Carrusel Deportivo último tramo: Primera parte (29/06/2019)

Voz 1 00:00 qué tal saludos buenas noches las once y media las

Voz 2 00:12 Diez y media en Canarias bienvenido bienvenida sea tiempo de radio deporte aquí en la calle

Voz 1 00:16 a ser inauguramos nuestro espacio de Carrusel Deportivo durante los fines de semana Szabo Domingo que va a ser

Voz 2 00:22 pues un poquito más corto bueno un poquito va a ser de una horitas a las once y media de la noche así que vamos a tomarnos lo como si fuese usar deportivo o un chupito de una horita donde te vamos a contar lo más importante por ejemplo de este sábado veintinueve de junio al que les vamos descontando los últimos minutos si sí ahora mismo has puesto la radio y quiere saber lo que ha pasado por ejemplo la Copa América debe saber que Uruguay se ha quedado fuera es lo más destacado de estos últimos instantes de hecho con un penalti fallado por Luis Suárez que deja Uruguay fuera de la Copa América sigue de vacaciones Suárez Cavani Jiménez y compañía Uruguay cero Perú cero el partido que a penaltis ya sabéis que en estos cuartos de final de la Copa América no tenemos eh prorroga ir a Uruguay le anularon justamente eso sí tres goles durante el tiempo reglamentario después de chequear lo con el bar semifinales noche del martes al miércoles dos y media de la madrugada en el Nine irá o de Belo Horizonte en el mismo lugar del Mineiro mazo de hace ya cinco años Brasil Argentina el primero en Copa América desde el año dos mil siete es decir doce años en la noche del miércoles al jueves seguramente la semifinal más floja en Porto Alegre dos y media de la madrugada entre Chile que eliminó la Colombia de James también por penaltis en la noche de ayer frente a pero sin ninguna duda la gran sorpresa pero que fue soleada hace unos días por Brasil Iker en semifinales lo que tener este tipo de torneos por cierto recuerda la mente preclara que se lo ocurrió quitar prórrogas en los cuartos de final tres de los cuatro duelos de cuartos acabaron con empate a cero los únicos goles curiosidades se vieron en el partido de Argentina que está de vacaciones no sueles Luis Suárez lo hemos dicho antes sino también James Rodríguez que es futbolista propiedad del Real Madrid ha dicho tengo veinte días para decidir mi futuro ampliamos enseguida con Antón Meana que fue el que nos contó la noche del miércoles aquí en El Larguero con Yago de Vega la posibilidad de que eso fuese bombazo al Atlético de Madrid y además sub-veintiuno es la gran cita sin ninguna duda del fin de semana mañana veinte cuarenta y cinco en Udine cerquita de Eslovenia en una ciudad de cien mil habitantes se la juegan los Luis de la Fuente mono se la juegan es la gran oportunidad de conseguir un un trofeo que está muy bien valorado hacía tiempo que una selección absoluta de su opinión personal de fútbol masculina no nos emocionaba de esta manera que manera de jugar al fútbol ante Polonia qué manera de saber jugar al fútbol frente a Francia cuando España frente a la selección gala perdía por cero goles a uno después de esos dos grandes partidos toca culminar este torneo tan corto de sólo doce selecciones y en el que era y es tan complicado meterse en semifinales derrotando a Alemania en la final la misma rival del Europeo Sub veintiuno de hace dos años a ver si ahora sí que tenemos revancha o Halen unos años cuando triunfó en la absoluta que lo van a hacer que es el fin de todo esto digamos les vimos hacer internacionales de verdad en aquel europea de Italia pues mañana la cita las entre cuarenta y cinco Carrusel los protagonistas a partir de las once y media de la noche y en seguida estamos allí con Mario Torrejón que está con protagonista antes simplemente un par de cuestiones felicidades a la Ponferradina nuevo equipo de Segunda División A ganó uno cero al Hércules uno tres en la ida y regresa la división de plata tres años después mañana se conocerá el vigésimo segundo y último equipo que compitiera el curso que viene en la Segunda División va a ser el Mirandés o el Atlético Baleares hinojo esto que es gordo hablamos de baloncesto ideó un nombre propio importante el de Nikola Mirotic un NBA asentado cuatro años en el Madrid entre dos mil diez y dos mil catorce y que elegir el Barça lo avanzado de Athletic medio estadounidense que dice que está hecho La Ser te cuenta que el interés existe pero que se debe bajar el sueldo enseguida nos lo amplía a Xavi Saisó once y treinta y tres diez y treinta y tres en Canarias comenzamos

