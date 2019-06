Carrusel Deportivo último tramo: Segunda parte (29/06/2019)

Voz 2 00:00 la última podemos saber algo de su futuro

Voz 3 00:07 no sé no sé no sé todavía tengo veinte días un mes para ver qué pasa

Voz 1558 00:13 han tome ahora buenas noches qué tal buenas noches era a las palabras de James ayer después de la eliminación de Colombia que se queda fuera de la Copa América recopilamos un poquito cómo está la situación de James porque la opción del Atlético de Madrid hay peros propiedad del Real Madrid a pesar de que ya lleva un tiempo en el Bayern de Munich cedido es uno de los culebrones del verano puede serlo

Voz 0231 00:32 si esta frase va un poco en la línea de la información queda esta semana en el larguero y en Carrusel Deportivo James tenía un acuerdo avanzado con el Nápoles que está detrás del que leyera Ancelotti pero él dice que tiene un mes de margen que está esperando que tiene eso un mes para pensárselo porque como se va de vacaciones no tienen obligación de incorporarse a la gira de su club que ahora mismo es el Real Madrid Il en ese mes le gustaría escuchar al Atlético de Madrid le gustaría que el Atlético de Madrid de verdad fuera por él le pusieron oferta encima de la mesa potente él pudiera decidir el equipo de Simeone si a James Rodríguez por lo que yo sé a igualdad de ofertas prefiere jugar en el Athletic en el Nápoles sólo que ahora mismo es más real lo del Nápoles que lo del Atlético pero él necesita tiempo ese mes que el dicen la respuesta para verse

Voz 1558 01:20 de verdad el Atlético de Madrid tiene posibles

Voz 0231 01:23 he de hacer una oferta importante

Voz 1558 01:26 y enseguida te vamos a escucharla la despedida que le han hecho a Cuba a nuevo futbolista del Madrid aunque va a empezar en el en el Castilla que lo han hecho allí en Japón pero más allá de James me imagino que un fin de semana un poquito parada la situación on respecto a posibles llegada de futbolistas su salida

Voz 0231 01:41 sobre todo en salidas que el Madrid ya lo tiene encauzado ayer hacíamos la lista de los cuatro que estaban en la pole position lo de Theo a Milán lo de Kovacic a Londres lo de o de llegar a San Sebastián lo de Errol de Tomás a Lisboa son los cuatro nombres que Madrid ha cerrado esta semana y luego durante los próximos siete días de lunes a domingo de la semana que arranca el lunes se va a intentar acelerar algunas salidas sobre todo la de Ceballos para que el internacional

Voz 1558 02:08 XXI no empiece la pretemporada con cine

Voz 0231 02:11 en Zidane y luego en el tema de los fichajes lo contó antes que nadie en esta radio Mario Torrejón el Madrid espera un poco para reforzar el centro del campo en el mes de agosto yo sí quiero ver cómo respira la próxima semana con el tema James quiero ver si se enreda mucho el tema James durante el mes de julio que comenta Zinedine Zidane durante la pretemporada no porque se vaya a quedar sino por ver si le hace gracia que el Madrid se lo pueda vender al Atlético

Voz 1558 02:36 sería un operación cuanto menos extraña de un jugador

Voz 0231 02:39 tan bueno como James Rodríguez la sensación de que el Madrid está fichando bien aunque pagó a lo mejor mucho dinero por Jobbik vendiendo muy bien más de cien millones ya ha ingresado el equipo blanco entre los Llorente de Tomás y compañía a la espera de que salgan jugadores potentes no sólo James también parece que va a salir Gareth Bale

Voz 1558 03:00 que parece que estamos en una calma tensa de que no pasa nada que estamos en verano sí pero la semana que viene ya vuelven a algunos equipos de hecho el Atlético de Madrid vuelve al trabajo el jueves y en menos de lo que pensamos hasta el Real Madrid rumbo a Estados Unidos donde va a pasar unas cuantas semanas para cerrar mira vamos a escuchar esto corresponde

