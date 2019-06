Mayores LGTB fuera del armario

Voz 1 00:00 pues efectivamente no sabemos donde estamos porque no damos la cara a los mayores es que no la damos por miedo ten en cuenta que en una persona que tenga setenta años de ahí para adelante ha vivido un franquismo Mullan ha cerrado a él hace tienen ese miedo es verdad que no se nos ve pero eso quizás por miedo porque chica

Voz 2 00:20 nosotros hemos estado con el beso oscuro o el beso en la sombra nosotros no podíamos decir que eran buscáis unos lo permitían mis compañeras lastran es menos todavía

Voz 3 00:31 Mónica tú eres transexual sí sí somos una generación que venimos de una educación y una cultura todavía evidentemente modelo franquista entonces mucha gente que todavía con esas ciudades mayores como dice Ángel nos atreven a decidirlo por ejemplo están en residencias o en entornos heterosexuales entonces viven un poco en

Voz 4 00:56 armario la los problema de los mayores es en toda la inyección sexuales el problema es que se ha se profundiza en colectivo LGTB porque la gente no es capaz

Voz 3 01:10 de otro todavía habrá que

Voz 4 01:13 otros veinte libertad se une el medio en que se encuentre

Voz 3 01:17 sin un entorno es mayoritario hay unas relaciones sociales familias hijos-nietos hay unos vínculos en nuestro caso como no existen esos vínculos hay que potenciar los vínculos de la amistad los vínculos asociativos los vínculos que nos hagan estar unidos porque no tenemos los otros vínculos típicos entonces eso hay que potenciarlo Ford

Voz 1 01:39 a los jóvenes sí pueden tenerla la oportunidad tener hijos pública somos nosotros los que ya llegamos a él a ese privilegio a esa o esa función cuando éramos mayores eh porque mi frustración es no tener hijos eh eso te lo digo muy claro cuando yo era joven sentía ahora hay novedad

Voz 3 01:58 deseo de alquilar sólo hay muchas veces que dos existían Eduardo mes escucháis es ahora antes tuyo es nulo teníamos a esa opción ni él tampoco ahora sí la tener darle la sociedad tiene que entender que independientemente de que se refería solamente como unas cuestiones sexuales el identidad detrás hay unas personas con las mismas inquietudes que tiene en el oriente las mismas me gusta tener hijos como a todo el mundo y las justa en fin que es que no nos diferenciamos en Nara había a nosotros se nos ha negado Se nos ha hecho muy difícil y eso pues quiérase o no también pasa factura aclara emocional

Voz 4 02:37 no hay una cambio en en educación formal que se cambie la la las leyes no va a cambiar el comportamiento

Voz 3 02:46 no de todos los Barça B es necesario crear una residencia LGTB para darle salida a unas características que en una residencia común no te a G en un futuro esperemos que cuando todo se normalice Illa en las cambios generacionales sean muy productivos ya no hará falta una residencia LGTB todas las residencias serán LGTB hace unos vemos todas las siglas del planeta porque todos estamos englobados pero de momento todavía

Voz 1 03:15 hace falta claro muy bien dicho todavía hace falta por qué porque una residencia llama la normal como tú quieras llamar el homosexual no puede decir que cosas Wall porque sabe que lo dice el compañero que los con ese maricón no quiero que me pongan cuando rompamos ese techo no hará falta recientes

Voz 3 03:34 qué te