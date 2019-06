Broncano no pasa de curso

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 3 00:11 las interrupciones de Broncano porque para mí hacer es es interrumpir a interrumpe Pepi

Voz 0470 00:26 efectivamente pero bueno como como decía la cabecera

Voz 0874 00:29 las interrupciones de Broncano

Voz 0470 00:32 Pinault digamos ambivalente porque ahora ahora es la gente meter un tamiz mientras que durante años ha sido todo el mundo al que interrumpido yo claro claro

Voz 0874 00:40 en en el fondo tú sabes que esto de que bajen a la calle los domingos con nosotros es una penitencia por sus pecados cometidos

Voz 0470 00:46 pues yo sería que los programas quedando temporada un par de ellos quedan dos más pero yo creo que después de eso en septiembre si tú consideras como siempre que debo continuar este magno programa yo creo que deberíamos acabar con esta mierda porque claro que sí

Voz 0874 01:00 sabes que detiene una idea hacerlo desde la Puerta del Sol yo creo que es un lugar mucho mejor quizá quizá te puedes vestir de Super Mario o algo así

Voz 0470 01:08 no vamos a buscar una solución clara ya saben ya sabes que yo el trato con la gente para mí es algo que a mí me encanta o sea yo el pueblo yo yo soy la gente mi religión la gente mi sangre ahora me impide digamos la la ejecución del periodismo entonces bueno hay que decir una cosa

Voz 0874 01:27 también está desvela un poco cuál es tu público porque la semana pasada fue interrumpida por ejemplo por un individuo

Voz 0470 01:32 sí con hola perdona es que es que fíjate que estoy escucha la pregunta eh pero es que esto yo estoy dentro de para qué para poder ver al principio estoy Hall de La Ser pero se estropea un ascensor y entonces cada vez que baja una censor para luego hay que vacunar censor como como el desembarco como el saltó la mañana porque saben cien personas saludando

Voz 0874 01:58 desde aquel un ascensor estropeado ayer es que de temporada los presupuestos dan para lo que dan cuenta estas bueno pequeños

Voz 0470 02:06 claro que me decía si quiere decir que no me acuerdo

Voz 0874 02:08 es algo que se lo hace nada mal

Voz 0470 02:11 bueno pues aquel que tiene una mente estructurada a estas alturas Javier pero yo voy como Mowgli recogiendo frutos secos

Voz 0874 02:17 esta es a final de temporada se nota oye Tutu repetir algún curso por cierto yo quería repetir

Voz 3 02:23 los hombre por favor y tú tú dejaste la carrera no envejece

Voz 0874 02:25 sí que es un recuerdo más o química publicidad

Voz 0470 02:28 ya a las cosas una mezcla eso sí sí vale no no he terminado no terminó ninguna dos pero me quedaba poco verdad que empezó en el show business y entre show business vida académica mira me ha ido mal no pero fue un drama para ti esto de dejar de estudiar no no contaba tampoco no no fue un drama porque era para digamos acceder a una posición laboral mejor de la que tenían pero no vamos a ver hubo un hubo un par de años que aquí en la universidad que me costó algunas asignaturas tenía muchas cosas a la vez en el instituto por ejemplo y todo esto no unas notas excelentes claro es que no no no no fue

Voz 0874 03:02 como para Tibi de ir por detrás Ny te reían hacían curso no nos hacías vale

Voz 0470 03:06 el grupo algún no no no no no no no no no es que tampoco me el rollo pero bueno yo era buen estudiante muy inclusivo con la gente que no lo era tanto porque porque cada uno oye cada uno elige su Pattaya ayer de que te hablaba antes

Voz 0874 03:21 la mala educación de algún tipo que te pidió una foto en la semana

Voz 0470 03:23 a verdad sea un chaval que te dije que estoy en directo y me dijo me la suda

Voz 0874 03:26 exacto es ese oye pues hoy es el público que es

Voz 0470 03:29 oye escucha estás ahí agazapado

Voz 0874 03:32 tengan un poco más de tiempo hasta aquí hasta que llegue la avalancha yo te sugiero que cuando salgas del portal de las de la SER ahora vale en vez de girar hacia la izquierda hacia hacia la Gran Vía hacia Primal a la derecha que es verdad que es una zona derecha ojo eh poco distinta si aquí

Voz 0470 03:48 vale según sale del portal de la SER y es elegir entre el día y la noche hacia la luminosidad a la gente el trasiego de Gran Vía os quiero desde la derecha

Voz 0874 04:00 eso es escoger entre las familias convencionales otro tipo de familias

Voz 0470 04:05 vamos a ver a esta hora tampoco creo que haya un gran ambiente de sordidez cosa que si lo hay a veces a todas horas pero lo que sí que hay mucha menos gente intuyó que menos interrupciones claro es bueno vamos

Voz 0874 04:14 sentarlo el caso es poco si queríamos hablar de esto de de

Voz 0470 04:18 voy saliendo eh de repetir vale terminamos

Voz 0874 04:20 junio Ana Caballé recuperaciones ves tantas a los estudiantes estamos en la época en la que los jóvenes se divide entre la alegría de haber aprobado o la tristeza de buenos malos o peor aún de haber tendrá que repetir no que es verdad que personalmente puede ser un drama no yo creo que pregunten a la gente si han sido o son buenos alumnos sean han si repetir es un drama o esto es lo más interesante que a ver si puede llegar ahí vale si repetir les ha servido para

Voz 0470 04:47 la mejor como persona Naher exacto pues vale perfecto de Gemma es que Gemma ya llega un momento también estas alturas de temporada que venció que se mueve por la calle como una rumba machos entre Gemma no vamos a girar a la izquierda como la derecha sólo para probar a la derecha e Gemma Jack coge ya costumbres