Voz 4 03:15 la despedida que le han hecho

Voz 1558 03:18 en el Tokio Fútbol Club a cubo

Voz 4 03:26 luego futbolista del Real Madrid la locura bueno

Voz 1558 03:28 es un problema que en principio va a jugar en el Castilla no Antón

Voz 0231 03:31 sí es el galáctico de Raúl el fichaje estrella para el Castilla de Raúl González Blanco que va a hacer la pretemporada con el primer equipo que va a estar cerca de Zinedine Zidane pero que viene para crecer para jugar a las órdenes de Raúl un jugador que lo ha hecho bien en la Copa América los que han visto en los partidos de Japón destacan el papel del joven futbolista del Real Madrid que tenía oferta del Barça lo contados ante Ovalle y que al final el Madrid le paga un sueldo de joder el primer equipo les promete que tendrá contrato con la plantilla a medio plazo pero que va a eso competir en Segunda División B y aprender a las órdenes de de

Voz 1558 04:06 Paul abrazo Antón hasta mañana hasta Mañero grandón nos vamos a Brasil y Copa América

Voz 5 04:13 otro tú

Voz 7 04:32 yo creo que nunca

Voz 1558 04:43 esta es la narración de América TV de Perú después de la clasificación frente a Uruguay para una selección como Perú de Salvador Salvador de Bahía es donde donde ha disputado ese partido donde ha pasado la selección de Perú frente a la de Uruguay se queda fuera por lo tanto al igual que ayer la colombiano James hoy la Uruguay de Luis Suárez y compañía está allí un hombre de la Cadena SER Javi Sánchez Javi muy buenas

Voz 1622 05:07 qué tal Álvaro como estar uno están noches como la has vivido desde allí porque Uruguay era una de las principales favoritas y se queda fuera

Voz 8 05:14 sí así es una de las principales favoritas yo creo que ha hecho un partido más pero bueno bastante acorde quizás con el último que hizo en Chile pero si nos ven nos fijamos en los primeros eh jornadas era una de las favoritas son solvencia goleaba incluso que bueno ya estamos aquí en en la zona me está esperando a que salgan a los jugadores pero sí sorpresiva yo diría incluso esta conspiración de Perú

Voz 1558 05:35 eh estuviera unas imágenes que me está pasando José Palacio de González de Luis Suárez

Voz 1622 05:41 casi sin poder tenerse en pie llorando por el penalti fallado por la eliminación antihuelga ha pasado para y Luis Suárez algún futbolista de Uruguay o todavía no

Voz 8 05:49 hoy todavía no ha salido nadie Álvaro estamos pendientes de que salgan andando los juegos de Uruguay como los de Perú pero si yo también he visto esas imágenes Si bueno en la cara de desolación de Luis Suárez podía imaginar es el auténtico referente el auténtico líder de esta selección cobra primero le penalti lo falla además los allá yo creo que la parada de pero cayese es buena pero el penalti no está bien cobrado pero hoy la la la palabra ya me gusta no ahí al lado izquierdo donde hace daño los porteros Pedro adivinen lo para bien

Voz 1558 06:20 eh aprovechó que te tengo ahí que ha seguido especialmente a la selección colombiana porque es cierto que esa primera semifinal entre Brasil y Argentina uno podría pensar que se podía producir no que sean los dos rehacer y a las principales favoritas las dos más llamativas al menos a nivel europeo pero la eliminación hoy de uruguayos una sorpresa Illa de ayer de Colombia también es una sorpresa ha habido muchas criticas sacar los giros y al equipo cafetero después de haber caído eliminado

