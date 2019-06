Teoría del amor

Voz 1 00:00 pero

Voz 7 00:39 veinticuatro de octubre

Voz 8 00:40 el sesenta entra si no tiene encabezamiento dice éxito ya varía carta de de recibir la tuya pero he tenido la valentía creo que puede llamarse así de en ninguno al correo he oído muchas veces que debemos contar hasta cuarenta ante

Voz 9 00:57 cuando vence contar hasta cuarenta antes de contactar debías haberte leído Amilcar prima que carta de una bofetada con sólidas ahora mismo no es nuevo objetada ni saliva puedes pensar lo que quiera dejemos de analizarlo y estaba con mis palabras otros barcos

Voz 0874 01:17 quiénes leen estas cartas son Juana y Pedro sus autores sólo que cincuenta y cuatro años después de haberlas escrito guardan con mimo en un baúl la correspondencia que ambos enviaron durante sus cinco años de noviazgo desde mil novecientos sesenta y tres hasta el sesenta y ocho una carta cada día

Voz 10 01:35 ya he aquí tienes en todo ya

Voz 11 01:37 de todas las esto de la multa

Voz 7 01:40 de las cartas con el la citó Rus

Voz 11 01:46 ya es la onza de la tanto con la en el que tanto empaque Tito por año

Voz 12 01:55 con el acierto del hoy suman más de medio siglo juntos declaran sin titubear que siguen plenamente enamorados el uno del otro que hay que cuando yo vea miro a Juan a la cara le digo muchísimas veces todavía que tiene lo mismo la misma boca que cuando teníamos veinte años en A Vivir hemos dedicado

Voz 0874 02:15 es es casi un año a buscar historias como las de Juana I Pedro para tratar de entender porqué hay parejas que llegan a la recta final de la vida cogidas de la mano que viéndose enamoradas y que otras muchas más de cien mil cada año en España se rompen por el camino

Voz 13 02:31 por estar siempre por su cariño y siempre dorado no

Voz 0874 02:39 muchas parejas permanecen juntas hasta el final son muy pocas las que conservan en esa relación la palabra amor nuestra compañera Paloma Torrecilla se hizo decenas de llamadas visitó bailes de mayores centros de la tercera edad grupos de teatro

Voz 14 02:54 poco a poco encontró las cuatro historias que vamos a contar hoy aquí

Voz 0874 02:58 la de Ovidi hay Luis la de Emilio y Carlos la de hiedra y Ángel De Juana y Pedro cuatro matrimonios que suman casi dos siglos de amor hemos planteado este relato como un un ejercicio más de investigación con la ayuda de médicos expertos científicos la neurociencia y la psicología aseguran que no existe una fórmula para las relaciones felices de largo recorrido nosotros hemos pensado que tal vez ellos puedan enseñarnos algo

Voz 15 03:25 efectivamente cuando yo era joven con diecisiete dieciocho años un grupo de amigos los domingos cómo era la época en que hacíamos los guateques organizábamos un guateque una reunión de amigos en un dispensario de la parroquia que no les dejaban oscuras entonces de pronto un domingo aparecieron unas chicas muy guapas que en la vimos entrar por la puerta o sea aquí vienen las estrellas de la fiesta y una de las estrellas de la fiesta agrada que soy mi mujer yo dirige esta chica para mí que fui a por ella de forma descarada

Voz 1686 04:01 qué música escucha Weiss en aquella época que que habían ese guateque de banda sonora

Voz 15 04:07 a ver si me acuerdo era Luis eran los boleros era Diamond era ya saben los nuevo dinámico

Voz 4 04:21 sí

Voz 10 04:25 el domingo estamos sitúa en Palomeras Bajas

Voz 0874 04:30 secas en Madrid aquella chica de la que habla es piedra Jedi como él la llama una joven que había llegado con su familia de un pequeño pueblo de Segovia hacía no mucho a buscarse la vida en la capital este año celebran cincuenta años casados Él dice que tuvo un flechazo instantáneo no es difícil imaginar los porque su historia es la historia de muchos con diecisiete años la música sonando y las bebidas sobre una mesa ellas sentadas esperando a que alguien la sacar a bailar ellos pensando en cómo acercarse así es cómo funcionaba entonces Nos dicen aquel día hiedra aceptó Un baile aunque lo del flechazo tuvo que esperar un poco más

Voz 16 05:12 fue pasando el tiempo lo allá pues fue gustando cosas de él y ya pues vamos saliendo juntos él me ha acompañado a casa por las noches cuando salíamos de de allí de el del club y tú

Voz 1686 05:31 mucho en Tías esto que dicen de las mariposas en el estómago y todo eso o eso no lo sentiste nunca yo creo que no que eso yo creo que blogs

Voz 16 05:39 viene al tener la relación y cada vez puesto ajustando más la persona hay

Voz 1686 05:47 es así como el día que lo conseguí viste como esa cómo era eso que existe un beso o que ella bueno venga

Voz 14 05:53 huy huy hasta que conseguí darle un beso madre mía que uno sabe lo que cogerle la mano bueno ya algún día subíamos para arriba en la compañía mayo después del baile acogerla de la mano llevan la mano eso fue un milagro

Voz 1686 06:09 pero entonces como os ponéis de novios sí misa como es en formaliza esto

Voz 14 06:14 bueno es que no hay no hay forma de formalizar sólo sea se va formalizando cada vez que sales más saliendo va saliendo sigue saliendo entonces se va creando un vínculo muy fuerte y de ahí viene pues el arte de la mano después viene el primer beso

Voz 16 06:28 así poco a poco llegue a tú te acuerdas de primer beso yo sí claro que sí que me donde fue tú estabas desea

