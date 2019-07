Luis Rubiales: "Luis de la Fuente ha sido clave en el equipo, se lo merece y estoy muy emocionado por él"

Voz 1501 00:00 Luis Rubiales al igual que toda la plana mayor de la federación española está allí en Italia Mario sí señor ahí está Luis Rubiales estaba contando Antón a las el convenio eso es una cosa de mañana pero aquí está enhorabuena presidente muchas gracias Cuéntame Un poco una foto de lo que estás viendo en ese vestuario que que hay cómo se está viviendo en han encontrado que está llamado el Rey para saludar al futbolista enhorabuena cuéntanos qué qué hay dentro

Voz 1346 00:22 bueno he entrado pero pero un poquito sólo para ayudarle a ver a la familia porque querían estar con su familia están muy contento pues saben que han hecho algo muy muy difícil de hacer y lo cierto es que yo estoy especialmente feliz por pues los que no han jugado hoy que han ayudado mucho por por todo el staff que ha empujado muchísimo porque tenemos jugadores de grandísima calidad y hay que entender que no todo pueden jugar y creo que empezar cómo empezó estos un poco a pie cambiado y y que haya acabado también es un motivo de alegría y además de ver que el fútbol a veces también ese la justicia

Voz 1501 00:59 Álvaro está Luis Rubiales en sintonía al carrusel a ver si te cuento que lo ha dicho el presidente buenas noches hola muy buenas noches qué tal qué te ha dicho el Rey bueno pues muy cariñoso como

Voz 1346 01:10 siempre que llamaba desde desde Panamá Hay que estaba allí en un viaje oficial y que que ha visto el unos minutos del partido que hemos jugado muy bien y que yo le he dicho señor mientras que llamado usted como me han dicho que llamaba hecho mi trabajo aquí al míster ya ya el capitán a Jesús ya han hablado con él muy contento estaba ahí nosotros de verdad nos sentimos afortunados de que de que son más está este siempre están pendiente de nosotros

Voz 1501 01:38 lo has pasado mal en el tramo final con ese gol de Alemania en el ochenta y ocho

Voz 1346 01:42 sí sí eso pasa mal creo que ha sido un partido que hay que recordar reconocer que ellos también tienen un gran equipo y que bueno pues en un momento no han metido atrás pero creo que el el marcador justo que incluso en alguna situación has podido incluso con marcar algún gol más hay algún tiro al palo alguna jugada ahí pero bueno pero ellos no lo han perdido la cara al partido oí un gran equipo como esto pues te puede complicar la vida como ha sido pero afortunadamente pues para todos los que escuchan todo vosotros la prensa que también tengo que decir que han estado con nosotros estos días y sobre todo pues para los jugadores para la gente que que que está ahí pues hemos ganado no estamos muy felices

Voz 1501 02:21 oye vaya seleccionador eh estamos encantados con él todos todos porque encima no pone ningún problema o a podemos hablar con él en la previa se explica perfectamente dice cosas después cambió el equipo hoy cuando creyó que tenía que cambiarlo vaya seleccionador tenemos

Voz 1346 02:36 sí porque es un tío muy normal en el trato muy humilde muy educado y bueno yo estoy cada vez además con tanto de de aquella decisión que tomamos hace un año si se de la fuente yo creo que H también clave su equipo todo se lo merecen yo estoy muy emocionado porque es un gran tipo oí un magnífico entrenador que ha sabido llevar el grupo como nadie

Voz 1501 02:57 eh Mario han bañado en champán en agua también al presidente de la Federación dos de todos bueno aún princesa se quita la corbata por otras qué tal la corbata verdad delante que estaba al lado claro pero no estar de verdad no el has hablado bien como conocer bien los vestuarios en lo que va la camisa cuando me la quites ha quedado despierto oye presidente a las dos últimas y si tuviese que destacar algún futbolista no se Fabián casi sido de Pío

Voz 1346 03:24 no quiero hacerlo porque porque sería muy injusto es que mira hay jugadores que no han podido estar aquí que ha permitido que otro muy buenas también da un paso al frente digan aquí estoy yo creo que un equipo se nutre de de jugadores de mucha calidad y esos tenemos mucho campo y de otro de más trabajo de otras cualidades es el equipo es el cuerpo técnico son todos ellos sin duda estoy contento y también nuestro seleccionador absoluto pues también está muy contento porque vienen empujando fuerte y estoy convencido que los próximos años pues

Voz 1501 03:58 hay buen material humano para hacer una buena selección en la Eurocopa el año que viene acaba el doce de julio y los Juegos Olímpicos empiezan el día veintidós yernos decía el míster que igual alguno podía hasta doblar por parte de la Federación no va a haber problema no llorarles ahora ni pensar en eso vamos a disfrutar

Voz 1 04:13 pero sí

Voz 1346 04:14 Sí se da la circunstancia si la salud lo permite que es lo más importante no lo permite también a nivel deportivo y además yo no voy a poner ningún obstáculo a esos son los técnicos los que tiene que hacer su trabajo nosotros sólo estamos aquí para darle la mejor herramienta hay que puedan trabajar lo mejor posible

Voz 1501 04:29 el presidente a la última tengo que aprovechar que estás aquí y que justo unos acababa de contar antes de que te pusiera ya al auricular Mario Torrejón nos ha contado Antón Meana que siguen sin ponerse de acuerdo con la Liga de cara a ese sorteo del próximo jueves el convenio de coordinación podríamos tener sólo pregunto sólo esta pregunta el Barça Real Madrid en el mes de agosto

Voz 1346 04:49 bueno yo no no creo que sea ahora el momento de contestar eso yo te entiendo pero yo estoy en la obligación de hace muy bien yo a ver la verdad es que llevo aquí con los cinco sentidos puesto en la selección sub veintiuno a partir de mañana pues ya empezamos a a seguir con esa negociación y ojalá todas las reglas que lo que queremos no un abrazo presidente un abrazo muy grande a todo gracias por todo es muchas cosas