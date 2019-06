A Vivir Madrid | Bobsultorio literario (30/6/2019)

Voz 1 00:00 comienza el Torío el Consultorio literario

Voz 2 00:04 lo viven

Voz 3 00:07 no a mí

Voz 1751 00:10 ya está preparada las consultas de esta semana pero antes vamos a recordar el número de teléfono al que tenéis que enviarlas es el tres seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis y esta semana está muy solicitado voz porque ya hay quién está haciendo acopio de lecturas para el verano recordemos que Íñigo Errejón ya se llevó su su pack pero pasó por aquí en la semana pasada en el consultorio recordarás que estas consultas tienen que ser vía audio de guasa a este número seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis Esta es la que ha enviado Pilar y atención a cómo pronuncia tu nombre

Voz 4 00:46 mira yo he vivido en Madrid muchísimos años quiero decir que mi vida se ha hecho en Madrid y he vivido muy a gusto pero por circunstancias personales y laborales pues ahora al final me marchaba vivir en una ciudad de provincias cómoda y que ofrecen muchísimas posibilidades que yo la abandoné hace cuarenta y cinco años y devuelto y he visto que ha prosperado muchísimo y fenomenal pero hay una cosa que todavía la vivo allí que esa presión social osea todo el mundo reconoce la gente actúa en función de eso es lo que hay en Madrid no vivo y me parece bueno que debiera ser así en todos los sitios a lo mejor es muy personal pero yo lo vivo así entonces me gustaría algún libro donde se viera eso que la tierra eso eh a mí leerlo como que me he reafirmado mucho en mis convicciones entonces me gustaría eso que me ayudara en ese sentido pues todos esta consulta

Voz 5 01:47 y ahí un libro que les recomiendo muchísimo

Voz 2 01:49 está oyente consulta ante lectora que se llama los lugares pequeños ese escrito por Paco Tomás es un libro que se publicó la gran novela de Paco Tomás si se publicó el año dos mil quince la editorial punto en boca no es difícil no es fácil de encontrar ahora mismo pero hay que intentarlo es un libro que habla de eso de la presión de la provincia de los lugares los lugares pequeños padece un título precioso además está este refrán de pueblo pequeño infierno grande que me parece que retrata muy bien de lo que habla este esta novela de Paco muy muy recomendable donde se habla de estas relaciones opresiva de este espacio claustrofóbico de los sitios donde uno está sometido siempre a la mirada de los otros a la presión social que también tiene mucho que ver por ejemplo con la novela esta que yo recuerdo muchas veces que ese lugar sin límites de José Donoso que es una es favoritas Ike retrata muy bien lo lo lo lo provinciano en el peor de los sentidos porque hay una parte provincia que es de Viciosa que tiene que ver con la comunidad con la solía ir irá hasta que está vecinos de Cadalso te cenicientas como

Voz 1751 03:00 el agente entre los pueblos se ayuda eso es

Voz 2 03:02 sí me gustaría mandarles un abrazo a todos los que están ahora mismo pues por supuesto

Voz 1751 03:07 bueno pues pendientes no de de ese de ese

Voz 6 03:08 incendio Manuel ibas a decir algo una buena película para recomendar es una comedia es una comedia si iguala con el pie cambiado una película que sea mando Hollywood una película que hizo Michael J Fox en los años ochenta que trataba sobre la presión social de alguien que vive en Hollywood Los Ángeles una ciudad enorme es un doctor de de estrellas de Hollywood que les opera la K trato de cirugía estética y luego seamos un pueblo esa cuenta que en el pueblo lo que tú decías pueblo pequeño infierno grande todas las miradas están concentradas en este que llaman doctor Hollywood Hollywood ya no puede campar a sus anchas azar lo que velarán porque se opera al alcalde de unas cataratas o unas bolsas en los ojos se entera todo el pueblo con lo cual es una gran lección de vida que le da la sociedad pequeña del pueblo comparada con la sociedad grande de los Angeles de que ahí la presión social es muchísimo mayor es comedia ochentera pero trata exactamente

Voz 1751 03:57 pues verá punto vamos a seguir con las consultas pero antes he me ha llegado un documento que que quiero compartir con los oyentes eres tú

Voz 7 04:07 haciendo que vamos a escucharte la calle Mayor alcalde Martínez Almeida no ha podido venir aquí

Voz 8 04:15 Aristy Ovidio del atasco en la Calle Mayor con lo cual yo que soy súper buen ciudadano ebriedad que su lugar tendría que esperan de diciendo que la gente catastro autobuses la gente se seis es sastre Carmena contradiga el el viento dejan

Voz 1704 04:31 feliz día de esquí que explicar que Mompó ha tardado un poco en llegar a la emisora

