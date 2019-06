Los diez pensamientos de Donald Trump sobre Pedro Sánchez

Voz 1

00:06

Pino desde ese los pensamientos de Donald Trump sobre Pedro Sánchez a raíz del encuentro del G20 en Osaka Japón pensamiento primero Pedro es un don nadie mira mi dedo índice sigue mi dedo índice IFO obedece así que siéntate cállate Pedro eres un hipócrita me pones a parir por todas partes pero cuando me ves venir corres como un perro faldero a saludarme yo te doy una patada en el culo pensamiento segundo Pedro tu país España no cuenta te invitamos a esto del G veinte porque a lo mejor te necesitamos más adelante porque siempre queda bien poner un pobre en la mesa de los ricos el pensamiento tercero cada vez que alguien como yo te manda que te sientes y que te calles y que fume sabes lo que pasa pues lo que pasa es que tu gente es decir los españoles van a ser más pobres van a tener peores trabajos van a ganar menos dinero van a tener peores coches lo van a tener peor y tu país acabará siendo un país no de segunda que es lo que es ahora sino de tercera así que si te miro con mala cara lo que pasa es que tu país se hace más pobre si quieres a tu país intenta Chemical hace ilumine cuando te vea a ver si aprendes chaval pensamiento número cuatro Pedro soy trampa Paso de ti y tú te tienes que aguantar te das cuenta de cómo es el mundo me muero de risa contigo yo sí que tengo poder du jamás en la vida podrás hacerme el desplante que te echo yo en Japón eso es poder pensamiento número cinco Pedro haz los deberes importa T como un hombre de Estado y no como un niñato si alguna vez quieres que te salude claros has visto como si saludo a Macron ya Theresa May ya la Merkel sabes que pasa Pedro que están muy bien Tous discursos políticos que Lanzas en España pero cuando vienes al G20 sólo eres un don nadie es decir un producto interior bruto mediocres por eso no te saludan y Vladimir Putin que es tan pobre como tú pero al menos tiene eh petardos espías pepinos bombas tú ni eso pensamiento Number Pedro soy Trump Donald sabes qué pasa no soy tonto si fuera tonto tan tonto como tú te crees igual hasta te saludaba a ahí Pedro sabes cuál es la diferencia entre el tuyo que yo mando y tú obedece pensamiento número siete Pedro me parto el culo de risa les ha dicho a los medios de comunicación de tu país que todo ha sido una broma que en realidad te he dicho que me gusta mucho España Thiem Valori di la verdad pasado de ti simplemente Dick que me pone cachondo humillar te ver como Télam vainas Iber como disimula sonriendo pero pero de qué te ríes pensamiento número ocho Pedro no se en las fotos de grupo mira donde salgo yo y dónde sales tú yo siempre en primera fila y en el centro actúe en quinta fila allí en la esquina tiene que ser muy triste venidas tal Japón para que te humille en así para que coloquen en el gallinero Joe en el pan eh tú en el gallinero pensamiento número nueve Pedro no me acuerdo ni de tu apellido no sé ni cómo te llamas como es espera Rodríguez si no Martínez tampoco Pérez García López Suez de pensamiento número diez sabes que pasa Pedro que siguió no Estévez sí yo lo digo tu nombre tus no existe ese soy yo Pedro así que siéntate en tu sitio y contemplan en silencio ir ruega porque alguna vez alguna remota vez puede que me Digne hablar contigo dos minutos y lo más gracioso de todo es que sabes quién va a salir beneficiado si hablo contigo dos minutos si hablo contigo dos minutos quiénes ganan entonces son los trabajadores españoles porque si decido mirarte Si decido que tienes nombre y ocupa bajo el sol entonces tu producto interior bruto crecerá tu gente podrá cambiarse de coche ictus empresas existirán Itu IBEX35 renacer a es para morirse de risa Pedro para morirse de risa a vivir que son dos días Javier del Pino