Los Toros (01/07/2019 - Tramo de 01:30 a 03:00)

Voz 1395 00:19 saludos buenas noches aquí estamos como todos los domingos tiempo de toros en la radio y además hay que decirles que saben que escuchar a través de Gaza e a las doce que ser más en todo el país después de deporte y lógicamente si viven en Ecuador en México o en Colombia no tiene ningún problema porque tienen allí la doble u Platinum ir Caracol en Colombia por tanto yo creo que sí lo que no es que sea buena tener muy facilitó estamos preparados con todo el equipo técnico están Pablo González Pablo buenas noches José Ruiz al frente de la producción y de la coordinación Gonzalo Bienvenida Gonzalo muy buenas noches

Voz 3 00:59 buenas noches va a ser bienvenida bien bien ahí

Voz 4 01:01 va avanzando que es un libro muy bueno vamos a ver a ver si somos capaces es la la obra de de del nieto no el bisnieto de negro el único que no ha seguido torero de los Bienvenida como tú dices alguien tenía que contar la historia de los que y eso es

Voz 1395 01:18 yo creo que va a ser un libro fantástico muchas gracias

Voz 3 01:21 a ello estamos seguro que sí bueno pues

Voz 1395 01:24 aparte de todo esto decir que hay muchos temas hoy cosas muy interesantes y el pasado domingo el pasado domingo hace meses que hablar también de los de Madrid y hoy sí porque no partido de Resina fíjate yo me fui muy de Pablo Romero y que tenían mucho afecto e incluso la época difícil en cuanto a la ganadería bajón no aquí le costó mucho dinero mantener la hay mi tenía su mérito no muy apoyamos y Francia le apoyó la cosa no podía tirar p'alante vino esta gente llevan veinte años prácticamente con la gradería le ha dado muy poquita satisfacciones pero sin embargo están peleando luchando

Voz 3 02:02 igual haciendo iba en mantenían digo

Voz 1395 02:04 uno de los toros quedan más bello todo el mundo decía no todas las figuras lo mataban vamos a ver la mataban donde había que matarlo si la que mataban con da seguridad ya era a final de temporada y bueno pues lo decías a la que iba la no Ordóñez quiere asegurar es el mataban

Voz 3 02:21 mal a veces no Málaga a veces también no

Voz 1395 02:24 pero siempre fue una ganadería de toros guapísimo los toros que en todas las figuras aunque no de forma habitual sí la torear o no y algunos con con doble intención no el gasto Antonio Ordóñez era fantástico porque entre Ordóñez como toda la gente no que ha llegado a algo importante tienen sus gatitos en la barriga no ideado que él y normalmente daba la alternativa a principio de temporada en la plaza de toros de Málaga con un toro de Núñez agradaría bonita una cosa cómoda bonita no siempre que decía hay un chaval que parece que va a funcionar buena pinta de hombre pues entonces le voy a dar la alternativa yo en en el Málaga no fíjate qué alegría para el muchacho que diera otra nativa además ya me lo es que el maestro entre nosotros y cuando ya estábamos carteles a la calle ya se veía anunciado Antonio Orduña no sé quien vio muchacho que ahí no llegan pasado unos días que llamamos llama llamaba maestro maestro lo llamaba él empecé a ver hasta ahí el hombre pues muchas gracias maestro que hice me tengo que decir una cosa que no debía contaba antes hombre que yo tengo la costumbre de confirmar la alternativa en Madrid el mismo año aquel que les damos sí aquí con lo cual te esperaba por último toros de Pablo Romero Última corrida ahí pues un montón de toreros aguantaron otros no no no entonces él tenía también su criba sus cosas que un torero no bueno pues vámonos p'alante porque hay muchas cosas que contar te contaré más sí

Voz 3 03:49 en la partida de resina de hoy ha dado ciertas posibilidades de veinte lotes Sánchez Vara que ha dado una vuelta al ruedo a ha confirmado alternativa Miguel de Pablo con Pablo romeros y y la verdad es que una digna actuación Mar Serrano ha resultado silenciado en una jornada que ha estado marcada por esa pérdida de Anderson Murillo no el minuto de silencio la verdad que has

Voz 1395 04:09 muy sentido pues yo apenas conozco los dueños de la nueva ganadería pero mira espetos ir mi admiración porque si Salva en una avería tan también la emblemática con toros tan guapos tan bellos como como son estos con lo que llevan Sud aunque llevan gastado en el numerito tremendo bienvenido sea

Voz 5 04:27 pues sí la verdad es que sí bueno pues

Voz 3 04:34 a adelantar su vuelta a los ruedos

Voz 1395 04:37 a ser el próximo mes de agosto en el Puerto de Santamaría in lógicamente después de contar todo eso ha tenido que bueno pues un vis a vis con el que es un fenómeno y ha contado pues que todo está preparándose para esa para esa vuelta pero que no os decía Ponce en aquel primer momento que le preguntamos decía esto deseando

Voz 6 05:00 Enrique sí sí sí sí sí sí sí con con con la ilusión de me recuperarme pues al cien por cien y bueno pues ya deseando de vestir de luces de nuevo y poder estar otra vez ahí no bueno pues eso eso también es sea motivación hace también que que la recuperación esté siendo eh

Voz 7 05:27 tan espectacular bueno pues así que dentro de poquito la idea es el puerto ha dicho el puerto eh bien viene a caer más o menos eh

Voz 6 05:37 pues para el diez once no en agosto

Voz 7 05:40 lo dijiste el día cuando pasó todo dijiste

Voz 6 05:43 eso cuando estaba dentro

Voz 1395 05:46 Agosto claro que desde el tiempo no

Voz 6 05:49 ese estimaba yendo todo bien pues esos pues casi sin comer sin no bueno pues está claro que prácticamente son cinco meses no es bueno pues un poco el tiempo que que el doctor Villamor también me estimaba hay bueno la verdad que el otro día estuve con él se quedó muy sorprendido no

Voz 1395 06:10 bueno pues eso prendió porque porque Ponce cómo es un chavalín se ha recuperado como como como ves que que fíjate es un caso tremendo en lo desconoce cuántos hacen cuántas temporadas pues de estrés