Voz 14 06:42 no ya darle un beso lleno de yo tenía muchas ganas de dar un Versina Chucho

Voz 18 06:47 Brian no quería nada nada yo

Voz 16 06:49 lo tenía que dejar pasar tiempo para saber estar segura me interesaba o no

Voz 1686 06:57 dice lo contaste a alguien cuando le da este es el primer beso no no no no

Voz 16 07:04 yo me yo

Voz 1686 07:06 y cuánto tiempo lleváis basta dar ese primer beso así como de novios

Voz 14 07:09 pues yo creo fueron sexo siete meses

Voz 15 07:12 sí sí que sí que se había una canción muy bonita que no ajustaba mucho decía jamás podré olvidar la noche en que te bese esas son cosas que pasa ni Sara muy bonita

Voz 19 07:26 el tiempo quién después

Voz 20 07:28 ya

Voz 3 07:30 Twitter y Caixa tira

Voz 0874 07:37 no todos nos enamoramos a la misma velocidad hay quiénes lo hacen de manera instantánea como le ocurrió a Ángel que otras que lo hacen de forma más lenta como Pedro en esta fase que se da en los primeros meses de una relación nuestro cuerpo y nuestra mente se alteran no podemos dormir apenas Nos concentramos perdemos el apetito o pensamos en la otra persona de manera obsesiva pero todas esas sensaciones se amplifican aún más si se vive un amor prohibido como el de Carlos Emilio la tercera pareja de esta historia

Voz 20 08:05 yo entré a tomar un café estaba estudiando me dolía la cabeza salía tomaremos un café entre a toman un café Ibiza este señaló americano al final de la barraca me miraba yo le miraba él te gusta año hombre claro en cuanto lo oí y además era americano entonces mira entonces los españolitos queréis teníamos muchísimo cuidado con a quién mirábamos y a quién no mirábamos Si con quién hacíamos algún gesto algo porque había policía secreta ahí podías acabar en la cárcel entonces pues era un chico guapísimo y además era extranjero porque pues su pinta entonces no había muy pocos extranjeros en Madrid pues no había peligro de que fuera a ningún policía ni nada de eso entonces bueno pues se acepta acercaste tu creo no

Voz 0874 09:04 sí era mil novecientos setenta y cinco y Carlos aquel chico americano que estaba al final de la barra trabajaba como psiquiatra en Madrid tenía veintiocho años los en aquella le Franco como decías

Voz 21 09:15 Emilio se ligaba muchísimo te tiene que ser muy discreto entiendes sentarse el Cafetería La mer adicta ido las cosa

Voz 20 09:31 a mí cuando se vive en la clandestinidad de damos no se desarrolla un sexto sentido se desarrolla mucho la intuición porque la necesitas para sobrevivir entonces pues enseguida simplemente con mirarle a los ojos estaba dicho entiendes pero era una cosa como muy cautelosa muy muy discreta en muy cautelosa para poder dar marcha atrás en cualquier momento porque nunca sí

Voz 0874 10:03 Emilio tenía sólo veinte cuando se topó con Carlos en aquella cafetería de la calle Barceló a los cuatro meses de empezar a salir ya vivían juntos antes eran pocas las historias que avanzaban tan deprisa la tradición mandaba y el fuego lento era la manera siempre de cocinar una relación

Voz 10 10:28 esta familia que escuchan de fondo es la de Luis y Ovidio la cuarta historias de este documental cuando nuestra compañera Paloma llegó a su casa o Biden había cocinado dos bandejas inmensas de torrijas de dos variedades al vino y en almíbar

Voz 0874 10:46 cuesta arrancarse hablar lo hace de carrerilla con una

Voz 10 10:48 la energía desbordante y mezcla la sorpresa con la risa con la intriga siete Se sientan al relevo

Voz 0874 10:56 dos de una mesa baja que han vestido con un mantel blanco impecable charlan animados Le viajes de sus hijos de ellos de su relación o vivía recuerda emocionada el momento en el que aceptó salir con Luis León compañeros de trabajo y el de vez en cuando le acercaba a casa en coche y un día

Voz 22 11:12 debería Criteria Caribe salí dí yo le veía cómo me agobia o muy agobiada hombre ICO Enebro bajando el tono de una de las desde que se llamaba por As por la salida de Alcalá Le puse la mano en la mano encima su mano en la palanca de cambio se se emocionó se puso a llorar ya se quedó ahí

Voz 17 11:36 su más tierna

Voz 22 11:38 sí sí sí yo creo que era su ternura en lo que a mí Merino claro la ternura no la vea en

Voz 14 11:45 espontáneamente y que la viendo poco a poco

Voz 0874 11:48 primeros meses los que viven Guidia Luis cuando ella le cogió de la mano tendemos a idealizar a la pareja pero qué ocurre después cuando todo se calma hemos hablado con Alicia Liñán asesora en la Universidad Complutense de Madrid y psicóloga especialista en terapia de pareja

Voz 17 12:03 cuando eso pasa cuando el enamoramiento se va pasando Se va pasando la locura transitoria que se les aseguramiento caemos en la realidad y la realidad es que esta persona pues hace esto que no me gusta o esta parte no la había visto yo o In no me ha hecho el mismo caso que caemos en algo más real y ese es el momento de la desilusión algunas parejas creen que se ha acabado todo que ese es el momento de la ruptura otras parejas son capaces de darse cuenta que aunque tenga esos fallos esta persona de la que me he enamorado me sigue gustando que aunque ahora no me haga mismo caso puedo hablar con ella puedo decirle podemos estar bien te encuentras de verdad hornos encontramos de verdad las personas que somos

Voz 0874 12:52 entraríamos en la fase de negociación donde aceptamos al otro y negociamos común necesitamos que sea la relación para que siga adelante para que ambos seamos felices dejamos a un lado las emociones desbordantes llegan la serenidad el amor compañero la convivencia y la ilusión por los proyectos conjuntos

