La crisis migratoria y el G20

Voz 1791 01:04 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal recién llegado creo no si como si ayer estuve en Magallón en la el acto precioso que te hubiera gustado estuvo también consigue judiones desde los era un homenaje a Elisa Garrido gracia que a la gente a este nombre es una mujer que era de la CNT que en la Guerra Civil pilló en Barcelona luchó en el frente del Ebro con excelente luego marchó a Francia en Francia estuvo en la en la Resistencia francesa contra los nazis fue detenida por los nazis estuvo en varios campos de concentración acabó en una cadena de montaje de obuses defectuosos obuses que otros resistentes lo que hacía era otras personas detenidas era hacerlos mal aposta para que no fue actos iban hay ya cinco bajarle a sacarles el la pólvora iba a guardar un poquito pólvora hizo volar en la cadena de montaje esta mujer tiene dos tenía dos medallas francesas y será considera una heroína de la de la Segunda Guerra Mundial

Voz 1791 02:04 años después de la democracia nadie sabía nada acaban de abolir hacerle una pequeña calle su pueblo natal que era Magallón y esta es una mujer que que bueno que cuando fue uno de los homenajes llevaba su Medalla de Honor de la resistencia la Guardia que estaban en la puerta del cuartel de saludó militarmente osea era una cosa de alguna de heroína y aquí sabemos su historia

Voz 1791 02:28 un nuevo libro hay libre de los gatos y sobre todo poco rutina que me apetece bastante catalogados que es a contemplar los nombres son muy activo sobre todo Morgan que sacarlo yo no lo hizo primero malos no me voy a volver a apuntar a la piscina de aquí

Voz 0874 02:45 ah oye te venden una cosa por cierto a partir de las nueve vamos a meter un reportaje en el que llevamos casi un año trabajando que yo no sé si tú estás conmigo pero esto del periodismo siempre pensamos que hay que aplicarlo a cuestiones de actualidad pero yo también creo que hay que dedicar espacios de periodismo a cuestiones de la vida un reportaje reportajes el amor te acuerdas del lo que es están sí

Voz 0874 03:07 irá a cuatro parejas que llevan cada una de ellas más de cincuenta años que no solamente juntas porque juntos se puede seguir hasta el final de la vida sino enamorados yo se quedarán profundamente enamorados en total casi doscientos años no

Voz 0874 03:22 en algunos casos el amor es duradero en la mayoría de los casos porque según todos los expertos es la mayoría el amor no es tan duradero el amor se va desvaneciendo o desaparece por completo o la gente sigue junta pero no se da cuenta de que no está enamorada es un viaje muy interesante lo que hemos hablado con expertos con catedráticos abogados matrimonio a listas con con un montón de gente con terapeutas psicólogos para entender un poco cómo conseguir que una relación sea duradero

Voz 0874 03:50 al final se pueden sacar varias conclusiones ir no sé por qué en alguna de ellas me acordaba de Pi sino yo

Voz 1791 03:55 de acuerdo una cosa y tipo en Estados Unidos con lo vivió en EEUU me dijo hay tres tipos hay tres matrimonios en tu vida el primeros por amor el segundo es por interés porque eso es una empresa los dos ganando dinero el terceros por compañías si tienes mucha suerte los tres los pues tener que la misma persona

Voz 0874 04:10 eso es verdad yo en esos tres tienes que introducir una palabra que se menciona mucho que es la palabra respeto aunque el otro día hablando con Iñaki Gabilondo me dijo que el el la clave de una relación duradera y amorosa sabes cuáles

Voz 1791 04:22 dos baños si es posible camas separadas sí o incluso yo conocido traído Zaragoza a una mujer que se casó ir cerca su casa ahí está

Voz 0874 04:56 has visto los debates demócratas si es es que a mí me me hace gracia empezar por decir que tiene que ver varios porque no caben todos en el mismo escenario prácticamente

