La Lengua Moderna: Aprovecharse de los bebés para subir audiencia, eso sí que es caer bajo (01/07/2019)

Voz 4 00:55 pero el lunes veinticuatro de junio verdad que sí claro que sí veinticuatro de julio de las hogueras

Voz 0759 01:01 verdad hoy es el día de Hogueras no el veintitrés en la noche del veinticuatro no

Voz 3 01:06 en la noche del XXIII Resacón día de Resacón el día de resaca así que bienvenidos al decimoctavo programa pero la lengua

Voz 5 01:16 moderna o el público más piel de España

Voz 2 01:24 con muy fieles y algo más ha venido un componente

Voz 4 01:30 me veo medio componente medio a Santiago que tienen un año y medio que está ahí con su padre cantado ni te mira entiendo muy bien porque he sacado despertar Santiago tú también a ya Valeria que me he quedado dormido

Voz 0759 01:44 bueno no pasa nada vamos de frente aquí en este programa Valeria hoy te miro pienso que el temblor del muslo el diminuto encaje de yo traspasado su resistencia elástica vencida con el paso de los años vuelven a ser verdad oleaje en el tacto Arena un merecida entre las manos cuando otra vez aquí

Voz 6 02:05 ensañamiento me abandono en la dura solución de tu sin

Voz 7 02:10 dejó de escribir para llamarte

Voz 3 02:13 Valeria Ros del verano así el verano que todavía no ha llegado a veinticuatro

Voz 4 02:26 verano que más he dicho verano Valeria Luis García Montero y me ha salido es como salió unas mariposas nalga singles Nothing por palabras favoritas de Castellanos sin duda inglés bien Valeri aquí en Le quieres dedicar el decimoctavo programa de la Lengua moderna hoy el programa a toda esa gente que lleva Tapias

Voz 8 02:50 sabéis de la que hables que he venido a metro y alucinado y les miraba lo que envidia usa quiero ser como ellos porque es gente equilibrada porque tus lleva hasta hacer porque sí porque tallado tu aumento saturada podía pasar una catástrofe llevar el tap con ya es muy difícil no verdad no hay gente que también lleva tape que es como que iban el portátil agenda eso ya para mí es demasiado me encantaría asa para mí mi mundo gira entorno

Voz 7 03:14 a esa gente que que es gente claro que a lo mejor ha pasado la tarde del domingo cocinando para toda la semana y luego dividiendo el peso en las gentes admirables agente fría

Voz 6 03:24 que sí es verdad que barbaridad

Voz 0759 03:26 con un celo con su nombre pone Jose en la nevera de la oficina con hijos cantan a tope con esa gente cada hablando de comida también al menú del día ese gran invento español que en mi caso me salva la vida practicamente todos los días y sobre todo a esa gente que pone el menú del día la pizarra fuera Se come la preposición

Voz 9 03:46 él sabe que pone bistec fe barra patatas la preposición

Voz 0759 03:53 claro F barra ahorrarte un con tampoco es tan vago que hizo con ellos así que recordamos antes de empezar por supuesto que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos dice

Voz 10 04:16 un curso cutre de la Lengua moderna

Voz 7 04:20 ataviado pues van tarde mientras que me he hecho me echado que era atina en el pelo eso que implica que esté más bueno

Voz 0759 04:30 sabiendo esto ya antes de cantar la canción ha pasado una cosa que es que yo también tenía una duda lingüística con la propia canción y uno de nuestros seguidores aguerrido será planteado a la RAE entonces creo que tenemos la captura por favor Pablo Mira Víctor le preguntó a la RAE la frase dos personas enfrentan a ver bien cuál es más leer da cuál de las dos palabras encaja mejor duda la tengo yo también porque la laca la canción que lo que empezó siendo cuál y lo qué pensáis quién lo cual a ver quién es más Lérida o haber cuáles más la verdad

Voz 7 05:04 no estará Victor entre público

Voz 0759 05:06 me machacaron hay mucha división con esto tú que crees que no va a digo

Voz 7 05:11 a quién tú dirías que vamos a ver la respuesta de la RAE

Voz 0759 05:14 por favor los dos pronombres interrogativos pueden referirse a persona cual además acosa tal cual es bisexual voy a utilizar porque yo creo que sea de cuesta muchísimo más al espíritu el programa porque en Salamanca diríamos cuál o la cual la que es más bonito que vamos allá la vea canarios y su bola ni terminamos

Voz 0759 05:39 el vacío no este rato

Voz 0759 05:43 el de la lengua

Voz 12 05:48 dos personas se enfrenta cuáles

Voz 0759 05:53 esta es cuando cantas

Voz 12 05:57 su puesto no hay premio Santiago es todo no es la Rules está como es el concurso

Voz 12 06:10 qué más da dormido si al final tu vida diga sólo diga susurrando susurrando

Voz 14 06:25 bravo por Santiago

Voz 10 06:27 cierra España

Voz 0759 06:31 tenemos al concurso tenemos sintonía necesitamos a dos concursantes dos valientes dos valientes que quieran salir a concursar entre ellos por favor yo tiene mucho más que hoy han venido completamente siete personas de público que tampoco vamos a asentados por ahí pues nada

Voz 0759 06:54 bien bien vale tentado por favor mira ya que estás cómo te llamas Alexis Mario Alexis acoge las pizarras que tienes ahí repartir Alexis y Mario nuestros concursantes de hoy del concurso cutre de la Lengua moderna ya a Alexis que Colombia uno de los países donde se habla el mejor castellano