Voz 23 13:10 lo recuerdo porque está todo todo el pasado año

Voz 0874 13:13 se acuerdan de Juana I Pedro es una pareja con la que empezaba este relato Juana guardaba en un baúl las cartas que se enviaron de novios durante sus cinco años era la única manera que tenían de comunicarse día a día Campos era maestros y trabajaban en pueblos distintos de Córdoba así que sólo podían verse los fines de semana como

Voz 1686 13:29 a ser novio en aquella época grosor Lee

Voz 24 13:32 junto a lo mejor ir al cine a lo mejor no íbamos dando un paseo por la carretera de cuando yo veía que no estábamos alejando del pueblo ya nos tenemos que vuelva porque si te veía me hacia afuera del pueblo su podía no sé a mí me daba como un peligro no le no le daba nada pero ya en dos en el noviazgo pues como había que hacer puro y llegar al matrimonio vengan eh

Voz 23 14:00 pues a rajatabla

Voz 24 14:03 entonces yo me recuerdo que el día que nos cogimos de la mano en una feria eso en el séptimo cielo más que tocando la mal o en el cine que me tocara el hombro el sólo aquello madre mía era casi un orgasmo

Voz 25 14:25 tú

Voz 0874 14:30 años de noviazgo pasaban separados el uno del otro y los dos tenían ganas de seguir avanzando de apostar por un proyecto de vida conjunto en aquella época existía el llamado derecho de consorte que permitía los matrimonios pedir plaza en el mismo destino que uno de los cónyuges así que para poder estar cerca se casaron

Voz 24 14:48 la noche que no fuimos ya después de del banquete de boda a nuestra casa que la pusimos en al Carracedo cuando estábamos cenando esa noche a la mañana siguiente no íbamos al viaje de novios pues le digo hay pedestre lo que hemos hecho tome conciencia de pronto porque antes había sido la ilusión de tantas cosas tome conciencia de pronto de que nos habíamos casado y que íbamos a estar juntos toda la vida y que aquello era una cosa que tenía mucho peso mucha responsabilidad hay Pedro lo que hemos hecho el peso del compromiso

Voz 0874 15:25 hasta que la muerte nos separe paralizó a Juana pero duro poco el ajetreo diario las clases y las actividades culturales que ambos organizaban en el pueblo no dejaban tiempo para demasiadas dudas para reflexiones profundas ya había que sumar que Juana quedó un abrazo

Voz 24 15:41 enseguida se hacía si la cosa de natural osea que pero todo el tiempo que duró el embarazo pue hacíamos mucha actividad de junto yo estaba acostumbrada que hiciéramos todo eso junto pero claro cuando nació la niña pues ya había que

Voz 23 15:59 tara sus horas un horario Suter su vivero

Voz 24 16:05 entonces ahí ya yo no entendía que yo me tuviera que ir a casa a darle el biberón a su hora y no seguir en la actividad y que a él no se diera cuenta

Voz 0874 16:16 ah no da una

Voz 26 16:19 la

Voz 19 16:22 todavía no sé ni cómo

Voz 0874 16:36 en este reportaje estamos tratando de saber que mantiene a las parejas unidas y que las separa todos los expertos con los que hemos hablado dicen que la primera barrera que hay que superar la crisis de pareja que puede provocar la llegada de los hijos cómo repartimos ahora el amor ellos pueden sentir celos ellas una renuncia quiénes han sido hasta entonces

Voz 24 16:55 a tal punto que que una noche pues y cuando a él volvió de aquello que era una Reunión una reunión con con un grupo de hombres pero una reunión católica era de formación pues cuando llegó a la Casa yo no estaba allí non no estaba en ningún sitio en no se sabe dónde está entonces el médico y a él buscando me por la calle pues la casa vieron que la niña estaba en la cuna y luego a la segunda vez que entró en la casa ya estaba yo en mi cama porque yo había estado escondida debajo de la mesa camilla

Voz 12 17:33 yo ya había está acostumbrada siempre atar en todos los sitios

Voz 24 17:36 donde yo tuviera o donde se estuviera cociendo

Voz 12 17:39 algo cultura se tuvo que ir a la fuerza a darle el biberón o La teta a la niña yo me encontré con aquel cuadro naturalmente a mí no me extraña avisó ni otros cuatro así parecido que ella ha podido hacer duras de nuestra cosa rara claro yo lo que quería era hacer leve

Voz 24 17:58 yo estaba que no estaba a gusto con esa situación de que yo tuviera que hacer la encargada de volver a la casa entonces ahí tuvimos enfrentamiento hablado

Voz 28 18:11 de

Voz 24 18:13 de cómo se iba a organizar nuestra vida

Voz 0874 18:16 las negociaciones reestructurar el núcleo familiar y pasar de dos a tres el reparto de tareas de cariño son las claves para superar la llegada de un hijo porque aunque son momentos de felicidad también es una etapa de estrés de ansiedad de inseguridad pero estos conflictos por falta atención al otro no sólo aparecen por los hijos otro

Voz 17 18:34 momento de crisis puede ser cuando en la etapa vital vamos cumpliendo años no de pronto alguno de nuestros padres necesitan los cuidados nuestros no es otro momento donde hay menos disponibilidad de tiempo y de energía para dedicarla a nuestra pareja tenemos que dedicárselo a uno de nuestros mayores

Voz 0874 18:59 Angeles hiedra recuerdan precisamente este momento como el más difícil de su relación