Voz 1791 05:04 ahí reduciendo yo creo que la plantilla

Voz 0874 05:06 hombre yo creo que han aprendido la lección de la elección de Hillary no hay que escorarse hacia la izquierda y por eso hay hay hay tres personas que son tan Málaga Harris Elizabeth Warren y Bernie Sanders que que prometen eso que los jóvenes más quieren que son pues eso universidades gratuitas un sistema universal atención a los inmigrantes a verse así movilizar a quién Hillary no logró movilizar lo que pasa que alguien decía el otro día que me parece una frase acertadísimo Bill que era que las próximas elecciones americanas son unas elecciones que Trump no puede ganar pero los demócratas pueden perfectamente perder

Voz 1791 05:39 sí es muy probable que me gustó sobre todo es que a mí no me gusta nada creo que es un mejor trabajo ha sido vicepresidente que trajo vicepresidente ya sabes que es estar sentado con el teléfono lado pues el caso matar al presidente no tiene que hacer nada más a mí no me gusta en el representa un tipo política de no me gusta ir el debate sobre todo cábala Harris se lo comió mi favorito Beto O'Rourke que se ha desvanecido en este Pitt al alcalde Pizzi que no nadie pronunciar su apellido que es un tipo que que está creciendo las encuestas como la espuma pego es gay veterano de Afganistán es un tío con un discurso progresista veremos a ver cómo funciona pero no a la final

Voz 0874 06:18 lo extraño es que en lo más alto de las encuestas y además muy separados y que a Joe Biden cuando yo creo que es un perfil que conseguiría más o menos lo mismo que consiguió Hillary de esto vamos a charlar ahora con nuestra corresponsal también de esa fotografía por cierto que ha conmovido al mundo entero un hombre y su hija de dos años ahogados boca abajo en la orilla del río Grande después de intentar cruzar desde México a Estados Unidos y yo creo que eso lo cuando vemos imágenes así se visibilizando realmente los peligros a los que se enfrentan esos migrantes

Voz 1791 06:46 ya su padre Óscar Alberto murieron a Valeria salero a al al Kurdi te acuerdas de niño que sirio de dos mil quince que tanto nos conmovió y que tan pronto le olvidamos pues aquí pasará algo parecido lo que exista ha puesto el foco en esa frontera hay un problema fundamentalmente derechos humanos cuando sus aliados tratan de vender qué hay una oleada de inmigrantes que hay una gran emergencia quiere sacar pasta para el muro que ese es simplemente su su modelo de campaña electoral el Real las cifras no dan que haya tanto aumento aunque puede haber aumentos concretos en unas fechas sino al revés de crecimiento de los desde México es la cifra más baja en cuarenta años pero el tratamiento de sus inmigrantes como se les está metiendo en campamentos

Voz 0874 07:31 para que además hay un debate muy interesante sobre esto es lo que llaman centros de detención y alguien ya empezado a plantear la sobre ello sin no deberíamos llamar los campos de concentración

Voz 1791 07:38 lo dijo Alexandria ocaso Cortese lo llamo campos de concentración XL cayó el pulpo pero a mi me parece que una mujer que habla muy claro y es así no es pues el Banco de América porque está está produciendo resultados el banco América lo que ha sido ha sido retirar la financiación a la a la a las concesionarias de dice que son las que manejan los campos que sacan pasta en en en esto de de el manejo de la de los campamentos por lo tanto el banco América no quiere verse mezclado con ese tipo de actividades

Voz 0874 08:07 que no se escucha desde Washington nuestro corresponsal Marta del Vado cómo estás Marta buenos días buenas noches bueno

Voz 1791 08:12 es día estáis la Agencia de Aduanas y Control

Voz 0874 08:14 de fronteras en Estados Unidos interceptó en mayo a más de ciento cuarenta y cuatro mil migrantes en la frontera sur eso supone un aumento de un treinta y dos por ciento con una cifra que es susceptible de empeorar tram por supuesto dice que es que como la economía va también vienen más no

