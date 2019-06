Sucedió una Noche: Los Beatles, Olivia la jovencita y un divorcio expeditivo (30/06/2019)

Voz 1 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 2 00:10

Voz 3 00:21

Voz 4 00:29

Voz 5 00:35

Voz 7 00:56 hoy vamos a hablar de los Beatles en el cine hay que saber sobre los Beatles no hay nada que no sepa de los Beatles el mayor hincha de los Beatles en todo el universo

Voz 6 01:04 recordaremos a la actriz Olivia de Havilland que lunes cumple nada menos que ciento tres años

Voz 8 01:09 en su mente siempre fue la Melania exceso Scarlett O'Hara

Voz 6 01:14 esta semana de las risas definen nuestra sección dedicada a la comedia se encargará un italiano Marcello Mastroianni

Voz 4 01:23 soy un tipo interesante no

Voz 6 01:27 también estarán por aquí Jim Carrey que Winslet o el director Chema de la Peña este es el Trailer del programa película la proyectamos Janis que comience Sucedió una noche

Voz 9 01:43 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos lento

Voz 10 01:50 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que supo todas las vía es perfecta

Voz 0544 02:01 la película de TCM de entre las muchas

Voz 6 02:03 las películas que emite TCM en los próximos días esta semana apostamos por olvídate de mí film protagonizado por Kate Winslet Jim Carrey en dos mil cuatro dirigido por Michel Gondry

Voz 0544 02:16 todos lo hemos deseado alguna vez especialmente si se trata de temas de amor no sería fantástico poder quitarse a alguien de la cabeza así golpe olvidando de un plumazo todo lo referente a esa persona pues el cine ya ha inventado esa máquina que consigue borrar de nuestra mente los recuerdos que no deseamos

Voz 11 02:34 empezaremos por los recuerdos las recientes e iremos retrocediendo cada uno de los dos recuerdos tiene un núcleo emotivo y una vez erradicado es el núcleo empieza su proceso de degradación cuando despierte los recuerdos que hemos detallado estará en machitos así habrán desaparecido

Voz 0544 02:52 claro que no es lo mismo ser tú el que borra esos recuerdos que descubrir que la persona que amas te ha borrado a ti de los suyos

Voz 12 02:58 no faltaban tres días para San Valentín quería hacer las paces y estaba dispuesto a hacer las yo pensé diera su trabajo para darle el regalo de San Valentín adelantado y nos lo creerles está Patxi con chico un chico muy joven impidió como si como si no supiera quién era yo

Voz 0544 03:15 es lo que le ocurre a Jim Carrey en la película su novia Kate Winslet ha contratado los servicios de este novedoso sistema para eliminarlo de su memoria desesperado el intentará lo mismo pero hay relaciones que marcan tanto que el cerebro no puede evitar conservar ciertos impulsos a pesar del olvido

Voz 12 03:32 así vayamos a bailar quisiera monta conmigo Montblanc en vena Boston conmigo sí claro iremos el fin de semana negra no ahora ahora si tengo que ir

Voz 0544 03:47 olvídate de mí es una película que habla de la fugacidad de los recuerdos sobretodo de los relacionados con el amor como nos agarramos a la memoria para mantener vivo aquello que fue au desapareció gracias a los recuerdos en definitiva seguimos viviendo

Voz 13 04:00 pequeña que te ocurren sólo se han perdido asustado siento como si desapareciera siempre estoy está haciendo nada tiene sentido para mí no estás envejeciendo

Voz 14 04:16 mandó una niña

Voz 15 04:20 ah sí

Voz 6 04:23 sí

Voz 0544 04:25 el francés Michel Gondry empezó su carrera dirigiendo vídeos musicales gracias a películas como La ciencia de los sueños regó Pine por favor o la espuma de los días se ha convertido en uno de los directores más sorprender desde las últimas décadas que fichó súper tifón con eso queremos decir que es un creador de historias llenas de imaginación tan retorcidas como sorprendentes el cine de Driss se alimenta a menudo de sueños fantasías y alucinaciones que existe riesgo de lesiones cerebrales

Voz 11 04:55 bueno técnicamente el procedimiento es una lesión cerebral pero me es el equivalente a una noche casera nada serio

Voz 0544 05:03 en olvídate de mí además el guión está firmado por Charlie Kauffman guionista de películas nada convencionales como El ladrón de orquídeas o Cómo ser John Malkovich los talentos unidos de Kaufman y con Dream nos sumergen en una historia en la que nunca tenemos del todo claro si estamos en el presente el pasado todo o el futuro de los personajes o de si lo que nos están contando es real o sólo está en sus mentes

Voz 12 05:25 vale no sé que diablos estás diciendo no es tan fácil estoy dormido eres genial de acuerdo

Voz 4 05:36 bueno sí pues veinte

Voz 16 05:40 ya

Voz 0544 05:44 pero

Voz 16 05:47 no

Voz 0544 05:49 en el equipo médico que borra los recuerdos nos encontramos con otros rostros conocidos del cine como los de Tom Wilkinson Mark Ruffalo o en Gdansk que dan pie a otras historias paralelas

Voz 4 06:00 se ha salido del mapa se ha salido Duquende yo que sé donde que hacer hacemos mierda mierda no lo sé he dicho que no se quiere

Voz 0544 06:10 el título original de la película es interna y Of The Spot algo así como el despertar eterno de una mente nítida frase que pertenece a un verso del poeta inglés Alexander Pou feliz

Voz 0139 06:23 lo estamos pues olvidan al mundo

Voz 0544 06:26 de las vitaminas

Voz 0139 06:28 cada cada oración aceptada ha renunciado

Voz 0544 06:31 olvídate de mí ganó el Oscar al mejor guión en dos mil cinco y enseguida se convirtió en una película de culto una película que aparece en todas las listas de los mejores Phil en lo que vale siglo ahora la podéis ver en TCM una comedia dramática sobre los recuerdos la posibilidad de borrar los bendito si superan incluso a sus propios errores

Voz 18 07:14 vientos sufridos cinéfilos que llegan nuestro juego de las películas otros títulos que también emite TCM la semana que viene con un diálogo y un fragmento de su banda sonora como pistas

Voz 6 07:24 a ver cuántas hacer Tyson es que no sabe lo

Voz 19 07:27 yo sé lo que es por podré conozco su valor el que leerán cotizaron vidas humanas no lo dijo ella lo es Cairo tampoco el me ofreció diez mil diez mil dólares supondría siquiera libras cuál es su impresión sobre ese pájaro no tengo mucho en que más arme sin embargo ella insinuó que ocultaba algo lo cual es bastante juicioso

Voz 20 07:49 en no

Voz 21 08:11 Bruno

Voz 22 08:13 a ocupa uno de los timbres y de las bombas y nada más sin cuentas amo Silva todos los vivo vosotros venid conmigo eh atacado vamos a un duro no ten mucho cuidado si la encontramos fíjate de Green Bay

Voz 23 08:26 ah y

Voz 24 08:36 eh tú no

Voz 25 08:41 sí sí

Voz 0544 08:45 tú

Voz 26 08:48 es el problema que hay que solucionar es que existen equipos ciclos existen equipos pobres después hay treinta metros de mierda

Voz 27 08:57 pronto nosotros ahora nos han desguazado somos como donantes de órganos para los amigos nos ha quitado los riñones los yanquis el corazón y vosotros os quedáis hay diciendo las chorradas de siempre sobre un buen físico como si los calzoncillos cómo se buscaremos a Ricky Martin tenemos que pensar diferente

Voz 28 09:41 ya que me pregunto señor es una cuestión de grado lo que me preocupa me explicaré si se azota un hombre tan severamente por una pequeña infracción que castigó habría que darle por una grave ofensa pequeño infracción ha dicho usted si yo creo que dos quesos no

Voz 19 09:56 ya debate llamar ladrón a su capitán todavía cree usted que privar a un hombre de Ron es suficiente castigo

Voz 6 10:30 bueno qué tal sea es saber qué películas eran pues ahí empezábamos con mi clásico de halcón maltés de John Huston Humphrey Bogart haciendo de detective Sam Spade música de la obra de Adolf a continuación se organizaba la búsqueda de la bici robada en Ladrón de bicicletas en territorio de Sica con música Sandro chico ni el tercer dialogó el director deportivo Brad Pitt está a punto de revolucionar su equipo de béisbol en Money ball rompiendo las reglas una película de Bennett Miller del año dos mil once con banda sonora de Michael Dana acabábamos con Marlon Brando cuestionando los métodos primitivos de su capitán en Rebelión a bordo la versión del motín de la Bounty que Luis Máis Ton dirigió en mil novecientos sesenta años música que aún suena de fondo fue compuesta por la UCA

Voz 4 11:22 el cine que ya tenías que haber visto

Voz 29 11:26 yo es que mira Enciclopedia curiosa Delfín parece para el próximo viernes estrena Yesterday

Voz 0544 11:36 hay una película de Danny Boyle desmiente escribió Paul McCartney los Beatles en ella un músico sufre un accidente y cuando despierta se encuentra con un mundo en el que no han existido los Beatles sólo él parece conocer sus canciones este original argumento nos ha animado a buscar en nuestra Enciclopedia la ve The Beatles y calentar un poco los motores de cara al estreno de Yesterday más allá de las cinco películas que rodaron como grupo de los numerosos documentales que cuentan su historia hay montones de películas que tienen a los cuatro de Liverpool como protagonistas o personajes secundarios

Voz 6 12:16 el momento pase unos años pocos dudan que sigue siendo el grupo musical más influyente de todos los tintos pacto no sólo fue dirigente en la música también el moda arte las costumbres sociales con mi

Voz 4 12:30 cuál era la segunda fuente de divisas británica no sé si los coches que esa era la primera descartó

Voz 6 12:36 de casi cincuenta años después de su separación sigue habiendo fans absolutamente locos por ellos

Voz 7 12:42 yo sé lo que hay que saber sobre los Beatles no hay nada que no sepa de los Beatles sobre el mayorista de los Beatles en todo el universo pregúntame lo que quieras pregunta la estatura de York la respuesta es un ve pros setenta y ocho no hay que yo lo sepa sólo los Beatles

Voz 6 12:55 quizá eso sea demasiado pero la mayoría seguimos disfrutando de sus canciones y quién más y que menos tiene su beatle favorito

Voz 1 13:02 favoritas iba siempre con no se trata eso no existe un beatle favorito a eso me refiero equilibrio y eso es lo que les convirtió en el cajón está en marcha porque dice que todo será fútbol Ringo que llanamente dice porque no disfrutamos

Voz 6 13:24 a John Paul George y Ringo forman parte inseparable de nuestras vidas por eso es lógico tiene esté lleno de momentos

Voz 4 13:31 a que este los

Voz 31 13:35 claro que todo el mundo hace sabiéndose las letras de Mills y se transmiten al feto su conscientemente junto con el líquido amniótico llevárselos

Voz 32 13:45 Jaime

Voz 4 13:47 sólo está en película New York le un tipo listo se hablaba de sus canciones Ésta es PNL como la campeón Nos conocimos de sus álbumes esto quizá te suena es la portada de el diseño original incluso de los que nunca existieron

Voz 1 14:09 lo he titulado el álbum dentro de las filas lo que contiene es lo mejor de John Paul George en solitario después de la esparció gracias de nada el bulto a juntar al cuerpo

Voz 6 14:20 por supuesto suenan en incontables bandas sonoras ya sea como música Anders ética o incidental escenas también los personajes interpretan sus canciones o simplemente las canto Correa

Voz 4 14:32 lo que contaban cómo era aquella canción se mantiene

Voz 33 14:37 Ello no Walter Smith en The way sólo Uxue billón con sólo a la cúpula ella es muy feliz Ana

