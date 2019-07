La nueva norma del pan: "El consumidor sabrá ahora el pan que compra”

No hay resultados

Voz 1 00:00 el virus alimentación y nutrición sin letra pequeña

Voz 2 00:10 el pan integral debiera estar elaborado con un cien por cien de harina integral con el nombre del cereal empleado sino es así deberá especificar el porcentaje de harina integral que contiene el pan de masa madre sólo podrá tener un cero coma dos de levadura industrial los panes cereales deberán tener tres o más harinas y cada una de ellas deberá tener una proporción de al menos un diez por ciento se limita el uso de sal en el pan en el pan común no podrá exceder de uno coma treinta gramos por cada cien gramos de pan los panes de leña o de horno de leña sólo podrían comercializarse como tales si realmente son cocidos íntegramente en hornos así los panes comunes entre ellos los bajos en sal tendrán a partir de ahora un IVA del cuatro por ciento frente al diez por ciento de antes

Voz 0927 01:05 José Miguel Herrero muy buenos días hola buenos días director general de la industria alimentaria del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación me estoy imaginando con esta música de fondo el panadero sacando los panes Del Horno le suena bien esta nueva norma

Voz 3 01:19 pues hombre a nosotros no suena estupendamente la verdad

Voz 4 01:24 le parece suficiente creen que han dado por fin después de mucho tiempo porque esto se llevaba tiempo para sacarlo adelante y han sido ustedes ahora no

Voz 5 01:32 pues efectivamente la norma llevaba treinta y cinco años sin actualizarse estaba intentando actualizar desde el Ministerio antes de del año pasado en nosotros lo hemos dado un empujón porque bueno pues es un producto emblemático en la cesta de la compra de los españoles en esos treinta y cinco años ha cambiado mucho la manera de comer pan y de producir el pan

Voz 4 01:52 bueno usted en Linkedin perdonen que hemos creado por ahí se define como curioso inquieto inconformista y en permanente búsqueda de la excelencia la norma es la excelencia o como es inconformista piensa que todavía tiene margen de mejora

Voz 5 02:09 no yo estoy muy muy contento yo creo de es la norma más importante que ha sacado en esta etapa estando como director general era una norma difícil de sacar porque hay muchos intereses contrapuestos en en este tema y finalmente hemos conseguido pues bueno pues algún tema es muy importante como como han comentado antes en en la en el audio que he escuchado como es la rebaja de el cuatro por ciento de un montón de categorías de pan que antes estaban al diez por ciento eso es para mí lo más difícil sí creo que es muy muy importante

Voz 4 02:40 bueno pues además supongo que o no sé si usted piensa que esto va a revitalizar el consumo de Pombo que estamos unos niveles con esto de lenguaje no engorde con las falsas creencias estamos en niveles muy bajos de consumo de pan en este país eh

Voz 5 02:53 sí yo creo que en cantidad está disminuyendo lo que es el consumo pero en calidad yo creo que cada vez vamos a a panes de mayor calidad se aprecia por parte de los consumidores pues la calidad se va buscando eso no entonces también por eso se ha hecho esta norma en el sentido de la fiscalidad positiva que yo llamo es decir que los productos los panes más sanos como el integral los los bajos en sal con una un IVA súper reducido por eso también digo que es pionero porque es la primera norma de calidad de un alimento en vez de gravar con impuestos a determinados ingredientes bonifica a los ingredientes más sanos diles y les da ese IVA súper reducido entonces bueno es bastante positivos

Voz 4 03:35 ya usted sabe que hay muchos esto es polémico muchas veces muchas de las cosas que nos venden calidad no calidad de que no todo el mundo se queda satisfecho mirando que os contaba hace no mucho que teníamos aquí a distintos invitados hablando precisamente de esta de esta norma no lo que nos decía un panadero

Voz 6 03:50 yo creo que esta nueva ley es un principio el principio de algo que necesitaba la chico tampoco encontró tiempo poco atención pero mucho me temo que echarle hecho la trampa no va a servir de mucho

