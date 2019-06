Luis de la Fuente: "No estamos viendo todavía la mejor versión de esta generación"

Voz 1 00:00 esta sintonía que es de las mejores que tiene

Voz 2 00:17 deportes de la cadena ser bien vale para un mundial femenino que para un Mundial de fútbol masculino que para un europeo caso del año que viene o de un Europeo sub veintiuno es cerrar los ojos los vamos a llevar a Italia y España cuando en Reggio Emilia ha jugado en Bolonia llora Le toca en Udine punto más al este cerquita de la frontera con Eslovenia y un hombre de la Cadena Ser que es Mario Torrejón hola Mario buenas noches

Voz 1501 00:39 hola Álvaro qué tal muy buenas noches a todos desde el hotel de concentración de la selección española que no vine que efectivamente como contábamos ayer es una localidad muy pequeñita de cien mil habitantes la mitad que Móstoles por ejemplo para para poner el ejemplo que ayer para que la gente haga una idea muy cerquita ya de de los Alpes Si se ven parques naturales y cordilleras montañosas nevadas desde las propias habitaciones de los jugadores aquí en este hotel porque si aquí con compongo que te pongas Álvaro está casi casi en las afueras del pueblo sí si con el traspaso está está está fuera practicamente así que bueno pues aquí estamos con con una temperatura bastante aceptable ha hecho calor durante el día pero no tienen nada que ver de lo que venimos de presenciar de pasar en Reggio Emilia y en Bolonia absolutamente nada que ver estamos hablando de XXXII treinta y cuatro grados a esta hora de la noche en torno a veintisiete veintiocho Se puede respirar sin ningún problema y aquí estamos en el de de hotel de concentración de la selección española donde un montón de uniforme si de chándal de la selección van y vienen de un lado a otro ciertamente yo creo que inquietos sin sin ganas todavía de conciliar el sueño entre ellos muchos jugadores que han cenado muy tarde porque ha terminado la práctica el entrenamiento muy tarde en el estadio del partido bastante bajo por cierto el estadio unos veinticinco mil espectadores todo nuevo en cuenta que hay veinticuatro mil entradas vendidas la sensación va a ser de prácticamente lleno y aquí a mi ver a mi derecha para no a las traducciones por favor tengo a un hombre con hombre sobretodo seguro de sí mismo macho yo yo es algo que que admiro en la gente de la seguridad que tienen lo que hace de de este tipo que tengo al lado que que ya he dicho y repetido muchas veces si lo suelo decir conseguida auricular lo voy a decir hoy delante del que sobre todo y fundamentalmente descubierto una buena persona pues aquí está como siempre cumpliendo con la con la tradición llama Luis de la Fuente hola Luis muy buenas

Voz 0889 02:23 buenas noches como esta es a las once y treinta

Voz 1501 02:25 ese minuto de la noche te pregunto casi lo que te pregunta todos los días que que esa seguridad que más trasmitido toda todas las semanas todos los las jornadas todos los partidos importantes esa seguridad en qué nivel está hoy

Voz 3 02:36 pues vamos superior todavía más es total y absolutamente convencido de que vamos a estar mañana muy bien los jugadores están en la misma línea ha entrenado hoy también fantásticamente la sensación que tengo que es lo que te queda siempre cuando termina previo de de un partido es pues eso de seguridad de confianza de entusiasmo vamos a ver pues de lo que se necesita poner lo mínimo para luego poder competir con con garantías

Voz 1501 03:02 yo te decía fuera de micrófono que que importantes para mí por ejemplo que que no tenemos tanta oportunidad de de de ver de cerca lo que es una concentración del equipo las caras de felicidad que se ve en esta noche por el hall del hotel ante lo que viene mañana no de que es verdad que tienen la suerte de que les dejáis que estén hablando con su familia un ratito antes a costar la la normalidad darle toda la normalidad posible para aquellos que vayan a la cama y mañana Reina como de que que rendir es que yo veo caras de seguridad y de felicidad aquí

Voz 3 03:28 sí hombre no son ya treinta días de concentración de un de un régimen que es durísimo con muchos entrenamientos con mucho calor partidos muy duros que menos que que cuando tienen oportunidad puedan disfrutar de la familia que es un momento para que es el momento para cargar las pilas para tener paz aislarte ese sacar de un poco la concentración de la cabeza y siempre beneficioso siempre será

