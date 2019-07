Carman Calvo: "El Vaticano va a recibir una queja formal del estado español por esta injerencia"

Voz 1

00:00

yo con el nuncio tenido alguna conversación difícil y el conocimiento que tengo de suposición no me ha extrañado pero desde luego va a tener una respuesta eh y contundente por parte del Estado español al Vaticano va a haber una queja formal si a lo largo del día de hoy mañana como como más tarde el el Estado Vaticano va a recibir una queja formar del Estado español por una injerencia de esta naturaleza en las formas en las que se ha producido en las contenidos con los que se ha movido el nuncio impropios absolutamente impropio de cualquier legación di hay mucho más en un asunto como este que les afectan muy directamente dado que los restos de Franco están en una basílica no