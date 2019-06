A Vivir Madrid | Manifestación por Madrid Central

Voz 1 00:00 sí

Voz 1751 00:22 una menos veinticinco y quedan muy pocas horas para la manifestación en defensa de Madrid central que irá a partir de las siete de la tarde desde Callao hasta Cibeles son entre vecinos profesionales ecologistas más de cien colectivos los que conforman esta esta plataforma en defensa de Madrid central que ha puesto de acuerdo o no pues a voces muy diferentes muy distinto las todas a favor de no dar marcha atrás

Voz 1751 00:50 yo hoy nos acompañan algunas de estas voces que pertenecen a esta plataforma y a todos les voy a hacer la misma primera pregunta Adrián Fernández responsable de movilidad de Greenpeace qué tal buenos días Adrián hola Puri buenos días porque no se debe dar marcha atrás porque no sé

Voz 4 01:03 de ni revertir ni eliminar ni matizar

Voz 1751 01:07 Madrid centra buena es muy sencillo porque Madrid entró

Voz 6 01:09 el funciona son los resultados que hemos obtenido desde que se empezó a a funcionar el pasado año y sobre todo desde que empezó a funcionar con sanciones los resultados de contaminación han sido los mejores de la última década tanto mayo como junio a pesar de queda climatología no ha sido la meteorología ha sido favorable estos meses porque además de la contaminación Madrid entrar reducido de ruido ha reducido a cantidad de coches se ha conseguido unas calles más apacibles tanto dentro como fuera de Madrid central entonces funciona lo estamos viendo todos propio de intentos están cuenta ex alcalde que llegó al poder prometiendo quitar Madrid centrada al día siguiente ya está hablando de que bueno que habrá que hacer pequeños retoques

Voz 1751 01:47 eh Lucía Lois de madres por el clima que es un grupo de madres que que defiende no el mundo que les dejan a sus hijos porque lucía buenos días buenos días porque necesitamos Madrid central porque vas a ir a la manifestación de esta tarde

Voz 4 01:59 pues porque es una cuestión de salud con la salud no se juega sobre todo con la salud de los más pequeños yo vivo en el distrito Centro tengo un niño de un año y medio Madrid central hace que su vida sea mejor su salud actual y futura sea mejor y eso es vital dentro de esta tarde a a la manifestación a defender su derecho a respirar aire libre un aire limpio y se tiene que mantener mejorar y ampliar sobre todo paradójico

Voz 1751 02:26 la ola de calor no a las a las siete de la tarde empiezan de galones para reservar precisamente está relacionado todo esto

Voz 4 02:33 me muchísimo que ver lo que estamos hablando es justamente reducir la contaminación y eso tiene un impacto directo en la crisis climática que estamos viviendo esta ola de calor tiene que ver con esa crisis climática y tenemos que empezar a actuar ya porque sino el futuro que le dejamos a niños como mi hijo va a ser muy incierto

Voz 1751 02:50 cuando José Luis Martínez Almeida fue elegido alcalde de Madrid ya anunció en una primera entrevista que había una moratoria en las multas Justo Sáez profesor de informática estaba en su casa en el barrio de Las Rosas decidió hacer algo justo qué tal buenos días

Voz 0156 03:04 hola buenos días que te movía hasta el tequila

Voz 1751 03:06 dado para recoger firmas en change punto de que fue injusto

Voz 0156 03:09 pues es la primera entrevista que la hacían posible alcalde y el titular era que iban a acabar con Madrid central entonces eso el juez despertarme por la mañana y fue un golpe durísimo en el trabajo tomando el café con unos amigos pues todos estábamos indignados si decíamos esto no puede ser pero qué está pasando frente al ordenador dije que puede hacer pues puede iniciar una petición en Change punto org Illa pasea estos amigos con los que había estado hablando a cuatro familiares y en hasta los sesenta mil firmas que esto pone de relieve la sensibilidad que hay sobre este tema

Voz 1751 03:43 encima de la mesa hay un cartel justa me gustaría que le describiera a los oyentes que dice ese cartel

Voz 0156 03:47 en este cartel eso es un mensaje muy sencillo más de doscientas veinte mil firmas para mantener Madrid central

Voz 1751 03:54 el número de firmas que que lleváis en este en este momento a través de esta plataforma me decías hablando con la gente de los responsables de de Change que hay muy pocas peticiones que hayan conseguido en tiempo récord tantas firmas si hoy hoy petición no es

Voz 0156 04:07 van creciendo algunas son muy rápidas por ejemplo en la última que han hecho los estudiantes sobre la Eva también creció bastante cuando hubo la petición de Diana que ayer también crecieron en este sentido son son peticiones muy virales porque reflejan el sentimiento y la incapacidad de la gente que quieren hacer algo y saben impotente justa crees que todas esas firmas