Voz 4 07:19 mundo diría yo el más bonito eh

Voz 0759 07:22 qué te dedicas

Voz 7 07:23 dependiendo de dependiente acerca tu poquito al micro o hacer para que eso ya lo bien que habla dependiente dependían de DJ Damien

Voz 9 07:31 yo creo que lo que decimos

Voz 0759 07:37 Alexis que te dedicas pues yo soy estudiante

Voz 15 07:39 hay voluntarios Protección Civil que siempre queda bien

Voz 0759 07:42 tardó de Protección Civil pues a la más altas ganamos si voluntaria de civiles lo que vas al fútbol gratis no es que somos tanto del pueblo hacemos muchas más cosas

Voz 7 07:52 para coches no lo leo a veces

Voz 7 07:57 has que Nacho Danilo ese Dios caí bien Valeria Rosen Farooq coches me dices a tu bebé Feli Valeria bueno yo quiero hacer azafata madre esperamos esperamos profundizar en Alexis explícanos que hace Protección Civil la apoyo todos los servicios de emergencia remunerados no profesionales que profesionales somos todos voluntarios no vale pero apoyamos

Voz 0759 08:20 a vosotros cobra o no cobra nosotros no cobramos salte de ahí

Voz 9 08:23 a Alexis

Voz 0759 08:26 pues sí ahora sí perdona azafata

Voz 7 08:29 Minogue no cobre ahora entiendo qué haces aquí

Voz 3 08:32 da igual todo pues de allí hay que currar si está muy bien pero no pero

Voz 0759 08:47 vamos a ver si la historia que una azafata

Voz 16 08:52 dice que que este está en guapo

Voz 0759 08:55 creo que que que le gusta lo vas a ver así la azafata materna si tú crees que Santiago aguantaba todo el concurso en tus brazos Santiago pues adelante empezamos con el concurso de la lengua oy mira ya que tenemos las pizarras voy a empezar con las pizarras hoy es concurso y me lo he currado Sabino copia preguntas a ningún sitio y ha salido todo de esta cabeza así que todas las culpas vienen a mí así que en la pizarra por favor escribí como pensáis que es escribe en español según lo acepta la RAE la preciosa palabra quórum quórum quórum que es una palabra ahí ahí ahí como me gusta el efecto es es que quiero presentar de concurso no me da la oportunidad a los directivos audiovisuales españoles quórum por favor a ver en velamos por Alexis atención a Alexis le da la vuelta a la pizarra escrito quórum concede con tilde y acabada en Neve vamos con tu apuesta sin embargo Mario ha decidido dejarlo concurre sin tilde me Alexis Alexis son así la interrogación al final porque ha porque tú mismo no está seguro

Voz 3 10:12 señor queda pendiente dependiente ya visto no

Voz 0759 10:18 las vale público que piensa Alexis el mix de lodos con pues no acertado Alexis un fuerte

Voz 2 10:30 la usó para de Protección Civil

Voz 0759 10:36 Santiago de Santiago lo está pasando vamos bien vamos con la segunda pregunta mira seguimos con la pizarra Borrás por favor llevamos con otra que puede crear confusión como se escribe en español correctamente Qatar Qatar no de Qatar de probar cosas sino el país lo que rescatar a que baila vamos vamos empezamos contigo ahora mayo Qatar los escrito concede lo has escrito con minúscula teniendo en cuenta que es un país ya ha mal

Voz 3 11:16 no pasa nada

Voz 0759 11:18 Qatar de país sino Qatar de probar rectifica mientras tanto vamos con la tuya Alex y eso la sospecha de que estarán las dos aceptadas concede Icon en castellano tú crees que Sacyr talados cuál es tu apuesta final Mario Qatar quince mayúscula muy bien pues sería así

Voz 8 11:38 fuerte aplauso para los dos concejales una una pregunta en once además las pizarras

Voz 0759 11:44 pues la verdad no lo sé porque porque Santiago me he dicho que

Voz 3 11:47 jugar digo de verdad

Voz 0759 11:53 ahora si quieres vamos con la siguiente pregunta para cualquiera de los dos cuál es la forma correcta de decir el año en el que estamos hoy es veinticuatro hemos dicho no veinticuatro de junio de dos mil diecinueve o veinticuatro de junio del dos mil diecinueve Juan I del del del creéis que lo más correcto es del dos mil diecinueve imaginados que no es dos mil diecinueve imaginamos que es mil novecientos ochenta y siete mil novecientos sesenta por suena mejor del mil novecientos ochenta y siete que de mil novecientos ochenta y siete el público que piensa o del los años pues la última apuesta del del de conflicto ya salsero bueno a ver es que está es complicado porque son las dos correctas pero lo más más más más corrector de sin la L vengan fuerte aplauso a Mario

Voz 2 13:00 a empatar máscaras

Voz 0759 13:05 Santiago a ver qué ha dibujado Santiago no a saber el dibujo que a tu Santiago con un año y medio ha dibujado un cervecera ahí está

Voz 3 13:15 Colombia mi madre

Voz 8 13:19 súper bien vale todo esto no es poco Santiago es por mí como si soltera horas no estoy vendiendo a todo el rato

Voz 0759 13:25 bien vamos con un par de palabras una una pregunta para cada uno empezamos Alexis de siempre la eterna duda la eterna duda tu madre o tu perro como decía la el Papa no la eterna duda