Voz 1510 08:30 pero hablaba de un problema de derechos humanos en la frontera yo creo que es un problema político que está provocando una gran crisis de derechos humanos para para frenar esta llegar de inmigrantes trampa en las últimas tres semanas llegó a este acuerdo con México por el que López Obrador ha desplegado a quince mil agentes en toda la frontera norte sí y para detener a esos a los migrantes que en muchos casos terminan siendo deportados en la frontera sur con Guatemala tiene otros ocho mil efectivos es en el terreno significa que es mucho más complicado cruzar la frontera de manera ilegal los migrantes exponen al muchos más riesgos al cruzar por el desierto o por Río Grande Por otro lado Donald está criminalizando la inmigración ilegal es decir que quienes cruzan sin papeles son acusados cuando llegan aquí Estados Unidos de cometer un delito sino una falta administrativa como pasaba antes entonces a la hora de tener un delito bueno pues su expediente se complica en una solicitud de visa o de asilo entonces mucha gente lo que quiere hacer es entrar a Estados Unidos de manera legal por esos puertos legales para entregarse a las autoridades y solicitar asilo lo que pasa es que los agentes migratorios y de Aduanas están permitiendo la entrada a cuenta gotas en los migrantes esperan en en colas en en chabolas en campamentos improvisados en México a que les toque su turno e incluso durante meses en condiciones lamentables por supuesto cada vez con menos dinero pues estos también a las redes de trata de de narcotráfico a más de cuarenta grados ahora en verano en determinados puntos fronterizos en Mexicali en Ciudad Juárez hice pueden tirar así lo que digo semanas o meses la desesperación está forzando a que esas familias crucen de manera ilegal que es lo que pasó con esta familia de salvadoreños con Óscar y con su con su hija Valeria verdad el lunes de la semana pasada que murieron en en Río Grande un día antes las autoridades migratorias cerca de Mc Allen encontraron el cadáver de una chica de veinte años con un bebé y con dos niños de menos de cinco años deshidratados aparentemente en el camino ya en en en la zona de Texas el miércoles encontraron el cadáver de un chico de diecinueve años en el paso bueno al menos veintinueve personas han muerto en la frontera Duran del mes de junio pero claro esto es no hay foto de estos no se habla no se les pone cara no hay ciento setenta y cinco muertos según según la OIM en esta frontera en lo que va de año esto es lo que pasa antes de cruzar la frontera ahora que es lo que pasa cuando llegan a Estados Unidos no la mayoría de las personas que están viniendo en los últimos meses en los el último año y medio son familias enteras con niños menores no acompañados esto es un cambio en la tendencia migratoria en este tiempo el mes para dado lo decías eh detuvieron a más de ciento cuarenta mil personas es la cifra mensual más alta de los últimos trece años más de diez mil eran menores no acompañados han detenido desde octubre del año pasado a cincuenta y dos mil menores no acompañados claro los niños según el acuerdo Flores según la ley estadounidense no pueden estar detenidos más de setenta y dos horas no que es el plazo que usan para identificarlos irá para preparar su caso legalmente de ahí lo llevan albergues para que no estén en centros de detención hasta que les encuentran a un familiar de acogida que normalmente este es un familiar del menor pero qué pasa que los albergues estos están desbordados no pueden acoger más no tienen más camas entonces mantienen en estos centros de detención para adultos en realidad a los niños durante semanas incluso hasta más de un mes están en estos centros lo que hemos visto la semana pasada es que un grupo de abogados han accedido a uno de ellos el de Clinton en Texas dicen que hay bueno chavales desde diecisiete años hasta bebés de cinco meses según las abogadas no les permiten ducharse ni lavar su ropa no les dan jabón no tienen cepillos de dientes durante semanas están hacinados pasan hambre porque les dan la misma comida a un adolescente que un niño de cinco años duermen en el suelo en en el hormigón con estas mantas de de aluminio a estos centros los migrantes les llaman las las hileras porque ponen en la ida condicionada muy fuerte pasan frío si se quejan del frío les quitan las mantas no así a modo de castigo ha habido brotes de paperas de varicela por supuesto piojos gripe estamos hablando y que no pueden lavarse las manos las las abogadas que han accedido al centro contra van contaban que hay bebés con el mismo pañal durante días