Voz 8 06:43 critica eso como tales a aquellos no las críticas han venido más sobre todo bueno pues ese último quinto lanzamiento que lo tira Dehesilla si un jugador sin apenas recorrido en la selección primera Copa América que disputa estando Sonata ahí en la nómina las críticas son sobre todo porque no tiene Duan hay quien dice que fue el propio que a Jo te sigue levantó la mano dijo ayer lo tiro yo ahí fue pero críticas sobre todo al al partido por decir algo que que jugó ayer con vida porque fue bastante malo

Voz 1558 07:15 si hay algún testimonio interesante de aquí a las doce y media de la noche en esa zona mixta donde se ha disputado el partido donde un hombre de la Cadena Ser lo contamos sino hoy a partir de mañana un abrazo Javi

Voz 6 07:25 la aquí estaremos doce y trece ningún hayan acertó con la fecha del fin del mundo

Voz 9 07:33 ningun Jo Away va a dejar de funcionar

Voz 10 07:36 Nuestros productos Huawei podrás seguir actualizando todas las servicios de Google como por ejemplo Google Play o Gmail que ahora que te han puesto en lo peor que estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy conjugado ahí

Voz 2 07:47 buenas noches en el sorteo del soldado del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 1558 07:59 diez mil trescientos cincuenta

Voz 11 08:03 sería veintisiete así mismo

Voz 2 08:06 otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultarlos en juegos once punto mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldo del fin de semana buenas noches que me muerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumpla

Voz 1558 08:28 escapar y el gran Xavi Saisó las Saisó ola buena noche puede ser el bombazo del verano en caso de que Nikola Mirotic acabe recalando en el Barcelona lo avanzaban hoy desde Estados Unidos lo hemos podido confirmar aquí en la Cadena Ser que el interés Xavi existe

Voz 1982 08:44 sí sí el Barcelona confirma el interés por Niko Mirotic un gran interés diría añadiría yo además el club estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el jugador fuera el mejor pagado de de Europa pero ahí está el dato eso supone bajar de los doce millones y medio que cobra ahora en el año a unos cuatro millones aproximadamente de dólares en España sería un contrato por por cinco temporadas podría incluso sustituir a Singleton y como bien decías Álvaro en Estados Unidos dan la operación por por hecha pero el Barcelona de momento sólo confirma ese interés confirma las los contactos con con el con el jugador no incluso se habla de que Utah Eurea ofrecido cuarenta y cinco billones por tres temporadas in Niccolo habría rechazado no vamos a ver qué que suceda pero ha sido a qué sucede perdón pero ha sido una noticia que ha tenido mucho impacto a lo largo del día incluso en Twitter ha sido tendencia mundial el nombre de de Niko Mirotic por toda esta historia de volver a Europa volver al Barcelona

Voz 1558 09:47 sería una gran noticia para la Liga española sería una gran noticia para el baloncesto europeo porque tampoco estamos hablando de un jugador que esté ni muchísimo menos retirada tiene veintiocho años juega en una franquicia importante de la nevera como los Bucks además una cuestión que lo estamos hablando antes en la redacción y es curioso hay algunos lugares hay algunos deportes donde se sabe sin necesidad de tener que preguntarlo y que te lo filtren y que te lo cuenten los sueldos de de los deportistas por ejemplo sucede en el tenis donde se ve claramente lo que gana uno porque están publicadas y son oficiales las ganancias también en Estados Unido eso es algo más habitual pero estamos hablando de que allí gana o podría llegar a ganar incluso de su oferta de Utah a la que tú mencionaba Xavi quince millones de dólares aquí en Europa para que se hagan una idea Xavi el oyente de Carrusel el el que más cobra en Europa cuánto puede cobrar cuatro millones Figo

Voz 1982 10:37 sí es es es Betts que estaba aproximadamente en cuatro millones

Voz 1558 10:42 es una tercera parte

Voz 1982 10:43 claro claro osea esta es para mí este es el quid de la de la cuestión para que si el jugador tiene muchas ganas de devolver a o peor aún motivo que se pueda escapar pues cualquiera quiera venir pues bueno pues tendrá que rebajar sustancialmente ese ese dinero no porque sí que nos han dicho desde el Barcelona que ellos van a hacer el máximo esfuerzo económico para que pueda ser el mejor pagado de Europa pero claro ser el mejor pagado Europa no son doce o quince millones de de dólares son cuatro Inés tiras mucho pues pueden ser cuatro y medio cinco no pero pero poco más no queda