Voz 6 14:50 por cierto que hablando de canciones Francis Ford Coppola ya imaginó en los años ochenta algo parecido a lo que sucede en Yesterday

Voz 4 14:59 siempre es mucho éxito lo proveen vamos Teja Teresa cascos

Voz 6 15:03 Kathleen Turner en su viaje al pasado en su se casó aprovechaba que todavía no existía los Beatles para regalarle a su novio una canción

Voz 4 15:14 primer intento no está mal del todos pero he cambiado escucha

Voz 34 15:18 sí Lazio Ugo

Voz 35 15:21 a mí me está bien no

Voz 6 15:36 existen bastantes películas sobre los Beatles pero sin los Beatles es decir películas en las que se habla de ellos son personajes de la trama pero en las que no salen como mucho se les ve de lejos de espaldas es sólo los pies por ejemplo Robert Zemeckis debutó como director en mil novecientos setenta y ocho con una película sobre la beatlemanía así que ya puede ir preparando

Voz 36 15:56 histerismo Japón

Voz 4 16:00 los ataques de convulsiones incluso

Voz 36 16:03 soy incluso intentos de suicidio

Voz 6 16:05 ellos un grupo de chicos intentaba verlos en los días en que fueron a Nueva York para actuar en el South Sullivan

Voz 34 16:12 sí pero Mebaza prometió y que no te Mayara Mayara como entrar en el hotel del Pipa todo

Voz 6 16:22 dejas la película de Stephen Frears que contaba la vida del dramaturgo Joe Barton también estaban presentes pero tampoco les veríamos Paul McCartney Kyril es ir

Voz 4 16:36 era eh al Kiel más cultural

Voz 6 16:39 el chófer que llamo cartón escribió un guión para una película de los Beatles pero este nunca llegó a rodarse datos presionado

Voz 11 16:46 consumía pero no estoy seguro de haber permitido ciertos detalles pero usted Osaka vea uno está fumando un porro se lo pasa a los demás dos precisiones Yago premisa esos chicos no tomaría drogas es sólo un por si si todos los chicos están en la cama sufre quiere decir siglo veo yo que es están a costar otro tengo entendido que duermen juntos

Voz 26 17:13 de eso de

Voz 9 17:20 eh

Voz 6 17:22 en el cine español también encontramos ejemplos de película sobre los Beatles pero sin los Beatles en el amor perjudica seriamente la salud Penélope Cruz era una fan que se colaba en la habitación del hotel donde el grupo se esperaba cuando no la tocara a España en novecientos

Voz 18 17:36 de cinco Gabino Diego era el botones que la descubría

Voz 34 17:40 el viaje se pronuncia mira igual si que queréis

Voz 6 17:46 quién Vivir es fácil con los ojos cerrados Javier Cámara y Natalia de Molina iban a ver a John Lennon para decirle que incluyera las letras de las canciones en sus álbumes en realidad exterior

Voz 37 17:57 a conocer al en hablar con él a un parejo

Voz 6 18:04 en realidad voy a verlo también está el factor Pilgrim Santi Amadeo y Alberto Rodríguez una película española rodada en Londres que planteaba una

Voz 38 18:13 curiosa hipótesis que creéis qué pasaría si se demostrase que los Beatles eran un gran fiasco un fiasco si se descubriera que el autor de los éxitos de los Beatles era un simplón escote sino esos chicos guapos es imposible porque sin imposible con eso es lo que dice la leyenda que David Pilgrim ingenuo paleto escocés era el verdadero autor de la mayoría de las canciones de los Beach

Voz 6 18:35 son como decimos ejemplos de cine de los Beatles pero sin los Beatles luego está ancla las películas las que son interpretados

Voz 4 18:44 se parece usted a John Lennon por supuesto

Voz 39 18:54 sí

Voz 6 18:57 Tecla El apartamento de Lennon se ha matizaba un encuentro que Paul McCartney John Lennon tuvieron en Nueva York en el año mil novecientos setenta y seis en el piso que Lennon tenía en el edificio Dakota

Voz 12 19:08 pero cuando no

Voz 31 19:16 aire

Voz 6 19:17 el Harris interpretaban a McCartney Lennon respectivamente y ahí la cosa chirría un poco por eso resulta mucho menos comprometido interpretarlas en sus primeros años cuando su aspecto no estaba tan definido tengo

Voz 4 19:30 hace años me queda toda la vida donde crees que va a llevar

Voz 6 19:34 hay varias películas que giran entorno a los comienzos del grupo por ejemplo una voy asistíamos al primer encuentro entre Johnny Paul

Voz 4 19:43 por un compañero de clase Paul también toca los has visto tocar si se ir bien lo hacemos bien seguro que tú también la tiene al revés no amigo alguna petición si ese clavel rosa es muy elegante me lo podéis tras

Voz 40 20:01 esto

Voz 31 20:05 me queda muy claro

Voz 41 20:08 sí la película Bach bis graba en torno a la época en la que tocaban en Hamburgo ponía el foco especialmente en estuvo subrayó

Voz 6 20:15 es el primer bajista del grupo que murió de un derrame cerebral

Voz 4 20:18 qué pasa con esto que se queda ahí pagado séquito que hacen porque todos lo saben pero lo que está en esto es rock'n'roll y es el mejor ir ya sé que es genial pero se queda quieto en el escenario porque es su forma de actuar en inglés

Voz 6 20:37 en la película Life habíamos por ejemplo como su mánager Brian Epstein les descubría seguro del título es mayor

Voz 4 20:44 con el Liverpool tendría que haber oído hablar de Linda conoces a un grupo de aquí llamado los Big Brother nace con los Beatles qué clase de nombre

Voz 8 20:57 el mejor grupo de por aquí debería haberlos

Voz 31 20:59 añade que está actuando en la cabeza

Voz 6 21:02 también abrir un apartado de películas paródica Si frikis hay varias pero todo se lleva la palma RATP les o Johnny discal un falso documental estrenado en mil novecientos setenta y ocho con invitados con Mick Jagger o o Paul Simon Sargento Pepper un delirio del productor de Fiebre del sábado noche con los tres hermanos bicis Peter frontón sustituyendo a los cuatro Vita

