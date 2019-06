Voz 1235

01:01

por eso la mayor parte de las personas nos conformamos con decir que las vamos a hacer vivimos en la teoría después simplemente dejamos pasar el tiempo hasta que no resulta del todo imposible recordar que queríamos hacer todo el mundo amaga con hacer cosas de impedir que haya nuevo gobierno insinuar que habrá nuevas elecciones casi hacer cosas acarrea menor desgaste siempre hay alguien que después de todo piensa que al final las hiciste es inviable vivir sin lanzar faroles hay días que consisten en decidir qué vas a hacer al siguiente ideas que sirven para resolver que todo lo que pensaste el anterior no vale para nada la vida está llena de casi yo no sé ni cuántas veces iba a hacer una cosa después se me ocurrió otra mejor que no llegue a hacer porque al final no era tan buena cuando retome la primera ya era tarde para cuando pensé en una distinta es decir en la tercera me pareció que no era hora de hacer absolutamente nada ni siquiera de casi hacer