La desmemoria mutila

Voz 1113 01:11 la muerte y la doncella fue uno en el que hace treinta años triunfó muchos países primitivo mensajes que captaban los que sabían de muerte y tortura bajo las dictaduras memoria hubo olvido era la pregunta que subyacía en el texto la desmemoria Muti sería la respuesta tres mujeres vienen en hablar de la dolorosa memoria que deja las dictaduras mayo se publicó como si una Ángel la joven que era el título a la obra militó la guerrilla urbana Argentina fue detenida así supone que torturada y asesinada no se supo más de ella encontrar un hueso tuyo saber de tu tumba para poner una flor es la frase que cierra el miles de víctimas esperan eso una tumba digna

Voz 0874 02:01 tumbar digna como una flor la desmemoria es personalizan a toda una sociedad os pregunto porque es la garantía de una sociedad y de un país es su capacidad para recortar el pasado

Voz 4 02:14 bueno es recordar este en primer lugar la memoria siempre implica alguna mención del olvido digamos no han recordamos todo el record la el acto de recordar y sobretodo pasados que tienen que ver con violencia tiene una mención selectiva recordamos algunas cosas y otras quedan guardadas en el olvido

Voz 0874 02:34 recordamos lo mejor o lo peor

Voz 4 02:37 recordamos a veces lo que no resulta tan controvertido es decir para esas sociedades Pos Conflicto por violencia que tienen que reconstruirse a veces este eligen reconstruido recordar en principio aspectos no tan controvertidos es decir a que eso que produce más sobre niveles de conflictividad

Voz 0874 03:00 hay quien se encarga de de de buscar intentar que la gente recuerde

Voz 5 03:05 bueno distintos actores sociales no hay una persona o una institución que manda o o prohibe recordar en realidad de lo que hemos estudiado nosotras como investigadoras en Argentina es que las maneras en que la sociedad recuerda dependen de la vitalidad de las acciones de a veces de familiares a veces de organizaciones como las organizaciones de derechos humanos Argentina a veces de políticas estatales a veces de emprendedores muy solitarios de personas de una o dos personas que que que obstinadamente deciden luchar por una causa Memorial durante años hasta que logran ser escuchadas así que la respuesta es que no hay una instancia única que decida

Voz 1288 03:49 que llegaría en un sentido más amplio y más político que hay una confusión en pensar que las políticas de memoria en la memoria está vinculada al pasado es decir trabajar sobre la memoria una sociedad de realidad es trabajar hacia el futuro la memoria es una dimensión que tiene que ver con el pasado tienen que ver con el presente pero permite la reconstrucción de una comunidad hacia el futuro en particular comunidades que han atravesado violencias extremas no como sucede en España y como sucede en Argentina y en América Latina

Voz 0874 04:16 en tantos otros lugares y recordar ayuda a perdonar o ayuda a entender más bien

Voz 4 04:21 el perdón perdón tiene como os dimensiones no una podría ser la decisión individual de alguien de una víctima que queda en su en su fuero interno este y otra cuestión es pensar que el perdón se puede decretar en términos en términos sociales no este a veces eso es una forma de silenciar más incluso una forma de olvidar pero sobre todo una forma de silenciar de que de que de evitar que determinados conflictos au tensiones que tienen que ver con ese precedente pero que son este urgentes que tiene que ver con ese pasado pero que son urgentes en el presente sean capturados este limitado no

Voz 1288 05:03 el CIS otorgaría también que el perdón si es una dimensión individual en general es posible y es viable para un sujeto que ha vivido determinadas experiencias cuando efectivamente ha habido políticas y aquí si hago énfasis en las instituciones políticas de Estado que permitan que una persona creció afectada pueda pensar en términos de perdón entonces en ese sentido insisto la importancia de las políticas que memoria de verdad y justicia me parece que son condiciones de posibilidad para que después podamos empezar ahora a pensar en una perdón individual

Voz 5 05:38 sobre la otra parte de tu pregunta hacia su de entender la memoria yo creo que a veces a su entender y a veces es muy importante para entender recordar pero con esto no basta a veces es necesario poder hacer algún tipo de trabajo adicional para que esa recuerdo que nosotros tenemos que veces está fijado en algún cliché en alguna frase hecha no permite ver la complejidad de lo que sucedió a veces es necesario hacer un trabajo para repensar un poco no sólo con el recuerdo alcanza

