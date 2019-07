"El arte llega a donde no puede llegar la vida, a donde no llegamos los mortales"

Voz 1 00:00 no pasó indiferente por delante del cuadro y se volvió hacia al mirarlos hecho hacia atrás y sus mejillas se encendieron de placer un momento una Expo

Voz 2 00:13 sesión de alegría y luminosos ojos como si se reconociese por primera vez el sentimiento de su propia belleza lo invadió como una revelación había

Voz 1 00:20 ha expresado un deseo insensato que él permaneciese joven

Voz 3 00:24 y el retrato en especial

Voz 4 00:30 son algunas de las primeras líneas de El retrato de Dorian Gray la famosa novela firmada Oscar Wilde en mil ochocientos noventa sólo diez años antes de la muerte del escritor Fran Pastor buenas noches buenas Move aristocrático llamado Dorian tras semanas posando para un cuadro acaba enamorado de sí mismo de su propio retrato a partir de ahí desea una suerte de juventud eterna a cambio de

Voz 0702 00:56 que sea el cuadro el que merezca bueno de qué trata la obra la primera lectura parece evidente el mito de Narciso hasta nuestros días ha llegado a través de la tradición oral pues la idea de que Narciso al verse reflejado en un estanque se enamora de sí mismo acaba cayendo al agua se ahoga bueno pues en realidad no era si al menos en la tradición escrita desde luego no en la griega Narciso cuando ve todo el desamor que ha provocado se suicida se suicida con una espada al igual que Dorian Gray a cada rasgado con otra espada ese cuadro que tanto le gusta por cierto en la tradición latina es decir en la romana Narciso tampoco se ahoga en el estanque simplemente muere de sed por cien no quiere acercarse al agua tocarla Yves distorsionar la imagen crear surcos en la superficie es decir no quiere romper el lienzo eso también nos da una pista de lo frágil que es la belleza y además es bueno pues esta idea de que la obra trata sobre Narciso cuenta con un apoyo muy mundano que es que Wilde contaba con una escultura de Narciso en su casa hizo el segundo objeto recurrente de la literatura que está presente aquí los pactos con el diablo Dorian Gray llega a decir que vendería su alma es decir la fórmula mágica tradicional a cambio de que sea el cuadro el que en vejez K Noel bueno pues esto lo hemos visto y también la idea del retrato el espejo en la madrastra de Blancanieves que también soñaba como Las brujas con la eterna juventud

Voz 4 02:21 Cierzo aquí hay un giro por cierto ya que celebramos

Voz 0702 02:24 cuyo porque el que desea esa eterna juventud no es una mujer sino un joven que renuncia a ese ideal algo machista del interesante

Voz 4 02:32 muy bien traído bien partimos entonces de dos ideas más o menos asentadas este libro retoma el mito de Narciso también el de los pactos con el diablo

Voz 0702 02:42 eso más o menos pues figura en los tratados sobre Dorian Gray y aquí ya pues tiró yo por mi cuenta Platón establece la diferencia clara entre el mundo real el mundo de las ideas y por otra parte el mundo sensible que es el nuestro y a partir de aquí Platón nos lleva a un tercer concepto si nosotros ya somos copias de un original las artes como el teatro la pintura son aún más engañosas son simulacros porque son la copia de la copia Isona algo de lo que nos debemos apartar porque no nos acercan al mundo de las ideas sino que nos alejan de él en este libro pues esa frontera parece romperse porque si las artes son engañosas para Platón aquí ocurre lo contrario Basile Howard el pintor de ese retrato de Dorian Gray cree que el arte y la belleza son mágicos nos llevan a la verdad de alguna manera es como Aristóteles que cree en la catarsis del teatro que el arte nos purifica pues ya veremos quién tiene razón al menos según la historia de Oscar Wilde de momento sabemos que Dorian Gray sea enamorado de sí mismo al verse en un retrato es decir en lo que Platón llamaba simulacro y no sólo eso sino que se enamora en otro simulacro de una actriz en el teatro

Voz 1 03:51 la gente le había interesado tanto como Dorian Gray y sin embargo la loca adoración de la joven por otra persona no provocaba en el la menor punzada de peritación o de celos al contrario le encantaba lo convertía en un objeto de estudio más interesante la vida humana eso sí que le pareció lo único digno de investigación

Voz 5 04:14 Dorian Gray sea enamorado de una actriz y quiénes están así

Voz 4 04:17 alrededor hombres o mujeres sean enamorado de él tanto del Kun

Voz 0702 04:22 Pedro como el teatro esas artes que nos alejan de la verdad parecen crear deseos y aquí entra el placer Scott pico Dorian se enamora de sí mismo de la actriz de aquello que queda ha ensalzado espectacular izado por el arte el autor de su retrato Basile Hayward no deja de decirle lo atractivo que es sin embargo él nunca llega a prestar atención a sus palabras presta muchísima más atención al cuadro a las artes por cierto toda la obra hablamos del retrato de Dorian Gray nos olvidamos de su pintor de Basile este dice en muchas ocasiones que el retrato habla más de quién lo pinta que no de quien posa en él su firma está en letras grandes en una de las esquinas del Lyon

Voz 4 05:03 cada uno enamorado de una cosa es decir Fran en realidad no estamos mirando El retrato de Dorian Gray sino al de su pintor

