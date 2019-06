Ola de calor, ola del humor

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:02 no estamos en la tertulia de cómicos en directo en una mujer que tal señora como está muy bien estoy encantado de estar aquí que que

Voz 3 00:11 qué rabia muy nerviosa pero es muy pronto

Voz 2 00:13 estamos aquí esto pronto bueno para mí claro para mí no hubiese media sueca estoy acostumbrada madrugar y me encanta que sea se respira que se hace la sueca no que pasa de la vida a la mierda todo

Voz 4 00:27 no no eso nunca eso nunca la vida hay que aprovecharlas

Voz 2 00:30 usted el el oyente estándar de la SER como son

Voz 5 00:34 concienciar conciencia una persona de bien que paga impuestos esa pinta lo que llevo otra aquí hoy siete años

Voz 2 00:39 me hace todas las pintas de Eloy el oyente de la SER una mujer cultas de mediana edad como quiera llamarlos que ya divide seis años sino donde digo usted que me he dicho antes yo vivo niebla en Suecia esta unos ciento sesenta kilómetros al nordeste de Estocolmo el Matalascañas de Suecia

Voz 1704 00:59 ah bueno hombre Marais

Voz 4 01:01 pero muy poquito es muy no hay olas tampoco hoy es muy tranquilo mar Báltico y es muy tranquilo

Voz 5 01:07 muy tranquilo y sustituirlos siempre lo feísmo tranquilo por aburrido

Voz 2 01:11 lo que te quieren matar no no no no nunca me lenguaje en tu lenguaje traducción de Eufemia

Voz 4 01:16 hemos te tendrías que dices que estás estresado Penta allí

Voz 2 01:20 ya verás Oña yo te voy a enseñar sitios bonitos la de puedes también está tranquilo y mucha nieve imagine usted yo paseando de la mano por Forlán esperpento por favor si diría vamos a ver vamos a ver usted ahora mismo que es que lo está pensando con el calor que hace aquí como se puede dormir hoy en el Matalascañas de Suecia

Voz 4 01:43 ya me bien a dieciséis grados se duerme bien

Voz 2 01:48 perdone sabe que yo soy autónomo no sólo de condición sino de de bocatas

Voz 1704 01:53 John eh

Voz 2 01:54 se sabe que ahora ha llegado la declaración de la renta más el triple convoque lo llamo no el trimestre la declaración de la renta y el calor entonces hay gente que está nerviosa gente que puede estar violenta incluso autónomos cuántos impuestos se pagan en Suecia

Voz 4 02:11 bastantes se pagan bastantes

Voz 2 02:13 de la renta vamos a hablar mal

Voz 4 02:16 yo tengo el tercio un tercio de mi sueldo para pagar impuestos

Voz 2 02:21 pero claro perdone me perdone un tercio es nada es siendo autónomo yo no soy autónomo pueden ser pagan más que ser autónomo es peor que pagar impuestos en Suecia

Voz 4 02:32 no nos vamos a ver en ese paga impuestos pero también recibes mucho mi hija ahí cuando se trasladó cuando tenía diez años y la educación

Voz 1704 02:40 a la de es que es que vamos a empezar el programa que se me estaba eh haya una vez sabes no

Voz 2 02:46 no por nada solo quiero dejar un dato para toda la gente que está en casa la tranquila que la llega la declaración de la renta Netflix ha hecho un negocio este año es de ciento veinte millones de euros ya pagado tres mil Pablito aquí empieza la tertulia de cómicos un aplauso para nuestra estrella Javier del Pino

Voz 6 03:15 me siento más convencido que nunca de lo que tenemos que hacer si algunos piensan que el San Chimo tiene que campar a sus anchas en todo caso que presente en un partido político y que se sumen a

Voz 7 03:27 ahora el Sánchez A vivir que son dos días

Voz 0874 03:55 que te lo digo muchas veces Antoñete rimas mucho al entrevista el cómodo de burbuja personal

Voz 3 04:01 a veces no respeta es que hay que empezar esta es mi teoría sobre entrevistas así robadas es que hay que empezar como lo más

Voz 1704 04:08 fuerte posible para que el estándar

Voz 3 04:10 de la otra persona ya diga bueno esto va a ser un desastre y luego ya se reconcilie con mil sí lo que pasa es que sino no caben beso quedan poco como extraño si yo voy a acabar en beso sigo dándole vueltas aún cuánto pagaría un autónomo en Suecia el noventa y dos por ciento

Voz 0874 04:22 hola buenas sí sí será lo que pasa es que sabes cuando vas al teatro lo más complicado es cuando a lo mejor parece que te van a sacar al escenario porque este tipo de teatro para otro lado como cuando colegio tirabas el boli un poco se está convirtiendo en esto no va a venir nadie aquí porque a ver si me va a Castelo

Voz 3 04:38 sabes sabes porque además de no va a ir nadie a ver a James Ross eso te iba a decir esto me ha venido a vernos a nosotros pero

Voz 1704 04:48 por cierto toda esta gente ha venido aquí porque no tienen aire acondicionado si suele decir esa gente después banal Primark porque es el mejor aire acondicionado que siempre cuento algo

Voz 3 04:57 no hay dos cosas que me llegan que me llegan a Ana mi redes sociales de verdad que me da cuenta el otro día se ha visto bueno hasta el fin de semana SAS esta semana se visto a James Ross quemando una bandera el orgullo

