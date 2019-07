Pilar: El no quería que estuviera alegre

Voz 1

00:00

treinta y cinco años sirviendo un hombre para todo para nada no recuerdo casos donde yo me haya merecido en ningún momento me lo que me hizo la primera paliza fue justo seis días después de casarse le puso muchas denuncias muchas no llegaban a nada por la lentitud de la justicia porque después de eso ya habían hecho las paces muchas veces deseaba estar mala para ver si él me cuidaba porque yo pensaba que existan de mala me cuidaba me quería pero era peor porque entonces no le podía servir pasó ocho años oculta de él por si aparecía casa de mi madre en el piso de abajo yo vivía en el tercero a mi madre en el segundo de ahí estuve ocho años con saliendo de casa con mucha precaución con mucho cuidado por la escalera porque no había ascensor con lo cual tenía que ir con mucho cuidado para que no me viera yendo a las de las fachadas cuando salía del portal pues si él estaba en La Ventana todos lo familia sabía que sufría malos tratos sus padres Los padres de él siempre intentaban tranquilizar porque él ya había aprendido perdí mucho tiempo en no hacerlo antes y me arrepiento enormemente pero no me creía válida para poder hacerlo es que no tengan miedo que comprendan que el camino es difícil pero luego la recompensa que se tiene alfileres final es muy grande hoy entonces la muerte de su ex marido del que se logró separar se encuentra libre O'Shea que valgo como mujer como persona lo que nunca en esos años es sabido tiene un lema muy claro sí yo pude tú puedes