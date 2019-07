La Vida Moderna | Subiendo la audiencia

Voz 2 00:00 así empiezan los de Vox eh vamos a ver acerada es que bueno bienvenidos a David Taro

Voz 0759 00:52 no se coreaba algo así desde mil cuatrocientos noventa euros

Voz 2 00:55 los que sí sí vamos a ver es que es que ahí bueno

Voz 0470 01:00 el programa se provenientes de ocho hola cómo estás cómo está empiezan las la la penúltima semana de la temporada todavía quedáis tú estás bien yo estoy bien pero ya estaba yo Oltra además homenaje que estamos cansados porque te pasa factura es que no todavía estuvimos actuando en el Palacio de Deportes sí tuvo bastante viene que la camiseta de allí del equipo técnico el artista que se pone su propia si ponen la vida moderna show condujo en todas las fechas de la gira que vaya gira hemos hecho estamos muy agradecidos a toda España eh a todos guapa todo viendo también todos los palacios de deportes eh muchas gracias otra gente Benito ha sido muy emocional un recuerdo

Voz 0759 01:39 a toda esa gente que fueron entre cien ciento cincuenta

Voz 0470 01:42 a olvidar pero esto lo mejor del año cuenta lo de encuentro con gusto me gusta me gusta tiene esto porque

Voz 0759 01:49 todos vino vino la producción nuestra la gente m PC y nos contó gana habido cien entre cien y ciento cincuenta personas que se han presentado en el wifi en las puertas con su entrada para ver a Taburete

Voz 2 02:05 tocaba en Ifema

Voz 1 02:09 a sólo con esos la mayor ajena

Voz 2 02:16 yo creo que no deberíamos hacer ningún club

Voz 0470 02:18 bueno voy bien bien bien eliminar de Dean

Voz 1194 02:21 no se quedaron los esfuerzos llegaron a bordo

Voz 0470 02:24 llegaron muy justos que no se pueden quedar primero porque estaba lleno segundo porque imagínate esa gente calavera Taburete vamos a ver nuestros héroes ebrio One pero de primeras

Voz 0759 02:36 al un poco avisado sino más supongo

Voz 0470 02:38 lo flipa con los primeros cuatro chistes

Voz 2 02:41 decir eso vamos a ver

Voz 0470 02:43 sí es la nota preciosa pero todo esto venía DEC A no no estábamos diciendo el cántico inicial de que Gaza eres mía de que en la en la silla predilecta casilla VIP del público sea asentado sesenta Un chaval que todos los elementos que le gustan a Nacho camiseta

Voz 2 02:56 contesto yo no hubiese tenido entonces claro es eres como

Voz 0470 03:03 amante bajón Ignacio están de tabiques

Voz 2 03:05 Le Vert cómico y a tiros que yo me acuerdo siempre la persona que se sienten esa claro claro

Voz 0759 03:10 me acordé yo soy una persona antigua errancia dos tres que estaba el sillón de los sufridores

Voz 0470 03:15 así que iban no con cursaban pero ganaba

Voz 0759 03:18 lo mismo que iban a ganar los concursantes una mano sufrido sesenta es el sillón del sufridor este programa

Voz 0470 03:24 que había pero de cuando ese primer plano de público es la primera Benzema tenemos una cámara nueva que alcance Dunn Gimeno que plano ha hecho al chaval

Voz 2 03:32 ah

Voz 3 03:38 dos vea Polo realizando fue el único avanzar

Voz 0470 03:47 qué quieres que hagamos la familia rápido Isaí hacemos la Familia Isaí hacemos la familia rápido

Voz 1194 03:53 una cosa lleva a la otra Isaí hacemos

Voz 0470 03:55 lilas Isaí pero que

Voz 2 03:58 no

Voz 1 04:02 pero ahí

Voz 0470 04:16 en Ponta hacer que te acerca

Voz 2 04:22 eso sí el Super Mario

Voz 0470 04:24 lo quiere ahí vamos a ver si tú respondes si se es hacerlo noruego de otros preguntáis si yo no de pregunta no te preocupes

Voz 1194 04:32 que opta por esa opción

Voz 0470 04:34 sí lo pregunta preguntáis tú responder bueno no me pongo nervioso vale te preguntamos porque lo los preguntas tú

Voz 1194 04:41 y que os pregunto eh eh

Voz 2 04:45 no te preguntamos notables toda la familia ambientó vamos Gemma hacemos la familias la fama