Voz 5 06:24 esta no tan bueno

Voz 1395 06:27 con un número bestial no de de corridas

Voz 5 06:30 impresionante y además Manolo no vuelve de cualquier forma sino que casi

Voz 3 06:34 todos los días del mes de agosto después de su reaparición tiene corridas en las que todo lo que no ha hecho hasta ese día en la red

Voz 1395 06:41 lección pues lo va a intentar sumar a partir de ese momento no hay cosas que a mí me emociona mucho no es el caso de quién conocía a David de Miranda a nivel público hace mes y medio

Voz 3 06:54 porque es verdad que fantástico es no que de repente

Voz 1395 06:57 Farhan chavales Madrid que hicieran caso y ahora de pronto le dan el premio a la mejor actuación de la Feria de Algeciras David de Miranda parece que salvó de la justicia cuando cuando se es es algo que no tiene comparación con nada no David buenas noches bueno lo que bonito eso no que de repente que es la gente que no sabía quién era David de Miranda Kerr quién quién es este que viene a Madrid pues mira ahí lo tienes triunfador en Madrid triunfando en provincias sí hizo hilo sueños convirtiéndolos en realidad David

Voz 8 07:32 pues sí la verdad que un momento muy bonito no que que estoy viviendo oí bueno la verdad que disfrutando de lástima no que ha sido en sustituciones de de compañeros que le que le desea una pronta recuperación a todo pero bueno la verdad que que aprovechando el momento oí disfrutando mucho

Voz 1395 07:48 yo supongo que tú soñaba con esto no pero tan cerca y tan seguido tan fuerte

Voz 8 07:55 bueno como bien dices pues es sueña NO DO todos los claro cuando empezamos hayamos o con el lanzamiento de nuestra carrera es muy bueno soy consciente de que de que todo no ha hecho nada más que empezar y que me queda mucho que crecer en cubrir mucho mucho de no que que todavía pues soy un torero joven que apenas llevo veinte corridas de toros de mi Mi Mi vida Roy bueno pues poco a poco voy encontrando mi sitio oí bueno pues pues voy disfrutando cada vez más

Voz 1395 08:24 pero los efectivos para este año son francamente buenas eh

Voz 8 08:28 pues sí la verdad es que es quién me iba a decir prácticamente hace hace un mes y poco que que nada temporada pues me iba a dar este giro no que prácticamente no tenía contra todos ninguno muy bueno después de Madrid el teléfono está sonando oí sido quiere pues vamos a tener una temporada muy bonitas

Voz 1395 08:47 dije quién me diría no yo decía asimismo pasando por Madrid y además en ese cartel que vino que era un cartel fantástico no con el Juli juré David de Miranda con la corrida de Juan Pedro Domecq no yo supongo que que él Asimismo se he hombre estaba diciendo tengo que arrear no pues este esta no la puedo fallar David tenéis que sí estoy seguro que decías no no falla además es que salió perfecto salió perfecto no no fue solamente un chaval con ganas no o no Juan how profundo haciendo las cosas bien qué es lo que llamó la atención no lo que también te abierto puertas para para otros lugares es verdad que llevas poco tiempo esto que esto es un oficio al fin al cabo también aparte de ser una pasión y de ser todo lo que tú quieras añadirle pero que no estás perdiendo en ninguno de los envites que están llegando y eso te va a hacer mucho más sólido de cara a la temporada en

Voz 8 09:39 pues sí bueno gracias a Dios como como bien dices en Madrid pues llegaba he preparado mentalizado oí sobre todo con muchísima ilusión no doy gracias a Dios puede ser rodearon las cosas hay que cortarle dos horas a a auguran sexto todos no y ahora pues intentaré poner todo de mi parte para para seguir aprovechando todas las oportunidades que que me van a llegar de la temporada Hay ojalá Dios quiera poder empezar el año que viene en las principales ferias Si bueno año pues si me quedo fuera de alguna que que bueno entiendo que ya pues

Voz 1395 10:12 en cuanto al menos mejor en cuanto al menos te queda fuera mejor eh Gozalo que quería preguntarte David Si

Voz 5 10:19 Inés algún resentimiento tienes alguna padece según la adhesión después de la gravísima lesión vertebral que que que bueno que detuvo también AVE en esos ese primer tiempo de matador de toros

Voz 1395 10:32 le toca la lotería no entonces es que no

Voz 3 10:35 puede ser pero pero bueno después de todo eso David cómo llevas el ritmo de la temporada

Voz 8 10:41 bueno pues sí la verdad que muy bien no como bien dice Manolo después de lo de Madrid es pues todo mucho menor no cierto tipo de percance grave pues siempre se quedan pequeñas secuela yo la verdad es que no me quejo porque he tenido mucha suerte y estoy yo puedo decir que estoy al cien por cien pero lógicamente pues sí Reyero de un seguimiento no de pero bueno normal como como cualquier compañero pues es un buen voy toman más veces al fisio que una preparación física más concreta no la más específica es bueno pues el pero me lo tomo con normalidad en la verdad que estoy muy contento

Voz 1056 11:19 por por estar al cien por se José

Voz 1395 11:22 yo soy bonita qué bonita la historia de de todos los chavales no los dos toreros que de repente Yeste quién y eso está donde estaba que todo para la gente que no conozca mucho el tema no y de repente se encuentre pues en el escaparate de de muchas ferias en porque está que sustituía o porque quieren que vaya me imagino que ese cambio de vida te que es fantástico yo no

Voz 8 11:45 hombre es una reivindicación

Voz 1056 11:47 comparar la justicia en el mundo del toro sí que no siempre llega para todos a la misma velocidad con la misma puntualidad pero que felizmente cuando sucede en casos así pues pues te reconforta no es un también un estímulo para los que están peleando y a los que todavía no les ha llegado la recompensa y lo que no ha sido nada fácil para él lo ha ganado lo ha sufrido me alegro mucho de que esté disfrutando no ahora necesitará el puntito de suerte necesaria que necesita todo el mundo para consolidarlo

Voz 1395 12:22 cuál es la próxima a David

Voz 8 12:24 bueno pues ahora pues un poco tranquilo tengo algún par de festivales ahora a mediados de julio oí bueno la próxima oficial el treinta y uno de mayo

