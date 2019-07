Carrusel Deportivo último tramo: Hablamos con Fabián, Luis de la Fuente, Rubiales y Dani Olmo tras el triunfo de la Sub-21 en el Europeo y repasamos la actualidad del motor (30/06/2019)

Voz 1 00:00 la Cadena Ser Deportivo

Voz 1704 00:12 qué tal buenas noches bienvenido bienvenida a este espacio de radio deporte aquí en la Cadena Ser once y media diez y media en Canarias la selección española sub veintiuno es campeona de Europa ochenta y seis noventa y ocho dos mil once dos mil trece y dos mil diez

Voz 2 00:26 España campeona de Europa Sub Veintiuno

Voz 1704 00:29 pues de derrotar a Alemania por dos a uno es la gran noticia del día

Voz 2 00:32 Ike gran noticia para nuestro fútbol tras un curso en el que ningún equipo español se ha metido en finales europeas y cuando la absoluta pues ahora mismo no nos tiene emocionados para qué negarlo Fabian adelantó a España golazo en el minuto siete Daniel como hizo el dos a cero en el sesenta y uno había Amiri recortó distancias en el minuto ochenta y ocho de partido un baño los primeros veinte minutos y los últimos veinte minutos sufrió la selección que claramente ha ido de menos a más en este Europeo estamos aquí hasta las doce y media de la noche vamos a escuchar a todos los protagonistas pero no perdemos tiempo porque el partidos ha disputado en Udine bien cerquita de eso venía y creo que por ahí está ya Mario Torrejón con el primer protagonista en esta noche tan especial para el fútbol español hola Mario muy buenas

Voz 1501 01:11 aquí estoy ya lo lo dejamos segundito porque estoy viendo la primera medalla que pasa por mi mano saber Luis de la Fuente enhorabuena

Voz 0111 01:16 primero pues muchas gracias todo esto

Voz 1501 01:19 lo es es muy heavy vaya vaya partido hoy como hemos sufrido pero que merecido este

Voz 0111 01:24 campeonato eh por su puesto que sí hemos hecho un torneo muy muy brillante hemos ido creciendo hasta llegar a la final sufriendo todavía más pero dando dejando clara muestra del potencial del fútbol español y de esta selección que es espectacular

Voz 1501 01:41 Álvaro está sintonía de Carrusel el míster esto va a ser muy rápido pero quiero que les aludes la enhorabuena seleccionador buenas noches

Voz 0111 01:47 hola buenas noches Álvaro y enhorabuena pues nada muy amable gracias

Voz 2 01:52 a quién se lo dedica

Voz 0111 01:54 pues mira eh pues evidentemente si uno se acuerda de la familia de los amigos de los que no están mis padres y por supuesto lo dedico a toda la gente que está bajado conmigo codo con codo durante este tiempo dejándose la vida ahí felicito a los jugar peores porque somos los auténticos fenómenos con compromiso actitud encomiable dicho que está todo mucho más fácil fácil entre comillas ya

Voz 2 02:20 eh

Voz 0111 02:22 pues sí es un momento un evento de una inmensa alegría porque hemos sufrido muchísimo y hemos dejado muchas cosas en el camino y bueno pues simplemente porque cuando uno te deja satisfecho por lo que se ha realizado y con la gente que tiene al lado pues pues no se emociona bueno sí es complicado pero de estas dos

Voz 2 02:40 buenas con qué momento te quedas concretamente del Europeo con qué momento

Voz 0111 02:46 me quedo con con todos es que no no yo no quiero que me señalen yo he comentado antes un poquito así paso a lo que había sucedido aquí y estar con los compañeros diciendo que el día de italiano reforzó salimos muy fuertes de ese de ese compromiso de ese envite y luego hemos sido crece cuando pero la verdad que que me quedo con el supuesto en las ganas y actitud de estos chicos de Estados para demostrar que que hay una inmensa universo potencial en el fútbol base español que estos chicos pues pues eso es un reconocimiento de todo de todo el fútbol español es todavía más feliz como entrenador sí sí sí por supuesto que sí por supuesto que si no llega hoy es un día muy especial y hemos conseguido ganar a una auténtica potencia futbolística también como es Alemania

Voz 2 03:32 la MR

Voz 0111 03:33 vale muy amados gracias eh gracias

Voz 1501 03:36 estáis en marcha Luis de la Fuente Álvaro es uno de los y no me canso de repetirlo de más lo merece por trabajo por normalidad constancia porque ha hecho algo muy difícil que darle normalidad este grupo y que bueno pues eso que se merece la medalla que tiene colgado

Voz 2 03:48 hoy lujazo gracias Mari enseguida volvemos contigo abrir con el seleccionador nacional sub veintiuno y eso que la selección empezó hace un par de semanas con esa derrota frente a Italia por tres goles a uno pero claramente ha ido de menos a más me recordaba un poco y creo que lo comentaban antes en Carrusel con Dani Garrido a aquel Mundial de fútbol que gana España después haber perdido el primer partido frente a Suiza y después todo fueron victorias nos ha contado el partido al igual que todo el europeo vaya hizo también de Jacobo Buzek ta a quién Carrusel hola Jacobo

Voz 0841 04:14 buenas lo hará muy buen fútbol champán

Voz 0267 04:16 definido es que la verdad es que no me digas

Voz 0841 04:19 tanto en un partido como el de Polonia en en muchísimo tiempo pero es que después llegue a Francia que viendo partidos de Francia la verdad es que yo pensé que iba a ser duro el equipo empezó perdiendo ya arrasó a Francia la verdad es que hoy contra Alemania lo ha dicho el seleccionador en una selección brutal que no había perdido que había marcado muchísimos goles Goldsmith había marcado siete en cuatro partidos que él había metido seis a Serbia parece más pequeño de lo que realmente es Alemania por cómo ha jugado España por cómo dominan por ese grupo ese trabajo en silencio

Voz 0267 04:52 Cio humilde de Luis de la Fuente de la selección

Voz 0841 04:55 que ha creado un grupo maravilloso que nos ha divertido en el campo y eso es yo creo que oro puro ya no solamente que han conseguido sino cómo lo han conseguido