Voz 0470 04:55 esa exprés que hay que para el programa ya simplemente porque esa creado aquí una una trama venga datos historia familiar cercano lejana conozco de la Familia escucha el programa venías a La Ventana no no no no que no conozco La Ventana

Voz 2 05:11 cuatro murete

Voz 0470 05:14 vale historia familiar algo curioso de ante el cariñoso no no tengo una curioso y normal

Voz 2 05:22 lo mayo que es que no

Voz 0470 05:24 contaros árbol genealógico he pues sí que se mitad africano y mitad española africano que parte Congo Congo Congo Belga eh

Voz 2 05:35 no más hablar

Voz 0470 05:38 se Congo Belga si buena zona e mail gordo en todo el centro ha sabido ahí en Congo Congo contra Zaire hubo ahí bueno jaleo no sí si me estoy equivocando no no sí que lo ha habido desgracias sí carga gracias eh eh vale eh padre de Congo madre española si los acepto vale

Voz 2 05:59 fotografía David con lo que te gusta que acertante acertó pues estoy súper contento la barrita Belmondo se te doy otro dato te voy otro dato

Voz 0470 06:08 los abuelos y dos del Congo

Voz 2 06:12 qué tío lo lleva bien sabido ahí de Kinshasa sí ya estaba lo hubiera Dios madre mía llevo cinco de mito y lo sabemos todos

Voz 0470 06:25 los dos los dos abuelos de españoles de Sevilla no

Voz 2 06:33 arriba el todo el pelo teñido sí

Voz 0470 06:43 paliza ya que a qué te dedicas tú ya ultimando e trabajo ella bueno ya que eso que tiene que que no es poco pero gremio sector aquí al lado una tienda de ropa no vale eh ya está muy bien

Voz 0759 07:03 Isaías está muy bien la verdad es que hoy

Voz 0470 07:05 es la familias por petición popular a una pregunta país ahí que quiera tienen mucho carisma y por eso no ha llamado la a alguien tiene una segunda vais ahí y tuvimos

Voz 2 07:14 está ahí está pasando ahí hay ya está mucho mejor

Voz 3 07:26 trabaja aquí al lado

Voz 0470 07:29 eh bueno está bien la familias express que trabaja no sino pues se lo abajo que sacaba ya la temporada entonces no puedo hacerlo más veces pero es un buen formato familia Express familias exprese si sin historia curiosa familias Familia

Voz 2 07:42 esto es pertinente narrando y adivinar cosa

Voz 0470 07:46 claro datos podemos entrar programa en ese caso no yo creo que ha sido la avifauna esto es la vida moderna es la penúltima semana de la quinta temporada pinta como sexta Tintín bueno pero si contamos el verano aquel chico bueno

Voz 1194 07:59 pero nos cuenta cómo temporada

Voz 0470 08:02 no fue un prólogo de verdad fue la etapa esta casa en la contrarreloj cinco kilómetros queda igual e es el brama quinientos sesenta y ocho hemos venido todos aquí a divertirnos aúne todos a disfrutar de la risa de la radio así que os lo agradezco mucho Pedroso para toda la vida

Voz 2 08:15 la vale

Voz 4 08:52 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 5 09:07 hola buenas noches le atiende lector

Voz 0470 09:30 vuelve a macho como esta hay que alguien tome el relevo porque cuando nosotros ya de la temporada ya estamos cansados ya que hemos dicho tan muchos chistes ya este año no pararon Cattolica mucha pito nota mucho la tampoco existe igual nosotros ya vamos hay que alguien tome el relevo creativo como vea supla nuestra falta de chistes con con giros creativos de realización se ha cuidado eh porque el delegado un poco de margen sí sí sí sí sí con el aparato se queden véase cree que esto es un videoclip de los pechos se está darle dinamismo

Voz 0759 10:03 ataques epilépticos aquí

Voz 0470 10:06 bueno vamos a ver esto es la vida moderna es el programa número quinientos veintiocho como he dicho hace veinte segundos para Achura Gemma

Voz 0759 10:13 la cosa porque es que preparar una cosa voy a preparar una cosa no se olvida comentarlo a pero todavía se puede se puede todavía podemos todavía no yo creo

Voz 0470 10:22 pero antes de que os presente claro es que tú

Voz 0759 10:25 empecé a grabar hace bien minuto no hay XXXII a qué hora empieza hay treinta

