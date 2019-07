Hora 25 Deportes: Se acerca el momento de Griezmann (01/07/2019)

Voz 1 00:00 hombre veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 3 00:09 buenas tardes aguantó la sub-veintiuno triunfante

Voz 4 00:14 ah pero no el presidente de Gobierno está para recibir claro claro a Falla

Voz 1177 00:18 dado que la recepción en el Palacio de la Moncloa con el presidente circos presidente hubiera llegado

Voz 5 00:24 vale lo merecía que él no estaba porque está en Bruselas

Voz 4 00:28 de acuerdo pero bueno no pasa nada porque ahí está el presidente de la Federación Luis Rubiales que ha querido lanzar un mensaje al país si si al país el título de los sub veintiuno españoles también es vuestro Ruiz

Voz 5 00:41 por último dedicarme a medio de comunicación bueno están viendo la pantalla de televisión todos los a los campeones de Europa gracias a troche y tesón han demostrado ser lo mejor sea que a todo el país especialmente años especialmente a su familias enhorabuena somos campeones gracias

Voz 4 01:05 gracias hoy residente Le pido que bueno enhorabuena los chavales es una general

Voz 1177 01:10 acción que nos sigue dando triunfos es curioso porque el Europeo sub veintiuno en la última década lo hemos ganado tres veces que hay que recordar que aunque a veces no nos demos cuenta la absoluta lleva ya ocho años pegándose golpe tras golpe en los tiempos de las dos Eurocopas el Mundial de Sudáfrica ya queda muy lejos en el Mundial de Brasil Nos dábamos la Eurocopa de Francia nos la pegamos el Mundial de Rusia nos la pegamos

Voz 4 01:38 bueno hay que dar paso a estos chavales al primer equipo y más tarde más temprano lo van a conseguir mercado de fichajes ya es día uno de julio la cláusula de Griezmann ha bajado a ciento veinte millones de euros lo digo posea que no lo sabía pero no hay noticias sobre el futuro de Griezmann el fichaje del día lo ha hecho oficial el Sevilla look de John delantero holandés de veintiocho años que llega del PSV ha metido en Holanda esta temporada treinta y tantos goles y es uno de los cañoneros para nuestra liga la próxima temporada otras operaciones del día el Madrid ha vendido definitivamente al Chelsea a Kovacic y el Atlético de Madrid ha vendido definitivamente ayer son Martins al Mónaco y fuera de fútbol en baloncesto se habla del gran fichaje del verano que puede ser el de Mirotic por el Barça sí Mirotic Nikola Mirotic que dejaría Milwaukee Bucks para venirse a Europa y firmar por el Barça y convertirse dicen en el jugador mejor pagado del baloncesto europeo y además tenis ha comenzado Wimbledon los españoles en la primera jornada bueno hemos tenido de todo Feliciano López Roberto Bautista y Fernando Verdasco han pasado a segunda ronda ha caído eliminado el asturiano Pablo Carreño también se acaba de retirar Sandra Sorribas Rafa Nadal juega mañana en primera ronda ante el japonés súbita bueno pues todo esto en el inicio del programa por supuesto con vuestros mensajes

Voz 6 03:03 hola Jesús buenas tardes era bueno ya he visto que Miriotis final Barcelona me parece por su parte una tradición tradición el sentido de que fue él

Voz 7 03:13 canterano del Madrid triunfó con el Madrid y gracias a eso fue el NBA ya allí por lo que se ve no ha sido nadie habrá jugado que habrá jugado hoy el que va va por dinero no le deseo lo mejor sinceramente no porque me ha dolido en el alma que le han dado lo que lo que todos los que la han dado a tener fama a título Si todo yo ahora pague así como como los paga tres tirándonos de no yéndose al máximo rival

Voz 6 03:38 sí que creo les vaya bien

Voz 8 03:42 bueno todavía no es oficial e todavía no es oficial así que que se te pueden escuchar extraordinario Mirotic dice que se arrepiente Iker afirma por el Barça no lo creo deja vuestro mensaje

Voz 9 04:08 señor lo llevo eh es que esta mañana ha escuchado que la televisión que van a crear un queso con con las bacterias de los pies de Beckham es caro de ahora de tal realizado digo pero en esto que Savannah crear un queso estos ciertos a nueve broma van a crear un queso con unas bacterias a los pies de David Beckham así tal cual así que nada no sé qué pensar Él me queda totalmente

Voz 10 04:40 es como como uno de donde revueltas tendría buenas tardes en Hora veinticinco de parte