Voz 2 05:04 qué manera de jugar al fútbol lo decía ayer Ike manera de saber jugar al fútbol en momentos complicados que hoy lo sabido porque frente a Polonia o frente a Francia hubo momentos más de fútbol champán de decir que mi manera de jugar al fútbol la velocidad de balón que seguramente a esta selección salvo algunos momentos en no le ha sobrado en ningún momento ningún pase a veces que se ha acusado a la selección de ser muy horizontal Ésta ha sido muy vertical yo ya sabido competir hay que saber jugar bien al fútbol y también saber competir a cuidarse la garganta un abrazo muy fuerte gratas Jacobo o una obra

Voz 1704 05:32 Álvaro alegró de me pide paso Mario

Voz 2 05:35 analistas

Voz 1501 05:37 bueno aquí te interrumpe con el envío del torneo con todas las letras el mejor jugador este torneo Fabian Ruiz enhorabuena buenas noches

Voz 1293 05:43 muchas gracias a la verdad que contento no parece trofeo pero sobre todo por el campeonato que al final era lo más importante creo que hacía tiempo ya que que España no llevaba de este campeonato y con la dificultad de que no tenía desde inicio pues al final hemos crecido hemos mejorado muchísimo y al final creo que que no lo merecía

Voz 1501 06:02 Álvaro ha tenido que rendir todo el mundo aquí a que este tío sea mejor ha iniciado el partido con su gol ya hemos sido campeones están siendo una de Carrusel

Voz 2 06:09 hola Fabian buenas noches

Voz 3 06:11 no sé cómo estaba el Vestuario bueno

Voz 1293 06:14 a todavía no me han podido entrar porque tiene una mala suerte de tener OPI pero bueno creo que que ETA no se durará muchísimo la la celebración así que tendré tiempo de celebrarlo pero todo el mundo no sólo los jugadores sino toda la gente que que trabaja con nosotros que llevamos aquí toda la familia que también ha apoyado cada cada día cada partido pues tenemos que celebrar lo que nos lo merecemos

Voz 1501 06:38 no de que te lo describo que es camiseta de ajuar encima la de campeones pone dos mil diecinueve campeones de Europa

Voz 2 06:44 con el ochenta y seis noventa y ocho dos mil once y dos mil trece

Voz 1501 06:47 la medalla y la botella de agua para

Voz 1293 06:49 pero el agua hace me queda aquí

Voz 2 06:53 ya Joaquín eh que nadie llegue al hotel las Zalacaín

Voz 1293 06:56 dos de la madrugada no digo yo no no hay multa hasta mañana oye mi pide el torneo

Voz 2 07:03 no no seis es es tu mejor momento como profesional este

Voz 4 07:08 creo que que estoy pasando por uno de los mejores creo que ETEA

Voz 1293 07:11 el niño ha sido muy bueno tanto con el moco la selección sub veintiuno y con la absoluta que he podido cumplimiento dueño mi y la verdad que que este año será inolvidable pero sí seguir creciendo porque siempre se puede mejorar Hay espero poder logramos hicimos títulos más

Voz 2 07:26 hay pocos jugadores que golpea el balón de la manera que lo haces tú desde fuera del área en Europa de verdad macho no sé cómo lo haces

Voz 1293 07:32 no ya lo he dicho varias veces que como en Lara no puede contra mucho pero tenemos que enfrentar lo de fuera no tengo estoy teniendo a fortuna hay nada contento

Voz 2 07:42 oye el equipo ha demostrado oficio del porque después de unos primeros veinte minutos que han sido increíbles como en las semifinales como en el último partido de la fase de grupos frente a Polonia después Abbey sufridas al doce

Voz 1293 07:51 pero sí hemos empezado muy bien la verdad que lo primero veinte minutos yo increíble pero ello tiene muy buen equipo sabíamos que teníamos que sufrir porque ellos son muy buenos jugadores y el equipo ha sabido sufrir junto unido yo bueno después en la segunda parte hemos podido meter un segundo gol que no da un poquito de tranquilidad pero al final muy que que hace no da un infarto a todo con corneó de ellos pero bueno al final no como lo hemos podido conseguir

Voz 2 08:17 oye has hecho alguna promesa tipo me hago un tatuaje

Voz 5 08:20 más metido el pelo en caso de que al Europeo has hecho algo de eso no

Voz 1293 08:24 sí ahora claro entre cuatro tenemos que quedarnos Vigotes sólo oí subiremos una foto para que hay un poco de nosotros seguro que me tatuarse destacó porque es la primera siempre quedará en el recuerdo hacen que también merece tatuar pero más adelante

Voz 2 08:43 te imaginas levantando dentro de un año a la Eurocopa

Voz 3 08:47 bueno ojalá no absoluta

Voz 1293 08:50 sí sí el primer retoño poderío segundo pues poder levantar la feria

Voz 0301 08:55 increíble pero ahora toca pensar

Voz 1293 08:58 descansar que también viene bien y afronta el próximo año con con la misma ilusión y al final pues todo llega no esperemos que que podamos lograr esa Eurocopa que yo pueda estar allí

Voz 0301 09:10 con ello va a tener el móvil encendido este verano

Voz 1293 09:14 bueno si te digo la verdad no había pagaban haya familia amigo de ta de Burgo ella tocará de nuevo pensar en el fútbol en Nápoles no de ahí tengo contrato tengo cuatro años ahí está todo Europa pendiente de Europa venía decir porque no tienes cláusula no no tengo no tiene no tengo no tengo tiene prefiere ahora mismo tengo predecir

Voz 2 09:39 los a disfrutar de Terry el año que viene en el fútbol italiano

Voz 1293 09:41 a Fabien enhorabuena muchas gracias ya está por ahí Bruno

Voz 1704 09:45 buenas qué tal Álvaro muy buena Axel Torres hola Axel qué tal buenas noches tocaya Álvaro Benito al Álvaro buenas noches Aris Gabilondo Lari hola qué tal muy buenas y enseguida voy con vosotros prometió Mario con otro protagonista

Voz 1501 09:56 sí déjame déjame queje te también al teléfono entonces de tener ir vendiéndose por el auricular y aquí está el Embid pide la final ahora Daniel muy buenas muy buenas dime qué has pensado cuando es visto el rechace sentamos seta dibuja una sonrisa de esta lamento seguro

Voz 5 10:11 y lo primero que me ha venido es que el portero quería chicas lo más rápido posible en de eso pues tiras al suelo entonces no bueno gracias adiós pues ha entrenado

