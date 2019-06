Cuando se queman los monumentos

Voz 1 00:00 las

Voz 2 00:02 los firma Camacho baja como y sea un pasado tan parado cuando el calor asegura que esa para va sonando

Voz 3 00:13 también

Voz 4 00:26 no juego

Voz 5 00:29 eh tú

Voz 3 00:35 escuchábamos era una de las creo

Voz 6 00:37 en Ica es del incendio en el Liceu de Barcelona

Voz 0874 00:39 hace veinticinco años El País también contó con su cronista un poco improvisado pero siempre inocente Jacinto

Voz 0840 00:45 cómo estás buenas tardes debe completamente improvisado porque recuerdo que aquel día en el en la redacción teníamos muchísimos expertos en el Liceo muchísima gente que sabía un montón de ópera hay que que conocían muy bien la la casa actualizan todos tan tan tan emocionado están conmocionados por la noticia incendio que nadie era capaz de escribir una línea llorando los pobres todos tal cual unos encima de los hombros de los otros y al final tuve que coger dije primero que hay que reaccionar hui corriendo al a las Ramblas hacer de Tribulete lo recuerdo pero como una cosa bonita absolutamente dantesca fue fue desde el punto de vista periodístico colosal no porque porque era ver un incendio de esos además lo cogimos prácticamente desde el primer momento y aquello fue como un volcán como esta en medio de la ciudad es redondo de salían las llamas hacia arriba era como un volcán el proceso que estamos ahí cuando se desplomó el techo por ejemplo estaba allí cuando va cuando cayó todos no al hundirse en la parte central las llamas se reavivaron porque claro todo aquello era de madera con los helicópteros además dando vueltas por encima tenía también un aire como de Vietnam de Apocalipsis Now Nerón era un apocalipsis operístico la verdad pero yo creo que cualquier gran director de ópera hubiera firmado por conseguir un efecto ahora podemos hacer bromas porque no no no murió nadie no pasó nada luego se reconstruyó o ese esfuerzo ciudadano por volver a el dice hoy se reconstruyó

Voz 0874 02:09 tengo mucho interés por charlar con nuestro invitado porque es cómo será como como una estrella de una serie de televisión pero primero vamos a hacer un poco de historia de algunos incendios espectaculares empezando por Roma

Voz 0047 02:18 el año sesenta y cuatro después de Cristo bajo el reinado de Nerón se produjo el más conocido y Caribe de todos los incendios que ha padecido la ciudad el fuego comenzó cerca del Circo Máximo en el lado más cercano al Palatino probablemente en alguno de los comercios de la zona impulsadas por el viento las llamas alcanzaron las enormes gradas de madera del circo se extendieron incontrolables hasta las zonas habitadas del extremo opuesto sembrando a su paso el pánico y la muerte

Voz 7 02:49 voy la muerte reconstrucción varios incendios

Voz 0874 02:52 este durante el reinado de Nerón dicen más conocido supongo no

Voz 6 02:55 desde pensando que hemos tenido de hacer de hablar de incendios en la ola de calor si encuentra el no en marcha asegura encuentra una marcha ese tremendo bueno lo de la ciudad

Voz 0840 03:04 Coma Roma tuvo bastantes incendios era una ciudad muy poco muy poco pensada desde el punto de vista urbanístico que había crecido de una manera muy desordenada y había mucho material combustible también en las casas estaban pinchadas había insular sabía bloques de casas casi como en una ciudad como una ciudad moderna pero claro sin a los servicios los servicios de seguridad y los servicios de bomberos que hay en una en una ciudad moderna no de hecho los que se dedicaban a apagar los incendios en los vigile es que harán a prácticamente la la Guardia Urbana de la de la ciudad de un servicio relativamente especializado para para para incendios pero podemos imaginar lo precario que era con con las carretas con cubos de agua clara en una urbe de de un tamaño colosal con mucha gente apiñados o sea el incendio de de de la época de Nerón se ha acusado a él siempre claro que mucho culpa del cine Hollywood Peter Ustinov una la idea de de ese de ese Nerón tocando la lira mientras arde mientras arde de Roma para poder ampliar su palacio en en en los espacios calcinados no en realidad no sabemos muy bien cómo se cómo se produjo es mucho más posible que hubiera sido un incendio eh su al fortuito debido a las circunstancias la gente cocinaba en esas aglomeraciones en esas casas eran muy lógico que se incendia que se encendía Domecq que hubiera un incendio tremendo como el que hubo

