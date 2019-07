Fabián: "Esta noche durará muchísimo. Todos tenemos que celebrarlo que nos lo merecemos"

Voz 1501 00:00 bueno aquí te rompo con el en envío del torneo con todas las letras el mejor jugador este torneo Fabian Ruiz enhorabuena buenas noches

Voz 1293 00:06 muchas gracias a la verdad que contento no parece trofeo pero sobre todo por el campeonato que al final era lo más importante creo que que hacía tiempo ya que que España no se llevaba de este campeonato y con las dificultades que hemos tenido desde inicie pues al final hemos crecido hemos mejorado muchísimo y al final creo que que no lo merecía

Voz 1501 00:25 Barça tenido que rendir todo el mundo aquí a que este tiene el mejor ha iniciado el partido con su gol ya hemos sido campeones esta siendo una de Carrusel hola Fabian buenas noches buenas noches como estaba El Vestuario bueno

Voz 1293 00:38 a todavía no lo han podido entrar porque tiene un tenedor vi no me entrar pero bueno yo creo que que ETA no se durará muchísimo la la celebración así que tendré tiempo celebrarlo pero todo el mundo no sólo los jugadores sino toda la gente que que trabaja con nosotros que llevamos aquí todas las ya que también nos apoyado cada cada día cada partido pues tenemos que que celebrarlo que nos lo merecemos

Voz 1501 01:02 que te que te lo dejé con camiseta de ajuar encima la de campeones pone dos mil diecinueve campeones de Europa con el del ochenta y seis noventa y ocho dos mil once y dos mil trece la medalla

Voz 1 01:11 tres de agua para las aguas hace me queda aquí como diría Joaquín que nadie llegue al hotel hasta la hacíamos siendo la madrugada no digo yo no no hay multa hasta mañana oye en mi pide el torneo

Voz 2 01:26 no no es es es tu mejor momento como profesional este

Voz 1293 01:31 creo que estoy pasando con uno de los mejores creo que este año ha sido muy bueno tanto como con la selección sub veintiuno y con la absoluta que he podido cumplir mi sueño oí la verdad que que este año será inolvidable pero sí seguir creciendo porque siempre se puede mejorar Hay espero poder logramos décimo título más

Voz 2 01:49 hay pocos jugadores que golpea el balón de la manera que lo haces tú desde fuera del área en Europa de verdad macho no sé cómo lo haces

Voz 1293 01:56 no ya lo ha dicho varias veces que como en el Lara no puedo entra muy siempre lo tenemos que que lo de fuera no estoy teniendo esa fortuna hay nada contento

Voz 2 02:05 oye el equipo ha demostrado oficio porque después de unos primeros veinte minutos que han sido increíbles como en las semifinales como en el último partido de la fase de grupos frente a Polonia después sabéis sufridas al dos a cero

Voz 1293 02:16 hemos empezado muy bien la verdad que los primeros veinte minutos yo increíble pero ello tiene muy buen equipo sabíamos que teníamos que sufrí porque ellos son muy buenos jugadores y el equipo ha sabido sufrir junto Unidos bueno después en hace un par de hemos podido meter un segundo gol que no da un poquito de tranquilidad pero al final estamos ahí que haces no da un infarto a todos de ellos pero bueno al final no lo hemos

Voz 2 02:39 lo hemos podido fe o ya has hecho alguna promesa tipo me hago un tatuaje más metido el pelo en caso de que el Europeo has hecho algo de eso no

Voz 1293 02:47 es decir ahora y entre cuatro tenemos que quedarnos bigotes

Voz 1 02:51 sólo

Voz 1293 02:55 subió una foto para que hay un poco de todo seguro que me tatuar esta Copa porque es la primera hay siempre quedará en el recuerdo hacen que también merece tatuaje pero más adelante

Voz 2 03:07 imaginas levantando dentro de un año la Eurocopa

Voz 1293 03:11 ojalá no lo Eurocopa absoluta si el primer sueño poderío ya el segundo pues poder levantar la acería increíble pero ahora toca descansar que también viene bien y afronta el próximo año con con las mismas ganas hoy y al final pues todo llega una esperemos que podamos logra derogó para que yo pueda estar allí con

Voz 2 03:34 el vas a tener el móvil encendido este verano

Voz 1293 03:37 bueno si te digo la verdad no había está

Voz 3 03:40 no pagaban haya rozó Nile amigo de alta

Voz 1293 03:44 fútbol ya tocará de nuevo pensada en el fútbol

Voz 2 03:48 Nápoles no

Voz 1293 03:50 tengo roja contrato tengo cuatro años hay que está todo Europa

Voz 2 03:54 pendiente de Europa venía desde porque no tienes cláusula no sea estando en Italia donde no tengo no tiene tengo no te te prefiere ahora mismo tengo pues a disfrutar de Tim el año que viene en el fútbol Italia en un abrazo a Fabian enhorabuena