Voz 0874 06:15 estamos charlando con Claudia Rafel que es doctor en Ciencias de la Comunicación Valentina Salvi que socióloga Marina Franco que es historiadora y la estrés además investigadoras han trabajado en diversos proyectos sobre memoria histórica en Argentina les acompaña también desde Barcelona José Martí Gómez demostrar José buenos días

Voz 1113 06:30 buenos días Javier buenos días Claudia Valentine y Marina en qué dosis de generosidad volviendo a lo que hablaban ustedes antes que dosis de generosidad por parte de las víctimas es necesaria para poder avanzar y normalizar una sociedad traumatizada

Voz 4 06:48 qué pregunta difícil este en primera instancia las víctimas este el primer acto de generosidad es poder testimoniar es decir poder contar para esos es muy difíciles hoy eso en sí mismo Shas un acto de generosidad poder hacer público y ahí tener la esperanza de que alguien pueda escucharlas en sí mismos un acto de generosidad es decir ese ese relato el que el que permite empezara a hilar fino poder reconstruir sentidos sobre procesos de violencia que muchos casos quisieron ser ocultados disimulados este tapados INVI civilizados así que este primer acto de generosidad para una sociedad que quiera empezará a a mirar hacia adelante pero digamos recorriendo su su propio récord de paz de camino en ese pasado es es ese es hablar hablar

Voz 0874 07:51 hablar de sabes que en España no sé si cómoda al corriente estáis porque sé que lleva unas semanas Ibiza por supuesto de conocéis un poco la actualidad de este país pero sabes que hay determinados políticos que esto de la memoria histórica lo llaman la guerra del abuelo y que es mejor taparlo porque levanta viejas heridas

Voz 1288 08:07 sí efectivamente precisó antes hace alusión a la cuestión de queda muere en realidad es la condición de posibilidad el futuro sea sin memoria no construimos una vida en comunidad a futuro pero si me permiten criaré agregar algo sobre la cuestión de la generosidad de las víctimas efectivamente podríamos pensar en esa dimensión pero para casa a las víctimas primero tienen que ser reconocidas como tales primero tiene que haber una sociedad que está dispuesto escucharlas que esté dispuesta a hacer memoria efectivamente que estoy dispuesta a reconocer lo que vivieron entonces para poder pedir restar a las víctimas primero al que haberles dado un espacio y hay que darles dado algo que empieza por el mismo reconocimiento de la cuestión de las víctimas que nuestro hay víctimas victimarios sino solamente colocamos el acento en estas figuras de quienes han sufrido cuando sufrió a manos de otros entonces me parece que para orígenes ofrecía una víctima primero tiene que haber una reconstrucción de todo el entramado en el cual después pedimos algo a las víctimas no digo esto me parece que claro cuando hay sociedades que no han revisado ese pasado

Voz 5 09:10 para agregar me parece que esa dimensión de los victimarios ese fundamental porque también a esta idea de que hay una dosis de generosidad a las víctimas así que sólo les les toca a las víctimas pone el acento en de haber sufrido una violencia que la acción debe provenir solamente de quienes han sufrido la violencia yo creo que la sociedad también tiene que poner el acento en entender en aclarar quienes ha seguido los responsables de esa violencia si los responsables han actuado en estructuras por ejemplo nosotros en Argentina hablamos mucho de terrorismo de Estado porque los desaparecidos argentinos provinieron de estructuras del Estado no eran estructuras para estatales de la dictadura entonces en ese sentido estructuras orgánicas sistematizada entonces hubo un Estado represor y además hubo personas de carne y hueso que ejercieron la violencia hay que poder identificar aclarar quienes son también poder

Voz 1288 10:14 sí

Voz 5 10:14 nosotros hemos tenido un proceso justicia largo que ha podido por suerte en los últimos años poner a muchísimos represores en en que va a tener que dar cuenta en el banquillo de los acusados pero pero no sólo eso sino Aznar que dar cuenta de esas acción criminales y esto realmente creo eso ha sido muy sanador porque pone también el acento en que no sólo las víctimas sufrieron la violencia alguien ejerció yo ese alguien tiene que poder dar cuenta de eso que hizo

Voz 1113 10:46 en España la Iglesia católica apoyó la dictadura la represión franquista qué papel jugó la iglesia de las dictaduras de Argentina de Chile de Brasil