Voz 0874 13:00 cuando pues sí la verdad que es un relato El has hecho desveló un poco lo que lo que no solamente lo que está pasando sino lo que va a seguir pasando por ante esto lo único que consultan promete es la construcción de ese muro oí a mí me parece mentira Ramón que no entiende que el mayor muro construido en el mundo contra la inmigración lo tenemos nosotros llaman mar Mediterráneo y mirar alto valen

Voz 1791 13:19 no yo además algunas creo que es contradictorio de que lo que hace es ha recortado las ayudas a los países que exportan migración absorbía exmilitar ese mantiene las ayudas para que estos países empiecen a funcionar que son víctimas de guerras en las que Estados Unidos no es inocente pero bueno Marta yo quería preguntarte también por los por el debate qué ha pasado Biden en está tocado y hundido se habla de estos temas en el debate

Voz 1510 13:41 sí bueno la inmigración ilegal ha sido uno de los temas principales en concreto de es criminalizar la la migración ilegal e dar por supuesto atención médica a los migrantes esta noche ha vuelto a morir una persona en uno de esos centros de detención iban seis niños muertos en estos centros de detención desde diciembre y al menos dos adultos y entonces ha sido un un tema central en el que además hay bastante consenso entre todos los candidatos demócratas también dar protección a los Dreamers no la la el camino a la ciudadanía para esos setecientos mil inmigrantes que llegaron a este país siendo siendo niños yo saco dos conclusiones principales de este primer debate uno que ha quedado en evidencia absoluta la brecha abismal que hay entre la vieja guardia del partido que representan Joe Biden y Bernie Sanders y las nuevas caras de la de la renovación no hablabais de cama la Harris de Pete boutique incluso de Julian Castro

Voz 4 14:39 lo que que salió bastante triunfante del del primer debate

Voz 1510 15:52 sin duda Beto O'Rourke se enzarzó con Julián Castro que tienen un perfil similar en cuanto a que representan la renovación del partido los dos jóvenes de Texas tiene unas formas muy cercanas no pero Castro la verdad es que desmontó abeto hablando del plan migratorio con unos argumentos bueno más más sólidos

Voz 1510 16:14 de Beto O'Rourke Se se bajó casi un punto después de esa intervención pero claro el el segundo día fue como el día estrella no cuando estaban los los cuatro de los candidatos que más apoyo tienen en en las encuestas ese día empezó un poco mostrando la confrontación ideológica pues eso entre

Voz 1510 16:38 Sanders Joe Biden Biden reforzaba esta idea de devolver la dignidad a la clase media trabajadora a restaurar el el sistema que Trump está está rompiendo habló de recuperar el el Obamacare en realidad nada nada nuevo o una vuelta el statu quo que había durante la era Obama no ver ni todo lo contrario aunque la que la que brilló sin duda fue cámara Harris la senadora por California que la exfiscal general de este Estado que empezó a hablar de discriminación racial ella es de padre jamaicano y de madre india hice enfrento directamente a ver a Joe Biden que

Voz 0874 17:13 al primero que tiene que tener mucho futuro cámara Harris cuando ya lo ha puesto verde varias veces por Twitter en público en rueda de prensa en todos los lugares Marta del Vado corresponsal en Washington que vamos mal de tiempo un abrazo

Voz 1791 17:24 venga un beso buenos días gracias

Voz 0874 17:38 ese mapa solamente para una cosa rápida viajamos hasta Hong Kong una ciudad que vive desde hace unas semanas un maratón de protestas en el que iba a decir miles pero vamos son bastante más de bastante más de miles cientos de miles millones casi intentan presionar a China en el G20 que está ocurriendo exactamente no

