sabes qué va qué va a pasar dentro de unos años en cinco diez tres no lo sé pero dentro de unos años volverán las viñetas políticas sin los pareciera un avance nos parecerá un derecho conquistado los habremos olvidado de lo que ha ocurrido esto esto es suele esto suele pasar demasiadas veces no es raro encontrar un periódico en el que el sus viñetas sean las mejores más de opinión en resumen la actualidad con con unos pocos rasgos pero si hay algo definitivamente más raro que es encontrar un periódico en el que las viñetas no sean su mayor como ariete de la libertad de expresión el espacio que más tolerancia exige de El Periódico también de lector el lugar en el que normalmente se necesita más inteligencia que significa cederlo pues cederlo entre otras muchas cosas también es decirle por culpa de unos pocos a la mayoría de tus lectores que no están preparados ni para entender ni para tolerar ni para reírse de una línea