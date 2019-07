Martínez Almeida ironiza con la protesta de Greenpeace ante el fin de Madrid Central: "La cantidad de tiempo libre que tienen, es envidable el tiempo libre del que disponen"

yo siempre he dicho que mide una cosa de estos piquetes la cantidad de tiempo libre que tienen hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen

Voz 2

00:07

para poder hacer este tipo actuaciones nosotros como tenemos que trabajar como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos pues lo no tenemos el tiempo libre para sentarnos hay encadenarnos lamentablemente como hacen ellos yo les recomendaría a la izquierda que ese tranquilo Zara que nos dejara trabajar no voy a apelar ni siquiera a eso de los cien días de gracia porque eso para la izquierda le es absolutamente indiferente pero sí les voy a decir que por favor que acepten el resultado de las urnas que acepten el mandato democrático en los programas tanto el Partido Popular de ciudadanos como de Vox había medidas relativas a Madrid central que es una pena que pretendan ganar en la calle tres semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas