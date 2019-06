Ni pensiones ni eutanasia

no

Voz 1113

02:14

la Seguridad Social ha tenido que recurrir un gobierno para cubrir el pago de las pensiones en junio la hucha del Fondo de Reserva sólo quedan cinco mil millones de euros en dos mil once había en sesenta y siete mil millones en dos mil seis Anagrama publicó un libro con un título sugerente advirtiendo que de niña una vida extra a longevidad privilegio individual gamba colectiva la clase política sigue sin afrontar el problema de que cada vez hay más viejos viviendo más años y cada vez menos gente cobrando buenos salarios que ayuden a sufragar los gastos en pensiones matar a los viejecita no sería una solución el problema es que los políticos tampoco se ponen de acuerdo con la eutanasia no