Voz 1804 04:28 esta sintonía que es de las mejores que tiene deportes de la cadena ser bien vale un mundial femenino que para un Mundial de fútbol masculino que para un europeo pasó del año que viene o de un Europeo sub veintiuno es cerrar los ojos los vamos a llevar a Italia España quedan en Reggio Emilia ha jugado en Bolonia llora Le toca in Udine punto más al este cerquita de la frontera con Eslovenia hay un hombre de la Cadena Ser que es Mario Torrejón hola Mario buenas noches hola Álvaro qué tal muy buenas noches a todos desde enero del concepto

Voz 1501 04:55 nación de la selección española que no Udine que efectivamente como contábamos ayer es una localidad muy pequeñita de cien mil habitantes y la mitad que Móstoles por ejemplo para para poner el ejemplo que ayer para que la de esa buena idea muy cerquita ya de de los Alpes Si se ven parques naturales y cordilleras montañosas eh muy elevadas desde las propias habitaciones de los jugadores aquí en este hotel porque si aquí con con poco que te pongas Álvaro hasta casi casi en las afueras del pueblo que con el traspaso está está TAS fuera practicamente así que bueno pues aquí estamos con con una temperatura bastante aceptable ha hecho con los durante el día pero no tienen nada que ver de lo que venimos de presenciar de pasar en Reggio Emilia en Bolonia absolutamente nada que ver estamos hablando de XXXII treinta y cuatro grados a esta hora de la noche en torno al veintisiete veintiocho Se puede respirar sin ningún problema y aquí estamos Hall de de hotel de concentración de la selección española donde un montón de uniformes de chándal de la selección van y vienen de un lado a otro yo ciertamente yo creo que inquietos sin en sin ganas todavía de conciliar el sueño entre ellos muchos jugadores que han cenado muy tarde porque ha terminado la práctica el entrenamiento muy tarde en el estadio del partido bastante bajo por cierto el estadio unos veinticinco mil espectadores todo nuevo en cuenta que hay veinticuatro mil entradas vendidas la sensación va a ser de prácticamente lleno aquí a mi derecha para no faltaban las tradiciones

Voz 1 06:13 por favor tengo a un hombre por hombre

Voz 1501 06:15 sobretodo seguro de sí mismo macho yo yo es algo que que admiro en la gente a la seguridad que tienen lo que hace de de este tipo que tengo al lado que que ya he dicho y repetido muchas veces si lo lo suelo decir conseguida auricular lo voy a decir hoy delante del que sobretodo es fundamentalmente descubierto una buena persona pues aquí está como siempre cumpliendo con la con la tradición sea Manuel de la Fuente o la Luis muy buenas

Voz 1 06:36 buenas noches nuestra es a las once horas

Voz 1501 06:38 de ese minuto de la noche te pregunto casi lo que te preguntado todos los días que que esa seguridad que más trasmitido toda a todas las semanas todos los las jornadas todos los partidos importantes esa seguridad en qué nivel está hoy

Voz 1501 08:05 a Alvaros que yo veía los jugadores salir de del estadio contento del entrenamiento que habían hecho felices de subir al autobús de Benissa Fenar sabiendo que iban a ver a sus familias que hay buen rollo estábamos viendo la el inicio del entrenamiento Álvaro desde donde estábamos nosotros que era muy cerquita el césped sabían las risas del corrillo a nos contará Luis de la Fuente que les ha dicho porque se escuchaban las carcajadas de los jugadores en el discurso que que ha hecho el míster a sigue como como es tradición y como siempre once y treinta y ocho minutos aquí están sintonía del Larguero Luis de la Fuente

Voz 2 08:32 seleccionador Luis de la Fuente buenas noches

Voz 1 08:34 hola muy buenas noches y después se me olvida que le decías a los chicos ahí en esa charla desde ya lo veréis me imagino cuando comemos el Europeo diez lo queda habrá seguramente alguna especia de seguro que ese fútbol no que aparece después en Twitter

Voz 2 08:52 pasa un Insider tal pues aparecerá globos

Voz 1 08:55 qué es lo primero en la has puesto un resultado con instantes de Polonia o no

Voz 5 09:01 no no no yo era aquello había que era una eliminatoria de Copa aquello había que superar ahora mañana hay que jugar para ganar el ex no está final entonces no no hacía nada de momento bueno mañana igual cincuenta una sorpresa pero de momento no hay de momento sólo era estar tranquilos que ese pensaran en una entrenando con calma con tranquilidad relajación oí que estuvieran disfrutando sobre todo disfrutando del momento de queso importantísimo para todos