Voz 4 13:36 eh con ese o con X

Voz 0759 13:38 empezamos con una palabra para pronunciar con ese tú me dices Alexis si es como tu nombre con esquís o con ese inescrutable Alexis comer o con es inexcusable sería Alexis persigue tus sueños oye en serio de escrutinio inexcusable o inexcusable Robin es brutal tú qué dices Valerie a mí

Voz 3 14:16 el significado inescrutable

Voz 0759 14:17 quería que fuera es que no den escroto es con ese con X querido público de Alexis ya lo lo ha dicho con ese es con X hombres

Voz 11 14:35 Mario vamos contigo es planada o Explanada Ésa es fácil

Voz 0759 14:41 vuelven a ver Mario explanada tú dirías explanada no porque era una planada que ya no es

Voz 7 14:49 tú qué crees Alexis con equipo rancio

Voz 3 14:54 has entre dientes cabrones explanada aplauso claro que sí muy bien muy bien muy

Voz 0759 15:04 tenemos que ir acabando vamos a acoger las pizarras otra vez venga lo siento Santiago lo siento sin molestar mucho a Santiago por favor escribir en la pizarra cada uno como cree es que como consideráis que se escribe en español la palabra que quechua tú eh cuidado no Ca la verdad que en inglés igual que vamos a ver porque Alexis vamos contigo sillas acabado le está haciendo la faena al Santiago diciéndole no te has escrito que Chop Alexis con k sin ningún tipo de tildes ya don que he hecho y atención porque Mario apuesta por lo mismo que ha hecho el público que piensa está bien escrito así ketchup en castellano

Voz 3 15:55 no no no

Voz 8 15:59 no no nosotros creemos que nos Contés con P

Voz 0759 16:03 a la primera que Chuck pues el caso está la visa es sólo falta un pequeño detalle que es que ketchup acaben P con lo cual si la casa organizamos sería una palabra llana llevaría una tilde en la eh así que no lo era buena pero no así que mira para acabar

Voz 8 16:24 oye yo estoy encantada si entre el sonido que me está relajando así como tres tranquilísima

Voz 0759 16:32 pues tenemos que ir acabando íbamos a acabar con una prueba con la prueba musical venga Si tenemos vamos a escuchar una canción no es muy actual que lo está dando ahora mismo Santiago Santiago basaba ahora con Valeria yo creo que sí adelante suelta

Voz 2 16:45 a la rueda en cuanto oigáis salvo que chirrían chirrían algo seguimos en los cuarenta Classic Daddy Yankee corría el año dos mil

Voz 0759 17:14 hemos paramos Alexis ha dado un leve golpe en la mesa no sé si con intención de seguir

Voz 9 17:18 el ritmo o de contestar antes de que te vayas

Voz 2 17:23 mira fuerte aplauso para Alex cursos contra la lengua moderna siete pero vas a tener que dejar a Santiago momento

Voz 8 17:37 vamos con las fotos esto nuestro propio sabéis que tenemos Instagram Mario por favor aunque sea para seguir insistimos

Voz 3 17:48 llamamiento a alguna de algo que no quiera que ha llegado algo de unas tasas unas tazas mira qué pena esa foto luso foto Gwyneth no sé de qué estamos se va a ser igual

Voz 17 18:01 muy de mucho no no no para nada

Voz 8 18:07 los con Alexis Alexis uno así si Alexis fenomenal os digo como pues nada Callao así mirando a cámara súper mono ese es el truco no si Alexis estudiando no te puedes dejar que te estén haciendo currar sin nada que tienes que ponerte firme porque sino siempre te van a tomar el pelo a me caso que mapas

Voz 3 18:30 a mí es la madre nunca para de ser madre

Voz 2 18:34 los a los dos concursantes de hoy del concurso otra de la Lengua moderna gracias Alex gracias Mario hasta

Voz 7 18:40 que el boca usó el concurso cutre de la Lengua moderna Santiago esté aquí no te preocupes y la fama de pacotilla

Voz 18 18:52 Chauncey mira como estamos por favor que Navas

Voz 2 19:13 con la ya mítica sesión de Valeriano

Voz 3 19:22 que hoy tiene un título que se me ha olvidado aunque acaba de decirlo Julio la fama de pacotilla han la fama de pacotilla si tuviera la fama la fama igual un poco igual a como un daño colateral de todo esto saque lo ves como algo negativo no lo lleva bien la fama

Voz 0759 19:39 hasta el año dos mil cuando se puso muy de moda los teléfonos con cámara

Voz 7 19:44 en el dos mil dos

Voz 0759 19:46 ahí deje de salir yo con la fama no con las fotos a no te gustan las fotos no no me gusta las fotos de noche en ciertos contextos

Voz 8 19:55 eh pues para no querer llamar la atención de Gasteiz ahí en caballo

Voz 3 20:00 en el que no le gustan

Voz 8 20:04 pues sabes quién también le gusta llegar a caballo o Paris Hilton

Voz 0759 20:10 mira sacabas no

Voz 8 20:13 aquí tengo yo mis cositas de improvisación Paris Hilton podemos verle a Paris Hilton ha entrado también con un caballo igual que Ignatius tú igual es lo mejor es que el caballo era de mentira porque Paris es animalista por eso es alucinante porque tienen que serlo tiene que ser bastante jodido y yo lo digo de verdad es algo que de hecho sabéis quiénes Gavin hacía más que me suena un poco mal tenía una frase que a mí me quisiera sin más era el caballo de