Voz 16 19:03 cuando sucedió eso pues unos treinta años así llevábamos casados

Voz 15 19:09 momento difícil efectivamente porque ya claro su madre tenía una situación muy difícil ella se volcó totalmente con su madre además está volcada también totalmente con sus hijos yo me sentía un poco pues un una cosa rara que aparecía por allí de vez en cuando que si va por la mañana a trabajar que venían por la noche de trabajar y que lo único la única misión que tenía era ganar dinero para que es viviera la

Voz 16 19:31 família Pera no era así lo que pasa que él lo veía si tenían poco de de celillos porque yo me dedicaba un poco más a los demás y eso fue

Voz 0874 19:45 el tiempo colocó las cosas en su lugar poco a poco Ángel entendió que seguía siendo importante para hiedra como siempre se les pasaron esos celillos lo dice él esos conflictos internos celos el miedo pueden hacerse más grandes cuando uno no acepta quiénes no aceptarse no estar bien con uno mismo puede ser otra fuente de problemas en la pareja Emilio a pesar de haber comenzado subida al lado de Carlos estar enamorado de él no quería identificarse como homosexual

Voz 20 20:11 yo me he criado un colegio de de

Voz 29 20:14 curas no oí Ikea

Voz 20 20:16 que no pues con todo lo que significaba entonces de

Voz 29 20:21 de anatema en

Voz 20 20:24 abominación dio origen a muchas situaciones conflictivas entiendes pues por ejemplo al principio había una fiesta familiar hay yo no no quería llevar a Carlos como explicaba yo la presencia de Carlos se podría decir que es un amigo pero mi familia conocía a todos mis amigos de Corea que de todas partes entiendes

Voz 1686 20:47 cómo cómo se lo toma vuestra familia un AVE

Voz 20 20:50 al

Voz 17 20:51 el principio mal

Voz 30 20:54 el ojo con el tiempo cuando

Voz 20 20:56 no yo me decidí bueno cuando yo se lo conté

Voz 30 20:59 al

Voz 20 21:01 cuando vieron que estaba firme en el asunto y que me fui a América con él pues claro lo estuvieron más remedio si quería volver a ver a su hijo que aceptarlo y pudo más el cariño que me tenía ante el prejuicio

Voz 4 21:32 sentimientos

Voz 0874 21:36 no no fue igual en la familia de Carlos que a miles de kilómetros de distancia nunca puso ningún impedimento por eso le tocó a él estar al lado de Emilio durante aquel periodo de miedo de inseguridades de dudas se mantuvo fuerte pero sobre todo fue paciente a pesar de la crisis aquella actitud ayudó a Emilio aceptase asimismo como lo que era ya que su familia acabará por aceptar igualmente la situación la manera de afrontar los problemas de superar las crisis juntos clave para la salud de una relación a largo plazo mirar la vida con esperanza Isère positivos también tiene eso Ovidi Luis son expertos la casa de Ovidi Luis es un piso sencillo en el extrarradio madrileño hay aroma de hogar o lo hará a guiso a fuego lento a bizcocho Ormond azúcar tostado todo lo que ve Paloma al entrar en el salón dos grandes sofás Verdes una mesa baja donde han colocado las torrijas la mesa del comedor estanterías con libros y fotografías en los cuadros todo eso no estuvo siempre allí lo consiguieron muy poco a poco Lewis yo vivía siempre han vivido muy apretados económicamente tenía

Voz 22 22:42 no tenían Webber todo lleno de de global para el niño ayer niños su pasado el miedo yo también porque lo peor cuando tiene mueble cuando está me no tiene nada porque no como algo que buscábamos pero el dedo pasamos no tenía mueble era lo mejor

Voz 0874 23:07 Luis y Ovidio son un ejemplo de sencillez de alegría de ganas simplifican los problemas hasta hacerlos ridículos y Luis se jacta de que su lema siempre es que

Voz 32 23:17 ves que algo ocurrido las a su muy está lo que no te que no tenga arreglo no se va a arreglar insite en arreglo no te preocupes que se arreglará esas mil hoy la risa

Voz 22 23:28 lo mejor los mira en una ocasión se desprendió tenían un coche hicieron tomó dentro un garaje sí claro fuimos a ver qué porque había un incendio en el garaje es Luis que que quizá habrá pidió fue convenio el bombero sabrá ha sido la habrá sido la hierba esa que fuera en el jardín nos vamos a acercar cuando solo bombero dar el número de plaza crear nuestra yo digo no hace mal coche mira lo que te digo

Voz 14 23:59 que nos vamos a preocupar de ello de igual que hemos perdido ese coche si estamos al puede te pueden que no va disgusto sea atado

Voz 0874 24:15 esta actitud ante la vida en que ambos comparten han sido una de las claves de su éxito como pareja y aquí entramos en un aspecto científico muy interesante sobre las relaciones de pareja la ciencia no logra ponerse de acuerdo sobre si las parejas deben parecerse si es mejor tener características similares opuestas Alicia Liñán nos habla de lo segundo dice que es precisamente la diferencia no parecernos nada a nuestro compañero de vida lo que no suele alejar del otro yo tengo la experiencia

Voz 17 24:42 terapia de que las cosas que nos atrajeron al principio son los que ahora no separan es decir que la mayor parte de las veces Nos atrae de la otra persona algo que es muy distinto a mí por ejemplo eso no es mucho más tranquilo tranquila que yo se toma las cosas con mucha más paciencia pero como yo no soy así cuando después convivimos vivimos resulta que esas mismas cosas empiezan a chocar conmigo no somos muy diferentes

Voz 1686 25:13 sí porque parejas que no superan los baches y otra es que sí

Voz 17 25:16 es una de las cosas que más cuesta a las personas en cuando vienen a terapia es aceptar la diferencia verla es muy fácil pero aceptarla no tanto yo estuve lo

