Gloria Vanderbilt, celebridad de celebridades

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:03 no

Voz 3 00:05 una a una

Voz 2 00:15 almas esto en su bien Next Day y no tiene sida

Voz 4 00:49 tienes CNN alguna

Voz 0874 00:51 conocido seguramente la voz de Anderson Cooper que con tanta emoción hablaba de su madre era seguirán periodista norteamericano su madre se llamaba Gloria Vanderbilt Yllera una escritora de la alta sociedad de Estados Unidos una estrella fue empresaria pintora actriz diseñadora escritora como decía el drama de su vida fue seguido por todo el país a través de la prensa rosa Gloria Vanderbilt ha muerto en Nueva York su ciudad a los noventa y cinco años esta mañana centrar la necrológica del otro barrio con Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 01:19 hola buenos días Javier escuchamos

Voz 0874 01:21 no os Bihar cantar Moon River en Desayuno con diamantes Gloria fue una de las mujeres que inspiró el personaje de Hollywood la élite Desayuno en Tiffany's que era la novela que adaptaba la película no bueno la grande

Voz 1326 01:32 es la complejidad de ese personaje Holy está muy por encima de cualquier modelo real pero sí Gloria fue una de las jóvenes que inspiró a Truman Capote para crear a la protagonista de esa novela inmortal pero Gloria al contrario que Holly no dependía de los millonarios ella era la multimillonaria

Voz 0874 01:49 es la de cuna rica

Voz 1326 01:51 la de un imperio naviero y ferroviario creado en el siglo XIX por su tatarabuelo paterno Cornelius ese hombre amasó una de las mayores fortunas de la historia de él se decía que tenía más dinero que el Tesoro de los Estados Unidos

Voz 0874 02:04 fortunas quedan para sostener a varias generaciones

Voz 1326 02:07 aunque algunos de los herederos se emplearon a fondo para acabar con su parte del pastel en esas familias tan exageradamente rica son muy frecuentes los conflictos de todo tipo

Voz 0874 02:16 el caso de la Familia de gloria

Voz 1326 02:19 el padre de Gloria un financiero murió alcoholizado cuando ya tenía quince meses y su madre se pasaba la vida de viaje con su hermana gemela que por cierto mantenía un romance con el Príncipe de Gales

Voz 0874 02:29 Araceli Mágina que Gloria no tendría una niñez muy normal entonces

Voz 1326 02:32 sufrió una niña disparatada algo que le pasó factura a lo largo de su vida además de estimular su vocación de escritora como ella misma evocaba

Voz 5 02:39 hago esto con mucho

Voz 6 02:43 nací con un sentimiento de pérdida pasé el resto de mi vida tratando de encontrar lo que había perdido algo a lo que realmente me motivó a ser escritora y cuando digo que nací con un sentimiento de pérdida me refiero a que mi padre murió cuando yo tenía quince meses ya que estuve separada de mi madre durante muchos años

Voz 5 03:08 sí es dar sean soplo

Voz 6 03:12 todo aquello fue el sentimiento de pérdida con el que de alguna manera nazi en el Sans pues eso fue lo que realmente me motivó para empezar a escribir creen

Voz 1326 03:24 se desató una pelea judicial por su custodia emprendida por su tía paterna que temía que la madre Gloria Fun diera el patrimonio que le correspondía la niña la sentencia del juicio condenó a su madre a verá Gloria sólo durante los veranos ya se crió sobre todo con su niñera ese sentimiento de orfandad lo arrastró siempre

Voz 0874 03:41 Gloria Vanderbilt que se vio sometida desde que nació a una exposición constante en la prensa rosa

Voz 1326 03:46 y eso tampoco ayudó aquella creciera dentro de una cierta normalidad los titulares de la prensa hablaban de ella como una pobre niña rica y el propio juicio por su custodia tuvo tanto impacto que se llegó a hacer una miniserie de televisión sobre él

Voz 0874 03:59 ella fue algo más que una figura de la alta sociedad era una mujer muy emprendedora muy creativa

Voz 1326 04:04 eso es lo que la convierte en una personalidad muy atractiva la revista Life la consideró una versión femenina del hombre del Renacimiento era empresaria pintora escritora actriz ocasional diseñadora y creó su propia marca

