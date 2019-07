Voz 1 00:00 lo que queda del día con Isaías Lafuente adiós

Voz 0827 00:09 lo que es de Dios y a César César hola no te mola está muy bien está muy bien cuando se aplica antes que se aplica así lo que pasa es que los mismos que lo proclaman a veces no lo aplican bueno de Madrid al cielo eh porque hoy ha hablado el nuncio del Vaticano en España y claro se ha armado la de Dios es Cristo se ha referido a la exhumación de Franco desde esa equidistancia a veces perversa se ha referido a él como esa persona que bueno dice una cosa y nosotros otra

Voz 2 00:35 un hostal encuentra algunos lo llamo dictador algunos ya no que ha salvado en cierto modo liberal y a solucionar un problema que tiene España entonces no continuamos pelearnos se tenía razón o tenía la culpa que ha hecho que bien que ha hecho tema dejamos a Dios a la historia ha hecho lo que Dios quiera

Voz 0827 01:06 no no hace falta esperar a Dios para juzgar una cosa él habla de que ha liberado a España de una guerra civil cuando fue el que provocó hoy la guerra duró tres años pero bueno pelillos a la mar la cosa desde luego no ha sentado nada bien aquí y el Gobierno español protestara

Voz 3 01:18 el Gobierno español ha protestado ante el Vaticano en estos casos porque no lo sabéis envía un portavoz a la plaza de San Pedro amarga vaya San

Voz 0827 01:35 bueno no será así pero la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo que ya están en la Cadena SER ha dicho que sí que España protestará ahí la protesta será dura

Voz 4 01:43 el comportamiento ha sido absolutamente improcedente e inaceptable el anuncio se ha manifestado en contra de una ley del Estado español del Parlamento de nuestro país del Gobierno legal ilegítimo de España así que a lo largo del día de hoy y mañana como más tarde el Estado Vaticano va a recibir una queja formar del Estado español por una injerencia de esta naturaleza absolutamente impropio de cualquier legación diplomática

Voz 0827 02:09 Toni Martínez ha fijado un pequeño dato que hay que tener muy en cuenta el Nuncio para que lo sepa

Voz 0230 02:13 desde jubila mañana en la sede que ha hecho un poco cómo decirlo para lo que le queda en el convento e operación para lo queda en el convento ha dicho pues lo que piensa el se ve que tenía unas opiniones las tenía dentro se las tenía que sacar ya aprovechado que se va a mañana para hacer como en los tebeos antiguos cuando los empleados les tocaba la lotería iban al despacho del jefe y le tiraban el tintero la clave Parla

Voz 0827 02:34 pues más o menos para lo que me queda en el comentó lo siguiente bueno esto en España la Unión Europea pues los líderes de los diversos países bueno prácticamente han estado encerrados monacal mente durante toda la madrugada hay atascos sin embargo en los nombramientos también hay atasco en la política hacia los refugiados especialmente en un país en Italia

Voz 0230 03:03 hay un barco en el barco y una capitana la capitanes alemanas llama Carola Raquel este barco se llama así Watch rescata inmigrantes en el Mediterráneo y tras varias semanas a la espera de ser acogida

Voz 6 03:14 el no

Voz 0230 03:19 llegada la entrada Se dirigió la capitana con su barco y sus inmigrantes rescatados de la muerte al susodicho puerto

Voz 7 03:25 en la capital ha sido detenida Ésta es la situación en la Unión Europea ahora mismo el panorama

Voz 0230 03:32 más este los jefes fracasan en el acuerdo sobre el reparto de cargos el el tema probablemente más importante de la Unión Europea el más difícil el de la inmigración la capitana del barco que rescata inmigrantes en peligro de muerte está detenida y el ministro del Interior italiano dice me

Voz 7 03:47 toca los huevos Mi sólo roto le Pale

Voz 0827 03:50 pues nada eso por aquí y un poquito más lejos un encuentro que ya tiene de por sí tintes surrealistas pero ya así lo cuenta El Mundo Today ni te cuento Encuentro entre Trump Iker

Voz 1 04:00 Donald Trump se adentra en Corea del Norte buscando el baño una vez allí fusiló a cinco personas para mostrar respeto por las costumbres del país

Voz 9 04:14 no muy brillantes a una que sí que no es Clara Grima es una profesora española la de Matemáticas es divulgadores de estas ciencias y hoy ha estado hablando con Pepa Bueno en los cursos

Voz 0645 04:26 de la Universidad Pablo de Olavide que se celebran

Voz 0827 04:29 en Carmona bueno es una mujer capaz de explicarnos que un algoritmo puede puede ser tan bello como el Guernica de Picasso

