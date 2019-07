Iván Ferreiro: "Ya no se si mi casa es el escenario o el lugar donde vivo"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 2 00:17 la obra eh

Voz 1995 00:21 tres años llevo diciendo Iván Ferreiro que vuelvo a casi tres que yo sepa llevaba muy buenos días muy buenos días qué tal está encantado de saludarte como como siempre realmente pistas tu casa en esta época del año

Voz 0836 00:34 la pistola piso todas las semanas me cuesta me cuesta pisar mi casa perdidas es que ahora las giras son ir a tocar volver a casa ir a tocar vuelven a casa pero ya no sé si mi casa es el escenario o el sitio donde vivo

Voz 1995 00:47 eso perdóname elemento Elton John que da igual donde toqué que vuelve a dormir a su casa

Voz 0836 00:51 sí bueno ahí también Van Morrison un avión Il toca una hora para poder ir a dormir a casa insistiera en el aeropuerto puesto que a las siete de la tarde si lo cierran a las nueve

Voz 0460 01:02 entonces con esto habrá cambiado un poco porque antes era aunque estuviera en su casa nunca tocaba allí como están ahora cambia toque donde toque duerme en su casa antes aunque estuviera en su casa nunca dormía en ella en el lo tenía por contrato también venían a buscarle en algunos días que no tenía concierta Sir John hoy la base en Manchester

Voz 1995 01:22 ella es igual para no no es nuestro caso Ibrahima

Voz 0836 01:25 no no yo soy muy serio una persona miseria todos me conocéis

Voz 0460 01:30 bueno si es decir muy serio

Voz 0836 01:33 muy muy serio muchacho que es muy maduro muy maduro

Voz 0460 01:38 peinando canas claro que sí tocando por las casas iba Pereira

Voz 1995 01:42 convertido de forma progresiva canción a canción en una figura imprescindible la música en el pop español de los últimos veinte veinticinco años creo una militante comunidad de fieles al frente de los piratas y una carrera en solitario que le ha convertido en uno de los mejores autores de canciones en castellano sin duda sería Iván ese esa es viendo de una gira el último disco de casa que compagina además con un homenaje Golpes Bajos titulado calentara en el caso de la gira de casi tres años con ese disco y con esa Agir sí sí sí

Voz 0836 02:10 se iba alargando la verdad pero pero ha sido una verdadera gozada no yo creo que pues creo que es la mejor gira que he hecho en toda mi vida no bueno pues he decidido que el treinta y uno de octubre la la termino la terminaremos en casa en digo no porque a veces las giras empieza y uno no sabe cuándo acabar no pero en este caso he decidido ponerle un punto final no la verdad que estoy muy agradecido no porque creo que para para un disco para un músico pues el hecho de que sigan llamando a tocar y que los conciertos funcione pues es el la mejor respuesta posible no

Voz 0460 02:46 oye iban soy Dani Dani Mateo yo tengo ya me voy

Voz 0836 02:48 ha dado cuenta

Voz 0460 02:51 oye cuando cuando sabes que tienes que ponerle fin a un espectáculo yo soy como soy catalán preguntas por algo concreto si interesa Tin que yo como soy catalán yo tengo un problema con eso entonces mientras dan los a largo esa es mi criterio que mientras caen monedas yo sigo con ella qué hago así muy voy no cae digo pues se habrá acabado pues hasta aquí pero eso no no me con no me hace muy artista no seguir otro criterio

Voz 0836 03:16 yo creo que que ya va siendo hora de que los artistas podamos ganar dinero también podamos decir que también trabajamos un poco por dinero

Voz 0460 03:24 creo que sí pero se puede trabajar pero otra cosa espérate que me perdí aquí bueno sólo si si eres músico parece que no sabes parece que si trabajas por dinero de

Voz 0836 03:34 con un vendido un artista un artista corrupto no claro yo Dani respecto a lo que tú dices pues mira llevo tres años precisamente que el bolsillo haciendo que incluyen y también ayuda no tal y como están las cosas me refiero que que yo necesito para poder parar para escribir otro disco necesito tener un un dinerito ahorrado claro tal y como fiscalizados los artistas es un poco putada no porque estas dos años escribiendo en tu casa y eso no cuenta como trabajo no el verano que tocas y ganas dinero suele te cuentan ese dinero que ganas como así trabajar al año en entonces al final a nivel de impuestos es un plano Hong bastante gordo no

Voz 1995 04:13 no recuerdo que hoy acaba el plazo para presentar la venta todo bien