Voz 7 20:46 mentira hay Santiago que mal

Voz 8 20:48 eh

Voz 7 20:50 la vez García Márquez tiene una frase que me flipa sobre la fama que irte

Voz 8 20:54 la única defensa que encontrado contra las posibilidades

Voz 7 20:56 de soledad que trae la fama es mantenerme fiel a mis amigos que un hito pues esto ha hecho tú sabes lleva fatal con Lindsay Lohan dos es quiénes le he hablado mucho Denise porque estoy obsesionada Mohamed S L era la de Tú a Londres y yo a California su su cara es imagen de Pachá bueno pues latía que me cuentas y se fue a Turquía en un barco con todos sus colegas al quitar el ancla Le salió disparado medio dedo en serio esa duna bloquea el hospital ahí en Turquía desde que están hospital dijo que es ella sentía lo que sienten los refugio

Voz 3 21:30 a igual igual dijo cosas para una

Voz 8 21:35 poca yo porque quería Dinio quinientos accidentes de tráfico uno en contra de lo tuyos caminar trunca no seguida cuenta y es lo que hicimos Morgado estaba en el hospital todos los colegas debieran estar buscando el medio dedo y lo encontraron dos describieron tan Lindsay hemos encontrado medio de dice mis amigos a mis amigos Santos como locos buscando han medido que serial gramo que quedaban la hablando dónde está dónde está pues esas sí pero a mí sí me da muchísima pena porque París le está matando hay una foto podemos verla es que estos la

Voz 7 22:07 eh chicos esta foto es de los

Voz 8 22:10 me veo enajenados Britney Spears Paris Hilton Lindsay Lohan la vida moderna de Hollywood y el caso es que desde ahí se lió una que no os podéis imaginar hasta dos mil diecinueve porque tuvieron un pique enorme porque Lindsay como que ese medio enrollado con el heredero

Voz 7 22:26 el griego ex de de Paris Hilton

Voz 8 22:29 es París dijo en unas declaraciones con un colega Bono al colega dijo Lindsay si tiene vagina de fuego vagina dijo quiere correr dentro de esa bajé la una por el y se dijo Ona yo ya sé que a Paris le gustan los

Voz 7 22:43 Dios tienen mucha con los vídeos caseros que bueno unas

Voz 8 22:45 movidas que han durado hasta dos mil once y nadie sabe qué pasó realmente no de loquísimas

Voz 0759 22:52 yo estoy ahora mismo me deja vamos dio es que es como es

Voz 8 22:55 cinturón negro de la fama no él no decir nada aunque estés muy pedo me has una caña ya me voy a Sálvame me da igual si se engaña lo que más alucina es que mi amiga Susi caramelo yo que somos cómicas podíamos haber hecho el hicimos un Roach que es ponernos verde son tres minutos pues hemos hecho once años tendríamos más dinero que podéis ver lo que hicimos un segundo sólo de insultarnos todo en tres segundos para nada

Voz 0759 23:18 a ver

Voz 3 23:19 hemos oye no insta recomiendo que sino fuera por mí ley estaría muerta como Tussaud pasito hacia no sólo tengo muerto uno uno hoy es eso el que tiene muerto que te escriben los guiones todo el mundo sabría que tu cerebro está tan seco como tú Paco

Voz 19 23:39 bueno sí hizo en dos según París

Voz 8 23:43 en el ojal en once años coño tengo que aprender de esta gente es verdad o creéis porque la fama tiene que ser súper complicada

Voz 0759 23:51 pues va a ser tubos a tú cómo estás llevando ahora

Voz 8 23:54 a ver a ver te digo te digo la verdad yo lo que estoy llevando yo creo que si una famosa para Juan Padawan si el sentido de que soy famosa pero no soy famosa para cuatro gatos a mí me ha pasado el otro día que iba por la calle de repente tío medio triste porque siempre voy medio me coge mejor es Valencia una foto pero muy raro todo Gómez más silencio iba con un amigo antes en la megáfonos sacó una foto entonces le dijo el otro que es foto tuya todo dijo no entonces me quedé tan agobiada Tiko Gil empecé a pegar al otro le dije venga aunque tienes que querer el día como perdona me fui a casa diciendo pero que por que queda claro es que tengo que dar o el otro día también en eso me pasó con una niña pequeña que vino detrás de mí corriendo a tope idea de es Valeria una foto dices que te sigo te sigo sigo de esta hace tres meses en años millennials clara de la Real sean como cinco años en año la fama la llevo bien a la también te digo una cosa Héctor el momento en el que voy por

Voz 7 24:48 a mí me miran si no sé si me miran porque me reconocen porque estoy buena

Voz 8 24:53 o sea porque es una lucha de egos

Voz 0759 24:56 pasa fatal no no quiero que sea

Voz 8 24:58 por estar buena pero por otro quiero que sean porque me reconoce yo lo paso mal

Voz 0759 25:02 por las dos cosas

Voz 8 25:04 es decir la average por mí por mis camisetas

Voz 7 25:07 claro hay por mis lo que lo que os quería decir con el tema de la fama no cuenta igual me me he dado cuenta muchísimo que al final yo lo que quiero es estar con un famoso y que yo no sea famosa a que armado que sea más famoso sí que es mucho mejor claro porque al final tío no te rayas con nada a esa ese raya todo él