Voz 0874 05:09 pero

Voz 0470 05:10 a ver lo que pasa es que por aquí poco no aquí hay poco material está el bar terracita me para gente asentadas sala cerrada pero no no voy a hacer eso pero hombre cara a mí me sale mal cuando la gente bueno pues oye no pues Gran Vía entonces yo no no no no no porque ella estoy yendo hacia desengaño vale más que esta gente tomando algo que no voy a hacer nada bueno aquí mira Veo veo gente sendos por la puerta trasera las olas se mire por hasta chicas hola qué tal es muy bien puede hacer un par de preguntas sí sí porque había salido por la puerta esta es la puerta B del Primark porque es la conocéis no se hemos visto salir fuera porque estaba una salida por allí que las cinco eh porque ahora pueden venir todas por favor bueno si queréis salir en una entrevista sí sí sí de dónde venís de Pinar eh INAR de Chamartín si acaben Espinal porque es el barrio está baile Pinar sí señor de Chamartín está ahí al norte no es difícil pero ya de vacaciones decidió venir a comprar aquí unos calcetines sí lo está vale habéis salido por la puerta la de es la puerta de las estrellas del primar que por aquí solo sale cuando Antonio Banderas no tenemos estrellas también ya porque soy discretas vale la pregunta es estamos hablando que igual nos viene bien como el curso supongo hace poco si se ha repetido si alguien ha repetido como está asentado si repetí eso serbio saco buenas notas hola buenas todas las cinco Sin como ojo eh habido alguien me pongo aquí a tu lado hay cuatro personas que saca buenas notas una de las cuatro que te has tambaleado más bien mi tiempo en el que cursa segundo Bachillerato vale y que va a pasar que me he cambiado de instituto ya ver que hay que que bachillerato haces de tecnológico ellas ambiente también una tecnológica ya había no que yo iba a hacer la broma de caro ya podrán ellos donde letras pero estoy todo el tecnológico todo eso tecnología Física Dibujo Técnico otros a móvil y vale y como y como Javier está haciendo buen periodismo porque justo es lo que buscábamos como en sólo el verano sabiendo que vas a tener que pues bien es que se pone a llorar porque decíamos que bueno que saca la palabra es la palabra tabú es decir si es que no se de gusto bueno yo no sé qué me quedo por ejemplo ya se de viaje juntos yo no joder que fíjate que iba a decir no seguir anillas por ahí tú no poder Perviy pero hoy lo sabía que ella se va a quedar aquí invitados Alicante cuatro Alicante y tú haya Pinar de Chamartín no yo me voy a a Santander bueno vale pero que no te puedo decir por ella para hacerles con dos amigas por tener que repetir a eso claro no ahora pero se escucha eso eso es lo que está haciendo algo en la radio

Voz 0874 08:06 saques a esta pobre chica la palabra clave porque ya va a examinarse en septiembre pero plantea la posibilidad de repetir una planteado eso sí buenos a septiembre

Voz 0470 08:14 me pita es el curso sí pero eso no va a suceder cuántos años hace que recuperar tengo que operan filosofía dibujo hoy física no difiere feliz porque la filosofía en varias dotándolo yo tampoco entiendo no es verdad se todo lo contrario pero sin lo lógico lo que hacemos es no pensar osea es eso sólo a dos bien si piensa ya pero es que como en Cádiz ahí les hacía no procesales por un lado la filosofía estaba vuestra persona todo está guay a mí me me encanta Oeste no sé que deciros es que Quique que mensajes de ánimo lo a decirle algo que yo público nosotros a Madrid claro está que viene no estoy se hubieran si vine a veranear con nosotros en que viene dónde están haciendo una intervención tus amigas estudia caso y no podemos ir de fiesta la foto la Puma vale pues te deseamos lo mejor gracias Almudena tú puedes si tienes un sueño lo puedes conseguir por no poder ver el sol porque las lágrimas te impedirán ver las estrellas sí me estoy que no sabíamos nada alguna frase de tazas de fútbol de ánimos cada día es una oportunidad perro tu amigo pero siempre están ahí eso es si está son hermanos sol Si si llega septiembre justa piensan que tu perro nunca abandonará bueno lo que te gusta ver de pero déjame que te cuesta mucho después que me cuesta te dijo eso sí que me majas y el quiero dar ánimos a Sol vale sol porque mucha suerte ya vosotros os deseo buen verano en Alicante ahora te adiós adiós buena te has oye te te cuesta mucho llegar al tema y luego soltarlo la verdad es que sí pero pero porque es que tenías que ver a la muchacha que es que tenía un gusto de verdad porque decía oye del tiempo que llevamos sin una sola foto porque no hay ni Dios encontrar una solución

Voz 0874 10:12 en pole

Voz 0470 10:13 sí pero a preguntar a nadie mete aquí en una bici vieja mire había mira está bien si no hay un adulto por ahí que pueda es decir si yo voy nadie nada nadie aquí hay una bicis voy a hablar ya de lo que veo porque como nadie hay una bici que es muy curioso porque hay una bici de montaña tiene como barro en las ruedas pero está en Malasaña me pregunto yo creo que es ves barro de alquiler no puede perder más aventureros tal si Javier es claramente un matiz pero un poquitín la Gran Vía sólo un poquito pero tardó tardó mucho eh apretó en estas pues estoy ya en la calle Ballesta pero que me dices hombre claro porque me han dicho si quieres camina hacia Nasser pero es que no hay nadie aquí yo creo que hay gente que está trabajando me vas contando lo que pasa