Voz 1288 10:56 bueno o papel bastante similar en particular un papel similar fue el caso argentino mientras que en Chile y en Brasil de las iglesias son también muy fuertes al comienzo las jerarquías efectivamente acompañado los golpes de Estado pero muy rápidamente comenzaron a a sudar y a solidarizarse con las víctimas estos Brasil Chile mientras en particular cumple un rol fundamental en la construcción de su de entornos de derechos humanos mientras que en la Argentina de manera mucho más homogénea bien hay excepciones la Iglesia acompañó la dictadura y la acompañó hasta último momento la acompañó en cuestiones tan extremas como dar consuelo a los torturadores hay casos de eclesiásticos que asistieran sesiones de tortura para consolar luego a los torturadores

Voz 0874 11:48 jurados exacto

Voz 1288 11:49 de manera que estamos hablando de un entramado de entre Iglesia y poder militar muy muy estrecho que es de larga historia en la Argentina dicho todo esto no se puede obviar que por supuesto hubo este religioso que estuvieron del otro lado para decirlo un poco esquemática mente y que se solidarizaron con las víctimas que fueron víctimas también que hubo desapareció religiosos etcétera Pero institucionalmente la Iglesia ha cumplido el rol realmente muy muy difícil muy inadmisible en la Argentina y sin embargo hasta el momento la Iglesia no ha hecho realmente Un mea culpa de de acompañamiento al régimen militar y a la represión más más atroz

Voz 0874 12:30 no sólo ha pasado en todo el mundo me parece hay otro concepto muy interesante cuando hablamos de memoria que es el concepto de la reparación a las víctimas como como se repara un daño personal estoy pegando claro inmediatamente en España imaginamos que hablamos de la Guerra Civil en vuestro caso de tantos desaparecidos pero hay otras grandes conflictos en Estados Unidos empezó hablarse incluso de compensar a los descendientes de los esclavos no pero pero como se prepara un acto tan atroz

Voz 4 12:58 bueno la reparación implica como como como decía Marina recién un conjunto de de políticas pero también de un poco de conjunto de políticas públicas que pueden pasar desde actos conmemorativos son reivindicaciones o políticas en el plano de Educación o la restitución de de de por ejemplo de los legajos de los legajos de trabajaba trabajaban las personas desaparecidas un conjunto de medidas que implican este el reconocimiento de del lugar que tuvieron eso a estas personas este antes de la violencia este pero la reparación de este digamos implica también este otras cuestiones vinculadas a

Voz 1288 13:47 yo diría que implica cuestiones vinculadas a un proceso que es totalmente íntimo personal es decir es difícil establecer cuando una persona se sienta reparada es decir puede haber insisto soy una convencida la importancia de las políticas de memoria injusticia como políticas de Estado pero además hay una dimensión en que alguien aún con política de Justicia puede sentirse reparado porque es irreparable lo que les sucedió y otra persona puede sentirse reparada la experiencia en la Argentina que las políticas de Justicia tenía un rol fundamental en la reparación porque un dato clave para entender el proceso argentino que nunca fueron pensadas las políticas políticas de venganza digamos nunca los organismos derechos humanos internos de venganza porque habían sufrido las víctimas sino en términos de reparación Justice los casos de Justicia han sido vistos y sentidos como reparaciones

Voz 5 14:38 es lo que yo quería agregar es que la especificidad de del caso argentino tiene que ver con la figura del desaparecido ya que es una persona que en algún momento fue secuestrada y que los familiares no la vieron más nunca supieron más de esta persona no pudieron como dijiste tú al principio no pudieron tener una tumba para asesorar para llevarle una flor entonces si bien como dijo Marina esto es irreparable o en términos este esenciales es irreparable sólo uno puede pensar en trabajos de reconstrucción de algo en relación a la víctima desde el estado de las sociedades más general sí es importante entender que Cieza si el Estado puede hacer algo para que esta persona encuentra el cuerpo de su hijo de mujer de su esposo de eso eso puede sudar a trabajar en esa reparación por otro lado otro tema en Argentina importantísimo muy terrible acción el de los nietos apropiados no sé a ustedes saben que muchas mujeres desaparecidas jóvenes mujeres desaparecidas por desaparecidas embarazadas fueron secuestradas torturadas y luego se esperó a que nacieran sus niños hice las hacen sino posteriormente para que esos niños fueran entregados a familias militares a familias sosegadas a al mundo militar con la idea de que esos niños no nacidos era niños y niñas no nacieran o no no fueran criados en lo que esos amaban familia subversivas entonces hay más de cuatrocientos niños que que que que las Abuelas de estos chicos están buscando desde hace cuarenta años cuatrocientas y pico sólo han podido encontrar a ciento treinta gracias a un trabajo enorme de cuarenta años que usted seguramente conocen a las Abuelas de Plaza de Mayo entonces encontrar a cada una de esas chicos que ahora esas son adultos incluso tienen esos mismos hijos poder darles el nombre a sus verdaderos padres poder restituir las tu historia