Voz 8 04:55 huele a podrido realmente en la noticia es preocupante preocupante yo no sé pero vamos yo sé que eso no lo pienso probar pero ni de lejos ahora que habrá gente que lo vaya a aprobar Dionisio empezamos venga

Voz 4 05:18 a día uno de julio la cláusula de rescisión del contrato de Antoine Griezmann ha pasado de doscientos a ciento veinte millones todo el mundo está esperando que esa operación se lleve a cabo porque esa esa encadenar otras otras como que el Athletic fiche al portugués Joao Félix y ya veremos hasta dónde llegan las fichas de dominó pero en Barcelona por el momento de Beckham ni mus Santiago haya buenas tardes qué tal

Voz 11 05:46 aun así la verdad es que el Barça está

Voz 4 05:49 en compás de espera lo que siguen

Voz 11 05:51 Nos dicen desde el club para la Cadena SER es que si puede ser esta semana mejor que la próxima yo creo que se va a ir a la próxima porque el Barça no quiere pagar más de ciento veinte millones de euros quiere fraccionar el pago pero no superar esos ciento veinte millones por lo tanto la única manera de fraccionar los sería incluir algún jugador en la operación el Atlético ha mostrado interés en sembrado pero en el Barça a día de hoy dicen que ese miedo no está en venta en iba a entrar en ninguna operación por lo tanto a intentar negociar pero si el Atlético no accede a negociarse abonar los ciento veinte millones de euros de la cláusula y aquí paz y después gloria

Voz 4 06:28 tanto veinte millones por Griezmann y luego el Atlético de Madrid Marta

Voz 12 06:31 cazas pues empezaría a darles salida lo primero lo de Jofre lo primero si el gran movimiento que tiene

Voz 1509 06:39 he pensado el Atlético de Madrid por el que ya viene trabajando desde hace semanas Joao Félix el Benfica ya comunicó la oferta que tenía de ciento veintiséis millones de euros del Atlético de Madrid el acuerdo está hecho falta que el Benfica lo haga oficial la idea incluso en el conjunto rojiblanco es que Joao Félix este en Los Ángeles de San Rafael para la pretemporada será uno de los primeros en llegar Nova tardan en hacerse oír el como tampoco va a tardar Héctor Herrera en convertirse en jugador del Atlético de Madrid está en Portugal cerrando los detalles de su mudanza el acuerdo existe desde marzo llega libre y su intención es la de incorporarse el primer día de la pretemporada este jueves día cuatro son dos refuerzos más que no van a ser los últimos puesto que el Atlético de Madrid se sigue moviendo para cerrar un lateral derecho también un central Hermoso sigue siendo el mejor ha colocado y en función de las salidas podría llegan incluso un delantero pero para que unos entren también hay que dejar salir en las salidas del Atlético de Madrid se ha hecho oficial ya la de Jenson Martins al Mónaco por cerca de treinta millones de euros a Godín ya lo hemos visto vestir hoy la camiseta del Inter de Milán ir más allá de la salida de Griezmann se espera también la marcha en los próximos días de Rodrigo Hernández previo pago de la cláusula de rescisión

Voz 4 07:40 Griezmann del Atlético al Barça es lo que estamos esperando hoy era el primer día que su precio la ciento veinte millones pero esto se puede alargar porque la negociación por parte del Barcelona va a intentar que les salga algo más Baratillo ocho XXXVIII seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 4 09:34 la última operación en anunciarse oficialmente el fichaje del delantero holandés Luc Bellón por el Sevilla viene del PSV tiene veintiocho años ha metido un montón de goles en la Liga holandesa y Florencio Ordóñez Lopetegui ya tiene su cañoneros lo ha traído Monchi porque este es un fichaje de buenas tardes

Voz 0460 09:51 sí qué tal buenas tardes Gallego fichaje de Monchi llegó anoche pasó reconocimiento médico esta mañana y hace un ratito ha sido ya anunciado oficialmente como el cuarto fichaje del Sevilla para esa próxima temporada dos delanteros ha fichado tabú que lo hizo ya en el mercado de invierno que se incorpora ahora hay luz de John efectivamente veintiocho goles en la Liga holandesa con el PSV Eindhoven cuatro en la Champions Nos eh jugador referente arriba de los nueves de toda la vida quizá incluso se puede decir que a la antigua usanza pero se espera que pueda meter muchos goles

