Los retos de la exploración oceánica

Voz 1730 00:57 sí es en la emisora de las Terres de l'Ebre disfrutando del delta del Ebro maravilloso pero justo este lugar no sí sí sí sí visitando la Familia pero también escapando un poquito de esta ola de calor que me dicen que hay en el resto de España aquí la verdad la brisa

Voz 0902 01:11 es maravilloso pero no no el pero lo peor quizás en el valle pero en lo que es el final del río donde se forma este majestuoso del lleno que además ahora está precioso porque están los los campos de arroz están ya con ese verde que parece todo un ahí que avancemos por un vecino no pues Virtus Javier estas valga el mal a ver si el aquí sí que es está muy bien hace diez o doce grados menos que madre solo eso mereció la pena venir este fin de semana hay también es tiempo de un buen atracón de omega tres

Voz 0874 01:44 osea que los peces han salido corriendo cuando han visto que ha llegado no al algunos de los que más que no me Gates que si no recuerdo mal son los salmones bueno pues salmones en Málaga lo diga Pilar la tradicional si es verdad bueno pues todo el mundo lo sabe ya pero estoy es químico es bioquímico y conductor en la dos de El Cazador de cerebros Javier Sampedro es doctor en Genética en biología molecular y es colaborador de El País quería ver un segundo con vosotros de ese estudio publicado esta semana en la revista Nature y medio que ha encontrado diferencias entre el micro vio toma es poco la flora intestinal no de los que los maratonianos

Voz 0902 02:22 antes llevábamos flora intestinal todas

Voz 0874 02:25 el de las personas normales y les digo los que no corre maratones que yo creo que hemos me perdió los tres que estamos aquí a los los investigadores han analizado las heces de quince corredores de la Maratón de Boston y han descubierto altos niveles de una bacteria que ayuda deba dar mejor los lácteos a reducir la fatiga y aumentar la energía la pregunta es podría alguien doparse

Voz 1730 02:47 con bacteria de un gran corredor por ejemplo bueno sí

Voz 0902 02:53 porque no habría que ver si se puede considerar esto dopaje porque al fin al cabo tú el micro voy yo me puedes alterar lo también con la dieta no nadie se debería dopaje Thomas fibra mucha mucha fibra otra cosa no habría que ver si se considera dopaje de momento pero no no no salir a extraño porque de momento estos aprobado en ratones aunque es están obtenidas de el intestino humano de corredores no sería de extrañar de los primeros ensayos entre comillas que se haga en el humanos lo salgan los deportistas que son muy aprobar todas estas novedades no

Voz 1730 03:28 pero estudios muy significativo eh porque ya llevamos tiempo viendo que el microbio tiene un papel mucho más trascendente en la salud de lo que se pensaba ante más de ansiedad temas de estrés temas de estado de ánimo de sistema inmune pero ver identificar bacterias concretas esta por ejemplo que degrada me mejor algunas fibras y eso hace que tenga es más energía que no sabe seguro si es eso pero que cuando la pones en ratones dicen este estos ratones los que tienen esa bacteria corren un trece por ciento más que es bastante significativo que los que no la tienen después pues a faltaría probarlo en humanos pero lo que menos se piensa algo que tiene

Voz 0902 04:07 toda la lógica metabólica detrás porque no no pensemos en lácteos que estamos tomando no es el ácido láctico es lo que provocan las agujetas lo que hace esta bacteria es tomar ese ácido láctico proseguir degradando pueblo una ruta que también han aeróbica tiene toda la lógica metabólicas

Voz 1730 04:25 que planteaba Javier que siempre le damos demasiadas vueltas somos directo respondiendo es que si el objetivo final de de todas estas investigaciones es en microbiana es poder trasplantar se o hacer

Voz 0874 04:39 crecer dentro del organismo ciertos microbios que que

Voz 1730 04:43 funciona mejor y hay un ejemplo claro es de pastas de dientes

Voz 0874 04:46 con bacterias que

Voz 1730 04:47 que evitan la caries por ejemplo es una investigación que se está haciendo en Valencia y ese es uno de los ejes

Voz 0874 04:52 los que es interesantísimo al un estudio también de la Johns Hopkins en Baltimore que ha descubierto que el origen del parkinson también podría estar en el intestino de ahí se propaga el cerebro al final va a ser el intestino la clave de todo bueno