Voz 1501 09:28 Luis no vale repetiré que el otro día ya los postres contra Francia de esta nuestra final no vale repetir el mismo mensaje tienes que

Voz 1 09:33 claro sí sí si se cambiara su mismo

Voz 5 09:37 te dejo novias el libro que tenemos de notita de estas coces

Voz 1 09:41 a cuántos vídeos has podido haber de Alemania en los últimos días

Voz 5 09:46 entonces noches bueno no sé de de visto diez partidos eso es decir he visto vistos los últimos diez partidos que han jugado a nosotros todo el equipo de trabajo y bueno pues ahora ya digo hay que hacer eso todos los cortes y seleccionando las secuencias queremos mostrar a los jugadores en acciones a balón parado en fin pues bueno no sé muchas muchas mucho tiempo muchas horas sobre sobre de partidos bueno ya sabes pero bueno puesto que lo que se que es que tampoco es una cosa excepcional simplemente que les gusta somos muy detallistas cuidando eso esas situaciones y Nos gusta informa lo en darle la mayor información posible

Voz 1 10:22 jugador en eso la gala zona Luis perdón Álvaro

Voz 1501 10:24 a anormalmente cenaron bastante antes es suben antes a a a hacer todo este trabajo les interrumpir hasta ahora más o menos para que para que se bajen pero hoy no ha dado tiempo no interrumpirte hoy todavía con la tarde no has podido subiera K terminas hoy d'Alba tremenda todo el cuerpo técnico

Voz 5 10:40 bueno no solamente si nos dan las tres

Voz 1 10:45 las cuatro dos dos y IVAs cuatro es cuando te

Voz 5 10:47 estamos habitualmente trabajosa que esta noche otra cosa las tres

Voz 1 10:50 cuatro de la madrugada

Voz 5 10:52 si iba a gente que ahora subimos hay que repasa de aunque hoy es menos carga de trabajo porque ya lo hemos dejado y prácticamente ya todo cerrado esta tarde pero bueno hay que repasar lo que hay que incluir algún detalle nuevo oí si supervisando todo hipotecas dejándolo todo bueno en perfecto estado de revista que diría aquel pues sí más o menos en qué

Voz 1 11:11 son buenos ellos

Voz 5 11:13 pues es un equipo muy parecido al nuestro con un ideario futbolístico que en las últimas años y tiene mucha similitud con con con concepto futbolístico en España son bueno pues pese fundamentalmente en la en la posesión disgusta el juego combinativo tienen también mucha verticalidad has de citan la transiciones son muy rápidas es un equipo tiene tiene cierta similitud con Francia también yo creo que es superior técnicamente bueno voy a decir pues eso tiene es un gran equipo un un equipo muy potente

Voz 1 11:49 no somos mejores

Voz 5 11:51 yo creo que sí vamos yo yo siempre apuesto por mi jugadores pues los jugadores de la selección española por el futbolista español nosotros tenemos una chispa un talento natural que eso es ese lleva no se lleva eso viene de serie y es verdad que hay muy poco futbolistas muy pocas escuelas en el mundo futbolísticas que que tengan el talento natural que tiene el futbolista español

Voz 1 12:14 ya les has dicho a los chicos en once

Voz 5 12:16 no no no mañana mañana por la tarde dar podramos al máximo casi casi casi antes de Al límite claro

Voz 1 12:23 por último si ha funcionado los los últimos dos partidos que han sido un escándalo imagino que tocar vamos a tocar nada

Voz 5 12:30 bueno vamos a ver siempre y es susceptible todo como comentaba un hoy de mejora entonces vamos a intentar hoy ya después del antes de entrenamiento tenía una idea después de entrenamiento la refuerzo pero viendo un poco esas sensaciones de ver al futbolista ha reforzado la idea que teníamos sí sí sí sí sí sí estoy más tranquilo o no la decisión la tengo tomada tenía una una duda durante estos un par de días antes pero yo creo que ya está

Voz 1 12:56 pero esta decidida ya España puede jugar mejor al fútbol de lo que ya lo ha hecho en los últimos partidos es posible decir presupuesto que sí por supuesto que sí por supuesto