Voz 1704 05:07 si os parece normal y lo de España las Dopa no estoy dicho no será ella roba en el Primark cosas de un euro fíjate cómo es el tío Antonio Castelo Pedro Aznar

Voz 0874 05:19 que Ponce y los siete mil oyentes que llegan este estudio

Voz 0771 05:22 el último programa de compromiso

Voz 0874 05:25 hasta septiembre al menos y tendremos ya por cierto primer concierto de la gira supongo el veintiocho de septiembre estamos en Bilbao en el Festival Hall festival de la risa se ha quedado mucha gente fuera hay una larga lista de espera pero tendremos que te el público casi todos los sábados que hagamos esto si queréis hablamos un poco de polen

Voz 1704 05:42 diga yo creo que todos sí pero sólo si nos los imaginamos sudando a todos

Voz 0874 05:47 si veis que os puede el ocio siempre podéis poneros este mensaje en el móvil escucha

Voz 8 05:51 no pasa nada porque los políticos trabajemos en agosto porque cobramos en agosto y creo que es una buena costumbre que como el resto de los españoles que muchos trabajan en julio en agosto en diciembre los políticos también se hace falta trabajemos en agosto

Voz 0874 06:06 dice esto de vosotros autónomos porque Rocío trabaja por España

Voz 1704 06:09 en España está abierta también en agosto verdad yo por las noches también dio tú no has trabajado en agosto en tu vida pero tú no es trabajar en tu vida mejor y mi en septiembre

Voz 0874 06:19 Vox está dispuesto a plantarle cara todas las banderas el es te veía el día del Orgullo a la ley contra la violencia de género a los inmigrantes al PSOE al PP a Ciudadanos han conseguido hasta sacando un chiste a Inés Arrimadas

Voz 1490 06:30 el hilo de Madrid es que puede decir misa

Voz 9 06:34 nunca mejor dicho nóminas no no te metes pero escúchame a ver misas en latín que espigones puede decir misa y Rocío Monasterio y nada

Voz 10 06:51 vamos a abrir el nuevo tiempo vamos a poner en marcha el reloj vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos en esta investidura de julio porque ningún alumno ningún buen alumno cierra sus notas aceptó

Voz 3 07:06 queréis os lo traduzco en agosto tengo una casa pagado en Portugal

Voz 1704 07:09 Jodar y aparte de eso al final invita a que sea Llamazares ya hace falta venga que sea pero siempre hay uno de julio doce de la noche mañana me tengo que ir a Portugal con una K

Voz 0684 07:16 la mala

Voz 1704 07:17 a veces la rueda de prensa ayer después del

Voz 0874 07:19 eso fue de ministros insistiendo en que la investidura o será en julio o no será eso dicen ahora después de que se despejaron todas las dudas acerca de una posible abstención de Ciudadanos la respuestas no la atención se centra ahora en el pacto de cooperación de coalición o como quieran llamarlo entre PSOE Unidas Podemos

Voz 8 07:36 estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar

Voz 3 07:44 la ves por una obsesión

Voz 8 07:47 a Urda ahí fuera de época con un gobierno de partido

Voz 11 07:49 sí la verdad que sería lamentable pero imaginemos por un segundo que volvemos a votar no seríamos el país más gracioso del planeta ya lo somos casi

Voz 3 07:56 no hace falta volver a Pedro Sánchez de para investir como la cola esta de recoger los muebles en Ikea que es la cola más inquietante dos hijas como me toca ya ahí no

Voz 0874 08:06 según Podemos el PSOE está obsesionado con gobernar en solitario los socialistas dicen que los obsesionados son ellos por querer a toda costa un puesto en la mesa de ministros

Voz 12 08:15 cada cual que haga lo que considere pero nosotros no vamos a entrar

Voz 0771 08:18 en Marina de on

Voz 12 08:21 Nos hagan Ultimátum a través de los medios de comunicación

Voz 11 08:24 eso porque imaginar esas jugando al pimpón me produce como

Voz 3 08:27 pero haciendo cualquier cualquier actividad física es es entrando en Decathlon ya me voy andando pantalón corto en la urbanización de verano que es el el jefe de la de pimpón

Voz 0874 08:40 ahora estado contento James Brown pensando ya se han olvidado de mí han pasado a sigue

Voz 1704 08:43 bueno pues jugando al pimpón también me da coches rock hay que pagar a Hacienda eh porque donde tributar

Voz 0874 08:49 ah sí que han entrado en esa partida que decía Pablo Iglesias sobre todo cuando a principios de semana Irene Montero decía esto

Voz 13 08:54 Partido Socialista al candidato a la presidencia ha decidido según nos comunicó ayer buscar el apoyo de la derecha e ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada no sólo con nosotros sino con ningún grupo de la cama

Voz 0874 09:05 la ahí ya eso Adriana Lastra decía lo siguiente

Voz 14 09:09 Unidos Podemos es nuestro socio preferente les hemos hecho una oferta o gobierno de cooperación basado en tres ejes ese es el lo único que el presidente del Gobierno ha hablado con el señor Iglesias lo tanto no entiendo las declaraciones de Irene Montero porque no es así no es esa es la realidad

Voz 1704 09:27 bueno lo único no algún guasa para las tres de la mañana con un me me hay una berenjena habrá calmado cerveza en grupos de whatsapp coalición favor me sólo habrá uno

Voz 0874 09:37 la oportunidad de investidura en julio dicen en el PSOE no cede cargos si los de Iglesias no apoyan habrá nuevas elecciones conclusión este renovado seguramente para la próxima temporada todos estos cortes de voz pues no servirán igual