Voz 0874 10:59 haciendo

Voz 0470 11:01 sí bueno describir mucho las actividades que puedas usted está a puerta pero Gemma saca esto Javier hay una puerta trasera de las eh yo lo sé cómo no trabajo yo esta puerta pero puerta buenísima Gemma tú sabes puertas pero no te lo habían dicho que estás ahí todavía pero esta está por esta cuestión la lista cuarta puerta yo puedo pero tú no Gemma porque esta sólo es para trabajadores que hago que hago a mí aquí viene Javier doce diez que estoy perdido es que de pronto estoy en esta zona claro no no pero no no vamos deambulando César de seguridad que se ha echado la mano a la pistola pues construir pregunta era ser entrevistas pensar te pregunta si tú tú tú tú no pueden no es que no no pueden no les saque Gemma porque él me dice me hace cesar un gesto de que no puede porque para en uniforme esto de la pipa el me ha hecho pasa lleva la mano porque por ahí yo creo que habrá más gente no cesará porque hay mucha gente que me recuerda a trámite bellota acuerdos que que porque hay gente pero es que todo el mundo trabajando por esta zona de allá verdad m2 mes me daba un saludo Javier Patino mal que es sensacional de aquí hay un contenedor hay unos troncos de madera hay poco entonces no un un un bote de estos mil hay un bote de estos de yogur de yogur líquido fresa aquí me quedo con mis opciones son o que tú te saques fotos constantemente

Voz 0874 12:29 que no tenga nada que contar

Voz 0470 12:31 la fe tuvo esto esto es un mira te vote mira te vote Gemma pareja laringe Javier flipa con esto eh suele sube decidimos venga sí pero espera espera que es un bote de cinco kilos de mortero yo pensaba que el mortero pero es que mire como dentro a través el hecho bien mortal pero cuando dices que lo saque que que vote ojo porque a nivel porque esto sensacional pero Gemma lo está viendo que es un bote de mortero de cinco kilos ahora sube sube venga joe es remontar

Voz 0874 13:07 cuando repetir curso algo a lo que muchos alumnos en España se enfrentan cada año según los últimos datos del curso dos mil diecisiete casi un diez por ciento de los alumnos de Secundaria Bachillerato no promocionan al siguiente curso académico la eficacia de esta medida sigue siendo puesta en duda por muchos expertos en educación sirve de algo repetir los mismos contenidos otra vez mejora el rendimiento y las notas de los estudiantes para hablar de esto nos acompaña en el estudio Sonia García que es responsable de comunicación de la ANPE la Asociación Nacional de profesionales de la enseñanza que además es maestra de Educación Primaria como está Sonia buenos días muy buenos días se repite mucho en España bueno

Voz 6 13:41 no si lo comparamos con porcentajes de otros países de la Unión Europea sí que te estamos un poquito por encima pero bueno pues mira eh primaria por ejemplo tenemos un dos coma cinco por ciento lo que de repetidores aquí en España siempre nos referimos a datos del Informe del Consejo Escolar del Estado referentes al curso dos mil dieciséis dos mil diecisiete es verdad que en Primaria tenemos un dos coma cinco por ciento de repetidores en Europa a la media es de un uno coma dos por ciento

Voz 0874 14:16 aquí tenemos el doble sí la verdad que

Voz 6 14:18 que aquí es importante preguntarnos qué está pasando no que está pasando es decir está entre nuestras prioridades y a acabar au eliminar más con este educación claro eso es

Voz 0874 14:33 pero hay alguna razón que tenga que ver con nuestro país con nuestra manera de ser pues nuestra manera de enseñar y para que nuestra cifra sea duro porque iba a mí me parece escandaloso que es el doble que Europa

Voz 6 14:41 sí bueno más que la la manera de enseñar a lo mejor son varios factores Varios factores que yo creo que habría que que plantea se realmente qué está pasando qué objetivos queremos tenemos que invertir más en educación hace muy poco hemos terminado con los recortes en educación los recortes conllevaba me a ratios menos profesores entonces con esos datos es imposible determinar con la repetición no o bajar ese porcentaje

Voz 0874 15:11 tiene que ver con el hecho de que en España sigamos siendo un país de exámenes me gusta mucho de un examen a fin de curso y te lo juegas todo en un solo examen

Voz 6 15:19 si nosotros fíjate yo creo que la repetición en este en este sentido tenía que ser la última medida que deberíamos de de tomar tendría que ser más apostar por esa evaluación continua dónde podría donde podemos diagnosticar qué está pasando realmente qué dificultades tiene ese alumnado porque una vez que se enfrenta al al examen final ya no hay nada que hacer ya ya es repetir o enfrentarse a los exámenes de junio de septiembre

Voz 0470 15:44 claro ya se empieza a ver qué pasa no sé si es verdad es verdad pues ahora has pues bueno David soñadas la posición de Sony a responsable de comunicar

Voz 0874 15:58 desde la ANPE Asociación Nacional de profesionales de la enseñanza y esto es lo más importante maestra de educación primaria es profesor

Voz 0470 16:04 el hijo eh pero entonces la Anpe que igual eres eres entonces representante de mimar Mi madre es profesora también

Voz 6 16:10 pues sí seguro estaba entonces bajo tu dominio mi madre

Voz 0470 16:12 bueno bajo Mista Minyons bajo nivel total

Voz 6 16:16 intento representar sus difundir sus derechos sí

Voz 3 16:20 cómo promover la educación en este pongo Se valora ya vuestro gremio eh

Voz 0470 16:24 momento que atraviesa viene aquí me pongo claro claro no ya

Voz 0874 16:27 ahora entramos en eso estamos también en la labor de tu madre que porque ya tiene los datos

Voz 0470 16:31 claro es como he venido haciendo este cierre peces Isabel Aguilera pues eh en el año noventa y ocho enseñó bien en dos mil cinco tuvo una época pero el bofetón que le Pen a Sergio usted no puede ser cuando no hacía caso a su hijo tolo lo hablado alguna vez mi madre me dio clase en los años de matemáticas Pepe pero no me hacían caso espera esperemos momento