Voz 5 13:04 estoy soy un ferviente convencido de que todo es mejorable en trabajos siempre aporta mejora ahí en la medida que van pasando las jornadas entonces es más haciendo equipo nosotros es que el inconveniente que tenemos en la selección son la falta de tiempo entonces a nosotros en la media que ibas van transcurriendo jornadas los partidos pues el equipo va ya va asentándose vaga a conociéndose mejor bueno pues pues haciendo grupo equipo oí eso es la única manera que pasen los días si tuviéramos la suerte de poder estar dos meses yo te garantizo que el tercer mes esto parecería de verdad un un auténtico equipo en ese sentido

Voz 2 13:40 hombre ya lo parece no después de pollo y concentrado

Voz 1 13:43 es una es ese pero

Voz 2 13:46 hombre ya lo parece eh sí bueno gracias

Voz 5 13:48 no sé la verdad que los jugadores son tan buenos es que como combatimos el handicap del tiempo pues con el talento que tienen estos jugadores que captan todas las ideas mucho más rápidas y además luego las interpretan y las ponen en práctica

Voz 1 14:00 cuántos estos jugadores te vas robar Robert y no el año que viene la Eurocopa

Voz 5 14:04 pues mira eso ojalá fueran muchísimos primero porque

Voz 2 14:08 digo porque sitúa a dirigir al equipo en los Juegos Olímpicos claro no iba a ser urbanos a los Juegos Olímpicos a si da horror lo llega la mayoría te barroco

Voz 6 14:15 bueno o eso habrá que verlo no me aparte

Voz 5 14:18 no no puedo yo mira yo además tuve la cultura de entrenador de de cantera he trabajó muchos años en la base de clubes de tanto desde el Atlético Sevilla el es el proceso formativo Ésa es una parte primordial los a nosotros estamos para formar jugadores especial cómodo como concepto principal para el equipo mayor en este caso la selección absoluta son futbolistas que yo soy muy cortito de periodo de tiempo van estar unos muchos en en la selección absoluta y eso es la mejor noticia para el fútbol español y para la selección española había dos concretamente

Voz 1501 14:53 te Álvaro este esta sintonía Larguero que ha sido Fabián Ceballos que abiertamente han dicho en las dos cosas de Luis es el momento que tienen cuerpo hoy tienen edad para hacer eso no para es es una cosa recordemos detrás de otros a terminan la Eurocopas ojalá pudiera ser que llegan muy alto incluso la final y apenas Diez días después comienza los Juegos Olímpicos sí

Voz 1 15:13 seguro la disposición de los jugadores es esa porque además es que se lo merecen porque se lo han ganado pero se pueden hacer las cosas

Voz 5 15:21 no es una locura no no no mira cuando tienes motivación y ahí tienes ganas y espíritu e ilusión superas cualquier contratiempo yo el único contratiempo que puede ser es el plano psicológico que es verdad que una Eurocopa desgasta muchísimo pero también es verdad que un futbolista un deportista de élite se recuperan en poco tiempo psicológicamente y físicamente pues más todavía y estoy seguro que lo quiera que que estén en perfectas condiciones entonces que estén en disposición de poder ayudar a la selección española en ese evento tan importante también

Voz 1 15:54 nota acordarás míster pero el año pasado antes preparando la entrevista el año pasado el veinticinco de julio cuando te nombran seleccionador sub veintiuno que hicimos una entrevista que en el Larguero utilice yo Nos contaste que Fabián Mayoral Ceballos estos futbolistas eran proyectos de futbolistas ya son futbolistas ya no son proyecto

Voz 5 16:16 tienen que todavía tienen mucho margen de mejora yo también eh reitero que no han tocado techo los mejores Ceballos nueve Borja Mayoral eh K etcétera etcétera En no sean está por venir o sea todavía están en proceso de formación y todavía tienen muchísimo más genuinamente mejore y seguro que con estas cubrir de lo de los años pues lo va a alcanzar pero estamos viendo todavía la mejor versión de toda esta generación

Voz 1 16:45 las dos últimas forme parte dejó la última para Mario en alguien te ha dicho oye si ganamos mañana igual en un futuro a medio largo plazo igual eres el ex seleccionador nacional absoluto quiero decir porque el trabajo que está haciendo en este Europeo está siendo encomiable increíble y todo el mundo lo está reconociendo dentro y fuera

Voz 5 17:03 mira que de verdad desde el corazón yo me conoce yo no me gusta vender humo no pienso en eso en absoluto yo soy una persona que he ido camino pasito a pasito haciendo mi camino llora estoy