Voz 2 10:30 ahí ahí ahí doce llevamos

Voz 0470 10:33 enero y treinta no hemos empezado uno once llevamos llegaba o no

Voz 0759 10:39 sí soy ateo

Voz 0470 10:40 no no en absoluto estudio esta gente es testigo la gesta gente visto pasaron técnico

Voz 2 10:47 vamos a ver la captura de llevamos doce Whatsapp de sinvergüenzas hay veinte o qué

Voz 0470 10:57 pero quién ha puesto esto Ignatius todavía se cree todavía

Voz 2 11:00 claro Rato te da un margen de OK

Voz 0470 11:03 no pensaba eso no prueba nada porque no ponen ni mi nombre ni nada

Voz 0759 11:05 hasta era sólo eso no yo también puedo crear un grupo falso

Voz 0470 11:08 con gente con vagabundos contratados pues al no

Voz 2 11:10 por lo voy a hacer aquí conversación con Jerry

Voz 0470 11:16 pero aquí conversaciones de que al final no me he chupado los huevos lo que habíamos quedado por ocho euros aplica e está

Voz 2 11:27 cuando él al FIFA y no lo deja

Voz 0759 11:29 la repetición de habrá

Voz 2 11:31 no estoy viendo al grupo pero antes

Voz 0470 11:35 el programa estado que presentar no tipo por qué no quiere decir tres minutos el hecho de que esto sea la la penúltima semana un reloj humano

Voz 2 11:43 van a tener alguien así alguien que te maldiciendo la hora todo el rato desde que descubría el otro día

Voz 0470 11:50 alguien alguien tan rico que contrata un reloj humano eh que tiene un sirviente sólo para que digan hora un reloj humano sí que ahora es intensa la hora de memoria

Voz 2 12:00 Isaí quieres trabajar para mí

Voz 0470 12:05 bueno se había presentado ya sin más tonterías esta de la vida bueno esto a la puta Sáenz julio están aquí como si fuesen las dos plantas de las que viven bien en julio no sé cuáles son

Voz 2 12:15 de plástico la te Plastic dos claveles de arena tú sí que que no

Voz 1 12:21 sí hoy con camisa hoy con camisa o con guayabera un poco raro

Voz 1194 12:28 que os vaya hoy hoy me toca viaje exprés hoy recojo a mi hijo Móstoles hoy es día uno así que me toca ella

Voz 0470 12:36 hasta Móstoles este periodo dos poles Canarias voy a

Voz 1194 12:39 los tres voy a Canarias vuelvo a Madrid si para jugar mañana aquí en la radio

Voz 2 12:46 con esos compromisos olvidar que no lo año pasado hice lo mismo ya que el vuelo

Voz 6 12:52 llego llego a Canarias a las ocho de la tarde y me voy Lazo de la mañana

Voz 0470 13:00 eso quería decir que vas a hacer allí en la tierra de que te dio a tirarme al agua usan LLeras del mete al agua te vuelves a mi hijo me voy a coger haya padre es un padrazo y con esto no te devuelve la custodia yo no sé con qué

Voz 2 13:16 yo ya no sé qué hacer de mayo yo creo que todo cualquier joe

Voz 0470 13:22 es un padrazo

Voz 0759 13:23 compromiso con la comedia con todo con increíble

Voz 0470 13:25 increíble sea el me puse camisa abierta foto camisa para contarle lo siete cada uno a viaje camisa de viajar y el pantalón cito verde eso pero que ya hemos dicho varias veces está muy bien acartonado

Voz 0759 13:38 me pasar rápido en al aeropuerto claro van ligero

Voz 0470 13:41 de zapatillas por si tienes que no lo puerta

Voz 1194 13:46 Irán no se para estas no están los son desatar me suele mes de me suelen P buscó

Voz 0759 13:54 claro claro España entonces a las las

Voz 1194 13:56 las pasó hoy y luego voy yo

Voz 2 14:00 ha explicado cómo funciona un con aeropuertos como es controlador con tu chaleco además es cuando me pongo mañana Don esto bueno vamos a ver por qué

Voz 0759 14:14 claro no hay que ser una finca son muy bonito y tal vez la camiseta que preciosas necesitamos una dosis de realidad de ideas fue muy bonito de muchas gracias suponiendo humildad yo tuve un baño de llegar a casa porque no tuve un llega tarde era tarde