Voz 1395 12:36 exactamente la

Voz 8 12:38 la próxima este mes antes

Voz 3 12:40 el triunfo eh sí sí

Voz 7 12:43 son hermosa no te a ver quién es

Voz 8 12:47 en la de la además Romero Si bueno la verdad que sí

Voz 1395 12:50 bueno como bien dice Gonzalo pues

Voz 8 12:52 ilusionado no porque bueno contaran conmigo antes de Madrid Si dice mucho de de de una empresa que bueno apostara por mí ella antes de verano de Madrid sí la verdad que espero dar otro golpe de atención allí

Voz 1395 13:06 David que que sigas disfrutando de la profesión y que que si has creciendo en ella claro lo abraza gracias Jose Luis tú torero para el el Polop

Voz 1056 13:17 no me lo he visto por la tele

Voz 3 13:20 pero no puede ser más pero es que que que hay que has hecho y se ha alzado con el sexo de plata alfarero de plata eso eso no lo haga no

Voz 8 13:29 pero lo del premio no es fenomenal lo

Voz 1056 13:33 Clara fenomenal por cierto vienen los pueblos aparecen presidente de esos

Voz 1395 13:38 porque como señala la nota

Voz 1056 13:40 tú dices borrico si eso no es lo mejor para ellos y no entiende si no entienden esa cosa

Voz 1395 13:48 pero tú fíjate si tú vienes en el regular de pueblo no tonto lo sientan en ahí arriba ir reparte entre comillas justicia tiene un español el paso no personarse sino va para

Voz 3 14:01 para hacer regalos no

Voz 1395 14:04 quitarlos no es muy difícil que

Voz 1056 14:07 que lo haga mi nombre pero es que lo decía claro que si ve que hay diciendo me gusta oreja una novillada sin caballos las rematada con una estocada pienso otros otro tipo de toreo además que así es lo que a él no le que por la cabeza de este hombre

Voz 1395 14:27 entiendo en qué línea pero lo conoces

Voz 3 14:30 yo lo he visto a mi me gusta muchísimo la verdad

Voz 1395 14:32 me ha gustado mucho y a vosotros también sois dos dos que dos gourmets de toreo bueno entonces que

Voz 3 14:42 cuál es la cuál es la línea de gol

Voz 1395 14:45 bueno pues es un torero muy distinguido

Voz 1056 14:48 con mucha personalidad diferentes vertical lánguido por momentos se volvió no diría Manolete letrista porque eso lo mejor sería

Voz 1395 14:57 por el dibujo que me estás haciendo un poco no

Voz 1056 15:00 lo que es como más flexible no

Voz 3 15:03 lo modelo

Voz 1056 15:05 no eso es torero o qué

Voz 3 15:08 desgracia también una una intuición innata la verdad es que sorprende lo que me gusta que pinta

Voz 1395 15:16 Mourinho no

Voz 1056 15:16 bueno yo no sé si será figura pero sí funciona día te tú le sí es una bomba

Voz 1395 15:24 vamos a escuchar hay una cosa que está clara que no se parece a nadie a nadie no voy a días otra otra vez lo importante espérate tampoco los niebla se parece a nadie es totalmente un sello personal y bueno pues te tengo Antonio Miura más fácil estas obras en dicha es muy de noche y le agradezco que esté con nosotros Antonio buenas noches

Voz 9 15:47 claro no está

Voz 1395 15:49 José Luis yo que estamos con Gonzalo Bienvenida y todos felices no por lo de Town Hero primer toro de la ganadería de Miura que sin indulta ahí te hemos leído que está tan tranquilo como si hubiera pasado nada no

Voz 9 16:04 pues la verdad que como muy bien que tengamos lo toco dinero que Huelva Cádiz lleno de puedes en el ruedo la verdad que como yo no digo yo no estoy acostumbrado a ver todo indultado vocal primero uno

Voz 1395 16:20 no

Voz 9 16:21 pero se me sorprendió adelantado cuando llegó el sábado por la noche no sabía que el sábado por la mañana los estado acaban el que parecía que no había pasado no Jada Mémora vendo intenta cómo cómo se hace una semana vamos los suben un camión los suben era más Adecco que tiene

Voz 10 16:50 y de abuelo ya está perfecto no

Voz 9 16:53 no pueden salir otra obra rueda vamos

Voz 10 16:57 pasa a ver si

Voz 9 16:59 no sé de después a la venga porque tiene dos puyazos cuál te pegado a los pecados mueve en la padece ya no tiene dañan de Pallete ya los puyazos bueno en medio

Voz 10 17:12 todo el mundo pero sin tocar nada y hueso de padres ella ni nada

Voz 1395 17:16 te pondrás un un harén no

Voz 9 17:19 sano en enero en su familia mantiene buena familia la verdad que tiene buena pero una cosa es lo que el animal en ser un ánima y otra cosa es la familia lo que tienen

Voz 1395 17:33 volver otra vez

Voz 9 17:35 todo es muy importante sobre genética como el la de abuela bisabuela

Voz 10 17:41 nosotros somos mucho de de dar este verano todos somo son y vamos más siempre seguimos la línea pues las hembras no fue así

Voz 9 17:52 capaces hacia animada pues si el año que viene tendrá una vacantes a cubrir la B después

Voz 1395 18:00 vamos a ver si algún premio tenía Kadaré no lo ves eh

Voz 1056 18:06 se lo ha merecido o no eso lo hizo lo pondrá también la singularidad de la tasa no de de las recetas propias y entiendo que juró cava aprovecha y aquellas casas

Voz 1395 18:16 service in bienvenida que que sí hacía mucho no que los toros de de mi obra las las hembras no daba gusto tenerlas no y además ahí ahí un una anciana azulejo que habla de verdad es Vázquez no como tentadora habitual de la casa imagínate me lo que es lo que todos todas las familias ilustres no ya es curioso eso Antonio la diferencia que hay entre el macho y la hembra a favor de de la dulzura de la hembra la dureza de del macho no eh