Voz 2 17:17 única exclusivamente centrado

Voz 5 17:19 en terminar este esta Eurocopa Isère campeones y luego inmediatamente después me pondré a pensar en los partidos de septiembre que tenemos de que empezar la clasificación de del siguiente europeo y cuando correspondan por supuesto en en en un evento tan importante como son los Juegos Olímpicos que es lo que tengo controlado y puedo maneja lo además de verdad lo digo desde el corazón no interesa y además extendí te digo la sección ahora mismo está en las mejores manos que pueda estar planteados aprovecho para dar permíteme ya termino con esto darle otra vez que siempre que pueda lo haré un fuerte abrazo a Luis Enrique y un saludo toda mi fuerza porque es una persona que descubierto en la Federación y me parece un una persona vamos unos valores extraordinarios

Voz 1501 18:01 estoy estoy de todo lo que ha dicho Álvaro y además añado que Luis de la Fuente está exactamente en el lugar en el que quiere estar otra cosa es que la vida le por otro lado un tiempo

Voz 2 18:10 entró justo en el sitio donde quiero estar por eso he dicho medio largo

Voz 1 18:12 ha dicho a corto plazo en ningún momento y por último míster has hecho alguna apuesta prosigan mañana mismo alguna promesa

Voz 6 18:20 no comida no

Voz 7 18:26 la verdad es que no simplemente estaré muy feliz y agradecido a Dios de que que

Voz 5 18:33 nos pueda echar una mano también para ayudarnos a conseguir este objetivo visiblemente pues mira disfrutarlo pero soy creme ideólogo también del brazo seis porque eso puede ser nuestro si Dios quiere y lo somos campeones porque pues porque va a haber mucha gente un Feli voy a ver a mucha gente muy feliz y eso me hace todavía más feliz Mario

Voz 1501 18:55 yo hago la última que ha hecho mi compañero Alberto Pereiro en la en la sala de prensa y me gustaría hacer a también aquí y es el momento más importante de tu carrera como entrenador como jugador has has ganado cosas importantes en tu club el Athletic hay evidentemente sabes

Voz 8 19:11 esa etapa

Voz 1501 19:12 es es importantísima tu carrera pero ahora como entrenador este es el momento de ese es tu día este es el momento más importante

Voz 5 19:18 sí sí sí

Voz 7 19:19 éramos lo que sí es el

Voz 5 19:24 el evento más importante que que voy a afrontar ese mi momento más importante ir como todo lo afronto pero desde esa responsabilidad una gran tranquilidad saber que qué voy a competir a realizar mañana juega una final con un equipo que me Utah garantía y estoy muy convencido total y absolutamente convencido de que mañana vamos a hacerlo muy bien íbamos mi convencimiento de dentro de todo y por supuesto el respeto al rival

Voz 9 19:50 es que estoy convencido que vamos a ser campeones en la rueda de prensa han Álvaro que disfrutar de una cosa como lo de mañana porque es para disfrutarlo la verdad ICREA es un tipo que sabe sabe disfrutar de lo que está haciendo seleccionador muchísima suerte

Voz 1804 20:04 venga muchas gracias a vosotros un abrazo para atender la llamada

Voz 2 20:08 ley Carrusel deportivo como en todas las previas doce menos diez once menos diez en Canarias enseguida vuelvo contigo Mario indirecto con el seleccionador sub veintiuno sin ninguna duda en sin ninguna duda el momento crucial de de este fin de semana mañana veinte cuarenta y cinco enseguida vuelvo contigo pero está por ahí Bruno Alemany no la Bruno muy buenas

Voz 0301 20:25 hola Álvaro muy buena ya le hemos preguntado al

Voz 2 20:27 Mister que tiene es Alemania que es un equipo muy parecido a España pero socios que están escuchando y están diciendo pero qué jugadores tiene hay alguno conocido

Voz 0301 20:35 sí bueno de hecho tiene jugadores que van habitualmente con la selección absoluta como es el caso de está el central que juegan el Bayer Leverkusen es una habitual de la selección alemana Hay uno de los jugadores más importantes también de de esta selección de realmente que vayan de manera habitual con la absoluta tampoco hay hay muchos más igual la mayoría son futbolistas que están destacando mucho sobre todo en la en la Bundesliga y luego tiene a jugadores que están sorprendiendo