Voz 42 21:26 hasta cuándo

Voz 6 21:34 hay también varias películas cuyas bandas sonoras están formadas enteramente por canciones del grupo en todo esto y la Segunda Guerra Mundial veíamos imágenes de la guerra con el fondo constante de canciones suyas y en dos mil siete Se estrenó Across the Universe un musical en el que los personajes cantaban sólo canciones de los Beatles

Voz 8 21:52 More era subdirector no de tu pero en extinción el público debe saber que los Beatles no aparecen en esta película pero sus canciones son tan brillantes que nos permiten olvidarnos de sus persona hemos cogido una selección de temas suyos los hemos situado en un contexto concreto para crear una historia a partir de ellos y estas canciones son un reflejo de Suez porque se crearon en un periodo extremadamente dinámico tanto en lo político como en lo social con temas de fondo como la guerra de Vietnam o el nacimiento de Black Power Sochaux de lujo

Voz 6 22:27 también podemos mencionar Yo soy Sam película en la que suena numerosas versiones de los Beatles ya son Pen es un discapacitado mental que lucha por la custodia de su hija y su personaje utiliza constantes referencias a las canciones de los Beatles para explicar sus ideas

Voz 43 22:42 verás recuerda cuando Paul Mccartney compuso Michele según han sólo escribió la primera parte resulta que luego le dio esa parte a John Lennon y al escribió la parte que decía Te quiero te quiero te quiero dice que no hubiera sido la misma canción sin esas frases y esa es la razón por la que todos lloramos cuando nos pitan se separaron el diez de abril de mil novecientos setenta

Voz 32 23:12 no

Voz 18 23:16 en fin que como veis aunque ya hace casi cinco décadas que se separaron los Beatles siguen siendo un buen argumento para una película ya sea como tema central au simplemente anecdótico

Voz 0544 23:26 sí tos

Voz 41 23:27 por qué no lo pitos rockero lo chicos y chicas paseamos submarinos

Voz 18 23:33 sino que se lo digan a Peter Jackson que está preparando una nueva película sobre el grupo basado en material inédito de las grabaciones del ERE implica la veremos el año que viene

Voz 29 23:56 un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 0544 24:03 sí ese avión despega tú estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de el cine de su vida este Casablanc toda divida Estados hoy charlamos con el director Chema de la Peña que estrena este fin de Mara Mario y los perros un documental que cuenta la vida del escritor Mario Vargas Llosa desde su nacimiento hasta que con veintiséis años publicó La ciudad y los perros la novela que le dio a conocer en todo el mundo un documental que se puede ver este mismo domingo en el programa imprescindibles de la dos Chema de la Peña ex productor guionista ha dirigido documentales como les Salamanca ninguna parte películas de ficción como Xaki carmín Isi Disi Amor a lo bestia o 23F la película

Voz 26 24:46 de todo esto hemos hablado con él

Voz 0544 24:52 informaciones economista y yo trabajé durante

Voz 45 24:55 ocho años en los años ochenta como yo pie

Voz 29 24:59 ejecutivo los ochenta y noventa cuando obra mañana una bolsa pase comprar opciones de compra de mil quinientas a Julio empieza comprando

Voz 45 25:07 paquetes de mi bueno os a siempre había tenido una gran afición al cine allí estaban los cines Van Dick que fue un poco cuando eclosión ahora todas estas Minisat a sitar y entonces yo iba a ir tiene suscrito

Voz 34 25:18 dado a mí que me gusta mucho la película chinas jamás me había planteado

Voz 45 25:21 los ser director de cine pero cuando acabé la carrera de Económicas me metí en una oficina a trabajar me bien cerrado con una corbata allí con una suerte de ejecutivos más grises que entonces me equivoque me di de bruces contra la vida digo yo aquí hasta los sesenta hasta que me jubile dio o no esto no es así

Voz 46 25:38 es sólo dinero se fabrica trozos de papel con fotos para que no tengamos que matarnos para conseguir comida

Voz 45 25:44 pero ya me hizo plantearme seriamente que cuál era mi vocación en la vida Hay realmente era el cine y entonces empecé a hacer talleres en el Círculo de Bellas Artes con Berlanga con Trueba a principios de los noventa la suerte que tenía que como ganaba mucho dinero por lo invertía todo en hacer los cortos y un poco hasta que hice un par de cortos no tuvo éxito y dejé el trabajo y me lancé a a la dirección

Voz 47 26:04 tenemos aquí a juegos no famosísima líder de aquí Carmen buenas noches Rocky a que sacada puesto primer disco me podéis Agost de puta que no Bateman la tele que cada día está más Moya qué pasa declaraciones

Voz 9 26:21 yo yo

Voz 45 26:30 debuté un poco con con esa película que que cogía también dos todos los mundos general del cine y el de el de un grupo indie así que empezaba muy muy rockero muy cañero

Voz 22 26:40 un concierto de rock que sacando de los grandes pinos han llamado estará hasta el culo de peña tronco grupo vosotros no ha podido lo que queríamos decir es que pero que dice está de coña vamos no me no me vuelvo a subir un desciendan en la puta vida chaval

Voz 45 26:54 había casi pasado tan mal en los corto no que estás como más vendido de uno tiene menos experiencia en el largometraje fue como como un debut para mí han a nivel Internet personal como que me me sentí bastante seguro de lo que hacía más allá luego del resultado de la película no pero que fue como una reafirmación de que de que esta era mi pasión

Voz 8 27:09 llamamiento a las primeras conversaciones cinematográficas nacionales el cine español sigue siendo un cine de muñecas pintadas el problema del cine español es que no tiene problema surgió la idea de hacer