Voz 9 18:47 Nahon velando tiene dos años para la sociedad yo creo que precisamente en una pausa que gusta cuando viene disgusta poco exigente sean capaces tiene que está en ella tensión con ella por lo que se sabía

Voz 10 19:08 la verdad acusa no

Voz 9 19:10 entonces le hace está totalmente el tensión con ella sabiendo que tiene que hace la cosa viene ella era por eso porque lo que en vete a saber hablando decir adjuntado los hombre ya no perdón son tan rápidas y no sólo en una decida como más lenta pero más serias no

Voz 11 19:38 sí la verdad que

Voz 9 19:41 hombre cuando de acuerdo a pelear

Voz 10 19:44 con ella hay puerta no lo sé

Voz 9 19:49 la disfruta porque la tiene intención con ella no

Voz 10 19:53 no no era miente Coma de choque pero Louis era íntimo amigo de mi padre de Saba todos los no

Voz 1395 20:02 Antonio un abrazo muy fuerte y ya hablaremos de enero primer toro de Miura indultado

Voz 3 20:09 Manuel Escribano Escribano que es más hay que decirlo

Voz 1395 20:11 es a lo vamos a dar un poquito de Manuel Escribano un abrazo muy fuerte

Voz 10 20:14 el ganadero una on

Voz 1395 20:18 sí

Voz 9 20:18 no ha sacado nada una cosa curiosa casi de Cabrera que es lo que no Totanés donde estaba en Utrera es curioso que primero detalla indultado calla Cabrera no sean solo no

Voz 1395 20:37 el también una cosa bonita es la historia es así afortunadamente un abrazo muy fuerte Antonio

Voz 10 20:44 venga un abrazo José Luis

Voz 12 20:47 pues tengo hacer una pausa espera

Voz 0684 20:51 no

Voz 13 20:52 por por el pueblo

Voz 0684 21:04 no tiros

Voz 1395 21:16 hay una cosa que que me llama la atención para bien no lo de Escribano Escribano con un tabaco muy fuerte Madrid recupera muy rápido se mete con una corrida de Miura indulta un toro a en me parece personaje a tener en cuenta de que duro y fiable

Voz 7 21:37 invencible pero invencible también Juan

Voz 1056 21:41 cuadro de honor fantástico no ha costado unos de vibra por primera vez en la historia de la ganadería de Miura pero también indultó uno de Victorino en la Maestranza nada pero sí hablaríamos fíjate qué qué cuadro de honor tiene que la verdad es que hay que reconocerle mérito homenaje

Voz 1395 21:58 contaba Córdoba Ciudad Real

Voz 1056 22:00 fíjate cómo fue la cornada bueno a aquella de no recuerdo pues la hora

Voz 10 22:06 Sotillos la verdad en Sotillo de Alicante que fue treinta

Voz 1395 22:10 no tremenda tremenda no yo ahora

Voz 1056 22:13 es tan bueno

Voz 7 22:15 mucho mérito y tuvo sonoros mañana salen Valencia no no salen venció

Voz 1056 22:22 no por toda España con más Madrid cobro suplemento que yo creo que esto esta semana que es especialmente espectacular dedicada a los Sanfermines que están a la vuelta de la esquina

Voz 1395 22:33 pues el martes a la compramos un abrazo muy fuerte me es un punto fuerte lo de sí bueno no por Lope

Voz 1056 22:43 sin saber si áreas pista de bueno va a gustar a todo el mundo que lo ver absolutamente distinto con una personalidad y con un asiento en la plaza e impropia de un chiquillo que está empezando que debutaba con caballos que puede hacer viajar

Voz 1395 23:01 me siento sea bueno pero es que asienta bienvenida criminal

Voz 3 23:04 sí sí sí sí es verdad que me encanta y además la novillada me imagino José Luis que no sería ninguna Mona no

Voz 1056 23:11 no no no para para un pedazo de novillada para los dos chavales que están sin caballos ahora la hecho todo hoy la hecho todo perfecto el otro día en Granada también estuvo a un nivel altísimo pero después se liga con el descabello

Voz 1395 23:26 bueno me tiempo para arreglar un abrazo muy fuerte maestro

Voz 1056 23:28 saludos buenas noches

Voz 1395 23:31 si saben que ha fallecido Anderson Murillo se grandísimo picador que trabajó César Rincón a España hay que después de hemos visto la vuelta al ruedo con es Play y bueno la verdad es que ha sido un picador fantástico no hay un personaje fuera lo normal no en tenemos en una entrevista tras no eh la última noviembre estaba ya hospitalizado estaba enfermo y lógicamente ellos conocía desde el año los noventa y uno el año de Rincón forma parte de forma parte del equipo de Rincón y me acerqué a hablar con él allí ya Anderson Murillo que en paz descanse dijo esto

Voz 2 24:36 en El Mundo todo nosotros cómoda

Voz 1395 24:45 Anderson buenas noches muy buenas me gusta de no estás tan enfermo pues hombre

Voz 11 24:53 lo mismo que así estoy muy malo hombre claro que más doctor pero hay que tienen mucho ánimo Manolo porque la que hay que poner a grandes los hilos médico cueros aquí tan con mucha fe en todo todo el mundo pues entonces yo también tengo muchas

Voz 1395 25:11 que la gente lo sepa dónde estás

Voz 7 25:13 engrosado

Voz 11 25:14 estoy ingresado en la clínica en el hospital Puerta de Hierro en La Bisbal a precios dos dos

Voz 1395 25:25 así que queda vete eagle pero limita cuál es

Voz 11 25:28 bueno yo los que debemos de comportarnos hacemos la analítica

Voz 15 25:37 no bueno vamos yo pues la eso

Voz 11 25:40 la analítica y veíamos David Hodges la analítica en Oviedo entonces el día siete me llamo me dijo a dar de la tarde Miravet ya para el hierro ahí bueno el hierro entonces pues ya lo aquí sí me dejaron dejaron keniana la las plaquetas muy baja aunque no se sabe si yo además eso es que hay una pequeña luz la sangre y entonces pues me están tratando de la han cogido muy rápido que estoy en espera de Soria al Málaga yo varios ahí la cosa va muy bien

Voz 1395 26:18 bueno has va vamos a recuperar hice recuperamos montamos a caballo otra vez