Voz 0423 04:02 desde mucho bueno a ver yo discrepo me imagino otra cosa pero también

Voz 5 04:08 el y yo también tengo una visión dinámica de las cosas es decir lo que no puede ser es que las normas de queden ancladas treinta años a diez años el mercado va muy rápido y la Administración tiene que ir con el mercado entonces de si aparecen nuevos fraudes lo que tendremos que hacer es reacciona rápidamente ir corrigiendo las normas para que éste era adecuada al mercado pues antes del nosotros tenemos que ser también ágiles

Voz 4 04:30 la nueva norma va a ser mucho más difícil que nos vendan pan integral que no es integral de masa madre que no es de masa madre pan de leña de horno de leña que no es de leña

Voz 5 04:40 yo estoy convencido de que así va hacer osea yo creo que ahora los consumidores cuando vayan a la panadería al supermercado donde vayan a comprar el pan pues lo que ponga en en el rótulo que indique el tipo de pan que es es lo que tiene que contener el pan sea que que van a estar mucho más seguros del PAN que van a comprar

Voz 4 04:58 el sector si estaba satisfecho no más o menos diciendo bueno siempre habrá cosa que a lo mejor nosotros no hubiéramos puesto así pero pero sí que estaba satisfecho no recuerdo cuando hablamos con ellos

Voz 5 05:07 va más o menos sí hombre ahí el tema de la masa madre el limitar el uso de las levaduras industrial pues fue también un tema que a una parte del sector no no le parecía bien pero bueno nosotros pensamos que era pues la mejor manera para para regular lo que es el el elaborado el término elaborado con masa madre

Voz 4 05:25 bueno de todas formas ustedes están tranquilos piensan que no hay mucho engaño fraude en el sector

Voz 0423 05:31 hombre yo pienso que sí que lo había por eso sí hacerlo normas a que a partir de ahora no a partir de ahora nombres también yo siempre digo que las cosas no cambian de la noche a la mañana claro

Voz 5 05:41 el día uno de julio y se aplique la norma pues todo el mundo lo haga lo que tiene que haber es controles y las comunidades autónomas que son las responsables del control de los fraudes del etiquetado tendrán que empezar a y en investigaciones e inspecciones a medida que los panaderos vayan viendo que bueno pues que esto va en serio pues se irán adaptando todos los todos los tipos de pan a la nueva normativa

Voz 4 06:05 porque está claro además que nos encanta el buen pan y es verdad que en muchos sitios cada vez más se hace muy buen pan de ir por supuesto transparente quiero decir que lo que nos venden como tal es realmente eso eh

Voz 5 06:15 claro es que esa es una demanda de los consumidores en general en todos los productos el consumidor quiere saber lo que está comprando y tiene que a través del etiquetado pues responder exactamente a la composición de los alimentos

Voz 4 06:26 muy bien antes de despedirle me gustaría porque vamos a tener un momento a Concha Fabero que es presidenta de la Sociedad Española de agricultura ecológica por el fraude este que se ha destapado de distintos productos pepinos calabazas huevo etc este tema está controlado es para que tengamos cierta alarma o no son casos aislados y como tales sean sean detectado y se han retirado del mercado

Voz 5 06:48 pues son casos aislados que demuestran que los controles se hacen por parte de las autoridades administrativas y también de las autoridades pues de los Cuerpos y Seguridad del Estado que para eso están para velar para que el que está cometiendo un fraude es el de detecte y bueno se pongan las medidas pertinentes es verdad que bueno que el el fraude en cero no existe ningún sector lo importante es que funcionen los controles que se sancione al que está haciendo las cosas mal

Voz 4 07:16 muy bien por José Miguel Herrero director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación coincidimos mucho con usted nosotros somos también muy curiosos muy inquietos muy inconformistas

Voz 7 07:26 no hay que seguir así buscando la excelencia siempre claro sí

Voz 4 07:30 un saludo es seguimos hablando en otra ocasión gracias