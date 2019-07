Carrusel Deportivo último tramo: Segunda parte (30/06/2019)

Voz 1 00:00 Denis Suárez es nuevo futbolista del Celta de Vigo a este paso van a acabar en el Celta tres jugadores de la tierra bueno Yago Aspas que ya está que es de Moaña Santi Mina que es de Vigo hay Denis Suárez nos decía hace unas cuantas semanas con Manu Carreño aquí en El Larguero daba la impresión de estaba más cerca del Valencia pero al final acabada el Celta de Vigo es decir una especie como de vuelta después nos va a contar también Javi Blanco movimientos el NBA porque resulta que desde hace unos instantes ya se ha abierto el mercado de agentes libres y eso es una absoluta locura enseguida también Xavi Saisó nos va a contar el triunfo de la selección española de baloncesto femenino en el Eurobasket jugamos el jueves el partido de cuartos de final pero entramos en una semana bueno ya estamos en julio en la que van a volver todos los equipos esta semana ha dicho creo que el primero es el español y el jueves entre otros vuelve el Club Atlético de Madrid y el jueves es el sorteo del calendario de la Liga está María Antón Meana o plantón

Voz 0231 00:53 Presente qué tal buenas noches sorteo del calendario de

Voz 1 00:55 asimétrico y con esa duda que planteabas hace unos cuantos días aquí en El Larguero con Yago de Vega de en a ver si van a llegar a ese acuerdo ya Federación Española y la Liga o no van a llegar a ese acuerdo y por lo tanto se puede dar incluso un Barça Madrid antes de tiempo

Voz 0231 01:12 es difícil que eso ocurra pero ya estamos a día uno de julio de manera oficial ha caducado el convenio de coordinación entre la Federación y a esta hora de la noche no hay acuerdo es verdad que Mañá mañana la Liga habla de una reunión a las seis y media de la tarde al cese del encantaría que mañana se firmará ese convenio de coordinación entre ambas partes pero la Federación dice que no hay acuerdo y que mañana no se va a firmar veremos qué ocurre durante la mañana pero a esta hora no hay acuerdo en palabras de la Liga ya no puede ceder más considera Javier Tebas y su equipo que ya no pueden ceder más de hecho en una conversación coloquial en los pasillos del CSD dijeron literalmente que ya los pantalones pueden bajar más ya no pueden hacer más que han cedido completamente todo lo que pueden hacer la Federación cree que tienen que apretar un poco más y que no han cumplido todos los pasos que la Federación pide en el cese de son optimistas pero a esta hora de la noche no hay acuerdo no hay reunión programada para mañana la hora fijada o reservada entre comillas a las seis y media pero no ha convocado a ninguna de las dos partes ni a la prensa porque Álvaro no hay acuerdo y de aquí al jueves no se firma el acuerdo no podría poner la Liga los condicionantes que quiere en el calendario de

Voz 1 02:25 el jueves a son los Ana una perdón los condicionantes habituales de que no haya un Barça Madrid ante ese tal fecha Madrid Atlético de Madrid el derbi sevillano cosas como esas no para que la gente sí sí lo típico en el calendario de la Liga está súper condicionado por televisión y por muchos motivos todo el mundo lo

Voz 0231 02:41 ve cada año vemos condicionantes permanente en casualidad que no se juegue el Madrid Barça nunca la primera jornada y que siempre sea entre noviembre la ida ir

Voz 1 02:49 la fabril la vuelta pues eso no ocurriría con todos los condicionantes que quiere la Liga no firmen el convenio de coordinación pues aquí al jueves no miércoles bueno eso gracias Antón hasta mañana Luis Rubiales al igual que toda la plana mayor de la federación española está ahí en Italia Mario

Voz 1501 03:08 sí señor ahí está Luis Rubiales estaba contando Antón a las el convenio es una cosa de mañana pero aquí esta enhorabuena Presidente

Voz 1346 03:14 muchas gracias Cuéntame Un poco antes

Voz 1501 03:17 la foto de lo que estás viendo en ese vestuario que que hay cómo se está viviendo en han contado que está llamado el Rey para saludar al futbolista enhorabuena cuéntanos qué que hay dentro