Voz 0836 04:16 hostia muy doloroso es un día muy doloroso

Voz 1995 04:20 aquí todo bien que te porque me puedo ir yendo a España una cosa me llamó un amigo mi hijo iban este pensando que ahora que tienen todas las fiestas en tu tierra las fiestas sin música en directo no se concibe sea yo creo que esquí está en todos sitios en España porque la musica está muy arraigada de muchas formas de muchas maneras pero concretamente en Galicia sin una verbena sin una orquesta no hay fiesta

Voz 0836 04:45 no y además piensa que tenemos como muchísimas parroquias no llevo ejemplo vivo en Gondomar no en el municipio de Gondomar yo creo en Gondomar debemos ser cincuenta parroquias no entonces es bueno empieza el verano en ese valle maravilloso en el que vivo yo creo que todos los fines de semana hay por lo menos dos o tres fiestas no hiló en Galicia hay una gran tradición con las tanto con las orquestas de municipales de que que que son padres José iban aireando pues el saxofón el trombón el tambor lo que sea y luego pues lo que se llaman las orquestas de pachanga que yo adoro personalmente no creo que la música en Galicia es importantísima como tú dices también en toda España Ana no pero pero en Galicia hay una gran tradición no de de de músicos para para animar las fiestas de hecho yo empecé a apreciar la música en directo digamos mucho más en este tipo de orquestas que es lo que eran conciertos y digamos más culturales no pero pero la pachanga ahí las orquestas son imprescindibles imprescindible si es el primer contacto que tiene un chaval aquí con la música alguno de tus canciones

Voz 1995 05:52 suenan en esa pachanga

Voz 0836 05:55 pues me gustaría pensar que sí la verdad es que últimamente cómo estoy de gira no me da tiempo ya me habré fiestas no

Voz 0460 05:59 años ochenta es un clásico de algunas orquestas eh pero muchas veces si yo estoy tanga pero cuando se ponen con el tema pop años y yo todos somos pachanga y yo Law y creéis en polémicas son dos pachanga hay que ser de Atxaga hay que ser pachanga no hay nada de malo no iban a sonando en estas fiestas y algunas veces según lo que ha debido interpretadas por el propio Iván el objetivo que bajar del escenario depende de Laura no depende de sí

Voz 0836 06:28 la verdad es que no me he coincidido pero me encantaría estar en un día de eso si no es que me he tocado por la orquesta yo yo de hecho mira mi carrera la empecé gracias a a a Pablo Vidal que era el guitarrista del Club Naval que era uno de esos grupos que tocaban en fiestas no oí fue Pablo Vidal el que me enseñó a grabar el que me enseñó acordes se que me enseñó cómo funcionaban las cosas yo recuerdo ir a verlos mucho no hay dependiendo de tocaran ellos pues era como pues si tocaban a un sitio más piquillo pues hacían más Julio Iglesias más todas estas cosas no y si les tocaba pues es una cosa de pueblo pues será derepente devoran a otra el y todas esas cosas no yo aprendí mogollón de de sobre todo el respeto a la música de las canciones no para mí la palabra pachanga no es una palabra ofensiva sino todo lo contrario es una palabra de respeto no es gente que vive que hace que la gente se divierta que la gente baile que la gente se emocione

Voz 0460 07:19 para mí sino ha esquivado una lata de cerveza interpretando el devora me otra vez y no eres artista me da igual que haya estado en el día a ellas

Voz 1995 07:28 aguantado un bingo de una hora aquí estoy yo que diciendo uno de los mejores tenistas en castellano pero claro estoy leyendo la letra de desbordamiento vez hay vende a mí otra vez vende eh ven castiga me con tus deseos más que el vigor lo guarde

Voz 0460 07:43 para ti que lo guardó para vigor que es donde está iba de dónde

Voz 0836 07:49 cuidado con el de buena manera decidieron los arreglos de metales que lento y haría

Voz 0460 07:54 el propio te lo iba a boca me sabia

Voz 1995 07:57 tu cuerpo desesperan mis ganas

Voz 0460 07:59 por eso te insiste entre julio y con un calimocho eso te entra como cuchillos mantengamos a hacer una pequeña pausa por si sirve para para aquí la gente