Voz 4 10:21 en el Sevilla también se espera que pueda haber

Voz 0460 10:23 vientos en todo

Voz 4 10:25 no ha joder que ya veremos qué ocurre en las próximas semanas parece que saldrá Belbeder ha llegado de Jong aquí en el Sevilla y en el Betis y en otros muchos equipos suena Dani Ceballos el jugador del Real Madrid que ha hecho un tremendo Europeo Sub veintiuno y que tiene muy claro que en el Madrid con Zidane no bastara el año que viene que

Voz 1177 10:44 habrá que buscar una salida a cuatro años de contrato

Voz 18 10:46 en el Madrid pero sí que es verdad que soy feliz jugando al fútbol y la verdad que cuando me encuentro importante de hecho el terreno huevo con confianza todo mucho más fácil ya lo dije el año que viene quiero jugar cuarenta partidos sentirme importante y aspira a a ganar de nuevo pero sobre todo ponerme como objetivo está la Eurocopa

Voz 4 11:08 mil veinte que para mí es mucho en tremenda ya veremos cómo lo de Ceballos Asier cesión si es traspaso pero el Madrid sigue pensando en fichar al centrocampista uva es el que quiere Zidane pero Antón Meana hay que mirar otras cosas por si acaso y eso está haciendo mal

Voz 17 11:23 sí qué tal Gallego buenas tardes hablamos de Eric Senén danés del Tottenham que no quiere renovar con el conjunto londinense por ese motivo tanto el jugador como el club de Londres han pensado que la mejor opción es que vaya al Real Madrid aparece el nombre de Ericsson justo cuando Zidane insiste en que lo mejor es fichar a Paul Pogba se despeja el centro del campo con la marcha de Mateo Kovacic al Chelsea por atención cuarenta y cinco millones de euros costó treinta en el verano de dos mil quince así que es una operación muy buena para el Real Madrid

Voz 4 11:55 claro que sí Valencia el equipo de Marcelino sigue anunciando nuevos fichajes el de hoy Pedro Morata bueno ya lo tenían apoyado desde hace meses buenas tardes

Voz 1716 12:04 sí estaba bastante tiempo atrás ya cerrado Jason jugador que viene procedente del Levante con la carta de libertad ficha por tres temporadas harán la pretemporada ya veremos si se queda en el primer equipo o no también Rubén que es otra cosa que ya habíamos contado la semana pasada traspasado del Valencia al Levante Levante paga cinco millones de euros más uno en variables el Celta de Vigo quiere a Santi Mina ha llegado a un acuerdo con él el Valencia a Maxi Gómez del Celta el Valencia ha llegado a un acuerdo con el cuadro y ahora falta que lleguen a un acuerdo entre los clubes hay ocho millones de euros de diferencia en este instante el Celta de Vigo quiere veinticinco millones de euros en dinero más Santi Mina por Maxi Gomez el Valencia estaría dispuesto a llegar aproximadamente a diecisiete habrá caso Murillo un jugador que fue importante en el Valencia herido al Fútbol Club Barcelona no ha rascado bola allí y Marcelino no lo quiere la próxima temporada en su plantilla como mucho hará la pretemporada unos días pero hay que buscarles

Voz 4 12:57 nada más fichajes vamos con equipos algo más modestos el Getafe Ángel Torres otro año en Primera División con qué refuerzos Paco Hernández

Voz 1704 13:06 los fichajes ha hecho hoy oficial el Getafe uno es Raúl García Carnero lateral izquierdo para las próximas tres temporadas llega libre del Girona y un delantero Jack Harper por un millón y medio de euros llega procedente del Málaga pero es un fichaje de futuro podría salir cedido a lo largo del verano

Voz 4 13:21 también tenemos fichajes en Vitoria en el Alavés Kevin Fernández que buenas tardes

Voz 1264 13:26 hola Gallego buenas tardes y un jugador que va a ser importantes Luis Rioja tiene veinticinco años es extremo izquierdo procede del Almería haya firmado para las cuatro próximas temporadas tiene en su debut en Primera División el difícil reto de sustituir a Johnny Rodríguez la próxima temporada ahora las prioridades un mediocentro sellaba Pere Pons y un delantero Joselu que el club quiere que lleguen antes de que arranque la pretemporada el próximo lunes bueno pues todo esto somos