Voz 10 04:37 el Guernica no emocionamos tú lo piensan y el Guernica está hecho con un lienzo con pintura blanca email grano intentó tonalidades sabe una cosa muy simple alguien que se atrevió hace algo diferente y que tenía un sentimiento especial como era Picasso pues ha conseguido afirma obra de arte no poco eso es el algoritmo de Google no es algo que se ha hecho con una matemática muy simples se que la pintura que sea utilizado por así decirlo es muy simple y con una herramienta muy simple los creadores de Google han hecho una obra de arte una obra de arte que busca cualquier término de búsqueda en Google te ha dado resultado en menos de un segundo y ha buscado entre miles de millones de resultados

Voz 0827 05:13 prueba de los habíamos mirado desde muchas perspectivas pero desde luego no de de esta nunca jamás también hemos hablado con ella sobre por qué sigue habiendo menos niñas o menos mujeres después programadores y dice que entre otras cosas faltan referentes como referentes han faltado durante muchos años al colectivo homosexual a esa gente que ha vivido durante años encerrada en un armario

Voz 11 05:38 yo

Voz 0645 05:42 muy hoy en La Ventana en la semana del orgullo hemos sentado a tres generaciones diferentes cada uno ha vivido desde luego una experiencia diferente Pedro Antonio veguería

Voz 0827 05:52 es coordinador del grupo de mayores de COGAM tiene setenta años es de Zaragoza hice que la España en la que el tuvo que salir del armario no es que fuera casposa es que era

Voz 12 06:02 horrorosa claro una cosa casposa era una cosa horrorosa realmente era horrorosa por

Voz 13 06:07 que realmente no podría significar en ningún sentido vivías completamente cerrado yo me enteré que existía la palabra armario cuando realmente empezó lo de Stone esto aquí España yo estaba cerrado sí pero no me daba cuenta de que yo estaba encerrado en un armario estaba cerrado el mismo sin referencias de ningún género sin posibilidad de decir pero yo soy Ravi hizo honor soy normal

Voz 0827 06:32 un poco más jóvenes mili Hernández tiene cincuenta y nueve años es la fundadora de la librería ver Cana ella bueno no lo soportado tuvo que emigrar

Voz 14 06:40 yo tengo que decir que sí puedo decir que soy una emigrante por disidencias sexual porque yo emigré porque sabía que que aquí no lo que pensaba cuando era una tierna adolescente es decir pero si yo no voy a casar con un hombre de qué voy a vivir o eso es lo que me habían enseñado tú eres mujer termina los estudios y quiero seguir estudiado pero luego es casarte tener hijos no yo mi obsesión cuando era pequeña era de qué voy a vivir todo eso te genera muchos traumas te genera una autoestima completamente deshecha y claro reconstruir su autoestima de construir te como mujer heterosexual y volverte a construir como mujer lesbiana feminista no se daban las circunstancias en España en aquella época para poder hacer eso

Voz 0827 07:18 el más joven Diego Zúñiga veintisiete años conoció a su novio hace diez eran dos jovencitos reconoce que nunca ha tenido grandes problemas pero especialmente complicado a la hora de que es un pueblo pero es verdad que yo pues

Voz 1 07:28 nunca nada

Voz 15 07:31 con mis compañeros tuve mucha suerte con el grupo de amigos que tuve en todo el mundo lo entendió bien me apoyo me ayudó oí no tuve problemas con nadie la verdad

Voz 0827 07:39 el ya desde hace años vive en Madrid sí que reconoce que le costó por ejemplo ir de la mano con su pareja en su pueblo al principio no cuando empezamos la relación hace ya diez años

Voz 16 07:48 eh ninguno se atrevía vamos ni mucho menos

Voz 15 07:51 el pueblo por ejemplo yo estuve con él en Sevilla y en Sevilla a lo mejor si podíamos incluso podíamos salir de ambiente pero a lo mejor llegamos al pueblo hoy amigos y se quedaba ahí la cosa

Voz 0827 07:59 es una situación que Pedro veía desde su experiencia y es que dice que hombre aunque no se puedan negar los avances de estas últimas décadas es verdad que muchos sitios esa libertad

Voz 12 08:08 es sólo aparente no nos engañemos con la gran ciudad de gran ciudad es muy especial

Voz 13 08:14 permitirme yo no me creo que la libertad de Madrid se encuentre en Zamora en Teruel o Soria no me lo puedo creer