Voz 0874 25:33 habla la psicóloga Alicia Liñán lo sabe muy bien Emilio y Carlos

Voz 20 25:37 lo que creo que es importante es dejar que cada uno sea como sea no intentar cambiar a las personas entiendes tú puedes cambiar un mal hábito o una mala costumbre pero a las personas no las cambian y era intentar cambiarlas cada uno es como es

Voz 21 25:56 se puede intentar pero no es posible por mucho la de cree que va a cambiar la otra persona en el fondo no cambia nada

Voz 0874 26:06 a pesar de las discusiones domésticas de la rutina ambos han renunciado a cambiar aquello que no les gusta del otro además es una tarea imposible dicen pero aceptar al otro no sólo significa asumir las diferencias también implica renunciar

Voz 17 26:19 bueno supone desde luego el el renunciar a a lo que considero que tendría que darme la otra persona porque por eso insisto tanto lo de aceptar la diferencia porque la otra persona es como es ceder también forma parte de la relación una relación continúe cuáles son los una

Voz 1686 26:42 timos más comunes de su factura en las parejas

Voz 17 26:44 es uno de los más importantes quizás sea la infidelidad bueno parece otra tercera persona cuando parece la desconfianza no el temor a ser abandonado desde mi punto de vista la infidelidad es como si fuera un mensaje que la relación recibe como si fuera una carta o una en un mensaje emitido a la relación no

Voz 23 27:12 las cosas no iban bien ha tenido aventura

Voz 12 27:17 que yo me iba enterando poco a poco yo lo de Cubría

Voz 0874 27:21 juicio escuchan a Pedro el profesor cordobés recordando cuando Juana fue infiel hace mucho

Voz 12 27:27 años aquello para mí desde luego fue una catástrofe porque era era un rompimiento con todo lo que había supuesto para mí desde que no habíamos conocido por nuestra pareja nuestra cercanía y por lo tanto fue un choque tremendo

Voz 24 27:44 no

Voz 12 27:44 la infidelidad Si tú no mira a lo largo del tiempo puede quedar puede quedar en una anécdota que no fue suficiente o que no es suficiente para romper una pareja ni un matrimonio esto es muy difícil de explicar pero en mi hay cosas muchísimo más importantes que la infidelidad

Voz 0874 28:18 pero no dio por acabada la relación tras ese momento tan duro bueno tampoco pero es complicado superar algo así es complicado también superar los conflictos las discrepancias las peleas y a veces la mejor solución para la pareja para los hijos y los hay exterminar la relación divorciarse y empezar una nueva vida sin el otro para hablar de la infidelidad como posible elemento insalvable en una relación de pareja nos acercamos a un despacho de abogados matrimonio listas para charlar con Paloma Zavala la directora Fete cuáles son los motivos

Voz 1686 28:48 qué Solís encontrar por los que las personas se separa el motivo principal siempre es la pérdida de afecto el que haya llevado la pérdida de afecto son otros muchos muchos cuestión más económicas e discrepancias con los gastos por cómo se abonan los gastos porque si uno cobra una cuantía otro cobra otra cuantía no se hace como debe de hacerse como uno de los dos piensa que ACS discrepancias por la educación de los hijos discrepancias sinceramente de toda índole e aunque parezca sorprendente Si hay momentos hay ahí hay matrimonios que llegan al divorcio llenar ruptura porque si iban muy mal lo tienen relaciones pésimas con la familia de de su cónyuge y eso que hace que se genere un una situación de que vaya llevando a una pérdida de afecto que lleguen al planteamiento de la ruptura el divorcio porque Setze dejan de quererse dejan de creer de respetar ir llegan al al momento de que es consideran que es mejor la ruptura en todas estas respuestas que me ha dado no nos metido la infidelidad es la infidelidad evidentemente cuando se cuando se produce es una causa de divorcio pero no viene es decir no es el motivo real del divorcio decide la afiliada Se ha producido eh ha con secuencia de una pérdida el afecto de las malas relaciones de las discrepancias entre los cónyuges de dejarse de querer de de dejarse de desear

Voz 22 30:15 a N S a partir de ese momento es cuando se va

Voz 1686 30:18 es la infidelidad matrimonio ya está previamente roto estos lo habitual la porque una pareja que haya bebido una infidelidad pero todavía se sigan teniendo afecto pueden recuperar la relación no se divorcian de hecho no se divorcian cuando viene un siente eh por causa de infidelidad o por cualquier otra causa siempre remitimos inicialmente a una posibilidad de terapia de pareja para es si se puede reconducir la relación porque un divorcios muy duro el siguiente paso quedamos siempre es recomendar una mediación para que entre ellos se puedan poner de acuerdo en las que en su divorcio luego ya entramos abogados para intentar llegar a un acuerdo y lo último que sea el Tribunal has dicho ahora mismo que que un divorcio es muy duro porque es muy duro divorciarse de otro cónyuge por qué te cambia el escenario de tu vida vamos al plano económico de una vivienda donde entran dos nóminas salimos a dos viviendas donde en cada una de ellas entraban nómina ya hay un desajuste económico vamos Aldesa ajuste emocional donde tú compartes amigos salidas cuidado de los hijos eh tú vas al colegio del colegio de repente que organizarse de forma personal tienes con giró completó en tu vida hay épocas del año donde existen mayores solicitudes de divorcios separaciones o es un goteo similar a lo largo del año no hay unos picos muy elevados el pico más principal suele ser en septiembre octubre por qué ocurre después del verano ya hay uno la situación de crisis entre las partes pero no te ves no te ves en casa pero llega el verano y te tienes que ver tienes que organizar las vacaciones tienes que preparar las al pueblo abre a los familiares entonces a ella se produce El deterioro absoluto cuáles son los rangos de edad en los que la gente suele divorciarse más lo más habitual la edad es entre los cuarenta y los cincuenta y cinco años tenéis casos de gente que se divorcié en la recta final de su vida sí de Jo setenta setenta y cinco años que no se soportan más que deciden divorciarse pero que está claro a lo mejor que él se ha jubilado que llevan cinco años esto diez años y la mujer dice lo tengo todo el día en casa no puedo más Icon esas edades llegan a divorciarse