Voz 0874 16:50 pongámonos en la posición de ser un alumno en una clase

Voz 0470 16:54 que la profesora sea tu madre terrorífico la importancia pero no sabe lo que es lo primero tres meses tenía que cortarme de decirle más por supuesto es entonces luego hoy no me hacía caso pero parece que hubiese que había prevaricación digamos que no es muy

Voz 0874 17:12 antes quedado Sonia que tienen un poco revelan cómo es este país primero que en este país repite el doble de niños que en el resto de Europa se aquí un dos coma cinco por ciento

Voz 0470 17:22 pero en Europa uno dos por ciento

Voz 0874 17:25 tú dato también hay que dice mucho sobre cómo somos y a dónde vamos es que soñar es oyente de este programa

Voz 0470 17:30 sí profesor vaya vaya vaya mezcla toda persona inteligente y que bueno vamos a ver sabía lo que venía yo le dais

Voz 3 17:39 siempre de coaching de Un poco sí sí sí esto no te lo tomes mal usamos el humo

Voz 0874 17:42 no para contar cosas no no se oyente

Voz 3 17:45 buena compañía los domingos por la mañana

Voz 0470 17:47 ya está bien de también te digo que a nivel a nivel profesional calificar de buena compañías como el escalón más bajo es como bueno o mira pues ahí de fondo está puesto entonces hoy en silencio pero lo que es lo peor que te ha pasado

Voz 0874 18:00 como profesoras

Voz 6 18:01 uu lo peor no no no todavía

Voz 0470 18:04 bueno todavía no puso embarazada la enhorabuena y gracias gracias enhorabuena pues el primero

Voz 6 18:10 es el primero del primer período

Voz 0470 18:13 enhorabuena genérico porque es una tradición clásica y lo sigo diciendo pero sí se ya luego te cuento

Voz 6 18:18 hasta ahora mismo así una anécdota mala mala del del del colegio no no se me ocurre pero sí que es verdad que hay muchas anécdotas las anécdotas son día a día porque los niños no sabes hasta qué punto te pueden sorprender

Voz 0470 18:33 no te te iba a decir a quién es peor decirle basta

Voz 0874 18:35 el curso el niño o a sus padres

Voz 6 18:38 es complicado la verdad es que no me nunca ha tenido que pasar por ese pues sí

Voz 3 18:43 como no no he tenido que pasar pero

Voz 6 18:45 creo haber topado en infantil

Voz 3 18:48 si se repite poco se repite poco se puede

Voz 6 18:50 a repetir y en primaria se repite más pero tampoco tanto

Voz 3 18:54 porque cuando importa en infarto Lage en infantil porque se repite

Voz 0470 18:58 no saben pegar macarrones no voy claro porque no sé qué

Voz 6 19:05 eh mira es verdad que desde que son pequeñitos es esa atención temprana ir viendo esas dificultades que tiene

Voz 0470 19:12 no yo creo que es perdona

Voz 0874 19:15 el repetidor se le ve desde que tiene cuatro añitos está imponiendo

Voz 6 19:18 si no el repetido no ha repetido pero si determinadas dificultades que tiene el alumno estás hablando como su texto

Voz 0470 19:25 sí sí sí sabía no se capta existe un repetidor pero como diciendo el repetidor

Voz 6 19:31 no no es un un profesor nunca califica de de repetido pero es verdad que cuando tú anuncias una repetición de un curso al padre tampoco le puede sorprender tanto y al alumno no le puedes

Voz 0470 19:41 no ven Bernanke nombre en venir claro decir eso

Voz 6 19:44 proceso

Voz 0874 19:45 repetir volvemos al principio sirve de algo un poco más adelante no no habló en la educación tan básicas como como la que tu imparte pero más adelante repetir un curso es es intentar pasar un examen que no has pasado pero te enseñan lo mismo igual de vas a prestar la misma atención

Voz 6 19:58 seguramente es que volver a hacer lo mismo otro curso no sirve para nada el el alumno está totalmente desmotivado

Voz 3 20:06 pero cuál es la alternativa la alternativa es

Voz 6 20:08 adaptar currículos es decir una una intervención más individualizada para ello se necesitan programas de apoyo programas de refuerzo Iber antes en Colombia

Voz 3 20:18 compañeros pero su vida no

Voz 6 20:21 a los compañeros normalmente pasarán si repite la clase entera porque atender

Voz 7 20:25 no es un problema no

Voz 0470 20:28 no fue buena pregunta que te habías preparado pero he preguntado qué más en cada veinte mayor desastre leyendo el reportaje que he hecho no el día hoy no tuviera por tú por mucho que lo intente no tuve hoy no cobro Javier hoy lo donó a la Fundación de repetidores a la Fundación David Broncano pero ya

Voz 0874 20:49 oye abusa la educación española de los repetidores podría hacer un poco manga ancha y evitar que esto pasara porque a lo mejor puede expresar bueno pues en colegios privados nos viene bien que haya repetidores son más clientes

Voz 6 21:04 no podemos utilizar al Senado como clientes

Voz 0470 21:08 muy bien muy bien muy bien no no han dicho tú lo has dicho pero pero lo has dicho

Voz 0874 21:11 vale

Voz 0470 21:12 no no ya un pase para que ella maestro eh

Voz 6 21:16 yo yo creo que que la educación tiene que estar todavía por encima ahí es verdad que los repetidores es verdad hay que eliminarlo pero realmente eh esos porcentajes se bajan realmente si nos planteamos la educación como plantearnos qué qué está pasando en la educación y esto no no está ocurriendo no está ocurriendo fijados cuantas leyes educativas en España cuantas leyes educativas ahí en el resto de deuda

Voz 3 21:42 en cuanto es pacto educativo es hemos conseguido los pactos ninguno

Voz 6 21:46 hay muchas iniciativa de querer pero mira cómo está el panorama político

Voz 0874 21:53 perdimos mucho aquí esto se corrige con presupuestos no con otra cosa así de sencillo vosotros sois una profesión muy sacrificada este encuentro

Voz 0470 22:00 pero tú puedes contar historias de tu infancia

Voz 0874 22:03 cuanto más fíjate que avispas

Voz 0470 22:06 no efectivamente mi madre decía hijos hoy vamos a Kaká y es lo que había ahí es chupar un cubo de mientras que mientras que la labor que hacía mi madre como al resto de profesionales de la educación era para que pudiésemos llegar a casa en lancha es decir deberían ser la gente que más cobra pero si estás en Jaén bueno pero en una lancha portería en la sierra lancha tan potente que va por tierra

Voz 0874 22:30 que es Sonia es cuestión de querer sentarse a negociar una reforma educativa y es cuestión de reconocer también a los profesores el valor que tienen en la sociedad hablamos mucho ahora en serio en este plasmado y que y que eso nunca ha pasado con la educación se juega como arma política

Voz 8 22:45 totalmente es decir ha habido siete leyes educativas y cada vez que hay un Gobierno pues quieren imponer su ley y es verdad que que que estamos en una en una etapa que yo creo que tiene que prevalecer el diálogo se tienen que sentar los políticos que tiene que haber un pacto político un pacto social que cuente con

Voz 6 23:05 profesorado con el alumnado con la comunidad educativa

Voz 8 23:08 después por otro lado un pacto territorial es decir que cuando haya una ley el resto de comunidades tienen que cumplir esa esa ley

Voz 0470 23:15 ahí la unidad de España la unidad de España muy importante dice el líder de Ciudadanos Ángel

Voz 0874 23:22 Gabilondo sea presidente del Gobierno o del mundo ya verás tú como es el cambio gracias por venir Sonia García responsable de comunicación de la ante Asociación Nacional de profesionales de la sin y también

Voz 0470 23:32 extra gracias un beso muchas gracias y enhorabuena

Voz 0874 23:35 hay un mensaje a tu madre David

Voz 9 23:37 a mi madre que me queda poco en I más D dentro se va a jubilar dentro de poco lo ha sufrido pero ha hecho una labor mi madre ha hecho una labor sensacional como fíjate que la lo mal lo mal que ha sido todo mi intervención de hoy del programa se va a arreglar reivindicando digamos la importancia de los profesores en nuestra sociedad

Voz 0874 23:53 es decir hemos nos hemos puesto en tu piel tiene que ser un Trauma tremendo tener a tu madre como profesora sí pero ahora tu hijo como les no concretó si no quieres ni vírgenes

Voz 9 24:04 ante varios momentos vaya vaya miraban de soslayo marchaba cómodo y comentando decepcionando

Voz 0874 24:08 en muchos planos como alumnos y como eh

Voz 10 25:38 a vivir que son dos días

Voz 1 25:39 Javier del Pino

Voz 0874 26:00 el Palacio de los Deportes acabarlo que empezaron así que Manuel Burque mira mira lo que estoy haciendo me saca el tema

Voz 7 26:08 voy a sacar el tema se llevan Javier lleva toda la desconexión metiéndose con el doble de mis pantalones cortos como si fuese un señor de la COPE porque tienes en contra pero porque era el único

Voz 3 26:20 Pradillo te hace antiguo sino que es no

Voz 12 26:23 digo Javier no lo no perdona que te diga es una opinión como te Piatti vestir no es lo que más importa del mundo es que no es lo más importante del mundo ir limpio siempre es bueno pero eso no es incompatible con vestir bien vamos a lo que vamos es me lo quito el doble incómoda muy vale vale es que dice que es jugador del Sevilla

Voz 7 26:45 esto me lo ha dicho en ese mundo se funda de segunda que no tiene demasiada pasta no Ángela Quintas

Voz 3 26:50 buenos días buenos días opinión sobre

Voz 7 26:52 mira a mí no me gusta tampoco hay gracias a estoy aquí a Pakistán siempre es un poco por mí Ramos me mira qué jóvenes hoy que ya pero ya no tiene edad perdona pero es muy joven no como has venido demostrando nada pero en este

Voz 0874 27:07 fue en este nuestra invitada por cierto que ha entrado preguntando cómo se llama este programa

Voz 7 27:13 que bueno quieres decir algo más no no por qué no haces una sección enfadado las cosas no están bien pero estoy cuántas veces me estaba yo nuestros años cuántos contra demasiado Javier no se puede encontrar Ángela me que hablamos hoy hoy hemos traído Falange falaces

Voz 5 27:33 Fall Apple o mala fe El falaces

Voz 7 27:37 pero no estoy seguro falaz yo a Ponta

Voz 5 27:40 pues falaz el falaz pues falaz falaces Calafell mi nuevo programa

Voz 13 27:46 bueno eso es como lo de los dobladores se puede llevar a nuestro puede llevar pero pero vamos que que esa adicción no es lo del nombre lo de Farage Love Affair

Voz 3 27:56 como lo hice yo le llamaría Calafell

Voz 13 27:58 porque nací yo creo que la gente perdón

Voz 0874 28:01 no no bueno sí Rebeca vengo del restaurante

Voz 13 28:03 no tengo restaurantes Malasaña ir vengo pues atrajeron a la Fele ojalá esa te te digo falaz dices vengo

Voz 3 28:13 a qué programa bienes

Voz 13 28:15 tras no ahí me has pillado otra vez

Voz 7 28:17 pero Mariela Superman lo tienes que mirar en el móvil

Voz 3 28:21 no te lo podemos decir coge lo sabes tú sabes qué cadenas esta sí sí sí eso lo sé