Voz 0874 04:26 ella Julio Cesar Se le acusa de haber sido el causante de la desaparición de la primera biblioteca de Alejandría en el incendio de cuarenta y siete antes de Cristo

Voz 0840 04:32 sí fíjate que eso es un eso es un episodio que también está esta bastante en discusión no el incendio porque es verdad que Julio César es un episodio de la Guerra Civil en Egipto que acabó con el triunfo de Cleopatra y la ascensión de Cleopatra al al trono la solución que vio César fue prenderle fuego a unas naves que habían en el puerto para distraer entonces poder huir ese incendio se propagó a los almacenes de los almacenes saltó a los museos a toda toda la zona portuaria donde donde estaba

Voz 8 05:03 la el la la la la Alejandría está

Voz 0840 05:06 eh que conocemos de la biblioteca de todas estas instalaciones culturales de los torneos se dice que se quemó allí la la la la biblioteca pidieron muchísimos muchísimos libros es una idea legendaria de la de la historia no de hechos hay historiadores que dicen que sepa salvó muchísimo y que de hecho existía una segunda biblioteca que era la biblioteca pequeña biblioteca hija que está más alejada que allí no se unos incendio pero es verdad que hubo un incendio en Alejandría que la la la historia no ha querido dar esa idea de que Julio César un hombre por lo demás bastante amigo de las letras pues el mismo era un gran escritor cómo recordamos a la Guerra de las galaxias es uno de los grandes textos históricos de de la historia no

Voz 0874 05:46 saturó militar donde el haya

Voz 0840 05:48 tardó el militar con un punto costumbrista

Voz 0874 05:52 oye ideal en la historia moderna ahí muchos incendios no podemos pasarlo todos desde el ochenta y ocho San Petersburgo en el dos mil seis y me cuesta creer que cita dados los nazis todavía tendrían que ver con algo

Voz 0840 06:02 bueno piensa el incendio del en mil novecientos treinta y tres con los nazis instalándose en el poder fue muy importante porque ellos acusaron a los comunistas de haber perpetrado el incendio luego se les acusó a ellos que era bastante más probable cruel realidad parece que fue una cosa más bien de un acto individual de un pirómano pero fue el símbolo del final del parlamentarismo del parlamentarismo el ascenso de los nazis al poder y el final de la democracia en en Alemania hay un episodio que me gustaría menciona que es paradigmático de los de los incendios que es el famoso incendio del templo de Artemisa en Éfeso estaba considerado uno de las de las siete maravillas del mundo antiguo con las pirámides con el Faro de Alejandría con toda esta lista que que es confeccionan la antigüedad de grandes monumentos no es el único que ardió el templo de Artemisa que era famosísimo era un templo maravilloso que es es decía incluso que la la la Fundación había sido hecha por las amazonas estaba dedicado a la diosa Artemisa que es a la diosa cazadora la diosa virgen no lo que un individuo buscando la fama pienso sí que si le pegó fuego a un edificio que las siete maravillas del mundo pues probablemente me famoso y entonces lo que hicieron fue aparte de ejecutarlo después la indebido prohibir que que su nombre pasará a la historia pero en esto fracasaron porque sabemos quién quién era era un tipo que se llamaba el trato de hecho ha quedado la fama en Atica que es el la fama que se busca cualquier precio no llegamos fuego de ahí viene digamos fue bueno un edificio es curioso porque fue esa noche fue la noche que nació Alejandro Magno era la tradición en el trescientos cincuenta y seis antes de que eso se dice que esa fue la noche que nació Alejandro Magno que claro los otros acontecimientos de alguna manera estaban relacionados al incendio en gran templo la el nacimiento de un hombre que incendiaria no