Voz 45 27:24 desde la banca ninguna parte sobre un poco lo que se llama el nuevo cine español de los años sesenta que fue la primeros directores que intentaron forzar un poco la la censura y proponer una nueva estilo surgió porque como como Basilio Martín Patino es de Salamanca y yo le conocía hay muchas veces que teníamos conversaciones echarla española estamos hablar efectivamente ven tan pedante como decía o yo pensé hombre esto tiene que quedar registrado de alguna manera hay hablando con él Italia si hacemos un documental generacional surgió la idea estuvo nominado aquí a los Goya a mejor documental para mi sorpresa tuvo una carrera internacional que yo no esperaba ir pues se ha visto en el MOMA de Nueva York se vio también el Centro Pompidou de París en el British Film Institute usar cada vez que de alguna manera se hace un ciclo intenta a estudiar esa época el cine español el documental esté presente

Voz 48 28:16 ese Arnedo sigue bien lo que de ella

Voz 45 28:28 Andrés Vicente Gómez me me llamó porque había visto la de sacar mi que era un grupo de música y bueno pues es una comedia gamberra comercial yo me lo pasé muy bien haciéndola amor diez años

Voz 4 28:38 todos los meses pero contenida con mucha dignidad el día que debuté hemos

Voz 45 28:44 el a pero una de las películas más taquilleras junto con Mar adentro de aquel año creo que fue así

Voz 4 28:48 andamos siempre Ronco llevaba media hora andando Jurado que antes de llegar a

Voz 45 28:53 el comunista tras que Dimas sí que Andrés Vicente me ofreció hace la segunda parte pero yo ya dije que no porque sentía como que el impulso que yo había dado ya estaba ahí

Voz 9 29:03 no aquí estamos nosotros para ganarlo Juan unos minutos

Voz 12 29:06 con todos ustedes esa del del maneras muerta

Voz 45 29:10 pero justo en ese momento tenía un proyecto personal con mi socio de la productora en aquel momento Gabriel

Voz 49 29:15 Velázquez que da sobre un tren que va desde Lisboa hasta

Voz 45 29:18 es el su Despres que pasa por Salamanca y los otros lo hemos cogido muchas veces teníamos ese proyecto

Voz 31 29:22 vamos a ver si nos echan unas firmas para lo del trazado de la vía que queremos que la

Voz 45 29:26 justo después de acabar Isi Disi salió el proyecto este quitarnos no sabemos lo compró televisión teníamos nacida el Ministerio oí y lo hicimos

Voz 48 29:36 si me dicen

Voz 0139 29:43 yo siempre vivas

Voz 45 29:45 Estados Unidos ya habían hecho ya tres películas cuatro series una de dibujos animados y aquí hemos tardado treinta años para hacer algo cuánto dinero

Voz 0544 29:52 pero tiene el Congreso yo tengo los cambios en la calle

Voz 0139 29:55 ya sé que soy el novio que se puede hacer

Voz 4 29:59 de hecho lo que está haciendo echarle

Voz 0544 30:02 par de culto

Voz 45 30:04 ya reto muy grande porque conseguimos rodará en el Congreso de los Diputados que ya no dejaban pero no dejaron tres días a mí también me atrajo mucho el que al hacerse espiritual de todos estos general no de

Voz 49 30:16 el concepto Leonor de patria de traición pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa tenía dieciocho años cuando leí por primera vez la ciudad y los perros y me conmocionó llegó a mis manos esta novela que tenía

Voz 45 30:29 una estructura unos personajes adolescentes como yo lo era en aquel momento saltaba de la primera persona tercera persona el punto de vista era diferente en función de quién hablaba no sea a mi me me subí yo me quedó muy marcado y luego surgió la idea de hacer el documental a un poco en esta experiencia entonces yo dije voy a concentrarme en lo que a mí me me emocionó no

Voz 0544 30:49 yo recuerdo mucho que les doy puf Daddy

Voz 50 30:52 pensé escribir alguna vez en escribir una novela o no sabía exactamente qué pero quería escribir algo aprovechando de esta experiencia o o más que aprovechando Vengag también poco a este experiencia maneras sacarme encima exigieron la revancha si era hermana una manera de esa Carmen Sigma ese ese trauma no que fue descubrir este este mundo

Voz 0367 31:14 parado con el cine sería como souvenirs que esto ciudadanos ven con veinticuatro no no sólo es que escribió esta novela en esta etapa de juventud sino lo que supuso esa novela después no para lo que fue la literatura el boom de la literatura latinoamericana hay hito de lo que vendría después no

Voz 51 31:29 lo son

Voz 3 32:10 yo

Voz 4 32:12 no

Voz 0544 32:20 ah

Voz 52 32:30 muy bien este

Voz 6 32:34 tema que canta el coro junto a la Orquesta de Dick Caimán pertenece a la banda sonora de poderosa Afrodita una comedia de Woody Allen estrenada en mil novecientos noventa y cinco en ese al no nuestra siguiente protagonista tenía ya sesenta y nueve años pero según su escala era casi una jovencita

Voz 53 32:53 lo que el cine los dejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 18 32:59 sí porque mañana lunes día uno de julio la actriz Olivia de Havilland cumple nada menos que ciento tres años lo que la convierte en la estrella de Hollywood viva más longeva ya que sigue la lista es cinco meses más joven que por eso nos ha aparecido un buen momento para recordarla ir resumir en unos minutos que han dado de sí estos ciento tres años de vida hay trabajo

Voz 0544 33:26 qué habría sido de las hazañas de Robin de los Bosques de no haber estado allí Lady Marian esperando a ser rescatada

Voz 54 33:33 en fin posaba entonces me a decir si ya sabemos que

Voz 0544 33:39 eso ya es otra cosa habría quedado patente el egoísmo de Escarlata sin compararlo con la bondad de Melania

Voz 31 33:45 a Scarlatti tiene tanta vital

Voz 55 33:48 siempre te he admirado quisiera poder para

Voz 56 33:50 el nuevo Olivia de Havilland fue durante mucho

Voz 0544 33:52 eso tiempo la ingenua oficial de Hollywood la dinamita adorable en el cine sólo cuando la dejaron pudo mostrar también su enorme talento como actriz para él