Voz 1501 10:22 ha sido un golazo está siendo una de Carrusel con todo ese sanedrín de sabios que acaba de presentar aquí está Dani Olmo hola buenas noches

Voz 2 10:28 hola buenas noches eso que se dice decide en décimas de segundo no porque estábamos contando aquí en Carrusel hay algo normal es poner el interior hay ajustar al palo pero lo que te ha salido pues es de de de crack que es lo que eres

Voz 5 10:40 no voy contento está claro al final ha entrado que era que era algo más

Voz 0916 10:43 es importante muy feliz

Voz 2 10:46 ya esté con marcar el gol anoche cuando te fuiste a dormir dormir bien pensaste que bueno

Voz 5 10:50 marcaron los goles una final no me costó un poco pero pero bueno al final uno siempre intenta visualizar cosas que puedan que puedan ocurrir en un partido siempre he intentado solicitar acciones que puedes que puedes marcar entonces ya te digo yo que están no la pena

Voz 2 11:07 en un Red Saz teniéndola aquí aplicar abrirá hoy a quién se lo dedicas

Voz 5 11:13 a toda a toda mi familia que ha venido desde desde España ha hecho un esfuerzo muy muy grande para estar hoy aquí esto es para todos

Voz 1501 11:21 oye hemos comido la mesa de al lado y además es numerosa e he visto unos cuantos en una larga largas y se lo han pasado bien porque sabían que hoy había algo especial

Voz 2 11:27 con dos han ido acompañando

Voz 6 11:29 pues casi cuarenta

Voz 2 11:32 cuarenta personas entre familiares amigos entiendo familiares amigos y también amigos también de de Croacia en porque tú eres medio español medio croata

Voz 5 11:40 claro más cinco años ahí sí echó muy buenas amistades ahí también no sólo no son gente de fútbol así que se que también eran han tenido la posibilidad de oportunidad de estar aquí

Voz 2 11:51 oye nos acaba de decir Fabián que va apagar el teléfono también lo vas a hacer ahora en verano lo digo porque seguramente seas fíjate de los más desconocidos que ha estado en este Europeo Sub Veintiuno de jugada con el Dinamo de Zagreb

Voz 3 12:04 los más jóvenes también pues eh

Voz 5 12:06 seguramente ahora tocará un par de semanas para para desconectar y descansar con con la familia no sabíamos de los seres queridos que casi una temporada muy larga y al final hemos acabado

Voz 2 12:17 la mejor manera de que hay que disfrutar el tiempo con ellos Alto Representante y al han llegado llamadas de equipos no entiendo Juanma López Juanma López Juanma López madre mía que no sabe que era repare bueno ya veremos ya veremos a ver lo que lo que pasa no sabes qué va a pasar

Voz 1704 12:33 tú te irá de vacaciones y volverás pero no sabe si a Croacia o a otro lugar de Europa

Voz 7 12:37 yo ahora me voy de vacaciones muy buenas tardes

Voz 2 12:40 de este momento celebrarlo con todo el equipo

Voz 5 12:43 todo con toda la familia con dos amigos

Voz 2 12:45 ya veremos hoy has hecho alguna promesa en plan Si gano europea o esto se va soy de vacaciones dice

Voz 5 12:53 pues la verdad es que no no no echo nada pero bueno a lo mejor algo haré lo haré pero lo tengo que pensar a un crack enhorabuena

Voz 2 13:01 muchas gracias a las palabras de Irán y Olmo antes de Luis de la Fuente también de Fabian me imagino que en esa zona mixta van van pasando jugador ya han rociado de champán al seleccionador o de agua

Voz 1501 13:11 todavía no porque yo creo que todavía no se ha ido a la a la sala de prensa es que esto estoy en la zona de Flash Interviú eso el obliga a los protagonistas a pasar uno detrás de otro por por los diferentes televisiones que tienen derechos y también por algunas radios ahí pues buscando yo creo no tengo tiempo todavía de que le roció de champán hemos visto tiempos bien pero que abierto Larguero viste

Voz 2 13:29 el cable impecable otra cosa es cómo acabe la noche veía decía Fabien que como decía Joaquín multa al que llegue antes de las seis de la mañana al al hotel

Voz 7 13:37 estás abierto en cualquier caso para

Voz 2 13:39 podamos seguir escuchándolos protagonistas es una gran noticia para el fútbol español Álvaro Benito tocayo te escuchaba decir en Carrusel precisamente eso que savia nueva algunos estos jugadores ya estaban en aquel europeo de hace dos años su XXI que ese perdió frente a Alemania fíjate lo tengo por aquí Ceballos Meré Vallejo Mayoral Oyarzábal y Carlos Soler pero el el primer hombre que quiero ponen encima de la mesa es el de Luis de la Fuente Álvaro Mister fíjate que justo antes del partido contra Polonia cambió medio equipo me lo decía Mario Torrejón no se ha sido la clave poner a los más jugones no lo sé

Voz 0916 14:14 la cuando cuando en un campeonato tan corto pues la idea que tienes que tras de casa no has entrenado en la competición no te funciona los mejores jugadores que no están a un buen nivel o yo deseo simplemente por por por tu intuición no que a veces es el entrenador poco tiene que que que que apelar a eso no a a sus sensaciones de lo que de lo que Alfa Teatro a pie de campo sobretodo tomar decisiones yo yo no soy amigo del inmovilismo nunca no no no no entiendo la vida en general así tampoco el trabajo entrenador creo que el entrenador tiene que intentar influir lo máximo posible dentro de que el entrenador no hay cosas que no puede influir pero el trabajo de un entrenador es ofrecer al equipo ya los futbolistas las máximas posibilidades posibles para para ganar y eso pasa por por por cambiar cosas por por buscar la

Voz 2 15:01 la adecuada yo creo que sobre todo con la entrada

Voz 0916 15:03 de ahí el poner a Oyarzábal de ahí como de delantero que querrán

Voz 2 15:09 cuáles son

Voz 0916 15:10 bueno es que no ha sido falso delantero delantero con todas las letras porque se han movido en posición de delantero no no no no no ejerce la misma unas posibilidades que que ofreció cesen en en en la Eurocopa aquella que también ganamos brillantemente que que si se convertía prácticamente un centrocampista un mediocampista más en este caso yo creo que Oyarzábal ha entendido la profundidad muy bien entendido las el el el descolgarse a a zonas intermedias intermedio a tirar para el fenomenal para generar ese espacio que lo ocuparon llegador eh pues bueno el entrenador obviamente puede también puede salir mal habiendo tomado decisiones valientes las decisiones pues pues sopesado pesadas pensadas consensuadas con su cuerpo técnico en este caso pues las salió a las mil maravillas y nos alegramos por Bruno