Voz 7 26:23 eh

Voz 11 26:23 hombre pues yo creo que así porque ellos tengo está ganadero Dragón caballos pague si me quito adepto más pronto de Laguna porque me monto a caballo y hasta porque aquí estuve les vio bueno obtenga invitada pringado obligó a aplicar vídeo pues claro que sí

Voz 1395 26:41 digamos que usted una picador en todas partes y en Madrid también ni esa tarde el triunfo grande el Madrid no olvidará nunca no me coge no

Voz 11 26:49 creo pues que eso no se olvida a nadie yo creo que todo el mundo se acuerda de Anderson murió de una vuelta alrededor pone claro

Voz 7 26:57 es

Voz 1395 26:59 señor bueno son una leyenda pero él vive en España se quedó en España vivir aunque manda sigue mandando el dinerito para Colita

Voz 11 27:11 para Clarita claro ahí yo pues al al hay en Córdoba

Voz 1395 27:16 entre lo que es una escuálida porque no a lo mejor no muchos no entienden no nos hemos picado

Voz 12 27:22 en España que que hay que es un asco Colita

Voz 11 27:25 no pues si hay que ayudar a la gente de colaborarle lo que necesitan cualquier cosa que no sea común darles un mercadillo o algo así

Voz 1395 27:36 bueno la tiene en Cartagena de Indias no

Voz 11 27:38 me monterías Córdoba montería

Voz 1395 27:41 cerca no

Voz 11 27:42 sí claro claro claro no tiene

Voz 1395 27:45 tapadera para

Voz 7 27:46 para donde ciento de

Voz 11 27:50 la Barranquilla nunca no no no no no eso es para para como que ya ya con los cien vallas para Medellín

Voz 1395 27:56 he cogido otro camino entonces para mí pasando sí se dejó notar tú te dice que si no se ha pasado de José Román estás ahí qué tal aquí estoy malo comenta evidente sienta jugador eh

Voz 12 28:18 aquí está bien

Voz 1395 28:20 pero no estaba hablando con Anderson Murillo elevó a despedir antes de eso antes son un abrazo muy fuerte

Voz 11 28:26 bueno Manolo muchas gracias que te muy bien y que te mejores pero eso es todo

Voz 1395 28:30 que cada izado ahí pero se va a poner bien ya verás bueno pues era momento de hacerle sonreír no estuviera a gustito él tenía buen buen talante y

Voz 3 28:43 el casta

Voz 1395 28:44 el Bravo una barbaridad no y quién lo ha vivido de cerca es Gustavo Adolfo hacía más conocido por jeringa que ha formado parte de la cuadrilla famosa de César Rincón y por tanto compañero del alma compañero de Anderson Murillo gustó pues buenas noches luego la noche bueno qué pena no porque él fíjate lo Bravo que fue hasta el final no eh

Voz 16 29:06 si hasta último momento no escuchó esta entrevista la entereza la tú

Voz 12 29:14 siempre digo que sin remedio no una pena no

Voz 16 29:20 la pena porque allá en los últimos días no muy agresiva no lo llevó hoy es lo que te digo no estuvo con fortaleza y luchó hasta el último momento

Voz 1395 29:30 vino la Familia de de

Voz 16 29:33 está aquí su hija quedó muy arropada por muchos amigos y familiares su hijo

Voz 1112 29:39 yo he venido unos días antes

Voz 16 29:42 la compañía no estaba yo con él hable hable con el hoy saluda condolencia y creo que viene la semana entrante

Voz 1395 29:50 bueno vais una una cuadrilla fantástica no tú a pie lidiando el a caballo y el resto de las gentes que ibais con César Rincón no los años grandes de América también en España algunos de ellos Benicio a torear también aquí no iré hecho es curioso porque tú te quedaste en España ya mismo

Voz 16 30:12 sí desde la noticia que ya me que aquí de que ella ha viene a seguir viviendo

Voz 1395 30:19 pero en fin ya que al final acabó entonces

Voz 16 30:22 había también ante solo

Voz 1395 30:24 pues el de recordaremos recordaremos tan bravo como como siempre como un gran torero a caballo te veremos Nati muchas veces más esperamos verte eh

Voz 16 30:36 te Dios mediante Amador la verdad que un detalle de tu parte recordar a Anderson no

Voz 1395 30:42 lo mereces momentos tu familia

Voz 16 30:45 qué tal allí trago muy duro muy fuerte para todos no para mundo taurino en general porque es que ahora escuchando lo no solamente de escuchan latino luchan en Colombia en todo el mundo y la verdad que que un agradecimiento no toda la gente que ha estado pendiente de esta despedida de eso

Voz 1395 31:06 claro que sí y cuando lo conocía ese todavía duele mucho más porque ha sido un personaje con mucha con mucha personalidad un abrazo muy fuerte Gustavo muchísimas gracias por tu llamada uno está llamas aparece habrás bueno en ahí un personaje al que yo admiro una barbaridad como como a tantos lo que esas doctor Crespo y además por muchas razones no no todas buenas noches buenas noches Manu antes que nada me gustaría decirle una cosa no que yo creo que esa sido sido también el triunfo de la cirugía taurina no del P para acción de de de de de todo nuestro equipo en uno de los que estáis trabajando en una plaza tú en Zamora en la que sea y dos estáis de los sitios que bien la Feria de Madrid ha servido para ver tantas cogidas tantas soluciones de la enfermería qué de verdad hay que estar a morir con los médicos taurinos lo que sois fenomenales

Voz 15 32:04 bueno pues si efectivamente a través de la tragedia que siempre es la sangre de un torero pues ha reivindicado el valor que tiene la ciencia también quienes piensan soldador que tiene Máximo García Padrós y su equipo no que sí no ha hecho nada más que lo que se nación desde hace muchos años que pasa que este San Isidro ha sido cuestan trágico tan duro pues que desgraciadamente máximo se ha visto obligado a a salir en los medios más de lo que él desea seguro seguro