Voz 1751 04:26 que están encima de la mesa simbolizada en ese cartel que además ese cartel lo vas a llevar esta tarde a la manifestación claro crees que pueden servir para despertar conciencias que es que van vais a ser escuchados

Voz 0156 04:39 yo creo que algo así iba haciéndose una hiciésemos nada no sería imposible hacer por lo menos que avalen doscientas mil doscientas veinte mil personas una afirma una petición en cierta medida creo que debe ser considerado in no sabemos si se conseguirá algo o no pero tienen que a escuchar estas estas doscientas veinte mil personas que apoyan está situada

Voz 1751 04:59 a lo largo de esta semana cuántas veces Adrián Lucía habéis intentando esa famosa reunión con el Ayuntamiento para trasladarle vuestra petición

Voz 4 05:06 pues pues varias ya lo hemos intentado decimos obviamente alguna petición formal a través del registro del Ayuntamiento hemos interpelado también a tanto al alcalde como a la vice alcaldesa por por redes sociales eh bueno sí que están poniendo en contacto eh pero bueno creemos que es importante que también se haga públicamente que se reúnan con todas las asociaciones que son parte de la plataforma y que escuchen las reivindicaciones que tenemos como plataforma

Voz 1751 05:33 ha habido alguna algún tipo de reunión no de Viso de reunión hasta el momento o de fecha encima de la mesa para para reunirse con vosotros por parte del Ayuntamiento

Voz 4 05:40 no por ahora no ha habido ningún viso de Reunión se han reunido con otras plataformas que reivindican como afectados de Madrid tal nosotros hemos afectados de Madrid y central positivamente tenemos efectivamente el mismo derecho que con las que ya se han reunido de manera como muy platillo a que también publiquen y digan públicamente que es ganar nosotros y que no escuchen creéis que después de la manifestación de esta tarde

Voz 1751 06:00 van a recibir

Voz 4 06:02 bueno yo creo que después de la manifestación esta tarde no solamente unos Nos deben recibir sino que deben de dar marcha atrás yo creo que justamente lo que bueno pues las doscientas veinte mil firmas la muchísima gente que va a ir esta tarde tiene que hacerles reflexionar y tiene que hacerse plantearse que no pueden dar marcha atrás con esta medida

Voz 1751 06:17 Adrián el Ayuntamiento de esto haciendo consiente

Voz 6 06:20 esta movilización que desde nuestro punto de vista es una movilización sin precedentes en defensa una medida de movilidad sostenible Aste hasta hace no muchos años cualquier medida incluso el propio protocolo que era una situación de emergencia en ciertos momentos del año era recibida con gran polémica por parte de la ciudadanía ahora ya no estamos hablando un debate emite posiciones opuestas estamos hablando de que tanto la movilización ciudadana que ha demostrado con las firmas como la propia evidencia científica es favorable a este tipo de medidas para garantizar la salud y eso el Ayuntamiento no puede hacer oídos sordos a lo que estaba haciendo no ya Madrid a lo que está haciendo toda Europa en el centro de sus ciudades que es promover más del transporte público ilimitada el transporte privado que ha demostrado nocivo para la ciudadanía

Voz 1751 07:03 aunque entre las intenciones de Vox estaba claro no José Luis Martínez Almeida nunca dijo que se iba eliminar Madrid central sí que se iba a reconvertir dijo Borja Carabante delegado de Medio Ambiente inmovilidad este jueves vamos a escucharlo

Voz 7 07:17 hoy el acuerdo de la junta de Gobierno no suprime no suspende no elimina Madrid central y yo creo que eso es importante recalcar lo todas las condiciones que se están establecidas en la Ordenanza movilidad sostenible en concreto en sus artículos que se refieren a zona de bajas emisiones de Madrid central siguen vigentes lo único que suspende lo único que hace es dar una moratoria a las sanciones

Voz 1751 07:38 bueno un poco ambiguo pero poco a poco bueno vamos sabiendo datos no y el jueves anunció que aprueba la moratoria de multas de Madrid central desde el uno de julio hasta finales de septiembre son tres meses qué escenario nos deja esto Adrián

Voz 6 07:50 a mí me gustaría que de verdad fuéramos conscientes de lo que suponía una moratoria sobre una normativa de Tráfico Knox comprende haríamos una moratoria sobre y superar los límites de velocidad alcoholemia por qué si sobresaltara señales o un ordenamiento como es Madrid central sí que quiero hacer un inciso en que el Ayuntamiento se ha parado tan sólo en un informe técnico de una página en el cual argumentan errores técnicos en la tramitación de multas es cierto que hubo errores al principio nosotros somos los primeros interesados en que Madrid central funcione bien y funcione con garantías pero ese mismo informe reconoce que a partir del dieciséis de abril todas esas averías estaban solucionadas desde aquella fecha Nos han vuelto ha producido incidencias entonces qué clase de inseguridad nos quieren vender cuando sabemos que desde el dieciséis de abril Madrid central ha funcionado correctamente