Voz 10 21:05 es puramente en este torneo Álvaro

Voz 0301 21:07 en Wall Sumit el delantero de Burgos Friburgo ha hecho una mala temporada tras un equipo de la parte baja de la clasificación pero bueno que el hombre lleva siete goles a es un delantero que es un delantero tanque de los alemanes de toda la vida nada que ver con Bierhoff para que la gente sea ya sea da da una idea un falso nueve pero que que está viniendo un nivel impresionante apartado golazos llevaba insisto siete goles en en este torneo y luego tiene un centro del campo que realmente está funcionando muy bien con Da Hun el futbolista de del Borussia Dortmund firmando un gran torneo Neus House el jugador centrocampista del Gobierno mención alto al que también está jugando a gran nivel y de hecho hay varios de los equipos importantes de Europa que se han interesado por el futbolista del después de

Voz 10 21:49 lo que está haciendo en este torneo favorito

Voz 0301 21:53 Javi España está dando una selección que tiene a Fabiani hace Bayos en el nivel que están los jugadores de del Nápoles y del Real Madrid respectivamente creo que tiene que ser favorita en un torneo como éste además tendría Álvaro que Alemania ha sido la más regular durante todo el torneo ha bien siempre bien pero los puntos álgidos de fútbol de verdad de este Europeo Sub veintiuno nos ha dejado España y confiamos en que mañana vuelva a tener la claros

Voz 2 22:17 Carrusel en directo Dani Garrido y todo el equipo bares Gabilondo Axel Torres Álvaro Benito obviamente también con Bruno Alemany en la narración de Jacobo bucea y Mario Torrejón un abrazo Brown hasta mañana

Voz 0301 22:27 otro Álvaro estábamos y seguimos

Voz 2 22:30 un poquito en las historias de estos futbolistas sub veintiuno que desde luego están a punto de hacer historia en Italia España busca el quinto Europeo Sub Veintiuno

Voz 1804 23:36 a siete minutos para que llegamos a las doce de la noche a la carrera nos quedan cosas por contar por ejemplo lo de Mirotic que liquide el Barça seguido nos va a contar Xavi Saisó y también la situación de Jamis el miércoles por la noche en el Larguero aquí Antón Meana contó de la posibilidad de que recalara en el Atlético de Madrid ayer Jamis dijo que ella se vería su futuro y que tiene veinte días para decirlo pero enseguida cierro con Mario Torrejón ya no sabes

Voz 2 23:58 dado un poquito las claves del partido también el míster

Voz 1804 24:00 Luis de la Fuente pero estamos hablando de un ramillete de futbolistas que

Voz 1 24:04 a llevan juntos un mes y también sus familias

Voz 2 24:09 llevan tiempo juntas hay en Italia siguiendo al equipo Bolonia Reggio Emilia ahora también en viene creo que está por ahí Miguel Merino que es el padre de Mikel Miren uno de los futbolistas de la sub veintiuno también a María José Pérez que es la madre de Jorge Meré que creo que está por ahí hola María José muy buenas

Voz 10 24:25 hola buenas noches que estás en Udine verdad estamos donde no se dice lo mismo acompañándoles todo lo que puedo

Voz 2 24:36 más nerviosa la madre o el hijo

Voz 10 24:40 yo creo que la madre madre Jorge tiene bastantes menos igual lo tiene con seguridad confianza el segundo que yo o al menos es porque yo igualdad pero desde luego no lo veo confiado en que lo van a ser a trabajar luego calor

Voz 2 24:58 Comoras encontrado en no sé cuántas podido hablar con él pero goles encontrado que las dicho con dos absorbida la habitación

Voz 10 25:05 bueno pues no es lo que les digo siempre es que que es lo que tiene que hacer es demostrar lo que sabe lo que están acostumbrados a ya ya tiene tabla que ya ha salen oficinas lo que tiene que hacer es que muchos no yo no no con propuestas y hasta el rabo todo esto hay que luchar hasta el final el árbitro porque porque El Mundo partidos complicados e Katia muchísimo la situación recelosos así que le deseo que sean ellos mismos que trabajen de que esté coges de que que puede salir con esa mentalidad confía plenamente en este equipo lo que les digo a mi hijo siempre Chipre exceso que trabajen que ha estado luchando desfallecer porque bueno casi sabe lo que puede ocurrir pero aunque recoger a lo que ocurre cuerpo luchar todas ellas creo que se paseado por otros eso es lo que tienen que hacer