Voz 1704 09:49 ya lo vimos aunque está preparados

Voz 0874 09:51 que la competencia en esto de hacer reír es muy dura

Voz 1704 09:54 nadie podrá decir que esté sido responsable y generoso para la estabilidad de legislatura vale lo que no sí se puede

Voz 0874 10:03 el Últimamente se le oye poco pero cuando habla no defrauda es responsable y generoso con la estabilidad de la legislatura desde la inauguración del AVE a Granada esta semana la voz de Ábalos hacía el resumen perfecto de la situación

Voz 15 10:15 pedirse la oposición y no dejar gobernar no deja de ser una de las paradojas que nos brinda la situación política actual

Voz 11 10:20 también hay otra paradoja muy guapa con esto de la inauguración del AVE que es que Zapatero iba a decir Pedro Sánchez inauguró el AVE a Granada Madrid hijos de cogió el Falcon para venir a Madrid

Voz 1704 10:30 no conviene al hombre para Pedro Sánchez va a coger el AVE es como el metro para nosotros ya veintinueve dando él

Voz 0874 10:36 la edad otro que no hemos escuchado mucho estos días es Albert Rivera líder de Ciudadanos

Voz 1704 10:48 ahí estoy escuchar mil diecisiete al beneficio como era entonces cambié cuando era de izquierdas bien le va mal

Voz 0874 10:57 Aguado para que nadie dude de lo razonable es que son esta semana acudía al Hoy por hoy y esto es lo que decía sobre la situación en el Gobierno de Madrid esta pidiéndola

Voz 0771 11:06 donde el PSOE de o de más Madrid libro bueno bueno sería fantástico si Gabilondo se abstuviera y por supuesto sin más Madrid estuviera también eso sería una buena señal que mostrará irresponsabilidad por su parte y sobre todo permitiría que echará a andar la legislatura que los madrileños vieran que hay un Gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas graves

Voz 0874 11:24 quedamos con esa idea en la abstención es buena para que haya un Gobierno desmienta altas siguiente pregunta

Voz 0771 11:29 el ofrecerán ustedes eso mismo a Pedro Sánchez

Voz 9 11:33 qué elegiste no que no tienen nada

Voz 1704 11:39 Mi cortes en las semana te sí quiero es verdad que me hace mucha gracia el tema de Pepa porque es que están diciendo

Voz 3 11:47 a la que me has dado mucho Pepa todo lo dice con el mismo tono puede diciendo te voy a cortar la cabeza a la

Voz 1704 11:58 que te has Pepa está pensando joe es muy bien han caído más de estas en los últimos dos años hubiera cantado pues no no pero

Voz 0874 12:04 aún hay más porque no tiene nada que ver una cosa con otra

Voz 0771 12:07 no es que el señor Sánchez tiene los votos y tiene la posibilidad de formar un gobierno con sus socios preferentes y su querencia ya la conocemos siempre que puede no suman hombre suba con Esquerra Republicana que son muy amigos de Sánchez con el PNV con Podemos para lo que suma con Bildu que creciendo guiños

Voz 1704 12:23 sí sí Venezuela barrio la placa con la cuna

Voz 0874 12:31 ha pasado su partido preguntan pasa con Ciudadanos

Voz 0771 12:34 me pregunto si no es una crisis no no me parece una crisis me parece que ha habido en este caso en concreto cuatro personas de XXXV que forman la ejecutiva nacional del partido que han decidido cambiar de opinión

Voz 0874 12:44 pues no estamos de acuerdo lo que pasa en Ciudadanos no es una crisis no recuerda a

Voz 1704 12:58 esta referencia cuando lo cogí pero esto que ahora en el público que ha dicho sin la gente sabía que era la gran evasión no todo el mundo claro yo pensaba que era una señora ahí que dice claro en los últimos días de vida si la gran dama darle

Voz 3 13:22 ha habido una drama es Paquita Salas

Voz 1704 13:24 el primero fue asumirlo

Voz 0874 13:27 con Cataluña que es Manuel Valls

Voz 8 13:30 convertido en el partido que ahora pacta de hecho de hecho con una formación liberal reaccionaria

Voz 11 13:40 yo sé que lo voy a decir es un kitsch y todo eso pero no recuerda tanto al señor de la gente

Voz 1704 13:44 épico tío mira no somos un pacto Ci consistió luego fue el portavoz económico Toni Roldán

Voz 8 13:51 no me voy porque yo haya cambiado sino porque C's ha cambiado este no es el contrato que yo firmé

Voz 1704 13:57 a este cine va muy bien la banda sonora eh

Voz 3 14:01 quién diga después de ciudadanos diría de broma no micrófono muy bajito

Voz 1704 14:05 porque se nos ha terminado me voy porque eso es lo que ha cambiado entonces a ver qué también

Voz 8 14:10 bueno vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que venimos a convertir a combatir si nos convertimos en la Zuleta ahí está ahí está y cuando te equivocas en esa palabra

Voz 9 14:21 semana

Voz 0874 14:24 qué pasa pues recelos de esta gente no entiende de esos lapsus acumulación fue su eurodiputado Javier Nart al que siguió su candidato en Asturias que Juan Vázquez que en este tiempo se han cambiado las orientaciones de la formación política cuya candidatura Corporate pero es que pues la sustituta de Juan Vázquez que es Ana Fonseca también dimitió por esa misma razón como ellos dicen que no