Voz 2 04:35 sí a ver vamos explica que Bob Pop cuando vivió en Madrid Vive la calle Mayor

Voz 1704 04:39 es la calle a bordo Adela Martínez hablando de siempre otra persona de futbolistas que me golpe como Aída Nízar no voy a Martínez Almeida en su calle favorita no para protestar a Madrid central los atascos

Voz 2 04:52 eh tú ha sido la misma calle que es que ese sacaba lo Ovidio trata de Picasso así se entonces yo ya ha bajado a esperar el taxi que me pone la Cadena ser muy amablemente gracias Cadena SER Portrait en taxi y habían atascado enorme digo nuestra Martínez Almeida haya hasta el Ayuntamiento que hará tendría que criticadas asimismo claro por este atasco digo pues ya voy yo y ocupó su sitio de hecho había hay una plaquita aquí se Chavalón vídeo de la motocicleta Martínez Almeida ocupa mucho espacio a mi marido a Mauricio digamos vídeo echarme un vídeo aquí protestando por el atasco de contra Carmena luego pensado pero que ya que Carmena Llanos alcaldesa que es Martínez Almeida ahora supone el culpable del a redes sociales Nos das permiso al afirmo derechos de imagen y todo eso es vale en arroba Vivir Madrid la subiré ahora mismo

Voz 1751 05:34 los Hernández nuestro compañero Calle Mayor la calle favorita del alcalde Martínez Almeida para protestar contra Manuela Carmena por ese tráfico a pesar de Madrid central por cierto ayer manifestación ya lo contamos en este programa de siete a nueve entre Cibeles y Callao para mantener sostener en Madrid central mañana en eran las moratorias de esta multa hasta finales de septiembre con lo cual mañana todo pichichi

Voz 1704 05:58 se puede entrar a hasta mañana me quiero que me voy a no ser que suceda algo una hay más alguna ilegalidad Puri pero ya lo voy a contar para que me detengan ya con alevosía cuentes en las redes tenemos que saber pero ideas cambiar los carteles de centrado que poner en Madrid fecal

Voz 2 06:16 porque a partir de mañana va a ser todo una mierda muy gorda por cierto hablando de mierda es muy gorda que esto días se puede lo voy a decir Puri según vengan en el taxi también a la radio que hemos tenido que bajar hasta Cibeles oye que flipado con la bandera del orgullo LGTB y que han puesto en un lateral del Palacio de Cibeles de mala manera tras en Tossa aquello parece como que la han estado sacando de unos retales de una banderola enorme de española en el centro en el centro y se nos olvida

Voz 1704 06:43 de estamos dos banderas voy yo visto una muy tocho dos dos dos en el lateral la otras dos España y orgullo

Voz 2 06:52 que se les ha caído ahí pues chica pues sí

Voz 1704 06:55 a lo mejor con el calor sea se había que sacar les hace ilusión que no la pongan ya pero ponerla así por poner la de mala manera pues ya

Voz 1751 07:04 oye que tenemos que seguir hoy vamos a ordenar los papeles Manuel te parece estupendo orden ambos papeles seguimos con el Consultorio o con lo que sea o lo que nos da la vida después de la publicidad doce y XXXIII hasta el trabajo hecho así

Voz 9 07:24 lo de aquí

Voz 10 07:27 yo

Voz 4 07:35 a vivir que son dos tíos Madrid Puri Beltrán

Voz 11 07:51 días Madrid Puri Beltrán

Voz 1751 08:01 una menos veinticinco seguimos en el consultorio de Bob Pop aquí en A Vivir Madrid en la siguiente consulta BOP tiene que ver con un miedo que han sentido todas las mujeres menos una vez en su vida el día que lleguemos a casa solas de noche y no tengamos que que mandar un mensaje para decir estoy bien el día que nos sintamos miedo al abrir el portal ese día habremos ganado todos

Voz 12 08:21 pero ese día no ha llegado hola Bob mira el otro día cuando volvía hacia casa eran las doce de la noche aquí un tío empezó a seguir me hizo bueno y nada empezó a caminar caen más rápido ya cuando conseguí entrar en casa me gritó puta eh a pleno pulmón y claro yo empecé a temblar ya me ha pasado varias veces y mira y quería saber si podía estar me alguna recomendación a la hora de un libro no sé que me ayude a poder reflexionar acerca de esto hoy saber cómo manejarlo que poder hacer muchas

Voz 13 08:57 qué duro que que tristemente habitual

Voz 2 09:01 cuál

Voz 13 09:02 qué terrible mira hay dos libros que a mí me gustan muchísimo

Voz 2 09:06 y de ahí uno de ellos que es una de mis novelas preferidas de este año se llama distancia de rescate Insua autora de la Argentina Samanta se bling está publicado por Random House Yves distancia rescate es un título precioso y un concepto muy bonito donde lo que define es el espacio de seguridad que una madre establece con sus hijos hasta donde controla que puede estar vigilando por si le pasa cualquier cosa podrá hacer un movimiento rescatarla también es un libro sobre hermandad femenina también es un libro sobre el horror de