Voz 1501 03:52 no Alvaros que yo veía los jugadores salir de del estadio contento del entrenamiento que habían hecho felices de subir al autobús de Benissa sabiendo que iban a ver a su familia que hay buen rollo estábamos viendo la el inicio del entrenamiento Álvaro desde donde estábamos nosotros que era muy cerquita del césped serían las risas del corrillo a unos contra la Luis de la Fuente Cresa ha dicho porque se escuchaba en las carcajadas de los jugadores el discurso que que ha hecho el míster a sigue como como es tradición y como siempre once treinta y ocho minutos aquí están sintonía El Larguero Luis Lafuente seleccionador de buenas noches

Voz 3 04:21 hola qué tal estáis muy buenas noches después

Voz 0889 04:23 no olvida que le decías a los chicos ahí en esa charla

Voz 3 04:26 yo me imagino cuando ganemos el Europeo Dios lo quiera hablar seguramente alguna especia y seguro que saldrá

Voz 0889 04:35 no lo típico de ese fútbol no que aparece después en Twitter y de paso un Insider tal pues aparecer a oír en la charla le has puesto un resultado como hiciste antes de Polonia o no

Voz 3 04:47 no no no yo era aquello había que era una eliminatoria de Copa aquello había que superar ahora mañana hay que jugar para ganar el ex no está final entonces no no hace nada de momento bueno mañana igual cincuenta la sorpresa pero de momento no hay de momento sólo era estar tranquilos que si pensaran en la entrenando con calma con tranquilidad relajación hay que estuvieran disfrutando sobre todo disfrutando del momento de cese importantísimo para todo

Voz 1501 05:14 Luis no vale repetiré que el otro día ya les posible contra Francia les están nuestra final no vale repetir el mismo mensaje tienes que caen

Voz 3 05:20 sí sí sí sí ha cambiado es como ya te deja el libro que tenemos de estas voces

Voz 0889 05:29 cuántos vídeos has podido ver de Alemania en los últimos días

Voz 3 05:33 entonces noches bueno no sé de vender partidos eso es difícil he visto en los últimos diez partidos que han jugado a nosotros todo el equipo de trabajo y bueno pues ahora ya digo hay que hacer eso todos los cortes y seleccionando las queremos mostrar esa los jugadores en acciones a balón parado en fin pues bueno no sé mucha mucha mucha tiempo muchas horas desobedece partidos bueno ya sabes lo que lo que se que es ni tampoco es una cosa excepcional simplemente que les gusta somos muy detallistas cuidando eso a situaciones y nos gusta informa lo en darle la mayor información posible al jugar

Voz 1501 06:08 yo y que a la gala cena Luis perdón Álvaro anormalmente cenaron bastante antes es suben antes a a a hacer todo este trabajo interrumpir hasta ahora más o menos para que para que se bajen pero hoy no me da tiempo a interrumpirte hoy todavía con la tarde no ha podido subir a la termina hoy por ejemplo al cuerpo técnico

Voz 3 06:26 no es nada nuevamente si nos dan las tres las cuatro dos siguiente del dos y las cuatro es cuando terminamos habitualmente

Voz 0889 06:35 a esta noche la cosa como a las tres cuatro de la madrugada

Voz 3 06:38 sí que ahora subimos hay que repasa de aunque hoy es menos carga de trabajo porque ya lo hemos dejado prácticamente ya todo cerrado esta tarde pero bueno hay que repasar lo que hay que incluir algún detalle no me voy a seguir supervisando todo hipotecas dejándolo todo en perfecto estado de revista que diría aquel pues sí más menos en casa

Voz 0889 06:57 son buenos ellos

Voz 3 06:59 pues es un equipo muy parecido al nuestro con un ideario futbolístico que en las últimas años tiene mucha similitud con con con concepto futbolístico en España son bueno pues reses fundamentalmente en la en la posesión disgusta el juego combinativo tienen también mucha verticalidad citan la transiciones son muy rápidas es un equipo tienes fíjate tiene cierta similitud con Francia también yo creo que es superior técnicamente muy bueno voy a decir pues eso tiene es un gran equipo un equipo muy potente

Voz 0889 07:35 pero somos mejores

Voz 3 07:37 yo creo que sí vamos yo yo siempre apuesto por mi jugadores pues los jugadores de la selección española por el futbolista español nosotras tenemos una chispa un talento natural que eso es que se lleva no se lleva eso viene de serie es verdad que hay muy pocos futbolistas muy pocas escuelas en el mundo futbolísticas que que tengan el talento natural que tiene el futbolista español