Voz 16 14:44 es crisis hombre pero sí tiene pinta de crisis parece una crisis si se llama crisis diga lo que diga Aguado o el propio Villegas

Voz 1704 14:51 yo creo que está en un buen momento iba iba iba a seguir estándolo sí que tiene los ojos como de haber llorado si ahora hay hueco se ahora sí que podemos saludar

Voz 11 15:01 lo hace hace un tiempo ya cuando salió el eslogan aquel de vamos hicimos la broma quien nos vamos a y al final ha sido oye

Voz 1704 15:08 la pregunta intentamos Félix UCO que ha hecho cosas que no se queda porque toda la programación de septiembre del HZ el loro ya está pillada en tan todos los se queja

Voz 0874 15:19 de qué nos ha cambiado Arrimadas insiste

Voz 17 15:22 el único cambio que ha habido en ciudadanos es que antes tenía

Voz 8 15:25 hemos treinta y dos escaños y ahora tenemos cincuenta y siete

Voz 1704 15:27 ahí ya que llamarlos eh no va ser fácil pero sí

Voz 16 15:30 queremos a la voz de la conciencia el Darth Vader de la política española

Voz 0175 15:35 cuántos diputados de Ciudadanos tienen que dimitir para que ciudadanos sea lo que se esperaba de ellos cuantos Manuel Valls cuantos Toni Roldán cuantos Javier Nart y cuantos desmentidos de Macron hacen falta

Voz 1704 15:50 para quién soy capaz y yo sé que fumar es malo pero sí fumándose te queda esta voz siempre que hace trampa con esa voz te lo crees

Voz 3 15:56 ya no me imagino a Macron como recibiendo alertas de Google de su nombre mencionado en España todo el tiempo esto qué coño

Voz 1704 16:02 lo que dicen de mí yo a quién es precipitado

Voz 3 16:05 quién es esta gente bueno por alusiones

Voz 0874 16:08 cuatro

Voz 8 16:09 os pido que más que nunca hoy no nos tiemblen las piernas que no nos tiemblan las piernas nunca nos han temblado las piernas ciudadanos tengo aquí detrás de mi gente que aguantado carros y carretas y que aguanta carros y carretas ahora me van a temblar las piernas a mí no me tiemblan las piernas ahora con

Voz 1704 16:25 todo lo que nos hemos metido ahora vamos ahora tengo un ojo que me ahora a dos Kubati ya no agreste Castelo si había alguna posibilidad que entrase Ciudadanos con la que nos hemos pegado ahora estáis rajado qué Aguado dice el que que no es ni el hacer esto esto no es en el antes de lo que viene agresividad la tengo que meter la siguiente sintonía

Voz 0874 16:46 teme que se va a estar a un paso de la comisaría

Voz 15 16:59 se les anunciamos esta mañana a las nueve y media hemos interpuesto una querella criminal contra el del Gobierno

Voz 18 17:09 la como embajador de Maduro como abogado

Voz 15 17:12 Sor de Otegi y como abogado defensor de Junqueras contra el señor José Luis Rodríguez

Voz 1704 17:18 Zapatero

Voz 3 17:21 el manager de Mario Vaquerizo pero es de Zapatero pensando pero yo obras hombres

Voz 1704 17:25 de que ha hecho Zapatero jubilado pero despertarlos

Voz 0874 17:29 tiras del también el poco pródigo últimamente Santiago Abascal porque se le ve poco han pasado varias cosas por un lado el ex presidente acudió a una entrevista muy desprendida en muy distendida en Cataluña donde le preguntaron sobre qué haría si los presos catalanes pidieron el indulto

Voz 1069 17:44 bueno estoy a favor de que se estudie si lo piden

Voz 0874 17:48 que se estudie si estudia esto no solamente en el que estoy a los ríos inaceptable lo convierte en defensor de abogado defensor de lo que va a decir de Yunquera o Junqueras es como decir Vascongadas mutación que ya se sabe

Voz 3 18:01 luego la gente ve Juego de Tronos dice y todo el mundo dándolo todo

Voz 1704 18:04 genial si no

Voz 3 18:06 sacar mierda porque también

Voz 0874 18:09 creo que el Canal veinticuatro horas de Televisión Española entrevistó a Arnaldo Otegi eso también salpicó a Zapatero

Voz 19 18:14 yo no sé que va a ser lo próximo no que va a ser lo próximo después de entrevistar a Otegi lo próximo quizá la semana próxima veremos a Josu Ternera en Televisión Española siendo entrevistado por la televisión de Zapatero que es lo que se ha convertido en enero de Masterchef ha

Voz 9 18:31 no pescado

Voz 1704 18:35 en el Celebrity

Voz 3 18:38 qué tal si bien donde hace días creía nadie navegan hace muchos años no tocarme momento porque

Voz 0874 18:44 la Audiencia que están en este estudio se ha dividido entre los no

Voz 1704 18:47 no no no me he puesto a mí mismo pero sustituyendo a Anne Igartiburu pero lo voy voy

Voz 0874 18:53 esta de Otegi levantó ampollas Le dio la excusa Inés Arrimadas para usar su palabra favorita

Voz 1490 18:58 con esa entrevista infame en la televisión pública de todos los españoles Otegi es una indecencia que es entrevistar a como si fuera un líder político más a un terrorista condenado e inhabilitado por ello es una infamia

Voz 1704 19:14 que palabras muy de Millán Astray

Voz 3 19:16 Nos que llame Josu Ternera diga mira yo no pero voy a ir a Saber y ganar ibais vais a fijar lleváis mucho tiempo libre voy a multitud esas cosas