Voz 34 32:32 esto sí

Voz 35 32:38 quiere aquí sin embargo es

Voz 0874 32:41 como decíamos al principio indagar en la radio

Voz 35 32:44 son que una pareja superan los escollos de

Voz 0874 32:46 Vida incluso aunque haya habido una infidelidad de por medio si algo hemos aprendido es que eso ocurre cuando no ha habido una pérdida de afecto de amor hacia el otro el deseo de querer seguir luchando se hace fuerte como hemos escuchado en el caso De Juana Pedro para él decía la esencia de una vida en común es el apoyo de la pareja estar juntos en los golpes más duros que de la vida

Voz 11 33:09 sí recuerdo que tus esto era donde tuvo no estoy bajo el brazo pues ya está aquí de eso saben mucho

Voz 0874 33:22 perdieron a su hijo José Miguel por culpa del cáncer cuando sólo tenía seis años

Voz 24 33:27 sí estaba como todos los familia unido en

Voz 28 33:35 en esos momentos que he dado

Voz 24 33:37 dudo porque se sabía hay que hubo que tomar decisiones que cuando ya se sabía que no que había una recaída que ya no no tenía salvación pues decidimos que ya no se le ponían más bolsas de sangre que no traía Moyá casa estaba en el hospital

Voz 1686 33:59 entiendo que fue importante estar juntos y unidos para poder

Voz 24 34:03 salir adelante no cuando cuando el niño estuvo ingresado por primera vez estuve yo también una ex coronel en el hospital y entonces yo notaba que Pedro estaba como un alejado de mitos que raro no es que había tomado la a su hermana como confidente poder un día al salir del hospital legó tuyo tenemos que ven no no podemos estar así porque el cuerpo necesita el espíritu necesita que el cuerpo de este cuerpo cerca de otro yo también hay ya entonces yo el que ya se volvió no porque claro él estaba con su pena asola quitase esa es la pareja él está el darse cuenta una hipérbole lo que ha dicho a él de de cómo hay que acercarse al otro de qué manera en cada momento

Voz 36 35:05 a sí

Voz 18 35:11 vivieron de la mano de la enfermedad de su hijo su despedida

Voz 0874 35:14 era el duelo ella sano en parte escribiendo un libro de poemas el reconoce que es algo que nunca se supera a pesar del tiempo y de los problemas que les trajo la vida ambos hablan de ilusión de proyectos conjuntos de perdón y de mucho amor

Voz 37 35:28 a sí

Voz 0874 35:32 pero el paso del tiempo no deja las cosas inalterables algunas como el amor pueden permanecer otras simplemente cambian cambiar nuestra relación y cambiamos nosotros el tiempo cambia emocionalmente también lo que sabemos lo que queremos nuestros proyectos especialmente el tiempo dejó una huella sobre nuestro cuerpo cambiamos físicamente y cambia cómo nos relacionamos con el otro como le deseamos

Voz 1686 35:55 cómo ha evolucionado para vosotros la atracción física del uno por el otro con los años hombre pues tú al viendo que pierde facultad

Voz 22 36:03 la pierde quizá el menor atractivo físico pero va quedando por dentro algo que yo creo que es como más consolidado una cosa más sólida más afianzada salido como otra formando como una metamorfosis

Voz 32 36:19 bueno yo lo he ido asociando y además lo realizó como es la la naturaleza a naturaleza a medida que tenemos unas edades los da vigor los la

Voz 38 36:29 eh lo ese una forma física

Voz 32 36:32 etc que bueno que es lo que hace es que haya atracción de unos por otros para perpetuar la especie pero luego tenemos casi a asumir que eso se se tiene que ir apagando lo que no se puede no pretender es ser siempre el chico de dieciocho años o sea uno tiene la edad que tiene y tiene que comportarse con respecto a esa edad y asumirla

Voz 0874 36:50 no todos siguen el ritmo natural del que habla Luis Pedro y Juana por ejemplo

Voz 12 36:54 yo tengo el mismo deseo y además con ella que que que tenía cuando tenía veinte años él mismo deseo y además en contra viento y marea pero a que algo contra lo que no pueden luchar pero el que una persona fije su deseo en otra eso sí es para mí una cosa como si hubiera yo he tenido esa suerte ese don incluso as de ayuda ese deseo a seguir viviendo en pareja naturalmente no estamos adaptando a la edad eh

Voz 24 37:26 está relacionado en mi caso y en el de otra mujer con con el trabajo que tiene con las preocupaciones que tiene con lo que hay alrededor el momento que está viviendo entonces el deseo para que se manifieste necesita que tú tenga una tranquilidad y una entusiasmo

Voz 0874 38:02 para Juana el deseo hacia la pareja no tiene que ver tanto con la edad sino con estar en calma con sentirse bien estar unido al otro Helen Fisher profesora en el departamento de antropología en la Universidad de Nueva York ha dedicado toda su carrera a estudiar la relación de pareja en sus investigaciones revela que el deseo sexual es un mecanismo más primario que el del amor más básico está mucho menos relacionado con él de lo que creemos por eso sabemos que el sexo en muchas parejas no es un indicador de felicidad con los años tendemos a tener menos relaciones sexuales con nuestra pareja pero eso no es sinónimo de que las relaciones esté deteriorando depende de cada persona lo que sí es importante es común en todas las relaciones es el tiempo que nos dedicamos a nosotros y que dedicamos al otro

