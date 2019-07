Flash Deportes SER de las 10:00 (01/07/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1161 00:00 primer día de traspasos en la NBA hay ya primeras bombas a esos movimientos de agentes libres algunos de ellos son españoles Ricky Rubio firmará tres años con Phoenix Suns Hinault como se esperaba con Indiana llega a su nueva franquicia como agente libre ser su tercera camiseta en la NBA tras su debut en Youtube y su reciente paso por Minnesota José Manuel Calderón no Pau Gasol pueden elegir desde hoy su destino estaba en su misma situación Marc Gasol pero ha decidido la opción de renovación como jugador que tenía firmada también esa gente libre Nikola Mirotic que parece saldrá de la liga americana para volver a España pero en este caso al Barça y las bombas más madrugadoras en este primer día de traspasos en la NBA han sido el cambio de Kevin Durant deja los barrios para fichar por los Nets tras conseguir dos anillos con los californianos y al equipo de Nueva York también llega el base Kyle Irving tras su paso por Boston Celtics todos los movimientos que se vayan naciendo no serán cien por cien oficiales hasta el próximo día seis según las propias reglas de la NBA en cuanto al fútbol la selección española se llevaba ayer su quinto Campeonato de Europa al derrotar en la final de Udine por dos uno a Alemania en la sub veintiuno goles de Fabian Ruiz titanio Olmo los dos pasaban por el tramo final de Carrusel el Hort del Nápoles reconocía que el final del encuentro fue un tanto cuesta arriba Fabián Ruiz

Voz 1 01:05 al final estábamos que que hace no da un infarto todo de ello pero bueno al final no lo hemos lo lo hemos podido no

Voz 1161 01:11 si el extremo de Dinamo de Zagreb a que se sortea a media Europa de momento no piensa en su futuro Dani Olmo

Voz 2 01:17 ahora me voy de vacaciones pero era muy tarde

Voz 1161 01:20 de este momento celebrarlo con todo el equipo

Voz 3 01:22 con todo con toda la familia con todos los amigos

Voz 1161 01:25 ya veremos y también el seleccionador Luis de la Fuente satisfecho con el camino de los sub veintiuno tras su derrota inicial ante Italia

Voz 4 01:31 hemos hecho un torneo muy brillante hemos ido creciendo hasta llegar a la final sufriendo todavía daba más dejando clara muestra del potencial del fútbol español y de esta selección que es espectacular

Voz 1161 01:41 en casa Mirandés y Ponferradina se suman a Racing y Fuenlabrada como nuevos equipos de Segunda División para la próxima temporada más cosas Liga y Federación volverán a reunirse hoy desde las seis y media en la sede del COE para intentar llegar a un acuerdo de renovación del convenio no son optimistas ninguna de las dos partes en cuanto a que hoy se pueda firmar sigue sin haber acuerdo en el punto del Partido de los lunes en el aire está el sorteo por tanto el calendario de la próxima temporada previsto para el próximo jueves y para el que el Real Madrid ha solicitado jugar además las tres primeras jornadas a domicilio por las obras del Bernabéu del resto del Europeo de baloncesto femenino la selección española disputará el jueves la ronda de cuartos ante el ganador del Italia Rusia que se disputa mañana en Wimbledon mucha participación española hoy en el cuadro masculino Verdasco Feliciano Carreño Carballeda Bautista Granollers en el femenino Sara os Rivers se enfrenta a la danesa Wozniacki más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena SER no