Voz 0827 08:21 ya ante la posibilidad de dar marcha atrás en algunos de los pasos dados mini decía quién le preocupa un poco no tanto lo de Vox sino la actitud de partidos como el PP y Ciudadanos

Voz 14 08:31 sabía que estaban ahí pero el alga mismo lo más sorprendidos la la actitud de Ciudadanos

Voz 17 08:35 idea el PP yo creí que el PP lo había entendido creo

Voz 14 08:38 que había entendido nuestra lucha cree que había entendido lo que significa ser gay lesbiana claras no sabes cómo enfrentarte a ellos antes si yo recuerdo cuando Pedro Zerolo y vamos a explicarlo en la ley de parejas de hecho después la ley en matrimonio de estos cortes Se las explicado vamos es verdad que entendían poco en aquella época pero yo creo que ahora ya y ahora dicen que se ha hora como los convencer

Voz 0827 08:58 mi mensaje otro mensaje que bien directo de Pedro a la Iglesia

Voz 13 09:02 el señor obispo de Alcalá de Henares es un poco lenguaraz y me da la impresión de que habrá por lo que le cuentan gente más bien de poco cerebro es su hueco me gustaría este señor enseñarle algún club sería cuenta que aparte de que no somos es con un cuerno rosa en la frente pues que son bastante normales que no vamos violando a la gente ni matando a nadie no de los que vienen por el grupo de mayores que tuvo un club gay en Roma él estaba siempre la puerta se acercaban los monseñor es sí y demás le decían se puede entrar hoy hay prensa yo decía el otro pues sí pues no dependiendo de eso entraban al club

Voz 0827 09:39 la primera nuestra es twiterías también hablaba hoy del orgullo como un mensaje divino

Voz 7 09:43 pero de día del orgullo vamos a recuperar este split de Dios

Voz 1 09:47 no al matrimonio gay si a las familias normales como la mía Madre Virgen padre Paloma hijo y padre la misma persona

Voz 18 09:55 este tuit refleja el drama de muchos padres y madres con hijos cuando ya han acabado las clases no han podía meter

Voz 1 10:00 son un campamento el Twitter de Teddy que es lo que más le gusta del puesto de trabajo que le ofrecemos nada porque ha venido para estar un rato si mi hijo

Voz 0827 10:09 hoy es lunes así que hemos tenido titulares del futuro en la SER

Voz 1022 10:14 Pedro Sánchez accede a darle la vicepresidencia a Iglesias pero se alía hice Lada Julio Vox denuncia que la ola de calor subsahariana está quitando trabajo al calor español el Ayuntamiento de Madrid coloca tantas banderas españolas juntas que de lejos parece una señera Arnaldo Otegi tendrán su propio programa Inclán el museo como enseñará a los niños que si alguien te pega el otro también sufre Netflix hará una serie contando porque paga menos impuestos que un autónomo que con elementos de terror estará rodada dijo hablado

Voz 0827 10:58 y sobre los impuestos que para la mayoría a los mortales no son desde luego una ficción han hablado mucho hoy en Hoy por hoy

Voz 19 11:05 y lo que se acaba el plazo de saldar las cuentas con Hacienda por el impuesto de la Renta de las Personas Físicas y han hablado con Carlos Cruzado presidente del sindicato de técnicos de Hacienda recuerda siempre

Voz 1 11:18 gasto en sanidad supera los setenta mil millones de euros el gasto en educación pública supera los cincuenta mil

Voz 12 11:26 todo esto es lo que tenemos que sumar no y entonces seremos conscientes de cómo ese ese impuesto sobre la renta tienes que este efecto el objetivo de la recaudación de impuestos tener lo suficiente para prestar esos servicios públicos también no lo olvidemos

Voz 1 11:42 el servir de elemento redistributivo de rentas de riqueza

Voz 0827 11:46 es verdad que lo de pagar impuestos va por barrios no en todas las procesiones Se paga de la misma manera esta mañana el cantante Iván Ferreiro por ejemplo hablaba de lo suyo

Voz 1 11:55 estas dos años escribiendo en tu casa y eso no cuenta como trabajo no el verano que tocas y ganas de inicio suele te cuentan ese dinero que ganas como así trabajar a ese año no este es el final a nivel de impuestos es un plano Hong bastante gordo no

Voz 0827 12:07 sí que parece mentira que algunos que ganan mucho dinero encima no paguen impuestos eso pasa bastante bueno pasa en el mundo del fútbol esta mañana ha hablado con Pedro Bravo que es representante de jugadores fue el que llevó a Sergio Ramos al Real Madrid por ejemplo es el presidente español de este colectivo y estaba alucinado con algunos salarios que se pagan en este mundo