Voz 0874 19:26 vamos a escuchar una de las grandes infamias que discos

Voz 20 19:29 yo escribe un libro en la cárcel las que digo que no

Voz 1704 19:31 siento todo corazón si en alguna ocasión habríamos que

Voz 20 19:34 el lado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a

Voz 1704 19:38 a ver si luego decir se pero vamos a volver a a Zapatero que es terreno un poco más seguro para nosotros por favor si Zapatero a etarra suaves de nuevo el público se está sintiendo cómodo no lo digo yo lo dice que es amigo de Bildu alguna cosa Zapatero además se reunió no sólo con ETA sino con lo Javi se tira si nadie eso lo has sacado cuidados y yo lo denunciaría más por ahí esperaría

Voz 0874 20:08 pues algo más a los Javi Zapatero no dice burradas además me gusta que un ex presidentes asome de vez en cuando a medios de comunicación porque eso nos da la oportunidad de conocerle un poco mejor idea aseveró sobre cómo se siente uno cuando tiene poder para esto es lo que dice

Voz 1069 20:21 no es la de formación de haber sido presidente y querer no es decir el presidente porque no siempre tiene más información que nadie más información entonces cada vez que alguien sale dice sobre todo cuando ha sido presidente hay que hacer esto hay que hacerlo otro ahora con la investidura hay que que que no haya persiste el presidente es el que sabe que tiene toda la información yo cuando era presidente agente es decir eso es decir hasta que esté listo y no quiero que me diga que hasta que éste les

Voz 3 20:47 no nos sale no la cosa muchos Luis vamos a ver que tienes cara de no mandamiento el formación de ser presidente que le has muy cerca ya te ahora mismo

Voz 0874 20:59 en su casa eso casa

Voz 1704 21:01 está tomando escucha escucha

Voz 1069 21:03 tengo una especie de reserva más más amplia para mi familia mi mujer de la que como todo el mundo sabe estoy sigo muy enamorado esto es esto es estos fantásticos esto es fantástico parece que eso es prolongar o no se tiene noticia pero pero la verdad es que siempre digo como me voy a quejar sí he sido presidente del Gobierno estoy súper enamorado de mi mujer tengo unas hijas que me quieren

Voz 1704 21:26 así que Abascal si estar enamorado es un delito de lunes pero era lo bueno de todo eso que ha dicho pues que estará amarrado a su mujer que bueno que que no se puede quejar de haber sido presiente el Gobierno a nivel pero el agarro todas las noches Gordillo una zona ser

Voz 1069 21:44 el corazón que late no sólo por su mujer día presidente ya no estaba en mis mejores momentos no y entonces me regaló una me envió una camiseta del Barça dedicatoria realmente muy cariñosa que no reprodujo porque me da un poco de rigor

Voz 9 22:04 sí

Voz 1069 22:06 señor muy Karim políticamente incluso políticamente timbres bueno pues esto claro a mí me tiene completamente también eran

Voz 1704 22:15 bueno no te ponía la camiseta de Oceanía Visca Cataluña Independent Zapatero pero no perdona un solo mandó Messi Messi Messi no sabe escribir pero claro no caro

Voz 3 22:24 mira para empezar ha caído en el error típico de Michael Jackson Michael Jackson amigo

Voz 1704 22:28 es un asistente me no sabe es verdad pero estamos con Antonio

Voz 0874 22:32 usted lo Pedro Aznar Jorge Ponce Ia yo qué sé cuántas personas

Voz 1704 22:35 yo siempre ella cornisas americanas de mis hijas que no se entera indignada lo Aaiún Huelva yo os acordáis de tanta gente americana los a estos papeles papeles

Voz 1 23:10 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 23:13 no

Voz 0874 23:21 Carlos con Antonio Castelo con Pedro Aznar con Jorge Ponce y con un montón de gente

Voz 1704 23:24 no siempre es una situación muy curiosa que se saben de memoria pero no

Voz 0874 23:30 es asistir en directo a la emisión de publicidad gases maravilloso pensaron que aquí no la escuchábamos eso es maravilloso

Voz 3 23:36 tengo una duda que tenga que te quedaste una pregunta que de verdad sin malicia eh stock que todo el mundo me entienda que llevo todo el año no es el último día no no es eso sexo usa también vale ya sé que no es el último día que venden el cojín con ya lo sabemos pero dicen que sí pero no dos en Tengo una pregunta que estos real se está acabando el curso en el anuncio hay un momento que dice en la radio lo tenemos todos el cojín se está acabando el curso que lo diga no lo digo yo no he visto aquí a unas señoras en mi vida Julio donde esta donde señoras no han venido a la radio nunca ni las he visto cómo pueden decir yo yo qué sé

Voz 0874 24:11 correo electrónico pero no a la señora sino la mosca

Voz 3 24:13 venga aquí no lo sea como saben perdón

Voz 22 24:16 porque a veces media pero aquí lo tenemos

Voz 3 24:18 a todos pero todos todos hasta Cebrián lo tenía todo el mundo lo tiene todo el mundo lo tiene pero como saben

Voz 0874 24:24 mira cómo la gente te está como alentando a ir más allá y si no va a pasar porque hay unas normas que no se ante sal de tu

Voz 3 24:30 buena de gente hoy aquí me quedo como saben lo que es la radio como saben que en la radio que hemos comprado todos un cojín Jorge algunos dos épocas

