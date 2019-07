"Está hecha polvo, tiene la moral por los suelos, ella piensa que la culpa es suya, que no consigue ser normal"

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 0313 00:46 a vosotros luz Isaías a mí me encanta de la conversación que hemos tenido que resentimiento porque no se ha metido en muchos territorios en el respeto en el descubrimiento en el conocimiento y compartir experiencias de vida en fin que nosotros seguramente seguramente no seguro no hemos pasado y eso siempre enriquece ya al fondo y al final de todo siempre un un aire un un un poso de de tolerancia de de respeto Bono la historia que vamos a contar a continuación tiene mucho que ver con eso pero yo diría que a la inversa por todo lo contrario es la historia de una de de una niña una niña que estaban Campamento de verano como tantos estos días que los coloca no los colocamos por ahí a ver dónde pueden estar aprender inglés jugar al fútbol a lo que sea bueno estas una niña con alguna necesidad especial y el primer día del campamento dices bueno que pasó cuál es el origen de la historia las madres de sus compañeros de habitación se habían quejado porque no querían que Inés que así se llama estuviera en la habitación con sus hijas ante esa petición el campamento ofrecía dos opciones o que la niña durmiera con una monitora o que ese fuera así ha terminado Muñoz ha hablado con la madre de Elisa buenas tardes buenas para

Voz 1362 02:00 vez no exagero no con lo que he dicho está

Voz 8 02:03 cuál es tal cual como contabas tiene once años tiene un pequeño retraso madurativo que lo que hace es que si hablas muy rápido a ella Le cuesta un poco procesar la información y por eso va a un colegio de necesidades especiales aquí en Madrid pero nunca he tenido ningún problema en relacionarse con el resto de niños de su edad desde hace un par de años pasa quince días de verano en algún campamento ir su madre me contaba Carolina Gómez que este año pensó que era una buena idea el que fuera un campamento para aprender inglés optó además por uno bastante famoso de la empresa de verbo que organiza estancias tanto para niños como para adultos en pueblos en donde sólo se habla inglés y completamente Inés el viernes pasado aldea Duero en Salamanca

Voz 9 02:47 yo la tienen interés para decidir en esta sección que no va a ser inviable te aseguro que eso yo por eso voy en persona Cuento contra la vida a Inés me dijeran desde el minuto uno que nadie ningún problema que eran niños pequeños que era todo agradecerle juegos y actividades que se le iba a pasar fenomenal iba a ir a viene y así vallisoletano ya está

Voz 8 03:05 y antes de subirse al autobús de hecho la madre también le pidió a la monitora que no informase al resto de niñas de las características de Inés para que no le pusiesen la etiqueta desde el principio que la conociesen que vieran que baila y canta habla igual que que el resto de niños pero como reconoció la propia monitora no fue así

Voz 9 03:24 que conformen por la habitación dijo palabras textuales chicas en nuestra compañera es que tiene una discapacidad así que os pido por favor que me echen una mano para cuidarla

Voz 8 03:33 y ese primer día de campamento a las once de la noche Carolina recibió una llamada de la monitora

Voz 9 03:39 es que las madres están dejando porque no quieren tienes desde la habitación con sus hijas

Voz 8 03:43 la madre en ese estuvo hablando esa noche con la monitora más de media hora quería que durmiera con una monitora pero la niña se negaba también de decía mezclaba varias cosas le decía que estaba teniendo comportamientos extraños cuando he preguntado decía pero que qué hace pues no que está tardando un poquito más de lo más tarde un poco más a ducharse también que decía que no iba a poder seguir las clases de inglés porque no tenía ningún nivel cuando iba a aprender eh pero vamos el principal problema era que sus compañeros de habitación y entonces Carolina eh no entendía por qué si el problema eran esas niñas no les cambiaban de cuál

Voz 1362 04:19 no no cuántos niños campamento remiten mentir

Voz 9 04:21 los digo pues cambiar a estas niñas o poner hay unas con otras niñas digo eran todo habitaciones de dos plazas menos la habitación en la que estado Inés que eran tres me decía la coordinadora que no que es que que imagínate sin cambió ahora otras niñas entonces ahora se quejan otras madres que que quedó lastrada por la pared

Voz 8 04:39 al día siguiente no tenía noticias del campamento calorina volvió a llamar a las oficinas de Di verbo y allí les comunicaron que el responsable había tomado la decisión de Keynes tenía que salir del campamento logró al final hablar con el responsable

Voz 9 04:53 me dijo que el problema era que las dos niñas se conocían desde Madrid que desde Madrid habían pedido dormí juntas en una habitación que las habían puesto en una habitación Mestres y que además las más desearían dicho palabras textuales que sus hijas van a un colegio de integración que durante todo el año conviven con niñas de necesidades especiales cuando llega el verano tienen derecho a disfrutar de un campamento en el que está con su equipo de niños

Voz 8 05:15 lejos de pedir disculpas el responsable del campamento defendía la profesionalidad de la monitora

Voz 9 05:20 el responsable campamento lo que me insistía todo el tiempo es que él me ponía una monitora para su bolsillo pero que le lleve a mí me tenía que quedar claro que el problema era que no querían que tiene ganas de las niñas hecho a lo que me repetía una y otra vez

Voz 8 05:34 pues resumiendo como decías al principio le ofrecían esas dos opciones o Keynes durmiera con una monitora al resto del campamento marcando esa diferencia con el resto de compañeros o que se fuera y los padres quienes decidieron sacarle de allí el sábado recorrieron los trescientos cincuenta kilómetros que les separaban de su hija trajeron de vuelta a casa pero ahora Inés se siente culpable