Voz 14 09:46 el destrozo de los

Voz 2 09:50 eh insecticidas y los químicos que se están aplicando en el campo argentino pero también sobre todo es un horror de el mal que las mujeres detectan hice van contando unas a otras transmitiendo icono intentan protegerse lamentablemente sin éxito en muchas ocasiones es un libro a fabuloso es una novela de la que se habla de muchas cosas ninguna es obvia pero todas te hacen reflexionar is sentir lo que se siente cuando llega el miedo por otro lado y un libro de cuentos espléndido publicado por Anagrama de otro autor Argentina que parece otro de los hallazgos de los últimos años ella se llama Mariana Enríquez y la colección de cuentos se llama Cosas que perdimos en el fuego

Voz 1751 10:35 está ya les recomendaba la había recomendado y creo que en nada

Voz 2 10:37 y como este momento del último cuento además este de Cosas que perdimos en el fuego es sobre todo una explicación y una reflexión y una fantasía

Voz 15 10:46 sobre sobre el mujeres en riesgo sobre mujeres en peligro

Voz 2 10:53 sobre mujeres en el fuego creo que Estados escritora Samantha se violín y Mariana Enríquez ambas argentinas y ambas espléndidas y pueden ayudar a nuestra oyente no a perder el miedo porque es muy difícil perder el miedo porque la culpa de este miedo es de los imbéciles que te persiguen dice te llaman puta por decir imbéciles de una forma muy suave porque son delincuentes pero creo que esos libros al menos confortar un poco que es para lo que está en los libros

Voz 6 11:18 ya hay una película fantástica que hizo Jodie Foster que se llama La extraña que hay en mí fíjate qué título tan bonito la traducción al español que es un remedio de una película que hizo hechas Bronson que va son poco bueno los setenta Jodie Foster hizo el Reme cambiando el personaje femenino que tiene más sentido que es una mujer que tiene miedo porque las noches pues las cosas y tal y entonces hay un suceso no lo cuento mucho en Central Park por la noche que hace que esta mujer se transforme aquí no sólo busque venganza sino que busque una especie como de redención interior convertirse una mujer hiper mega fuerte para que esto no repase ya nunca más por las noches en Central Park

Voz 1751 11:53 ojalá no llegue ese día en el que el que perdamos ese miedo de momento como decía antes ese día

Voz 16 11:58 no ha llegado ojalá llegue pronto

Voz 1751 12:01 uno la siguiente consulta tiene un poco Bob el formato de uno de tus programas favoritos la televisión es un poco First Day en quince segundos quince Ángel resume su vida no signo a todos Ángel ya ver a ver

Voz 17 12:16 hola Bob qué tal mira te voy a describir Mi vida en cinco ítems uno soy diabético dos director de arte tres acabo de cumplir treinta años cuatro tengo un gato Hi5 estoy soltero que libro con todo esto que te contado me podría recomendar

Voz 2 12:34 no yo creo que lo que quiero recomendar es que por favor me escriba su libro tú tienes formato con cosas de tu vida al numerado todo esto yo quiero un libro así porque me ha fascinado ya me interesa todo muchísimo y además tú debes enfrente ya es que escuchando esto yo lo veo más como como sabes cómo estás listas que John Waters tiene un libro precioso donde hacía una lista de cien cosas que que amaba y tal pues yo creo que este oyente podría hacer una lista perfecta de subida en y una cosa que me encantaría recomendaron esos Cinca claves que me ha dado leer un libro que creo que le puede

Voz 6 13:08 Star

Voz 2 13:09 es dura que además presentado ayer por la mañana fíjate aprovecho la ocasión que se llama llamadas un domingo por la tarde título precioso por otro lado que ha escrito Javier Cid que ha publicado Plaza Janés en la historia de alguien que no sé si es diabético ni director de arte pero andan la treintena tiene gato no tiene gato pero está el tengo bien pero encuentra mucho en su vida pero busca cosas que no descubre aquí se rodea de personajes muy interesantes no entiende dónde va su vida yo creo que a nuestro oyente le puede gustar mucho estriba de Javier Cid llamarán un domingo por la tarde eso es estado velas que suelen muy deprisa muy bien entran divinamente pero o cuando las termina hoy dices oye cuidado porque me acabas de pegar un mazazo y me acabas de obligar a pensar en un montón de cosas muy interesantes Ike aguantan muy muy bien una segunda lectura

Voz 1751 14:03 pues ha recomendado este libro de Javier Cid llamarán un domingo por la tarde