Voz 3 08:12 abrazando las kleenex

Voz 0460 08:16 gracias iban por ponerme a todo esto

Voz 3 08:18 volvemos

Voz 4 08:21 en la Cadena Ser

Voz 1995 08:24 hoy por hoy

Voz 5 08:26 con Toni Garrido

Voz 1995 08:28 las canciones de Iván Ferreiro son tan reconocibles como su propia voz contra los piratas Rhodes pues una carrera en solitario que ya dura más de quince años se ha consolidado como una referencia ineludible de la música española en eso que algunos llaman indie que probablemente sea únicamente estos días Iván está dando los últimos conciertos de la gira de su último disco comparaciones como casa con acciones propias casa y al mismo tiempo sigue recuperando los temas uno de los grupos es tu vida los golpes bajos de Germán Copito a quienes homenajeó en un disco de versiones llamado cena recalentado

Voz 2 09:07 hombre tú que baila muchas citan tampoco poco creciendo tiene un reto está en el GREIM Unidad Xavi a casa

Voz 1995 09:36 en casa en el teatro García abrieron en Vigo el próximo treinta y uno de octubre y algo de justicia poética en esa iban

Voz 0836 09:41 sí la verdad es que es que no he tocado en Vigo casi no he tenido la oportunidad de tener la gira no entonces cuando estábamos pensando en ponerle un fin me parecía que era la manera más justa y hermosa y poética no determinar además en el Teatro García Barbón no no reseñaba teatro a fundación ha comprado por esas por un banco no pero pero es uno de los teatros más bonitos de España Hay es un sitio donde creo que va a ser precioso tocar esto no dispuso de tres años gira cuando sabes qué canción te va a acompañar ya para siempre es decir te has pasado tres años dando vueltas girando de las que tocas ahora de ese repertorio cuentas buenas amigas ya para siempre pues va varias varias también es cierto que tengo muchos repertorio no hay por ejemplo hace poco hemos recuperado por ejemplo fecha caducada de piratas no te hacía quince años sin a tocaba no y luego una de las canciones que distribuidas de ellas muy aunque aunque las hayas amado mucho de las olvidas el veinte hay un día que por lo que sea en la recuerdas no entonces lo yo creo que lo bonito es o sea sé que esta canción estamos escuchando el pensamiento circular un acompañar siempre no igual que igual que Tourné de una va a acompañar siempre no pero luego hay otras que van y vienen no hay en cada gira de pronto pues me vuelvo a a escuchar canciones no piensen joder cómo me olvidaba como olvidado de esta no y es maravilloso no eso cada año tienes un disco nuevo con diez doce catorce temas nuevos y una gran quitándole espacio a otras no pero pero siempre vuelves a al hay algunas a las que siempre vuelve

Voz 1995 11:24 la de los músicos con sus canciones vamos con un caso paradigmático tunecina bastantes años ochenta

Voz 6 11:31 con este niña

Voz 1995 11:35 ah bueno con sus canciones es una cosa muy muy personal pero en este caso insiste iban es paradigmático hasta que tú no escuchas esta canción en boca de otra no te das cuenta de la grandeza de de un tema que durante años ha dicho no lo voy a tocar os pongáis como el texto voy a tocar

Voz 0836 11:53 también los a veces somos unos capullos

Voz 0460 11:56 pues qué hacemos canciones y a veces anida Iván sí sí yo yo sí bastante Capullo también con esas cosas

Voz 0836 12:06 no una forma habíamos cogido manía pero ya Jean piratas Le teníamos masía años ochenta pero también es un poco también como llegan a decir las canciones a los discos no a veces tú tienes como tú lista de canciones preferidas Si en esa época en esa época hagas compañía se metían demasiado en el repertorio sabes había había elementos subversivos en las compañías que querían dirigir tu carrera no iba esta vez es con que te digan que que algo tiene que ir aunque tengan razón sones para que tú digas que nana ahí no voy en casa daños de ochenta la tuve muy apartada y ahora la verdad es que en ató con los conciertos si es una su momento de los buenos no de los muy emocionantes

Voz 1995 12:47 sí porque ellos ochenta corrígeme está dedicada un directivo precisamente de esas dedicada a una asumen y tú has vuelto encontrarte con esa persona después intuye sí sí sí sí

Voz 0836 12:59 de hecho cuando contesta historia para la conté Arantxa Moreno y la y la publicó me llamó por teléfono a este señor que que en el fondo Le tengo un montón de cariño a mí me refiero puede que sea una de las personas con las que más que había estado Mi vida no pero gracias a Dios los años pasan no aprendemos la a relativizar no la verdad es que me lo he encontrado en varias ocasiones siempre nos hemos Un buen abrazo no ahí tenemos palabras amables

Voz 0460 13:29 ese te has Capala risa al final sí sí sí es que

Voz 0836 13:32 me dice lo he comentado no pero pero sí que es cierto que que también Javier con los años uno aprende también eso a a saber que que algunos enemigos no son tan enemigos no hay y que y que algunas de de este enfadadas con alguien porque él es muy distinto a esa persona o lo que sea no pero