Voz 4 13:49 vientos en primera división pero también hay que estar muy bien antes de los movimientos en la segunda división que hay algunos nombres significativos José Antonio Duro cuéntanos hoy con movimientos importantes es uno de julio nuevos contratos para dos futbolistas y San el Cádiz Isaac que tras el paso por en Majadahonda afirma de cara a las tres próximas campañas con el equipo de Carranza hay también destaca la llegada de Marcos han Galí el extremo el Alcorcón que no renueva con el equipo de Madrid y hoy ha sido anunciado con el Real Oviedo hasta el año dos mil veintiuno además acaba de confirmarse algo que cuanto Óscar Egido aquí en la SER Fran Fernández es nuevo entrenador del Alcorcón de cara a la próxima campaña también de entrenadores un año renueva Víctor Sánchez del Amo con el Málaga dirigirá esta temporada al equipo de La Rosaleda y hoy Gallego han recibido en la sede de la Liga a los equipos que han ascendido los últimos son Ponferradina y Mirandés que ayer en Mallorca conseguía ser el último equipo en ascender a la segunda división el mercado también se mueve por supuesto fuera de España

Voz 11 14:41 aquí vamos a destacar

Voz 1177 14:44 cómo está el mercado italiano ya sabes que en Italia una nueva ley va a hacer que los futbolistas paguen muchos menos impuestos que en el resto de países de la Unión Europea

Voz 11 14:57 y eso está haciendo que muchos elijan el Caixa

Voz 4 15:00 para la próxima temporada la Juve está vamos la Juve está regenerando el equipo sin parar

Voz 0301 15:06 uno alemán buenas tardes hola Gallego muy buena si le están haciendo un equipo a Cristiano Ronaldo con con cara José con fichajes tan importantes como Aaron Ramsey o Adrián rabioso atención porque llegan los dos gratis Ramzi del Arsenal iraquí de París dos refuerzos para el centro del campo ha anunciado también la Juventus que ficha al lateral Luca Pellegrini el lo ha intercambiado con la Roma por espinas sola operaciones también importantes entre Roma y Nápoles e la Roma ficha a Diawara centrocampista que hasta ahora estaba jugando en el Nápoles Imanol las el central griego acaba firmando por el Nápoles y seguramente bueno lo habíamos contado en la SER desde hace mucho tiempo pero hoy se ha hecho oficial Godín firma por el Inter de Antonio Conte que también se está reforzando mucho de cara a la próxima temporada

Voz 4 15:53 es increíble lo que está pasando en Italia qué imagen pero es que ahora la reducción del impuesto en el contrato laboral de los jugadores hace que todos estén tirando para allá Copa de África hoy hemos tenido jornada ya hemos tenido de nuevo José Palacio la victoria del equipo de Marruecos no de los que puede ser favorito al título

Voz 1038 16:21 conjunto de Hervé reinar qué tal muy buenas Gallego que ha ganado cero uno a Sudáfrica y eso que se esperaba un poquito de Visconti en este partido que hubiera un empate a cero que le venía muy bien a Sudáfrica para ser una de las mejores terceras avanzaba ese liderato de Marruecos del grupo B pero un gol de Bush suman el noventa y dos certifica el liderato marroquí y eso sí va a complicar y mucho a Sudáfrica meterse con una de las mejores tercera porque eh entra en el tres tercera de cada uno de los grupos ya hasta con tres puntos hay alguna tercera que ya tiene cuatro puntos así que tendría que esperar a que del resto de grupos no entre ninguna con más de los tres puntos que hará suma los Bafana Bafana en el otro el partido este grupo de teníamos el Namibia uno Costa de Marfil cuatro goleada de los marfileños que les clasifica como segundos y a partir de las nueve de la noche tenemos el cierre del grupo E pone Kenia Senegal ojo porque están empatados a ambos a tres puntos partido clave del grupo sobre todo para Senegal que era también otra de las favoritas al comienzo de del torneo también tenemos la noche en Tanzania Argelia ya clasificado los argelinos les bastaba un punto contra el equipo que dirige panfleto Emmanuel a Munich y ayer tuvimos la gran sorpresa de torneo a parte de esa victoria de Egipto cero dos ante Uganda que les coloca los faraones en octavos de final por ciento con un golazo espectacular de falta de Mohamed Salah la gran sorpresa se dio en el grupo B Madagascar en su primera participación en esta Copa África le ganó dos a cero a Nigeria se clasifica como primera de grupo delante de Nigeria de Burundi de Guinea increíble lo demás rasga

Voz 4 17:51 eso en la Copa de África en la Copa América recordemos mañana la madrugada del martes al miércoles primera semifinal que van a jugar Brasil y Argentina será a las dos y media hora española hizo el miércoles de miércoles a jueves a las dos y media Chile Perú y en baloncesto queremos destacar un nombre Mirotic y el Barça Xavi Saisó esta operación que tiene de cierto por ahora o que tiene de proyecto buenas