Voz 2 15:58 Axel Ariz cuál sería el el titular para vosotros este europeo de uno para España

Voz 0301 16:04 es complicada pero bueno que el talento triunfa no el el talento al final la ha sido lo más importante porque es verdad que influyen muchos factores yo estoy de acuerdo con lo que decíais es de que el seleccionador con movimientos tácticos también que en estas edades y a veces no Soledad tampoco tanta tanta importancia porque son jugadores que son un poquito menos permeables no que los veteranos a determinados movimientos y cambios de estrategia en en lo sistema del equipo y demás pero creo que que entre otras cosas lo que se ha impuesto es el el talento de de la selección española que se ha apostado a mitad de torneo con esos

Voz 2 16:42 cambios que hizo del partido frente a Bélgica que gana España en el último instante al partido Polonia que hace cinco cambios de esa apuesta por el talento y por un cambio de sistema

Voz 0301 16:51 sí bueno no sé si a apostar por el talento el talento apuesta desde el principio dándole

Voz 2 16:57 que todos tienen talento pero guión con los más jugones porque yo creo que España ha ganado y amplió Axel Ariz también eh cómo se han asociado las paredes Ceballos Fabián Dani Olmo que la entendido a la perfección ha estado la clave

Voz 7 17:10 sí a ver a realmente

Voz 0267 17:14 lo demás Roca en este sentido quizá sea la la más destacada porque el mediocentro posicional a partir de de ese tercer partido un jugador muy fino que encuentra siempre líneas de pase que que es profundo además en ese en ese pase casi siempre habilita a los interior sí Illes Illes deja libres cuando les entrega el balón y los libera en cierto modo no yo creo que esa fue la modificación más más importante Lugo que Mikel Oyarzabal a abandonar a una banda para irse a la posición de nueve yeso abriera más posibilidades para para que otros jugadores que también supieran asociarse con esos centrocampistas interiores tan buenos de los que estamos hablando permanentemente Ceballos y fallan mayormente pues eso también fue fue decisivo no creo que ha sido un equipo que sobre todo ha sabido juntar a gente que hablaba el mismo idioma el mismo idioma futbolístico ya gente muy atrevida y con mucha capacidad para para improvisar creo que España ha tenido mucha inventiva y eso ha distinguido al equipo con respecto a otros Aris sí bueno yo

Voz 6 18:23 aparte de lo futbolístico que es que es obvio no que es una selección que cualquier jugador de estos veintitrés que han estado pues tiene buen toque y porque ese viene trabajando eso desde hace tiempo y es el jugador que sale de nuestra cantera ahí somos unos privilegiados por ello no pero sobre todo yo creo que el Luis de la Fuente después del partido lo que consiguió fue cambiar la dinámica osea ese tres uno en contra cómo se produjo el daño qué le hizo a la selección a perder ante a un rival directo teniendo en cuenta que se clasificaba uno y el mejor segundo de los grupos en lo que hizo Luis de la Fuente fue en o hacer aprender al equipo a sufrir el segundo partido se sufrió muchísimo se debió ganar antes pero se marcó en el ochenta y ocho en el tercer partido había que golear Se goleó en el sí

Voz 2 19:08 tiene en el de Polonia en todo sea subsede

Voz 6 19:11 pero había que ganar tres cero se claro claro

Voz 2 19:13 es el uno cuatro cero iba un sufrimiento interior

Voz 6 19:16 seco luego remontada frente a Francia ganarle a Alemania sufriendo durante un buen tramo del partido y eso para mí es lo más importante esta selección porque yo considero que todas las selecciones españolas juegan bien pero esa esa dosis de sufrimiento que consiguió instalar Luis de la Fuente en el equipo ha sido vital para que compitan también

Voz 2 19:33 yo saco otro titular a mí me parece muy mal

Voz 0301 19:35 Dante que que España vaya sacando centrocampistas sin parar porque se está convirtiendo un poco en el en el sello a veces me da la sensación que somos muy injustos diciendo que porque además es es muy cierto o sea que es que es imposible no encontrar un relevo a los Busquets Xabi Alonso a Xavi a Iniesta porque es verdad me lo dice Álvaro muchas veces en Carrusel y en El Larguero que que encontrar jugadores en una misma generación de de tantísima superioridad y tenerlos en el campo todos incluso metería ahí a David Silva también

Voz 7 20:05 pues es casi imposible pero es que desde entonces desde que sean

Voz 1704 20:09 la pagando los que los que nombrado pues España ido sacando jugadores como Thiago Alcántara como Isco

Voz 0301 20:16 bueno yo creo que

Voz 2 20:17 claro que llegas una patada una piedra en España te salen pistas

Voz 1704 20:21 otra cosa es delanteros

Voz 7 20:24 sí incluso en Ali si te diría que no sé si

Voz 0301 20:27 ninguno de los que incluso hemos visto hoy salirse yo creo que Fabiani Ceballos incluso más Roca tienen un futuro brillante no sé si iban a ser alguna de centrocampistas tan dominantes como lo han sido en Xavi Iniesta Xabi Alonso y Busquets pero sí que creo que que ya se ha convertido esto en el sello del fútbol español que la manera en la que ganamos la Eurocopa ganó España en el Mundial dos mil diez ha generado que lo que salen sobre todo y lo que se fomenta las canteras son centrocampistas de un nivel

Voz 0267 20:55 brutal de todos modos son centrocampistas distintos

Voz 7 20:59 diferentes aquello se realmente

Voz 0267 21:02 Juan Nos no son centrocampistas de tanto control de juegos on centro Anpe estas a veces con más tendencia hacia el desborde hacia la conducción hacia el cambio de ritmo luego evidentemente también sueltan la pelota Fabián por ejemplo tiene una capacidad para el disparo y un atrevimiento sí también una querencia por por acabar en las jugadas que que no tenía ninguno de esos jugadores creo que aquellos eran mejores en el dominio de los tiempos en el manejo de entender que necesitaba el partido en cada momento y esos probablemente bueno son son más virtuosos en la acción individual en la acción prácticamente hacía tres cuartos de campo pero pero es verdad al final el talento se acumula