Voz 2 25:59 habéis hecho piña entre los familiares

Voz 10 26:03 sí claro por supuesto por supuesto aquí estamos todos bueno estamos nerviosos estamos muchísimas ganas de que todo salga bien pero no lo servir a nadie porque todos estamos ahí pues el que va a salir detalle tiene que se basta que aledaña nos nos dejó hay común a sabor de boca porque podíamos conseguirlo y Donna pequeños detalles sustancias pero este año va a ser una hermoso ella seguros que llevamos la Copa

Voz 2 26:32 pregunta Armería José a qué te dedicas porque hablas de tal manera que igual puede ser comentarista en un futuro no nuestra que quiero decir ya ya me había dicho Mario Torrejón que quiere súper maja que que habla por los codos a qué te dedicas

Voz 10 26:47 es no bueno haría felices a Acor sugería el Principado de Asturias desde entonces

Voz 18 26:52 sí

Voz 10 26:55 buenas notas nacional mucho con la gente es un poco como antes pues a veces no siempre hacer

Voz 2 27:08 para el padre de Mikel Merino que es Miguel Merino nada Miguel

Voz 18 27:11 hola qué tal

Voz 2 27:14 la misma pregunta estamos con la madre de Jorge Meré con con María José está más nervioso el el Padre el hijo

Voz 18 27:21 bueno no sé yo la verdad que que que el día uso yo creo que ahora mismo pues bueno hasta que no empiece hasta que no se saltaba el partido pues no querría son dos al menos a mí no me pero es una lo lo intento ver de la manera más más normal

Voz 2 27:40 os conocéis entre vosotros

Voz 18 27:43 si nos lo hemos tenido la suerte

Voz 19 27:47 de de incidir en el Europeo en Grecia puede he y luego en el que también

Voz 18 27:58 en Polonia y la verdad que que sí que nos conocemos todos lo hemos visto y hemos hecho una buena relación

Voz 2 28:06 en Miguel cuántos familiares porque estaba preguntando habría José que sois una piña porque me imagino que habéis estado acompañando al equipo encima estamos hablando del mes de junio que es un mes también muy de vacaciones finales de junio hay paritaria Bolonia Región Militar o cuántos familiares pop podéis vais juntos también a visitar monumentos a cenar fuera Juan cuántos podéis ser

Voz 18 28:26 bueno pues ahí ahí nos vamos cada uno por nuestro aire es decir que no campos en los hoteles encontramos a nuestros hijos pero luego cada uno hace poco la vida pues lo porque bueno cada uno las vacaciones porque al final todo el mundo una buena algunos la ahí está muy poco donde están los chicos que iban a visitar y ahí es donde bueno pues bueno es bueno cada uno nuestros planes lo mismo lo que sí

Voz 2 29:06 verdad es que Italia es un buen sitio para visitar de todas maneras tú cuánto tiempo llevas allí

Voz 18 29:10 pues yo llevo desde que no tiró la verdad que que el todo llevamos tres de tres somos estados

Voz 2 29:19 ahí están todos aquí en Italia llevas desde el principio llevarlas dos semanas

Voz 18 29:22 sí sí sí sí sí en los tres campeonatos estamos del principio y bueno la verdad que nos ha ido bien Bolonia no conseguir si lo conseguimos ganar en el campeonato pero este año yo creo que que toca hiciera tipos a superar chufa o y yo creo que ahora pasa un poco como un poco como a España en el Mundial que ganó el partido y a ver si conseguimos lo tengo que hicieron el partido del campeonato pero luego conseguir la victoria

Voz 2 29:52 María José tú también llevas el primer partido a las dos semanas en Italia

Voz 20 29:56 sí sigue ya ayudé trece de junio de la que estamos

Voz 10 30:01 bueno corriendo todos los lugares ya se prefiere junto al principio además a quedarnos estamos lo dejó que lo estaba mucho así

Voz 2 30:13 cosa que tú tienes el billete de vuelta tú tienes el billete de vuelta para el uno de julio donde había sacado antes en ningún momento

Voz 10 30:18 sí sí sí sí de hecho jugando a veces me decían pero bueno y como no sabe tampoco queda si hiciera pasar yo te vamos a llegar a la final y además estoy convencida de que vamos a nadie porque él pudo hacer el qué el presidente hasta el mismo Vigo y además lo vamos con la Copa

Voz 2 30:39 vaya descubrimiento el de la madre de Jorge Meré que barbaridad María José y que haya muchísima suerte mañana vale algo antes

Voz 10 30:47 muchísimas gracias muchas gracias si Alá lo bien haya ido

Voz 2 30:53 un beso adiós María José si mañana gana España la llamamos gracias también Espido va a Miguel nada que haya muchísima suerte mañana