Voz 0874 07:48 eso te iba a decir si de la historia reciente por supuesto este incendio

Voz 10 07:52 es muy aparatoso porque hay una gran

Voz 11 07:55 cantidad de humo hay una nube muy intensa en el centro

Voz 12 07:58 de las lagunas más la abogada Violet Le Duc es arquitecto que es de atrás

Voz 0874 08:03 Martínez iba yo estoy cariñoso muy poco lo que tú también es curioso cómo no te dan quemado se ha convertido en un mito turístico mucho mayor claro

Voz 0840 08:12 qué tal cual hay que recordar que una de las cosas que está pasando es que el Louvre es está colapsando porque como el monumento más visitado de París se desplaza a todos los turistas al Louvre ahora hay unos un caos en el Louvre tremendo es como con un juego no de de de bolos no es verdad que ahora la gente va no tendrán hacerse el selfie hay un perímetro alrededor con no se puede hacer carne se acerca demasiado pero hay buenas vistas desde el otro lado del río claro lo que falta es la aguja ahí bueno yo quería recordar uno de los acontecimientos relacionados con el fuego más importantes con los que está relacionado Notre Damme que es que enfrente no Damme se quemó al último al último gran maestre templario Ajax de Mollet ya estuvo le delegó en mil trescientos catorce cuando la caída de la de la Orden Se les reclamó ayer frente a Notre Damme irá famosa leyenda de que pronunció una maldición contra Notre Dame luego podría ser que sea cumplida después sabes que al Ajax de Mollet además la la inmensa faena de quemarlo con paja seca

Voz 0874 09:13 la verdad que no sé lo que significa esto pero me me está dando cuerpo

Voz 0840 09:16 mira normalmente si tú te comportaba un poco las paces un poco la iglesia pues te quemaban con paja húmeda que significaba que producía mucho humo entonces tú no Morillas quemados sino que Morillas asfixiado del humo era una forma relativamente piadosa de ponerte en la en la pira no en cambio con las ramas secas paja seca lo que significaba es que te quemaba ex vivo realmente quemaban un hombre mayor lo quemaron así yo lo cual no es lógico que gritara arrojar unas cuantas maldiciones

Voz 0874 09:47 contando a lo mejor se ha cumplido y fíjate que no te dan había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y ahora quién sabe si por culpa de una colilla o algo así no ha conseguido casi sobrevivir si es fuerte

Voz 0840 09:57 porque realmente uno de los espectáculos una de las imágenes icónicas de la Segunda Guerra Mundial de hecho también de la primera en la primera también también sucedió sobre todo en Francia fuera destrucción de catedrales y cuando revisamos todos los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial lo primero que ves por ejemplo en el Blix no el ataque a Londres de la cúpula de San Pablo las las las bombas que caen MR y luego después no te digo las catedrales alemanas arrasadas después por la en los bombardeos los bombarderos estratégicos de los de los aliados no pero toda Europa es una colección de de catedrales modificadas a lo largo de los tiempos y a lo largo de las guerras que han sufrido no tengamos había salvado sabes que hay Hitler tenía el plan de destruir destruir París él él admiraba París era una ciudad que siempre como como como artista frustrado para París era era la meca el dos de medio pelo también significaba

Voz 8 10:50 el la la la revancha de la Primera Guerra Mundial no en el los franceses habían ganado

Voz 0840 10:55 en la primera el gana la segunda convertía París una ciudad subsidiaria de de Berlín pero cuando empezaron a ir mal las cosas en cuarenta y cuatro desembarcos de Normandía el avance de los aliados decidió que que destruiría París de hecho estaba prácticamente todo París minado de preparado para destruirlo como pasó con otras ciudades como Varsovia que no tuvo el no le tembló el pulso para destruir en Varsovia de verdad