Voz 0889 08:00 les has dicho a los chicos en once

Voz 3 08:03 no no no mañana mañana por la tarde dar fuéramos al máximo casi casi casi antes de Al límite claro

Voz 0889 08:09 por último si ha funcionado los de los últimos dos partidos que han sido un escandalo imagino que tocar vamos a tocar nada

Voz 3 08:17 bueno vamos a ver es siempre es susceptible todo de algún hoy de mejora entonces vamos a intentar olla de después del antes del entrenamiento tenía una idea después de enterramiento la refuerzo pero viendo un poco esas sensaciones de ver al futbolista ha reforzado la idea que tenías sí sí sí sí no sé estoy más tranquilo no la decisión la tengo tomada tenía una una duda durante estos un par de días antes pero yo creo que ya está está decidida ya

Voz 0889 08:43 España puede jugar mejor al fútbol de lo que ya lo ha hecho en los últimos partidos

Voz 3 08:47 es posible decir por supuesto que sí por supuesto que sí por supuesto yo estoy soy un ferviente convencido de que todo es mejorable en trabajos siempre aporta mejora ahí en la medida que van pasando las jornadas es vas haciendo equipo nosotros es que el y comedia que tenemos en la selección son la falta de tiempo entonces a nosotros en la medida que vas transcurriendo jornada partidos pues el equipo va a va asentándose va a eh eh conociéndose mejor iban en bueno pues pues haciendo grupo equipo muy esa es la única manera que pasen los días y tuviéramos la suerte de poder estar dos meses yo te garantizo que el tercer mes esto parecería de verdad un un auténtico equipo en el sentido

Voz 0889 09:27 hombre ya lo parece no después de un tiempo Joyce concentrados un mes un mes S

Voz 3 09:32 pero hombre ya lo parece si se bueno gracias adiós y la verdad que los jugadores son tan buenos esa él y cómo combatimos el handicap del tiempo pues con el talento que tienen estos jugadores que captan todas las ideas mucho más rápidas además luego las interpretan y las ponen en práctica

Voz 0889 09:46 cuántos de estos jugadores te va a robar Robert y no el año que viene la Eurocopa

Voz 3 09:50 bueno pues mira eso ojalá fueran muchísimos primero porque

Voz 1501 09:54 lo digo porque vuelve a dirigir al equipo en los

Voz 0889 09:56 los olímpicos claro si va a ser Eurocopa vas a los Juegos Olímpicos a ver si da horror no era la mayoría te Barruelo

Voz 4 10:01 bueno bueno o sobra que verlo me aparto

Voz 3 10:05 no puedo yo me hallo además la cultura de entrenador de cantera trabajó muchos años en la base de clubes de tanto desde el Atlético el Sevilla el es el proceso formativo Ésa es una parte primordial lo sean nosotras estamos para formar jugadores especie cómodo como concepto principal para en el equipo mayor en este caso la selección absoluta son futbolista que yo soy muy cortito de periodo de tiempo van estar unos muchos en prime ya en el primer en la selección absoluta esos es la mejor noticia para el fútbol español y para Asociación Española los dos concretamente

Voz 1501 10:40 Álvaro este esta sintonía Larguero que ha sido Fabián Ceballos que abiertamente han dicho hoy en las dos cosas aborde Luis es el momento tienen cuerpo hoy tienen edad para eso no para eh es es una cosa recordemos detrás de otras esa termina la Eurocopas ojalá pudiera ser que llegan muy alto y al final apenas diez días después comienza los jugadores

Voz 3 10:59 sí iban yo estoy seguro la disposición de los jugadores es esa porque además es que se lo merecen porque se lo han ganado pero se pueden hacer las cosas esté

Voz 0889 11:07 no es una locura no no no olvida

Voz 3 11:10 cuando tienes motivación e tienes ganas y espíritu e ilusión superas cualquier contratiempo y el único contratiempo que puede ser es el plano psicológico que es verdad que una Eurocopa desgasta muchísimo pero también es verdad que un futbolista un deportista de élite se recuperan en poco tiempo psicológicamente y físicamente pues más todavía y estoy seguro que Dios lo quiera que estén en perfectas condiciones entonces que está en disposición de poder ayudar a la selección española en ese evento tan importante también