Voz 10 05:55 Inés está hecha polvo sea tiene la moral por los suelos me ha dicho que ya piensa que la culpa suya que no consiga esto normal Galicia dicho que ni de broma

Voz 9 06:04 por desgracia en este mundo hay mucha gente muy buena pero también hay gente mala ahí hemos topado con gente que no que no tiene ninguna empatía en capacidad de entender a a los que lo especial que es ella

Voz 8 06:15 yo me he puesto en contacto con la empresa pero no ha intentado de hecho a hablar con el responsable que el esfuerzo pero no me han llamado todavía me dijeron que me llamarían no he tenido noticias Il los padres han pedido claro que se les devuelva el dinero que además no era barato eran mil seiscientos euros por quince días de campamento les dijeron que sí pero todavía no sólo han devuelto pero bueno sobre todo lo que quieren es denunciarlo públicamente

Voz 9 06:38 por supuesto lo que queremos fundamental que ninguna madre ningún padre niñas con las actividades cometa el mismo error que hemos cometido nosotros porque lo que nos pasados quién ha sido ha a nadie a nadie con necesidades llave es sobre todo ahora levantarle la moral a dañina que se olvide estoy reforzarla para que siga para adelante

Voz 0313 06:58 bueno a mí me sugiere tantas cosas esta historia que no sé

Voz 1362 07:00 por dónde empezar la verdad sobre todo a la a la niña no se olvida el campamento claro sobre todo por por esa culpabilidad de ser diferente otra cosa es que lo hubieran dicho desde el principio no tenemos personal au no

Voz 11 07:14 en sí sí ya que ya tiene tela al principio pero ya una

Voz 1362 07:19 es la niña integrada en una habitación sacarla de ahí claro la niña se va a quedar con el estigma de que ha sido rechazada

Voz 12 07:25 no es lo mismo que hemos comentado la media hora anterior es decir que parece que estamos en un punto de repente en alguna circunstancia te das cuenta de que estamos todavía en el pasado de que algunos viven todavía en el pasado no España es un país integrador se está consiguiendo la integración natural en la educación y de repente te encuentras con historias como éstas que yo creo que lo fundamental es denunciarlo y ahora sí

Voz 0313 07:49 el está por una parte la actitud de los responsables de organizar el campamento una empresa con su fin su redactor jefe digamos si fuera una redacción su monitor fetal y luego este fin con perdone lo de las madres decir dice mira tal bueno pues a lo mejor no está mal es ese momento pues el oportuno pues mira oye vais a estar las dos iba a estar otra compañera para estar no sé qué colaborar os iba a decir a no no no no no no no quieren y solo lleva siempre

Voz 8 08:17 sí a mí me cabe la duda de si las dos niñas como ya se conocían de antes realidad no la querían porque tenía problemas o simplemente porque era una más porque el resto tenía dos habitaciones

Voz 11 08:26 de dos ellos tenían una de tres muy amigas querían estar sola pero si no sé ni si no existe un problema de que tenga una una ligera lo que se sí sí claro hemos tocado la tercera puesto aguantas quiero decir

Voz 0313 08:38 ahora desde el PADRE desde el decir pues mira mira te ha tocado Clara Clara State disfruta del campamento

Voz 1362 08:44 si no hay no hay que perder de vista de todas formas a las niñas que seis siete años me estás contando no que tengan ella tenía once en esas edades asadas las las niñas y los niños enjaretó son muy dueños osea hay muy celosos

Voz 8 08:56 claro claro claro por eso digo que las ni seguramente que a lo mejor ni la rechazaban por por ser distinta no pero pero son los padres los que tomaron la decisión luego la mala gestión del campamento claro que que opta en vez de por cambiar de coartada dadas tras por hecha directamente a problemas

Voz 0313 09:14 el argumento que has comentado tú de decirnos que mis niñas llevaban al colegio que es de integración y que por lo tanto durante el curso tienen contacto con compañeros a compañeros digamos un poco especiales y que el verano que posterior

Voz 8 09:25 no tiene ningún sentido me parece

Voz 0313 09:28 es Rosso directamente de dos mayo he conocido

Voz 1362 09:30 hace poco el caso de un chaval al de seis años al que al que han invitado a irse del colegio porque es un chaval que al que ha sido diagnosticado con con hiperactividad la de atención durante el curso ya ha sido invitado con seis años abandonar un colegio evidentemente no dicen lleva pero te invitan a llevársela a llevártelo a un sitio donde presuntamente le atiendan mejor es verdad que esto para una familia es un mazazo y una y un un estigma porque claro el chaval tiene seis años y lo que interpreta es no me quieren en el colegio esto esto sucede este es un caso pero sucede y la y los grupos de whatsapp lo hemos comentado aquí muchas veces de madres que no padres que confabulado para que trasladen a otro colegio o a otra clase a un niño con Asperger a un niño con con un niño especial esto está

Voz 0313 10:22 a la otra parte del debate sería pues cuanto recursos se invierten para atender las necesidades especiales en un aula que ese es otro debate que hay que tenerlo eh pero normalmente

Voz 1362 10:31 este sucede en en en centros privados no los públicos los públicos esta como ha asumido el origen el el la atención a la diversidad pero los privados parece que no que como pagas tienes derecho a que a que tu niño esté con con gente entre comillas igual que

Voz 8 10:46 si decías mazazo M comentaba la madre Inés que que mira que lleva muchos diagnósticos muchas consultas de médicos pero que el desprecio que ha sentido en esta ocasión tanto ella como la niña y ese dolor tan profundo nunca lo habían sentido no están señaladas no Felisa gracias por contarnos esto

Voz 0313 11:03 por su parte La Ventana luz cuya te mucho hasta la próxima semana si diseñas hasta luego luego