Voz 1346 03:25 bueno he entrado pero pero un poquito sólo para ayudarle a ver a la familia porque querían estar con su familia están muy contentos pues saben que han hecho algo muy muy difícil de hacer y lo cierto es que yo estoy especialmente feliz por pues los que no han jugado hoy que han ayudado mucho por por todo el staff que ha empujado muchísimo porque tenemos jugadores de grandísima calidad y hay que entender que no todo pueden jugar creo que empezar cómo empezó esto un poco a pie cambiado y y que haya acabado también un motivo de alegría y además de ver que el fútbol a veces también etcétera justicia

Voz 0931 04:03 Álvaro está Luis Rubiales en sintonía de Carrusel a ver si te cuento que ha dicho el Rey presidente buenas noches hola muy buenas noches ha dicho el Rey bueno pues muy cariñosa como

Voz 1346 04:13 siempre que llamaba desde desde Panamá Hay que estaba allí en un viaje oficial y que que ha visto el unos minutos del partido que hemos jugado muy bien y que yo le he dicho señor mientras que llamaba a usted como me han dicho que llamaba hecho mi trabajo al ministerial ya el capitán a Jesús ya han hablado con él muy contento estaba ahí nosotros de verdad nos sentimos afortunados de que de que son más está este siempre están pendientes de nosotros

Voz 0931 04:41 lo has pasado mal en el tramo final con ese gol de Alemania en el ochenta y ocho

Voz 1346 04:45 sí sí eso pasa mal creo que ha sido un partido que hay que reconocer reconocer que ellos también tienen un gran equipo y que bueno pues en un momento no ha metido atrás pero creo que el el marcador justo que incluso en alguna situación has podido incluso con marcar algún gol más al algún tiro al palo alguna jugada ahí pero bueno pero ellos no lo han perdido la cara al partido oí un gran equipo como esto pues te puede complicar la vida como se ha sido pero afortunadamente pues para todos los que escuchan para vosotros la prensa que también tengo que decir que han estado con nosotros estos días y sobre todo pues para los jugadores para la gente que que que está ahí pues hemos ganado no estamos muy felices

Voz 0931 05:24 oye vaya seleccionador eh estamos encantados con él todos todos porque encima no pone ningún problema o a podemos hablar con él en la previa se explica perfectamente dice cosas después cambió el equipo hoy cuando creyó que tenía que cambiarlo vaya seleccionador tenemos

Voz 1346 05:39 sí porque es un tío muy normal en el trato muy humilde muy educado y bueno yo estoy cada vez más con tanto desde aquella decisión que tomamos hace un año y si se de la Fuente yo creo que H también clave su equipo todo se lo merecen yo estoy muy emocionado porque es un gran tipo oí un magnífico entrenador que ha sabido llevar el grupo como nadie

Voz 1501 06:00 eh Mario amañado ya en champán en agua también al presidente de la Federación dos años no todo bueno aún pinceles se quita la corbata por has quitado la corbata verdad estaba al lado acto claro pero no estar de verdad no hay ni una gota eh el sábado bien como conoce bien los vestuarios

Voz 0931 06:16 qué va la camisa cuando me la quites ha quedado despierto oye presidente a las dos últimas y si tuviese que destacar algún futbolista no se Fabián que ha sido el envío

Voz 1346 06:27 no quiero hacerlo porque porque sería muy injusto es que mira hay jugadores que no han podido estar aquí que ha permitido que otro muy buenas también da un paso al frente digan aquí estoy yo creo que un equipo se nutre de de jugadores de mucha calidad y esos tenemos mucho unos de otros campos de otro de más trabajo de otras cualidades es el equipo es el cuerpo técnico son todos ellos sin duda estoy contento y ahí también nuestro seleccionador absoluto pues también estamos muy contento porque vienen empujando fuerte y estoy convencido que los próximos años pues

Voz 0931 07:01 hay buen material humano para hacer una buena sale la Eurocopa el año que viene acaba el doce de julio y los Juegos Olímpicos empiezan el día veintidós decía el míster que igual alguno podía doblar por parte de la Federación no va a haber problema no olvidarán ahora ni pensar en eso vamos a disfrutar

