El IBEX no es el único que presiona

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos en los periódicos El País y el mundo de ayer los líderes políticos españoles pudieron encontrar resumidas todas las razones por las cuales deberían ponerse el acuerdo ahora descartar unas nuevas elecciones en otoño razones aplastantes pensando en los españoles au pensando en sí mismos a elegir o dicho de otra manera por respeto a la ciudadanía puesto que es un escándalo la acumulación de asuntos pendientes o porque unos nuevos comicios no resolverían nada en El País se repasaba la lista de reformas cruciales aplazadas expedientes fundamentales olvidados órganos del Estado pendientes de renovación cargos no cubiertos etcétera no se sabe que impresiona más si la cantidad de importancia de los asuntos que están esperando o la irresponsabilidad de quienes asisten impávidos a este desastre sí a nuestros líderes y partidos no les motiva lo suficiente el respeto a su trabajo y a la sociedad la encuesta preelectoral del mundo debería ayudarles a ciudadanos ya podemos porque perderían votos al PP y al PSOE porque aunque crecieran no conseguirían alterar nada relevante en tres meses estaríamos en las mismas y así sucesivamente hasta que se hiciera real el ensayo de la lucidez de Saramago y la abstención se adueñaron de la política nacional así está el panorama si la investidura y la gobernabilidad están imposibles de lo siguiente ni hablamos los acuerdos entre bloques antagónicos imprescindibles para abordar reformas que exigen mayorías reforzadas eso es ciencia ficción pero lo urgente ahora es salir del atolladero presión del Ibex se dice pues seguro que sí pero en este caso no presiona sólo el Ibex también lo hace el sentido común