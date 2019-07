Voz 1711

00:00

no sé si a nuestros protagonistas de hoy le resultó un gran consuelo ser inmortalizados en uno de los cuadros más famosos e impactantes de la historia de Alarte supongo que para responder a esta pregunta podéis escuchar su historia decidir si vosotros estaríamos dispuestos a pasar por lo mismo para tener un lugar de honor en el museo del Louvre el día dos de julio de mil ochocientos dieciséis La medusa una fragata de la Marina francesa se estrelló en un banco de arena a unos sesenta kilómetros de la costa de lo que ahora conocemos como Mauritania y todo por culpa de la incompetencia de su capitán unos días más tarde ciento cuarenta y siete de los supervivientes se hicieron a la mar con una balsa hecha con los restos de su barco naufragado eran los desafortunados que no habían sido seleccionados para subir a los seis botes que tenía la nave pasaron trece días antes de que fuesen rescatados pero la deshidratación y alambre habían acabado con prácticamente todos los ocupantes de la balsa los quince que quedaron vivos lo hicieron comiendo cualquier cosa que encontraron en su improvisada embarcación incluidos los restos de sus compañeros fallecidos no sorprenderá que muchos de ellos perdieran el viaje su salud mental las circunstancias que llevaron a esta situación evidentemente escandalizaron a la opinión pública francesa entre ellos a un joven llamado Theodor Jerry Coll que entre mil ochocientos dieciocho mil ochocientos diecinueve pintó el cuadro llamado La balsa de la Medusa Tricot entrevistó a dos de los supervivientes visitó depósitos de cadáveres para darle a la obra el mayor dramatismo y realismo posible cuando fue expuesta al público pues la obra efectivamente fue muy polémica pero no tardó en ser considerada como una de las obras cumbre de la pintura romántica francesa visto esto no sé vosotros pero yo prefiero anonimato