Voz 1395 32:33 pero otras formas yo creo que que estamos en el nivel de seguridad que habéis peleado y luchado no solamente el el médico de Madrid sino también la pelea de los que estáis al frente de del tema taurino en cuanto a cirugía taurina no habéis hecho una campaña muy fuerte a veinte han dado que lo haga muy bien habéis limpiado lugares donde había problemas yo creo que ahora mismo la yo pero enorme seguridad que que que da Madrid visto no con no sé cuántos han sido heridos lesión casi una docena de de delitos que han pasado mucho te mucha gravedad todo se solucionaría no no estoy ya en otras muchas plazas habéis conseguido que esa seguridad de Madrid se excita hablando en en en plazas de importancia de primera de segunda y alguna de ellas no sé si yo siempre he dicho

Voz 15 33:24 yo que no ahora desde hace ya unos cuantos años el nivel en general en España

Voz 1395 33:28 pero la extraordinario

Voz 15 33:30 eh ordinario pudrir me atrevo a decir me atrevo a asegurar que el ochenta por ciento de todos los festejos con corridas de toros novilladas con picadores de todos que se celebran en España un setenta ochenta por ciento cuentan con una muy buena cobertura sanitaria no es cierto que hay el XXV un treinta por ciento que que tiene que mejorarse no eso estamos bien eso es lo que perseguimos es sabemos tanto nos vamos a engañar que que que que los el cien por cien de todos los festejos con con profesionales del toreo con toreros tenga una cobertura sanitaria ideal porque es imposible es imposible pero en eso es lo que entendamos pues ya nos conformamos con que el noventa noventa y cinco por ciento de todos los festejos que en las que se juegan la vida a los toreros profesionales pues tengan una buena cobertura sanitaria nos vamos acercando a Emmanuel no

Voz 1395 34:17 vamos a ve claro ahí se consiguió no unos niveles muy muy por encima de los último los años ir muy muy muy muy cerca de de lo que es ya casi la la perfección afortunadamente no

Voz 15 34:29 no tampoco hubo una cosa que parece ser que mucha gente se olvida que el toro es un animal que está hecho para herir está hecho para acoge y que desgraciadamente a veces lo hace con mucha saña como ahora mismo me viene las terribles imágenes de la acogida de no y eso no debemos olvidar nunca nadie ni los profesionales del toreo en los mozos en los encierros

Voz 1112 34:51 ni ni los médicos ni ni ni ni ni

Voz 15 34:53 los periodistas que que el toro el toro es la gente vulneran antes no es el vulnerados el que vulnera el que hiere Fraga por eso seguiría para acoger desgraciadamente en ocasiones pues coge al hombre no irá nosotros antes de todo eso intentamos resolver las cornadas a salvar las vidas asaltar las piernas no pero no se olvide que el animal el toro es un animal muy muy muy fiero hoy estaba habiendo en la corrida de rejones en en Zamora Torá afeitaba arreglar reglamentariamente Icomos llega a las tablas es que impresiona y eso no lo tenemos que tener todos en paz

Voz 1395 35:36 la verdad es que afortunadamente ha cambiado muchas cosas y hoy ha estado has estado en tu Zamora del alma no sí sí en mi tierra hay además lo tiene todo lo tiene todo ni ya lo tiene todo preparado como si fuera la la hace Madrid iba a decir las Méjico día de la regulación tiene

Voz 15 35:55 de Rosa M tiene porque ha tenido una gran alegría creo yo por la mañana sorteo

Voz 8 35:59 ir a mí eso la corrida a todos

Voz 15 36:01 ante con Manzanares con Julito y me dice el hombre encargado que tenemos allí doctora bastó para que el apoderado de Morante que quería informarse de la Toño Matilla que quería informarse de cómo estaba la enfermería y subió arriba que estaban en un Carlos Zúñiga Le diré enhorabuena hice muchos apoderados y la gente del todavía tenía informarse en esa mañana

Voz 1395 36:21 yo ya sabes cómo está la enfermería

Voz 15 36:24 pues está también hay así se solvente harían algunos problemas e hilaridad enhorabuena al igual que es la dicho al maestro Curro Vázquez con Cayetano que es a todas las personas que siempre se interesa por cómo está la enfermería quién quién médicos hay y eso es un halago que también tenemos que comprometer a la gente del torero

Voz 1395 36:42 pero sólo bueno también es es cosa vuestra no habéis pues todas las hacer Marías de una forma que dan muchísima seguridad verdad como en tiempo que la gente no querían pasa pues los de femeninas pues sacarlo ahora ahora la verdad es que lo que han hecho todos los cirujanos y la pelea que llevan el avance que han hecho es para quitarse el sombrero para dar las gracias sobre todo aquellos que se visten de luces nosotros también como aficionados pero que se visten de luces cuando pase una figura de de la medicina como son estos tenían que saludó cómo saltó aún bienvenida tiempo doctor Crespo me enhorabuena por tantas cosas Si por por el bien que hacen a a la fiesta sobre todo a los que se visten de luces sea de plata osea de oro eh

Voz 8 37:24 muchas gracias Manoli por cierto tener muy buenas noches

Voz 15 37:27 que tengo un encargo quedarte para esta semana lo tengo más tranquilos me pongo

Voz 1395 37:33 contagiosa con estaba claro estaba toreando una sin caballos cuando acabó premio pero no se preocupe que a recoger y además con muchísimo gusto en un abrazo muy fuerte para todos

Voz 5 37:43 pues Manolo contarte que en Soria ha reaparecido por fin Emilio de Justo después de su lesión de de de clavícula de una cornada que de una voltereta que recibió en Plasencia bueno ha toreado una corrida de Salvador Domecq conjunto Castella que cortó dos orejas Emilio justo ha cortado dos Pablo Aguado ha sido ovacionado que sustituía a Roca Rey y mañana está anunciado en Burgos

Voz 1395 38:08 sí señor pues hubo buenas noches hola buenas noches que falta hacía Diez

Voz 1549 38:15 sí la verdad es que ya tenía muchas ganas no hay mucha ilusión de poder volver a vestirme de torero hoy bueno muy contento muy feliz no me casi una reaparición muy bonita ha podido triunfar y he podido sentir el toreo y bueno yo creo que llega mi cuerpo lo necesitaba no