Voz 1558 11:18 sería un bombazo brutal lo contaremos aquí en la SER un abrazo sabe

Voz 1982 11:21 un abrazo hasta luego estamos también pendientes del boom

Voz 1558 11:24 el de velocidad de la nueva prueba de que se está disputando que se va a disputar este fin de semana Zafraj Mela Chércoles a Lamela

Voz 1176 11:30 ese rajadas Álvaro bueno no te Honda uno Holanda

Voz 1558 11:33 sin por cierto que estábamos hablando también antes en la reacción ya les hace unos cuantos años ya se cambiado el domingo yo me acuerdo yo en mi adolescencia y en mi juventud a siempre las carreras los sábados

Voz 12 11:43 sí es el último sábado era el último sábado del mes de junio ahora es el último domingo del mes de junio hubo un año que no fue ni en junio ni siquiera

Voz 1176 11:54 a mí me sí creo Julios fue el primer domingo de julio sea a tomar por saco las traía desde hace años se celebra el dominio bueno es así son las carreras en el resto de citas

Voz 12 12:08 si Tamerlan echa soy por temas de de audiencias televisivas principalmente

Voz 1558 12:14 es malo que la gente ve mal la televisora domingo con Cougar tardar otra pole más en Moto GP

Voz 12 12:21 es la tercera eh la tercera de lo que va de temporada con solo veinte añitos consiguió la de Jerez consiguió la de Montmeló las hileras de ante la de Holanda de esa es cuando que es un piloto Lovato consiguió tres poles en las ocho primeras carreras del año dos mil trece Marc Márquez

Voz 1558 12:39 además seis hallamos el nivel

Voz 12 12:41 él de lo que está consiguiendo fue cuarta no es cierto que el Gobierno ha conseguido también es cierto que marque centros estaba en el equipo oficial Honda él está en un equipo satélite de Yamaha mucho más de lo que está haciendo el francés además se demostró que también muy buen ritmo lo mismo que el segundo de la parrilla ellos dos están un pasito por delante de los demás segundos que ha terminado cuarto primera no ser clasificado en lo que va de temporada en la primera fila de la parrilla porque tercero ha sido Alex Rins carrera abierta la de mañana complicado dar un pronóstico para la victoria el año pasado ya auténtico carrerón en grupo que ganó más que mañana igual estrena el casillero de victorias mundialistas en Montmeló hace dos semanas ya estrenó el de los podios del chaval el interés novatos capaz también de conseguir su primera victoria por cierto que quinto ha sido Joan Mir que que de los cinco primeros el más veterano de todos es que con veintiséis años eso te habla del cambio generacional que está experimentado

Voz 1558 13:44 el voto de los últimos tiempos de hecho Valentino Rossi fue décimo cuarto Dovizioso que teóricamente es el principal rival de Márquez para conseguir el Mundial fue undécimo de Moto2 y Moto3 algo a destacar

Voz 12 13:55 sí es la primera que consigue su andadura mundialista un apellido ilustre hijo de Wayne Gardner campeón del mundo de quinientos con el mejor de los españoles y el líder Alex Márquez cuarto de Moto3 pole para Antonelli con Aaron Canet noveno con el mejor de los españoles así Karel mañana puede defender liderato le tocará remontar es el resto de las pilas puedo hacía muchos dolores veíamos tan retrasados la parrilla

Voz 1558 14:21 lo contamos mañana en carros el un abrazo fuerte Mela

Voz 1176 14:24 otros llevan saltamos no son

Voz 1558 14:27 os de Holanda Austria donde en este último fin de semana de de junio muy de motor no sólo se celebra una prueba del mundial de velocidad sino también de de Fórmula uno en Austria hola Manu Franco muy buenas