Voz 1346 07:16 pero si se da la circunstancia si la salud lo permite que es lo más importante no lo permite también a nivel deportivo y además yo no voy a poner ningún obstáculo a esos son los técnicos los que tiene que hacer su trabajo nosotros sólo estamos aquí para darle la mejor herramienta hay que puedan trabajar lo mejor posible

Voz 0931 07:32 el presidente de la última tengo que aprovechar que estas aquí y que justo unos acababa de contar antes de que te pusiera ya Lowry auricular Mario Torrejón nos ha contado Antón Meana que siguen sin ponerse de acuerdo

Voz 0072 07:41 con la Liga de cara

Voz 0931 07:44 ese sorteo del próximo jueves el combinado de coordinación podríamos tener sólo pregunto sólo esta pregunta el Barça Real Madrid en el mes de agosto

Voz 1346 07:52 bueno yo no no creo que sea ahora el momento de contestar eso yo te entiendo soy pero todos ellos en la obligación de no hace muy bien yo de haber la verdad es que llevo estos tres días aquí con los cinco sentidos puestos en la selección sub veintiuno y a partir de mañana pues ya empezamos a seguir con esa negociación y ojalá todo se puede arreglar lo que queremos no un abrazo presidente un abrazo muy grande a todo gracias por todo es mucha

Voz 1 08:20 a ti hasta luego zona mixta efectivamente así da gusto porque además cuando cuando Mari titulas contra durante dos europeo cuando se trabaja peor por lo tanto los oyentes no tienen la oportunidad de escucharlo ofertas un desfase dice y cuando sucede lo contrario también

Voz 1501 08:33 sí sí ya aquí da gusto trabajar es así hay bueno siempre se yo yo siempre creo que no hay preguntas incómodas sino respuestas adecuadas y cuando tienes una buena respuesta para la pregunta pues es lo que hay y no le toca el día de hoy estaba centrado en otra cosa y a partir de mañana te te contestará además si hay algo que que ha demostrado esta federación federaciones que ha cambiado eso sí ese contestando

Voz 1 08:52 sí efectivamente oye el el equipo vuelve esta noche no vuelve mañana sus acabará no no tiene no están ocho esta noche esta noche estar con ellos sí sí

Voz 1501 09:00 lo dentro de un ratito en cuanto salgan ahora mismo me cuenta que está todavía comiendo pizza bebiendo cerveza ya va a piensan Italia otra novedad e correcto que en cuanto seducen y se cambien se mete en el autobús ibamos detrás de ellos hasta Ljubljana Eslovenia que se el único aeropuerto que estaba abierto cercano hasta casi dos horas así que no queda dos horitas autobús y luego otra a dos y media de vuelo

Voz 2 09:24 Nos quedan sede minutos para finalizar el programa de último agresión va a ser de Torrejón así que si tienes algún protagonista tiene que ser hasta entonces eso sino ya a partir de mañana vamos a aprovechar mientras tanto nos ha contado Antón Meana eso este jueves es el sorteo del calendario de la Liga que como el año pasado a ser asimétrico pero otra de las grandes noticias del día ha sido la victoria de la selección española de baloncesto femenino están disputando el Eurobasket vigentes campeonas de Europa buscando también preolímpico sobre Xavi Saisó Lass Xabi

Voz 0298 09:49 hola buenas noches Álvaro victoria frente a Letonia y ahora a esperar rival de cara a los cuartos de final de los jueves verdad

Voz 1982 09:54 pues sí el el martes conoceremos el rival que saldrá del partido entre Rusia e Italia ahí saldrá nuestro rival en cuartos de final lo más importante es que podremos descansar la selección española de Lucas Mondelo para pasar directamente a esos cuartos de final is sólo a una ronda de poder clasificarse España para al preolímpico para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio hoy victoria ante Letonia cincuenta y nueve cincuenta y seis la mejora ha sido astur N'Dour que ha metido dieciséis puntos y doce rebotes diez rebotes también para Laura Nicholls pero Lauda unos quedan que siempre un momento Álvaro en el partido donde España sufre porque hemos llegado a ganar de dieciséis pero a dos veinticinco se han puesto a cinco solamente entonces menor Mc España ha reaccionado y al final España ha conseguido la victoria ahora espera rival el martes lo sabremos el jueves como Diego el el ganador del Rusia e Italia para intentar meterlos ya en la lucha por las medallas

