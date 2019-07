Carmen Calvo espera que el Vaticano "ponga las cosas en su sitio"

Voz 1727 00:00 mañana de lunes en Hoy por hoy esperando a la vicepresidenta del Gobierno que está llegando a este set de la Cadena SER en el patio precioso patio de la casa palacio de Los Briones en Carmona para hablar de gobernabilidad para hablar de lo último de de la sorpresa que provocó ayer esa entrevista del Nuncio de Su Santidad en España al embajador del Vaticano en nuestro país a propósito de la exhumación del cadáver de Franco hizo su opinión sobre lo que eso significa y lo que debería hacer el Gobierno Carmen Calvo buenos días es una injerencia son una injerencia las palabras del nuncio del Papa en España en esa entrevista que ayer le concedió a Europa Press

Voz 1 00:44 evidentes yo vivía en fondo y en forma primero porque un embajador que es lo que es el Nuncio de la Santa Sede que es otro Estado diferente del nuestro en nuestro país tiene que estar en las reglas de comportamiento de las relaciones diplomáticas no que es no entrar en los asuntos internos de un Estado mucho menos en un tema en este caso ya hablamos del fondo tan en fin importante estado cómo se trata el de trasladar el de exhumar los restos de Franco no me ha extrañado yo con el nuncio he tenido alguna conversación difícil y el conocimiento que tengo de suposición no me ha extrañado pero desde luego va a tener una respuesta contundente por parte del Estado español al Vaticano

Voz 1727 01:34 la ver una queja formal sí

Voz 1 01:36 a lo largo del día de hoy y mañana como como más tarde el el Estado Vaticano va a recibir una queja formal del Estado español por una injerencia de esta naturaleza en las formas en las que se ha producido el los contenidos con los que se ha movido el nuncio impropios absolutamente impropio de cualquier legación diplomática y mucho más en un asunto como este que les afectan muy directamente a que los restos de Franco están en una basílica no

Voz 1727 02:07 la vicepresidenta José Antonio Zarzalejos apuntaba a las ocho y media que hay una especie de en fin de de desorden por llamarlo de alguna manera en el Vaticano que el propio Papa llamaba hace sólo unos días al orden a sus embajadores por el mundo porque había opiniones discrepantes el Gobierno valora que esta es la opinión del nuncio y no la del Vaticano

Voz 1 02:27 mira yo no voy a entrar en los asuntos internos o Vaticano como cómo debo hoy como me corresponde pero sí que es verdad que yo he podido comprobar que hay una opinión clara del secretario de Estado yo Vaticano que es la de no obstaculizar la exhumación de los restos del dictador sí que entiendo que los los elementos que ha puesto sobre la mesa el nuncio oí yo también diría que la colaboración necesaria de la propia Iglesia católica en España que es necesaria repito para cumplir una ley el anuncio se ha manifestado en contra de una ley del Estado español del Parlamento de nuestro país del Gobierno legal y legítimo de España eso es lo que ha hecho el anuncio ayer porque la exhumación de es el cumplimiento la ejecución de una ley no es otra cosa así que espero que el Vaticano y de alguna manera ponga las cosas en su sitio hice cumpla lo que acordamos si es que no va a haber obstaculización al momento en el que la exhumación se pueda producir que depende Por otro lado de que el Tribunal Supremo entre al fondo del asunto definitivamente así que la la el comportamiento ha sido absolutamente improcedente e inaceptable las dos cosas

Voz 1727 03:44 ha hablado con él

Voz 1 03:46 no he yo he dicho que tenido alguna conversación difícil con él justo por por esto que ahora ya con su entrevista conoce todo el mundo y que yo conocía de antemano la posición que el mantienes la que deja ver la que no debe tener porque entonces retener ninguna posición más allá que las instrucciones que reciba de su estado en las que recibe su estado son las que en algún momento hemos desde el Gobierno ha hecho pública la de no obstaculizar y naturalmente no entrar o no entrar a un debate que España como país democrático ha resuelto en su Congreso de los Diputados como una

Voz 1727 04:24 es que está la situación ya que estamos ya al margen de este episodio como va por ejemplo el asunto de Libby del pago del IBI de las inmatriculaciones de la Iglesia esto cómo va porque todo tenía un calendario de aplicación el Gobierno había cambiado el nuevo Gobierno que salir de la moción de censura le había dicho a la Iglesia que se iba a cambiar

