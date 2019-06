Gol de Fabián (España 1 - Alemania 0)

Voz 0684

00:19

Fabian rodé Abidal que sale no todos Cadena SER aunque bueno hasta Sterne pero que barba Liga ya ya apoyo de Mikel Oyarzabal jugando de espaldas a la par el progreso Fabian Rubén se soy medio centro pero me encanta esto está Robert esa conduce con la sorda en el método dos de de cada con la zurda de oro pedir un guante para meterle una vara Ana el balón para que Alexander obedecer FERE pero no llega porque ese valor con la porque a este valor hace una banana si se mete en la portería siete de la primera vez viva el fútbol champán viva esta selección española sub veintiuno que James Jafar da Fabia al true heart que España sea adelantar en la espiral seca de exhibición de chapa siete de la prenda ha estado frío Dollé ella como las topa a tres para llegado uno Alemania cero no Fabia