Voz 1730 05:05 en la cultura popular lo he estado diciendo mucho tiempo y los científicos quizás no se lo tomaban muy en serio no sé tu Javier si te ha pasado que en esto de las enfermedades mentales que pueden tener cierto origen en los intestinos llevamos tiempo escuchando cosas pero un cierto escepticismo y ahora de repente descubren que que en no en el microclima pero sí que en los nervios que vienen del intestino podría ser que se empezar a doblar mal una proteína que quise de alguna forma contagiar al rededor de todo el sistema nervioso hasta llegar pero nervio vago al cerebro y podría ser ya hay bastantes indicios que que sí que tiene un papel no sé es prematuro quizás eh pero pero sí que hay indicios de que de que en los problemas neuronales que causan el el Parkinson pueden tener su origen en unas fibras nerviosas que no está

Voz 0874 05:55 el cerebro no es muy esperanzador porque hay que recordar que el Parkinson no tiene cura ni tratamiento que que pueda hacerse negro Morote

Voz 0902 06:01 cierto lo que ocurre es que Si Si

Voz 1730 06:03 Podem si se demuestra que

Voz 0902 06:06 esta Alfas inclina mal plegada en el intestino están en unas fases muy iniciales del parkinson es mucho más fácil tratar una proteína en el intestino con el cerebro porque para acceder al cerebro hay un problema clásico que es lo que se llama la barrera encefálica que es que muchas cosas que inyecta en la sangre o que toma como una pastilla no llegan a la no llegan las neuronas cerebrales mientras que tratar una una dolencia o vamos a tener algún mal plenamente en las proteínas en el intestino porque es más fácil

Voz 0874 06:49 por otro lado en otras ocasiones del importante papel que tienen los océanos en nuestro planeta es proporcionan oxígeno alimento regulan el clima la temperatura hacen posible la vida pero eso cuesta entender datos como como este que os leo la cumbre más alta de la tierra a la corona en cada año unas cinco mil personas la luna la han pisado en total doce astronautas pero a las fosas más profundas del océano que están once mil metros bajo el nivel del mar solamente han descendido cuatro personas en toda la historia una de ellas un rico que es el director de cine tienes Cameron en dos mil doce

Voz 0902 07:21 tres personas que James Cameron

Voz 0874 07:24 por porque creéis que no genera el mismo interés científico bueno si lo genera pero no lo mismo interés inversor la profundidad del mar cuando muchos secretos de la ciencia pueden estar ahí también claro

Voz 1730 07:34 es paradójico que a veces te dice conocemos más de lo que del suelo no concretó de de de los fondos oceánicos se hará el próximo invitado igual me me contradice no pero es primeros muy tiene una gran dificultad

Voz 0874 07:47 llegar a esas fosas oceánicas

Voz 4 07:49 lo cierto es que llegara mientras que llegara a la Luna claro claro claro claro claro claro pero no

Voz 1730 07:54 también no sé si cuando llegó Cameron encontró nada muy significativo es decir que el interés científico de los océanos a nivel global Inés cerca de la superficie pero que en el fondo fondo que a lo mejor no hace falta bajar

Voz 0874 08:10 que se se ve que se gestionaron un poco pero no estoy seguro de contárselo a Carlos Duarte que está además nos escuchen no se habla desde Arabia Saudí porque es catedrático e investigador en ciencias marinas en la Universidad Rey Abdulá de Arabia Saudí uno de los oceanógrafo españoles con mayor prestigio y proyección internacional cómo estás Carlos buenos días

Voz 0348 08:30 hola buenas letras entre lo de James K

Voz 0874 08:32 Cameron sirvió de algo o fue una operación de turismo básicamente

Voz 0348 08:36 bueno sirvió para darse un subidón de adrenalina porque a medida que descendía en el vehículo que él mismo había diseñado es iba comprimido por la presión y la Caracas LB del documental pues ya lo dice todo pero realmente no no era una expedición científica en uno iba dotado de ningún tipo de instrumentación para explorar el océano profundo nada era todo el objetivo era el suyo de adrenalina que creo que ese que se consiguió había diseño había

Voz 0902 09:04 en el batiscafo y por eso le subió la adrenalina no

Voz 0348 09:08 si se realmente gravedad la diferencia entre la exploración de Marte del el océano no tienen nada que ver realmente cómo encontramos de de interés tienen que ver con la dificultad de de plantar une un instrumento de fondo del océano o en Marte sino de recuperar los datos que está obteniendo porque hemos visto imágenes prácticamente en directo e indirecto de la sonda Curiosity moviéndose por Marte durante muchos meses pero sin embargo es imposible enviar una imagen en tiempo real desde el fondo del océano a la superficie porque ese agua no permite transmitirla

Voz 0874 09:46 claro son una barrera de once mil metros te voy a hacer una pregunta poco de película de ciencia ficción Carlos una película una una pregunta para ingenuos que que hay ahí abajo