Voz 11 34:00 ya sólo eran otro reto otra oportunidad de demos

Voz 0544 34:03 era el punto es lo mucho que vale nació en Tokio hija de padres ingleses que no tardaron en mudarse a Estados Unidos y hermana de otra famosa actriz Joan Fontaine un año más joven que ella Olivia tenía apenas dieciocho cuando los cazatalentos del cine la descubrieron en una obra de teatro y convencieron a sus padres para que la dejaran ir a Hollywood

Voz 57 34:22 supongo que sabrás cuidar de ti misma en medio de todo aquel ajetreo que constante y también da una señorita formal está completo segura en cualquier parte se viene arrastrando

Voz 0544 34:31 es cierto tenía aspecto de buena chica tras un par de películas pequeñas los jefazos de la Warner decidieron que estaría ideal en una de piratas acompañando a la nueva estrella del cine de aventuras Errol Flynn

Voz 4 34:43 Capitán Blood creí que se viejito puede estar aquí admitió acaba de llegar usted no puede imaginar la cantidad de amenazas que han salido de su boca sólo pide para encontrar pues aquí me

Voz 0544 35:00 Capitán Blood fue un gran éxito a partir de entonces la pareja repetiría la fórmula en otras muchas películas de aventuras esos muy añade el ponía el heroísmo ella la belleza y el gesto preocupado en títulos como Murieron con las botas puestas la carga de la brigada ligera

Voz 54 35:18 como Robin de los Bosques y su nombre Valiente temerario distinguido gentil muy poético

Voz 0544 35:25 hasta ocho películas rodaron juntos Errol Flynn y Olivia de Havilland películas que convirtieron a la actriz en una de las más populares de los años treinta y principios de los cuarenta mil novecientos treinta y nueve en concreto fue un año especial para ella

Voz 58 35:38 ya es de gala Dixie la hospitalidad sureña llegó a su clímax cuando unos distinguidos visitantes encabezados por el productor David Sykes Nick y las actrices Olivia de Havilland Vivian Life llegaron en dos aviones privados mucho

Voz 0544 35:53 Warner la vía prestado a la Metro para que interpretara a Melania en lo que el viento se llevó

Voz 55 35:59 cuánto me alegro de volver a verme Islami al Hamilton que sorpresa encontrarte aquí supongo que estarás con nosotros algunos espero quedarme lo suficiente para que lleguemos a ser muy buenas amigas

Voz 0544 36:09 el éxito que obtuvo con aquella película y con el melodrama Si no amanecieran también rodado fuera de su estudio la convencieron de que su talentos estaba malgastando en la Warner Bolivia estaba cada vez más desesperada a menudo se descubría a sí misma temblando o tan nerviosa que no podía recordar sus diálogos deprimida Price que sean además estaban los éxitos de su hermana Joan Fontaine que brillaba en películas de Hitchcock como sospecha o Rebeca mientras ella era obligada a seguir interpretando aquellos personajes estereotipados en las películas de aventuras con las que la Warner ganaba tanto dinero sí que es mi hermano desde niña había mantenido una gran rivalidad con su hermana con la que nunca se llevó bien

Voz 11 36:55 entonces las mujeres son en principio rivales pero ellos no las perturba porque automáticamente minimizan los éxitos de las demás buscan coartadas que justifiquen sus propios fracasos cuestión de suerte suelen decir entre hermanas es algo más serio sus vidas normalmente son parecidas y por lo tanto tienen menos excusas con las que consolarse por esa razón las hermanas pueden llegar a obviarse

Voz 0544 37:16 con unos terrible intensidad durante toda su vida se obviaron con más o menos disimulo y a partir de los años setenta dejaron incluso de hablarse el detrás de esa enemistad porque es iniciaban tan profundamente

Voz 26 37:26 de las enemistades no se nacen del presente ni en parte

Voz 0544 37:36 su hermana pero sobretodo porque deseaba mejores papeles Olivia quiso rescindir su contrato con la Warner llevó su caso ante los tribunales conozco mis derechos y juez me dará la razón una de las piedras angulares del sistema de estudios eran los largos contratos que firmaban las estrellas y con los que las productoras controlaban sus carreras Olivia descubrió que su contrato infringía una antigua ley de California contra la servidumbre así lo explicaba ella misma las leyes de California

Voz 0139 38:03 en que ningún empresario puede retener a un empleado con un contrato de más de siete años la cuestión es si siete años se refieren a siete años según el calendario siete años de trabajo

Voz 0544 38:18 tras varios juicios y apelaciones la actriz ganó finalmente el caso que fue pionero ya que desde entonces cambiarían las relaciones contractuales entre las estrellas y los estudios

Voz 0139 38:28 a partir de ahí se conoció como la decisión de Havilland si mira en un libro de leyes lo encontrará la de aire encontrarás

Voz 0544 38:41 tres años estuvo la actriz apartada del cine ya que durante todo este tiempo la Warner la suspendió de empleo y sueldo pero su regreso a las pantallas no pudo ser más triunfal

Voz 59 38:51 sí señorita de Havilland por su trabajo en la película vida íntima de Julia Norris es para mí un gran placer presentarla como la ganadora del premio a la mejor actriz de mil novecientos cuarto

Voz 0544 38:59 se ganan en esa ceremonia se produjo un famoso desplante a su hermana Joan Fontaine que captaron los fotógrafos aunque Olivia siempre negó que lo hubiera hecho adrede se negó a hablar con ella cuando usted ganó el Oscar en mil novecientos cuarenta

Voz 26 39:13 se refiere a la foto que se publicó en la revista foto no le estaba dando la espalda a mi hermana en esa foto es que no había visto que estaba allí

Voz 0544 39:21 tres años después volvería a ganar la estatuilla dorada con otra de sus grandes interpretaciones la heredera