Voz 0874 04:14 sí con una marca de moda de mucho éxito esos pantalones vaqueros lo recuerda mucha gente

Voz 1326 04:19 bueno por esos pantalones vaqueros en mil novecientos ochenta ingresó unos doscientos millones de dólares por la venta que tenían esos pantalones que tenían un luego con un cisne muy característico

Voz 0874 04:29 se casó varias veces

Voz 1326 04:31 si la primera vez a los diecisiete años con un tipo fijo de cuidado Un Playboy mafioso y agente de Hollywood que resultó ser un maltratador luego se volvería a casar en otras tres ocasiones más suerte que va su segundo marido Leopold Stokowski un reconocido director orquesta le quiso quitar la custodia de los dos hijos que había tenido con él

Voz 0874 04:50 cuarenta cincuenta años menor que ella pero si cuarenta

Voz 1326 04:53 por si con el tercero el director define Sidney Lumet la relación tampoco funcionó el cuarto el escritor Wyatt Cooper que fue ese gran amor que buscó siempre de forma obsesiva murió en mil novecientos setenta y ocho durante una operación a corazón abierto

Voz 0874 05:07 el padre de antes pero sí como tú has dicho

Voz 1326 05:10 en uno de los grandes reporteros y comunicadores de las últimas décadas en Estados Unidos figura de la CNN ganador de un premio Emmy pero con diez Cooper tuvo otro hijo Carter que le provocó el gran desgarro de su vida se suicidó delante de ella arrojándose por el balcón de su apartamento

Voz 0297 05:25 venga queda cuando tenía veintitrés

Voz 1326 05:27 es años fue en mil novecientos sesenta y ocho cuando el chico que sufría depresión amenazaba con tirarse por la ventana Gloria se puso de rodillas para rogarle que no lo hiciera pero su hijo se tiró al vacío desde un piso catorce

Voz 0874 05:40 a la vida de esta mujer les sembraron varias tragedias lógicamente esas siempre será la mayor

Voz 1326 05:44 sí fue demasiado cruel amargura Le duró toda la vida luego ella misma recogió ese episodio en uno de sus libros

Voz 0874 05:50 Se desgracias contrastaron con el glamour y con la sofisticación que siempre se asocia con su nombre

Voz 1326 05:54 bueno es que su vida fue todo eso a la vez grandes tragedias y un brillo social y una distinción muy fuera de lo común pero también sufrió otro tipo de problemas fue estafada por su abogado hoy por su psiquiatra dos de las personas de su máxima confianza y tuvo que vender alguna de sus propiedades mente

Voz 0874 06:10 la fama de haber sido una gran seductora

Voz 1326 06:12 si además se ya no se cortó un pelo en contarlo en sus memorias que tituló obsesión fue tan explícita en ese libro que escribió ya con ochenta y cinco años que New York Times dijo que era el libro más húmedo jamás escrito por un octogenario

Voz 0874 06:25 con qué personalidades tuvo romances

Voz 1326 06:28 Treo otras con Errol Flynn Howard Hughes Marlon Brando Frank Sinatra o Gordon Parks y entre sus amigos contaba gente de la talla de Charles Chaplin o Truman Capote hasta que Capote traicionó su confianza

Voz 0874 06:39 acá que te refieres con esto bueno Capote era uno

Voz 1326 06:42 de sus grandes confidentes pero en mil novecientos setenta y cinco publicó un cuento la a hacer en el que desveló esas confidencias Gloria dijo que si se volvió a encontrar con capote les cumpliría la cara

Voz 0874 06:53 con su hijo con Anderson Cooper sí que tuvo una relación muy afectuosa tremendamente estrecha relataba constantemente

Voz 1326 06:58 sí Gloria siempre fue una gran referencia para él dentro otras muchas cosas hicieron un documental que se estrenó en el Festival de Sundance y hace tres años escribieron un libro entre los dos

Voz 0874 07:07 para qué himno lo recuerda además hace unos años Anderson Cooper admitió públicamente su homosexualidad