Voz 0759 25:32 claro Chaves y sobretodo que al final Mario Casas por ejemplo encantaría Mario Casas

Voz 7 25:37 Pen antes dormir miro sus a Gram

Voz 8 25:40 no estar más bueno eso es nivel de fama

Voz 7 25:43 si Fama paga agua cuando sea fama un poco igual puedo el rearme con él

Voz 0759 25:47 he aquí Mario Mario Casas

Voz 7 25:50 has tenido todas las noches yo sé que todavía no tengo el cuerpo que tú quieres pero lo tendré esto es súper feminista

Voz 3 25:58 lo más lo más feminista con pasa al texto

Voz 8 26:01 bueno simplemente dejarlo para terminar esta mierda

Voz 7 26:04 estoy contando solo he hecho una reflexión sobre la fama yo la fama sabéis lo que quiero de la fama la fama es como un traje de lino que te sienta bien pero te roza te lo quitas estas lleno de costras esos la fama la fama es ser community manager porque es veinticuatro siete eso es la fama para la fama quién es el más famoso Jesucristo Santiago Jesús

Voz 8 26:25 visto Jesucristo eran más famoso de todos la Jesús dos Ny resucitó estaba con una gorra y con unas gafas viendo el béisbol disimulando serio tiene hasta Merche es como el Mago Pop de la época pero con merchandising así que para termina

Voz 7 26:38 la simplemente decides que no voy a llegar a ser famosa porque estoy yendo al revés se yo empecé empezaron en la televisión española ahora medido de ETB me voy abajo ha empezado teniendo Wikipedia hace unos días me llamó alguien y me dijo que ya no tenía Wikipedia te lo juro hay una foto que pone tenía Wikipedia la siguiente foto arriba el todo no sé si podéis ver pero es que no que no soy de suficiente relevancia para ser de Wikipedia

Voz 8 27:02 ahora ya no existe Wikipedia en han pasado a Wiki data estoy en Wiki data que es donde está pues pues todo sea es muñecos rotos quizás

Voz 3 27:12 la de Operación Triunfo si está ahí que tengo ahora

Voz 2 27:15 a saldar Tata que que no sabemos es verdad

Voz 8 27:18 entonces ahora pienso a qué hago porque yo quiero salir de la fama quiero volver a ser nadie hace será a nadie al cuadrado pero ahora soy nadie quiero salir por la puerta grande de la así de la fama que salir de la forma para entrar en la fama no quiere salir de la fama de mi mi de Padawan a ser nadie otra vez quiero ser nadie entonces para eso me

Voz 7 27:37 estaría que que si no te importa salir por la

Voz 8 27:40 Puerta grande ponerme encima de ti como fines Mi caballo dices que sitio a favor sólo de chicos no tío pero por favor dame esta oportunidad Boeing de mal en peor que no que no que no como que no que no tengo potencia física

Voz 0759 27:53 a que quiere ser mi caballo

Voz 8 27:57 por favor ese que está es grande por favor que es grande pero por favor se acerca pues conmigo me puedo disponer músico no

Voz 20 28:05 si ponemos una mujer corre corre corre que vas hacer Valeria ponte ponte de rodillas

Voz 2 28:13 no tiene porqué hacer el techo sube a caballo horneamos y da por el techo gracias hasta aquí las acción de Valeria rotos

Voz 3 34:07 con el móvil la realidad está buscando en el Sporting

Voz 0759 34:18 bueno Fuel Fandango lleváis diez años ya en esto sea así a lo tonto de repente como si nada como Sina correcto y probablemente hace diez años que no conocimos también Greta

Voz 9 34:30 da entrevistas que que hicimos en la radio fue fue contigo

Voz 0759 34:33 bueno estoy en abierto hasta las dos podemos nombrar a Radio Nacional porque la pagamos todos pues no pasa nada estáis aquí porque entre otras cosas vais a participar en un festival que se llama Río Babel que va a tener lugar el cuatro cinco seis de julio en Ifema es uno de los festivales para mí uno de los carteles más locos en el buen sentido porque esta gente estaba Bani está lo Blaise Vian está Jorge Drexler está Fat Boy Slim está Fuel Fandango está cuarteto

Voz 9 35:03 sí

Voz 0759 35:04 lo cual es un cartel era raro no poco muchas mezclas

Voz 9 35:13 pero a mí esto festivales me encanta

Voz 3 35:16 ir a ver a un grupo de un estilo

Voz 9 35:18 lo de otro saque al final muy bien día escuchamos de todos no todo el rato vamos cambiando de estilo verdad

Voz 0759 35:24 sí sí sí ya algún que otro festival ya ha ido incorporando el escenario Urban porque los chavales

Voz 7 35:29 no el mote Ancelmo que hay

Voz 9 35:32 si lo que te gusta Valeria Extra pera no

Voz 7 35:38 era era pequeña logra todo de marcas como eco que nos puede patrocinar también ya que lo decimos la verdad que a todo plan como componía pero sin rima casi una cosa rara pero siempre he querido ser rapera fíjate si nosotros tenemos una mezcla mucho

Voz 0759 35:54 hola qué es la música de baile con algunas cosas de raíz un poquito de funky tú cambias entre inglés castellano unos conciertos yo debo decir porque estaban alguno muy divertidos

Voz 7 36:05 lo conozco desde hace mil años también y eso que no tengo ni idea

Voz 0759 36:08 música paz con los otros muy recomendable porque son conceptos eso My Longo sí