Voz 7 13:51 pero bueno yo con la edad cada este otro llevarme mejor con todo el mundo no creo que

Voz 0836 13:56 que es una cuestión de de inteligencia no creo que hay que llevarse bien con la gente sino que estoy de inteligencia no con los verdaderos malos no pero realmente que un tipo te haya elegido una canción no te haya presionado por una canción no es un malo de los de verdad a los malos de verdad hacen hacen cosas mucho más dañinas a la sociedad

Voz 0460 14:14 yo tengo tengo una teoría iban de que en el fondo en este tema de las peticiones de canciones y cuando una canción a gusta tanto y te la piden siempre hay un punto de postureo es decir queda bien tocarla con cara deja ver ya en hayan tenemos que hacerla que queréis siempre y tal pero en el fondo tiene que haber un orgullo porque eso es muy difícil al final las colocando una canción ahí en el imaginario popular es complicadísimo

Voz 0836 14:39 estoy estoy de acuerdo pero sí pues tuyo también tiene que ver con la juventud sabes pues yo ahora ya soy un hombre mayor sabes ya soy un hombre mayor un hombre mayor un señor los niños me dice por la de señores

Voz 0460 14:53 a la hora eso es otra cosa es un hombre mayor del señor hay que ganárselo la verdad

Voz 0836 14:58 es que toco toco años ochenta con mucho orgullo no y además me encanta que la gente empieza a cantar y a mí me toca la patata no ya hace hace un buen rato que me he dejado de ciertas tonterías no hay hijo de Versina canción gusta pues hay que estar orgulloso de ella no tan tampoco es tan fácil hacer canciones que le gusten a los demás estoy suele aprender

Voz 0460 15:16 es un mil a grito colocar una canción de estas que ya la gente sabe la canción pero incluso olvida el autor sea la gente la canta no sé si es como una pero eso es muy difícil o como cuando cambia es un la manera de de entonar la canción que estás tú cantando en el concierto de plantas y si lo es expresión pues esto sólo es pregunta la Calamaro pregunta a primera de barricada que fui yo bueno salí cable Adís quince años dije el drogas como cuánto las canciones contra los bien es verdad yo fui a ver a Dylan y me enfadé muchísimo con él estuve a punto de decirle algo lo que pasa es que no te hablo pues quieres cantar bien bien está malo mira buenas noches sin embargo también tiene

Voz 0836 15:59 los que aprender a eso no yo el otro día me fui a ver a Calamaro hay algo tan Icon hoy a mí me encanta esa forma que tiene Andrés de cambiar la melodía sabes me parece mágico no hay me parece que es una forma de de que el de que el intérprete pueda asumir su canción y pueda disfrutarla también no hablándole ciertos cambios de hecho yo ahora estáis poniendo el pensamiento circular y creo que ya estoy cantando un poco distinto

Voz 0460 16:24 ya empezamos esto todo esto sin olvidar la letra

Voz 0836 16:27 porque tú e Iván en conjunto tú sabes de memoria más letra quien lo contenido una novela no no no yo llevo yo llevo o lo que se llaman pronta

Voz 8 16:38 a su llegada a una ha llegado nada

Voz 0497 16:40 para que el Alzheimer llegue más tarde otra una ida Diego no hay que memorizar demasiado sea esa hay que no hay nada mejor que tener una pantallita delante con el

Voz 0836 16:48 esto no es público

Voz 0497 16:51 que lo que es súper curioso es que me acuerdo de los acordes me acuerdo de todos

Voz 0836 16:55 esas cosas que deberían ser más difíciles pero de los textos es que también a mi se me va la olla es que iba demasiado texto siempre son dos o tres páginas no

Voz 9 17:02 tengo que empezar a ahorrar no a repetir masculino la barbacoa la barbacoa la barbacoa como me gusta lo largo azul

Voz 0460 17:09 yo siempre tienes tienes el recurso poner cara de emocionado y hacer así con el micro claro pero nosotros tenemos otros esto es por vosotros

Voz 0497 17:17 pero a veces en la saben y ella se porque esto no son muy largas es el merecido hay hay canciones como Turner como Tourné que me sigue sorprendiendo que todos en la sepan que también me sé no y eso