Voz 4 16:37 una parte de la reparación sólo para agregar que hay que pensar también a las víctimas como sujetos activos es decir esos organizan en colectivos avanzan sobre el espacio público reclamando por sus derechos también la la la la idea de la de la agregación de de unirse y activar de manera este con reclamos demandas concretas en el espacio público con formas organizativas este con reclamos completos al Estado también este es una forma de reparación

Voz 1113 17:08 en pleno franquismo de España o el sector amplio de España celebró la victoria del país en una Eurocopa contra la Unión Soviética ustedes en Argentina muchos años después celebraron la victoria del Mundial con la la tribuna hay que preguntarse porqué una sociedad se lo pregunto a usted es porque una sociedad celebran la victoria de un país en su país mientras el país sufre la represión que fenómenos extraños sacude a la sociedad para olvidar en ese momento lo que está sufriendo

Voz 1288 17:39 bueno efectivamente en la Argentina tuvimos el Mundial del setenta y ocho en mil novecientos setenta y ocho que se celebró en la Argentina en medio de un gran festejo nacional yo creo que ahí para remitir el caso argentino funciona un fenómeno muy particular que por supuesto este interés por el fútbol que es una pasión popular etcétera pero también funciona la capacidad de movilización de lo que sabemos las causas nacionales es decir lo que las fuerzas armadas logró hacer es movilizar socialmente entorno a una causa nacional que parecía parecía estar por encima de cualquier otra cosa y eso fue posible por el momento en que se dio el Mundial del setenta y ocho se dio dos años después la dictadura del golpe Estado cuando todavía efectivamente había un consenso importante en relación con el Gobierno militar esto es clave ni en Argentina ni en ningún otro país las dictaduras sigan sin apoyo social entonces el Mundial de setenta y ocho pudo generar estas políticas de movilización social de un cierto olvido o damos vuelta a la cara de lo que sucede porque efectivamente el Gobierno militar contaba con un amplísimo consenso y apoyo social para reprimir ir esto voy a estar muy claro el apoyo al gobierno era en función de tener represiva que su Gobierno estaba haciendo sobre la supuesta su versión

Voz 5 18:52 bueno y también era una sociedad amordazada con miedo amenazada en la que las informaciones sobre las desapareción no circulaban Andévalo los medios estaban censurados y ahí no sólo eso sino que además mucho tiempo pues la gente lo nosotros los que investigamos las que investigamos sobre temas de memoria de la Historia reciente también descubrimos que no era solamente la censura sino que muchos medios de comunicación fueron totalmente funcionales al al poder autoritario que hicieron rico gracias a eso que pudieran crecer a la sombra del poder dictatorial entonces creo que eso también sirve para el perfecto para preguntarse qué hacen los medios que no iban a festejar cuestiones aparentemente a veces superficiales cuando alrededor nuestro están muriendo miles de inmigrantes y sumiendo en la pobreza a miles de personas

Voz 0874 19:48 hay que recordar aquí en este programa trabajamos mucho el tema de la memoria histórica ahí yo creo que muchos políticos no comprenden lo que significa encontrar esos restos hablabais vosotros hemos entrevistado a personas que esa Ferrán Sola una fotografía que es lo único que tienen de ese padre o de su hermano de ese tío de ese abuelo iraquí de repente tener un lugar al que al que ir a depositar una flor significa que enviar por completo todo ese concepto de ser una víctima que por fin ha encontrado a la persona que sufrió aquella violencia Argentina sufrió aquella dictadura militar que dejó a su paso miles de muertos y desaparecidos pero siempre es que sabido constituirse como modelo casi a la hora de trabajar en el concepto de memoria histórica os agradezco mucho la visita Claudia Rafel que es doctora en Ciencias de la Comunicación Valentina Salvi que socióloga Marina Franco que es historiadora y al principio me habéis preguntado cómo no vamos a apañar para hablar si somos tres pero mira lo habéis hecho muy bien os ibais complementando unas

Voz 4 20:39 eso sí gracias por venir y mucha suerte contra Grass