Voz 1480 36:13 sí son concierto como muy muy enérgico no y cada vez más porque este año estamos haciendo por los diez años hemos hecho una revisión de los tema lo hemos llevado o a un campo más electrónico todavía

Voz 7 36:25 y se nota llevamos dos batería ahora

Voz 1480 36:28 aparte de la electrónica al está tocando el bajo tenemos un guitarrista eléctrico también que muy muy flamenco hay mucho flamenco ahora porque lo músicos que me acompañan son flamencos aparte de tocar cosas Magritte verano y creo que eso se nota mucho en el escenario ya desde que empieza el bolo como arriba no

Voz 3 36:45 la fiesta con lo que esta cita la verdad que es la versión y también yo

Voz 7 36:52 en flamenquito dependiente es un logro ahí

Voz 2 36:56 al Prado

Voz 7 36:59 sí me gusta los pájaros gustan si no lo cuentes lo peor si unos cuantos llevo sí que White y yo es que me allí era una brigada porque creía que iba a ser actriz famosa antes no me querían casi área me excusa para no hacer tareas bueno yo no llevan tatuado de verdad bueno no depende depende Brad Bird

Voz 1933 37:21 te yo nada y entonces me gustaba un chico que tenía todo tatuajes y pelear con el Le dije que me quería hacer uno injusto Montilla dijo que no podía hacer ahora lo estuve cómodo segundos para pensar que ETA tu arme dos segundos sin que te ha tatuado hizo el viaje que es

Voz 7 37:34 es la mierda de diosa

Voz 0759 37:37 mira cómo luego el tío quería

Voz 7 37:39 por sus yo todavía querían rearme con él y entonces me metía hacer sus quita el tatuaje hacía todo más saber es que no lo veo pues así como nuevas a ver parece de Bolivía es que es un horror y luego además una hermana gemela hermano no sino que pone algo

Voz 8 37:58 ah pero él tiene el mismo pues si paso de mis nigerianas ensayamos hola me agarra fuerte en la mano mientras me lo hacía

Voz 1480 38:04 pasó de mi hombre se te lo puede volver a tatuar encima otra cosa

Voz 20 38:10 cómo borrar sí pero la frase

Voz 0759 38:13 en en francés nunca eh cuidado con los tatuajes que los carga el diablo Boya incorporara a otra persona más hasta mesas para hacer ya mesa camilla gustaba Pacer tertulia es el autor de este libro Julia ha decidido pues definirlo así

Voz 21 38:29 él es periodismo local crónicas de bodas sucesos política municipal televisión deportes reportajes novelas Él es un todo terreno es el gran

Voz 11 38:43 Manuel Jabois Manuel Jabois que actúa también en el río

Voz 0759 38:54 el festival del escenario pequeño grandes presentando mala hierba y que es una novela corta esto vamos a los datos técnicos de la novela pesa pesa poco no sólo eso ya digo ciento ochenta después le voy a dar un dato muy importante que está aquí en la dice papel mixto papel procedente de fuentes responsables

Voz 9 39:24 sí esto es muy importante lo he encontrado

Voz 0759 39:29 sí sí bueno no es tu primera novela

Voz 15 39:34 no no es la primera la primera la escribí precisamente en gallego hace ya quince de quince en su primera novela en castellano donde tiene una novela en castellano una novela después ya de un cierto bagaje después de saber de aprender a escribir

Voz 9 39:45 después ya la músicos estáis estos músicos estáis estos días es lo que sería el equivalente de un festival de mucho que es la Feria del Libro no hemos acabado pero sí sí sí sería como el Festival Internacional de Benicàssim de la música más o menos más o menos y con mucha ahí con mucha felicidad además porque hay muchísima muchísima sí cuando Agujetas y eso he firmado

Voz 15 40:08 no pero he tenido problemas de espalda precisamente

Voz 9 40:10 que sí porque

Voz 15 40:12 que bueno de vez en cuando te ponen una butaca muy alta no tienes que agachar mucho la posturas muy las posturas un poco como aquella cuando te ponían en o cuando te ponían no porque imagino que no habéis leído nunca una contrarreloj del Tour de Francia no todavía no pero aquellos los cuernos aquellos que ponían no levantadas mucho la agrupa no para tener una postura más aerodinámica pues yo también firmando pero sin salir despedido

Voz 9 40:31 ninguna para los hombres la dedicatoria más rara que te han pedido estos días

Voz 15 40:35 da hay que que que que bien que

Voz 32 40:38 qué hago esa pregunta ahora creo que

Voz 15 40:40 sí creo que dobla pidió a mi madre yo estaba ya tan tenido una mecánica tan acelerada que le puse con afecto

Voz 9 40:50 las alas puede levantar la mirada pregunto perdona tu nombre

Voz 0759 40:55 cómo mola ya que pierdes el sentido

Voz 7 40:58 esto

Voz 0759 40:59 la novela yo me la leí ayer de una alegría en tres horas me lo había ventilado es muy emocionante muy bonita no te voy a hacerlo

Voz 9 41:12 te quiero te quiero hacer la pregunta a Harlan Lago ya que están ves que una pregunta rancias cuál cuáles es que es contestarte como Fraga cuando le decían señor Fraga el una pregunta impertinente y el respondían sí puede hacerlo pero recuerda que no hay preguntas impertinentes hay respuestas impertinentes pues termitas respuesta puede ser más rancia aunque la pregunta admite una respuesta impertinente y rancia cuánto hay de autobiográfico