Voz 1751 08:37 Lucía si es una es una Moratón

Voz 4 08:39 ya que realmente lo que esconde es la cancelación de la medida de lo que lo que queremos decir claramente es que para mejorar Madrid central que seguro que se puede mejorar no hace falta para nada paralizar las multas es fundamental que las multas continúe y nosotros estamos dispuestos a sentarnos con el ayuntamiento tenemos ideas muchísimas asociaciones las han hecho pública durante meses de cómo mejorar Madrid central e seguro que se pueden mejorar de hecho se pueden mejorar siendo más restrictivo y ampliándola a otros barrios como se

Voz 1751 09:07 mejor ha hecho alusión antes Adrián Fernández lo que que desde la plataforma bueno vosotros forma parte de parte de esa plataforma que puntos podrían introducirse para mejorar Madrid central

Voz 4 09:17 pues pues yo no tengo claro porque yo soy una ciudadana yo vivo en centro no estoy teniendo ningún problema con las peticiones que estoy haciendo para cuando mi madre tiene que venir a ayudarme a recoger al niño y cosas así os aquello como como usuaria Madrid central no estoy tiene un problema si hay que mejorar el sistema de multas que se haga pero que se haga con el sistema funcionando

Voz 1751 09:34 Adriano las mejoras estaban

Voz 6 09:36 trabajando se es un organismo que se llama a la mesa de seguimiento de Madrid central que eran organismo que tenía a todos los actores también a la plataforma Afectados afectados el debate estaba Universidad Politécnica estaban evaluando unos indicadores con cifras concretas para ver qué posibles fallos estaba viendo por ejemplo si el número de acceso de taxis en Gran Vía estaba siendo excesivo a ciertas horas se había mejoras con las horas de carga descarga para que algunos colectivos no se las pescaderías las farmacias que tienen unos horarios muy estrictos en unas condiciones de reparto pudieran adaptarse todo eso estaba encima de la mesa estaba trabajando este ayuntamiento ha llegado en menos de un mes ha planteado esta moratoria simple sin convocar la mesa de seguimiento y sin un solo informe técnico que avale esta suspensión de facto una norma que no hace cumplir es como si no existiera

Voz 1751 10:23 de las medidas de restricción de tráfico esto sí que lo sabemos Adrián habían conseguido que la contaminación de la capital bajase a niveles históricos vosotros desde Greenpeace ha presentado un estudio que lo demuestra

Voz 6 10:35 sí tanto el estudio presentado esta semana por Greenpeace como los datos que conocíamos antes tanto Universidad Politécnica de Madrid como Ecologistas en Acción demostraba que desde que comenzó el periodo de multas los niveles de contaminación estaban siendo bajos dentro y fuera de la ciudad de lo que es el perímetro de Madrid

Voz 1751 10:50 claro porque en ese estudio también dejó claro que el efecto frontera no existe

Voz 0156 10:54 no se sabe lo que sea

Voz 6 10:56 ciudad Sunna desincentivar deben ir al al centro en coche y al mismo tiempo ha crecido el número de gente que se mueve en transporte público con lo cual no hay que temer este efecto del centro ese vacío

Voz 1751 11:06 ahí no hay un solo dato saberlo eh hay un solo dato que refrende apoye que existe ese efecto frontera no solamente es el miedo el dato que

Voz 6 11:17 argumenta el Ayuntamiento es que las estaciones perimetrales de Escuelas Aguirre Plaza de España han incrementado sobre todo en el primer trimestre han incrementado dos valores de contaminación respecto a dos mil dieciocho y eso es compatible con vuestro estudio esto es cierto esto es cierto pero han crecido como doce trece por ciento mientras que en el mismo periodo en lugares de la Comunidad de Madrid en todo el área metropolitana en lugares como Valdemoro o Móstoles o Torrejón de Ardoz que están muy lejos de Madrid central en lugar doce han subido un veinte un treinta ó un cincuenta por ciento

Voz 1751 11:46 se ha pensado en cómo se pueden prevenir los atascos por ejemplo con esta moratoria de de multas

Voz 6 11:51 si hay un dato muy curioso porque el Borja Carabante anunció un refuerzo de transporte público coincidiendo con la retirada de de Madrid central este refuerzo no es para dar más oferta transporte público es para compensar los posibles atascos que se vaya a producir eh incorporarse esta moratoria de Mondas es decir va a ver qué meter más autobuses porque van a tardar más la oferta se va a reducir hay que compensadas atascos con con más oferta ellos mismos saben que la congestión va a crecer en el momento en que quiten las multas