Voz 7 21:46 en en esa zona ahí creo que ha sido el sello indiscutible

Voz 2 21:51 Está España juega más vertical Aritz eso cuando estaban diciendo eso que parece que se han ahorrado yo recuerdo que cuando fue nombrado seleccionador sub veintiuno Luis de la Fuente lo recordábamos ayer con el veinticinco de julio del año pasado y que el entrevistamos a quien en la SER eh nos decía de alguna manera que España también intentó iba intentar que su selección sea amoldar a hacia donde iba ahora mismo el fútbol europeo seguramente a ahorrar más pases si ha habido momentos de verdad de fútbol exceso yo yo decía la presentación Aris que esta ha sido la mejor noticia para el fútbol español en mucho tiempo porque venimos de una época que el absoluta que no nos engañen a la selección de ir de verdad es que vio algunos partidos increíble

Voz 6 22:27 pero es que es clave ese cambio en el centro del campo porque el fútbol va evolucionando hacia hacia ese al hacia ese tipo de centrocampista ha ganado la Eurocopa Última Portugal y el Mundial lo ha ganado Francia

Voz 2 22:39 centrocampistas que tienen poco que ver

Voz 6 22:41 generalmente con lo que tenía España cuando ganó el Mundial lo la Eurocopa dos mil diez Si ya que el ciclo dos mil ocho dos mil doce no osea que España lo que está haciendo es pulir jugadores para el actual tipo de fútbol y yo creo que además de Luis de la Fuente fue Luis Enrique también el que cuando llegó al puesto de selección totalmente sabes que él tenía esa idea clara de que bueno que había que cambiar un poco el chip por un poco más directo lo que ha dicho Axel me parece clave tirar desde fuera del área como ha tirado Fabian sin que no pase nada porque además el tiene un disparo fundamental es que eso no se veía antes yo yo creo que hay cambios matices en el juego de España que han ido modernizando sí que lo hacen más rico

Voz 2 23:19 os voy a preguntar enseguida a cuantos estos futbolistas porque claro es un europeo aunque en realidad como decía Aris el otro día un solo decía que en El Larguero en Carrusel en realidad sub veintitrés porque hay que hay muchos futbolistas que tienen pues eso diecinueve veinte veintiuno vendidos e incluso veintitrés años os voy a preguntar a ver cuántos creéis que de estos pueden estar en la lista Robert morena de la Eurocopa del año que viene pero Javi Blanco hola hola felicitación que recibe Fabian del que se está hablando ahora mismo en Italia especialmente si el entrenado

Voz 0699 23:45 borde el Nápoles Carlo Ancelotti y yo creo que lo voy ha querido mandarle un mensaje de felicitación a través de Twitter dice

Voz 0267 23:52 se lo di todo el Nápoles está orgulloso de di yo el primero enhorabuena Fabián

Voz 2 23:57 no fueron treinta millones de euros no morir

Voz 0301 23:59 sí sí sí una una auténtica ganga y conviene recordar que el envite si hace dos veranos en un jugador de Segunda División venía de una cesión al Elche en la que había jugado dieciocho partidos lo digo porque se ha criticado mucho a Quique Setién en los últimos meses si seguramente con razón porque el Betis en los últimos meses no ha funcionado pero a este Fabian lo ha acabado de amoldar Ancelotti pero lo empezó a crear también Quique Setién

Voz 0267 24:29 es una apuesta suya clarísima yo recuerdo a Setién a una entrevista vino a a la tele después del primer partido de su primera temporada en el campo del del Barça hay habló de los canteranos que tenía Hay sobre Fabián realmente en ese momento no era nada conocido aún

Voz 0916 24:47 con todo lo que

Voz 0267 24:48 contaba a Cela iluminaban los ojos practicamente yo recuerdo un partido también en las primeras jornadas de ese campeonato un poquito más tarde creo que sobre octubre seguramente a finales de septiembre que el Betis gana en el Bernabéu cero uno con ese tanto de sí una avería en el último minuto la exhibición de Fabian yo ese día es el primero en el que beba Fabian realmente en vivo fue el mejor del partido me me impactó la personalidad creo que tiene un tiro desde fuera que larguero hay ya mostrando lo que le hemos visto hoy en un torneo sub veintiuno Lo hizo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu no yo ese día bueno me me quedé convencido de que estábamos ante algo muy serio y la pregunta que hacías antes sobre cuántos estarán en la lista de la absoluta yo hay dos por los que apostaría con gente la realmente si tengo que dar dos con Ceballos Llotja tengo alguna ligera duda más pero si tengo que dar dos Oyarzábal y Fabián Álvaro Mójate

Voz 0916 25:52 sí coincidió coincidió con Axel eh yo creo que son dos jugadores que que tienen un pasito por delante de los demás porque porque están eh grados a la élite rusa llevan tiempo jugando con asiduidad ahí haciéndolo muy bien el resto de jugadores yo creo que todavía tienen que dar ese pequeño paso es cierto que Ceballos está en el en el Real Madrid y que obviamente ese es el nivel más alto puede llegar un equipo con una competencia brutal en tu puesto nada más y nada menos que Modric Kroos te juegas el puesto con esos dramas y nada menos

Voz 2 26:22 Valladolid entonces lo tiene difícil

Voz 0916 26:25 vamos a ver si se va a dónde se va ahí tiene que elegir muy bien el destino no porque sí que necesita volver a sentirse importante cómo se sienten las elecciones me gustaría comentar una cosa sobre lo que has dicho antes yo es que esa jugar como sabemos cómo se ganó cuando tenías a Xavi Iniesta y compañía que sabe Alonso etc etcétera Silva dado eso no lo hizo nadie no lo va a hacer nadie sea llevar el pase a ese nivel esa elevar el pase a ese nivel el pase que que ha tenido su trascendencia en el juego con el cual en la historia del fútbol por supuesto pero como también lo ha tenido el regate o el remate o el centro o o el pase obviamente es una de las cosas más importantes pero yo yo creo que jamás se va a volver a llevar el pase a ese nivel llegará el food buenos jugadores jugará muy bien al fútbol pero pero encontrar es esa esa esos pases donde no se encontraba nadie darle el balón completamente a los rivales minimizar los