Voz 1395 38:33 hay además has hecho una cosa que que es curioso no y de repente tienes un montón de partidarios algunos estamos aquí sentados que como te habíamos visto tampoco en la etapa oscura para nosotros es un torero con dieciocho años lo Veinte años no es como si estuviera se estuviera es casi empezando no da gloria verlo no verlo porque hay una etapa que que es una etapa se queda en poquito la oscuridad aunque no fue oscura porque tuviese que has muchísimo pero para para muchos aficionados ya han descubierto hace tres cuatro años como como mucho no apetece muchísimo a a un torero tan nuevo y tan triunfante no como como tantas

Voz 1549 39:15 pues bueno contento no de que poco a poco he sido capaz de perro

Voz 1112 39:20 el una situación difícil

Voz 1549 39:23 aquí que tenía pues ya son doce años los que llevo de matador de toros IN último dos tres años ha sido cuando bueno mi carrera pues digamos ha dado un salto no de de de poder empezar a estar en en las ferias importantes bueno todo eso ha sido a base de mucha afición de mucha vocación y de mucho sacrificio y ahora pues también disfrutando no de de lo bonito que es estar en la feria en carteles tan tan importante Si bueno todo lo que te aporta esta profesión tan difícil para tan bonitos tan maravillosa no

Voz 1395 39:56 si estuviera aquí un bienvenida de los que de precedieron diría

Voz 3 39:59 este es muy buen torero y además extremeño con los bienvenido bueno el origen pues Emilio no da buena por esa reaparición Ny mañana nos vemos en Burgos me voy a hacer cada vez de esa corrida de Antonio Bañuelos Manolo que todavía a Emilio junto a Perera estaba anunciado Roca Rey pero será Pablo Aguado que les sustituya a una corrida de Antonio Bañón

Voz 1395 40:18 os vamos a verlo derrocar está hablando con el jefe de prensa y me dice que tiene un problema digamos que en el hombro y que viene mañana España es lo van a mirar yo digo pero bueno pero a tiempo para llegar a Pamplona puede ser depende lo que digan los médicos bueno vamos a ver en un principio la cosa de la cosa está está así Emilio

Voz 3 40:40 a la siguiente es por tanto las de mañana Ana en Burgos

Voz 1395 40:46 va va ir bienvenida sí sí voy para allá voy para allá si no no estaría el maldita

Voz 3 40:51 pues no no no yo admirando a toreros como Emilio

Voz 1395 40:56 la verdad es que él

Voz 1549 40:59 Gonzalo aunque no sea torero creo que es un aficionado jugar extraordinario que da gusto hablar con él de toros

Voz 11 41:06 a tenerlo muy bueno yo me

Voz 1549 41:09 consideró admirador de toda la saga de de su familia porque han sido grandiosos pero oí han llevado a la torería por bandera

Voz 1395 41:16 si hay una cosa curiosa y él en fíjate en tu casa en tu familia ha habido multitud ellos no hay dos iguales es verdad no hay dos súper salida no se parecía en nada Ángel Luis a a tu abuelo se parecía

Voz 5 41:31 no no no tiene es curioso

Voz 1395 41:34 siendo muy teniendo un término común de bienvenida no lo tenían ahí tenían una especie de la cultura de mi spas muy particular no Emilio mucha suerte en la temporada ya en ni una ni unos ni su Tomas no orejas todos los días

Voz 1549 41:48 ahora que que las cosas sigan su en ese rumbo oí

Voz 10 41:53 pues en plena temporada también Monica importante para mí

Voz 1395 41:56 no

Voz 10 41:57 habrá equipo bueno

Voz 1395 42:00 pues ya te digo una cosa que estamos tenemos ajeno demora joyita primero

Voz 2 42:09 de nada

Voz 1395 42:17 si hay un estilo toledano hombre lo ahí

Voz 5 42:20 sí también hay cantera toledana también porque Eugenio está apoyando mucho a un novillero que es Ignacio Olmos que torear el próximo jueves en la primera nocturna en las ventas un novillero que ya destacó muchísimo en su presentación el mal

Voz 1395 42:34 sin ese aire que has te ya no ser yo jondo sí se desde luego que que hace el macho hola buenas noches qué tal buenas noches Pablo qué tal cómo estáis que llegan no los contratos no todavía no poquito a poco

Voz 10 42:54 cuál con con cuentagotas vamos a ver vamos a ver si se va animando iban animando ya era una temporada decorosa no

Voz 1395 43:01 en la zona hay mucha mucha corridas Polaino eh

Voz 1112 43:06 a mi tierra hombre siempre hasta los momentos más difíciles siempre he encontrado cobijo no ahora ya que se están empezando a hacer algunas cosas pues bueno espero tener mi hueco y hombre que el triunfo de Madrid tenga sumó su trascendencia no y bueno pues pueda estar en en un número decoroso y bueno pues puede hacer una temporada esa misma gusten y que me motive pues para seguir ahí peleando y seguir pues entiendo esta profesión me gusta no

Voz 1395 43:31 no fue importante no porque vieron yo creo que mira un oficio gusto las la las seriedad muy parte Mulally sin florituras no pero con profundidad el toreo que que marca muchas a tierra no mal que muchas hacer

Voz 3 43:48 esa madurez de verdad

Voz 1395 43:51 y además con mucha seguridad en hoy muy muy firme y bueno la verdad es que que esta es una de las muchas horas que hacen fue en Madrid cuántas puertas grandes fines en Madrid

Voz 1112 44:01 bueno pues tengo una de novillero y Lorca

Voz 9 44:03 que dos de matador de toros contarte enseguida

Voz 1395 44:06 el cortando orejas y luego muchas muchas flores

Voz 1112 44:08 las cuentas esa muchas tardes de triunfo gracias a Dios no Madrid ha sido vamos ha sido y es mi plaza no es la plaza que me puso en órbita que me puso en todas las grandes ferias los primeros años de matador de toros Si bueno pues es la plaza que que también estas últimas temporadas pues está haciendo qué que mi nombre pues de vez en cuando sean noticias siga estando ahí

Voz 1395 44:34 con qué sueñas ahora bueno pues hombre piezas a ya conmigo peligro sería ponía a no sé dónde avivado tú que has hecho todo y has triunfado importantes con qué sueñas

Voz 1040 44:49 hombre por supuesto pues que

Voz 1112 44:52 a lo mejor hacen poco monotema no pero sí que es cierto hombre que que Madrid estos últimos años vengo rozando el triunfo completo no el volver a abrir esa puerta grande que habría en mis comienzos detenido últimamente cinco seis tardes muy buenas que ha estado casi casi rozando no entonces pues no soy muy original pero eso me gustaría me gustaría concretar una tarde ya completa de de de poderme dar esa esa satisfacción no te puerta grande otra vez en Madrid no ojalá ese es mi sueño sin duda

Voz 1395 45:23 bueno pues puede ser el otoño no hombre

Voz 3 45:26 es buena para verano maestro no sé si si la edil ha

Voz 1395 45:31 lo verán lo cogería si si me dan la otra también bueno yo vengo a sudar pero esa fresquito de otoño que me dio alas a usted quiere que venga también en cuando a calor calor tengo pero no no me quite no quite fresquito

Voz 1112 45:48 he estado en agosto también muchas veces en años que que la cosa estaba difícil y que no a lo mejor no he tenido cabida en en San Isidro no pero merecerá después de haber estado feria esposo me me gustaría rematar lógicamente estando en otoño no y además yo creo que he triunfado muchas épocas pero yo creo que en otoño no sé si cortado alguna vez alguna oreja y ahí sí que tengo una espina

Voz 1395 46:08 algún algún día llega aquí

Voz 1112 46:10 sí ya puede ser que que que que remató vemos en otoño y irreal votemos lo que venga apuntando estos últimos años no ojalá ojalá fueron bueno

Voz 1395 46:18 un abrazo muy fuerte torero muchísimas gracias por todo

Voz 5 46:23 pues Manolo esta semana se ha presentado el certamen cenas de las ventas que bueno aunque adelantamos algo el el domingo pasado Se trata de las cuatro novilladas nocturnas que se van a celebrar durante los jueves del mes de julio y el primer jueves de agosto en la final será de los hermanos Lozano en la primera novillada que es el día cuatro serán novillos de El Juli para activo García Rafael González E Ignacio Olmos que como te decía es el novillero que apoya Eugenio de Mora que bueno y que en su presentación destacó muchísimo va a ser ese plan a las nueve de la noche humanas en las novilladas con ese plan alternativo de la escena si el encuentro de gente joven en la plaza de toros que estará abierta hasta la una y media

Voz 3 47:06 de la madrugada un plazo no bueno yo hago la crónica y luego ya nos vamos a Bilbao venga a unos vamos a Bilbao

Voz 1395 47:14 porque ahí estaba un queridísimo compañero que antes Duque y además se con con muchas novedades porque cateto ya de Bilbao todavía está en el aire no

Voz 3 47:23 sentado ante el euro y a quince años

Voz 1395 47:26 no se empleó el próximo empresario ya está estando dándole vueltas al mismo tema Andrés Duque compañero hermano buenas noches hola Pardo buenas noches bueno vaya cacao que que hay sobre todo los que estamos lejos no sabemos qué día lo está pasando no porque no sea en el pliego es para quince años no se no salen los carteles tampoco de de de la feria ahora mismo visto desde fuera es un galimatías difícil de entender visto desde cerca como es

Voz 1040 47:54 pues en vez de la misma manera llamarlo es un laberinto al que no le buscan la salida o o no interesa buscarla porque parece que hay una especie de blindaje para que no se demoren está dando tiempo una cosa tan sencilla esos está así porque se se tardó años en medio el sacar el pliego de condiciones que se anunció en su día a bombo y platillo yo ahora resulta que que la chica que se puedan presentar a las picas que se puedan presentar sólo les dan un mes de plazo para poder presentar todos

Voz 16 48:26 pues condiciones Insulza opciones de imponerse queda

Voz 1040 48:28 con esta plaza es una cosa que además la van a decidir a Neptuno en octubre a Kevin de tanta prisa de que de que de que a los posibles

Voz 1395 48:36 claro que me digan que es Putin inca

Voz 1040 48:39 el mes que viene cuando es una cosa que la van a decidir en octubre

Voz 1395 48:43 lo importante sería que te hicieron una buena feria de momento y que a continuación dieran un plazo digamos que lógico para a saber porque tampoco sabemos quiénes pueden presentarse y quiénes no porque han salido unas listas por un lado otras por otro lado yo aquí sabemos por ejemplo que la empresa de Madrid el caso de casas se quiere presentar me imagino que los Chopera el esos que tienen ahí pues más arraigo hablan de los mexicanos de la Feed hablar de Zúñiga por Zaragoza hablan de José Antonio Chopera su hijo hablan de la empresa de Sevilla hablan de de mil cosas pero hablan hablan hablan pero nadie concreta nada

Voz 1040 49:21 no no es cierto porque dentro de de demora que se está produciendo es que hay muchos puntos sueltos que dan

Voz 1112 49:31 qué pensar que por ejemplo

Voz 1040 49:34 parece que han estado esperando a que se cumpliese en el dos mil dieciséis en dos mil diecisiete y el dos mil dieciocho que justamente son los tres años que pide el PP

Voz 0697 49:42 digo para aquel que quiera a licitar

Voz 1040 49:45 mente los tres años que antigüedad

Voz 3 49:47 sí llevando una plaza de primera categoría

Voz 1040 49:51 K que justamente son los que cumplen los estos gestores asociados al multimillonario que todos conocemos aparte de que este es un paréntesis que

Voz 1395 50:01 aguanta un segundo que hay una cuña para América

Voz 1395 50:35 Andrés Benzema como estabas diciendo en nuestra claro primero porque las fechas que han puesto son complicadas pero quién se puede presentar ahora me sea

Voz 1040 50:45 bueno yo lo que quería comentar malo o lo que es algo ya manido eh realmente si es reconocido como injusto absolutamente es constitucional ni siquiera democrático no de esto que está impuestos más más que nada por el mundo taurino es decir que tengan experiencia en plazas

Voz 1395 51:02 sí pero si has Bono buena Ahumada pues eh no