Voz 34 39:27 hay mujeres mucho más guapo más mil mujeres más inteligentes pero tiene una virtud que la supera todas tu dinero no viene nada más

Voz 0544 39:39 en a través del espejo pudo demostrar incluso que valía para los papeles de malvada dando vida a dos hermanas gemelas una de las cuales resultaba ser una psicópata

Voz 34 39:48 el ser muy muy buenos maestros

Voz 0544 39:54 a finales de los años cincuenta empezó la decadencia de la actriz cada vez le ofrecían peores papeles

Voz 8 39:59 esta Mali todo lo que se supone que es un guión para una película que me ofrece

Voz 26 40:07 una mujer atrapada Tejo

Voz 0544 40:10 juro que no sus apariciones en el cine se hicieron cada vez más esporádicas llegado un momento decidió abandonar la vorágine de Hollywood e instalarse en París junto a su marido el periodista francés Pierre Galante

Voz 60 40:23 por lo demás

Voz 4 40:26 sí sí por supuesto

Voz 0544 40:29 sólo regresaba a Estados Unidos puntualmente para rodar alguna película en los años setenta Olivia encontró como tantas otras viejas glorias acomodo en la televisión con apariciones estelares en series como Vacaciones en el mar o en películas de catástrofes como aeropuertos de siete o el enjambre

Voz 31 40:46 cierran los aspirador es del aire acondicionado y no permitas que salga nadie está que yo te avisé atención Akil señorita Amauri un enjambre de abejas vuelve a atacarnos de nuevo

Voz 0544 40:58 en mil novecientos setenta y nueve tras rodar su última película el quinto mosquetero Olivia de Havilland se retiró del cine

Voz 31 41:04 muchísimas veces me encantaría quedarme para siempre han sido tan amables

Voz 0544 41:09 lo que quería pero no volvió más hizo algunas apariciones en televisión en los años ochenta y siguió viviendo

Voz 41 41:16 en París ya separada de su marido en estas

Voz 0544 41:19 temas décadas no se ha prodigado apenas en entrevista estoy para no la vimos en la ceremonia de los César de dos mil once donde recibió la ovación de todo el público puesto en pie y a pesar de su edad sigue revelándose contra lo que no le gusta en dos mil diecisiete demandó a los responsables de la serie de televisión feudo donde Catherine Zeta Jones la interpretaba Olivia argumentaba que las cosas que ponían en su boca hablando sobre su hermana Joan Fontaine

Voz 26 41:46 eran mentira sabes deseo que la Bruja de mi hermana ha decidido contar a la prensa que yo me rompí la clavícula cuando llegamos mal si tras

Voz 0544 42:00 una demanda que por cierto perdió también en los últimos años los ha descubierto una nueva vocación la de escritora publicando varios libros Quizá Olivia de Havilland no pase a la historia de la literatura pero nadie puede quitarle ya su puesto de honor en la del cine

Voz 61 42:28 sí sí

Voz 9 42:32 eh

Voz 37 42:34 qué más quisiera que no fuera así según te toque

Voz 0544 42:39 de cada esconde una gestoría

Voz 37 42:42 Liz trama o la suerte de poder reír queda amistad hacia el apoyo para seguir para seguir asumir no desistir que valentía la del día que afronte y me vi todo un mundo por mirarme en el espejo yo hoy es el reflejo de mi persona voy con los sonares apropiados cansado por el esfuerzo de meterme en la bañera pues no verás si forma de miserias no tirar para atrás a bonito de pensar que me atrofia cuando sacó para la calle te puedes ahorrar estas putas compasión es que lo voy a hacer Mali basta ya allí donde está Paul de que aquí huerto Nokia ha hecho Mónica

Voz 18 43:36 el canta es el hambre una canción que ganó el Goya en el año dos mil nueve pertenece a la película El truco del manco de Santiago Zannou jaula que protagonizaba el propio Langui ir con la que él también ganó el Goya al actor revelación pero ahora llega el momento de la comedia que nos la trae como siempre ya Bourbon Jack Bourbon presenta

Voz 0544 43:57 a comer Gemma Ruiz risas desfile

Voz 62 44:01 ah

Voz 4 44:03 es

Voz 63 44:13 hola

Voz 0544 44:13 qué tal amigos hace unos meses ya os hablé de la comedia a la italiana cuando traje a esta sección Rufus u de Mario Monicelli este subgénero conocido como comedia a la italiana convertía a los temas más dramáticos en asuntos cómicos y a través de una mirada satírica analizaba la sociedad de su tiempo tal y como lo hacía también Berlanga el cine español yo siempre he sido un gran admirador de la comedia a la italiana esos traigo hoy otra de sus películas más representativas Divorcio a la italiana dirigida en mil novecientos sesenta y uno por Pietro Geremi y protagonizada por Marcello Mastroianni

Voz 18 44:56 la película se basa en dos hechos reales que sucedían en Italia cuando se rodó la película la inexistencia del divorcio civil en el país transalpino Il aceptación por el código penal italiano del llamado delito de honor que sancionaba con penas muy bajas en asesinato pasional

Voz 48 45:12 los dos amantes ya aquí unidos es la expresión más vergonzosa el quedó Petric he buscado si buscaba una explicación que en vez de eso encontró una una vieja pistola olvidada quién sabe cuándo en un antiguo mueble

Voz 18 45:30 Divorcio a la italiana cuenta la historia de un noble siciliano venido a menos que está casado con una mujer bigotudo tejes junta de carácter insoportable y que además le aburre soberanamente

Voz 31 45:41 el día había quedado bueno para mí no es tan importante como la ganas que tengo de ella es en cierto modo como esa poesía que me gusta tanto la que dicen que el sábado que es mejor que el domingo

Voz 18 45:53 el día que se enamora de suprima adolescente decide que ha de librarse como sea de su mujer pero dado que el divorcio no existe en Italia busca la solución en un artículo del código penal