Voz 0470 14:31 poco mecedora las obligaciones también

Voz 0759 14:34 me me obligaban a sacar a la perra nada más llegar nada más llegar y entonces yo llegué a casa Thames en el sofá y Hoff la vida de tal poquito para ir al levantarme con mucho ímpetu para sacar a la perra quitar encima cuanto antes me pegué unos tíos la pata de la mesa en el de

Voz 3 14:54 lo meñique de este pie

Voz 0759 14:58 ahora mismo lo tengo muy moral muy muy ser esta inertes esta como un peluche está como la estrella dije mira tú la vida para que no te flipa no

Voz 1194 15:13 con el whisky Passio que es seria

Voz 0759 15:16 yo la vida siempre oyes a más esas duelen mucho dinero

Voz 0470 15:23 bueno ahí lo tengo bueno pero ir ir ebrio no reduce el dolor

Voz 0759 15:27 es algo que siempre y además en ese momento duele mucho pero luego se pasa además vas como vas y tal pero al día siguiente bueno me ha pasado el fin de semana cojeando con un baño de realidad que mejor baño de humildad bueno no devolver a lo que somos un poquito de grandes respuestas

Voz 7 15:49 Manu

Voz 3 15:55 grandes respuestas hace mucho que no veíamos

Voz 0759 16:00 claro que tenemos que volver de vez en cuando a cero

Voz 0470 16:02 la última edición de esta temporada va a ser la última estatal

Voz 0759 16:04 Prada hoy edición especial un poco C

Voz 2 16:07 me Cemex no ves a gente

Voz 0470 16:09 cachondo que también sí que que entran al juego de la

Voz 0759 16:12 grandes respuestas sí o no o a veces se equivoca Ullán que sabemos no ya hemos comentado aquí

Voz 0470 16:17 Mañero hoteles Pinocho eh si es verdad que vaya reuniones sales de fin de curso

Voz 2 16:24 hay que estás yendo algo no

Voz 0759 16:25 un campus dice que hacer un campus de verano

Voz 0470 16:27 Álex Pina bueno es que te para que haga un campus de verano como hace Denis Suárez claro community managers eh amateur

Voz 2 16:35 bueno aquí insultar a Piqué claro claro que consejos para darles yo que se insulta a la gente falta la bueno eso es trucos que te llama la atención

Voz 0759 16:47 comentamos aquí que se ha puesto muy de moda ahora en la red es eso de poner una foto tuya Un poquitos

Voz 3 16:51 sí un poquito Agustí Papito a lo mejor os sugerentes o que me

Voz 4 16:56 días poner que que me haría dime algo que sí abre

Voz 0759 17:02 es una puerta así que me haría

Voz 4 17:05 gente que necesidad habrá

Voz 0470 17:07 hombre está poniendo está todo el pase a la muerte claro

Voz 0759 17:09 está dando el pase la muerte Nicole la arroba perversa Nicole le puso su foto con con su escote y Suu dime cosas malas saberlo esta eh hasta que llegó nuestra nuestra cuenta favoritas iban a ver la contestación directamente por favor

Voz 3 17:27 los atraques

Voz 2 17:35 pero claro es que no se da cuenta de que lo que está ocurriendo

Voz 0470 17:40 pero para de esa TRAM que Jaén es que sólo hay una cosa mala los atraques

Voz 0759 17:44 claro cuando tu vida pivota es que un buen

Voz 2 17:46 la tranquila

Voz 1194 17:49 el que está focalizada en encontrar atracar tan

Voz 0759 17:51 de eh Mercadona este viene contramaestre aquí hay una trama y resulta que un señor arroba dificulta Women's fue a Mercadona se compran zumos o la Mercadona esta mañana compré un zumo de naranja recién exprimido y cuando fui a ver me lo me encontré con él esto esto es una foto de unos gusanos dentro de los gusanos vivos dentro el funk a lo que Juan Nahar señor que pasaba por allí respondió la fruta viene del campo en el campo hay insectos las posibilidades de que se cuele alguna fruta proteínas es grande siempre pero al menos sabes que muchos insecticidas no usarán en esas naranjas Eyries de X donde yo limpio muchas lechugas a la semana siempre hay algún Gus anejo es es una respuesta magnífica sí sí sí bueno es que la hace acuse de recibo pues