Voz 0298 10:47 será este jueves y lo contaremos en la Ser un abrazo sabe sólo está hay el gran Jorge Escorial Aesco hola hablar de darme la Fórmula uno ha celebrado hoy

Voz 1 10:55 hoy fíjate un gran premio bastante más entretenido que el que el último que recuerdo a Pedro Martínez de la Rosa Ponseti es decir que fue de los de los peores y especialmente a destacar Carlos Sainz que remontó de la décimo novena octava posición que barbaridad

Voz 3 11:07 sí la verdad que ha sido un carrerón de Carlos Sainz y al final de la carrera hacia lo escucharemos que han sido de sus mejores carreras así que el coche iba como la seda ha sido la mejor carrera del año es una victoria para Verstappen con suspense porque ha llegado después de bueno pues un estudio de los comisarios de la FIA por el adelantamiento a Leclerc a tres vueltas del final al final Ferrari de hecho ha decidido no

Voz 1 11:25 en el bien del deporte así que primera victoria

Voz 3 11:28 piloto de Mercedes en este caso de Verstappen además en la casa de Red Bull Leclerc segundos después de ser el mejor en los libres y de saborear la victoria y luego hemos visto los errores el del box de Vettel porque no ha habido comunicación entre Boxing monoplaza de que entraba en el pit lane iré Hamilton que más que un error ha sido mala suerte por romperse el alerón lo mismo le ha pasado a Carlos Sainz que estaba por coger a Luis finalmente octavo un Carlos Sainz Álvaro que estaba verdaderamente en Japón

Voz 0360 11:54 nunca había tenido yo creo un coche con el que salir último hoy poder remontar de esa manera muy contento con el coche creo que en un momento de la carrera hecho vuelta rápida como en Mónaco lo he visto por las pantallas y que aparece púrpura Carlos Sáenz mucho con esta mal octavos desde últimos que es no no puedo pedir más

Voz 3 12:09 en tanto que no puede pedir más Carlos Sainz que a ver cómo encara ya seguro que con más moral el próximo Gran Premio de Gran Premio de Gran Bretaña el catorce de junio donde Hamilton con tono sigue siendo muy

Voz 1 12:20 gracias Xesco hasta luego eso ha sido en el Gran Premio de Fórmula Uno en el Gran Premio de Holanda de motociclismo que ha pasado Héctor González hola

Voz 1534 12:26 qué tal muy buenas Álvaro pues victoria de Maverick Viñales en la Catedral en Assen logra su primera victoria de la temporada también para Yamaha no ganaba Viñales se dice preguntes de Phillip Island desde el Gran Premio de Australia de dos mil dieciocho Segunda ha sido Marc Márquez muy conservador en el último tramo de la carrera no ha querido jugar tercero cuarto aro ojito con este chaval tres poles seguidas y los pollos también de manera consecutiva Márquez sigue líder con cuarenta y cuatro puntos de ventaja sobre Dovizioso en Moto2 victoria española también de Augusto Fernández Márquez el pequeño pierde el liderato y es el nuevo líder Thomas Luthi ya en Moto tres triunfo el italiano Molino el líder del mundial sigue siendo Aaron Canet

Voz 1 13:02 gracias sector baloncesto motociclismo Fórmula uno también ciclismo está ahí el gran Borja Cuadrado la Borja

Voz 0298 13:08 qué tal Álvaro buenas noches preparando las maletas y la crema

Voz 1 13:11 la rumbo al Tour de Francia hoy el campeonato de

Voz 0298 13:14 España de ciclismo en ruta y con victoria de quién de Gea otra quema ser profeta en su tierra Alejandro Valverde con treinta y nueve años hoy la carrera se disputa de Murcia con un calor asfixiante como en prácticamente el resto de la geografía española bueno pues Valverde en un campeonato de mucho nivel hemos visto este año a Movistar y con dos bloques muy importantes Isaac juega la victoria frente a su gran amigo Luis León Sánchez que es lo que ocurre que Luis León Sánchez que conoce las carreteras igual Kelly como decimos es amigo de la infancia corre en el Astana y eso ha provocado que de alguna forma Valverde no diera todo lo feliz que debe estar un ciclista después de ser campeón de España esto es lo que decía nos hemos

Voz 0072 13:51 sido Luiz Le Jesús si yo oí yo realmente no puedo disputar el tema yo pero bueno al final no debemos a un equipo oí el equipo ha trabajado muy duro y ha podido conseguir la victoria pero ha sido ha sido un día realmente difícil

Voz 0298 14:06 bueno hemos un día realmente difícil como decía Alejandro Valverde campeón de España así que nada todos ya para hacer las maletas nosotros los ciclistas y del resto del mundo que tenga que estar en el Tour de Francia el miércoles camino de Bruselas donde arranca el sábado el Tour nos lo contará el equipo médico habitual de Ciclismo siempre aquí en la Cadena Ser

Voz 1 14:21 un abrazo Borja esta mañana ya está en Londres una hora menos es Miguel Ángel Zubiarrain muy rápidamente mañana con el debut de Djokovic si pasado con el debut de Nadal hola Zubi

Voz 1566 14:31 hola buenas noches así es mañana juega en la pista central tenemos participación española de todas formas Yves Bautista cada año Feliciano López Munar que va a jugar en la central tercer turno con que es inglés lógicamente Verdasco y Granollers así que se quedan Muguruza Nadal dar el martes yo creo que las jornadas interesante en un abrazo a Zubi está por aquí

Voz 0298 14:57 Javi Blanco o la Javi otra vez seguro que nos hemos dejado en el tintero como lo del tema las ascensos

Voz 4 15:02 sí por ejemplo que hay que recordar que ascendió a Segunda División el Mirandés que según una Fuenlabrada Rácing Santander y Ponferradina como nuevos equipos de la División de Plata en Segunda B han ascendido a Segunda B Las Rozas Algeciras Cádiz B Villarrobledo Prat Alavés B in La Nucía jugará la próxima temporada segunda B ir contar muy rápidamente que ya se ha abierto agencia libre en la NBA

Voz 5 15:20 bueno el viento de la negó Kevin Duran

Voz 4 15:24 David Irving de Jordan semana nada ese mar San a Brooklyn Nets van a firmar los tres saque un equipo los a los Nets a los Nets que un equipo a tener muy en segunda abrazan próxima temporada Chris Middleton y Bruno Lopes se quedan en Milwaukee y Ken va Walker se va a Boston Navas

Voz 1 15:39 nada menos el último medio minuto del programas para Mario Torrejón zona mixta en Udine la selección española campeona de Europa sub veintiuno hemos escuchado a Luis de la Fuente al míster a Luis Rubiales a Dani Olmo a Fabian Ruiz después de dos semanas espectaculares de la selección también del trabajo de Mario cierras tú

Voz 1501 15:56 pues nada te lo agradezco que has hizo una provincia fantástica que lo importante es que hemos sido campeones que lo hemos contado y ahora mismo empiezan a salir los primeros jugadores felices te lo puedes imaginar con la medalla colgada al cuello y ha sido un placer contar lo va a la Cadena SER como si sí

Voz 6 16:10 un abrazo Mario felices vacaciones era recordar que mañana tendremos más aquí en la SER recuerda a las once y media de la noche El Larguero con Yago de Vega Ike escucharemos al resto de protagonistas en seguida se vuelven rumbo a España después de este gran triunfo de la selección por ejemplo estoy viendo para quilla la portada el diario As de mañana además formato sábana

Voz 1 16:28 oro puro España suma su quinta Eurocopa Sub veintiuno con una victoria muy trabajada ante Alemania Fabián el mejor jugador del torneo ya hemos dicho ya ha analizado con Aris Gabilondo Axel Torres Bruno Alemany el míster Álvaro Benito mi tocayo

Voz 1346 16:39 que a de estos jugadores y sus equipos que hemos recitado dentro de mes y medio donde van

Voz 7 16:44 estar o un placer sigue La Ser sigue la radio adiós