Voz 31 46:03 artículo quinientos ochenta y siete del Código Penal que no Casquero a la muerte del cónyuge de la hija o de la hermana en el acto en que descubren la relación carnal ilegítima en el estado de ir a determinado por la ofensa echó al de su familia será castigado con la pena de reclusión de tres a siete años yo estoy por treinta y siete años más siete cuarenta y cuatro Ángela tiene dieciséis dieciséis más siete coma siete años son el máximo de la pena

Voz 18 46:28 el plan del protagonista es conseguir que su esposa infiel pillarle in fraganti y asesinarla tras pasar un breve tiempo en la cárcel regresar para casarse con su prima pero para ello debe encontrar primero a un amante aparece la figura de un antiguo pretendiente de su mujer

Voz 0544 46:45 Car si esto

Voz 4 46:47 sí dado por muerto en África hasta pusieron su nombre en la lista de los caídos en el monumento de la plaza Carmen lo atiende el viejo párroco

Voz 9 46:59 ha traido

Voz 6 47:08 Divorcio a la italiana fue la primera comedia que dirigió fruto yermo un director que venía del neorrealismo y que a partir de entonces se decantaría por el género cómico

Voz 18 47:17 la película se desarrolla en términos de farsa está llena de humor ne de camino Bone da un buen repaso a temas como la aristocracia la moral pública ostentación del clero en la política

Voz 22 47:28 por lo dos pieles llamados ciudadano os exhorto a sufragar a un partido que sea y por ello debo consecuencia respetuoso nuestro afecto alcohólica un partido en fin que sea democrático

Voz 41 47:46 seis pero sobretodo aborda el tema del honor en la sociedad italiana de entonces

Voz 31 47:54 son mi nombre estuviera Faluya todo una estirpe manchada por una cualquiera

Voz 18 47:59 a mí ridiculiza la presión y el apoyo social a la venganza por motivos de honor

Voz 31 48:04 el de honrado no era yo solo sino todos todos los de la casa que Faluya los titulares directos e indirectos asociados y descendientes incluso la generación futura emparentada en algún modo con los chef alud vieron amenazada su propia existencia en una palabra todos absolutamente todos incluso la sirvienta

Voz 6 48:24 un asunto que refleja también en irreductible

Voz 18 48:26 machismo italiano donde la infidelidad masculina es tolerada incluso aplaudida mientras que la infidelidad femenina se convierte en Un crimen imperdonable

Voz 0113 48:35 que haya por fin el momento de afrontar el secular problema de la emancipación de la mujer al igual que se enfrentaron y lo resolvieron por ejemplo nuestros hermanos chinos que os invito a exponer vuestros democrático parecer a este respecto no veamos qué juicio sereno y objetivo merece la señor Hache Falun Simao

Voz 18 49:04 Marcello Mastroianni realiza una de sus interpretaciones más aplaudidas en el papel de ese noble egocéntrico y cínico lleno de tics ese barco consigue la simpatía del espectador en su rocambolesco plan

Voz 4 49:17 en el fondo soy un tipo interesante inteligente

Voz 18 49:22 Pietro Journey además le hace un gracioso homenaje a costa de una película que todo el pueblo acude a ver al cine local

Voz 31 49:29 nunca se había visto semejante expectación hasta las sillas del bar central que se amontonaban en la sala resultaron insuficientes para acoger a tanto público habían llegado incluso del campo con sus meriendas

Voz 18 49:40 la película no es otra que la dolce vita de Fellini que Mastroianni había protagonizado el año anterior era un gran éxito en toda Italia en aquellos días

Voz 31 49:47 precedida de un rumor insistente de escándalo de los ecos de las polémicas protestas anatemas y os andas se había estrenado en la comarca una película sensacional el párroco de San Fermín había lanzado su furia contra esta película licenciosa y animaba a los fieles a boicotearla pero con escaso resultado serán orgías Tignes secamos a las mujeres striptease vamos a ver más

Voz 18 50:09 al lado de Mastroianni nos encontramos a una jovencísima Estefanía sangre ni de tan sólo dieciséis años ella es la camita que enamora locamente al protagonista

Voz 31 50:19 el otro día al salir

Voz 67 50:20 de la Iglesia me miras porque de desamor tú lo has pensemos da

Voz 18 50:31 el lector Pietro ayer la dio a conocer con esta película y dos años después la consagra haría como actriz con otro de sus títulos más emblemáticos seducida y abandonada Divorcio a la italiana fue un gran éxito internacional ganó el Premio Especial del Jurado en Cannes y un Oscar por su guión además contribuyó a encender el debate sobre la legalización del divorcio en Italia que no obstante no sería aprobado hasta mil novecientos setenta y cuatro

Voz 31 50:56 en cuanto al llamado delito de honor está harto de ir a es igual al delito in fraganti más honor ofendido

Voz 18 51:01 esa ley que proporcionaba circunstancias atenuantes para los crímenes pasionales no sería definitivamente anuladas

Voz 6 51:08 mil novecientos ochenta y uno veinte años después del estreno de la película

Voz 0544 51:15 una curiosidad entorno a la tercera protagonista de la película la actriz Daniella Roca que hace de esposa de Mastroianni en realidad no era una mujer fea como la vemos en el film sino una actriz y modelo bastante despampanante que fue caracterizada para su personaje Pietro Yeremi ella e iniciaron un romance durante el rodaje de la película un romance que por cierto no acabó muy bien

Voz 48 51:39 ten paciencia ella textos siempre que aguantar

Voz 31 51:42 sí hablo de cómo la muchas veces el cariño

Voz 48 51:44 lo ver cuando Yeremi cortó con ella

Voz 0544 51:47 a la actriz cayó en una depresión que la llevó a cometer un fallido intento de suicidio a partir de entonces se convirtió en una persona inestable con muchos problemas psíquicos y aunque hizo algunos papeles más en el cine y en la televisión su carreras estancó pronto falleció relativamente joven con cincuenta y cinco años el fin una historia triste que nació precisamente del rodaje de una comedia hasta la semana que viene a mí