Voz 1704 24:38 encima tiene dos como él sabe

Voz 3 24:41 que en SER consumidores por ejemplo si posan el culo sobre dos cojines con el para hablar de los que te deja

Voz 1704 24:48 sí porque tú cuando huele sangre no lo sueltas deja no pero que como lo saben que no lo habéis hablado del talón

Voz 0874 24:54 supongo que eso también es tema de comedia

Voz 1704 24:57 es cierto que vamos un cojín lleno de gel te sientas ahora cuarenta grados son lo que ha disfrutado eso te suda el gel el gel ya no es lo que es que el sudado lo que es no no vosotros en la Edad Media tiraban gel a veces ardiendo murallas

Voz 0874 25:14 no no no les da pereza que que haga calor en verano sea noticia si a mí me encanta mi noticias siempre que alguien lo he dicho a mi comunidad vecino siempre

Voz 3 25:23 venga bien quiere hablar del tiempo me tiene a mí disponía

Voz 0874 25:25 a Pedro Piqueras a tu vecino siempre quería siempre disponible

Voz 1704 25:29 no es una broma igual que lo sabe Jorge yo soy la la elige a darme la aplicación de la de Jaime me da pena mucha pena los hombres del tiempo

Voz 0874 25:39 primero se tira de ellos trabajan más luego para contar lo mismo siempre

Voz 1704 25:44 si el tiempo lo más maravilloso que hay tres

Voz 0874 25:47 del hombre del tiempo es como una eso sí

Voz 1704 25:49 a lo mejor casi mejor que sea presidente igual que el del día sí pero el tiempo cuando pasan estas cuando hay un poquito de mambo bien una ola de calor ya pero al día siguiente ola de calor y ahora también la de veces que se equivocan no pasa nada de tiempo en el público hay alguien que haga hombre del tiempo yo creo que somos el tiempo está Roberto braseros bueno Roberto Heras

Voz 3 26:16 no mira ya sabemos que hace un calor pero que nos lo diga Roberto oye el hombre mejor

Voz 1704 26:22 si funciona Isère modelo de Victoria's Secret hay alguien ahí Roberto no está hasta el gorro de de de

Voz 0874 26:30 que te digan ahí cuál es la localidad dando otra

Voz 1704 26:32 bueno no hay Pintos como decía Pedro antes de los que estamos un poquito la comedia a ver me ha dicho que

Voz 0874 26:40 ese momento se llama todos los días si es verdad

Voz 1704 26:43 ahora estamos con la ola de calor pero en invierno tenemos las olas a la ola de entretiempo la previsión de la Semana Santa tres meses antes de la Semana Santa un momentos de todas formas esto es como la visita anual les Roberto brasero por ola de calor a a la vivir ya ha venido por eso te digo

Voz 3 26:58 pero con el cambio climático vendrán dos veces al año cada vez más frecuentes

Voz 22 27:02 es una pregunta para un amigo que tiene plantas de marihuana cuando para el calor esto eh

Voz 3 27:07 es un amigos que te pregunta es un experto para hablar de tiempo Jorge yo no estamos unas chapas sobre tiempo queda que da miedo vernos en los viajes

Voz 1704 27:15 es decir los bolos nos encanta pero Antonio te has equivocado una cosa porque hoy viene Antonio haciendo gala de que lleva pantalón largo si yo ahora mismo Roberto pero lo que lo hizo en pantalón corto me me ratifica que es como hay que ir con pantalón porque estoy cómodo vamos a sabes

Voz 0874 27:31 pero me dicen por aquí que hay un equipo de la televisión holandesa que está subiendo ahora mismo porque quieren hacer un reportaje de quién entrevistar sobre el calor

Voz 1704 27:37 Sordo pues que pasen ya se sabía a todos hay que a ver si vienen de la televisión holandesa te van a hacer una pregunta que te ha hecho Castellet a hablar de

Voz 0874 27:47 déjame que te pregunte una cosa yo recuerdo hubo una vez un corresponsal en esta casa en Moscú que había en la época de cuando cayó la Unión Soviética que siempre que hacía una crónica decía ya de hecho Mijail Gorbachov comentaba un poco a la semana siguiente ha dicho que debería a Express ne pintaba un corte ruso cuando lo despidieron descubrieron que siempre metía el corte del mismo ruso

Voz 1704 28:07 el presidente no durante diez años vosotros repetir imágenes de nada hombre no me lo podía se podría hacerse bien pero no y las motos las que salen al final las ha enviado a la gente y Gemma luego la gente tenemos los redactores sin Google pero vamos al revés mi mi mayor lo que más lamento es desechar un montón de imágenes que podían salir y que al final lo acaban saliendo de todas que y que pueden ilustrar cómo alguien me saca que parezca la misma casa todos los días se quiere enseñarnos sus fotos

Voz 3 28:36 de mierda cada día no siéntate conmigo vamos a ver esto

Voz 0874 28:40 cuerpo cuál es la pregunta que más odias que te ahora mismo

Voz 24 28:43 ahora mismo es bueno

Voz 1704 28:46 cuando ve cuando creo que no lo sé ya es más pero no es muy halagüeño para dar malas noticias pues mejor que te hagan otra pregunta raro raro como si te funciona si no te funciona el aire acondicionado en casa hay tienes que ir a todos los sitios donde que venir aquí no eso te parece una pregunta Chipre bueno sin coña como hace que sea ameno porque haces que sea menos nosotros por ejemplo repetimos nuestro texto muchas veces en en cuando actuamos un reto es no aburrir te de tu propio texto es un reto sí imagínate Antonio además cinco días de ola de calor como hace que seamos no todos vengan a decir pues como ayer que el tiempo de ayer sí pero no es que no lo diciendo pero más más y cada vez más divertida sí porque estamos en este año pero la del dos mil quince fueron XXVI días seguidos