Voz 1293 04:06 muchas gracias ya está por ahí Bruno

Voz 2 04:08 buenas Álvaro muy buena Axel Torres hola Axel tal buenas noches tocaya Álvaro Benito Álvaro buenas noches Aris Gabilondo Lari hola qué tal muy buenas y enseguida voy con vosotros pero me pide paso Mario con otro protagonista

Voz 1501 04:20 sí déjame déjame queja te también va a tener que apagar el teléfono entrene normal les da pena ir vendiéndose poner auricular y aquí está este Embid pide la final ahora Daniel muy buenas

Voz 4 04:29 hola

Voz 1501 04:30 dime qué has pensado cuando es visto el rechace seamos seta con una sonrisa de esta la seguro

Voz 4 04:34 y lo primero que me ha venido es que el portero quería achicar lo más rápido posible entonces eso pues tirarse al suelo entonces Imagenio picar la bueno gracias adiós pues ha entrenado

Voz 1501 04:46 ha sido un golazo está siendo de Carrusel con todo ese sanedrín de sabios que acaba de presentar aquí está Dani Alves hola Anne buenas noches

Voz 2 04:52 o no eso que se dice decide en décimas de segundo no porque estábamos contando aquí en Carrusel algo anormal es poner el interior hay ajustar al palo pero lo que te has salido pues es de de de crack que es lo que eres

Voz 4 05:03 bueno voy contento está claro espigada ha entrado que era que era lo más importante y muy feliz

Voz 2 05:09 este con marcar el gol van ocho cuando te fuiste a dormir dormir bien pensaste que iba

Voz 4 05:14 marcar uno los goles una final no me costó un poco pero pero bueno al final bueno siempre intenta visualizar cosas que puedan que puedan ocurrir en un partido siempre he intentado solicitar acciones que puedes que puedes marcar

Voz 1 05:27 entonces ya te veo que esta no la solicitud de pena en un río y teniéndola que picante más arriba hoy a quién se lo dedicas

Voz 4 05:36 no toda a toda mi familia que ha venido desde desde España que ha hecho un esfuerzo muy muy grande para estar hoy aquí esto es para todos

Voz 1501 05:44 oye hemos comido la mesa de al lado y además es numerosa e he visto unos cuantos una larga larga y se lo han pasado bien porque sabían que hoy había algo especial cuando Sanidad acompañado T

Voz 4 05:53 pues casi cuarenta

Voz 2 05:55 cuarenta personas entre familiares amigos entiendo familiares amigo

Voz 4 05:59 pero también amigos también de de Croacia

Voz 2 06:02 sí porque tú eres medio español medio croata claro

Voz 4 06:05 pues ahí sí hecho muy buenas amistades ahí también no sólo no son gente de fútbol así que sí que también eran han tenido la posibilidad de oportunidad de estar ahí

Voz 2 06:15 oye nos acaba de decir Fabián que va apagar el teléfono tú también lo vas a hacer ahora en verano lo digo porque seguramente sea fíjate de los más desconocidos que ha estado en este Europeo sub veintiuno Dani donde juega Daniela

Voz 4 06:27 los más jóvenes también pues sí seguramente ahora tocará un par de semanas para para desconectar y descansar con con la familia los sabíamos de los seres queridos que casi una temporada muy larga y al final lo hemos acabado de la mejor manera ya que

Voz 2 06:42 hay que disfrutar al tiempo Bolelli a tu representante ya han llegado llamadas de equipos no entiendo Juanma López Juanma López Juanma López madre mía que no sabía que era otro hombre ya veremos ya veremos a ver lo que lo que pasa no sabes qué va a pasar sea tú te irá de vacaciones y volverás pero no sabes si a Croacia va a otro lugar de Europa

Voz 1 07:01 yo ahora me voy de vacaciones me buenas tardes de este

Voz 4 07:04 momento a celebrarlo con todo el equipo contó con toda la familia con todos los amigos de

Voz 2 07:09 ya veremos oye has hecho alguna promesa si gana al europea o esto se va a cortar el pelo y febrero para irse de vacaciones dice

Voz 4 07:17 pues la verdad es que no no no ha hecho nada pero bueno a lo mejor algo haré lo haré pero lo tengo que pensar un crack enhorabuena