Voz 17 41:41 me ha dolido a mí

Voz 9 41:47 bueno hay mucho pero hay mucho

Voz 15 41:49 yo en la profundidad no la superficie en la superficie personaje la familia todo lo los compañeros de clase etcétera son todos inventados pero después lo que hay dentro de dentro del crío la mirada del crío el humor del crío y las eso sí las obsesiones los miedos hay una cosa muy autobiográfica te si hacía yo que es el juego de las tinieblas

Voz 0759 42:07 también la luz y sin tocarte no

Voz 15 42:09 porque así te da vergüenza y te descubrían descubres no sólo tu cuerpo sino también el cuerpo de los demás si es eso

Voz 17 42:15 el juego está ya los nunca la manera explican las tinieblas más guarro

Voz 0759 42:21 en mis cumpleaños de Peguera el juego estrella era estábamos cero dando venga cuando pagan las nieblas mucho jugaba sólo con esa imagen ante yo también con

Voz 15 42:30 el libro de esto claro pero pero pero claro sí sí hombre imagínate que si jugábamos Si bueno pues con la misma edad eso sí que es autovía

Voz 0759 42:39 no se habla mucho de la infancia en esta novela tuyo vimos me del setenta y ocho yo del setenta y siete tenemos practicamente referente muy parecido siglo hay una cosa que no sé si te preguntaba mucho sobre todo cuando me vine a Madrid cosa que tú también ha hecho que es como hubiese sido mi infancia en una ciudad grande no como

Voz 9 42:57 cambia el concepto de infancia de Paradores

Voz 0759 43:00 de todo eso en Pontevedra Salamanca yo siempre fantasea o como hubiese sido que fue una manera en Salamanca pero como hubiese sido aquí en Madrid

Voz 15 43:06 por ejemplo hubiese sido de forma diferente en algunos aspectos pero yo creo que no en los esenciales no cuando tienes una cierta edad y te enamoras por primera vez conoces la amistad por primera vez los padres enferman o conoce los grandes asuntos de la vida aquellos de los que ocuparon ya todos los sabios miles de años supera que las reacciones y las emociones son las mismas hay una cosa que sí que que que transparente entrar en la novela que yo no sé una ciudad grande como Madrid en la época en la que nosotros éramos niños pero yo por ejemplo en mi ciudad en Pontevedra no he visto en mi vida IB muy poco ahora a dos personas mismo sexo con naturalidad la mano besándose es decir todos los referentes son heterosexuales por lo tanto el niño que empiece a descubrir sexo empieces el amor y sepa que es homosexual o la niña que sepa que es lesbiana no nos no piensa que esto es natural piensa que está haciendo algo prohibido algo que se está haciendo escondidas o que simplemente no existe que simplemente no existe es que ella es ella es primeras desviara conocida y el niño piensa que lo que está ocurriendo él no lo ocurrido nunca nadie porque no hay ningún referente en una pequeña absolutamente ninguno por eso siempre que ahora que se avecina hay que estamos encima ya del orgullo siempre reivindicó que el orgullo se extienda a los pueblos ya no digo clases es más pequeñas porque realmente Madrid evidentemente no siendo no en toda la ciudad pero sí de que que hay barrios ya completamente normalizados no pero pero una pequeña en absoluto

Voz 0759 44:28 la verdad es que sería algo del orgullo encenderlo en provincias no porque es muy difícil claro

Voz 16 44:38 sí bueno yo creo que el tema de la

Voz 7 44:41 actualidad aquí en Madrid creo que creo que puede que se viva igual lo que lo nosotros lo estamos viendo es una perspectiva primero que ha pasado tiempo desde que éramos pequeños pero luego en los en los barrios cerrados en Madrid supongo que ser vas exactamente al final cuando estás estás en Madrid centro

Voz 0759 44:57 estaba un poco como a veces pensamos que más

Voz 15 45:00 es sólo Chueca Centro dentro lo más grande

Voz 7 45:03 yo creo que pasa exactamente lo mismo ahora el tiempo

Voz 0759 45:06 más que el lugar el tiempo pues yo creo que es lo que hace pero vamos a ver ahora en Madrid con Almeida eh porque igual igual es el orgulloso celebra en Móstoles no bueno ya veremos aparte de articulista escritor polemista tertuliano hace mucho mejor y es una muesca en tu currículum que me gustaría comentar brevemente es autor de la letra de hombre del himno de la décima Champions del Real Madrid

Voz 9 45:35 sí sí eso cuando decías músicos tampoco me sentía muy solo la letra la composición de Red One las letras y la letra de la letra que se compuso te encarga te llama un día Florentino Pérez y te dice

Voz 15 45:49 no sale porque Red One que es el productor musical el autor de la música se lo propone el club club piensa en quién puede poner la letra Hay pie Piensa en mí y entonces lo que hacemos es hacerla es el uno de la décima de piedra casualidad porque lo hacemos la canción la tenemos ahí

Voz 9 46:05 sí bueno bueno Hernando en en a mitad de temporada esperando una gran victoria que persigan ánimo claro no proveerá como para la

Voz 15 46:12 las previas antes de los grandes partidos pero al final siempre nos estábamos un poco para atrás y fíjate que en el minuto noventa y dos desde Lisboa