Voz 1686 38:47 tienes aquí en tu despacho estoy viendo

Voz 7 38:52 al abrir la Mistral son

Voz 0874 38:56 en la casa donde viven Pedro y Juan hay un pequeño despacho donde no cabe un alfiler los libros se amontonan en las estanterías y hacen equilibrios en la búsqueda de un hueco los papeles manuscritos reposan desordenados sobre un escritorio de todo el caos las grandes voces femeninas de la literatura nos observan cada una de ellas tiene un sitio de honor un marco de plata que la rodea años reservan una mirada atenta Juana dedicado gran parte de su vida a la literatura a escribir poesías de hecho forma parte de un conocido grupo de poetas grupo Zubia Pedro por su parte siempre ha sido muy activo en una asociación de educación y pedagogía donde han dedicado sus esfuerzos a conseguir una educación libre y alternativa juntos han compartido siempre el amor por las letras y por la cultura

Voz 10 39:41 escasos los libros a tope

Voz 0874 39:43 te dan cuenta en esta pareja existen tres lugares bien diferenciados el espacio De Juana el espacio de Pedro y el espacio compartido dicen los expertos que una pareja sana siempre debe contar con esos tres espacios los individuales y el espacio conjunto deben saber respetarlos en este espacio común en el disfrute del tiempo compartido también está una de las claves de las relaciones

Voz 20 40:06 longevas que es lo que más disfruta es ahora de nuestro tiempo juntos

Voz 24 40:11 el día a día todo porque el día a día las cosa que son que son lo ordinaria pero su ordinaria osea de la actividad de fuera de casa el el ir al cine y luego hablar entre nosotros de de la película el comentar las la situación política de mi genera todos como ellos

Voz 0874 40:35 de Ovidio o hiedra ya Ángel comparten desde hace muchos años actividades y proyectos Ovidi hay Luis la pareja que no tenía muebles en su casa por ejemplo van a clases de sevillanas los martes por la noche les encanta lo llevan haciendo diez años

Voz 39 40:49 que es por fuera

Voz 10 40:51 no siempre lo tomamos unas rosquillas que mira oy oy oy es tan feliz por la mano tan caliente hombre por favor

Voz 22 41:18 tuviese que la la que quiera rica está caliente estará todavía no no lleva conservante de aceite palma ni ni colorantes ni cosas de esas lo que lleva de huevo de que el otro día Ávila para comprar carne huevos de granja pero que está gallinas por el suelo eh aceite giras de Oliva de buena calidad azúcar y harina no lleva y levadura al acecho porque el cumpleaños debía hay que celebrarlo aquí con mis compi hombre no solamente veía bailar ya es real hay que compartir que compartirlo lo

Voz 0874 41:56 el que se imparte en del Centro Cultural de Coslada suelo de tarima las paredes de espejo hay cinco parejas sin ninguna baja de los cincuenta años parece que lo importante en esta clase no es aprender a bailar sino simples

Voz 40 42:08 este pasar un buen rato

Voz 41 42:11 demócrata llegando a venderlo a tocarlos dándole son tan cruel como todo la

Voz 42 42:19 todo tiene su su técnica Quito ya que ser dijo bueno los si está en casa la orla el coco pues lejos de una manera negativa pues muy

Voz 10 42:33 Eva imagino al año mucho porque se se come paso pero hace sus cien mírame me mira con cariño Elvira es que me encanta porque no ternura te un poquito la lista me dice mírame mírame

Voz 0874 42:51 no llega a la recta final de la vida compartiendo todavía pasiones actividades proyectos es esta quizá la clave del éxito de la pareja hace unos años la Universidad Complutense de Madrid realizó un estudio sobre las relaciones de pareja a largo plazo hemos hablado con María Luisa Cuenca Montesinos una de las profesoras que hizo aquella investigación

Voz 1849 43:09 muchos estoy es dicen que los cinco primeros años de relación serían cuando hay una primera crisis sí que sería más probable la ruptura lo que hemos visto es que dentro de esos diez primeros años de parejas que conviven y que son estables vale hay como un pico en el que si sobrevivirá esos diez años la posibilidad la probabilidad de que continúen y que esa intensidad de la se mantenga en un término o un promedio estable es bastante elevada

Voz 1686 43:36 en el estudio habéis llegado a alguna conclusión sobre si existen o no existen claves para para tener relaciones felices y duraderas

Voz 1849 43:44 claves como tal no no existe una receta mágica lo que sí que es cierto que es que el amor es un constructor multidimensional y hay muchísimos factores que van a afectar en lo que es la estabilidad nosotros encontramos que la intensidad del amor romántico una variable muy potente era el intercambio de comportamientos afectivos que era lo que te determinaba que estas parejas de que llevaban juntas más de treinta años pues consideraban que estaban intensamente enamoradas Mostar cariño afecto expreso

Voz 43 44:16 caricias e llega un como a un estado de bienestar cruce persona

Voz 22 44:23 no te cuestionan más que yo lo tengo que ir a buscar fuera lo que yo disfruto no es que sea un disfrute de morir no es es todo está muy relacionado una caricia una mirada una sonrisa un ahí qué pesado eres pero al final te pasó la mano por la espalda

Voz 43 44:42 no me digas que no bonito

Voz 22 44:45 notarlo no diría que es que mi osito de peluche pues a muchas dificultades pero yo qué sé

Voz 12 44:55 ni a vivir tampoco

Voz 10 45:01 yo soy muy emotivo igual río con mucha vida muy bueno yo era

Voz 22 45:08 fíjate si es que lo diga

Voz 44 45:14 pues yo Sito el Deluxe que da Ángel que estás haciendo

Voz 0874 45:26 en ese ejercicio de demostrar el afecto y el cariño Ángel es especialista son la pareja del guateque en Vallecas y la de los celillos