Voz 0874 11:20 estuvo en Londres también lo lo hubiera destruido

Voz 0840 11:23 sí sin duda de no ser porque el el mando alemán en Francia decidió no no cumplir las órdenes no no no se destruyó París prácticamente nota tan podía haber sido de perfectamente durante la Segunda Guerra Mundial

Voz 0874 11:36 me pregunto nuestro invitado que haría si dejarán solo en la catedral Notre Damme por dónde empezaría investigar no José Antonio Martínez cómo estás buenos días

Voz 11 11:44 muy buenos días qué tal banderías dirías en la cárcel

Voz 0874 11:46 a buscar la zona cero del fuego

Voz 11 11:49 en la zona cero pues en un principio lo que haría es darle una vuelta todo y intentar un ubicar en función de la gradación de daños

Voz 13 11:58 pues algo cercano a la zona donde podía haber empezado pero sobre todo lo que debería tener es mucha información nosotros a la hora de investigar utilizamos todo lo que podemos

Voz 11 12:13 ir recopilando desde la fotografía de transcripciones y después una vez las visitas conocemos inspecciones técnico oculares toda la toma de datos y al fin intentar recomponer ese puzzle y a veces incluso no llegamos a Podemos ya lo eligen pero no podremos llegar a la

Voz 0874 12:34 lo que hay veces que es imposible el punto de partida es pensar que los incendios son siempre intencionados salvo que se demuestre lo contrario o es al revés

Voz 11 12:44 el punto de partida está que si se ha producido un incendio como bien sale en un principio debería haber funcionado mal por lo menos desde el punto de del investigador de incendio si hay si se incendia de ahora es porque hay algo que ha ocurrido que no debería haber ocurrido un juegas algo que controlamos un incendio es un fuego incontrolado

Voz 0874 13:07 aquí lo es de decir que José Antonio nos escucha desde ser Marbella Costa del Sol y es criminólogo y criminalista con especialidad en investigación de incendios y explosiones bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Voz 6 13:20 es Jacinto el el el cese del fuego pero entendió que no lo tuviera que no tuvieran en París

Voz 11 13:27 no somos mucho oí estamos trabajando día a día en nuestra misión e intentar evitar a aprender de los incendios para para evitar que ocurran

Voz 0840 13:38 pregunta yo en Estados Unidos los los bomberos son prácticamente es racionales qué pasa que aquí en España el el bombero no tiene esa esa categoría mítica básicamente legendaria que tienen en Estados Unidos que cuando tú ves los los coches pasar la gente les aplauden eso

Voz 0874 13:54 son sex symbol también eh sí es verdad es bueno

Voz 0840 13:56 que tenemos algún calendario también creo que los ocho preguntas

Voz 11 14:00 mira empezamos con que no tenemos ni una ley nacional que Nos que no reúna todos estamos luchando desde una coordinadora para intentar que lo regule una ley general es decir un bombero en Andalucía a la consideración de gente dolorida y además no tiene la misma forma de acceder que un bombero y en Mallorca un bombero en Madrid y es un batiburrillo que que hace que no sigamos todos en una misma línea

Voz 0840 14:32 pero es porque quizá los edificios más altos en Estados Unidos la idea esa de que el el bomberos un hombre que sube al rascacielos que es capaz de subirse ahí arriba y produce más admiración por porque los edificios son más altos

Voz 11 14:43 no yo creo que es porque ellos tienen cultura de de de incendio de contra incendios ellos yo a un servidor un servidor público que tiene un trabajo y que se trabajo tienen un riesgo y aceptan ese riesgo entonces son forma de de de de de era la persona así ello llevan una normativa desde hace mucho tiempo dónde va todo regulado también lo que el mundo anglosajón lo tiene todo milímetro dado todo lo que se salga de ese milímetro pueden ellos no lo concibe quizá nosotros digamos por ser ladino somos más a adaptador nos adaptamos a la circunstancia pero pero sí que es cierto que ellos tienen una cultura y que bueno que que hace que sea respetado a todos los niveles y allí se muere un bombero buena en Francia bien quizás que es un tema