Voz 0470 18:48 para el primero buena explicación

Voz 0759 18:54 recordemos que es porque el zumo de Mercadona que sea la apelado primer tuit tenía gusanos Rossi que llevó Mercadona dijo buenos días lamentamos mucho lo sucedido a Rubén

Voz 2 19:16 el cabreo explicaba así ya está arreglada yo quería venir a abrir Si ya lo ha dicho este muy bien

Voz 1194 19:27 la fecha en de CEM claro Mercadona bien

Voz 0759 19:29 vamos con momentos duros para los community managers y Sepla marcas de alcohol porque están en un Juana en un filo claro muy comprado Beefeater malas noticias amigos no corren buenos tiempos para la tolerancia algo había has ta

Voz 0470 19:43 tolerancia sí porque al este de hace tres semanas

Voz 0759 19:46 no me acuerdo que noticia pero la típica marca que aprovechan suceso dice nosotros estamos aquí

Voz 0470 19:50 estás tolerancia por si alguien busca en el buscador de Twitter Hastert tolerancia a ver qué cosas tolerantes han

Voz 0759 19:58 es decir hasta que un día hablaremos del mala ya ves es un punto y queriendo aprovechar una noticia que ha pasado para Baudilio diré blanquear la marca para decir están satisfechos

Voz 0470 20:09 luego hay al carro la diversidad y con todo claro

Voz 0759 20:11 los la grandes respuestas son así no que te a que llegue

Voz 3 20:14 hola arroba arroba Luis M Z N y te diga sabéis a Colonia

Voz 1 20:23 huele un poco

Voz 0470 20:31 recordemos que aquí siempre valoramos la gratuita para que alguien ir la apoya

Voz 0759 20:37 pues no no le buscáis a esta esta sección una segunda vuelta una segunda lectura de ironía no aquí estamos con la adoptada el humor básico y simple acabamos con la para mí la gran respuesta del año me la tenía que haber guardado para la lengua moderna porque implica la RAE pero

Voz 2 20:52 qué generoso como moderna ya hemos acabo de grabar vale todo ese material ahora topes

Voz 0759 21:02 mira digo obra maestra eh ahora contesta muchas dudas lingüísticas de la gente por Twitter y Arturo tenía una duda has subsistir duda si es un fraude qué nombre tiene el puntito no tiene no está mal la pregunta no estaba alterada alguien lo sabe

Voz 8 21:27 vamos a ver la respuesta de la RAE

Voz 0759 21:30 recibe el nombre de punto

Voz 3 21:32 aquel verano aquí aquí no vimos

Voz 4 21:58 en veintitrés minutos si terminas seis siete

Voz 0470 22:05 nosotros sabemos el tipo porque tengo cuatro minutos entre lo que tú quieres tú que siempre te lo que

Voz 1194 22:11 bueno pues yo quería explicar hoy bueno ya sabes que de Monte la productora de grito sordo

Voz 0470 22:16 e Ignatius

Voz 1194 22:19 es empresario

Voz 0759 22:22 ahora tienes que ir a las reuniones de empresario

Voz 0470 22:23 claro ir al aseo

Voz 1194 22:26 es de los tres el único empresario claro no se veía venir eso no emprendo emprendedor hago cosas como los catalanes eres empresario soy empresario claro ahora ya tengo yo otra mentalidad ante quién es y era antes me manejado de otra manera pero ahora tengo mentalidad empresarial

Voz 0470 22:45 la mezcla Sao eh tú que Benita Madrid allí a dormir en el suelo

Voz 2 22:48 bueno a empresarios empresario pero sin sida no no descuidado entonces pero ahora tengo a esa mentalidad

Voz 6 23:01 yo creo que debería pensar en franquicias el había

Voz 1194 23:09 claro yo yo le comentamos un poco este verano es que yo creo que Ignatius y quedarme que ser sólo yo Ignatius porque no puede ser Ignatius más gente igual que hay una franquicia de McDonald's o lo que sea te el nombre ya como era mi nombre franquicia Franquis

Voz 2 23:35 pero es que en verdad clave yo pensé que alguien lleve la marca Ignatius en el Congo por ejemplo es

Voz 0470 23:41 sí que que en España ha tardado pero se ha consolidado como figura pública como estrella del show business esos ensayos