Voz 1751 12:22 son las doce y cuarenta siete minutos estamos hablando con Adrián Fernández de con movilidad estamos dando con Lucía Luis de madres por el clima hay también con Justo Sáez con ese cartel encima de la mesa más de doscientas veinte mil firmas para mantener Madrid central estamos hablando de esa marcha de esa manifestación que pese va a llevar a cabo esta tarde en Madrid a partir de las siete entre Cibeles y Callao una pausa para la publicidad en seguida continúa

Voz 10 13:01 no está padre m a cómo estás todo atascos se fatale no se podría avanzar en lo que está haciendo esas culpa de central y hombre que pegaba momentito hombre ocho un poquito de humor entraron si pasa que trucado la moto cuando cuando Hacienda discrepa de la acción del garaje parece que están eligiendo nuevo Papa imagino

Voz 1751 13:22 sí fija daba pero de entrada llega al plato de motiv el siempre genial Raúl Pérez bueno pues se convirtió en José Luis Martínez Almeida en unos minutos hizo una versión de del contamina que también cantó en este en este programa no sé si la habéis visto vosotros Adrián Lucía justo

Voz 0156 13:38 sí sí sí sí lo vimos está viene

Voz 4 13:41 darle un poco de humor algo que aunque es muy serio como es la salud de todos los madrileños y madrileñas pero también está muy bien poder denunciarlo con con humor

Voz 1751 13:48 vamos a ir terminando porque queríamos centrar una conclusión final de cara a esta esta manifestación de esta tarde que se va a producir a las siete de la tarde en defensa de de Madrid central justo es vecino de Las Rosas utilizas el transporte público para venir al centro

Voz 0156 14:04 esta misma mañana he venido se hubiese venido con mi coche habría tardado el doble de Benidorm metro por suerte tengo una línea que va directa estado en Sol en veinticinco minutos he venido paseando por la calle de Preciados lleno de gente la gente bebiendo los escaparates paseando tranquilamente y luego cuando pasas por la Gran Vía la Gran Vía quizás Madrid central como decía ayer Iñaki Gabilondo el pecado que tienes la timidez por mi parte yo habría quitado otros dos carriles más de Gran Vía o peatonal peatonalizar la así incluso si fuese posible

Voz 1751 14:34 fijas que además estamos hablando de este tema de Madrid central también con en referencia al transporte público esta semana se anunciados han anunciado por fin refuerzos por parte de del metro de Madrid refuerzos por este Madrid central claro que esto era algo que no pasaba con el Gobierno de Carmena

Voz 4 14:52 sí se negaron hace meses a reforzar el transporte público justamente para apoyar esta medida sin embargo ha ahora sí que sí que prometen refuerzos esto demuestra que que la anulación de Madrid centrales una medida partidista a mi me gustaría recordarle al Partido Popular que ellos pusieron en marcha las perras en el centro de Madrid que fue que es que es el germen de esta medida que ellos hicieron buenas políticas de movilidad en su momento y que ahora por estar en el Ayuntamiento no no reculan que no intenten hacer políticas que simplemente vayan a destruir el legado del anterior Gobierno cuando las políticas de movilidad y las políticas que tiene que ver con la salud no pueden depender de los colores y que deberían de gobernar para todos y pensar en todos los ciudadanos de la ciudad

Voz 1751 15:32 Adrián

Voz 6 15:33 bueno se lo que ha comentado aducía a el transporte públicos no puesta siempre lo que no puede ser es que se utilice el Consorcio de Transportes como un arma arrojadiza que primero te dé miedo refuerzos y ahora el Ayuntamiento parece que da orden y lo el consorcio obedece sobre todo cuando tenemos una situación que no permite esos refuerzos Metro tiene una falta endémica de trenes y conductores es imposible reforzar más allá porque no se podía ni antes ni ahora los autobuses también tiene cubrir servicios especiales de cercanías la línea cuatro de metro va a cerrar que está muy bien que anunció en refuerzos el consorcio sea tan diligente esta vez para autorizados pero habría que ver si de verdad lo que hace falta es limitar el tráfico el transporte público funcione mejor

Voz 1751 16:14 más de doscientas veinte mil firmas para mantener Madrid central ese cartel que está hoy aquí encima de esta mesa en la radio irá en esa manifestación a partir de las siete de la tarde entre Cibeles y Callao en defensa de Madrid central gracias a vosotros que forman parte de esta gran plataforma provenido venido esta mañana con nosotros un beso a los tres muchas gracias