Voz 3 29:38 a pesar de que fue el recuerdo porque es a medio ganas de ponerme el aire acondicionado me lo puse el año pasado que no hizo tantísimo

Voz 1704 29:45 Inma repente largos hay que estrujar Se también la imaginación para hacerlo a menos porque también es el interés no que la gente te vea no sólo para informarse sino porque les parezca entrenar

Voz 11 29:54 si algún día en ese pantalla te que tienes ahí te puedes poner a jugar a un videojuego como rollo youtuber y se lo va a comer igual o más

Voz 0874 30:00 sabes cuál es el lugar en el que deberíamos fijarnos ese pum yo tengo un amigo que vivía en un pueblo que decía jo es hoy un punto disperso pues siempre dicen que hace calor por la zona pero en mi pueblo llueve hay un punto disperso que sea como esto es España lo que hacen en este pueblo es lo que hacen el resto

Voz 1704 30:14 ahora pues mira va a aparecer un curioso pero en este caso lo que no se está indicando el tope de calor donde nos fijamos para ver si va a ir a más o menos está hola es en Zaragoza que es una capital que se usa mucho en las estadísticas como como capital media parada todo estoy pues en este caso también porque es por dentro del calor donde sacudió las altas temperaturas y donde que suban un poquito más o menos en los próximos días no va a indicar si se va alejando uno ya está a Echenique se ha puesto ventilador eso iba a decir que no su parte es para el chiste

Voz 0874 30:43 sobre Echenique

Voz 1704 30:45 tirador y no es así ya tiene ahí así que lo dicho arrancara sí Echenique tiene coge Geli piensa y piensa que va a poder Carradine en dos semanas las varices no será raro no le han dicho que si se lo ponen dos semanas estaba tratan tú te puedes coger vacaciones Roberto yo me voy a coger vacaciones no es que pueda es que las necesito también iba a estas olas de calor incluso que hacen que como tú decías antes trabajemos más pues luego tienes la recompensa de que tenía normalmente también los hombres del tiempo tendremos para

Voz 3 31:12 es una recomendación para la ola de calor

Voz 1704 31:15 ah bueno sí para todos los a la gente joven tal un porro al sol dos son vale es decir eso que esto para todos bueno esto es un aviso no logia es uno no pero es que la gente diciendo que a mediodía Jorge si tienes una hija tengo si no pues esto no lo hice lo dio paso al sol nunca sombras bueno Sol no

Voz 0874 31:41 bueno oye Roberto que gracias por acercarte una vez más creo que está además a tu mujer

Voz 1704 31:46 sí también están por allí Mis hijos que no hagáis caso de estos consejos velo de hacer no hacer deporte centrales eso sí hidratarse

Voz 0874 31:54 que no hay de repetir eso en una conexión del tiempo no

Voz 1704 31:58 es decir no hace calor

Voz 25 32:00 como dice Jorge por sueldos bueno para eso les demos a él luego por la noche en la Gran Vía por ciento con dos salgas ahora lo pagarían vamos a salir es una versión de errores

Voz 3 32:11 todo lo que mañana tampoco baja hacer las preguntas en las horas centrales del día a la sólo hagáis preguntas centrales del día cuáles son para mí son entre las doce de la noche y la madrugada si me quitas Gasol me quitan la vida no lo digo yo creo

Voz 1704 32:24 esas está centrado Antonio no no

Voz 3 32:26 el calor dónde voy a esas horas del día

Voz 1704 32:29 una expresión que nunca había escuchado nombre del tiempo queda que te quieres quién quién es capaz de describir lo que

Voz 0874 32:35 vemos aquí ha venido un montón de gente de Google eso es

Voz 1704 32:39 no

Voz 26 32:44 a ver

Voz 1704 32:47 ay cuántas son son como quince por ahí pero sí

Voz 3 32:49 pues que van todos en pantalón corto tío como Vice en pantalón corto

Voz 0874 32:54 hay quince personas es verdad que llevan todos la misma camiseta blanca con una G son hombres la lleva los colores del arcoiris son todos hombres que sí sí

Voz 3 33:04 son el nuevo en si hay un aplauso para

Voz 1704 33:06 a ello al pasado es el coro gay de en Madrid

Voz 24 33:16 como el coro de hombres que de Madrid la palabra que incluye también a las mujeres

Voz 0874 33:22 pero no veo que aquí haya mucha representación femenina no

Voz 1704 33:24 por es bueno se hombre a jugar por ahí no pasa la selva más con creces el pueblo de hombres gays de uno ochenta medio Calvi todo de Madrid es broma es broma hay tres que es una es una

Voz 24 33:38 te ves una representación realmente son sesenta no sé si se obviamente imagina que vinieran todos aquí no podíamos

Voz 0874 33:45 sí bueno sabes que vamos a escuchar primero y luego conversamos tuyo te perfecto me parece escuchamos

Voz 0684 34:00 boom

Voz 28 34:03 todo lo que se al día

Voz 0684 34:16 no me eso sí le vale para darle no mes pero está bien que va Entel Volpe ir a ciegas sobre música porque detrás de esta ciudad que no una cosa no hace otra cosa sí