Voz 1194 23:49 sólo más difícil de conseguir yo quiero retirarme y que otra gente coge el relevo de Ignatius pequeños Ignatius que sería muy egoísta ya que era casualidad que soy yo Ignatius pero sería demasiado egoísta quedarme yo con eso claro entonces yo me voy a desmarcar y que la gente que haya gente que se ha Ignatius

Voz 0470 24:08 esa aportación en España en España pero en España sigue siendo una franquicia dentro

Voz 1194 24:13 sexo yo o yo ya retirarme simplemente ir a supervisar quién lleve la franquicia a ver cómo se grito sordo

Voz 0470 24:22 yo me paso a Vigil

Voz 1194 24:23 todo que todo se haga porque esto

Voz 0470 24:25 cómo funciona por ejemplo la franquicia en el Star Bucks por hombre pues hay una serie café de claro el producto tiene que ser igual en tú Ignatius tiene que ser igual aquí en Tailandia

Voz 1194 24:35 sí que se eso pone tal texto las mismas claro la decoración todo

Voz 2 24:41 claro yo quiero empezar hoy por ahí

Voz 1194 24:44 yo creo que me gustaría que esa quiere ser la primera el primer franquiciado de Ignatius Ferrari a mí me haría mucha ilusión pero

Voz 2 24:50 volver a ser me parece muy bonito que la primera franquicia está todo el mundo de acuerdo honesto verdad que creo que elegido bien

Voz 1194 25:04 tiempo habrá que verlos bueno tú estás de acuerdo con esto Isaí si es que me hace mucha ilusión porque eres muy personal me hace ilusión que la primera persona que ya sea insatisfechos Rising ser yo mismo sea porque lo tienes todo

Voz 0470 25:20 tienes un libro de marca con cosas que te claro aquí

Voz 1194 25:22 debería desarrollar un manual que pasarte ahora para que tu supieras hacer las cosas entonces fue el grito sordo Si quieres vale ahora se te sale esto tiene que serlo Si tú te vas al Congo tiene que ser

Voz 2 25:36 haciendo eso sí que nadie lo haya pedido e no de misiones señor

Voz 1194 25:47 a básicos de básicos lo básico lo tú sabes que lo básico mío es chupar persone grito sordo desigual Wright vale así básico básico

Voz 1 26:04 he pensado yo yo

Voz 2 26:09 el Ignatius startup no

Voz 1194 26:16 ya tengo cuarenta y cinco años que ahora tiene veinticinco obtiene veinticinco hacia fíjate Bolín

Voz 0470 26:21 como tú cuando empezaba exacto

Voz 1194 26:23 mito que tomará que tienen más más energías que yo has p'alante con Tet que te gustaría cambiar de nombre y empezar a ser Ignacio

Voz 4 26:30 Ignatius Reilly Si avión

Voz 9 26:37 dejó al grito sordo vaya esto joven

Voz 1 26:48 no también no tan bien como lo otro pero

Voz 2 26:53 es que tengo es que lo tuyo que

Voz 0470 27:01 es que yo creo que tú no llegas tú gritas es que reproducen un sonido la estómago no ahora

Voz 1194 27:07 pero no tienes que forzar sino como un cuerpo como caja de resonancia saldo que practica

Voz 10 27:12 a ver Bron Belén

Voz 0470 27:15 no

Voz 2 27:21 está dando cuenta

Voz 0470 27:23 cierto que no es fácil les sale bien yo

Voz 2 27:25 a yo nunca me sale no es fácil que te la garganta de tronco esperar persona ven vamos a dos creamos llegar hasta pero pero claro

Voz 0470 27:37 entonces necesitamos un jovencito confuso

Voz 2 27:39 que tú le dais un cluster damos

Voz 0470 27:42 no como lo hago como la en los coches para probarla en los accidentes

Voz 2 27:46 no

Voz 0470 27:47 cuando hacen de seguridad en los coches los muñecos que ponen ahí para pruebas ah vale vale vale estáis alguien que quiera ser chupado quién echó

Voz 1194 27:54 en el PSOE para que veas cómo es

Voz 2 27:57 es que es que los que no sé si lo sino

Voz 11 28:02 no me las miles

Voz 2 28:05 no te puedes tocar ni tú los censores fíjate ha intentado no cada vez que llega hasta tu casa pero qué pena que te con nuestros demasiado sensibles con lo bien que me lo podía pasar ahora

