ayudar pues pues las circunstancias de trabajo y demás pues no llegan a final de mes llegan las últimas semanas la última semana la última cena del mes y te doy déjamelo y cuando Cover pues te pago ahí tengo ahí ahí cuenta es no sé a lo mejor hace ocho meses seis meses nueve meses también es bonito ayudar eso es lo que

Voz 10 44:02 hoy no hay dinero bajo ladrillo el dinero

Voz 0252 44:15 te terral accidental no iban con Teresa te quedas sin coger el autobús como lo coges cuatro y pico euros que te cuesta decía no sí hombre sí

Voz 10 44:29 donde yo no entro ni te cambia el como y yo me tengo yo con mis hijas en Madrid

Voz 33 44:39 y si no pues hombre entre nosotros los en Mesón y el estanco yo cuéntanos tienes tu cambio me prestas tu es cuando tengo yo sola pero esto a ellos así andamos a China

Voz 10 44:50 aquí no se habla de este pueblo quiero echar conocía mi pareja ni aquí en Madrid me vine a Madrid

Voz 5 45:04 por algo y luego ya Orusco propia yo trabajaba adelante el ordenador todas haciendo otra escribiendo programas del corazón digo así para revistas para para un grupo

Voz 1480 45:15 Oriol copia prescribían las declaraciones

Voz 5 45:17 en los famosos de turno es pasado ahora aquí sexo

Voz 15 45:27 cuando volví a carnicerías

Voz 10 45:30 no mucho mejor mi marido trabaja en Madrid por ejemplo y tiene que ir todos los días sale de aquí a las seis de la mañana vuelve a las ocho y media de todo el día fuera

Voz 0252 45:43 bueno pues a todas las ven la relación porque la gente bien estupendo sé que este país ha cambiado un poco no si yo nunca ha tenido problemas nunca hemos tenido ningún problema nunca nunca se también es un pueblo muy abierto por lo menos para nosotros

Voz 5 46:13 ideas

Voz 7 46:18 estamos haciendo un reportaje sobre el también

Voz 10 46:21 bankia que viene pues entonces

Voz 7 46:23 los corazón utilizo esta Europea elimine a mí me he puesto mi Blair también hizo estoy trabajando en la caja como cerraron todas estas oficinas pues yo voy a Lactalis que tiene una palabrería no de mi hermano lo que sí entonces trataba con la gente pues yo siempre la gente donde pues hombre la gente está molesta pero no tiene nada que venga no se lo banco aquí no sabemos ocio este es el tema pero es que da igual es que yo he visto pueblo que sí que había el negocio más que suficiente y se cerraron también las oficinas L despidieron este hombre inicial un ERE y yo como era mayor pues a la calle como lo llevo mal hombre no se lleva bien se llevan poco de manos o te vas enterando los motivos si las historias que había dentro todo es hoy mejor cuáles son los últimos años se llevaron el dinero ellos no pero se la regalaban a otros que lo devolvieron pues yo pensando que un paradero estoy panadería sigan cuento el empleado de banca del Banco de este

Voz 10 47:47 el ex no estaba aquí

Voz 7 47:49 ni en otro sitio pues hoy estoy por aquí un ratito tiene siempre tienes historias pero fuera de aquí que elegir me hay médicos a pasear cosa de estas si uno no hombre a bolsa de la expresión muy molesto la expresión es que no es justo no es justo porque tú está trabajando treinta años sí creo es complicado creía que sí yo creo que estaba Tobin que bien el banco con una densidad sabes Si lo sabía yo he vivido esa entidad cuando era de verdad a una entidad que se dedicaba a hacer las cosas como Dios manda luego entraron los políticos los jodieron así de claro el Este el tener que hacer algo por la mañana temprano cuando te levantas hay días que no tiene nada que ver Ma pero B porque usted se sentía útil de ahora cojo nudo

Voz 5 49:02 la donación plena en forma de trabajar es una faena

Voz 7 49:12 sabiendo lo que sé no

Voz 0294 49:18 no habían tenido nunca debe Bangkok que nuca sí que ha habido del Banco Popular una señora que tenía Omar ella es la que ingresaban el dinero y entonces venía pero esta hace muchísimos yo cuando llegue a medida que hace veinte seis años funcionaba así entonces estoy llegabas ellas yacía como como la van que era el pueblo entonces vendidas bar del banco Si entonces se llevaba el dinero los que habían sido pues eso ingresos en efectivo un talón para ingresar ella lo anotaba todo este señor una vez a la semana en el Banco Popular de Campo Real porque entonces no había ni Caja Madrid envidiar nada

Voz 7 49:58 qué diría puede insiste desde el Ayuntamiento la gestión once años

Voz 24 50:02 pero el meter una sucursal para que viniese el autobús móvil hablamos

Voz 0294 50:08 gente de los bares italo o de las tiendas de de ese pudiese poner tampoco instalaban un porqué o un cajero porque no teníamos la población necesaria para poder tener o esto pues no me acuerdo que me dijeron que teníamos que pasar de los mil la que cuántos hay pues ahora mismo somos trescientos cincuenta pero es que cuando lo hice podíamos ser docientos fuego doscientos y poco porque bueno esto ha subido pero subir muy despacio porque es un pueblo muy pequeño

Voz 5 50:35 pues iremos a ver gente no cuenten un poco

Voz 7 50:37 pues llevarlo

Voz 9 50:40 no

Voz 0684 50:56 pero

Voz 23 50:59 hola buenos días y adiós bueno pues fija es que llegan a Roma lavado Gorki agrario voy a nivel vivos ahora pero no vivo sola los domingo nos juntamos ocho nueve comer luego en Nine semanal Nine está que vive aquí mis hijos Ésa es cantina comiendo mí para mí veremos bien pues estamos haciendo un reportaje sobre los bancos aquí no hay con el pueblo no siempre Caja Rural que era del billar y ahora a uno villas o

Voz 16 51:45 yo estoy cómo hace para ahí para sacar dinero

Voz 23 51:48 pues yo tenía mi hija que vive en Madrid se lleva la cartilla y me saca dinero para mí es una vez Ernest dinero que compras ocho por traer a hacer la compra tenemos ahí la quién tiene panaderías y usa Z yo no siempre en efectivo porque es nuestra tarjeta porque no que a mí no me gusta pagar con tarjetas oyendo los días que dice que muchos que les tema con estas dinero en caso no da miedo

Voz 34 52:19 ya no porque me dan miedo ahora cuando hemos llegado en la puerta de su casa estaba había ahora es gracias a Dios nunca me ha pasado nada es con qué buenos algo muy bien nada más milagros ya no sabemos lo estamos más

Voz 10 52:33 me voy a tender la ropa que mañana que que va a nevar aquí pero no hace frío mucho frío