Voz 23 34:55 ya

Voz 28 35:03 ya ya ya

Voz 0684 35:15 cuántas veces se intenta pero veinte por lo que diga esto tras la misma esto no porque pero el mundo e hombre huyera Carme

Voz 23 35:55 ahora

Voz 0684 35:58 no se ven nuevamente presa clavícula

Voz 23 36:08 una cosa que no las cosas hacia Marte

Voz 28 36:17 día

Voz 0684 36:32 bueno de pese a mí lo que me está así lo que bastante conmigo

Voz 28 36:58 ya ya ya

Voz 1704 37:10 a mí me ha encantado el momento frutas de Google que muy bien lo que anda muy bien muy bien

Voz 3 37:18 tengo que seguir cualquier coro ya siempre parece un poco eh

Voz 29 37:21 la verdad

Voz 1704 37:23 yo tengo que decir que a mí me ajustado darme las voces por la porque que esta Midi esa que suena entrante karaoke de modo de ha sido casi poquito

Voz 0874 37:32 es ese Pablo mala B es decir fundador aquí estáis maravillosa con cómo se te ocurrió fundar esto realmente los hombres que es algo novedoso mercado existen desde los años setenta con las revueltas que hubieron en San Francisco automáticamente después de todo lo que

Voz 24 37:46 te dio también en Nueva York que de hecho este año celebramos los cincuenta años de estómago eran pues en los coros surgieron para normalizar visibilizar empezar a pelear de una forma más artística con los derechos de la comunidad TBI no en seis en Madrid por mi sorpresa cuando

Voz 30 38:05 llegué aquí en el dos mil seis ya

Voz 24 38:08 estante me vi una percaté que no había un coro de hombres que diciendo España un referente los derechos de la comunidad LGTB

Voz 1704 38:15 oye me Mercadona sino que se verdad te busqué y gourmet en bien puede ser que antes de los setenta hubiera algún que que nunca lo normal y que cuando ya echaron a dos ya se convirtió en una con dos menos ya lo tenemos no lo creo los curas iraquíes en las iglesias y ayuda a que la mayoría de

Voz 0874 38:37 los que pertenecen al aunque probablemente no nosotros de hecho en nuestro coro que es un coro

Voz 24 38:43 de hombres gays no tenemos el carné de

Voz 1704 38:47 de no creo que no lo dan por ahora no se está expandiendo

Voz 0874 38:51 la risa no sé muy bien por qué

Voz 3 38:54 hay alguno que no sea gay por favor que lo diga

Voz 1704 38:56 a pesar de las más pequeño al lado uno seis este tiene novia

Voz 0874 39:07 la Infanta Isabel el cuatro hoy viernes cinco de julio el domingo siete en la Puerta de Alcalá a las ocho y media se llama América puesto espectáculo yo creo que seguramente no me equivoco si digo que corren malos tiempos para que vosotros tengáis contratos públicos en el Ayuntamiento

Voz 1704 39:23 no sé yo si me quieres preguntar a título personal pues podría algo tiran no tengo nada

Voz 3 39:29 pero hay pirámides no está la comunión de un chiquillo de Rodrigo has tenido que necesita

Voz 1704 39:33 no sé realmente no por una canción sobre zoofilia escuchen escuchen nuestro coro nunca nunca nunca ha tenido una subvención ni del Estado ni de ningún atentado

Voz 0874 39:44 pero nosotros pagamos nuestra cuota nosotros damos nuestro propio dinero para pagar en sala pero perdona acto Heights en la Puerta de Alcalá esto dentro de Messi p

Voz 1704 39:51 pues además de hombres no por defender ningún nosotros somos apolíticos gitano nos vamos

Voz 24 39:56 meter ahí de hecho nuestra reivindicación bien a través del arte en los escenarios en donde tenemos que estar hay muchas maneras de expresión para defender los derechos de la comunidad LGTB nosotros lo hacemos desde teatros no yo creo que en el caso del coro pues no pueden cerrar puertas como nos han cerrado obviamente en medios de comunicación no teatros privados públicos

Voz 3 40:16 no estuvo trece tv la semana pasada

Voz 1704 40:19 quizá bytes algo parecido pero no era verdad

Voz 0874 40:22 la radio no dispensado de es Radio nunca ni la Copa

Voz 1704 40:24 tampoco pero bueno ya veréis no les ha cuadra se ahí Nos quitaron lo de que entonces bueno pues no

Voz 3 40:32 a ver si interpone pues con la de verdad el domingo el con hombres y no lo dicen pero en la Cope

Voz 0874 40:42 vamos a escuchar otra vez parece me parece genial

Voz 33 41:07 entonces ya en en inglés

Voz 0684 41:21 bien que está en este extranjero a nada Tito le voy a engañar estando como en dos mil doce no hay nada más si no no está claro el destino así como dos tengo lo es venga ya

Voz 23 43:11 ah

Voz 0684 43:14 a estar con mi destino así los que a miles de lo lo está dando nada lo lo lo lo porque a lo mejor eso

Voz 0771 43:57 hombre de Madridec

Voz 1704 44:01 con todos los proyectos a la gente que está aquí

Voz 0874 44:03 tengo Castelo Pedro Aznar Jorge Ponce Roberto brasero por pasarte por aquí y a las miles de personas que dañen

Voz 1704 44:09 están en lista de espera para el año

Voz 1 44:16 a vivir que son dos días Javier del Pino