Voz 1385 14:39 qué tal muy buenas noches cómo usamos va a salir polen

Voz 1558 14:41 Leclerc Hamilton al final desde qué posición va a salir por cierto

Voz 1385 14:46 pues Hamilton Massa y finalmente quinto porque tenía unos tres puesto que sanción por bueno molestar a Kimi Raikkonen la verdad sido una cosa excesivas piloto británico

Voz 1558 14:57 pero ha pasado pero bueno venir muy bien a

Voz 1385 15:00 Leclerc que está ante su gran oportunidad de lograr la primera victoria en Fórmula Uno estuvo a punto de conseguirlo en el Gran Premio de Bahrein que también saliente era poder pero se rompió el coche algo parecido lo que le ha sucedido a Sebastian Vettel en el día de hoy en la sesión clasificatoria pero como digo pole para estas Leclerc la segunda de la temporada de su vida instante la gran ocasión porque además Luis Hamilton tiene sanción sale bastante poco

Voz 1558 15:23 tras lo de Hamilton en qué pasa que ha tenido esos más o menos con Raikkonen le ha bloqueado

Voz 1385 15:30 bueno como te digo ha sido yo creo que es una sanción excesiva quizá en algún momento en el que que Hamilton siempre bueno porque están intentando conseguir el mejor momento de para salir a la salir a pista para lograr su vuelta rápida venía Raikkonen precisamente en esa vuelta rápida sucia y cuando te molestado pero algo es muy leve como digo yo creo que este año los comisarios de la FIA están excesivamente riguroso

Voz 1558 15:55 Carlos Sainz por cierto va salir desde la última posición ya que McLaren ha cambiado el motor al al monoplaza vamos a escuchar a Carlos

Voz 0360 16:01 mañana será otro día mañana estaré con ganas pero uno sábados así a mí me ponen de muy mal humor que es lo que intentaremos remontar no va a ser fácil porque aunque tengamos quizás un poquito más de ritmo esas dos décimas igual Ayón adelantar pero tanto como para para llegar a los puntos ya veremos

Voz 1558 16:16 donde es creíble que pueda remontar

Voz 1385 16:18 yo lo que puede llegar a los puntos porque estamos hablando de que el McLaren de Carlos Sainz que un coche que no es ni mucho menos de lo mejor es no es un Mercedes no son Ferrari no es un Red Bull tampoco pero está poco a poco acercándose a ese nivel y hay que tener en cuenta que su compañero dando Norris sale cuarto entre el puesto de salida y las sanciona que la sanción también a Luis Hamilton por su parte cuarto dándonos Riis según puesto que te tenerlo Carlos I podríamos incluso por el podio así que yo confío mucho en que Carlos Haya una de las carreras de subidas frito tan atrás con ese motor Renault evolucionado que lleva a él no lleva Norris íbamos a ver qué pasa pero como te digo yo confío que él dice sobre los puntos quizá para no pillarse los dedos pero es una posibilidad que está ahí te puede llevar incluso dos puntos desde las posiciones

Voz 1558 17:04 la carrera a las tres y diez de la tarde en el circuito Red Bull Ring un abrazo mano hasta luego

Voz 6 17:10 un abrazo muy grande doce y veintidós

Voz 13 17:13 ningún meteorito chocó contra la Tierra en dos mil dieciocho

Voz 9 17:17 ningun juega va a dejar de funcionar

Voz 10 17:21 su dispositivo juega seguirá funcionando como hasta ahora al igual que todas las apps que siempre has utilizado que ahora que te han puesto en lo peor que estás dispuesto a quedarse con el mejor yo estoy conjugado ahí

Voz 14 17:42 tú tú

Voz 15 17:43 mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la OMC el quince de agosto veinte millones de euros veinte previos de Vila euros comprar ya porque el extra de verano