Voz 1326 07:12 fue hace unos siete años aunque su condición sexual era ya muy conocido por cierto que del mismo modo que la sensación de orfandad de su niñez empujó a gloria escribir también las tragedias de las muertes de su padre y hermano determinaron la vocación de periodista de Anderson Cooper

Voz 0874 07:26 que fue la gran compañía de su madre en los últimos años de su vida

Voz 1326 07:30 Cooper ha recordado que en la última semana de su vida a su madre le encantaba que le pusiera una canción de Peggy Lee y que los dos agarrados de la mano entonaban este estribillo

Voz 3 07:48 más

Voz 0874 08:00 sí eso es lo que hay pues sigamos bailando cantaba Peggy con Pepe Quílez de fondo pensábamos esta semana a quién le puede fascinar la vida de una mujer como Gloria Vanderbilt Ícaro siempre salía un nombre que se les venía a la cabeza de Boris Izaguirre cincuenta dos días

Voz 0297 08:14 pues encantado de estar con vosotros y con Gloria Ilich

Voz 0874 08:17 gracias a arrugar un domingo por la mañana aunque sabemos que de paso hacia el trabajo

Voz 0297 08:20 me parece excepcional que que Rice recuperar esta mujer que es verdad que probablemente en España no la conozca mostraban todo pero los que hemos crecido adolescentes de los ochenta en una referencia absoluta de estilo de Gràcia también de de emoción yo pienso ir de esa cosa un poco que tienen estas grandes mujeres que son un poco como líder es es sociales más allá de lo estrictamente vinculado a la alta sociedad yo creo que son casi líderes políticos en cierta manera porque in Inger sentí como una cierta ideología quieres tenerlas como referencias de su estilo de su elegancia de su forma de enfrentar la vida de su forma de enfrentarse como mujeres a la vida y eso yo creo que siempre es apasionante como como cómo definimos

Voz 0874 09:03 la jet set neoyorquina porque es muy particular con sus casas en los

Voz 0297 09:06 bueno es es mucho más con los abogados que les roban

Voz 0874 09:09 entre sí pero es mucho más que yo piense

Voz 0297 09:11 a ella también de repente pues si es como bien esta explicando ahora Luis ella e hizo su propio dinero con esa esos jeans que transformaron al mundo el secreto eso era que tenía un corte en la parte de abajo de lo que sería la la nalga que como que levantaba un poco era

Voz 0874 09:28 es para mujeres eran mujeres y levantaba un poco

Voz 0297 09:30 claro even y tenían el nombre de ella la Asociación un poco de de estilo se hizo con una manera también de venderlos compré desde ella ella hizo uso de su nombre que ya los Vanderbilt son fundadores de la ciudad de Nueva York si te pone a pensar quién te claro ya hizo eso nombre pues es un poco también una una pues eso una de las primeras marcas para una generación muy marcada por las marcas a mi me gusta mucho simplemente mencionar que había nombrado lo de Hollywood Daily es verdad que en realidad la verdadera musa de esa de esa historia descaro caro lose que era una son que es una que que era un grupo de amigas que eran esta chica Caruso aquí era hija de actores que se casó con Williams y después con Walter Mata o el Tour de la pareja y luego la otra amiga era o una O'Neal la hija de Eugene O'Neill que se convirtió en la última Chaplin es la madre de Geraldine Chaplin y la tercera esas amigas era Gloria Vanderbilt no tenía siquiera diecisiete años llamaba muchísimo la atención porque tenían unas vidas muy adultas muy independientes y muy nocturnas eso tres mujeres siempre fueron como increíblemente fascinantes Gloria también es mi fascinante yo pienso lo sus matrimonios ese de matrimonio con Stokowski es muy increíble porque esto entonces

Voz 0874 10:39 ella XXI El sesenta y tres creo

Voz 0297 10:41 ya ya director estaba a punto de ser ya que sobre las de la propia

Voz 0874 10:47 el reportaje que hizo antes son Cooper para la hecho vio le preguntó a su propia madre por la diferencia de edad dijo Johnny me di cuenta teníamos que recordarlo Luis te va a encantar