Voz 9 46:18 la verdad es la canción más enterrada que el propio Madrid

Voz 0759 46:23 después han propuesto a la hora de hacer un y no para algo deportivo

Voz 9 46:25 como para un equipo para la verdad que no

Voz 1480 46:28 no que yo recuerde no a veces si no han propuesto algo con político o cosas así

Voz 3 46:33 no mantenemos Almagro décimo a todo que sea de donde sea verdad pero lo decía

Voz 1480 46:42 no ha pasado verdad es muy al fútbol a vosotros no la verdad a mí tampoco tiene no me interesa

Voz 3 46:48 no se habla muy poco en la SER de balonmano es el momento

Voz 9 46:53 en la Liga Asobal es un deporte deporte guay muy guay donde es muy emocionantes deportes donde hay las lesiones son más heavys que mucho contacto

Voz 17 47:08 un escenario para lo malo aquí estoy como loca colocan llenando cuadra el cuál es

Voz 14 47:15 se del voleibol

Voz 3 47:18 a ligar con la mano un balón mano

Voz 15 47:28 cuando que usted Balonmano

Voz 0759 47:31 es el deporte es el deporte rey

Voz 9 47:33 en Pontevedra

Voz 15 47:36 no hay ahí con el fútbol como siempre pero si el balonmano es su perseguido según al Teucro antes en Vigo

Voz 0759 47:41 los ochenta paralizaba el fútbol baloncesto le seguía de cerca luego ya al fútbol sala

Voz 9 47:47 bueno pero sí de balonmano es claro hay selección Liga Campeones Almagro poco no

Voz 1480 47:56 pero es que sea la cota del fútbol parece que no que se lo carga todo y es una pena porque hay un montón de atleta buenísimo ida deporte buenísimo pasa también con la chica no con equipo femenino no podía contar

Voz 0759 48:09 si ahora ha cogido un poquito de de de

Voz 7 48:12 mira mira ya te digo yo yo lo que también es triste eso ópera venciese que ser tristes a ir de cañas para hablar de mano en mano gordito

Voz 9 48:21 bueno una red social no en Tinder De la Peña que le gusta Balonmano sobre conociendo a me apunto si sabes lo que me gusta a mí

Voz 0759 48:37 la pelota desde gusta al fútbol él por no me gusta me gusta el Madrid eso un club bueno de balonmano yo sería del balonmano es que esa diferencia me gusta mucho que la hagas porque los madridistas en el fondo y te lo digo de verdad nos gusta el fútbol os gusta en Madrid sí sí sí verdad es una cosa yo no lo sé yo no voy a partidos de fútbol sino está pagando el Barça tres cero contra el Liverpool

Voz 15 48:58 me engancho no

Voz 9 49:00 pero no no no soy un tipo que esté siguiendo no en fin

Voz 15 49:05 siempre he dicho que si el Real Madrid tuviese un equipo bueno potente de hockey sobre hierba a tope costaría ahora ya con el palo vendría con todos

Voz 4 49:14 muy bien pues oye eh

Voz 9 49:16 tenemos además tienes prisa nunca hemos pillado en un día como el fisio del este de la coña tengo la espalda totalmente torcida es decir

Voz 15 49:25 no sé si hay inseguros pero pasado

Voz 9 49:28 a seguro para escritores imagínense si si posturas no queremos retrasar tuvo siendo no nada lo primero lo primero

Voz 7 49:35 me parece muy bien parda eh no me parece muy Emmanuel que sea tanto del Real Madrid con eres gallego

Voz 15 49:40 verdad eso sino porque esa es una pregunta pero sabes sabes qué pasa que consigo decepcionar a muchísima gente

Voz 7 49:44 o sea que esa siempre es la frase que más escucho siempre

Voz 15 49:47 no te hacía del Real Madrid claro o qué pena que seas del Real Madrid si no fuese qué pasaría no que que verdad sería

Voz 9 49:58 no sé la verdad que hay gente que le romper los estereotipos tú eres de izquierdas y que se cómo puedes escribir letra Florentino P

Voz 3 50:11 no es un himno también Escrivá lengua o habrá que necesitábamos porque música interesar perfecto la lengua moderna música Fuel Fandango sería tan feliz

Voz 15 50:30 me meto aquí en esta mesa de hacerlo

Voz 3 50:31 bueno eso también en nosotros también genial

Voz 0759 50:35 Klaus

Voz 2 50:36 no pero el mucha mucho porvenir nosotros musical Chris Johnson abrazado Fuel Fandango por favor

Voz 8 50:44 Diez

Voz 9 50:46 mañana la quiero en el email la música es la letra maquinas mientras Fuel Fandango vuelven al escenario se preparan para cantar a Manuela dejamos sin muchísimas gracias Manuel

Voz 11 50:56 pido un fuerte aplauso para la gran Valeria rosas

Voz 2 51:02 Rajoy Lorca aplauso para flor en la producción el foso en las redes Rober hoy en el audio y acabamos con cual fandango

Voz 0759 51:11 ya

Voz 23 51:25 tú eres un fan de tanda para toda la vida son en extremo

Voz 24 52:03 el ahora son vuela alto también

Voz 23 52:20 White la banda también

Voz 24 52:48 toda la vida soñando en este mundo que el texto ahora son buena alto también

Voz 24 54:04 en este mundo de el corazón Juana toda la vida tanto el cada vez son huele también a Egipto sí era aquí

Voz 35 54:53 sí sí sí