Voz 0702 05:10 el artesano el verdadero talento está desprovisto de las relaciones públicas de los demás es percibido como un nombre aburrido así le llama su amigo Henry y además es invisible a los ojos de los otros nadie miraba sin sino adornan el autor es invisible esto también ocurre hoy el gran público conoce mejor a los actores de cine que a quienes les dirigen o a quienes escriben las palabras con las que no se enamoran y ocurre tal cual en la obra de Wilde el se enamora de una actriz que habla con el texto de otro cuando ella deja de hablar con el texto de otro de Shakespeare para hablar con su propia voz Dorian la desprecia esto aparece tal cual en lo que haré como un comentario nada su objetivo nada parcial en la que me parece la mejor película de la historia del por favor

Voz 6 05:52 porque Hablar por hablar de Auster porque me recuerda otra persona entienda Le recuerdo a una persona a la que amamos te lo imponen pero ella lo dijo usted ha sido siempre salgo muy parecido tengo que hablar con usted por favor me parezco tanto quiere usted en Arco Alpino para por mí porque le recuerda a su mujer porque me gustaría donar

Voz 0702 06:18 Vértigo de Hitchcock mil novecientos cincuenta y ocho reúne tres ingredientes presentes en el libro primero un personaje confundido que se identifica con un retrato se confunde con él y en segundo lugar el deseo inabarcable de uno de los personajes frente a alguien a quién ve representar un papel y por último la imposibilidad del original de llegar a desbancar realmente a su copia a esa copia ensalzada por el arte

Voz 4 06:43 interesante la confusión entre los

Voz 0702 06:46 el Real ilimitado entre esos dos mundos que Platón guardaba tan separados el original de la copia pues aquí están reunidos este es el principio también de muchas historias de miedo de la tradición oral cuando confundimos el mundo original y el sensible según los cristianos el cielo en la tierra según los paganos el de los vivos y el de los muertos pues se desata el caos lo que Leal

Voz 1 07:07 será a la muerte viviente de su propia alma Basil había pintado el retrato que había echado a perder su vida no podía perdonar sólo el retrato era la causa de todo

Voz 4 07:18 gran así que Dorian Gray acaba culpando al retrato de lo que le

Voz 0702 07:22 en ocurre pues si lo que mueve a Dorian como a la tradición de las brujas es el sueño de la eterna juventud pero éste se convierte siempre en una pesadilla vivimos mientras vemos morir a los demás Dorian vive mientras se ve morir en este caso Asimismo por culpa de un retrato al confundir el original con la copia al olvidar que el retrato no trataba sobre el modelo los chinos sobre su autor esa confusión trae la tragedia y es curioso porque en El retrato de Dorian Gray abundan las referencias a Shakespeare e incluso a Hamlet Anglet el teatro dentro del teatro nos lleva la verdad Hamlet representa una obra de teatro delante de su madre y de su amante para hacer evidente que son ellos quienes han matado a su padre y aquí ocurre lo contrario la belleza del arte nos lleva al equívoco el

Voz 4 08:07 llamado placer SCO pico decías entonces ese que mueve los deseos en el retrato de Dorian Gray es también engañoso Fran Dorta

Voz 0702 08:15 en se enamora de su pretendiente en de una actriz cuando el AVE sobre el escenario es es el placer es complicó algo que hoy por cierto se ha democratizado las redes sociales nos permiten convertirnos nosotros también en objetos de deseo es con picos Dorian quiere verse siempre asimismo cómo se había visto en el retrato y cuando el retrato envejece porel busca con pavor en su cara las mismas marcas que ven el cuadro no es esto lo que nos ocurre hoy cuando queremos ser dueños de nuestro propio retrato Nos ensalzó vamos a través de las redes mostramos una fotografía que no es más que una pintura una copia de la copia o un simulacro que diría Platón y como diría Platón Éstas son representaciones que no dejan de la realidad nuestro mayor miedo es comprobar que no nos parecemos a ese simulacro que mostramos al mundo como obras de arte quizás honestas esas fotografías en las que siempre estamos arreglados perfectos nuestro pacto con el diablo ese es uno de los grandes temas de Dorian Gray según la crítica tradicional recordemos el narcisismo sistemas narcisista que confundirnos a nosotros con nuestros retrato decía Mafalda que en el espejo vemos las cosas al revés de lo que son pero para vernos al revés de cómo somos ni siquiera nos hace falta mirarnos al espejo pues algo así nos ocurre con las redes sociales pedimos a alguien que los haga una fotografía y creemos que somos nosotros quienes estamos ahí nos confundimos con una versión filtrada idealizada de nosotros nos da miedo a nosotros por cierto que vean el original al revés de como le ocurre a Dorian Dorian está tan confundido con esa versión joven resplandeciente que ve en el retrato que lo esconde teme que lo que vean sea el cuadro en cualquier caso nuestro final es el mismo que el de Dorian cualquier relación malsana con nuestro cuadro acaba en tragedia

Voz 1 09:57 cuando entraron descubrieron colgado de la pared un espléndido retrato de su amo tal y como le habían visto la última vez en todo el esplendor de su exquisita juventud y belleza tendido en el suelo había un hombre muerto en traje de etiqueta con un cuchillo clavado en el corazón estaba a su lado lleno de arrugas sólo después de examinar sus anillos reconocieron quién era

Voz 3 10:28 así termina Dorian Gray viejo

Voz 4 10:36 bueno Fran Pastor muchísimas gracias tú sabes que tenía muchas expectativas es una de mis novelas favoritas cuando la leí hace muchísimos años cuando era adolescente me impactó de manera tal que la volví a leer muchas veces más eh Nos ha llevado desde la filosofía griega hasta los tiempos de insta caras ves que me lo iba a decir a mí la primera vez que leí esta novela me ha encantado muchísimas gracias Fran Pastor