Voz 13 28:26 hasta llevar no sabía dónde estaba ellos eh y mira que vivo aquí emplaza a España pero la SER aquí es aquí que tienen en la fiesta

Voz 7 28:35 pero lo busca y se dice yo voy a Turquía digo falaz

Voz 13 28:43 Alejandro lo pues mira son garbanzos triturados después de que se han puesto en remojo durante veinticuatro horas pero no están cocidos si los garbanzos no están cocido simplemente están están crudos pero atados veinticuatro horas y los pues comer veinticuatro horas y luego ya se tritura no no no no están cocidos y luego ya se titulan hice Le pone a ajo cilantro luego ese fría en en aceite

Voz 3 29:07 lleva un relleno dentro de algo o no

Voz 13 29:10 es el garbanzo el garbanzo machacado no he visto no si lo único bueno que luego están fritos

Voz 7 29:15 a si la única pero que ahí pinchamos pero bueno el contenido está muy bien son las croquetas del mundo árabe podrían llamarse la remontada me sería más agónica de las albóndigas las albóndigas mejor

Voz 13 29:30 de esa también yo creo que también el mundo vegetal y eso son muchos

Voz 7 29:33 burguesa ya sabes el nombre del programa

Voz 3 29:36 más inmediato que buscó de verdad fregaba que lo buscó no esto no me lo preguntan hace cuántos años veinticuatro cabecilla es una cosa pero es que además la voz hace más joven sí parece leyes como ocho años sin mes

Voz 13 29:55 es decir que tengo la voz bastante de niña pequeña pero es una cosa que voy a hacer

Voz 3 30:01 bueno yo no sé si estoy no es malo

Voz 13 30:04 bueno nada al final es una cosa que que va con uno mismo y yo que sé es muy bueno para muchas cosas pero también es un hándicap para mucho

Voz 3 30:11 lo que sí porque tener veinticuatro es un hándicap para todo esto Elvira sabiendo que a mí también me pasa a mí me echan dieciséis por las piernas digo bueno entonces el programa cómo se llama

Voz 7 30:24 lo sabes no estoy buscando adultos a ver estos como el tiempo en una gran referente para todos nuestros oyentes tienes cuántos minutos lo vamos a seguir hasta que hasta que no encajan Dios que no vamos a perder

Voz 13 30:35 no no no no no me hagáis esto eh por teléfono

Voz 7 30:37 este busca Google para buscar y que va segundo intentan

Voz 13 30:43 practica Cadena cadenaser domingo once

Voz 3 30:45 treinta a a

Voz 0874 30:49 Sale qué sana que no se dormimos

Voz 3 30:51 pues tras pues os sorprendería saber todo lo que sale no se muchos títulos el primero a ver quién es más fuerte es el programa de la SER eso es algo que hemos hecho pero no hace muy poco no no no a un programa cuya sabiendo dijo sí sería más aquí

Voz 7 31:18 pero además es que ahora está muy arriba el programa acabando es decir contra Javier está muy pero bueno ayer a ver

Voz 0874 31:27 pero lo que sale algo saldrá no

Voz 3 31:29 esta te estás jugando muchos está complicado

Voz 13 31:31 que hay muchos títulos no nos hablo en fin a ver te voy

Voz 0874 31:34 era una pista es como un refrán es un nombre muy viejo que yo me pongo camino a mí no me gusta nombre programa no sé si alguna

Voz 3 31:41 no no me gusta yo te escucho

Voz 5 31:43 la Gavela

Voz 0874 31:45 pues a fondo Si bueno no debería me lo he dicho

Voz 7 31:47 bueno si te echan no pero yo te lo digo yo respeto a mi me encanta me encanta

Voz 3 31:55 si quieres un presentador que el encanta el nombre pero yo creo que es un nombre que ya está pero hay que dejarlo en A Vivir revela un poco la la época en la que se claro por por eso yo buscó la ocultarlo a vivir me gusta

Voz 14 32:07 se perdón vistas Javier Rebecca Hall yo no sé cómo

Voz 13 32:12 llama pero yo creo que hay que continuar porque la vida son dos días Si de algo has visto pero no

Voz 0470 32:19 suficiente Rebeca

Voz 13 32:22 no digo que vamos a vivir que son dos días la vida he mandado

Voz 7 32:27 el guasa ya

Voz 13 32:29 bueno déjame característica que no lo hecho ese Rebeca Toribio

Voz 3 32:32 del resto como se llama el resto no acuerdo yo calculo que es difícil Rebeca olvidar iba a ser la broma de que no sabíamos cómo se iba a devolver te un poco si no habla catalán es que soy un hombre también de persona mayor me gusta al nombre súper chulas me gusta lo pusiste este Rebeca sí

Voz 13 32:52 sí pero de una forma muy Random en verdad no tiene ningún significado lo fue cogiendo así pero pero realmente es una es un estilo de vida una forma de vivir totalmente inventada Hay ahí están no la verdad que sí

Voz 3 33:05 yo yo tengo que solamente otros datos es que trabajáis con el concepto Rainbow Foot si son elaboraciones plan veis si es muy pronto todo velan beige

Voz 13 33:14 si no te gusta a los doble adiós creo que todo lo que acabas de decir te gusta menos de dos jóvenes

Voz 14 33:21 no era doble

Voz 13 33:25 te te realmente es verdad aunque el nombre parezca difícil Se trata de comer saludable de comer colores sin etiqueta

Voz 3 33:32 es difícil súper chulas me parece facilísimo bueno más líderes

Voz 13 33:35 limbo plan vas todo esto

Voz 3 33:37 no sabemos si es es complicado entender porque que es en efecto

Voz 13 33:40 sí bueno al final nosotros no tenemos nada de carne ni pescado usamos todo proteína vegetal entonces un mundo por descubrir también con mucha etiqueta no hacía algo que quizás puede parecer difícil de de alimentarse de esa forma pero la verdad que nosotros rompemos con todos esos patrones no gusta etiquetar no simplemente pues ofrece cliente cosas ricas que comer y súper saludable Alex Raymond pues tenemos un lema que es cuenta colores no calorías igual

