Los libros en braille: la lectura de las personas ciegas

por qué antes no teníamos Yes a partir de mil novecientos a mediados del siglo XX cuando empezamos a tener impresoras braille

así lo cuenta la directora de servicio bibliográfico de la ONCE Carmen Bayarri un sistema que parece complejo y que detrás de estos libros hay un trabajo muy diferente al de un libro convencional Enrique es uno de los trabajadores en la impresión es libros en braille explica cómo es su proceso

de un párrafo a otro lleva un doble salto no pasan de XXXVI caracteres no puede cortar en artículo proposición conjunción etcétera para que se entienda es como si leyera Se como si fuera un verso a pesar

de su gran maquinaria y la gran disposición para realizarlo la cifra de los libros escritos en braille que están en el mercado es minúscula para el número de personas de gas que hay en España más de setenta y un mil según los últimos datos de los afiliados del dos mil dieciocho de la ONCE

actualmente solamente el siete por ciento de los libros que hay publicados están adaptados para alguna discapacidad entonces evidentemente hay una gran hambruna que nosotros llamamos de libros entre las personas ciegas gracias al Tratado de Marrakech que desde el uno de enero de este año podemos ya ejecutar la ONCE puede enviar de libros adaptados a personas ciegas de otros países que también se hayan adherido al Tratado de Marraquech nosotros podemos recibir libros de otros países en las mismas condiciones

muchos nos preguntamos es difícil de leer cuánto se tarda en aprender si comienzas desde pequeño no será complicado pero cuanto más mayor eres puede ser más costoso la directora de la ONCE no nació con esa discapacidad visual fue a lo largo de los años por una enfermedad degenerativa su proceso de aprendizaje fue diferente