Voz 2 27:21 es que eso eso lo vamos a volver a ver

Voz 0916 27:24 porque no yo creo que eso jugadores juntar los en la misma generación en ese momento y que encima ganes porque a veces al con lo mismo jugadores pues por detalles hemos ganado no incluso jugando a ese nivel entonces ya eso te da una confianza lo que estás haciendo eh no sé yo yo creo que en mejor jugador están tan finos en ese estilo con el llevando el pase a que el para que simplemente con el pase ganes sea minimice es al rival al yo creo que no lo volveremos

Voz 2 27:51 pero de todas maneras Aris jugar bien al fútbol de diferentes maneras estos centrocampistas tienen son de un corte diferente a aquellos pero igualmente no pueden emocionar como lo han hecho estos haber dicho Axel y Álvaro Fabiani Oyarzábal Haritz

Voz 6 28:04 yo meto a Ceballos también lo único que necesita Ceballos es jugar jugar con asiduidad aprender cosas que todavía tiene que pulir pero vamos tiene un talento descomunal y ese talento no lo puede desperdiciar la la selección absoluta y luego también hay que tener en cuenta el grado de compromiso que ha tenido Ceballos venía esta Eurocopa que no han tenido otros jugadores recuerdo hace dos años ya fue el mejor jugador del torneo dos años después después de dos temporadas pues en las que no ha tenido mucho protagonismo en en el Madrid o no el que él ha querido ha vuelto al torneo agachó un una buena competición saque yo creo que eso en la Federación lo han apuntado que es un jugador muy querido y luego otro detalle que quiero comentar lo he dicho también Álvaro en Carrusel estos Juegos tienen que jugar ahora les van a llenar los oídos de rumores de grandes ofertas lo que tienen que hacer en esta edad es jugar Il seguramente no tengan tan presente por ejemplo en casos como el de Sergio Canales que ha llegado a la absoluta jugando en el Betis después del paso por el Real Madrid sus orígenes son el caso de Dani Parejo no ya ha llegado a la selección con veintiocho veintinueve aún más años jugando en el Valencia es decir ahora lo importante es que jueguen que salgan jugadores ya de máxima elite como el propio Álvaro reconocía que son dos de ellos Fabiani Oyarzábal y que con esa continuidad se vayan ganando todo esto que a partir de estos torneos están

Voz 2 29:23 cuando a fomentar unos que es una evidencia que estos futbolistas ahora mismo se revalorizan

Voz 0301 29:27 sí totalmente totalmente en seguramente lo comentábamos antes eh hay varios clubes que están ahora mismo temblando y dando gracias que está acabado ya él el torneo yo estoy con Eric si me tengo que mojar además de Oiarzabal y de Fabian Ruiz método también a a Dani Ceballos y me apoyo en este caso en un dato prácticamente estadístico ya no está Luis Enrique pero Rubén Moreno pues es de la cuerda futbolística evidentemente de de lucha de Luis Enrique y Dani Ceballos

Voz 1704 29:58 en mientras estaba jugando con el Madrid cuando era prácticamente titular podemos decir juega muchos minutos con con Lopetegui Dani Ceballos

Voz 0301 30:04 eh por ejemplo participó del seis a cero de España contra Croacia

Voz 2 30:08 ahí a mí me da la situación sin tener información pero me da la sensación que les gusta

Voz 0301 30:11 está bastante Dani Ceballos y creo que va a estar en la

Voz 2 30:14 la próxima Eurocopa decía antes Axel por completar un poquito jugadores que que seguramente igual no van a estar en la en la próxima Eurocopa que por cierto una cosa que me sorprendió ayer Arik Douglas sabes más esto porque ya ha sucedido alguna vez ayer le preguntábamos al míster a Luis de la Fuente que sepa el oyente de Carrusel que el año que viene hay Eurocopa del doce de junio al doce de julio duro un mes pero es que después los Juegos Olímpicos empiezan el veintidós para fútbol es decir tan sólo diez días nos decía ayer con toda la normalidad del mundo que podría haber futbolistas que doblaron

Voz 6 30:43 ocurrió en Londres en Londres dos mil doce ocurrió con Javi Martínez Mata Jordi Alba creo recordar que también el el lateral izquierdo los tres jugaron

Voz 0916 30:52 en ambas es una barbaridad no porque

Voz 6 30:54 ya pero es que como le dices a un jugador que se ha clasificado gracias a él la selección que no va a unos Juegos Olímpicos

Voz 2 31:00 a mí me hasta adicional Javi Blanco que claro aquella Eurocopa que gana España acaba el uno de julio creo pero estaba acabar el doce de julio y había más tiempo entre que acaba la Eurocopa empezaban los juegos es que claro son sólo diez días de diferencia a los Juegos van los menores de veintitrés años

Voz 7 31:15 de los que uno quiera ir m setenta y tres tres tres si son tres futbolistas Camí Aris me parece que doblar es complicado

Voz 6 31:23 pero insisto está dentro de la voluntad del jugador Izaga nodo estos que hoy han ganado este título han ganado a pleno derecho poder decidir si iban a los Juegos

Voz 0267 31:31 por qué te pondrá más problemas en los clubes de los jugadores

Voz 2 31:33 el que obviamente ya les ha puesto para este torneo imagínate

Voz 0267 31:36 bueno hay ahí va a estar la dificultad no porque son jugadores que se van a quedar sin vacaciones ellos pueden hacer el sacrificio pero sus clubes dirán bueno si no hay pretemporada no hay descanso no hay nada no hay tendrá peleas la Federación y el jugador tendrá que mojarse también para para pedir a estar en ambos y es lo que quiere

Voz 2 31:55 antes decía Axel y me apetecía que por ejemplo el míster

Voz 0267 31:58 pero Álvaro en contra que te

Voz 2 32:01 ha sido la la implosión de Roca en este en este Europeo que te aparecieron