Voz 3 34:11 esto es lo podían usar tu muy Carmena no cuenta colores galería sí

Voz 13 34:17 al final hay muchas enfermedades relacionadas a trastornos alimenticios y nos gusta comer saludable por el placer de nutrir unos de forma saludable no no contando colores calorías pero dando contando

Voz 6 34:29 harías Ny dietas pero sin pavo no hacerlo

Voz 15 34:33 cuando Angela

Voz 13 34:34 al final hay hay muchas formas de cocinarlo sorprendería muchísimo una hamburguesa que tenemos que es que sabe totalmente a algo que podría ser una hamburguesa carnívora y que les encanta a los más carnívoros que el ochenta por ciento nuestros clientes ni vegetariano hizo lo hubiera propuesto nunca hay hoy día muchas formas de cocinar vegetales pues al frente

Voz 3 34:54 eso a tres carca es como nosotros

Voz 7 34:57 entonces le encanta la panceta antes favoritos que hacéis chistorra ahí

Voz 13 35:02 es verdad

Voz 7 35:05 a él le encantan los entresijos brotar cada imagínate el nivel

Voz 3 35:11 a ver si al hacer tú sabes qué hace

Voz 13 35:14 de cómo se hace falta pero se puede hacer de muchísimas formas hoy hemos traído el más tradicional la forma más tradicional que como bien habéis dicho es frita pero también se puede hacer incluso crudo gana que es deshidratada y con la verdad que se hoy diada pues adoptó un montón de formas mucho más saludables que quizás la frita pero sí que es cierto que es la más tradicional

Voz 3 35:33 has hecho tú esto lo hemos hecho

Voz 13 35:35 nosotros como digo a vosotros en el restaurante me restaurante pero como digo eh

Voz 3 35:41 esta mañana que ahora habéis empezado por cierto

Voz 13 35:43 muy temprano pues la verdad que dependiendo dependiendo de la receta que quiera seguir si la haces con Compains lo quise hacer fritos el piezas deshidratado tiene que estar mínimo cuarenta kilos

Voz 3 35:56 o sea que si hiciéramos un análisis forense de ese falaz

Voz 0874 35:58 él nos conduciría hasta la cocina de vuestro restaurante

Voz 3 36:01 pueda analizarlo o a lo mejor nos llevaría uno

Voz 13 36:04 bueno bueno habría que habría que ver esta investigar también como en Internet yo lo escribí secretos aquí es pasar la mañana algo

Voz 7 36:14 como muy perfectos no sí hombre

Voz 13 36:17 viendo un restaurante entonces la perfección es

Voz 0874 36:19 importante claro claro claro si vienen en punta pero esto es como Service

Voz 3 36:24 es que yo soy una persona que me gusta siempre todo con colores a esto Scola es decir sólo que en todo lo que has contado hay al menos una mentira a ver qué me estoy poniendo muy

Voz 13 36:36 yo sí

Voz 16 36:37 muchas gracias

Voz 17 36:41 bueno es salir yo creo que que decir que no es el nombre de

Voz 15 36:45 programada por todo

Voz 7 36:48 yo estoy muy nervioso porque no entiendo nada control riendo

Voz 13 36:52 sí sí que lo tiene

Voz 7 36:54 estoy quién pasando aquí

Voz 13 36:57 pasando por favor que es domingo humanos prueba del o fala frente a lo mejor yo te porque en todo lo que he dicho hay una mentira

Voz 3 37:10 juntos Gemma nada más llegar le dije qué tal estoy muy contento

Voz 7 37:15 ha pasado no no quise indagar además la chica del falaz es más es muy joven lo dicho lo dice una persona veintiún años Rubén cuántos tienes metido

Voz 5 37:25 XXII parecen muy joven bueno qué ha pasado con esto

Voz 3 37:30 yo he robado quiero que me dio yo voy a contarle a Pérez

Voz 13 37:32 si lo descubrió porque al principio no me habéis puesto descubre te bossa y ahora a ver si vosotros descubro a ver a ver

Voz 5 37:41 no es Palace lo que tú probarlo

Voz 7 37:44 está como muy es decir que parece prefabricado porque bella mira como perfecto parecen bombones voy voy aprobaron pero eso

Voz 16 37:53 la trampa me por quemar tapando por qué te esto está dando la cara trasladar andares

Voz 5 37:59 es de chocolate

Voz 0874 38:05 está bien no está bien está bien pero te vea mandona sí

Voz 7 38:11 el herido se no sé

Voz 13 38:14 nada ese mucha gente no parece muy feo

Voz 7 38:17 es que no pues yo he de decir que los pues te diré la mentira pero a ver la verdad que descubres la Laurel habéis metido algunos tiene malas que conlleva

Voz 3 38:34 me me estoy poniendo muy tenso e me voy a poner ir estuvo lo digo yo

Voz 13 38:40 venga va que ha pasado ese que ha pasado no pues que que nada he tenido que coger ido en Cubillos basura de aquí abajo de la cadena

Voz 3 38:52 en es porque eres demasiado mayor temor

Voz 13 38:54 que quería es quizás un poco más muy sostenible no está la Fele está rico en lo que pasa que no de hecho nosotros no lo hemos hecho súper chulo no así un filón por la mañana me he levantado el fue el pero tenemos la chica de producción que viene a las ocho de la mañana Gemma te voy a matar por esto demuestra no en el ahora no nosotros tenemos cocina fresca todo el día sea para producir es la comida que hacemos a las ocho de la mañana empezamos a cocinar no perdona la productora