Voz 14 45:34 a qué

Voz 0874 45:35 tiene decenas de poesías dedicadas a hiedra que guarda en una carpeta azul está tiene la

Voz 16 45:39 fecha del catorce del dos del dos mil dieciocho al despertarme ha ya no estás solo me sale un lamento y casi me echo a llorar luego un poco más tranquilo creo ver la luz del baño acuerdo de aquel año disfrutando en el franquismo

Voz 0874 46:01 ya hay Ángels sonríen mientras ella le la poesía él dice que ya vivirá mucho más y que piensa buscarle un novio ella se ríe y niega con la cabeza mientras le mira los ojos chispeantes cuando lo dice incluso después de cincuenta años juntos en esta búsqueda de respuestas en el final de este relato radiofónico volvemos a Prince si preguntamos a la terapeuta Alicia Liñán que no resuelva la gran duda que es el amor o al menos que se entiende por amor desde la psicología

Voz 17 46:29 el amor es algo mucho más básico el amor es una actitud en la relación con el otro es como un hacer que el otro esté bien no es dar apoyo confianza res peto no hacer que la otra persona se sienta bien conmigo porque así está conmigo no queridos cuidados apoyados Sieso ambas personas pueden hacerlo mutuamente

Voz 23 47:01 fantástico es como

Voz 17 47:04 a es sentirse cuidado toda la vida no y cuidar que también eso es algo que que necesitamos hacer no

Voz 1686 47:12 existe alguna clave o claves para que una relación funcione

Voz 17 47:17 el principal la confianza generar espacios de confianza el que la pareja sea un espacio de confianza eso qué significa significa que me que puedo creer que tú no me vas a nuevas a dañar o no me vas a dejar que puedo confiar cuidado el respeto entonces esas tres cosas me parece que son fundamentales confianza cuidado respeto

Voz 20 47:42 porque nos queremos mucho pero no queremos más ahora que nos queríamos cuando estábamos enamorados sabe es como te digo no es distinto cada época de la vida tiene sus emociones y sus cosas y ahora pues eso el presupuesto de un amor que es más profundo que el enamoramiento de cuando eres joven es enamore de quinces contigo sin tino puedo vivir pues ahora sabemos que se puede vivirse uno sin el otro sería muy triste a mí me satisface que nos cuidemos que estemos pendientes Se uno del otro que compartamos nuestras en fin lo que es una pareja no que es lo que más

Voz 1686 48:31 disfruta es el tiempo con el otro

Voz 21 48:34 todos si vivos ya no sé si se ha hecho suena un poco látigo pero no Mocus en vida así nimio sinceramente tomate fruta diarios que estamos juntos su gimnasio ir a Jean miligramos paja buscar todos los días

Voz 20 49:00 para el barrio sabes lo que más lo que lo más bonito que viene con la edad que aprendes a vivir el momento que es algo que cuando eres joven no no lo haces muy bien siempre estas esperando algo más ricos desde más

Voz 21 49:19 del TAS te osea que no herencia importancia oye es veintitantos años aunque sino quién llamarlos once no pero todos me a otro que estás mirando pues Lotto charlamos sobre el tema

Voz 20 49:42 nosotros ahora Carlos puede empezar una frase de hecho nos pasa muchas veces que el en pie

Voz 21 49:49 el acabo perdona pero mucha gente va a decir qué aburrimiento tampoco es aburrimiento no mira a unos amigos cuando estaba en el otro generación cuando hablamos de es el tiempo juntos decía pero estáis juntos o por rutina

Voz 23 50:09 pero yo aburrimiento pues no está no contó que eligen pues estaba junto

Voz 20 50:16 hombre siempre siempre hemos estado juntos porque lo hemos disfrutado después disfrutar de la compañía a uno del otro sin grandes aspavientos ni teorías pero seguimos disfrutando de lo del otro

Voz 45 50:30 en serio veamos por Seat

Voz 0874 50:43 sin grandes aspavientos ni teorías dice Emilio tal vez ése sea uno de los secretos del amor duradero encontrar placer en la rutina en la calma en el sosiego esa idea la comparten todas las parejas que han contado esta historia

Voz 24 50:59 aquí ahora la tranquilidad y la serenidad pero una profundidad de saber que que estás que cuentas con el otro para todo que tiene un una compañía que tienen un interlocutor para para hablar de todo una cosa preciosa ahora mismo

Voz 0874 51:25 es una cosa preciosa lo de ahora mismo Tijuana el amor con el tiempo cambia lo que llamamos enamoramiento a principio de nuestro camino junto al otro no es lo mismo lo que llamamos enamoramiento después de cuarenta cincuenta sesenta años juntos la fortaleza de una pareja no sólo podemos medirla por su capacidad para superar los golpes también por cómo viven la rutina los momentos bonitos de la vida cómo disfrutan el uno del otro con Juana I Pedro con Emilio y Carlos con Luis y Ovidi ha con Angeles hiedra hemos aprendido lo importante que es no perder nunca el respeto hacia nuestra pareja hacerlas sentir segura y seguir demostrando cariño cada vez

Voz 12 52:04 llegamos momento en el que dice mereció la pena haber vivido todo lo que hemos vivido

Voz 46 52:20 sí a mí de sus vi algo más que sí

Voz 0874 53:00 es un reportaje de A vivir con Paloma Torrecilla el diseño sonoros de Teo Rodríguez que también es culpable de la selección musical

Voz 13 53:08 el para siempre diré que cariño mueves tiene sin pues que actor

Voz 47 53:22 ah