Voz 0874 15:31 L agudas curioso no no no pero es muy interesante porque claro es verdad que no en Nueva York uno de los souvenirs que más venden una gorra de N IFE de los bomberos de Nueva York que es cierto que estuvo implicado en el 11S y por eso se le recuerda como con muchos honores pero yo aquí no no vería nunca una camiseta del cuartel de bomberos de la Latina ha avisado de bomberos que suben a rascacielos claro a toda una generación no cuarto de esta esta película

Voz 1779 15:54 cuándo podrá dar una lista completa de los inquilinos quiero saber quiénes son dónde están

Voz 11 15:59 qué puede importarles que desean

Voz 1779 16:02 puede haber fabricantes de lana osera era un incendio la lana y las era producen ácidos pianístico si hay fabricantes de artículos deportivos como pelotas de pimpón producen gases tóxicos quiere que les sigue explicando

Voz 14 16:13 no de control entiende que no es dicen por ejemplo las cenizas

Voz 11 16:22 pues la ceniza no buen decidir el tipo de material que que han conmocionado por ejemplo para empezar no dicen la virulencia o la carga de fuego que existía en el momento en el en el lugar nos dicen el tiempo que ha ocurrido desde lo pueden decir el tiempo que ocurrido desde el comienzo la generación de del incidente hasta hasta que uno ha llegado o no en función de distinta cosa

Voz 0874 16:48 en las películas un las noticias siempre hemos acordado un poco el escenario del crimen hasta que llegan los forenses para recoger las pruebas en el caso de los incendios escenario ya está bastante contaminado cuando vosotros llegáis supongo

Voz 11 16:59 sí de por ejemplo nuestra central en formación ahora con el tema del cambio de cultura preventiva estamos intentando

Voz 13 17:09 eso enseñar no

Voz 11 17:12 oye ellos saben hacer su trabajo pero sí es enseñar a los compañeros que están en extinción incendio de los cuales yo me incluyo también pues a hacer el menor daño posible dentro de lo que es la escena para aquel que tenga que venir después pueda tener una idea exacta de lo que ha ocurrido es decir si tenemos que hacer algo lo vamos dejando todo perfectamente reflejado porque un el mínimo detalle te pueda dar muchísima información yo por ejemplo me he ido formando con con Guardia Civil con criminalística ir a ellos se sorprendían de cierta forma acción que tenemos nosotros ellos saben mucho de Criminalística pura y dura de investigación de incendio puré dura de devoluciones de devoluciones de tanto de humo como de frentes de llama pero en cambio no saben nada de extinción claro mi figura para ello fue un algo nuevo porque yo les decía mira esto es una marca la atención que se ha realizado con una lanza a chorro debido a que estamos iniciando confinado ya entonces nuestra forma y claro hoy es un es algo de lo que siempre hablamos en en España no hace falta un foro donde todas estas informaciones sean de Reunidas o sean pues compartidas con los distintos cuerpos y fuerzas para qué

Voz 0874 18:24 no se destruyan pruebas claro Clar por ejemplo

Voz 0840 18:27 oye hemos visto Steve Mc Queen hablando con Paul Newman a los dos que hablaban el arquitecto y al jefe de bomberos que que que hay ha explicado algunas de las cosas que puede haber en un edificio que causan problemas en nuestras casas por ejemplo que que es en lo que más nos tenemos que fijar cuáles serían los los los problemas los sitios en que se podría originar con más con más claridad fuego vale

Voz 11 18:50 mira y según la tipología de construcción y sobre todo de la antigüedad de de la construcción de la vivienda que tengamos tendremos mayor o menor riesgo de de de que se produzca un incendio con esto los chinos compramos una regla ETA la ponemos en casa no comprobamos que tiene una una normativa una certificación exacto

