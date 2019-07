La polémica del día

Voz 0827

hace quince días por que te den esta polémica la iniciativa de los habitantes de una pequeña isla noruega de liberase los relojes escribir sin tiempo bueno hoy vuelve la isla a nuestra polémica porque resulta que la noticia era falsa o una media verdad porque es ciertas que atemporal por su ubicación necesaria pero el resto se trataba de una campaña publicitaria lanzada por dos organismos públicos del Gobierno noruego para promocionar el turismo en aquella zona como el presunto impulsor de la iniciativa vecino y la isla estaba en el ajo resulta que cuando se pretendía confirmar la información como hizo este programa lo que se confirmaba era el fiasco en la operación han picado mil quinientos medios de todo el mundo desde el New York Times hasta es este programa La Ventana y ante la envergadura de la repercusión el Gobierno noruego y la agencia de publicidad responsable han pedido disculpas por este hecho lamentable así lo han calificado la polémica vuelve a darnos de la responsabilidad que tenemos los medios procuramos no olvidar de confirmar las noticias que contamos aunque sean tan blancas y románticas como que una isla quiera vivir sin tiempo pero también de la dificultad de ese trabajo cuando Javier no de un país serio es capaz de fabricar una noticia para promover una campaña de marketing turístico pero bueno hoy toca lo que toca que es aclarar las cosas y pedir disculpas en lo que no esto