Voz 0301 31:01 a ver

Voz 10 31:06 a los y los chicos tiene suerte te acompaña

Voz 2 31:09 un abrazo Miguel adiós muchas gracias a las doce minutos de la noche las once minutos en Canarias cierro contigo Mario paparazis una faena

Voz 1804 31:18 de ahí dentro los jugadores el míster una balsa de aceite que es lo que escribe desde aquí

Voz 1501 31:24 esto lo ha fomentado al propio mister es si él se hubiera puesto estricto con las normas desde un principio yo creo que hubiera amargado la concentración de los futbolistas si no sería esto lo que tú dices La balsa de aceite llevó el rollo que hay aquí es verdad que ya son muy buenos que jugando al fútbol entiende como Los Ángeles que es un grupo que se lleva muy bien entre ellos que hay muy buen rollo pero esto es fundamental esto que sido escuchado ahora de las familias es que es fundamental y han estado constantemente verdad que han hecho mucho turismo de esa suerte no de de de poder hacer turismo en un país fantástico es Italia pero han estado muy muy cerquita de los suyos que eso para ellos es fundamental en una concentración te alarga es fundamental es básico para que la convivencia funcione y ahora mismo de hecho bueno María José

Voz 8 32:01 hay Miguel hace nada poquito ratito ganar

Voz 1501 32:04 abandonado este este hotel todavía quedan algunas mesas por aquí en la terraza con algunas familias si futbolistas y hablando con ellos porque no ganas nada haciendo que esto sea un una fortaleza ni un castillo inexpugnable es mejor que sea así mi parte egoísta esto fantástico porque así estás muy cerca de ellos empatizar con ellos tus sus

Voz 1 32:28 los árbitros son casi los tuyos es una maravilla trabajar

Voz 1501 32:30 ha ido de las Familias también deja que te cuento un par de cosas antes determinar unas que están todos sanos evidentemente yo intuyo algún cambio en defensa como el partido frente a Francia e no la quería decir al míster no sólo va a decir hasta mañana a eso de las seis y media por ahí pero intuyo que Jorge Meré precisamente es una pieza muy importante pese a entrar en la en la defensa ya veremos si si es así y otra cosa más este como todos los campeonatos Si ganas pues esto tiene premio lo que pasa que la situación de la Federaciones es la que es ahora mismo y ayer te decía decía Yago E con Ceballos que habían tenido una reunión con Luis Rubiales justo antes de empezar el larguero o terminó la cena bueno esa errónea lo que se habló aparte del ánimo de decir que están aquí para para lo que necesiten etcétera etcétera se habló de las primas eh el Luis Rubiales hizo ayer de del padre que la enseña alijo la nómina para que sepa lo que hay dijo no te sube la paga porque esto lo que cobro pues más al menos es lo que hizo ayer uniones dijo que que la federación no está Boyan tener dinero que que están luchando contra la herencia de lo que de lo que era la el régimen anterior sólo es así Luis Rubiales cree cree que el la culpa es de del régimen anterior y que ahora mismo los recursos escasean y no como antes que que parecía quedarse nadaba en la moda en la en abundancia en en la Federación Española de Fútbol las primas son escasas y a mí me han hablado de que la prima por ganar el campeonato mañana es de seis mil euros por cabeza lo cual es muy poco para futbolistas de ese nivel verá que tienen un sueldo por estar aquí etcétera una una pequeña paga por estar aquí cada día de concentración etcétera Pero seis mil euros te puedes imaginar hemos hablado de cifras de selecciones de de clubes es donde nada que ver con esto es poquísimo ah y también el casi fijas para los Juegos Olímpicos ha sido prácticamente anecdótico nada por clasificó a la final hice la ganan repito la cifra de seis mil euros y este año no van a poder tener el reloj que suele ser habitual de como conmemoración porque porque es mucho dinero es así los futbolistas lo han entendido saben perfectamente que lo que están aquí esa ganarse el prestigio ya ganar un campeonato que es fantástico para ellos a ganar la quinta Eurocopa para España eso habla también mucho de la comunión que hay aquí entre el presidente y los directivos los jefes de delegación los futbolistas los capitanes etcétera que podía ser más seguro que les hubiera gustado a todos que que el premio fuera mayor seguro también pero que lo asumen y que lo que quieren mañana ganará la Eurocopa para para España hay para seguir maravillado al mundo