Voz 1791 17:52 bueno un acuerdo cuando la devolución de Hong Kong China de cincuenta años de sí de los sistemas de un país como China pero tiene que unas estructuras más o menos democráticas se está discutiendo esto no tiene estructuras democráticas porque no hay derecho de voto entonces que ella en aprobar una ley que da la ley que permitía deportar a China aquellas personas que bueno China considere que que debe estar en prisión debe estar fuera de circulación salió pues uno o dos millones de personas a la calle presionados se tuvo que suspender esta esta ley o por lo menos azar lloraban a por la la jefa de Hong Kong carril Lahm que pide su dimisión

Voz 0874 18:28 esté Hong con nos atiende nuestra amiga colaboradora periodista Mónica García Prieto cómo estás Monica buenos días son las manifestaciones que han llegado a congregar a dos millones de personas de los siete que hayan Hong Kong han hecho mucho ruido qué está pasando para que tanta gente se movilicen Mónica

Voz 5 18:48 pues está pasando que cada vez este con más premura la llegada del dos mil veintisiete que esa fecha en la que China va a tomar el control de Hong Kong va a acabar este acuerdo que había previo con con el Gran Bretaña cerca de estos estados o estos sistemas que en realidad es un sistema y medio como denuncian muchos de los activistas aquí no en realidad Jun con está preservando solamente parte de los derechos que tenía antes la libertad expresó con la libertad de de concentración y muy poquito más bien todo lo demás China va erosionando las libertades muy poquito a poco con pequeñas leyes con introducción de legislación con decisiones que van tomando y que va mermando que van erosionando esos derechos ocurrido para que salgan dos millones de personas el pasado dieciséis de junio pues muy sencillo las manifestaciones aquí en con contienen dos características en primer lugar como habéis dicho arrastra a cientos de miles de personas porque la gente joven está tremendamente motivada y es muy consciente de lo que se juega en el dos mil que China tome el control y en segundo lugar porque las Joan manifestación la penúltima manifestación justo antes de que se haya esas dos millones de personas cuando decenas de miles de estudiantes se estaban indicando reclamando la retirada de la ley no la suspensión de la ley la policía disparó con balas de la policía reaccionó de manera muy violenta rompiendo esa pauta esa tendencia Cabildo siempre manifestaciones pacíficas aquí son tremendamente cívicos los los manifestantes abren el paso a las ambulancias ellos son completamente conscientes de sus posibilidades de que pueden qué carreteras pueden cortar que no pueden cortar intentan perturbar llegan a pedir disculpas a los viandantes por estar cortando calles intentando perturbar digamos de lo habitual entonces recoge la basura que dejan después de cada manifestación es decir es de un civismo que viniendo de de Occidente puestos puede parece bastante bastante imponente entonces para ellos que la policía haya disparado con balas de caucho que haya disparado al ese dispersado de manera brutal he visto imágenes aquí estoy viendo esa ha sido completamente desproporcionado no pues hay sevillana de China en ese tipo de represión no estamos dando un pueblo que salió el millón de personas salió en el año mil ochocientos ochenta y nueve cuán para denunciar la matanza de la menos imaginaros lo que es para ellos ver ahora policías muchos de ellos chinos que actúan como actuaba el Ejército chino en aquella masacre tan histórica

Voz 0874 21:10 está muy bien en fijarse en la educación de manifestantes y contra manifestantes para entender un poco lo que está pasando es Mónica García Prieto que está en Asia por poco tiempo es decir un beso muy pronto si hasta luego

Voz 5 21:22 a muchas gracias

Voz 1791 21:31 esto estoy Ramon Carbonell una canción preciosa a Martín el sonajero de Martín para los que no lo sepan también tiene que ver con la memoria histórica un resto de una mujer que apareció con un sonajero Issa hizo la entrega de este sonajero a su hijo que tiene ochenta y tantos años y el otro día en un pueblo de Palencia y la gente que lo acompañó hizo solas una giros esta canción la compuso Joaquín Carbonell sobre esta historia precios hasta la semana que viene