Voz 0916 32:06 bueno pues primero producidos cosas que que la salida de balón fue era muy ágil ya que es el lateral hija casi siempre muy bien detecta dónde está la presión del rival donde son más fuertes en la presión del rival y ayuda mucho en ese inicio Jo eso eso nos ha permitido encontrar a la siguiente línea ya que es un jugador que no sólo juega de manera horizontal sino que que le da mucha agilidad el juego hacia adelante a mí me encantan esos mediocentros que cuando pueden progres hay romper una línea lo hacen más Roca es de ellos pero me quedo con una calidad que más sorprendido porque bueno lo he visto este año pero no tenía no no leves con tanto seguimiento como leo en este torneo es la capacidad de la lectura defensiva que ha tenido cada vez que un lateral un central ha tenido que salir de zona porque date cuenta con un equipo dominante en el juego deja mucho espacio de atrás entonces casi siempre te atacan en transición tienen que salir los centrales tienen que salieron laterales normalmente de su zona siempre detecta dónde dónde tiene que defender este centro lateral donde tiene que taponar donde tiene que hacer las ayudas razón jugador con una lectura de juego tremenda lo su posición corporal siempre es muy correcta tanto a la hora de atacar como de defender me parece un jugador que en esa posición no hay tantos de ese nivel es una posición muy específica en el juego hay hay algunas posiciones que son muy muy específicas como la del delantero puro o la del medio centro en este caso tiene es un jugador con unas características muy determinadas y es un futbolista espectacular y luego enzimas que es zurdo o sea es que él

Voz 2 33:31 tienen los cerditos que tienen los actos los zurdos que tiene

Voz 0916 33:34 el frío no no te los explicar pero pero tienen un tratamiento diferente a la pelota es es una realidad da un tratamiento diferente a la pero la pelota con los jugadores zurdos que no no no te sabría explicar pero que es una realidad pero que tienen más talento art uno no sé si más talento pero no no es mala mar prejubilarse pero juegan diferente Juan diferente conducciones de que por ejemplo han hecho Messi Maradona o Futre ese tipo jugador yo no sabe hacer he visto hacer a los diestros a ese tipo de jugador tipo Rubén es que todos como te estoy definiendo son zurdos es verdad es que hay muy poco esa no me viene a la cabeza ese tipo de conducción tan habilidosa tan tan tan pegada esos son zurdos a la historia el noventa diez noventa por ciento zurdos de poniendo diestro lo diestros son muy buenos muy completos además tiene la facilidad de de jugar con las dos piernas y sobre los foros en los complica sobremanera pero no sé quizá hombre no te hablo desde la objetividad porque en fuga pero sí es cierto que el jugador zurdo yo no sé si mis compañeros aquí contertulios opinará lo mismo pero creo que tienen algo especial a la hora de de tocar la pelota

Voz 2 34:40 Axel título parece no sí sí

Voz 0267 34:43 además creo que incluso más más finos no sólo en la en la conducción que es a lo que se refería Álvaro ahora sobretodo con los ejemplos sino que el Tour es exquisito en donde la ponen cómo golpea ir más Roca por ejemplo estábamos viendo en este torneo también una capacidad para jugar en largo cuando lo requiere el el partido con una precisión tremendismo es decir hoy ha habido un par de jugadas en las que ha cambiado la orientación al lado contrario Se la dado al alguna Martín por ejemplo que ha sido espectacular no yo creo que todo eso es muy propio de los

Voz 2 35:18 zurdos estoy de acuerdo en seguida nos va a pedir paso Mario Torrejón con más protagonistas pero voy a acabar enseguida con vosotros os da pena que estos jugadores algunos de ellos no todos pero algunos de ellos Bruno jueguen fuera de España quiero decir a mi que Fornas se vaya al West Ham tú que conoces bien el fútbol internacional y como es la Premier de verdad no hay claro sale del Villarreal que tampoco ha tenido la mejora de las temporadas porque empezó jugando competición europea por ejemplo el el Barça no estaba representa que es curioso me fijaba en un tuit de Sique Rodríguez nuestro jefe deportes hayan Radio Barcelona He aquí lo único que tenía cierto aroma masía era del Olmo hice fue hace cinco años sí sí es empezar del Madrid que Xavier a la Real Sociedad Ceballos que ya veremos qué pasa con el Vallejo Vallejo esos gallego que también veremos qué pasa con él del Atlético de Madrid quiero decir

Voz 0301 36:04 la Real y el Betis El Betis desde los más representados

Voz 2 36:08 veces cuando hablabais antes ese Setién también Ceballos no que jugaba con con Quique Setién

Voz 0301 36:13 yo creo que sale mismo verano que llega Quique Jurado

Voz 2 36:17 es decir aquí hay al Madrid cuando

Voz 0301 36:19 no él mismo verano que cometen llega es cierto

Voz 2 36:21 el caso es júniors Firpo así que eso lo podemos también atrevida

Voz 7 36:24 a Setién pero sí sí estábamos

Voz 4 36:27 hablando de de Dani Olmo y bueno de de

Voz 0301 36:30 los jugadores que me preguntabas buenos jugadores que están que están fuera es verdad que da cierta yo creo que en cierta manera elige bien porque es un jugador que se mueve muy bien yo creo sobre todo en tres cuartos de campo y eso en la Premier que es una liga con más espacios un poquito más de ida y vuelta creo que sinceramente creo que a poco que le vaya en el Huesca va a ser un club trampolín que el le fichaba Pellegrini que que conoce muy bien las capacidades de de Fornells y en el caso de Dani Olmo pues es que lo ha contado perfecto Axel el primer tramo de carruseles una apuesta que él hizo que le ha salido bien ha quedado demostrado porque hay muchos equipos que quieren y porque pues sí seguramente en el Barça hubiera tenido un tapón que no ha tenido en el en el fútbol croata y ahora tiene ante sus puertas la posibilidad de elegir destino de elegir futuro porque casi te diría que estoy casi

Voz 1704 37:20 mentido que no hemos hablado tanto Daniel como pero ha acabado por ejemplo máximo goleador de España en el torneo tres goles si no no hay ningún otro de de España que haya marcado tantos

Voz 0301 37:28 y creo que puede elegir no sé si destino no sé si el club pero Liga me atrevería a decir que va a tener ofertas de premios de Liga italiana de Liga española

Voz 2 37:36 sí seguro pues para que lo tenga claro en esta selección estaban están una y Simoni un hay Núñez Athletic si haya Aguirre Gaviria Alavés Dani Martín Sporting olieron las a suelo Vallejo y Dani Ceballos Real Madrid Meré Colonia Aaron Mainz júnior Betis Zubeldia Mikel Merino Oyarzábal Real Sociedad más Roca español Fornells Pedraza bueno formas ahora West Pedraza Villarreal soler Valencia Dani Elmo Dinamo de Zagreb Mayoral el Levante propiedad del Real Madrid seguramente acabe la Real Sociedad tal y como decía Mario Torrejón Rafa ver Las Palmas Vallejo Cádiz Fabián Nápoles a ver estos mismos jugadores dentro de un mes