Voz 3 17:55 sí

Voz 1558 18:02 doce y veintitrés la verdad es que este carrusel o se absorbe como si fuese un chupito está por aquí José Palacio hola qué tal muy buenas lo que le gusta chupito chupitos hemos abierto anda que no te guste y también al que tengo la derecha hola Héctor González muy bueno muy buenas el gol de la Cadena SER hemos abierto con Luis de la Fuente sub veintiuno con la madre de Jorge Meré con el padre el Merino en fin todos mañana con ellos pero nos hemos dejado cosas en el tintero Palace pues mira lo primero vamos

Voz 1038 18:24 ir con el golf con el de Andalucía que ahí lo está siguiendo

Voz 16 18:28 pues después de tres jornadas aguanta el liderato el sudafricano deciden Haut casi el número trescientos del Ranking Mundial además con una buena tarjeta de menos diez hoy por fin ha despertado John Ram veremos si no es demasiado tarde se queda a cinco golpes de la cabeza ayer segundo y sin opciones ha quedado Sergio García se le veía ahí además muy desesperado en el último hoyo ha tenido hay un bogey ha hecho un Massoni se queda ya a ocho golpes de la cabeza mañana última jornada maldad

Voz 1038 18:51 en tenis hemos escuchado hoy a Rafa Nadal que se han quejado también de elección de los cabezas de serie que han hecho para Wimbledon y ha dicho que para él no es justo lo que está haciendo el torneo británico la Ponferradina ya es equipo de Segunda División ganó uno cero al Hércules en el Toralín ganó uno tres además el equipo gallego la ayuda él ya está en segunda mañana conoceremos al último equipo que asciende a Segunda División seis de la tarde Atlético Baleares Mirandés dos cero en la ida para los de Miranda por cierto el que vaya a subir a Segunda División ya cuando vaya Extremadura no se va a llamar el Francisco de la era el adiós se va a llamar el Ciudad de Almendralejo muy creo que Paquito Hernández aún como

Voz 1558 19:28 porque ese es el Rey de Extremadura ya que le pues en su nombre claro Paco Grande estaría bien Paco Hernández Arena Stadium hemos tenido

Voz 1038 19:35 final de la Copa del Rey juvenil en el Estadio Municipal Antonio pero les de Roquetas de Mar al Atlético de Madrid cero Villarreal tres primera vez en la historia que el equipo amarilla lo equipo Murillo se proclama campeón y mañana recordamos que tenemos el último partido la fase de grupos de del Eurobasket femenino cinco y media de la tarde Letonia España

Voz 1558 19:53 así la nuestra ganan llevaran el Villa

Voz 1038 19:55 directo a Belgrado para disputar los cuartos de final a partir del jueves cuatro

Voz 1558 19:59 lo cerramos con esto te guste David Álvaro buenas noches eso no sería bueno eso siempre a partir del uno de junio se han puesto en práctica una serie de cambios en el reglamento del fútbol exactamente igual a lo que ocurre cada año hasta ahí todo bien el problema es que hemos estado mirando en ninguna de las opciones que contempla lo que le pasa

Voz 1038 20:19 yo ayer a Rodrigo De Paul en el partido contra Venezuela tenéis el vídeo en cada euro porque le hace falta una paloma le derriba una paloma efecto el árbitro lo tuvo difícil para decidir es increíble pero cierto las circunstancias externas del fútbol

Voz 1558 20:35 en las redes sociales de Carrusel esta gracias David Villa los que han hecho posible este carrusel chupito no se había visto un chupito ya el sabor de que queráis que para eso estamos adoptada no se mañana lo importante la cita económica reeditado el equipo veinte cuarenta y cinco la gran final del Europeo sub veintiuno entre España y Alemania Hay a partir de las once y media de la no

Voz 1038 20:54 sí ese carrusel chupito una horita hasta las doce y media lo contaremos aquí en la SER adiós