Voz 3 39:25 los Casablanca la cocina

Voz 13 39:27 traducción la cocina producción entonces una cocinera que es la que hace la producción

Voz 7 39:31 esto abrir la Paqui Ramos de este súper chulo

Voz 13 39:34 se tampoco sé quiénes tendría que buscarlo

Voz 16 39:39 vamos podemos verla porque esto no

Voz 3 39:43 no puedo dejar pasar busca que te conmigo favorables a buscarlo

Voz 7 39:47 entonces yo que estoy comiendo esto yo

Voz 3 39:50 se te vendes esto pues como en Vigo a quién depende anda España no voy a dar mi veredicto estás que no me digan algo bueno

Voz 13 39:57 lo que pasa es que la chica embarazada ha tenido que ir al hospital por la mañana tenía que venir más tarde he tenido que buscar una vida por Gran Vía he tenido que sí feroz

Voz 3 40:09 ya por la noche

Voz 13 40:11 que lo prueba antes de traerlo para asegurarme de que es

Voz 3 40:14 estaba igual tres en seis cinco

Voz 13 40:16 cuenta hay cinco están promocionando

Voz 7 40:19 yo como el tuyo no es que esto no

Voz 13 40:21 otros se lo contaba Gemma que no lo hacemos nunca frito a nosotros lo hacemos al horno y de hecho cuesta mucho más tiempo en hacerlo por eso desde las ocho de la mañana que no está a la chica pues no puedo traerlos no traería arraigo al verdad

Voz 3 40:33 Paqui Ramos fue a buscarlo

Voz 7 40:36 venga me he comido de aceite sin cambiar cuando tú lo haces al horno me me siento estafado habéis jugado convincente

Voz 13 40:47 esto es como es como una forma de decir que tenéis que venir al restaurante aprobar el real

Voz 3 40:54 dos súper súper

Voz 13 40:56 es como como mantener la intriga hasta el día que vengáis bueno a ver a Ramos redactora en A vivir que son dos días Cadena SER todo cuadra

Voz 0470 41:10 tiene en Wikipedia tiene entrada Wikipedia de Wikipedia

Voz 5 41:13 sí

Voz 0470 41:15 le está buscando curro

Voz 7 41:16 desde aquí animamos a los fans A vivir que son dos días que la no una Wikipedia

Voz 3 41:21 la beca Toribio ante el propietaria es tuyo el restaurante Michiko juntos oye pues eso requiere un dinero no mucho dinero mucho

Voz 13 41:29 Cierzo hilo abrir con veintidós años cuando iba al banco a a intentar abrió el restaurante con veintidós años me miraban no no no no osea fue todo bastante bastante difícil de conseguir de estos tuvimos como dos años intentando financiar dar el proyecto porque la verdad que obviamente nadie creía nadie creía ni chicos rumano entonces mira que a mí me da igual pero que es verdad que va son Banco con un rumano obrero con una niña de veintidós años y es que te dicen que te vayas por la puerta grande ha centrado y así dos años consiguiendo intentando conseguir mini financiaciones

Voz 7 42:04 no te esperabas ese relato verdad pues mira

Voz 13 42:06 he aquí estamos abiertos y Supercopa

Voz 7 42:09 es el del banco falaz el comprado en Gran Vía

Voz 17 42:11 a esas horas bien era especial era algo estoy

Voz 13 42:14 algo de hoy esas hoy hoy era el día la verdad entiende las compras ella ostrás es que tienen nombre

Voz 7 42:21 hombres parece

Voz 13 42:25 entonces como que al final se entrase oye

Voz 7 42:29 me da un pase gratis para todo el año

Voz 13 42:32 en especie de debería de de de darte algo bueno ha traído tarjetas pero ojo

Voz 7 42:38 no

Voz 13 42:41 es en estas en concreto no pero también fin trotar ante para para ver los colores es que me invitas no no sí sí sí

Voz 7 42:51 me entero

Voz 13 42:52 sí sí que sí que sí que sí que sí que tú cada vez que quieras falaz el vienen

Voz 3 42:58 tú con quién a mí espero que no iba

Voz 13 43:00 cerca de Malasaña que si no dijo sí siempre

Voz 3 43:03 tú tú sabes quién es este hombre si me suena muchísimo sí pero no sabes de que no

Voz 13 43:08 a vosotros os muy o algo

Voz 3 43:11 no sabes cómo se llama se llama así porque nadie se acuerda

Voz 7 43:15 no puedo a yo soy conocido no se busca el pelirrojo Gallego

Voz 13 43:21 a ver qué ponen actor pelirrojo juveniles

Voz 5 43:24 como no venga yo me tiro por la poniéndola a ver que viene no tienes mucha junto a mí

Voz 13 43:34 ya no sale

Voz 18 43:37 era la primera mal no hay Burque

Voz 13 43:39 muy bien voy a ser Wikipedia eh

Voz 16 43:42 me la hice

Voz 0874 43:47 oye a todo esto cuántas calorías tiene el no

Voz 16 43:49 oye sí

Voz 7 43:52 se espera que estas muchas más ya te lo diré tientas XXXIII que locas

Voz 3 43:56 que bueno uno solo no por cien gramos por cien gramos hombre bueno vamos a de aquí me parece un PSOE topes así que esto es aceites de lo que pero esto es como bueno Rebeca Toribio Manuela Malasaña once restaurantes súper chulas

Voz 0874 44:10 sólo gracias de bautizado así su suerte a medida que que tiene baños porque me acuerdo del paseo hasta luego adiós Ángela luego empezó fuerte y nada que nos vamos

Voz 7 44:23 Dani pueda poner las sintonías no

Voz 5 44:27 pues nada un saludo a mi madre