Voz 1982 18:14 hola buenas tardes Gallego pues el Barça está a la espera de que Niko Mirotic de lo que ella la oferta que le ha hecho el Barça será un contrato sería un contrato largo de cuatro cinco años con un sueldo de unos cuatro millones de euros netos al año Mirotic quiere volver a Europa yp prioriza ser feliz a los dólares de la NBA al Barça le garantiza un proyecto para intentar ganar la Euroliga Pesic sería a su entrenador el serbio ha aceptado la oferta de dos años ya renovado esta misma mañana Mirotic recordemos no acabó bien con Laso veremos si hay feeling con Pesic y sus broncas Gurtel Le podría hablar bien de eso de este último año pero de momento habrá que esperar un poquito para saber si Mirotic acepta o no la oferta del Barça

Voz 4 18:54 de estar en la NBA ganando doce millones al año aunque

Voz 11 18:57 que no le ha ido demasiado bien en su tu

Voz 4 19:00 el fichaje por Milwaukee que venga al Barça Mirotic sería un notición ocho y cuarenta y nueve hora25 deportes en la SER

Voz 1 19:58 en Hora veinticinco Deportes

Voz 10 20:04 Jesús Gallego

Voz 4 20:15 Wimbledon mañana debuta Rafa Nadal ante el japonés súbita quizá es lo más fácil que tiene Rafa en todo el torneo porque luego le van a venir jugadores de un nivel tremendo mañana también debutará Garbiñe Muguruza pero vamos con lo de hoy porque ya ha habido mucha participación española en la hierba de Wimbledon Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 23 20:36 porque es Jesús pues mira de momento decirte que ganó Feliciano López Verdasco perdieron una chica moño están jugando y es que en sets dos esta noche cuatro cero que el Vallès está empate once así que tiene que la cabaña Partiso Ibex ha perdido como mi aquí jugando bien Senado ya ha tenido que deja el partido es que que mala suerte como bien decías Madina jugaron Nadal juega vamos mejorando Muguruza con Haddad revenden después lo demás Suárez Badosa ya ves mundo esos prensas porque habían vendido menos que le y Stefano sí si pasa que bueno es lo que va de de increíble estas dos derrotas

Voz 4 21:26 sorprendente porque con esto se contaba para que estuvieran en octavos en cuartos seguro eh

Voz 23 21:31 claro claro esto se eran técnicas que en el futuro o parecía que iban a ser la verdad que verlo de forma satanizan Bates a veces en tu cuando uno empieza ahí vi pieza jugar bien y de repente una crisis pero bueno salga adelante porque jugando bien

Voz 4 21:52 Djokovic el número uno ha empezado hoy sin dudas no

Voz 23 21:54 si no Djokovic ningún problema la hierba acelera muy bien impacto está pero de ahí nuevas plenamente así que no ha tenido el más mínimo problema para ganar a Federer tampoco va a conceder el mañana no son fáciles los primeros caerle bien le den miedo así que más miedo me pierdo la la hierba verde verde sitio de suele hacer un poquito

Voz 4 22:21 gracias Miguel Ángel en la NBA parte de lo de Mirotic bueno lo realmente en la NBA lo de Milosz digno es la noticia la noticia es que los agentes libres han revolucionado el mercado hay fichajes increíbles Javi Blanco buenas tardes Gallego muy los Nets están haciendo un proyecto han han fichado a Doku dos galácticos

Voz 0460 22:40 sí seguramente sea el gran bombazo de las últimas horas ayer comenzó esa ese periodo para los agentes libres para que los jugadores que no tienen contrato empiezan a a elegir equipo negocian con los con los clubes la verdad es que primer diez fue una jornada frenética los Nets han fichado a Kevin Durant Kylie Irving ir a De Andre Jordan en FIA que forma un bikini buenísimo Kevin Durant que viene de ganar el anillo con los Warriors de liderar el proyecto de los Celtics que no salía demasiado bien pero que fue campeón no son junto a Lebron James

Voz 4 23:09 Ecuador

Voz 0460 23:09 es un jugador impresionante Duran va a cobrar ciento sesenta y cuatro millones dólares por cuatro temporadas cuarenta y uno por año mientras que Irving firma por ciento veinte millones por cuatro años pero bueno condenados por temporada