Voz 11 28:16 Vimos la nube nube mola que bueno

Voz 0470 28:19 esto no esto no es un impedimento para que él nunca

Voz 2 28:22 eres tú me eso

Voz 1194 28:25 quién lo chupo y a una persona y tú lo ves

Voz 0470 28:27 pero luego como que lo chupa también chupando en los dos a la misma persona

Voz 2 28:32 el mismo Pérez al mismo tiempo el mismo pasó a este estudio lo Council Gil porque no porque no

Voz 0470 28:40 es una chupado hay

Voz 11 28:47 celebrando la Semana del Orgullo en la pena

Voz 2 28:52 sí

Voz 0470 28:53 se llama perdona Javi Javi tú bajas

Voz 2 28:56 la prueba definitiva de que Isaí es digno de representar a Martín metí fue reparada

Voz 4 29:01 claro porque te voy a chupar latir persona es lo mejor que te podía final voy a tu país ahí comparar

Voz 0470 29:13 lo matices

Voz 2 29:14 el trato la casa eh como es cata de pezones a vale vale entonces pronto contrariamente dar detalle para que aprenda Isaí como es también de coger esto es bonito me queda como nuevo Rey tenemos un nuevo Rey chupar pezones cada sacada de las chepa espesores tú es como que transmite

Voz 4 29:41 comedia a esta persona y la energía cómica que esta persona tiene a disfrutar de esto el PSOE pasa a ser parte de tu cuerpo filosóficamente consiste en pocas y que no cabe en la cabeza en mano nunca

Voz 12 29:56 Chan

Voz 2 29:57 ya

Voz 1 29:59 a ver culto que bonito que

Voz 2 30:04 hace dos chupetes dejado lanzado Rosita bien cuando como esas sensaciones muy húmedo

Voz 0470 30:12 el otro día déjame que boletín el otro día en el show de los deportes vino vino hubo un cambio que ya da igual vamos con tal vino José Mota pelearse contigo lecho pacte el pezón al final delante de todo el mundo que fue la hostia y luego él no nos contó uno confesó que le había gustado mucho que la sensación es muy agradable caros

Voz 1194 30:29 es totalmente cierto no se lo he contado yo esto alguna vez sabes que lo de chupar personas era un rito si chupar pezones cultura celta es un rito de coronación a a la a los reyes iban a ser nombrado sus inmediatos súbditos tenían que chupar le el PSOE en señal de sumisión entonces es un rito como que Turner

Voz 2 30:49 nuevo rey de la comedia y ahora tiene que yo ahora tienes que salir ahí a ver un poco respetable Topálov maniobra tienes que cogerle tener que levantarme coge la levantada conmigo alguna vez algún otro amigo los perdones sensibles no tanto estoy dispuesto a nombrar a tu amigos nuevo volviera la comedia a través del rito de iniciación de chupar le está muy mucho todo el mundo

Voz 12 31:31 chao

Voz 2 31:32 claro

Voz 1 31:38 el nuevo ahí Godia esta franquicia a partir de ahora

Voz 2 31:48 qué tal pero ahora está en tu mano qué tal lo hizo un poquito de mordisco eh no muerde no no no muerde no me quedo Chupete Suazo creíble sensación apoteósica pero te crees que Isaí con un poquito más de práctica tu crees que lo va a ser bien por ser menos dientes no menos dientes y en el Congo vamos lo parte

Voz 1 32:12 un aplauso para amigo por hacerse cargo de la franquicia de verano

Voz 2 32:23 mí me quedo aquí muy buena idea

Voz 0759 32:25 como bien apuntó a Pinocho y con esto no subimos audiencias

Voz 2 32:28 yo ya

Voz 0470 32:29 recordemos que tenemos un reto para la temporada que viene si la hubiere eh de de aumentar la audiencia verla toda Open en la toda subirla subirla sino nos retiramos es verdad que vale era que los que quieren ya ponga programa pero claro habría que ver estos el estar pacte Ignatius habría que luego explicar porque con eso sólo no no haces carrera novena pero panorámicos

Voz 1194 32:46 esto lo más básico pero luego se pueden sofisticarse en pero

Voz 0470 32:49 para para empezar yo creo que Isaías ha estado a la altura mata muy bien muy bien yo no he vamos a quemar clama con esto con la primera franquicia de Ignatius incluso parece que tocarme

Voz 2 32:56 yo discípulo

Voz 11 33:02 sobre el partido en la vida