Voz 0889 11:40 no te acordarás míster pero el año pasado antes preparando la entrevista el año pasado el veinticinco de julio cuando te nombran seleccionador sub veintiuno te hicimos una entrevista que en El Larguero utilicé yo Nos contaste que Fabián Mayoral Ceballos estos futbolistas eran proyectos de futbolistas ya son futbolistas ya no son un proyecto

Voz 3 12:02 tienen que todavía tienen mucho margen de mejora yo también me reitero que no han tocado techo los mejores Ceballos nueve Borja Mayoral le eh K etcétera etcétera En no sean B no se está por venir o sea todavía están en proceso de formación y todavía tiene muchísimo margen M de mejore y seguro que con el discurrir de los años pues lo va alcanzar pero lo estamos viendo todavía la mejor versión de toda esta generación

Voz 0889 12:31 las dos últimas forme parte no dejó la última para Mario eh alguien te ha dicho oye si ganamos mañana igual en un futuro a medio largo plazo igual eres el ex seleccionador nacional absoluto quiero decir porque el trabajo que están haciendo en ese europeo está siendo encomiable increíble y todo el mundo lo está reconociendo dentro y fuera

Voz 3 12:50 mira que de verdad desde el corazón de las bueno normal medio me conoce yo no me gusta vender humo no pienso nada en eso en absoluto yo soy una persona que he ido el camino pasito a pasito haciendo mi camino yo ahora estoy única exclusivamente centrado en en terminar este esta Eurocopa y ser campeones y luego inmediatamente después me pondré a pensar en los partidos de septiembre que tenemos de que empezar la clasificación de del siguiente europeo y cuando correspondan por supuesto en en el evento tan importante como son los Juegos Olímpicos que es lo que tengo controlado y puedo maneja lo además de verdad lo digo desde el corazón no y además extendí te digo la sección ahora mismo está en las mejores manos que pueda estar financiados aprovecho para dar permíteme ya termino con esto darle otra vez que siempre que puede darle un fuerte abrazo a Luis Enrique y un saludo a mi fuerza porque es una persona que descubierto en la Federación y me parece nació en una persona vamos unos valores extraordinarios

Voz 1501 13:48 estoy doy fe de todo lo que ha dicho Álvaro y además añado que Luis de la Fuente está exactamente en el lugar en el que quiere estar otra cosa es que la vida otro lado dentro de un tiempo he encontrado a justo en el sitio donde quiere estar

Voz 0889 13:58 por eso he dicho medio largo plazo no he dicho a corto plazo en ningún momento

Voz 1501 14:01 por último míster has hecho alguna apuesta

Voz 0889 14:03 porque mañana mismo alguna promesa

Voz 4 14:06 no comida rápida

Voz 5 14:13 no la verdad es que no

Voz 3 14:15 simplemente

Voz 5 14:17 estaré muy feliz y muy agradecido a Dios de que no pueda

Voz 3 14:20 a echar una mano también para ayudarnos a conseguir este objetivo increíblemente pues mira disfrutarlo pero sí creme ideó Diego también desgraciado size porque eso puede ser nuestro si Dios quiere y lo somos campeones porque va a haber mucha gente un Feli voy a ver a mucha gente muy feliz eso a mí me hace todavía más feliz Mario

Voz 1501 14:42 yo hago la última que es el hecho mi compañero Alberto Pereiro en la en la sala de prensa y me gustaría hacer también aquí y es el momento más importante de tu carrera como entrenador como jugador has has ganado cosas importantes en tu club el Athletic hay evidentemente sabes esa etapa es es importantísima tu carrera pero ahora que como entrenador este es el momento de estudia este es el momento más importante

Voz 3 15:05 sí éramos lo que sí es el elemento más importante que que voy a afrontar ese mi momento más importante como tal lo afronto pero desde esa responsabilidad esté me da una gran tranquilidad saber que qué voy a competir realizar mañana juega una final con un equipo que me ofrece total y absoluta garantía y estoy muy convencido total había absolutamente convencido de que mañana vamos a hacerlo muy bien íbamos mi convencimiento de que dentro de todos y por supuesto el respeto al rival eh

Voz 1501 15:38 estoy convencido que vamos a ser campeones en la rueda de prensa añadido Álvaro que disfrutar de una cosa lo mañana porque es para disfrutarlo la verdad creo que lo va es un tipo que sabe sabe disfrutar de lo que está haciendo seleccionador muchísima suerte