Voz 4 23:20 qué recordar que Kevin Durant está lesionado que se rompió el tendón de Aquiles en en los últimos playoff y que no se sabe cuándo va a reaparecer y a pesar de eso Le han firmado vs contratar

Voz 0460 23:29 se estima de baja que va a estar mínimo nueve meses y puede que hasta un años es decir en cualquier caso llegaría bastante justo para los play off de la próxima temporada para los que primero hay que clasificarse pero bueno piensa en un proyecto a largo plazo cuatro años Irving cuatro años Duran es decir que es el año que viene no pueden competir están convencidos de que a los siguientes años sí que van a poder hacer para nosotros la otra noticia de la jornada de ayer fue que Ricky Rubio ha fichado por Phoenix Suns tres temporadas por cincuenta millones de dólares diecisiete por temporada jugar junto al de número uno del draft del año pasado de dos mil dieciocho tiene el resto muchos movimientos los Celtis han fichado a quién va Walker para sustituir a ir vieron que pierden al jugar porque se marcha a los Sixers de Filadelfia Se marcha Jimmy Butler rumbo a Miami Clay Thompson va a seguir en los gordos junto a Stephen Carrie prostituir

Voz 4 24:15 traido a

Voz 0460 24:17 a Perón en los Warriors se aparte va a estar de Angelo Russell que llega procedente de Brooklyn Nets también decir que Chris Middleton Tony Brook López se quedan en Milwaukee Bucks junto a dedo cupo para y planos

Voz 4 24:29 el ambiente sincero tuviera replica Manolo Esteban en fútbol madre debió no es fácil los Eurobasket dos recuerdo que la selección española femenina está ya clasificada para cuartos de final mañana va a conocer su rival en esos cuartos de final Uxue Caballero

Voz 0419 24:42 sí porque venció ayer a la anfitriona Letonia cincuenta y seis a cincuenta y nueve eso sí sufrió para ganar pero con este triunfo España pasa a cuartos invicta como primera del grupo A tras ganar también a Ucrania ya Gran Bretaña su próximo partido será el jueves como dices contra la ganadora del partido entre Italia y Rusia que se disputará mañana así que hasta mañana no conoceremos a nuestro rival en cuartos también han conseguido el pase directo a cuartos las selecciones de Hungría Francia y Serbia

Voz 4 25:08 estábamos a punto de que comience el Tour de Francia Borja Cuadrado seguimos conociendo la presentación de los equipos con aspirantes a ese maillot amarillo a Borja

Voz 0298 25:17 buenas tardes Gallego Movistar que va a acudir con el esperado tridente al Tour el formado por Nairo Quintana Mikel Landa y Alejandro Valverde un Valverde que ayer se proclamó campeón de España que ya ha dicho varias veces en público que su misión en el Tour va a ser trabajar para sus dos líderes otra cosa será saber quién es el líder Real quien tendrán mejores piernas y Landa os y Nairo junto al tridente estarán Marc su le Imanol Erviti el debutante Carlos Verona Nelson Oliveira iba Andrey Amador y además Gallego la buena noticia ha llegado con la presencia de Iván García cortina en el bar de Vincenzo Nibali el asturiano debuta en el Tour es un corredor rápido está llamado a conseguir grandes cosas por de pronto Start desde el sábado junto a los mejores del mundo en la línea de salida en Bruselas

Voz 4 25:54 gracias Borja esta semana vamos a cerrar Hora hora25 Deportes con este grupo de tres chicas valencianas que se llaman

Voz 11 26:02 Lisa Simpson

Voz 4 26:19 la escena musical valenciana está sorprendiendo nos lisa sin son el tema se llama Barakaldo hola Andoni López hola Gallego algo más que contemos de este lunes de mercado

Voz 24 26:38 encestó Liga Endesa ACB dos fichajes el Montakit Fuenlabrada fichado al escolta estadounidense Carmela Anderson procedente de a Benin francés iban frente en Italia Alemania y Francia el Betis energía Plus acechado también escolta procedente también la Liga francesa de las Bel es el primer fichaje de más luces en su regreso a ligan desaire balonmano que la guardameta del rocas a Gran Canaria Silvia Navarro ha sido elegida mejor jugadora de la Liga guerreras Iberdrola internacional con la selección de cuarenta años se lleva el galardón después de hacer llevar a su equipo como a ser campeón de Liga

Voz 4 27:08 enhorabuena sigue Hora veinticinco con Barceló a las once y media El Larguero nosotros volvemos mañana un saludo de Gallego gracias para escuchar a Dios