Voz 7 38:09 dio en qué equipos están MR

Voz 2 38:12 Álvaro Benito te vas de vacaciones au si es porqué

Voz 0916 38:16 de momento sigo para que de momento todo

Voz 2 38:18 has dudado Ed Hardy nuestro deseo o un abrazo Crack gracias como siempre en Basel Torres bronca de Mainar AIDS hasta la próxima doce y ocho once y ocho en Canarias estamos hasta las doce y media de la noche así que vamos a ir complementando el resto de noticias del día con los protagonistas a ver si salen ya del Vestuario algunos futbolistas más de la selección española en este día tan importante campeones de Europa sub veintiuno por quinta ocasión en la lista

Voz 8 38:45 Correa

Voz 2 38:49 Denis Suárez es nuevo futbolista del Celta de Vigo a este paso van a acabar en el Celta tres jugadores de la tierra bueno Yago Aspas que ya está que es de Moaña Santi Mina que es de Vigo hay Denis Suárez que nos decía hace unas cuantas semanas con Manu Carreño aquí en El Larguero da la impresión de que estaba más cerca del Valencia pero al final acaba del Celta de Vigo es decir una especie como de vuelta a los orígenes de bonos también Javi Blanco movimientos el NBA porque resulta que desde hace unos instantes ya se ha abierto el mercado de agentes libres y eso es una absoluta locura enseguida también Xavi Saisó nos va a contar el triunfo de la selección española de baloncesto femenino en el Eurobasket jugamos el jueves el partido de cuartos de final pero entramos en una semana bueno ya estamos en julio en la que van a volver todos los equipos esta semana ha dicho creo que el primero es el español y el jueves entre otros vuelve el Club Atlético de Madrid y el jueves es el sorteo del calendario de la Liga está Antón Meana o plantón

Voz 0231 39:38 Presente qué tal buenas noches sorteo del calendario de nuevo

Voz 2 39:40 asimétrico y con esa duda que planteabas hace unos cuantos días aquí en El Larguero con Yago de Vega de en a ver si van a llegar a ese acuerdo ya Federación Española y la Liga o no van a llegar a ese acuerdo y por lo tanto se puede dar incluso un Barça Madrid antes de tiempo

Voz 0231 39:57 es difícil que eso ocurra pero ya estamos a día uno de julio de manera oficial ha caducado el convenio de coordinación entre la Federación y a esta hora de la noche no hay acuerdo es verdad que Mañá gana la Liga habla de una reunión a las seis y media de la tarde al cese del encantaría que mañana se firmará ese convenio de coordinación entre ambas partes pero la Federación dice que no hay acuerdo y que mañana no se va a firmar veremos qué ocurre durante la mañana pero a esta hora no hay acuerdo en palabras de la Liga ya no puede ceder más considera Javier Tebas y su equipo que ya no pueden ceder más de hecho en una conversación coloquial en los pasillos del CSD dijeron literalmente que ya los pantalones pueden bajar más aquí ya no pueden hacer más que han cedido completamente todo lo que pueden hacer la Federación cree que tienen que apretar un poco más y que no han cumplido todos los pasos que la Federación pide en el cese de son

Voz 2 40:49 intimistas pero a esta hora de la noche no hay acuerdo

Voz 0231 40:53 no hay reunión programada para mañana la hora fijada o reservada entre comillas es a las seis y media pero no ha convocado a ninguna de las dos partes ni a la prensa porque Álvaro no hay acuerdo y de aquí al jueves no se firma el acuerdo no podría poner la Liga los condicionantes que quiere en el calendario de

Voz 2 41:10 el jueves los Ana una perdón los condicionantes habituales de que no haya un Barça Madrid ante ese tal fecha Madrid Atlético de Madrid el derbi sevillano cosas como esas no para que la gente lo típico en el calendario de la Liga está súper condicionado por televisión y por muchos motivos todo el mundo los

Voz 0231 41:25 cabe cada año vemos condicionantes permanente el casualidad que no se juegue el Madrid Barça nunca en la primera jornada y que siempre sea entre noviembre la ida ir a Marte

Voz 2 41:35 Abril la vuelta pues eso no ocurriría con todos los condicionantes que quiere la Liga sin no firmen el convenio de coordinación de aquí al jueves de acuerdo martes miércoles o nada eso gracias Antón hasta mañana Luis Rubiales al igual que toda la plana mayor de la federación española está ahí en Italia Mario

Voz 1501 41:53 sí señor ahí está Luis Rubiales estaba contando Antón las el convenio eso es una cosa de mañana pero aquí está enhorabuena Presidente

Voz 1346 41:59 muchas gracias eh Cuéntame un poco

Voz 1501 42:02 foto de lo que estás viendo en ese vestuario que que hay cómo se está viviendo en han contado que está llamado el Rey para saludar al futbolista enhorabuena cuéntanos qué que hay ahí dentro

Voz 1346 42:10 bueno entrado pero pero un poquito sólo para ayudarle a ver a la familia porque querían estar con su familia están muy contentos pues saben que han hecho algo muy muy difícil de hacer y lo cierto es que yo estoy especialmente feliz por pues los que no han jugado hoy que han ayudado mucho por por todo el staff que ha empujado muchísimo porque tenemos jugadores de grandísima calidad y hay que entender que no todos pueden jugar creo que empezar cómo empezó esto estos un poco a pie cambiado y y que haya acabado también es un motivo de alegría y además de ver que el fútbol a veces también ese te la justicia

Voz 1501 42:48 Álvaro está Luis Rubiales en sintonía de Carrusel a ver si te cuento que lo ha dicho el Rey

Voz 2 42:51 el presidente buenas noches hola muy buenas noches qué te ha dicho el Rey bueno pues muy cariñoso como

Voz 1346 42:58 siempre que llamaba desde desde Panamá Hay que estaba allí en un viaje oficial y que que ha visto el unos minutos del partido que hemos jugado muy bien y que yo les he dicho

Voz 2 43:10 señor mientra que llamaba a usted

Voz 1346 43:13 no me han dicho que llamaba hecho mi trabajo y más allá al míster ya ya el capitán a Jesús ya han hablado con él muy contento estaba ahí en nosotros de verdad nos sentimos afortunados de que de que son más está este siempre están pendientes de nosotros