Voz 0874 19:12 es bastante enviado ahora mismo

Voz 0840 19:14 sabe que que la cocina la cocina los los incendios que te hacen en casa los los duros momentos graves que siempre se han producido en la cocina sí pero la red letras chinas están plantaciones

Voz 11 19:24 el tema de la de la cocina es más ha generado una nueva tipología de de incendios a un tipo K vale esta nueva normativa la metieron precisamente por el tema de aceites grasas y que el ochenta y cinco por ciento de los incendios se producen por un factor humano por acción u omisión que no ocurre en la casa vamos a hacer de comer ponemos la comida si limpiamos por fuera pero no nos damos cuenta que lo filtros de lo que es

Voz 13 19:53 el el extractora

Voz 11 19:55 están llenos de grasa por dentro por lo que sea se nos va un poco

Voz 13 19:59 lo la mano lo dejamos la olla Un poco más en el en el fuego

Voz 11 20:03 si se produce una energía suficiente para activar un incendio dentro de un lugar ventilado porque estamos hablando que encima le estamos aportando con Morente está combustible que es la gran componente tenemos el inicio un incendio pero además de un desarrollo bestial mucho incendio en cocina en Campana mucho incendio pues lo típico dejo la olla en el fuego me voy a M

Voz 0840 20:29 sí ahí tenemos algo bueno se tiene que tirar no es como un poco como Notre Damme mejor no tira

Voz 11 20:35 pero agua con aceite en no porque porque

Voz 15 20:39 que un bueno

Voz 11 20:42 eso de agua a cien grados son mil quinientos mil setecientos litros de vapor de agua a cien grados y que no ocurre pues una evolución no podemos quemar y encima es una sobre presión una sobre presión que lo que hace es que el aceite salga fuera el incendio siga por fuera

Voz 13 21:02 es un extintor tipo polvo si kilo este que lo hablado es un es un pueblo especial polvo ABC

Voz 11 21:11 que lo que hace se deposita encima de lo que es el combustible hace que ese retar de la combustión para que los bomberos llegar y que los bomberos extingan

Voz 0874 21:19 pues bueno saberlo en el caso de de Notre Damme por ejemplo si el fuego hubiera sido intencionado buscaría es el el currículum y el historial de los trabajadores antes que buscar el lugar en el que empezó bueno

Voz 11 21:33 en un principio no traerán yo creo que lo primero que han hecho es tomar declaraciones a todo el personal que estabais sobre todo como bien ha dicho una afiliación de todo el personal que estaba ahí eh en función de las declaraciones se hacen los careos hacen unas contra posiciones de las distintas declaraciones para ver cuáles son contradictorias e intentar buscar por lo menos una línea central empezar general lo que se llaman una línea cronológica certera y esto es como el método científico o amas ve Maze claro sí claro y entonces doce doscientas hipótesis seguramente la más cercana la la que más se parezca es la que tiene que

Voz 0874 22:16 pues si finalmente fue una colilla que incendió una Villaseca encontraría el punto exacto donde Sokurov

Voz 11 22:21 pues difícilmente Si está en altura hay está en una zona que has

Voz 13 22:28 ha desplomado se podría encontrar a lo mejor el resto de una combustión

Voz 11 22:34 pero difícilmente creo que llegaría por lo menos desde mi experiencia yo viendo la magnitud de lo que es Le Nôtre Dame y encima que fue en altura

Voz 0874 22:45 vamos sería difícil niña José Antonio se Ane Martínez que es criminólogo y criminalista con especialidad en investigación de incendios y explosiones es bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga Vitienes ahora a cientos de miles de personas levantando surreal letras para ver si debajo

Voz 6 22:59 pero algún tipo de certificación de la Unión Europea gracias por venir a han tenido una placer suerte José Antonio Antón hasta dentro de vida de las nuevas extra de vista