Voz 0297 10:58 acoge es el la persona que dirige la orquesta que escribió la composición de fantasía la película de Walt Disney también que cuando Mickey Mouse se separa al lado de Stokowski in esto también yo creo que refleja un poco esta manera de vivir de ella que era pues era como celebridad ponen más allá de celebrados o casándose con celebridad en tiene siempre como a más grande y luego me parece increíble que haya sido esposa de Sidney Lumet es un director de cine películas más bien pues como muy masculinas

Voz 1326 11:28 doce hombres sin piedad

Voz 7 11:31 lo dice no me había tocado Josep lleve a ella

Voz 0297 11:33 Clemente está allí también estaba buscando es en el lo que yo pienso que también ella tenía yo creo que esa cosa que fascina a muchos caballeros que es precisamente una inteligencia femenina al servicio de la intelectualidad que esto también es otra cosa que yo creo es lo que ha formado Anderson Cooper y explica Anderson Cooper de la manera que es luego de lo que también es muy es muy terrible el suicidio Carter Cooper porque a ella en este último libro que escribió en los mil cuatro lo explica con todo detalle cómo del incluso era muy atlético era un chico muy atlético que acarreaba problemas de depresión ella siempre dice que fue un error de medicamentos lo que provocó que esa tarde tuviera ese entonces como diciendo

Voz 1326 12:11 arrebato ese arrebato el él

Voz 0297 12:14 el saltó sobre el muro pero se aferró al muro entiende así ella siempre explica que ese último salto era como una demostración de él de querer decirle todo lo que él le la que era pues eso un atleta pero que también era una persona capaz de arrojarse Neue es verdad que ella le pide que no lo haga el cese suelto en las manos del el de dónde está el dintel donde está sujeta a que se lanzó al vacío delante de ella yo pienso que eso también marcó como un humo un acto terrible de Soria Gloria más débil que es como que sirviente la tragedia se arrojara sobre ella no la tragedia que de alguna manera siempre había estado rondando desde que era niña no te olvides que en ese juicio que habéis declarado entre su tía Gertrudis

Voz 8 12:55 a su madre eso

Voz 0297 12:58 Madre a la llega llegaron incluso a presentar una unas ocho a la británica que acusó a la madre de Diana

Voz 0874 13:05 jo en ese momento la niña estaba así

Voz 0297 13:08 represente porque ayer el objeto del juicio de entiende aunque estuviera oculto digital siempre tenía que estar allí yo no creo que ella tenga el recolección de haber escuchado este tipo de testimonios pero sí explico siempre muchas veces lo lo los llantos y todo porque la la la gran lucha era que realmente no se viera que que latía estaba haciendo todo una estrategia para no solamente quedarse con la tutela bellas sino tener el dinero con ella no que en ese momento se calculaba que era algo más como de de de cuatro millones de dólares de la época que hoy en día serían setenta millones de dolares esté claro es una vida increíble y fascinante rodeada de cosas que te pueden gustar y cosas que te pueden también disgustar como por ejemplo el excesivo de dinero el exceso de fama la frivolidad que pueden envolver todo eso pero

Voz 0874 13:50 el Departamento Manhattan esa me te mata

Voz 0297 13:53 donde sucede una tragedia tan terrible como ver a tu hija suicidarse en por ejemplo pero que te quiero decir que la la figura Gloria Vanderbilt es yo creo para los americanos en en el fondo un cierto motivo de orgullo porque hay algo en ella que es fascinante que es que pese a tener todos los privilegios y todos los tributos pero pudo haber dado su situación social ella siempre fue por delante de esto entiende siempre fue como por encima de eso no no dependió de ser la pobre niña rica si alguien intentó toda la vida hacer Gloria

Voz 0874 14:23 tú vas camino de unos ensayos además tampoco con la pregunta que te iba a hacer una pregunta muy peligrosa como comparamos una jet set hay otras sabes a qué me refiero a mayor gloria los Hamptons Marbella con cómo hacemos esto hombre yo estoy seguro que seguramente porque es un poco lo que vas a hacer en televisión no voy voy a voy a presentar apenas