Voz 0348 09:56 bueno abajo hay un mundo microbiana eh realmente espectacular ahora calculamos que hay más de cuarenta mil lo cincuenta mil especies de microorganismos específicos de Luciano tenemos catalogados pues varios centenares de millones de genes de los cuales sólo uno por ciento es decir varios millones de genes tienen potencial industrial por ejemplo nosotros acabamos de descubrir recientemente unos de genes que codifica una proteína que es capaz de degradar el plástico que pensamos que ha evolucionado recientemente relaciono porque el plástico está llegando al fondo de océano desde hace solamente unas pocas décadas también tenemos eh los mayores eh stocks de tierras raras y otros minerales importantes que hay en la tierra está en el fondo del océano y ahora hay un interés importante desarrollar la industria de la minería del océano profundo

Voz 1730 10:54 es que es menciones el tema de plástico porque tú dijiste la Expedición Malaspina y tengo entendido que que es un grave problema lo de plástico ahí también el micro plástico pero que esas islas de plástico o que en contraste es menos de lo que se había previsto ese como quedó eso

Voz 0348 11:14 bueno realmente en el océano hay un problema también de Fake News Usanos un problema desconocimiento sino también un problema de realidades inventadas como por ejemplo que existe una isla de plástico que flota en el Circo Norte eso no es cierto lo que se está llamando en la de plásticos una agregación sí preocupante de plástico pero que supone una masa de un kilogramo de plástico en un kilómetro cuadrado que difícilmente se puede llamar una isla y eso lo vemos recurrentemente la prensa como otros Fake News como que por ejemplo las eh las medusas están eh proliferando por todo el océano hoy tenemos que tener miedo a esas cosas no están pasando

Voz 0874 11:54 oye u otra pregunta de de de personas totalmente estúpida como se vio si tú piensas que hay cables de fibra que atraviesan el océano Atlántico desde Estados Unidos hacia Europa y ahora se va a lanzar otro cable se va a poner otro cable que va por el mar desde creo que es desde Lisboa hasta casi el sur de África no se puede poner una especie de base en el fondo del mar conectada directamente por fibra

Voz 0348 12:17 bueno unos es una muy buena pregunta porque realmente se están desarrollando observatorios submarinos cableado con fibra es el más importantes están costado este de Canadá en España hay la ambición de de crear un observatorio parecido más modesto en la costa de Canarias ya se habían dado algunos pasos es la dirección no sé con el problema del colapso del sistema científico al menos de la financiación el apoyo público a este sistema en España Ana a donde habrá llegado eso pero hay dos o tres sistemas en el mundo e incluso está pensando utilizar eh las líneas de los cables de fibra que están ya atendidos por el lecho marino para obtener de adquirir datos sobre el océano del que sabemos realmente a muy poco

Voz 0874 13:04 aquí vive recuerdo que en el Oceanográfico de Valencia nos contaban como las tortugas a las que dejan en libertad les coloca en una especie de GPS que luego retransmite un poco su trayectoria por el agua no se podría equipara a los animales marinos con una especie de sensores que les permitieran conocer algunos lugares

Voz 0348 13:20 bueno pues estamos haciendo ahora exactamente mi equipo que es un programa interdisciplinar al que trabajamos investigadores que trabajan en desarrollo de nanotecnología igual era Bosch que hasta ahora trabajaban en el Internet de las cosas en tierra estamos desarrollando juguetes abusos sensores que son cómodos de llevar ese pueden poner directamente sobre la piel de animales marinos que nos informan no solamente de su estado sino que también nos ayudan a entender el océano desde su punto de vista es decir de Josep mueven por los lugares que estos animales consideran con una historia de millones de años de evolución el océano que es realmente las partes interesante renunciara

Voz 0874 14:02 hay estudios que también permiten fijarse tú has mencionado alguna vez en algún trabajo esa palabra la palabra vio inspiración por ejemplo hay naves espaciales con sistemas de propulsión inspirados en el movimiento de las medusas que podemos aprender de animales marinos que pueda ser de utilidad

Voz 0348 14:19 bueno pues yo en eso también esté trabajando ahora porque lo no deseado de trabajo nos permite digamos una amplia libertad de exploración ente le el intelectual sin fronteras entre campos ya esté trabajando con compañeros de fotónica para utilizar unos cristales que hemos descubierto dentro de unos organismos de unos viva tenemos que viven en el mar Rojo pues utiliza esos cristales como material fotónica o para resolver problemas en iluminación basada en la serie también el futuro de la comunicación de datos que no ser wifi que está ya saturado sino Lively que es la la transmisión de datos a través de la luz