Voz 0460 17:26 no repiten sabes que yo fui el primer concierto de una gira de Manolo García cantó un tema en la segunda estrofa se perdió y la gente la empezó a cantar como más alto como siendo joder Manolo El en la siguiente en el siguiente destacaría musical dijo joder qué nueva claro claro salió es que eso algo más bonito que fue ver aún no voy a decir el cantante pero olvidarse de la letra claramente por la cara hacer así con el micro y que nadie la cantera

Voz 9 17:51 eso sí estoy orgulloso instrumental de o pobre Bustamante

Voz 0460 17:56 ya me está dando una pena saber quién es

Voz 1995 18:00 a lo mejor no es no es bueno iban hace muy besos Canciones y hace muy bien las canciones de otros tres años trabajando para hacer un homenaje a golpes bajos una una de las grandes grandes bandas que no sé si hemos colocado en el sitio correcto porque después metió a dos el mismo saco movida da igual de donde sea da igual la procedencia el origen del estilo les hemos metido todos en el mismo saco cuando tienen poco que ver y vuelve a completamente de las que deberíamos esta muchísimo más de lo que hacemos

Voz 0836 18:35 golpes es espectacular en la verdad es que pero bueno también ahora todo es indie sabes todo lo que no sea flamencos indie no soy yo creo que hicimos un poco lo mismo con la movida no pero bueno yo ya tenía una pequeña si escaños he tenido una una deuda con golpes tenía no creo que que es esa banda que me joder me inspiro y me llevó al cielo muchas veces no hay

Voz 7 19:01 Yvonne aprovechando que toma Pablo Novoa en la banda

Voz 0836 19:04 Isabel acordes tan raros pues aproveche para hacer esto no

Voz 1995 19:07 si bien claro también hay mucha gente van ha hecho a las canciones de otros golpes bajos pero también hay otra gente que ha tomado las canciones de de Iván las ha hecho suyas Blesa ha tratado hacerlas el caso de Sergio Dalma es el caso de Rafael choca choca

Voz 11 19:34 el choque

Voz 0460 19:44 somos muy muy fans Rafael pero está mejor con Grammy esto es lo máximo que se puede alcanzar como artista es que te cante Rafael

Voz 1995 19:51 pero qué te oír tu letra en voz de Rafael cómo cómo te sientes

Voz 0836 19:56 fue un subidón porque porque eso me me me pidieron que hiciera una canción idealmente Rafael fui a hablar con él elige qué quieres que haga y me dijo no quiero esto no quiero esto solo me dijo lo que no quería no no quería como una canción típica de Rafael no hay la verdad es que me puse a escribir la canción con con mi copa autoriza

Voz 7 20:17 imán de la maqueta me contestaron con mal

Voz 0836 20:19 los veinte minutos estuve pues esperando unos meses a que estudiara la grabación cuando llegó pues lloré que es que os diga que esto es una sensación muy flipante y me pasó lo mismo con con con Sergio no con Sergio Dalma que es un tipo que tiene Kay increíble que me encanta como canta no idealmente que estos grandes cantantes pues acepten una canción mía pues para mí es el premio el premio gordo es lo que te decía el Grammy me da igual

Voz 1995 20:49 esto es verdad

Voz 12 20:50 no

Voz 0460 21:09 pero tú tienes mía sino por quién paga y quién pagaría si van para que te presionan una canción

Voz 13 21:18 la Juve Leo de amigos

Voz 0460 21:20 donde yo me encantaría ayuda además Giulio

Voz 0836 21:23 me refiero hoy supongo que es una de esas personas que que a nivel de corrección política ahora mismo no ese es su forma de tratar a las mujeres y todo eso no es precisamente lo que más admiro del mundo del no pero supongo que es el último de una de una estirpe no el último al que le permitimos ciertas cosas no idealmente Julio Iglesias ha cantado canciones de compositores espectaculares no me encantaría que antes de que nos abandone pues cantar una canción mía

Voz 1995 21:51 será dentro de mucho tiempo el último

Voz 0460 21:54 pero para todos y además ha tenido descendencia como para varias versiones de la vida

Voz 1995 21:59 las fechas para escuchar las canciones de casa el último disco de Barreiro Ferreiro el seis de julio en coro el once en A Coruña el tres de agosto en Burriana en un centro la Vega buenas noches fechas ya saben que el treinta de octubre sacaba a casa en su casa en el teatro Fundación antiguamente García Barbón en vivo Iván muchísimas gracias un abrazo enorme muchísimas ganas

Voz 0836 22:18 a vosotros un placer estas F como socios de julio te escuchen por Dios

Voz 14 22:23 me quieres pederastas que te mire Quiete se queme que de la luna tuyo expectantes a que pase algún cometa tío yo pienso que no me llama estudié cada día