Voz 20 12:25 los jugadores no valen ni muchísimo menos lo que se está pagando sobre todo por una cosa en términos de rentabilidad real cómo sacamos rentabilidad ah por ejemplo Neymar pagando doscientos veintidós millones y haciéndole un contrato él de unos cien millones y firmando Le por cinco años doscientos millones por cinco años ya estamos hablando una amortización de cuarenta más del son ciento cuarenta millones de euros hay algunos hospitales que van en cien millones de euros que son dieciséis mil millones de las antiguas pesetas ya cuántos goles cuantas Profés tendría que ganar ese hombre él solito para rentabilizarlo es imposible

Voz 0827 13:01 es una buena pregunta retórica por supuesto

Voz 1 13:06 y pudo ser futbolista pero decidió ser cocinero

Voz 0827 13:09 llama Dani García tiene un restaurante con tres estrellas Michelin pero nos ha contado eso que de pequeñín bueno pues como muchos quería ser futbolista

Voz 21 13:18 bueno yo creo que como todo no todo queremos con políticas no se me da muy bien la verdad lo a que mi madre sobre la pelota no no no entendía eso no tampoco entendía lo lo escuché

Voz 0827 13:28 yo la verdad lo harán muchas veces le digo

Voz 21 13:31 joder de haber dejado jugar al fútbol no sabe no pues ya no

Voz 1 13:33 sí sí

Voz 0827 13:34 Nos ha dicho que disfruta mucho haciendo muchas cosas cosas diferentes en la cocina disfrutan haciendo cosas escribiendo en este caso nuestros tres invitados de hoy en nuestro rincón de los libros

Voz 5 13:45 sí

Voz 0827 13:49 los escritores y los tres en su biografía tienen una pequeña línea que los identifica como participantes en nuestro concurso de microrrelatos Asier Susaeta ha publicado Yerba veloz púrpura mayo de dos mil quince años que

Voz 1 14:02 mi primer microrrelato si gracias a a vosotros a escuchar el programa hay ya pensar que esto es que en cien palabras en la fácil me equivocaba pero bueno hombre yo creo que esa voce cita estaba ya

Voz 22 14:16 han diciéndome que escribiese hacía ya un tiempo pero encontré yo creo que la motivación en en eso en textos más cortos

Voz 0827 14:24 ya Rías ha publicado a veces mamá dice ella sí que fue ganador aunque el gusanillo de la escritura de había llegado años antes

Voz 1 14:31 eh a mí me regalaron mis padres a lo mejor mi padre

Voz 23 14:33 es un un diario cuando era muy pequeña es algo muy típico pero fue así yo he sido siempre a alguien más bien melancólico digamos que me ayudaba a mí escribir me ayuda eso a combatir la melancolía de los días

Voz 0827 14:48 qué bonita definición aportaba les ha publicado belleza roja cuidado ha escrito han escrito de ella que es la nueva Dama de la novela negra española ya se lo toma con una cierta distancia

Voz 24 15:00 yo siempre digo que creo en la separación de poderes perímetro a escribir libros los editores los editan el poner en las fajas lo que creen que ellos consideran que utilizan para vender libros pero no vamos a entrar en etiquetas yo de momento de verdad eh sigo intentando centrarme sólo en escribir prescindir de todas esas cosas yo siempre intento buscar cosas debajo que es lo que nos ha dejado esta escuela no de Relatos en cadena de los microrelatos que es sin contar mucho dejar un poso debajo que haga pensar di pasar

Voz 16 15:28 muy bien leyendo no creo que debemos recuperar la alegría de leer

Voz 0827 15:32 acabamos hoy los oyentes de Hoy por hoy se han despedido de Pepa Bueno Icon las despedidas pues Danny De la Fuente ha construido la cabecera

Voz 25 15:39 me encanta area temen me encanta la Liga tenga empieza una relación

Voz 26 15:48 contigo Julia de Alicante una regla tema despedía en los oyentes y la despedida el Pepa ha sido a todos ustedes ha sido un placer encontrarlos cada mañana en los últimos años hay desespero ahí

Voz 27 16:05 hola a todos en septiembre en Hora veinticinco para sentar juntos la información del día en estos tiempos veloces voraces feliz verano disfruten

Voz 28 16:16 pero no es un adiós no es un hasta luego bueno es un adiós del hoy por hoy es un adiós es un hasta luego hoy en otro lugar mañana volvemos nosotros no mañana cuando venga a esta mañana un beso muy grande adiós adiós

Voz 8 16:28 B

Voz 29 17:03 Guasch y todo