Voz 1730 14:56 pero si no iba iba a preguntar dónde iba que me resulta muy curioso que es el la contaminación acústica de los océanos que no llegaron varios comentarios de que hay mucho ruido y bajo el mar y que se expande de manera diferente no te P que quería preguntar si esto era así y qué es lo que lo causaba así es todas estas señales de fibras y hay más submarinos de los que imaginamos lo cual

Voz 0348 15:20 bueno pues eh realmente es de trabajada el eso justa este fin de semana escribiendo un artículo con un grupo internacional sobre el Sans que es decir que es el paisaje acústico de océano podríamos resumirlo diciendo que en los últimos treinta años se ha duplicado el nivel de ruido en Eloy bueno que provienen sobre todo del tráfico de buques actividades militares una del militares el componente de sonido que hemos dentro venció en el océano que mayor en perjuicio genera para impactos para la fauna marina son las prospecciones sísmicas que se utilizan con cañones de compresión de aire comprimido que se hacen estallar contra el fondo marino para explorar la posible la posible existencia de depósitos de gas entonces no solamente eh Luciano el más ruidoso debido al ruido que he introducido actividad humana sino que por otro lado el sonido que existía batir todos los organismos que se comunican a través del océano pues cada vez es menor porque ya hemos de para operado en las poblaciones ir a parte a componente biológica es es sonidos está silenciando a medida que el nivel de ruido cuánto hace que te fuiste

Voz 0874 16:34 España Carlos

Voz 0348 16:35 pues a Arabia Saudí Getafe en el año dos mil quince de enero

Voz 0874 16:38 dos mil quince porque aquí no hay investigaba lo que tú querías investigar

Voz 0348 16:42 bueno yo entonces en los últimos cinco años estaba a tiempo parcial entre España y Australia donde era director del Centro de Investigación es simplemente en España me encontraba con eh dificultades de carácter administrativo no presupuestario porque yo conseguía financia arme viene a partir de fondos competitivos europeos pero con dificultades para poder ejecutar los presupuestos que conseguía y me pasaba el día pues intentando sortear esa dificultades en B

Voz 5 17:09 en vez de de de investigar qué

Voz 1730 17:11 lo que realmente deberían estar haciendo pleno esto es una de las principales quejas de los investigadores españoles no no la la financiación por un lado pero también la burocracia y como es en Arabia Saudí particularmente esta antro Pío antropología científica me me resulta muy interesante hay diferencias sustanciales entre la ciencia hecha en Arabia Saudí la política Alan las prioridades alguna cosa respecto a Europa ya no en España

Voz 0348 17:39 bueno en instituciones es una experimentos a que no refleja realmente contexto general de la ciencia en Arabia Saudita pero eh vamos a también que a mí me fruto chocante de la ciencia en Arabia Saudita antes años antes de que yo me incorporaba que es que tenía la idea de que llegamos eh la prevalencia de la religioso que pensamos que que ocupa todos los ámbitos de actividad en este país puedes me encontré con que en el ámbito de Biomedicina por ejemplo había programas de investigación con células madres y de de selección embrionaria que no sé si los oyentes saben que en Europa está prohibido que se usen en fondos públicos para esta investigación eh de la Unión Europea debido un veto por motivos religiosos de Holanda se cree que ejerce

Voz 0902 18:27 hemos hemos hablado de ello alguna vez el el Islam no es tan contrario como el fundamentalismo que toledano la investigación con embriones porque el Corán no dice en ningún momento que un embrión se haya o no ser humano no le auguró fundado no es una idea religiosa en general es una especie de rareza del fundamentalismo cristiano no que no comparten las las religiones árabe te quiero

Voz 0874 18:53 las allí por lo que veo no Carlos

Voz 0348 18:56 no bueno no no su destino para quedarse para siempre yo siempre estoy mirando a España como lugar de retorno el contexto española está muy complicado llevamos con los mismos presupuestos e extendido desde hace tres años íbamos para cuarto es así realmente difícil eh mejorar las cosas si avanzar pero yo sigo trabajando mucho con mis compañeros en España hay de hecho generando oportunidades de investigación y financiación para para ellos desde aquí

Voz 0874 19:26 Carlos Duarte que es catedrático e investigador en ciencias marinas en la Universidad Rey Abdulá ante Arabia Saudí desde allí en ha hablado Carlos un abrazo y suerte en el futuro muchas gracias hasta luego dos Salou ya vosotros pues oye interesantísimo a la comparación Carlos

Voz 4 19:40 lo que no hubiera engordado cuando hablamos de la actividad militar de donde vivían

Voz 6 19:44 Boston una vez en el MIT me dijeron que era secreto pero que en la bahía de Boston estaba llena por debajo del agua de de militares dice usted esto estoy mirando la playa que bonito y está debajo de los submarinos desde esta demanda de Peñajara de San Pedro un abrazo