Voz 1 04:40 bueno nosotros ya le hemos enviado a la Conferencia Episcopal yo recibe al presidente de la Conferencia Episcopal para decirle que estos eran los acuerdos que habíamos alcanzado en el Vaticano en Roma que por nuestra parte la Conferencia Episcopal ya tiene las dos personas que del lado del Gobierno van a sentarse con la Conferencia Episcopal con la Iglesia católica para ver todo el tema de la fiscalidad de la Iglesia católica en nuestro país la Iglesia católica a nuestro país tiene que pagar impuestos pues como lo hace en Italia o en Francia cuyas conferencias episcopales estuvieron en un determinado momento no solamente por la labor sino que en algún caso fue un paso directo de ellas para no estar fuera de la fiscalidad que es justicia justicia social nunca mejor dicho para para las sociedades en las que los eh el Estado Vaticano esta así que esperamos que la Conferencia Episcopal nombre a las personas que de su lado tienen que sentarse a hablar de esto ellos lo saben y por eso me resulta todavía mucho más incomprensible final con esta entrevista que ha querido dejar nada más y nada menos que el embajador del Estado Vaticano en España

Voz 1727 05:53 puede quitar los auriculares dice presidenta hemos arreglado esta para que pueda estar en sitios como conviene pedía que se creía que es el caían por por rematar que tenemos que hablar de otros asuntos que quién dudaría de que el cadáver de Franco salga del Valle de los Caídos saldrá

Voz 1 06:11 bueno y hay que mantenerse la expectativa respetuosa lo que ordena nuestros tribunales en este caso el Tribunal Supremo pero yo creo que en buena lid lo que el gobierno está haciendo es ejecutar una ley que la querido sin ningún voto en contra el Congreso de los Diputados de este país que nos han pedido los organismos internacionales nada más y nada menos que Naciones Unidas y el propio Parlamento europeo que en la primavera pasada votó justamente a favor de que no existiera ningún dictador en las democracias europeas en al tejido como está Franco en nuestro país que ha sido la decisión también de un gobierno con la modificación de la Ley de Memoria Histórica que no estamos delante de una circunstancia que no sea la que corresponde con dignidad a una sociedad democrática así que yo entiendo que el Tribunal Supremo eh que interpreta con arreglo al a las circunstancias social en la leyes para eso están los tribunales y también el Supremo de manera en fin jerárquicamente superior entienda que estas son las circunstancias cuarenta años después de democracia el dictador no puede estar en un lugar público en un lugar de enaltecimiento y en un lugar donde se les puedan estar evidentemente rindiendo honores esto está fuera de lo que cualquier democracia tiene que hacer y de hacer

Voz 1727 07:36 titula hoy La Vanguardia con algo que en algún momento hemos contado en la sede el PSOE aduce Cataluña para vetar a Podemos en el Gobierno dice el periódico los socialistas no quieren ministros que defiendan un referéndum consideran que no debe haber discrepancias en un asunto fundamental como este que recuerdan con horror el tripartito de Pasqual Maragall es esta la razón por la que el Partido Socialista no ve la conveniencia de un gobierno de coalición

Voz 1 08:00 yo creo que es fácil o en fin todo es complejo en la política ahora en este país y en cualquier otro en el mundo no son tiempo de cambios y los cambios siempre que administrarlo con criterios también diferente la complejidad es obvia pero nosotros fuimos a una moción de censura ya advertimos allí que queríamos gobernar solos el tiempo en fin que pudiéramos determinar no hemos gobernado con el evidente cuota mayor de responsabilidad de nuestros ochenta y cuatro escaños y del Gobierno y lo hemos hecho apoyándonos en la izquierda que representa Unidas Podemos se ha sido bastante eficiente la colaboración en menos de un año antes de entrar en funciones hemos sacado adelante algunas decisiones importantes con sus valiosas ayuda los resultados electorales Nos coloca muy P por delante del siguiente del segundo pero también del tercero pero evidentemente desguaces insuficiente insuficiente pero insuficientes también con los escaños de Unidas Podemos insuficientes también con esos escaños si con esa mayoría alcanzar una estabilidad evidentemente de mayoría absoluta yo creo que nada habría que que poner ya sobre este debate pero al no alcanzando esa mayoría nosotros tenemos que hablar con otros grupos parlamentarios también lo vamos a tener que hacer para la investidura y naturalmente para el trabajo de toda la legislatura esto es razonable lo que estamos proponiendo obedece a esta razón a que los datos no dan y que además no hay alternativa por lo tanto estamos haciendo algo que ya hemos ensayado en la política española dirigirnos a todos y que todos los grupos parlamentarios en el debate de investidura le trasladen de manera también directa a la ciudadanía cómo piensan ello que un país como el nuestro después de una legislatura muy particular la que ya terminó vamos a afrontar cuatro años que necesitamos para trabajar intensamente todos coordinados todo las nuevas administraciones que sean formado en el ámbito local en el ámbito tú no mico con una Europa que va arrancar al mismo tiempo que tenemos cuatro años muy interesantes porque todo el mundo va a tener que trabajar porque no va a haber excusa porque nadie va a estar en precampaña electoral de nada no vamos a dirigir a todo y esto no forma parte de ninguna fórmula estratégica extraña de alguien que tiene los escaños que tiene que asume la responsabilidad que queremos tener

Voz 1727 10:33 se paga dirigirá a ellos en julio la semana pasada se dijo si hay dos votaciones serán en julio sino elecciones suena un poco amenaza sólo confirmar la vicepresidenta que van a intentar que no se resolviera la investidura o la convocatoria de elecciones en julio

Voz 1 10:48 que yo creo que lo razonable es que quién quiera apoyarnos con un sí para converger en políticas con nosotros en políticas sociales en restitución de derechos en recomposición de un país que ha salido y que está saliendo de una crisis no sólo económica donde se han roto muchos equilibrio equilibrios del mundo rural de las ciudades equilibrio entre pobreza y riqueza tenemos zonas de pobreza importantísimas empezando incluso por nuestros menores quienes nos quieran apoyar en eso definitivamente quienes asuman la parte de responsabilidad que les corresponde no obstaculizando que España tenga un gobierno pues ahora en el mes de julio nosotros no nos planteamos otro escenario más que un gran debate un debate de sustancia para que los españoles y las españolas entiendan adónde nos queremos dirigirnos y lo celebra bueno nosotros pensamos que el trabajo que tenemos que hacer desde luego nosotros como grupo parlamentario socialista como gobierno socialista es encontrar soluciones para que los ciudadanos sientan que su sistema funciona que cuando ellos han votado cuatro veces en veintiocho día su trabajo que ya lo han hecho forma parte del trabajo que ahora nos toca hacer a nosotros como le decía antes es importante que ese debate de investidura sea seguido ya sé que estamos en pleno verano en un país donde el verano es como eh exhausto de Puyol y un país que ha estado durante veintiocho días votando cuatro veces pero creo que no podemos infravalorar rebajara la nada el debate en sede parlamentaria el debate donde todo el mundo sin ningún tipo de ambages se va a dirigir a los escaños pero también a la opinión pública y donde todo el mundo sabe que quiere cada quién cómo lo quiere Sobrequés se quiere apoyar definitivamente con su voto a que sentencian a este país

Voz 1727 12:41 sabemos que es muy importante no lo rebajamos sólo en tal

Voz 1 12:43 Miro mediático ya vemos lo ha donde los ciudadanos nos han llevado a los

Voz 1727 12:47 trescientos cincuenta diputados y diputado tenemos que terminar confirma que el Gobierno quiere tener gobierno en julio en julio de decimos que si no habría convocatoria electoral usted no lo dice pero digo yo no me no me lo desmiente

Voz 1 12:59 no es que nosotros no vamos a movernos de esta posición porque si no movemos de esta posición a quienes quieran obstruir a quienes no estén por la labor de ser responsable les estamos diciendo que contemplamos un escenario que seguramente la gente no contempla el escenario que la gente contempla es que aquí no vacaciones aquí no te puede dejar cosas para septiembre para más adelante es que los ciudadanos han hablado y han afinado mucho señora bueno los ciudadanos han afinado muchísimo han una cosa en su ayuntamiento otra en su comunidad autónoma otra para Europa les hemos pedido

Voz 1727 13:32 déjeme final que reflexionen déjeme al final el tiempo que nos quedamos sin tiempo termino pero sí querría saber su opinión sobre el bloqueo que se está produciendo hoy en Europa un resumen de mismo español el bloqueo de la política por lo que estamos viendo está ocurriendo en Bruselas esta madrugada es que creo que han cambiado los tiempos es que creo que llano

Voz 1 13:51 puede haber derrotas Victoria más que las que dan las urnas a partir de lo que dan las urnas ni derrotan Victoria lo que tiene que haber es cultura de colaboración no puede sentirte derrotado ni vencedor porque tengas que ceder algo a tu adversario que por cierto en democracia los adversario forman parte de la libertad de lo que han querido los ciudadanos un cambio de cultura política porque los ciudadanos se merecen que el sistema funcione es un cambio de mentalidad de capacidad aquí en Europa y en cualquier sitio se tiene que acabar lo de vencedores y vencidos gracias