Voz 0297 14:44 si el miércoles a las veintidós cuarentena tensiones española el debate de lazos de sangre eso su segunda temporada la sangre es un programa que ha hace un documental sobre familias o figuras que conocemos a través de la prensa del corazón y luego tiene un día donde se analiza ese documental fue uno de los éxitos del verano para la cadena y este año pues han contado con que yo haga ese debate al final el programa pues precisamente no es por nada pero a la vez a vamos a abrir la temporada el miércoles con Tita Thyssen Carmen Cervera que no Cervera si tú te pones a ver también no es una mujer que nace en la alta sociedad pero de pronto se vincula rápidamente a dar de suciedad y claramente también a la fama al convertirse en Miss España

Voz 0874 15:27 me equivoco si digo que es como un matrimonio con una gran diferencia de edad también

Voz 0297 15:31 también tiene un matrimonio con una gran diferencia de edad en un momento increíble en su vida y también pertenece a involucrarse con un señor el barón Thyssen que siempre había estado rodeado de bellezas iré mujeres también con historias como muy muy muy impactantes por ejemplo la madre de Francesca Thyssen que es hoy en día por parte también de la fundación que lleva adelante bar del museo yo Frances caso madres Fiona Campbell que fue novia del hijo de Onassis y que te demuestra que esto esta jet set evidentemente ese mezclaba mucho entre sí misma comprende de repente pues Carmen Thyssen conoce al barón Thyssen en Cerdeña abordo de los barcos y comenzó una relación que termina configurando que el Museo Thyssen esté en Madrid no pierdas la historia que todos conocemos de Carmen Cervera yo pienso que en el fondo todas estas mujeres que tú las contra las conocen a través de la prensa rosa o a través esos matrimonios o a través de logros tan importantes evidentemente como que el Museo Thyssen esté en España no les ubica verdaderamente como referentes femeninas pero yo sí creo que hoy sí podemos verlas como tales que son mujeres que nunca dejan de ser ellas mismas que no se traicionan que atraviesan una serie de precipicios y alturas siempre en el fondo van hacia delante yo creo que demostrando a muchas mujeres que Sí Se Puede ser mujer hiciste puede ser también una persona exitosa sobre todo fiel a sí misma entonces yo creo que en las analizaremos a muchas de estas señoras pero me encanta que hoy me ha permitido vosotros dos tener este momento para hablar del derbi que creo que es de las primeras de estas grandes da

Voz 0874 17:14 daños sólo superada sólo superada

Voz 0297 17:16 por Jacqueline Kennedy Onassis muy poco

Voz 0874 17:19 no pero solamente decía una cosa

Voz 9 17:22 es increíble increíble tienen una cierta diferencia de edad porque ya Kelly

Voz 0297 17:27 es del XXII nueve Iván en un poquito mayor pero las dos fueron al mismo colegio no es ese lugar que se llama mis pósters que suele escuela fabulosa porque en el fondo formaba estas mujer era sólo femenina eso era un era una institución educativa sólo para el sexo femenino pero en el fondo y esa es la magia de la de la democracia americana en el fondo las fumaba para ser mujeres que iban a luchar en una sociedad dominada los hombres casi así y así son como son oyes una

Voz 0874 17:59 es un placer como siempre lo que pasa es por aquí cuando quieras eh Jacqueline Kennedy siquiera tenemos fecha llora y le dedicamos me dijo si quieres venimos a comentar el episodio de la sangre porque esa por cierto quería ser mujer algo lazos de sangre que esa quiebra

Voz 0297 18:14 a las veintidós cuarenta el miércoles y el viernes

Voz 0874 18:17 a mí me bueno como para ser número uno la audiencia tampoco hace falta promocionarlo a profeta

Voz 0297 18:22 lo que hay que ver sentarse sólo vuelos hacer un buen programa ya está hecho la mitad porque te digo que deberá los documentales son extraordinarios fletó sabes porque porque tienen la colaboración de el archivo de Televisión Española que te regala una imagen que no te Llinares

Voz 0874 18:41 Aguirre que mil gracias de nuevo te invitamos a un café te vas a televisión un abrazo fuerte suerte con todo bella gracias a los dos Luis Alegre un abrazo

Voz 1326 18:48 un abrazo adiós

Voz 10 18:50 sí sí ver y ahí